24 декабря 2017, 15:10

Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта

Приготовить сироп под названием «человеческое внимание» новый BMW X3 способен не хуже популярного предшественника. Вседорожник III поколения (внутризаводской индекс G01) «поселился» на новейшей платформе CLAR, отчего стал крупнее по основным размерам, интереснее обликом и «заряженнее» оснащением.
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  Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта BMW X3 Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта BMW X3 Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта BMW X3 Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта BMW X3 Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта BMW X3 Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта
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BMW X3
Выпускается с 2003 г.
Отзывов: 4
Баварцы растянули среднеразмерный SUV до таких габаритов, которыми на заре своего «выхода в люди» не блистал даже полноразмерный собрат X5. Тот, напомню, имел длину 4667 мм, а актуальный «Икс Третий» отсчитывает от бампера до бампера 4716 мм. Так что, потенциальным покупателям G01 есть, чем фраернуться перед своими коллегами, владельцами первого «Икс Пятого». В отличие от анекдотичной восходящей «поп-звезды», которой особенно удались паузы, нашему герою наконец-то повезло с главной фамильной чертой фаса – «ноздрями» радиаторной решетки. Они теперь серьезно-солидные, я бы даже заявил, по-настоящему мужские. При этом удачно гармонируют со скульптурным бампером и ничуть не задавливают напористо-острый взгляд светодиодной оптики.

Воздушные заслонки радиатора – активные, прямо как у «семерки»: если, скажем, потребность в охлаждении невелика, то заслонки остаются закрытыми. Это дополнительно улучшает аэродинамические характеристики. Поджарая «корма» – это, прежде всего, изящные фонари с трехмерным рисунком, рельефная крышка багажника и аккуратный бампер с 2 патрубками выхлопной системы.

«Суммарный» облик кроссовера выполнен в духе семейной преемственности, но при этом стал на порядок строже, чем раньше. «Икс Третий» будто бы всем своим видом хочет подчеркнуть: «Да, ребята, я и до сего дня практиковал драйв, но все же семейно-спокойные нотки в моем характере превалировали. Теперь же мне ближе спорт и сопутствующая ему агрессия». Как подтверждение, автопроизводитель предложил разбавить  силовую линейку X3 подчеркнуто «горячей» версией M40i. С чем ее, спросите, едят? В прикуску с «Магнием B6 Эвалар», отвечу я. Потому что 360 рвущихся в бой «лошадей» разгоняют вас до 100 км/ч за бойкие 4,8 секунды. Рысак с таким норовом точно обольет вас волной горячей крови – шутки с ним неуместны.

 
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Я же на тест выбрал версию xDrive20d. Она поскромнее - тратит на стартовый разгон 8 секунд, но именно она, согласно прогнозам дилеров, будет чаще всего покидать дилерские шоу-румы, поскольку спрашивать более трезвомыслящие и прагматичные поклонники марки, -. 2 литра объема, 190 сил мощности, 400 Нм максимального крутящего момента – хороший коктейль для ценителей доброго драйва в практически разных режимах передвижения. Ощутимый подхват, возможно, отсутствует на скоростях за «130-140», но на разрешенных ПДД величинах он несомненно присутствует, и дизель делает все от него возможное, чтобы не уронить знамя баварских моторостроителей.

Оптимальный момент - что-то в районе 1800-2200 об/мин. В этом режиме 4-цилиндровый турбомотор с 16-клапанным ГРМ и непосредственным впрыском «накручивает мили» с явной охотцей и низким уровнем шума. Можно, при желании, заставить «четверку» заявить баском о своем существовании, активируя, например, клавишу Sport. Обороты взметнутся вверх на 400-500 ед., 12-дюймовая цифровая шкала приборов Black Panel окрасится в красный агрессивный фон, и вы почувствуете, что поехали более остро. При этом, что интересно, если давление на педаль акселератора будете держать неизменным, «Спорт» все равно отзовется ощутим рывком с последующей увеличенной тягой – это значит, что пошла улучшенная подача топлива…

Режим Eco – это синий фон «приборки» и чуть меньшие обороты. Не знаю, насколько здесь получается  экономия солярки, - полагаю, несущественная, но в случаях, когда до ближайшей заправки как до Луны, а в баке подобие сухого закона, Eco вполне может пригодиться. Вообще же, вариация xDrive20d, с точки зрения аппетита, самая, пожалуй, скромная в гамме X3 (что-то в районе 6 л/100 км). Это, как утверждают продавцы, один из моментов, на которые обязательно обращают внимание покупатели X3.

