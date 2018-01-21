Тест-драйв BMW 640i xDrive GT: метром гонимый
Затравочка наша не ради красного словца. Она, что называется, конкретная. Смотрите: есть у продвинутых баварцев такая вкусная версия, как BMW 740Li xDrive. Она статусная, хорошо оснащена и изумительна в управлении-динамике. Для большинства из нас это не машина, а мечта, как правило, недосягаемая, заставляющая лить слезы умиления по другую сторону фасада шоу-рума. Отечественные дилеры просят за такую «семерку» 6 790 000 рублей. Проще, наверное, пустить пулю в висок…
Внутреннее убранство и то, что принято называть комфортом, – безоговорочные «пять с плюсом». Возможно, придется покусать локти за отсутствие у 640i xDrive GT массажера передних кресел и вентиляции на заднем диване. Но, признаться, эти опции даже вкупе не потянут на космические «два с половиной «ляма». При этом фанатов больших размеров «Гран Туризмо» с индексом «6» выльет на едкое самолюбие приличную порцию живительного елея. Как-никак 5 091 мм от переднего бампера до заднего – это, простите, яхта. И ничуть не меньшая, чем все то же VI поколение 7-Series с его 5 098 мм. Сечете тему?
Лифтбек BMW 6 GT с заводским индексом G32 баварцы впервые показали в июне 2017-го. Автомобиль пришел на смену 5 GT (F07), но даже при возросших габаритах смотрится легче и красивее. Фирменный баварский длинный капот, рельефные боковые поверхности, ниспадающая линия крыши, аккуратный для данного типа кузова багажник – от тяжеловесности 5 GT не осталось и следа. Задние фонари – трехмерные, стильные; в бампер интегрирована пара «фигурных» патрубков выпускной системы. Фас подчеркнуто агрессивный, с «нахмуренной» LED-оптикой, традиционными «ноздрями» и скульптурным бампером. Ну а, безрамочные стекла дверей – и вовсе песня...
«Отросток» кормы скромный на вид, да объемистый внутри. 610 литров – завидный для многих показатель, к тому же, отсек - правильной, выверенной формы. В нем есть пара клавиш, нажатием на которые приводятся в движение спинки задних сидений. Те падают, образуя ровную площадку, и к вашим услугам уже 1800-литровый грузо-пассажирский «кубрик». Хочешь спальники укладывай, хочешь – карвинговые «Россиньоли», если бокс на крышу пока не куплен.
Реечный рулевой механизм с электроусилителем и переменным передаточным отношением – вне критики: заранее обозначаешь положение руля при входе в поворот на определенный градус – и «баварец» искусно выписывает дугу, не сильно-то реагируя на обледенелые края дороги. И, конечно же, помощь xDrive, куда без нее: как вы помните, технология по умолчанию распределяет мощность в соотношении 40:60 в пользу тыльной оси. В сугроб залезать не стоит – не потому что xDrive не справится, просто 138 мм клиренса должны служить предостережением от пустого и никому не нужного геройства.
Что такое 3 литра объема с 340 силами мощности и 450 Нм крутящего момента в действии, непросвещенному можно лишь догадываться. 8-диапазонный ZF изначально настроен «перемалывать» приличную тягу и справляется с этим играючи. Сажусь за руль после коллеги и первым делом меняю синюю подсветку цифровой шкалы приборов на красную. Ну, чего ради ехать на таком сильном автомобиле в режиме Eco? Пока мы не добрались до пограничного с финнами перехода «Торфяновка», есть смысл надавить на гашетку (в пределах разумного, конечного же). Режим Sport – это не только красный фон показаний приборов, но и значок M-пакета.
В «седле» 640i xDrive GT имиджевый слоган BMW воспринимается буквально. Все органы управления на своих, правильных местах. Многие из них занесены в память бортового компьютера, а потому доступ к ним – через сенсор экрана. Это ничто иное, как система управления с расширенной функциональностью, контролирующей работу основных агрегатов автомобиля, навигационной системы, систем связи и информационно-развлекательного контента. Главная составляющая – технология iDrive, представленная контроллером на центральной консоли и отдельно расположенным сенсорным контрольным дисплеем. 10,25-дюймовый экран, а также изображение экранного меню в виде небольших иконок с текущей информацией обеспечивают более интуитивное управление. Есть функция голосового управления и функция управления жестами. Привыкли к проекционному дисплею на лобовое стекло? Не вопрос – он теперь стал на 70% крупнее.
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