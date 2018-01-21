21 января 2018, 20:27

Тест-драйв BMW 640i xDrive GT: метром гонимый

В «премиуме», вроде как, не экономят. Не по масти. Однако спросите у первого попавшегося любителя носить белые костюмы, готов ли он «не доплатить» 2,6 млн рублей за автомобиль, и вы тут же услышите восторженно-оптимистичное: «да».
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  Тест-драйв BMW 640i xDrive GT: метром гонимый BMW 6 Тест-драйв BMW 640i xDrive GT: метром гонимый BMW 6 Тест-драйв BMW 640i xDrive GT: метром гонимый BMW 6 Тест-драйв BMW 640i xDrive GT: метром гонимый BMW 6 Тест-драйв BMW 640i xDrive GT: метром гонимый BMW 6 Тест-драйв BMW 640i xDrive GT: метром гонимый
6
фото
  

Затравочка наша не ради красного словца. Она, что называется, конкретная. Смотрите: есть у продвинутых баварцев такая вкусная версия, как BMW 740Li xDrive. Она статусная, хорошо оснащена и изумительна в управлении-динамике. Для большинства из нас это не машина, а мечта, как правило, недосягаемая, заставляющая лить слезы умиления по другую сторону фасада шоу-рума. Отечественные дилеры просят за такую «семерку» 6 790 000 рублей. Проще, наверное, пустить пулю в висок…

BMW 6
Выпускается с 2003 г.
Новый от 4 750 000 до 5 580 000 Р
Отзывов: 3
Но не будем брать на себя функции Творца, а старательно проштудируем свежие предложения BMW. При тщательном рассмотрении модельной линейки можно заприметить недурственную альтернативу - сконструированную там же, в Мюнхене, при этом по цене 4 090 000 рублей. Модель 640i xDrive GT порадует тем же мотором, который уносит 1,8 тонны технологий до «сотни» всего за 5,3 секунды («семерка» - 5,2 секунды), а в анфас выглядит самой настоящей близняшкой (нюансы не в счет).

Внутреннее убранство и то, что принято называть комфортом, – безоговорочные «пять с плюсом». Возможно, придется покусать локти за отсутствие у 640i xDrive GT массажера передних кресел и вентиляции на заднем диване. Но, признаться, эти опции даже вкупе не потянут на космические «два с половиной «ляма». При этом фанатов больших размеров «Гран Туризмо» с индексом «6» выльет на едкое самолюбие приличную порцию живительного елея. Как-никак 5 091 мм от переднего бампера до заднего – это, простите, яхта. И ничуть не меньшая, чем все то же VI поколение 7-Series с его 5 098 мм. Сечете тему?

 
6
фото
  
При этом 6 GT в своем роде оригинал. Его формы - не приевшийся седан со свойственным ему «хвостиком» на корме, а лифтбэк, который в премиальном сегменте вошел в моду сравнительно недавно. Нельзя сказать, что в категории полноразмерных машин BMW имеет те же права на пионерство, как в случае с X6 и подвластной ему рыночной поляны. Просто радует сам факт появления сильного игрока, который может перетянуть на себя одеяло потребительских предпочтений у Audi A7 Sportback (4 969x1 908x1 402 мм) и Mercedes-Benz CLS (4 988x1 890x1 404 мм), который принято именовать седаном-фастбеком.

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Наверное, чисто по цене (4 320 000-4 650 000 рублей) ингольштадтский конкурент в исполнении с аналогичным по литражу и ТТХ характеристикам (3.0 TFSI, 333 л.с.) еще способен потягаться с 340-сильным BMW 640i xDrive GT. «Мерседесу» противостоять труднее - его стартовая стоимость уже в базе выше - 4 940 000 рублей. А в случае с забиякой Porsche Panamera ценовая ситуация и вовсе проигрышная – порядок соотносимых цен переваливает за 6,2-6,5 млн рублей, отчего продажи суперскромные.

Лифтбек BMW 6 GT с заводским индексом G32 баварцы впервые показали в июне 2017-го. Автомобиль пришел на смену 5 GT (F07), но даже при возросших габаритах смотрится легче и красивее. Фирменный баварский длинный капот, рельефные боковые поверхности, ниспадающая линия крыши, аккуратный для данного типа кузова багажник – от тяжеловесности 5 GT не осталось и следа. Задние фонари – трехмерные, стильные; в бампер интегрирована пара «фигурных» патрубков выпускной системы. Фас подчеркнуто агрессивный, с «нахмуренной» LED-оптикой, традиционными «ноздрями» и скульптурным бампером. Ну а, безрамочные стекла дверей – и вовсе песня...  

