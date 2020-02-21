Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
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Фото пользователя 110km.ru
Audi A6 Avant 40TDI quattro. Крупный, солидный и дорогой универсал, на дизеле. Для большинства из нас – барьер неизвестности. В Европе, наоборот, такие машины жалуют. Шведы, в силу патриотизма, конечно же, чаще выбирают «одноклассный» Volvo V90 Cross Country, но и «окольцованных вагонов» на местных северных просторах в достатке.
Даже от багажника не урезано практически ни сантиметра. В нем 565 литров объема при сложенных задних креслах и 1680 литров в максимуме. В сравнении с «Авантом» прежнего поколения, ширина загрузки между колесными арками выросла на 14 мм (до 1,05 метра). Заднее сиденье, разделенное в пропорции 40:20:40, можно разблокировать с помощью ручек в багажном отделении, а затем аккуратно складывать отдельными частями. Это увеличивает длину багажного отделения с 1,18 до 1,99 метра.
Ощущение спортивного вождения
Корпус кузова – чередование стали и алюминия, тут, что называется, все в традициях марки. Кузов, понятное дело, жесткий, что благоприятно отражается на управленческих и динамических свойствах универсала. Роскошен показатель аэродинамического сопротивления Cx (или, если хотите, Cd) – 0, 27. Считается, что такой цифры достигают только самые совершенные машины, потому как у большинства современных моделей коэффициент выше – 0,30-0,35.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Стандартное рулевое управление работает с большими возвратными силами по мере увеличения угла поворота руля – это как бы усиливает ощущение спортивного вождения. Отсюда интенсивная обратная связь без передачи каких-то неприятных колебаний на руль.
Хороша технология динамического управления колесами. На скоростях до 60 км/ч задние «катки» поворачиваются на 5 градусов в обратном направлении к передним. Таким образом, управление задней осью уменьшает круг поворота A6 Avant на один метр. Это делает A6 Avant гораздо более гибким на извилистых загородных дорогах. Если скорости высокие, то все, как обычно: передние и задние колеса поворачиваются в одном направлении - это обеспечивает уверенное прямолинейное движение и стабильность при смене полос движения.
Два литра с турбо-поддержкой - за глаза
Актуальный Audi A6 Avant был запущен на европейских рынках с 3 турбонаддувами. Двигатель начального уровня - 2-литровый 4-цилиндровый TDI с алюминиевым картером и «поголовьем» 204 л.с. – аккурат та версия (A6 Avant 40 TDI), что была на нашем тесте (в России -190 л.с.). Выше него два V6 TDI объемом 3 литра, мощностью 231 л.с. (модификация A6 Avant 45 TDI) и 286 л.с. (Audi A6 Avant 50 TDI). «Шестерочным» моторам стандартно положена система quattro и 8-ступенчатый «типтроник». Плюс самоблокирующийся центральный дифференциал в «базе» и опциональный спортивный дифференциал, который в крутом динамичном повороте распределяет крутящий момент между задними колесами.
Фото пользователя 110km.ru
Фото: Audi
Фото пользователя 110km.ru
Фото: Audi
Фото: Audi
Гонять сломя голову мы не пытались, поскольку организаторы теста неоднократно призывали этого категорически не делать. Держась в рамках позволенного (плюс-минус), практически удалось подтвердить паспортный расход солярки – порядка 5,5-5,8 л/100 км. Невольно возникает вопрос: а стоит ли рассматривать в качестве альтернативы A6 Avant с 3-литровой V-образной «шестеркой»? Такой вариант, вне всякого сомнения, едет еще вкуснее, но в плане «аппетита» и тем более цены, думаю, может разочаровать.
Без вычурной роскоши, но премиально
Адаптивный круиз-контроль адекватно функционирует вплоть до остановки и тем более во всем диапазоне скоростей – ускоряет автомобиль и, когда надо, подтормаживает для поддержания заданной скорости или расстояния до впереди идущего ТС. У круиза есть дополнительная функция повышения эффективности - она позволяет ему корректировать скорость в соответствии с грядущими поворотами и круговыми перекрестками. При этом водитель может наблюдать за картинкой движения на дисплее.
фото: Audi
фото: Audi
фото: Audi
фото: Audi
фото: Audi
фото: Audi
Ценник тоже «премиальный» - порядка 50 тыс. евро за не самую «навороченную» версию. Машину можно «собрать» под себя родного, что называется, на зависть друзьям-толстосумам. Цветовая палитра – полтора десятка оттенков. Колеса от 19 до 21-го размера. Пакеты, опции – в общем, конструктор. В силу озвученных в начале обзора причин, универсал придется ждать – у дилеров в наличии преимущественно седаны. Такие мы, блин, «европейцы»…
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