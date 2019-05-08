8 мая 2019, 17:08

Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли

  • 3600
  • 0
Посчастливилось на таком «чуде» прокатиться. И когда уселся строчить текст, долго думал, заключать в кавычки слово «посчастливилось» или не стоит. Удовольствия от поездки, признаюсь, было немного. Но согревает сам факт поездки – нечасто выпадает случай «оседлать» столь редкого «ослика».
Тест драйв BYD Flyer строптивый мышонок Ли

Нынешний владелец рассказывает, что гоготали все его друзья, когда он им «презентовал» свою покупку. Усадил в салон, выехали на КАД, разогнался до «120-ти» - от юмора не осталось и следа, запросили ехать помедленнее, испугались за свою жизнь.

BYD FLYER II
40 л.с
Могу подтвердить слова хозяина: на скоростях выше «100» BYD Flyer трясется и вибрирует чем только можно. Моторчик гремит, точно в стиральную машинку бросили горсть камней. Тормоза невнятные, в дождь потеют задние стекла, и не знаешь, как привести их нормальное состояние, даже легкое приоткрывание не приводит к жалеемому результату.

Вообще, этот смешной и в чем-то даже уродливый «китайченок» может ехать 130-135 км/ч. Я лично трухнул, а вдруг рассыплется. Хорошо еще, автомобиль экономичный – по городу что-то около 6 литров выходит, по трассе и того меньше – что-то в районе 4-4,3 л/100 км. Самое то для ДВС, в арсенале которого всего 0,8 литра рабочего объема и 40 «лошадок» мощности.

3-цилиндровый движок любит, чтобы его покрутили, пик мощности происходит ближе к 5000 об/мин. Момента откровенно немного – всего 62 Нм, достигаемых опять же при высоких (4500) оборотах. Автопроизводитель гарантирует, что этих ТТХ хватит для достижения максимальных 118 км/ч, и здесь он абсолютно прав. Так же как прав, сделав мотор «съедобным» для «92-го» бензина.  

Тест драйв BYD Flyer строптивый мышонок Ли
Тест драйв BYD Flyer строптивый мышонок Ли
Тест драйв BYD Flyer строптивый мышонок Ли
Тест драйв BYD Flyer строптивый мышонок Ли
Тест драйв BYD Flyer строптивый мышонок Ли
Тест драйв BYD Flyer строптивый мышонок Ли
Тест драйв BYD Flyer строптивый мышонок Ли
Тест драйв BYD Flyer строптивый мышонок Ли
Тест драйв BYD Flyer строптивый мышонок Ли
Тест драйв BYD Flyer строптивый мышонок Ли
Тест драйв BYD Flyer строптивый мышонок Ли
Тест драйв BYD Flyer строптивый мышонок Ли
Коробка, естественно, механическая, 4-ступенчатая, ни о какой эластичности переключений говорить не приходится. При этом в свои пазы передачи попадают исправно. Динамики при разгоне почти нет, а ускорение дублируется повышенным шумом, который доносится не только из-под моторного отсека. Сложилось  впечатление, что наша «Ока» куда как тише и азартнее.

BYD FLYER II 0.8 MT
0.8 л, 40 / 29 при 5000 л.с
механика 4
0-100 - 25 с, 118 км/ч
3605 x 1468 x 1470 мм
передний
АИ-92, 4.4 л на 100 км
Все характеристики
Колеса – «13-е» (155/70), естественно, китайские, марку так и не смог запомнить, надо было отдельно записать. Дисковые тормоза спереди, барабаны сзади. Довольно легкий экземпляр: снаряженная масса - 720 кг, полная едва превышает тонну (если быть точным - 1095 кг). Клиренс средний - 150 мм. Габариты детские: 3605x1468x1470 мм при колесной базе 2300 мм, и это, пожалуй, один из главных плюсов BYD Flyer – припарковаться на нем можно почти всюду. Только успевай рулем крутить (усилителя нет) - более 3 оборотов слева направо и наоборот.

Мудрить с подвеской при создании этого «снаряда» никто и не думал. Сзади, как нетрудно догадаться, обычная балка, посему на грунтовке ожидать комфорта не стоит – потряхивает изрядно. Спереди – классический «МакФерсон», но он от тряски не спасает.  

Машинка маленькая, рассчитывать на приличную пассажировместимость не приходится. Если и отправляться в дальний путь, то желательно вчетвером, но при  условии, что «пивные животики» с вами не поехали, а из багажа максимум парочка легких рюкзаков – грузовой отсек, увы, одно название.

 

Хороших материалов оформлении внутреннего пространства днем с огнем не найдешь, декора тем более. Все максимально просто и кондово. «Приборка» имеет синюю подсветку, но ее свет потускнел, видимо, от времени. Зато радуют высокий потолок и роскошная площадь остекления. К этому добавим широкие и хорошо распахивающиеся двери. В водительском кресле так себе – никаких регулировок, плюс коротенькая подушка. Педальный узел явно на дамочку комплекции Лилии Ахеджаковой.

В оснащении нашего экземпляра – ремни безопасности, складывающееся заднее сиденье, простенька и часто «глючащая» магнитола, кондиционер, центральный замок с дистанционным управлением, электростеклоподъемники, электропривод наружных зеркал.

Владелец говорит, что в ближайшее время не намерен расставаться с «китайцем», хоть и вложил в него энную сумму денег. На бэушном рынке обилия предложений по продаже BYD Flyer нет. Наверное, по причине того, что в свое время автомобиль разошелся у нас не самым великим тиражом. Машину 2005-2006 г.в. можно приобрести всего за 50-60 тыс. рублей. Правда, со всеми их житейскими историями. Столько же просят, например, за другого аналогичного по классу «китайца» - Hafei Brio.

