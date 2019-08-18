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18 августа 2019, 14:03

Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный

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Перефразируя Хаггарда, я обескуражен «и пуст, как выеденная раковина». Степень зрелости продукта под названием Changan CS35Plus поразила абсолютно всех коллег, участвовавших в первом федеральном тест-драйве нового кроссовера.
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

«Диванчик плюш, болванчик из Китая» - это точно не про него. С упорством укладчицы сардин ребята из автомобильной госкомпании №1 в КНР смогли создать SUV, который лично я предпочел бы охарактеризовать как «смесь современной цивилизации и древнего Востока». Во всяком случае можно конкретно утверждать, что на отечественном рынке «китайцев» уровня Changan CS35Plus – максимум две-три модели.

С простой миски на серебряное блюдо

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Уже по окончании теста я вновь задал себе тот же вопрос, что и до его начала: почему, имея такую серьезную по всем критериям машину, успехи бренда на российском рынке архи-скромные? Уточню, что в период с января по июль текущего года мы с вами сообща приобрели всего 724 ед., что на 18% меньше АППГ. Для сравнения: лидеры в «китайском» сегменте – Haval и Geely – продают сегодня в разы больше (почти 5000 а/м).

Ответ дали представители компании. Оказывается, до недавних пор продажам в РФ не уделялось столь пристального внимания, как оно того требует. На своей исторической родине Changan – беспрекословный лидер, с ежегодным объемом продаж 3,5 млн ед. Вышеназванные марки плюс Lifan, который долгое время верховодил в России за счет низкой ценовой политики, продают куда как меньше.

Но вот российский «Парус» Lifan сдулся, а часть его команды, включая гендиректора Сунь Цзэцзуня, каким-то славным образом подключились к работе Changan. Судя по первым шагам, хватка у ребят сильная – «лифановский» опыт пошел им явно на пользу. Они уверяют, что знают, как действовать, а потому перейти «с простой миски на серебряное блюдо» намерены в течение ближайших 4-5 лет. 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Новый CS35Plus лишь недавно поступил в отечественную продажу, но всего за неделю разошелся тиражом 150 шт. Ушла сразу вся первая партия, что называется, до сухого остатка. На очереди вторая поставка в том же количественном измерении и более крупный импорт в размере 300 машин. Опять же для сравнения: начиная с 2017 года, на исторической родине реализуется до 20 тыс. CS35Plus в месяц, и это хороший ответ на поставленный мною перед руководством Changan Motor Rus вопрос о надежности нового кроссовера.

Продумано до мелочей

Уже слышу комментарии относительно схожести внешности CS35Plus с VW Tiguan и отчасти соглашусь. «Лицо» - возможно, все остальное, пожалуй, вопрос дискуссии. «Сформирован» кроссовер качественно, по-европейски: модная ниспадающая крыша, стыки ровные по всему кузову, цвета яркие и насыщенные, зеркала на ножках – большие, по нижнему периметру проложена пластиковая накладка. Двери с толстыми уплотнителями по-отечески закрывают пороги, а на их внутренних угловых секциях имеются пластиковые пластинки – для того, чтобы гасить звук при закрывании. Панорамной крыши для РФ не предусмотрено, во всяком случае на данном этапе продаж. Китайцы изучают спрос, но, судя по другим маркам и моделям, смысла возить сюда машины с «панорамой» нет.

При 17-дюймовых колесах дорожный просвет кроссовера – 180 мм. В Китае есть альтернатива – R18. Поставщик резины на конвейер – компания ChaoYang. Нам это имя мало что говорит, но на родине, по словам представителей Changan Motor Rus, это такой же лидер в своей области, как Changan в автомобилестроении. Понятно, что на зиму дилеры будут предлагать нечто более знакомое – made in EC или Japan.

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Погрузочная высота багажника показалась чуть завышенной, при этом к ширине проема никаких претензий. Дверь открывается легко и на приличную высоту. Внутреннее пространство – 403 литра. Это, что называется, не много и не мало, скажем, как у Hyundai Creta, пожалуй, главного конкурента. Вот только, в отличие от «корейца», убранство «кладовки» Changan, если так можно выразиться, более презентабельное что ли. На материалах тут не экономили. Под полкой – органайзер из пенопласта, в который четко вписалась «докатка», на самой полке – резиновый коврик, причем, нашего, российского производства. Ни один из полимеров не воняет, как бывало раньше с китайскими машинами - исключительно положительные впечатления.

