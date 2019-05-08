Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
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Нынешний владелец рассказывает, что гоготали все его друзья, когда он им «презентовал» свою покупку. Усадил в салон, выехали на КАД, разогнался до «120-ти» - от юмора не осталось и следа, запросили ехать помедленнее, испугались за свою жизнь.
Вообще, этот смешной и в чем-то даже уродливый «китайченок» может ехать 130-135 км/ч. Я лично трухнул, а вдруг рассыплется. Хорошо еще, автомобиль экономичный – по городу что-то около 6 литров выходит, по трассе и того меньше – что-то в районе 4-4,3 л/100 км. Самое то для ДВС, в арсенале которого всего 0,8 литра рабочего объема и 40 «лошадок» мощности.
3-цилиндровый движок любит, чтобы его покрутили, пик мощности происходит ближе к 5000 об/мин. Момента откровенно немного – всего 62 Нм, достигаемых опять же при высоких (4500) оборотах. Автопроизводитель гарантирует, что этих ТТХ хватит для достижения максимальных 118 км/ч, и здесь он абсолютно прав. Так же как прав, сделав мотор «съедобным» для «92-го» бензина.
|BYD FLYER II 0.8 MT
|0.8 л, 40 / 29 при 5000 л.с
|механика 4
|0-100 - 25 с, 118 км/ч
|3605 x 1468 x 1470 мм
|передний
|АИ-92, 4.4 л на 100 км
|Все характеристики
Мудрить с подвеской при создании этого «снаряда» никто и не думал. Сзади, как нетрудно догадаться, обычная балка, посему на грунтовке ожидать комфорта не стоит – потряхивает изрядно. Спереди – классический «МакФерсон», но он от тряски не спасает.
Машинка маленькая, рассчитывать на приличную пассажировместимость не приходится. Если и отправляться в дальний путь, то желательно вчетвером, но при условии, что «пивные животики» с вами не поехали, а из багажа максимум парочка легких рюкзаков – грузовой отсек, увы, одно название.
Хороших материалов оформлении внутреннего пространства днем с огнем не найдешь, декора тем более. Все максимально просто и кондово. «Приборка» имеет синюю подсветку, но ее свет потускнел, видимо, от времени. Зато радуют высокий потолок и роскошная площадь остекления. К этому добавим широкие и хорошо распахивающиеся двери. В водительском кресле так себе – никаких регулировок, плюс коротенькая подушка. Педальный узел явно на дамочку комплекции Лилии Ахеджаковой.
В оснащении нашего экземпляра – ремни безопасности, складывающееся заднее сиденье, простенька и часто «глючащая» магнитола, кондиционер, центральный замок с дистанционным управлением, электростеклоподъемники, электропривод наружных зеркал.
Владелец говорит, что в ближайшее время не намерен расставаться с «китайцем», хоть и вложил в него энную сумму денег. На бэушном рынке обилия предложений по продаже BYD Flyer нет. Наверное, по причине того, что в свое время автомобиль разошелся у нас не самым великим тиражом. Машину 2005-2006 г.в. можно приобрести всего за 50-60 тыс. рублей. Правда, со всеми их житейскими историями. Столько же просят, например, за другого аналогичного по классу «китайца» - Hafei Brio.
|Дешевый доступный вариант
|Не отличается эстетикой форм
|Малогабаритный, а, значит, маневренный
|Слабомощный, нединамичный
|Потребляет АИ-92, не прожорлив
|Более чем скромный багажник
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