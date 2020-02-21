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21 февраля 2020, 00:46

Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности

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Фото пользователя 110km.ru
Осенью текущего года на рынке появятся новые нешипованные шины Michelin X-Ice Snow. Мы их протестировали в Швеции на разных типах покрытий и на разных машинах. О ледяной части теста расскажем ближе к началу продаж, что резонно. А сегодня хотелось бы поведать об автомобиле, который на мероприятии отвечал за «дороги общего пользования».
Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности

Фото пользователя 110km.ru

Audi A6 Avant 40TDI quattro. Крупный, солидный и дорогой универсал, на дизеле. Для большинства из нас – барьер неизвестности. В Европе, наоборот, такие машины жалуют. Шведы, в силу патриотизма, конечно же, чаще выбирают «одноклассный» Volvo V90 Cross Country, но и «окольцованных вагонов» на местных северных просторах в достатке.

Audi A6
От 1.8 л, 190 л.с
Новый от 2 740 000 до 4 374 000 Р
4, 94 метра от бампера до бампера – это подчеркнуто много. Визуальная «растянутость» усугубляется низким «ростом» - всего 1, 47 метра. Кажется, в салоне над головой будет тесно, ан нет: низко смонтированное кресло позволяет макушке головы «дышать». Задние так называемые D-стойки имеют приличный угол наклона и, вроде как, те же прогнозы относительно свободы задних седоков. Но опять же – на удобном диване никакой тесноты.

Даже от багажника не урезано практически ни сантиметра. В нем 565 литров объема при сложенных задних креслах и 1680 литров в максимуме. В сравнении с «Авантом» прежнего поколения, ширина загрузки между колесными арками выросла на 14 мм (до 1,05 метра). Заднее сиденье, разделенное в пропорции 40:20:40, можно разблокировать с помощью ручек в багажном отделении, а затем аккуратно складывать отдельными частями. Это увеличивает длину багажного отделения с 1,18 до 1,99 метра.

Ощущение спортивного вождения

Корпус кузова – чередование стали и алюминия, тут, что называется, все в традициях марки. Кузов, понятное дело, жесткий, что благоприятно отражается на управленческих и динамических свойствах универсала. Роскошен показатель аэродинамического сопротивления Cx (или, если хотите, Cd) – 0, 27. Считается, что такой цифры достигают только самые совершенные машины, потому как у большинства современных моделей коэффициент выше – 0,30-0,35.

Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности
Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности
Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности
Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности
Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности
Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности
Низкий Cx – это еще и акустический комфорт на борту. Машина откровенно тихая. На скоростях, принятых для движения по загородным трассам, не слышно ни ветра, ни «шуршания» крупных колес. Несмотря на свой низкий профиль (245/45 R19), «Мишлены» мягко обрабатывают ледяные «наросты» и раскидывают по асфальту гранитную крошку.

Стандартное рулевое управление работает с большими возвратными силами по мере увеличения угла поворота руля – это как бы усиливает ощущение спортивного вождения. Отсюда интенсивная обратная связь без передачи каких-то неприятных колебаний на руль.

Хороша технология динамического управления колесами. На скоростях до 60 км/ч задние «катки» поворачиваются на 5 градусов в обратном направлении к передним. Таким образом, управление задней осью уменьшает круг поворота A6 Avant на один метр. Это делает A6 Avant гораздо более гибким на извилистых загородных дорогах. Если скорости высокие, то все, как обычно: передние и задние колеса поворачиваются в одном направлении - это обеспечивает уверенное прямолинейное движение и стабильность при смене полос движения.

Два литра с турбо-поддержкой - за глаза

Актуальный Audi A6 Avant был запущен на европейских рынках с 3 турбонаддувами. Двигатель начального уровня - 2-литровый 4-цилиндровый TDI с алюминиевым картером и «поголовьем» 204 л.с. – аккурат та версия (A6 Avant 40 TDI), что была на нашем тесте (в России -190 л.с.). Выше него два V6 TDI объемом 3 литра, мощностью 231 л.с. (модификация A6 Avant 45 TDI) и 286 л.с. (Audi A6 Avant 50 TDI). «Шестерочным» моторам стандартно положена система quattro и 8-ступенчатый «типтроник». Плюс самоблокирующийся центральный дифференциал в «базе» и опциональный спортивный дифференциал, который в крутом динамичном повороте распределяет крутящий момент между задними колесами.

Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности

Фото: Audi

Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности

Фото: Audi

Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности

Фото: Audi

Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности
Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности
Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности
Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности
Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности
Движку с 4 цилиндрами уготована более скромная «свита»: quattro в качестве опции и S-tronic «о семи ступенях». «Скромная» — это, пардон, по меркам Audi. Де-факто же техническая схема из разряда «лучше некуда». Quattro ultra мгновенно подсоединяет задний привод при необходимости, а тяговых 400 Нм за глаза хватает выдавить из снежной каши 1,8-тонный кузов, не прибегая к излишне высоким оборотам. На прямой дороге любое легкое прикосновение к упругой педали акселератора вызывает живой отклик. Менее 9 секунд – и на цифровом спидометре «сотня».

Гонять сломя голову мы не пытались, поскольку организаторы теста неоднократно призывали этого категорически не делать. Держась в рамках позволенного (плюс-минус), практически удалось подтвердить паспортный расход солярки – порядка 5,5-5,8 л/100 км. Невольно возникает вопрос: а стоит ли рассматривать в качестве альтернативы A6 Avant с 3-литровой V-образной «шестеркой»? Такой вариант, вне всякого сомнения, едет еще вкуснее, но в плане «аппетита» и тем более цены, думаю, может разочаровать. 

Без вычурной роскоши, но премиально

Адаптивный круиз-контроль адекватно функционирует вплоть до остановки и тем более во всем диапазоне скоростей – ускоряет автомобиль и, когда надо, подтормаживает для поддержания заданной скорости или расстояния до впереди идущего ТС. У круиза есть дополнительная функция повышения эффективности - она позволяет ему корректировать скорость в соответствии с грядущими поворотами и круговыми перекрестками. При этом водитель может наблюдать за картинкой движения на дисплее.

Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности

фото: Audi

Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности

фото: Audi

Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности

фото: Audi

Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности

фото: Audi

Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности

фото: Audi

Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности

фото: Audi

Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности
Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности
Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности
Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности
Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности
Тест драйв Audi A6 Avant барьер неизвестности
На стройной приборной панели доминирует черная стеклянная поверхность, в которую встроен верхний сенсорный дисплей MMI, к слову, слегка наклоненный в сторону водителя. Особых дизайнерских изысков в оформлении как рабочего места водителя, так и в целом интерьера, нет. При этом дух премиальности в салоне, безусловно, витает. Это и добротные материалы, и уровень подгонки элементов оформления, и обилие всевозможных электронных «помощников», подавляющая часть из которых, возможно, вам не сильно-то и понадобится. Чего говорить – это Audi, и точка.

Ценник тоже «премиальный» - порядка 50 тыс. евро за не самую «навороченную» версию. Машину можно «собрать» под себя родного, что называется, на зависть друзьям-толстосумам. Цветовая палитра – полтора десятка оттенков. Колеса от 19 до 21-го размера. Пакеты, опции – в общем, конструктор. В силу озвученных в начале обзора причин, универсал придется ждать – у дилеров в наличии преимущественно седаны. Такие мы, блин, «европейцы»…