Салон – на зависть

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Спинки заднего ряда складываются в пропорции 60:40. Ровного пола, увы, не образовывается, но втиснуть при необходимости длинномер все же получится. Сзади комфортно. Я спецом проехался тут пару часов и могу засвидетельствовать создателям CS35Plus свое почтение как с точки зрения простора, так и удобства размещения. Над стеклами боковых окон есть ручки; спереди, в торце тоннеля – дефлектор системы вентиляции и USB-порт. Зарядка через него быстрая, с хорошей силой тока. Единственное, чего не хватает за спиной водителя, так это центрального подлокотника, и это – в топовой комплектации, представленной на тест-драйве. При этом, опять же, на китайском рынке он предусмотрен.  

Кондей трудится изо всех сил, но ниже +18 работать не научен. Кому-то на это, конечно же, плевать, а вот мне сей градус, если так можно выразиться, тепловат. Музыка – среднего звучания, с 4-мя динамиками; управление продублировано на руле, но, чтобы прибавить/убавить звук, барашком приходится крутить с усердием – не каждый его поворот приводит к изменению децибел. Можно, конечно, обратиться к «меню» сенсорного экрана, проведя пальцем сверху вниз, как на смартфоне, но не уверен, что так будет быстрее.

Интересно, что в китайской версии CS35Plus управление звуком вынесено на торпедо, аккурат перед глазами переднего пассажира. Там, где в российской «транскрипции» мы видим лакированную «строчку» дизайна, у них – сенсорная шкала. Представители компании пообещали, что вскоре эта оригинальная фишка будет доступна и нашему потребителю.

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Поставщик мультимедиа – французская компания Faurecia, та самая, что активно работает с земляками из PSA Peugeot Citroen. Работает оперативно, есть лишь претензии к переводу на русский язык. Монитор мультимедийной системы довольно крупный - 10,25 дюйма, с разрешением 1920×720. Информация с него считывается неплохо, даже когда падает боковой луч солнца. В месте крепления видеорегистратора (там, где салонное зеркальце) есть еще один USB-порт. Третий же, тот, что под центральной консолью, «накачивает» салон музыкой с флэш-носителя.

Просты, но одновременно эффективны шкалы приборов – читаемость с них быстрая и четкая, что и требуется в таких случаях. Проекция на лобовое стекло отсутствует, но не считаю это большим упущением. Больше всего понравилось водительское кресло, даже несмотря на то, что великоват угол наклона подголовника – анатомия и профиль на высоком уровне исполнения. Я уж не говорю про эко-кожу, в которое оно (кресло), как и все вокруг в салоне, обтянуто. Общее впечатление от оформления интерьера - твердая «пятерка». До сих пор не верю, что смог столь высоко оценить потуги китайского автопроизводителя.

Без сюрпризов

Рулевая колонка регулируется в обеих плоскостях, и лично мне ее характеристик хватило для правильной посадки. Сам мульти-«бублик» чем-то напоминает «бмвэшный». Мы с коллегой не преминули поделиться этим замечанием с представителями Changan, и те в ответ заметили, что все верно: поставщик один и тот же. У руля правильная «налитость» (особенно в режиме Sport), возрастающая с увеличением скорости автомобиля, хорошая обратная связь – кроссовер хорошо держит прямую и точен в поворотах. В ходе поездки мне то и дело приходилось отбиваться от мысли, что это не немецкий кроссовер.

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
CS35Plus совсем не «штормит» на извилистой дороге, вполне себе мягок на гравийке, мало обращая внимания на ямы и неровности, и комфортен на асафальтобетоне. При этом нельзя сказать, что у автомобиля какая-то чудо-схема ходовой части. Нет, все, наоборот, очень просто и знакомо: спереди – классический McPherson, сзади - полузависимая подвеска с поперечной торсионной балкой переменного U-образного профиля. Просто эта связка наделена грамотными настройками, которые, ко всему прочему, обеспечивают звуковую тихость хода.

Вопрос «шумки» особый: внутри автомобиля реально тихо, будь то 100, 120 или 140 км/ч. Даже при наборе скорости надрыв двигателя приглушен и не особо досаждает седокам. Технические возможности 1,6-литрового Blue Core, признаемся, не безграничны. 128 сил (по китайским правилам измерения) – не суть какая большая цифра. Да и величина крутящего момента 161 Нм при 3000 об/мин (опять же их замеры) – отнюдь не рекордная. Все это, естественно, отражается на динамике. То бишь пить лавровишневые капли точно не придется – автомобиль едет ровно так, на что обучен. А это более 12 секунд до «сотни» и никак быстрее.