 
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Вседорожник щеголяет реечной рулевой системой с активным электроусилителем руля и переменным шагом зубьев. Схема придает процессу «рулежки» максимум эффективности. Никаких доворотов, докручиваний и неясности в поведении нет и в помине. Поворот колес происходит ровно на тот угол, на который вы повернули многофункциональный руль – здесь все по-баварски отточено. Обратная связь может «дать слабину» разве что на заснежено-ледовой поверхности, когда перед обстоятельствами пасуют «19-е» Pirelli, не обремененные «когтями». Но тут уж многое будет зависеть от навыков водителя и выбранных им  скоростных амбиций.

BMW X3 2.0d AT 4x4
2 л, 190 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
0-100 - 8.0 с, 213 км/ч
4716 x 1897 x 1676 мм
полный
ДТ, 5.4 л на 100 км
Все характеристики
Большинство дорожных ударов кузову как укус комара: модульная платформа, лежащая в основе X3 G01, суть обилие высокопрочных сортов стали и алюминия. Плюс традиционные для премиального автомобиля независимые подвески обеих осей: двухрычажная архитектура спереди и пятирычажная («по кругу» – с поперечными стабилизаторами) сзади. С таким набором автомобиль играючи демпфирует удары нашей дорожной бесхозяйственности и смягчает последствия от неизбежных наездов на мелкие препятствия. Здесь, как говорится, не убавить, не прибавить.

Полноприводная технология xDrive с многодисковой муфтой, заведующей поставкой тяги на колеса передней оси, не есть панацея от дорожных невзгод, но свои маленькие подвиги на заснеженной дороге совершить способна. Откровений в работе xDrive, естественно, никаких, и любому человеку, не понаслышке знакомому с ней, озвучивать какие-либо банальные истины, без надобности. Главное, попав в снежную «засаду», не насиловать почем зря 8-диапазонный «автомат» - узел, сами понимаете, дорогой, еще может пригодиться.

Если загнать «Икс Третий» на весовой контроль, получится что-то в районе 1,8-1,9 тонны (в зависимости от установленного двигателя и набора оборудования). Свою «тушку» X3 везет отменно, но при необходимости возьмет на борт до 550 литров поклажи. Это, что называется, в стандарте. Со сложенной же «галеркой» (в пропорции 40:20:40) возможности «перевозчика» возрастают до роскошных 1600 литров. В таком «полногрузовом» варианте образуется совершенно ровная площадка для размещения скарба – хочешь кубик-телевизор перевози, хочешь сам в лежку после дальнего перегона устраивайся.

 
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На мировой арене X3 является второй по объемам продаж моделью BMW. В России позиции среднеразмерного кроссовера чуть слабее. По информации представителей московского офиса BMW, на сегодняшний день X3 довольствуется 5-й строчкой в модельной гамме. Лидером является X5, далее следуют 5 Series, X6, X1. Актуальное поколение G01 присутствует в отечественной продаже чуть меньше 2 месяцев и демонстрирует сравнительно неплохие результаты.
На заднем диване просторно так, что поначалу даже не верится. Забравшись в машину с тыльной стороны водительского кресла, я сначала подумал, что очутился в салоне «Икс Пятого» - настолько много места. Более того, я бы легко поставил в пример BMW X3, скажем, более крупному и весьма мне симпатичному  Ford Explorer, за рулем которого оказался днем позже, - прежде всего, в области коленей. Кто волею судеб вынужден ютиться на втором ряду кресел, поймет, насколько это важно.

О водительском комфорте и говорить не приходится: произносим «BMW» и понимаем, что придирки неуместны. По центру передней панели – 10,2-дюймовый экран развлекательно-информационного комплекса ConnectedDrive. У его «подножия» - грамотно скомплектованные блоки аудиосистемы и климата. Под козырьком - лаконичная «доска» приборов с 2 виртуальными циферблатами и дисплеем бортового компьютера. В информационном меню разберется и школяр. Убранство салона – сплошь правильные материалы: мягкие пластики, качественная кожа, натуральное дерево, алюминий. Хорошо спрофилированное водительское кресло – с развитыми валиками боковой поддержки и массой диапазонов регулировок, с памятью и регулируемой по длине подушкой. Жаль, нет проекции на лобовое стекло - штуковина из разряда тех, к которым быстро привыкаешь. Над головой панорамная крыша - без «звездного неба», но объемистая. 

