Тест-драйв Audi Q5: упрямый премиум
С опозданием от Европы в несколько месяцев россияне наконец-то получили возможность приобрести кроссовер второго поколения (B9). Если попытаться определить разницу между генерациями известной фразой: «Из Савла – в Павла», это будет выглядеть не полной истиной. Как в любой разумной немецкой компании, в Audi никогда не шли путем много что разрушающих революций, однако и от разумных преобразований здесь никогда не отказывались. Нынешний пример это лишь подтверждает: вслед за «старшим» братцем Q7 «Ку Пятый» обзавелся пневмоподвеской, новой полноприводной технологией quattro ultra и матричными светодиодными (Audi Matrix LED) фарами с динамическими указателями поворота, которые, как нынче водится, служат делу безопасности.
Audi Matrix LED - штука дорогая, а потому опциональная и, скажем так, топовая. В базовом исполнении вы получаете ксенон спереди, простой LED сзади. Если спереди LED, то задние фонари будут также светодиодные, но с красавцем «бегунком» - запомнить нетрудно.
За пневмоподвеску, как вы понимаете, также придется платить. По нашим источникам, порядка 130 тыс. рублей. «Мерседес», кстати, просит за аналогичную технологию еще больше денег. У конкурента из Баварии пневмо-схемы вообще не наблюдается. Нужна такая подвеска? Вопрос открытый, но ответы есть. С нею Q5 на 25 мм ниже, чем вариант на стальных пружинах. При необходимости всегда можно поднять кузов на 4,5 см и отправляться в путь. Правда, стоит помнить, что с ростом скорости автоматика начнет без каких-либо ваших команд опускать «тело» с целью уменьшить возможные крены в поворотах и одновременно снизить коэффициент аэродинамического сопротивления. Со снижением скорости, наоборот, кузов поднимется на заданные вами сантиметры. Все эти манипуляции, как я убедился, происходят словно не с вашим автомобилем, настолько плавными и аккуратными они являются.
Пневмоподвеска подойдет тому, кто ценит в кроссовере, в первую очередь, комфортные настройки. С этим у Q5 полный порядок. Автомобиль не пасует на редких для шведско-финских дорог изъянах асфальтового полотна и грунтовых съездах в лесные просеки. Управляемые электроникой амортизаторы адекватно фильтруют рельеф дороги, не давая седокам повода к излишней критике мастерства немецких инженеров-настройщиков. Возможно, есть определенная недостаточная жесткость, проявляющаяся преимущественно при активной рулежке. В целом же «Ку Пятый» по-немецки педантично рисует траектории, выказывая собранность и отзывчивость в реакциях на действия рулем.
|Audi Q5 Design 2.0 AMT 4x4
|2 л, 249 л.с
|Роботизированная 7
|0-100 - 6.3 с, 237 км/ч
|4663 x 1893 x 1659 мм
|полный
|АИ-95, 6.8 л на 100 км
|3 115 000 руб
|Все характеристики
Любой старт с места Q5 – это априори полный привод, так что сцепление колес с дорогой максимальное. Та же история при пуске двигателя – автомобиль, образно выражаясь, не знает, какие условия для передвижения ему предстоят, вот и перестраховывается. Режим работы 4x4 зависит от манеры педалирования: чем оно активнее, тем дольше кроссовер едет на всех «активных» колесах. Выбор 7 ходовых характеристик осуществляется посредством технологии Audi drive select, включенной в стандартную комплектацию. В спокойном «Комфорте» больше переднего привода, в режиме «Динамик» превалирует полный привод. Он же воцаряется при активации системы ESC.
За отправку момента на заднюю ось в рамках схемы quattro ultra отвечает многодисковая электрогидравлическая муфта с электронным управлением. Схема, в принципе, схожая с «БМВшной» технологией xDrive, разве что в зеркально перевернутом варианте (у «бимеров» всегда привод на задние колеса, а у Audi любой автомобиль, за исключением R8, по умолчанию переднеприводный). Если есть потребность в полном приводе, первым делом замыкается муфта, она раскручивает карданный вал и главную пару. Как только скорость вращения уравнялись, муфта «защелкивается», и появляется 4x4. При остановке вращения кардана и главной пары колеса начинают катиться как на тележке, привод активирует лишь одну ось. Диапазон регулирования широк: от полностью разомкнутой муфты (авто переднеприводный) до полностью замкнутой (тяговое усилие на передней и задней оси одинаковые).
Трудно сказать, что может отвлечь такого «рулевого» от процесса внимательного вождения, допустим, он «новоначальный» и пытается разобраться во всех прибамбасах внутреннего оформления Q5 New. Тогда его понять немудрено – интерьер и правда хорош. Вспоминается выражение: «На улице была среда, а на душе вечер пятницы». «Пятница» - аккурат про салон: классные материалы, роскошные кресла, умная компоновка приборов, достаточно простора на уровне плеч седоков обоих рядов – что еще нужно! Под стать и багажное отделение: 550 литров – в «базе», 610 – при сдвинутом вперед (опция) заднем диване. Цены, скажем так, премиальные – от 2 980 000 рублей за версию Basis до 3 115 000 рублей за комплектацию Design.
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