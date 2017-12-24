Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта
Воздушные заслонки радиатора – активные, прямо как у «семерки»: если, скажем, потребность в охлаждении невелика, то заслонки остаются закрытыми. Это дополнительно улучшает аэродинамические характеристики. Поджарая «корма» – это, прежде всего, изящные фонари с трехмерным рисунком, рельефная крышка багажника и аккуратный бампер с 2 патрубками выхлопной системы.
«Суммарный» облик кроссовера выполнен в духе семейной преемственности, но при этом стал на порядок строже, чем раньше. «Икс Третий» будто бы всем своим видом хочет подчеркнуть: «Да, ребята, я и до сего дня практиковал драйв, но все же семейно-спокойные нотки в моем характере превалировали. Теперь же мне ближе спорт и сопутствующая ему агрессия». Как подтверждение, автопроизводитель предложил разбавить силовую линейку X3 подчеркнуто «горячей» версией M40i. С чем ее, спросите, едят? В прикуску с «Магнием B6 Эвалар», отвечу я. Потому что 360 рвущихся в бой «лошадей» разгоняют вас до 100 км/ч за бойкие 4,8 секунды. Рысак с таким норовом точно обольет вас волной горячей крови – шутки с ним неуместны.
Оптимальный момент - что-то в районе 1800-2200 об/мин. В этом режиме 4-цилиндровый турбомотор с 16-клапанным ГРМ и непосредственным впрыском «накручивает мили» с явной охотцей и низким уровнем шума. Можно, при желании, заставить «четверку» заявить баском о своем существовании, активируя, например, клавишу Sport. Обороты взметнутся вверх на 400-500 ед., 12-дюймовая цифровая шкала приборов Black Panel окрасится в красный агрессивный фон, и вы почувствуете, что поехали более остро. При этом, что интересно, если давление на педаль акселератора будете держать неизменным, «Спорт» все равно отзовется ощутим рывком с последующей увеличенной тягой – это значит, что пошла улучшенная подача топлива…
Режим Eco – это синий фон «приборки» и чуть меньшие обороты. Не знаю, насколько здесь получается экономия солярки, - полагаю, несущественная, но в случаях, когда до ближайшей заправки как до Луны, а в баке подобие сухого закона, Eco вполне может пригодиться. Вообще же, вариация xDrive20d, с точки зрения аппетита, самая, пожалуй, скромная в гамме X3 (что-то в районе 6 л/100 км). Это, как утверждают продавцы, один из моментов, на которые обязательно обращают внимание покупатели X3.
|BMW X3 2.0d AT 4x4
|2 л, 190 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 8.0 с, 213 км/ч
|4716 x 1897 x 1676 мм
|полный
|ДТ, 5.4 л на 100 км
|Все характеристики
Полноприводная технология xDrive с многодисковой муфтой, заведующей поставкой тяги на колеса передней оси, не есть панацея от дорожных невзгод, но свои маленькие подвиги на заснеженной дороге совершить способна. Откровений в работе xDrive, естественно, никаких, и любому человеку, не понаслышке знакомому с ней, озвучивать какие-либо банальные истины, без надобности. Главное, попав в снежную «засаду», не насиловать почем зря 8-диапазонный «автомат» - узел, сами понимаете, дорогой, еще может пригодиться.
Если загнать «Икс Третий» на весовой контроль, получится что-то в районе 1,8-1,9 тонны (в зависимости от установленного двигателя и набора оборудования). Свою «тушку» X3 везет отменно, но при необходимости возьмет на борт до 550 литров поклажи. Это, что называется, в стандарте. Со сложенной же «галеркой» (в пропорции 40:20:40) возможности «перевозчика» возрастают до роскошных 1600 литров. В таком «полногрузовом» варианте образуется совершенно ровная площадка для размещения скарба – хочешь кубик-телевизор перевози, хочешь сам в лежку после дальнего перегона устраивайся.
О водительском комфорте и говорить не приходится: произносим «BMW» и понимаем, что придирки неуместны. По центру передней панели – 10,2-дюймовый экран развлекательно-информационного комплекса ConnectedDrive. У его «подножия» - грамотно скомплектованные блоки аудиосистемы и климата. Под козырьком - лаконичная «доска» приборов с 2 виртуальными циферблатами и дисплеем бортового компьютера. В информационном меню разберется и школяр. Убранство салона – сплошь правильные материалы: мягкие пластики, качественная кожа, натуральное дерево, алюминий. Хорошо спрофилированное водительское кресло – с развитыми валиками боковой поддержки и массой диапазонов регулировок, с памятью и регулируемой по длине подушкой. Жаль, нет проекции на лобовое стекло - штуковина из разряда тех, к которым быстро привыкаешь. Над головой панорамная крыша - без «звездного неба», но объемистая.
За BMW X3 xDrive20d дилеры просят от 3 040 000 рублей. Из 5 предлагаемых модификаций «Икс Третьего» это вторая, с точки зрения доступности. Лояльнее ценник разве что на бензиновую версию xDrive20i (2 950 000 рублей). Упомянутая нами «зажигалка» M40i – топовая. Без 4 040 00 рублей на карте и трепетного сердца к ней лучше не подходить, обожжет...
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