«Отросток» кормы скромный на вид, да объемистый внутри. 610 литров – завидный для многих показатель, к тому же, отсек - правильной, выверенной формы. В нем есть пара клавиш, нажатием на которые приводятся в движение спинки задних сидений. Те падают, образуя ровную площадку, и к вашим услугам уже 1800-литровый грузо-пассажирский «кубрик». Хочешь спальники укладывай, хочешь – карвинговые «Россиньоли», если бокс на крышу пока не куплен.

 
6
фото
  
На заднем диване вполне себе сносно с точки зрения простора. И здесь надо отдать должное  модульной «тележке» CLAR, уже проявившей себя на новых поколениях X3, 5-Series и 7-Series. Ведь данная платформа - не только высокопрочные виды стали и алюминия (капот, двери, крышка багажника, задние части лонжеронов), но также роскошное межосевое расстояние в три с небольшим метра длиной. Работать на такой «растяжке» создателям интерьера – одно удовольствие, вот они и постарались. Сиденья за спиной водителя складываются 3 секциями, в пропорции 40:20:40, а 2-зонный климат – приятный и полезный «довесок».  

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То, что 6 GT – автомобиль, скажем так, длинный, в движении не особо-то и ощущаешь. Это я про прогнозируемые сносы оси в скоростных виражах и возможную «яхтенную» покачиваемость. Ни того, ни другого нет и в помине. Независимая 2-рычажная подвеска спереди совместно с задними  пневмоэлементами (плюс функция автоматического поддержания высоты кузова) обеспечивают ту оптимальную реакцию демпфирующих узлов на огрехи дорожного покрытия, которая не доставляет сидящим внутри беспокойства.

Реечный рулевой механизм с электроусилителем и переменным передаточным отношением – вне критики: заранее обозначаешь положение руля при входе в поворот на определенный градус – и «баварец» искусно выписывает дугу, не сильно-то реагируя на обледенелые края дороги. И, конечно же, помощь xDrive, куда без нее: как вы помните, технология по умолчанию распределяет мощность в соотношении 40:60 в пользу тыльной оси. В сугроб залезать не стоит – не потому что xDrive не справится, просто 138 мм клиренса должны служить предостережением от пустого и никому не нужного геройства.

Что такое 3 литра объема с 340 силами мощности и 450 Нм крутящего момента в действии, непросвещенному можно лишь догадываться. 8-диапазонный ZF изначально настроен «перемалывать» приличную тягу и справляется с этим играючи. Сажусь за руль после коллеги и первым делом меняю синюю подсветку цифровой шкалы приборов на красную. Ну, чего ради ехать на таком сильном автомобиле в режиме Eco? Пока мы не добрались до пограничного с финнами перехода «Торфяновка», есть смысл надавить на гашетку (в пределах разумного, конечного же). Режим Sport – это не только красный фон показаний приборов, но и значок M-пакета.  

 
6
фото
  
Для замера стартового рывка нет никакой необходимости в рейслоджике – и так все понятно. BMW 640i xDrive GT рвет с места с особым азартом - не только тело замирает в плотных объятиях спинки кресла, но и икры сразу же упираются в выдвижной подколенный валик. Стрелка тахометра раз за разом «долетает» до красной зоны, вновь и вновь доказывая скорострельность «Стептроника». Если «дать волю чувствам», на 2-й запросто «добегаешь» до 120 км/ч, оборотистость рядной «шестерки» отменная. Шум в салон проникает - да. Но только на запредельных скоростях и преимущественно из области передних колесных арок. Все же правы баварцы, когда акцентируют внимание на снижении коэффициента аэродинамического сопротивления с прежних 0,29 cw (BMW 5GT) до нынешних 0,25 cw. Свист ветра по кузову – это не в случае с BMW 6 GT. Автоматически выдвигающийся задний спойлер положительно влияет на поведение автомобиля при хорошем драйве. Воистину «с удовольствием за рулем»...

В «седле» 640i xDrive GT имиджевый слоган BMW воспринимается буквально. Все органы управления на своих, правильных местах. Многие из них занесены в память бортового компьютера, а потому доступ к ним – через сенсор экрана. Это ничто иное, как система управления с расширенной функциональностью, контролирующей работу основных агрегатов автомобиля, навигационной системы, систем связи и информационно-развлекательного контента. Главная составляющая – технология iDrive, представленная контроллером на центральной консоли и отдельно расположенным сенсорным контрольным дисплеем. 10,25-дюймовый экран, а также изображение экранного меню в виде небольших иконок с текущей информацией обеспечивают более интуитивное управление. Есть функция голосового управления и функция управления жестами. Привыкли к проекционному дисплею на лобовое стекло? Не вопрос – он теперь стал на 70% крупнее.