Переход на пару ступеней при обгоне возможен, но только если это максимум 90-100 км/ч. Все, что выше - атмосфернику тяжелее и тяжелее. Спасла бы турбина, но ее нет. Во всяком случае для рынка России. И появится ли 1,4-литровый турбо-движок, что нарасхват в КНР, пока не понятно – компания будет скрупулезно мониторить ситуацию с российскими продажами CS35Plus. Зато Blue Core довольствуется «92-м» октаном и «съедает» среднестатистические для своего объема литры бензина, притом, что заявленная степень сжатия составляет 13:1.

Что мы имеем

Про полный привод, как вы, наверное, заметили, я не говорю – его у кроссовера нет и вряд ли он нам «светит». В противном случае покупателю придется доплачивать лишние 100-120 тысяч. Готовы мы к этому? Уверен, что в массовом порядке нет. Ведь цена вопроса – штука первостепенной важности. На сегодняшний день за стартовую (Comfort) комплектацию CS35Plus дилеры просят 969 000 рублей. Это с учетом скидок по схеме trade in и в рамках системы Changan Finance. При этом за самую доступную «Крету» придется отдать 957 000 рублей. Возможно, вы по привычке отдадите дань корейскому качеству и надежности, согласен. Но по уровню предлагаемого внутреннего комфорта правда на стороне китайского кроссовера. Это, как говорится, однозначно – стоит лишь заглянуть к ближайшему дилеру Changan.

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный

 

Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Тест драйв Changan CS35Plus еще не великий но уже значительный
Комплектаций две - Comfort и Luxe. Каждая из них подразумевает в том числе наличие 5-ступенчатой механической трансмиссии. Согласно прогнозам китайцев, МКПП будет мало востребована у российского потребителя, ставка, скорее всего, будет делаться на японский «автомат» Aisin – проверенный и надежный. С ним в топовой версии кроссовер стоит 1 109 900 рублей.

Технический сервис возложен на механиков, прошедших специальное обучение в Москве. С этим, как говорят в Changan Motor Rus, проблем быть не должно. Дилеров, в общем-то, достаточно – семь десятков на страну (в СПб – 2 партнера с 6-ю салонами), но подавляющее большинство – мультибрендового толка. Этот вопрос, впрочем, в перспективе будет решаться. В ноябре, как мы недавно писали, ожидается поставка сразу двух новых кроссоверов плюс вывод на рынок компактного седана и пикапа в 2020-м. Похоже, российская история Changan только-только начинается…


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Отзывы по теме
Форум Changan CS35
машина мне нравится .единственный недостаток нет подогрева передних сидений при люксовой комплектации.Запаха нет в салоне никакого, сидела в новеньком ниссане альмера , запах....просто ужас !!!!
Лариса
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
Changan представил свой кроссовер
2 миллиона автомобилей цифра немаленькая однако...
alexsey9999
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Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
«Диванчик плюш, болванчик из Китая» - это точно не про него. С упорством укладчицы сардин ребята из автомобильной госкомпании №1 в КНР смогли создать SUV, который лично я предпочел бы охарактеризовать как «смесь современной цивилизации и древнего Востока». Во всяком случае можно конкретно утверждать, что на отечественном рынке «китайцев» уровня Changan CS35Plus – максимум две-три модели. С простой миски на серебряное блюдо{{material_127243}} Уже по окончании теста я вновь задал себе тот же вопрос, что и до его начала: почему, имея такую серьезную по всем критериям машину, успехи бренда на российском рынке архи-скромные? Уточню, что в период с января по июль текущего года мы с вами сообща приобрели всего 724 ед., что на 18% меньше АППГ. Для сравнения: лидеры в «китайском» сегменте – Haval и Geely – продают сегодня в разы больше (почти 5000 а/м). Ответ дали представители компании. Оказывается, до недавних пор продажам в РФ не уделялось столь пристального внимания, как оно того требует. На своей исторической родине Changan – беспрекословный лидер, с ежегодным объемом продаж 3,5 млн ед. Вышеназванные марки плюс Lifan, который долгое время верховодил в России за счет низкой ценовой политики, продают куда как меньше.Но вот российский «Парус» Lifan сдулся, а часть его команды, включая гендиректора Сунь Цзэцзуня, каким-то славным образом подключились к работе Changan. Судя по первым шагам, хватка у ребят сильная – «лифановский» опыт пошел им явно на пользу. Они уверяют, что знают, как действовать, а потому перейти «с простой миски на серебряное блюдо» намерены в течение ближайших 4-5 лет.  {{gallery_1655}} Новый CS35Plus лишь недавно поступил в отечественную продажу, но всего за неделю разошелся тиражом 150 шт. Ушла сразу вся первая партия, что называется, до сухого остатка. На очереди вторая поставка в том же количественном измерении и более крупный импорт в размере 300 машин. Опять же для сравнения: начиная с 2017 года, на исторической родине реализуется до 20 тыс. CS35Plus в месяц, и это хороший ответ на поставленный мною перед руководством Changan Motor Rus вопрос о надежности нового кроссовера. Продумано до мелочейУже слышу комментарии относительно схожести внешности CS35Plus с VW Tiguan и отчасти соглашусь. «Лицо» - возможно, все остальное, пожалуй, вопрос дискуссии. «Сформирован» кроссовер качественно, по-европейски: модная ниспадающая крыша, стыки ровные по всему кузову, цвета яркие и насыщенные, зеркала на ножках – большие, по нижнему периметру проложена пластиковая накладка. Двери с толстыми уплотнителями по-отечески закрывают пороги, а на их внутренних угловых секциях имеются пластиковые пластинки – для того, чтобы гасить звук при закрывании. Панорамной крыши для РФ не предусмотрено, во всяком случае на данном этапе продаж. Китайцы изучают спрос, но, судя по другим маркам и моделям, смысла возить сюда машины с «панорамой» нет.При 17-дюймовых колесах дорожный просвет кроссовера – 180 мм. В Китае есть альтернатива – R18. Поставщик резины на конвейер – компания ChaoYang. Нам это имя мало что говорит, но на родине, по словам представителей Changan Motor Rus, это такой же лидер в своей области, как Changan в автомобилестроении. Понятно, что на зиму дилеры будут предлагать нечто более знакомое – made in EC или Japan. {{gallery_1656}} Погрузочная высота багажника показалась чуть завышенной, при этом к ширине проема никаких претензий. Дверь открывается легко и на приличную высоту. Внутреннее пространство – 403 литра. Это, что называется, не много и не мало, скажем, как у Hyundai Creta, пожалуй, главного конкурента. Вот только, в отличие от «корейца», убранство «кладовки» Changan, если так можно выразиться, более презентабельное что ли. На материалах тут не экономили. Под полкой – органайзер из пенопласта, в который четко вписалась «докатка», на самой полке – резиновый коврик, причем, нашего, российского производства. Ни один из полимеров не воняет, как бывало раньше с китайскими машинами - исключительно положительные впечатления. Салон – на зависть{{material_105502}} Спинки заднего ряда складываются в пропорции 60:40. Ровного пола, увы, не образовывается, но втиснуть при необходимости длинномер все же получится. Сзади комфортно. Я спецом проехался тут пару часов и могу засвидетельствовать создателям CS35Plus свое почтение как с точки зрения простора, так и удобства размещения. Над стеклами боковых окон есть ручки; спереди, в торце тоннеля – дефлектор системы вентиляции и USB-порт. Зарядка через него быстрая, с хорошей силой тока. Единственное, чего не хватает за спиной водителя, так это центрального подлокотника, и это – в топовой комплектации, представленной на тест-драйве. При этом, опять же, на китайском рынке он предусмотрен.   