За BMW X3 xDrive20d дилеры просят от 3 040 000 рублей. Из 5 предлагаемых модификаций «Икс Третьего» это вторая, с точки зрения доступности. Лояльнее ценник разве что на бензиновую версию xDrive20i (2 950 000 рублей). Упомянутая нами «зажигалка» M40i – топовая. Без 4 040 00 рублей на карте и трепетного сердца к ней лучше не подходить, обожжет...

Иван Братуха Фото автора и BMW
Тест-Драйвы БМВ Х3, Х 3, X 3

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Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта
{{model_139}} Баварцы растянули среднеразмерный SUV до таких габаритов, которыми на заре своего «выхода в люди» не блистал даже полноразмерный собрат X5. Тот, напомню, имел длину 4667 мм, а актуальный «Икс Третий» отсчитывает от бампера до бампера 4716 мм. Так что, потенциальным покупателям G01 есть, чем фраернуться перед своими коллегами, владельцами первого «Икс Пятого». В отличие от анекдотичной восходящей «поп-звезды», которой особенно удались паузы, нашему герою наконец-то повезло с главной фамильной чертой фаса – «ноздрями» радиаторной решетки. Они теперь серьезно-солидные, я бы даже заявил, по-настоящему мужские. При этом удачно гармонируют со скульптурным бампером и ничуть не задавливают напористо-острый взгляд светодиодной оптики. Воздушные заслонки радиатора – активные, прямо как у «семерки»: если, скажем, потребность в охлаждении невелика, то заслонки остаются закрытыми. Это дополнительно улучшает аэродинамические характеристики. Поджарая «корма» – это, прежде всего, изящные фонари с трехмерным рисунком, рельефная крышка багажника и аккуратный бампер с 2 патрубками выхлопной системы. «Суммарный» облик кроссовера выполнен в духе семейной преемственности, но при этом стал на порядок строже, чем раньше. «Икс Третий» будто бы всем своим видом хочет подчеркнуть: «Да, ребята, я и до сего дня практиковал драйв, но все же семейно-спокойные нотки в моем характере превалировали. Теперь же мне ближе спорт и сопутствующая ему агрессия». Как подтверждение, автопроизводитель предложил разбавить  силовую линейку X3 подчеркнуто «горячей» версией M40i. С чем ее, спросите, едят? В прикуску с «Магнием B6 Эвалар», отвечу я. Потому что 360 рвущихся в бой «лошадей» разгоняют вас до 100 км/ч за бойкие 4,8 секунды. Рысак с таким норовом точно обольет вас волной горячей крови – шутки с ним неуместны. {{gallery_1016}} {{material_108392}} Я же на тест выбрал версию xDrive20d. Она поскромнее - тратит на стартовый разгон 8 секунд, но именно она, согласно прогнозам дилеров, будет чаще всего покидать дилерские шоу-румы, поскольку спрашивать более трезвомыслящие и прагматичные поклонники марки, -. 2 литра объема, 190 сил мощности, 400 Нм максимального крутящего момента – хороший коктейль для ценителей доброго драйва в практически разных режимах передвижения. Ощутимый подхват, возможно, отсутствует на скоростях за «130-140», но на разрешенных ПДД величинах он несомненно присутствует, и дизель делает все от него возможное, чтобы не уронить знамя баварских моторостроителей. Оптимальный момент - что-то в районе 1800-2200 об/мин. В этом режиме 4-цилиндровый турбомотор с 16-клапанным ГРМ и непосредственным впрыском «накручивает мили» с явной охотцей и низким уровнем шума. Можно, при желании, заставить «четверку» заявить баском о своем существовании, активируя, например, клавишу Sport. Обороты взметнутся вверх на 400-500 ед., 12-дюймовая цифровая шкала приборов Black Panel окрасится в красный агрессивный фон, и вы почувствуете, что поехали более остро. При этом, что интересно, если давление на педаль акселератора будете держать неизменным, «Спорт» все равно отзовется ощутим рывком с последующей увеличенной тягой – это значит, что пошла улучшенная подача топлива…Режим Eco – это синий фон «приборки» и чуть меньшие обороты. Не знаю, насколько здесь получается  экономия солярки, - полагаю, несущественная, но в случаях, когда до ближайшей заправки как до Луны, а в баке подобие сухого закона, Eco вполне может пригодиться. Вообще же, вариация xDrive20d, с точки зрения аппетита, самая, пожалуй, скромная в гамме X3 (что-то в районе 6 л/100 км). Это, как утверждают продавцы, один из моментов, на которые обязательно обращают внимание покупатели X3.