В помощь путешествующим - ассистент мобильности BMW Connected. Грамотно спланировать поездку можно с помощью календаря на смартфоне, а информация о дорожной обстановке онлайн поможет рассчитать идеальное время отправления. Пункт назначения может быть передан в систему управления автомобилем. Смартфон владельца интегрируется в автомобиль за счет беспроводной функции Bluetooth. Есть даже возможность использования беспроводной зарядки телефона, поиска парковочного места и мониторинга ситуации вокруг припаркованного автомобиля на экране смартфона.

Иван Братуха Фото автора и BMW
Тест-Драйвы БМВ бмв 6

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Тест-драйв BMW 640i xDrive GT: метром гонимый
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Тест-драйв BMW 640i xDrive GT: метром гонимый
Затравочка наша не ради красного словца. Она, что называется, конкретная. Смотрите: есть у продвинутых баварцев такая вкусная версия, как BMW 740Li xDrive. Она статусная, хорошо оснащена и изумительна в управлении-динамике. Для большинства из нас это не машина, а мечта, как правило, недосягаемая, заставляющая лить слезы умиления по другую сторону фасада шоу-рума. Отечественные дилеры просят за такую «семерку» 6 790 000 рублей. Проще, наверное, пустить пулю в висок… {{model_131}} Но не будем брать на себя функции Творца, а старательно проштудируем свежие предложения BMW. При тщательном рассмотрении модельной линейки можно заприметить недурственную альтернативу - сконструированную там же, в Мюнхене, при этом по цене 4 090 000 рублей. Модель 640i xDrive GT порадует тем же мотором, который уносит 1,8 тонны технологий до «сотни» всего за 5,3 секунды («семерка» - 5,2 секунды), а в анфас выглядит самой настоящей близняшкой (нюансы не в счет).Внутреннее убранство и то, что принято называть комфортом, – безоговорочные «пять с плюсом». Возможно, придется покусать локти за отсутствие у 640i xDrive GT массажера передних кресел и вентиляции на заднем диване. Но, признаться, эти опции даже вкупе не потянут на космические «два с половиной «ляма». При этом фанатов больших размеров «Гран Туризмо» с индексом «6» выльет на едкое самолюбие приличную порцию живительного елея. Как-никак 5 091 мм от переднего бампера до заднего – это, простите, яхта. И ничуть не меньшая, чем все то же VI поколение 7-Series с его 5 098 мм. Сечете тему?{{gallery_1032}} При этом 6 GT в своем роде оригинал. Его формы - не приевшийся седан со свойственным ему «хвостиком» на корме, а лифтбэк, который в премиальном сегменте вошел в моду сравнительно недавно. Нельзя сказать, что в категории полноразмерных машин BMW имеет те же права на пионерство, как в случае с X6 и подвластной ему рыночной поляны. Просто радует сам факт появления сильного игрока, который может перетянуть на себя одеяло потребительских предпочтений у Audi A7 Sportback (4 969x1 908x1 402 мм) и Mercedes-Benz CLS (4 988x1 890x1 404 мм), который принято именовать седаном-фастбеком. {{material_112091}} Наверное, чисто по цене (4 320 000-4 650 000 рублей) ингольштадтский конкурент в исполнении с аналогичным по литражу и ТТХ характеристикам (3.0 TFSI, 333 л.с.) еще способен потягаться с 340-сильным BMW 640i xDrive GT. «Мерседесу» противостоять труднее - его стартовая стоимость уже в базе выше - 4 940 000 рублей. А в случае с забиякой Porsche Panamera ценовая ситуация и вовсе проигрышная – порядок соотносимых цен переваливает за 6,2-6,5 млн рублей, отчего продажи суперскромные.Лифтбек BMW 6 GT с заводским индексом G32 баварцы впервые показали в июне 2017-го. Автомобиль пришел на смену 5 GT (F07), но даже при возросших габаритах смотрится легче и красивее. Фирменный баварский длинный капот, рельефные боковые поверхности, ниспадающая линия крыши, аккуратный для данного типа кузова багажник – от тяжеловесности 5 GT не осталось и следа. Задние фонари – трехмерные, стильные; в бампер интегрирована пара «фигурных» патрубков выпускной системы. Фас подчеркнуто агрессивный, с «нахмуренной» LED-оптикой, традиционными «ноздрями» и скульптурным бампером. Ну а, безрамочные стекла дверей – и вовсе песня...   «Отросток» кормы скромный на вид, да объемистый внутри. 610 литров – завидный для многих показатель, к тому же, отсек - правильной, выверенной формы. В нем есть пара клавиш, нажатием на которые приводятся в движение спинки задних сидений. Те падают, образуя ровную площадку, и к вашим услугам уже 1800-литровый грузо-пассажирский «кубрик». Хочешь спальники укладывай, хочешь – карвинговые «Россиньоли», если бокс на крышу пока не куплен. {{gallery_1033}} На заднем диване вполне себе сносно с точки зрения простора. И здесь надо отдать должное  модульной «тележке» CLAR, уже проявившей себя на новых поколениях X3, 5-Series и 7-Series. Ведь данная платформа - не только высокопрочные виды стали и алюминия (капот, двери, крышка багажника, задние части лонжеронов), но также роскошное межосевое расстояние в три с небольшим метра длиной. Работать на такой «растяжке» создателям интерьера – одно удовольствие, вот они и постарались. Сиденья за спиной водителя складываются 3 секциями, в пропорции 40:20:40, а 2-зонный климат – приятный и полезный «довесок».   {{material_102921}} То, что 6 GT – автомобиль, скажем так, длинный, в движении не особо-то и ощущаешь. Это я про прогнозируемые сносы оси в скоростных виражах и возможную «яхтенную» покачиваемость. Ни того, ни другого нет и в помине. Независимая 2-рычажная подвеска спереди совместно с задними  пневмоэлементами (плюс функция автоматического поддержания высоты кузова) обеспечивают ту оптимальную реакцию демпфирующих узлов на огрехи дорожного покрытия, которая не доставляет сидящим внутри беспокойства. Реечный рулевой механизм с электроусилителем и переменным передаточным отношением – вне критики: заранее обозначаешь положение руля при входе в поворот на определенный градус – и «баварец» искусно выписывает дугу, не сильно-то реагируя на обледенелые края дороги. И, конечно же, помощь xDrive, куда без нее: как вы помните, технология по умолчанию распределяет мощность в соотношении 40:60 в пользу тыльной оси. В сугроб залезать не стоит – не потому что xDrive не справится, просто 138 мм клиренса должны служить предостережением от пустого и никому не нужного геройства. Что такое 3 литра объема с 340 силами мощности и 450 Нм крутящего момента в действии, непросвещенному можно лишь догадываться. 8-диапазонный ZF изначально настроен «перемалывать» приличную тягу и справляется с этим играючи. Сажусь за руль после коллеги и первым делом меняю синюю подсветку цифровой шкалы приборов на красную. Ну, чего ради ехать на таком сильном автомобиле в режиме Eco? Пока мы не добрались до пограничного с финнами перехода «Торфяновка», есть смысл надавить на гашетку (в пределах разумного, конечного же). Режим Sport – это не только красный фон показаний приборов, но и значок M-пакета.   {{gallery_1034}} Для замера стартового рывка нет никакой необходимости в рейслоджике – и так все понятно. BMW 640i xDrive GT рвет с места с особым азартом - не только тело замирает в плотных объятиях спинки кресла, но и икры сразу же упираются в выдвижной подколенный валик. Стрелка тахометра раз за разом «долетает» до красной зоны, вновь и вновь доказывая скорострельность «Стептроника». Если «дать волю чувствам», на 2-й запросто «добегаешь» до 120 км/ч, оборотистость рядной «шестерки» отменная. Шум в салон проникает - да. Но только на запредельных скоростях и преимущественно из области передних колесных арок. Все же правы баварцы, когда акцентируют внимание на снижении коэффициента аэродинамического сопротивления с прежних 0,29 cw (BMW 5GT) до нынешних 0,25 cw. Свист ветра по кузову – это не в случае с BMW 6 GT. Автоматически выдвигающийся задний спойлер положительно влияет на поведение автомобиля при хорошем драйве. Воистину «с удовольствием за рулем»... В «седле» 640i xDrive GT имиджевый слоган BMW воспринимается буквально. Все органы управления на своих, правильных местах. Многие из них занесены в память бортового компьютера, а потому доступ к ним – через сенсор экрана. Это ничто иное, как система управления с расширенной функциональностью, контролирующей работу основных агрегатов автомобиля, навигационной системы, систем связи и информационно-развлекательного контента. Главная составляющая – технология iDrive, представленная контроллером на центральной консоли и отдельно расположенным сенсорным контрольным дисплеем. 10,25-дюймовый экран, а также изображение экранного меню в виде небольших иконок с текущей информацией обеспечивают более интуитивное управление. Есть функция голосового управления и функция управления жестами. Привыкли к проекционному дисплею на лобовое стекло? Не вопрос – он теперь стал на 70% крупнее.В помощь путешествующим - ассистент мобильности BMW Connected. Грамотно спланировать поездку можно с помощью календаря на смартфоне, а информация о дорожной обстановке онлайн поможет рассчитать идеальное время отправления. Пункт назначения может быть передан в систему управления автомобилем. Смартфон владельца интегрируется в автомобиль за счет беспроводной функции Bluetooth. Есть даже возможность использования беспроводной зарядки телефона, поиска парковочного места и мониторинга ситуации вокруг припаркованного автомобиля на экране смартфона.
2018-01-21
Автор: Иван Братуха Фото автора и BMW
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