Кондей трудится изо всех сил, но ниже +18 работать не научен. Кому-то на это, конечно же, плевать, а вот мне сей градус, если так можно выразиться, тепловат. Музыка – среднего звучания, с 4-мя динамиками; управление продублировано на руле, но, чтобы прибавить/убавить звук, барашком приходится крутить с усердием – не каждый его поворот приводит к изменению децибел. Можно, конечно, обратиться к «меню» сенсорного экрана, проведя пальцем сверху вниз, как на смартфоне, но не уверен, что так будет быстрее. Интересно, что в китайской версии CS35Plus управление звуком вынесено на торпедо, аккурат перед глазами переднего пассажира. Там, где в российской «транскрипции» мы видим лакированную «строчку» дизайна, у них – сенсорная шкала. Представители компании пообещали, что вскоре эта оригинальная фишка будет доступна и нашему потребителю. {{gallery_1653}} Поставщик мультимедиа – французская компания Faurecia, та самая, что активно работает с земляками из PSA Peugeot Citroen. Работает оперативно, есть лишь претензии к переводу на русский язык. Монитор мультимедийной системы довольно крупный - 10,25 дюйма, с разрешением 1920×720. Информация с него считывается неплохо, даже когда падает боковой луч солнца. В месте крепления видеорегистратора (там, где салонное зеркальце) есть еще один USB-порт. Третий же, тот, что под центральной консолью, «накачивает» салон музыкой с флэш-носителя. Просты, но одновременно эффективны шкалы приборов – читаемость с них быстрая и четкая, что и требуется в таких случаях. Проекция на лобовое стекло отсутствует, но не считаю это большим упущением. Больше всего понравилось водительское кресло, даже несмотря на то, что великоват угол наклона подголовника – анатомия и профиль на высоком уровне исполнения. Я уж не говорю про эко-кожу, в которое оно (кресло), как и все вокруг в салоне, обтянуто. Общее впечатление от оформления интерьера - твердая «пятерка». До сих пор не верю, что смог столь высоко оценить потуги китайского автопроизводителя. Без сюрпризовРулевая колонка регулируется в обеих плоскостях, и лично мне ее характеристик хватило для правильной посадки. Сам мульти-«бублик» чем-то напоминает «бмвэшный». Мы с коллегой не преминули поделиться этим замечанием с представителями Changan, и те в ответ заметили, что все верно: поставщик один и тот же. У руля правильная «налитость» (особенно в режиме Sport), возрастающая с увеличением скорости автомобиля, хорошая обратная связь – кроссовер хорошо держит прямую и точен в поворотах. В ходе поездки мне то и дело приходилось отбиваться от мысли, что это не немецкий кроссовер. {{gallery_1654}} CS35Plus совсем не «штормит» на извилистой дороге, вполне себе мягок на гравийке, мало обращая внимания на ямы и неровности, и комфортен на асафальтобетоне. При этом нельзя сказать, что у автомобиля какая-то чудо-схема ходовой части. Нет, все, наоборот, очень просто и знакомо: спереди – классический McPherson, сзади - полузависимая подвеска с поперечной торсионной балкой переменного U-образного профиля. Просто эта связка наделена грамотными настройками, которые, ко всему прочему, обеспечивают звуковую тихость хода.Вопрос «шумки» особый: внутри автомобиля реально тихо, будь то 100, 120 или 140 км/ч. Даже при наборе скорости надрыв двигателя приглушен и не особо досаждает седокам. Технические возможности 1,6-литрового Blue Core, признаемся, не безграничны. 128 сил (по китайским правилам измерения) – не суть какая большая цифра. Да и величина крутящего момента 161 Нм при 3000 об/мин (опять же их замеры) – отнюдь не рекордная. Все это, естественно, отражается на динамике. То бишь пить лавровишневые капли точно не придется – автомобиль едет ровно так, на что обучен. А это более 12 секунд до «сотни» и никак быстрее. Переход на пару ступеней при обгоне возможен, но только если это максимум 90-100 км/ч. Все, что выше - атмосфернику тяжелее и тяжелее. Спасла бы турбина, но ее нет. Во всяком случае для рынка России. И появится ли 1,4-литровый турбо-движок, что нарасхват в КНР, пока не понятно – компания будет скрупулезно мониторить ситуацию с российскими продажами CS35Plus. Зато Blue Core довольствуется «92-м» октаном и «съедает» среднестатистические для своего объема литры бензина, притом, что заявленная степень сжатия составляет 13:1. Что мы имеемПро полный привод, как вы, наверное, заметили, я не говорю – его у кроссовера нет и вряд ли он нам «светит». В противном случае покупателю придется доплачивать лишние 100-120 тысяч. Готовы мы к этому? Уверен, что в массовом порядке нет. Ведь цена вопроса – штука первостепенной важности. На сегодняшний день за стартовую (Comfort) комплектацию CS35Plus дилеры просят 969 000 рублей. Это с учетом скидок по схеме trade in и в рамках системы Changan Finance. При этом за самую доступную «Крету» придется отдать 957 000 рублей. Возможно, вы по привычке отдадите дань корейскому качеству и надежности, согласен. Но по уровню предлагаемого внутреннего комфорта правда на стороне китайского кроссовера. Это, как говорится, однозначно – стоит лишь заглянуть к ближайшему дилеру Changan. {{gallery_1657}} Комплектаций две - Comfort и Luxe. Каждая из них подразумевает в том числе наличие 5-ступенчатой механической трансмиссии. Согласно прогнозам китайцев, МКПП будет мало востребована у российского потребителя, ставка, скорее всего, будет делаться на японский «автомат» Aisin – проверенный и надежный. С ним в топовой версии кроссовер стоит 1 109 900 рублей.Технический сервис возложен на механиков, прошедших специальное обучение в Москве. С этим, как говорят в Changan Motor Rus, проблем быть не должно. Дилеров, в общем-то, достаточно – семь десятков на страну (в СПб – 2 партнера с 6-ю салонами), но подавляющее большинство – мультибрендового толка. Этот вопрос, впрочем, в перспективе будет решаться. В ноябре, как мы недавно писали, ожидается поставка сразу двух новых кроссоверов плюс вывод на рынок компактного седана и пикапа в 2020-м. Похоже, российская история Changan только-только начинается…
2019-08-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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