{{gallery_1017}} Вседорожник щеголяет реечной рулевой системой с активным электроусилителем руля и переменным шагом зубьев. Схема придает процессу «рулежки» максимум эффективности. Никаких доворотов, докручиваний и неясности в поведении нет и в помине. Поворот колес происходит ровно на тот угол, на который вы повернули многофункциональный руль – здесь все по-баварски отточено. Обратная связь может «дать слабину» разве что на заснежено-ледовой поверхности, когда перед обстоятельствами пасуют «19-е» Pirelli, не обремененные «когтями». Но тут уж многое будет зависеть от навыков водителя и выбранных им  скоростных амбиций.{{params_57850}} Большинство дорожных ударов кузову как укус комара: модульная платформа, лежащая в основе X3 G01, суть обилие высокопрочных сортов стали и алюминия. Плюс традиционные для премиального автомобиля независимые подвески обеих осей: двухрычажная архитектура спереди и пятирычажная («по кругу» – с поперечными стабилизаторами) сзади. С таким набором автомобиль играючи демпфирует удары нашей дорожной бесхозяйственности и смягчает последствия от неизбежных наездов на мелкие препятствия. Здесь, как говорится, не убавить, не прибавить. Полноприводная технология xDrive с многодисковой муфтой, заведующей поставкой тяги на колеса передней оси, не есть панацея от дорожных невзгод, но свои маленькие подвиги на заснеженной дороге совершить способна. Откровений в работе xDrive, естественно, никаких, и любому человеку, не понаслышке знакомому с ней, озвучивать какие-либо банальные истины, без надобности. Главное, попав в снежную «засаду», не насиловать почем зря 8-диапазонный «автомат» - узел, сами понимаете, дорогой, еще может пригодиться. Если загнать «Икс Третий» на весовой контроль, получится что-то в районе 1,8-1,9 тонны (в зависимости от установленного двигателя и набора оборудования). Свою «тушку» X3 везет отменно, но при необходимости возьмет на борт до 550 литров поклажи. Это, что называется, в стандарте. Со сложенной же «галеркой» (в пропорции 40:20:40) возможности «перевозчика» возрастают до роскошных 1600 литров. В таком «полногрузовом» варианте образуется совершенно ровная площадка для размещения скарба – хочешь кубик-телевизор перевози, хочешь сам в лежку после дальнего перегона устраивайся. {{gallery_1018}} {{photo_text_112}} На заднем диване просторно так, что поначалу даже не верится. Забравшись в машину с тыльной стороны водительского кресла, я сначала подумал, что очутился в салоне «Икс Пятого» - настолько много места. Более того, я бы легко поставил в пример BMW X3, скажем, более крупному и весьма мне симпатичному  Ford Explorer, за рулем которого оказался днем позже, - прежде всего, в области коленей. Кто волею судеб вынужден ютиться на втором ряду кресел, поймет, насколько это важно. О водительском комфорте и говорить не приходится: произносим «BMW» и понимаем, что придирки неуместны. По центру передней панели – 10,2-дюймовый экран развлекательно-информационного комплекса ConnectedDrive. У его «подножия» - грамотно скомплектованные блоки аудиосистемы и климата. Под козырьком - лаконичная «доска» приборов с 2 виртуальными циферблатами и дисплеем бортового компьютера. В информационном меню разберется и школяр. Убранство салона – сплошь правильные материалы: мягкие пластики, качественная кожа, натуральное дерево, алюминий. Хорошо спрофилированное водительское кресло – с развитыми валиками боковой поддержки и массой диапазонов регулировок, с памятью и регулируемой по длине подушкой. Жаль, нет проекции на лобовое стекло - штуковина из разряда тех, к которым быстро привыкаешь. Над головой панорамная крыша - без «звездного неба», но объемистая.  За BMW X3 xDrive20d дилеры просят от 3 040 000 рублей. Из 5 предлагаемых модификаций «Икс Третьего» это вторая, с точки зрения доступности. Лояльнее ценник разве что на бензиновую версию xDrive20i (2 950 000 рублей). Упомянутая нами «зажигалка» M40i – топовая. Без 4 040 00 рублей на карте и трепетного сердца к ней лучше не подходить, обожжет...
2017-12-24
Автор: Иван Братуха Фото автора и BMW
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