Иван Братуха
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi A6
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
AlexKuzmin
Звезды Женевы. ТОП-5 новинок, которые приедут в Россию
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Audi показали Ленину, кто «живее всех живых»!
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Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
Audi A6 Avant 40TDI quattro. Крупный, солидный и дорогой универсал, на дизеле. Для большинства из нас – барьер неизвестности. В Европе, наоборот, такие машины жалуют. Шведы, в силу патриотизма, конечно же, чаще выбирают «одноклассный» Volvo V90 Cross Country, но и «окольцованных вагонов» на местных северных просторах в достатке. {{model_v2_no_show_88}} 4, 94 метра от бампера до бампера – это подчеркнуто много. Визуальная «растянутость» усугубляется низким «ростом» - всего 1, 47 метра. Кажется, в салоне над головой будет тесно, ан нет: низко смонтированное кресло позволяет макушке головы «дышать». Задние так называемые D-стойки имеют приличный угол наклона и, вроде как, те же прогнозы относительно свободы задних седоков. Но опять же – на удобном диване никакой тесноты. Даже от багажника не урезано практически ни сантиметра. В нем 565 литров объема при сложенных задних креслах и 1680 литров в максимуме. В сравнении с «Авантом» прежнего поколения, ширина загрузки между колесными арками выросла на 14 мм (до 1,05 метра). Заднее сиденье, разделенное в пропорции 40:20:40, можно разблокировать с помощью ручек в багажном отделении, а затем аккуратно складывать отдельными частями. Это увеличивает длину багажного отделения с 1,18 до 1,99 метра.Ощущение спортивного вожденияКорпус кузова – чередование стали и алюминия, тут, что называется, все в традициях марки. Кузов, понятное дело, жесткий, что благоприятно отражается на управленческих и динамических свойствах универсала. Роскошен показатель аэродинамического сопротивления Cx (или, если хотите, Cd) – 0, 27. Считается, что такой цифры достигают только самые совершенные машины, потому как у большинства современных моделей коэффициент выше – 0,30-0,35. {{gallery_1938}} Низкий Cx – это еще и акустический комфорт на борту. Машина откровенно тихая. На скоростях, принятых для движения по загородным трассам, не слышно ни ветра, ни «шуршания» крупных колес. Несмотря на свой низкий профиль (245/45 R19), «Мишлены» мягко обрабатывают ледяные «наросты» и раскидывают по асфальту гранитную крошку. Стандартное рулевое управление работает с большими возвратными силами по мере увеличения угла поворота руля – это как бы усиливает ощущение спортивного вождения. Отсюда интенсивная обратная связь без передачи каких-то неприятных колебаний на руль.Хороша технология динамического управления колесами. На скоростях до 60 км/ч задние «катки» поворачиваются на 5 градусов в обратном направлении к передним. Таким образом, управление задней осью уменьшает круг поворота A6 Avant на один метр. Это делает A6 Avant гораздо более гибким на извилистых загородных дорогах. Если скорости высокие, то все, как обычно: передние и задние колеса поворачиваются в одном направлении - это обеспечивает уверенное прямолинейное движение и стабильность при смене полос движения.Два литра с турбо-поддержкой - за глазаАктуальный Audi A6 Avant был запущен на европейских рынках с 3 турбонаддувами. Двигатель начального уровня - 2-литровый 4-цилиндровый TDI с алюминиевым картером и «поголовьем» 204 л.с. – аккурат та версия (A6 Avant 40 TDI), что была на нашем тесте (в России -190 л.с.). Выше него два V6 TDI объемом 3 литра, мощностью 231 л.с. (модификация A6 Avant 45 TDI) и 286 л.с. (Audi A6 Avant 50 TDI). «Шестерочным» моторам стандартно положена система quattro и 8-ступенчатый «типтроник». Плюс самоблокирующийся центральный дифференциал в «базе» и опциональный спортивный дифференциал, который в крутом динамичном повороте распределяет крутящий момент между задними колесами.{{gallery_1939}} Движку с 4 цилиндрами уготована более скромная «свита»: quattro в качестве опции и S-tronic «о семи ступенях». «Скромная» — это, пардон, по меркам Audi. Де-факто же техническая схема из разряда «лучше некуда». Quattro ultra мгновенно подсоединяет задний привод при необходимости, а тяговых 400 Нм за глаза хватает выдавить из снежной каши 1,8-тонный кузов, не прибегая к излишне высоким оборотам. На прямой дороге любое легкое прикосновение к упругой педали акселератора вызывает живой отклик. Менее 9 секунд – и на цифровом спидометре «сотня». Гонять сломя голову мы не пытались, поскольку организаторы теста неоднократно призывали этого категорически не делать. Держась в рамках позволенного (плюс-минус), практически удалось подтвердить паспортный расход солярки – порядка 5,5-5,8 л/100 км. Невольно возникает вопрос: а стоит ли рассматривать в качестве альтернативы A6 Avant с 3-литровой V-образной «шестеркой»? Такой вариант, вне всякого сомнения, едет еще вкуснее, но в плане «аппетита» и тем более цены, думаю, может разочаровать.  Без вычурной роскоши, но премиальноАдаптивный круиз-контроль адекватно функционирует вплоть до остановки и тем более во всем диапазоне скоростей – ускоряет автомобиль и, когда надо, подтормаживает для поддержания заданной скорости или расстояния до впереди идущего ТС. У круиза есть дополнительная функция повышения эффективности - она позволяет ему корректировать скорость в соответствии с грядущими поворотами и круговыми перекрестками. При этом водитель может наблюдать за картинкой движения на дисплее. {{gallery_1940}} На стройной приборной панели доминирует черная стеклянная поверхность, в которую встроен верхний сенсорный дисплей MMI, к слову, слегка наклоненный в сторону водителя. Особых дизайнерских изысков в оформлении как рабочего места водителя, так и в целом интерьера, нет. При этом дух премиальности в салоне, безусловно, витает. Это и добротные материалы, и уровень подгонки элементов оформления, и обилие всевозможных электронных «помощников», подавляющая часть из которых, возможно, вам не сильно-то и понадобится. Чего говорить – это Audi, и точка.Ценник тоже «премиальный» - порядка 50 тыс. евро за не самую «навороченную» версию. Машину можно «собрать» под себя родного, что называется, на зависть друзьям-толстосумам. Цветовая палитра – полтора десятка оттенков. Колеса от 19 до 21-го размера. Пакеты, опции – в общем, конструктор. В силу озвученных в начале обзора причин, универсал придется ждать – у дилеров в наличии преимущественно седаны. Такие мы, блин, «европейцы»…
2020-02-21
Автор: Иван Братуха
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