Плюсы и минусы
Дешевый доступный вариантНе отличается эстетикой форм
Малогабаритный, а, значит, маневренныйСлабомощный, нединамичный
Потребляет АИ-92, не прожорливБолее чем скромный багажник
Не согласны с нашими выводами? Напишите свое мнение
Серж Анциферов
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум BYD FLYER II
Здравствуйте!подскажите пожалуйста на byd flyer перестал работать 1 цилиндр и из выхлопной трубы идет белый густой дым что это может быть
pasha
bya flyer II аналоги
подшипник вторичного вала, деференциал, сальники приводов, сальник кулисы, вторичный вал, выжимной подшипник,
ilya andreevich
ПО ЗАМЕНЕ ДВС
ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ ДВС МОЖНО В ФЛАЕРА ЗАПИХНУТЬ ВМЕСТО РАДНОГО. АТО БЛОКУ ХАНА НАЙТИ НЕ РЕАЛЬНО
ВОВА"
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Бид
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
Hyundai Solaris I поколения: ищем дешевые варианты
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа BYD FLYER II
Объявления о продаже BYD FLYER II
Рейтинг по классам
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 6 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Honda CR-V и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
Нынешний владелец рассказывает, что гоготали все его друзья, когда он им «презентовал» свою покупку. Усадил в салон, выехали на КАД, разогнался до «120-ти» - от юмора не осталось и следа, запросили ехать помедленнее, испугались за свою жизнь. {{model_v2_no_show_2548}} Могу подтвердить слова хозяина: на скоростях выше «100» BYD Flyer трясется и вибрирует чем только можно. Моторчик гремит, точно в стиральную машинку бросили горсть камней. Тормоза невнятные, в дождь потеют задние стекла, и не знаешь, как привести их нормальное состояние, даже легкое приоткрывание не приводит к жалеемому результату.Вообще, этот смешной и в чем-то даже уродливый «китайченок» может ехать 130-135 км/ч. Я лично трухнул, а вдруг рассыплется. Хорошо еще, автомобиль экономичный – по городу что-то около 6 литров выходит, по трассе и того меньше – что-то в районе 4-4,3 л/100 км. Самое то для ДВС, в арсенале которого всего 0,8 литра рабочего объема и 40 «лошадок» мощности.3-цилиндровый движок любит, чтобы его покрутили, пик мощности происходит ближе к 5000 об/мин. Момента откровенно немного – всего 62 Нм, достигаемых опять же при высоких (4500) оборотах. Автопроизводитель гарантирует, что этих ТТХ хватит для достижения максимальных 118 км/ч, и здесь он абсолютно прав. Так же как прав, сделав мотор «съедобным» для «92-го» бензина.   {{gallery_1515}} Коробка, естественно, механическая, 4-ступенчатая, ни о какой эластичности переключений говорить не приходится. При этом в свои пазы передачи попадают исправно. Динамики при разгоне почти нет, а ускорение дублируется повышенным шумом, который доносится не только из-под моторного отсека. Сложилось  впечатление, что наша «Ока» куда как тише и азартнее.{{params_48665}} Колеса – «13-е» (155/70), естественно, китайские, марку так и не смог запомнить, надо было отдельно записать. Дисковые тормоза спереди, барабаны сзади. Довольно легкий экземпляр: снаряженная масса - 720 кг, полная едва превышает тонну (если быть точным - 1095 кг). Клиренс средний - 150 мм. Габариты детские: 3605x1468x1470 мм при колесной базе 2300 мм, и это, пожалуй, один из главных плюсов BYD Flyer – припарковаться на нем можно почти всюду. Только успевай рулем крутить (усилителя нет) - более 3 оборотов слева направо и наоборот. Мудрить с подвеской при создании этого «снаряда» никто и не думал. Сзади, как нетрудно догадаться, обычная балка, посему на грунтовке ожидать комфорта не стоит – потряхивает изрядно. Спереди – классический «МакФерсон», но он от тряски не спасает.   Машинка маленькая, рассчитывать на приличную пассажировместимость не приходится. Если и отправляться в дальний путь, то желательно вчетвером, но при  условии, что «пивные животики» с вами не поехали, а из багажа максимум парочка легких рюкзаков – грузовой отсек, увы, одно название.   Хороших материалов оформлении внутреннего пространства днем с огнем не найдешь, декора тем более. Все максимально просто и кондово. «Приборка» имеет синюю подсветку, но ее свет потускнел, видимо, от времени. Зато радуют высокий потолок и роскошная площадь остекления. К этому добавим широкие и хорошо распахивающиеся двери. В водительском кресле так себе – никаких регулировок, плюс коротенькая подушка. Педальный узел явно на дамочку комплекции Лилии Ахеджаковой. В оснащении нашего экземпляра – ремни безопасности, складывающееся заднее сиденье, простенька и часто «глючащая» магнитола, кондиционер, центральный замок с дистанционным управлением, электростеклоподъемники, электропривод наружных зеркал.Владелец говорит, что в ближайшее время не намерен расставаться с «китайцем», хоть и вложил в него энную сумму денег. На бэушном рынке обилия предложений по продаже BYD Flyer нет. Наверное, по причине того, что в свое время автомобиль разошелся у нас не самым великим тиражом. Машину 2005-2006 г.в. можно приобрести всего за 50-60 тыс. рублей. Правда, со всеми их житейскими историями. Столько же просят, например, за другого аналогичного по классу «китайца» - Hafei Brio.
2019-05-08
Автор: Серж Анциферов
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Екатеринбург Ижевск Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG