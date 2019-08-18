Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
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«Диванчик плюш, болванчик из Китая» - это точно не про него. С упорством укладчицы сардин ребята из автомобильной госкомпании №1 в КНР смогли создать SUV, который лично я предпочел бы охарактеризовать как «смесь современной цивилизации и древнего Востока». Во всяком случае можно конкретно утверждать, что на отечественном рынке «китайцев» уровня Changan CS35Plus – максимум две-три модели.
С простой миски на серебряное блюдо
Ответ дали представители компании. Оказывается, до недавних пор продажам в РФ не уделялось столь пристального внимания, как оно того требует. На своей исторической родине Changan – беспрекословный лидер, с ежегодным объемом продаж 3,5 млн ед. Вышеназванные марки плюс Lifan, который долгое время верховодил в России за счет низкой ценовой политики, продают куда как меньше.
Но вот российский «Парус» Lifan сдулся, а часть его команды, включая гендиректора Сунь Цзэцзуня, каким-то славным образом подключились к работе Changan. Судя по первым шагам, хватка у ребят сильная – «лифановский» опыт пошел им явно на пользу. Они уверяют, что знают, как действовать, а потому перейти «с простой миски на серебряное блюдо» намерены в течение ближайших 4-5 лет.
Продумано до мелочей
Уже слышу комментарии относительно схожести внешности CS35Plus с VW Tiguan и отчасти соглашусь. «Лицо» - возможно, все остальное, пожалуй, вопрос дискуссии. «Сформирован» кроссовер качественно, по-европейски: модная ниспадающая крыша, стыки ровные по всему кузову, цвета яркие и насыщенные, зеркала на ножках – большие, по нижнему периметру проложена пластиковая накладка. Двери с толстыми уплотнителями по-отечески закрывают пороги, а на их внутренних угловых секциях имеются пластиковые пластинки – для того, чтобы гасить звук при закрывании. Панорамной крыши для РФ не предусмотрено, во всяком случае на данном этапе продаж. Китайцы изучают спрос, но, судя по другим маркам и моделям, смысла возить сюда машины с «панорамой» нет.
При 17-дюймовых колесах дорожный просвет кроссовера – 180 мм. В Китае есть альтернатива – R18. Поставщик резины на конвейер – компания ChaoYang. Нам это имя мало что говорит, но на родине, по словам представителей Changan Motor Rus, это такой же лидер в своей области, как Changan в автомобилестроении. Понятно, что на зиму дилеры будут предлагать нечто более знакомое – made in EC или Japan.
Салон – на зависть
Кондей трудится изо всех сил, но ниже +18 работать не научен. Кому-то на это, конечно же, плевать, а вот мне сей градус, если так можно выразиться, тепловат. Музыка – среднего звучания, с 4-мя динамиками; управление продублировано на руле, но, чтобы прибавить/убавить звук, барашком приходится крутить с усердием – не каждый его поворот приводит к изменению децибел. Можно, конечно, обратиться к «меню» сенсорного экрана, проведя пальцем сверху вниз, как на смартфоне, но не уверен, что так будет быстрее.
Интересно, что в китайской версии CS35Plus управление звуком вынесено на торпедо, аккурат перед глазами переднего пассажира. Там, где в российской «транскрипции» мы видим лакированную «строчку» дизайна, у них – сенсорная шкала. Представители компании пообещали, что вскоре эта оригинальная фишка будет доступна и нашему потребителю.
Просты, но одновременно эффективны шкалы приборов – читаемость с них быстрая и четкая, что и требуется в таких случаях. Проекция на лобовое стекло отсутствует, но не считаю это большим упущением. Больше всего понравилось водительское кресло, даже несмотря на то, что великоват угол наклона подголовника – анатомия и профиль на высоком уровне исполнения. Я уж не говорю про эко-кожу, в которое оно (кресло), как и все вокруг в салоне, обтянуто. Общее впечатление от оформления интерьера - твердая «пятерка». До сих пор не верю, что смог столь высоко оценить потуги китайского автопроизводителя.
Без сюрпризов
Рулевая колонка регулируется в обеих плоскостях, и лично мне ее характеристик хватило для правильной посадки. Сам мульти-«бублик» чем-то напоминает «бмвэшный». Мы с коллегой не преминули поделиться этим замечанием с представителями Changan, и те в ответ заметили, что все верно: поставщик один и тот же. У руля правильная «налитость» (особенно в режиме Sport), возрастающая с увеличением скорости автомобиля, хорошая обратная связь – кроссовер хорошо держит прямую и точен в поворотах. В ходе поездки мне то и дело приходилось отбиваться от мысли, что это не немецкий кроссовер.
Вопрос «шумки» особый: внутри автомобиля реально тихо, будь то 100, 120 или 140 км/ч. Даже при наборе скорости надрыв двигателя приглушен и не особо досаждает седокам. Технические возможности 1,6-литрового Blue Core, признаемся, не безграничны. 128 сил (по китайским правилам измерения) – не суть какая большая цифра. Да и величина крутящего момента 161 Нм при 3000 об/мин (опять же их замеры) – отнюдь не рекордная. Все это, естественно, отражается на динамике. То бишь пить лавровишневые капли точно не придется – автомобиль едет ровно так, на что обучен. А это более 12 секунд до «сотни» и никак быстрее.
Переход на пару ступеней при обгоне возможен, но только если это максимум 90-100 км/ч. Все, что выше - атмосфернику тяжелее и тяжелее. Спасла бы турбина, но ее нет. Во всяком случае для рынка России. И появится ли 1,4-литровый турбо-движок, что нарасхват в КНР, пока не понятно – компания будет скрупулезно мониторить ситуацию с российскими продажами CS35Plus. Зато Blue Core довольствуется «92-м» октаном и «съедает» среднестатистические для своего объема литры бензина, притом, что заявленная степень сжатия составляет 13:1.
Что мы имеем
Про полный привод, как вы, наверное, заметили, я не говорю – его у кроссовера нет и вряд ли он нам «светит». В противном случае покупателю придется доплачивать лишние 100-120 тысяч. Готовы мы к этому? Уверен, что в массовом порядке нет. Ведь цена вопроса – штука первостепенной важности. На сегодняшний день за стартовую (Comfort) комплектацию CS35Plus дилеры просят 969 000 рублей. Это с учетом скидок по схеме trade in и в рамках системы Changan Finance. При этом за самую доступную «Крету» придется отдать 957 000 рублей. Возможно, вы по привычке отдадите дань корейскому качеству и надежности, согласен. Но по уровню предлагаемого внутреннего комфорта правда на стороне китайского кроссовера. Это, как говорится, однозначно – стоит лишь заглянуть к ближайшему дилеру Changan.
Технический сервис возложен на механиков, прошедших специальное обучение в Москве. С этим, как говорят в Changan Motor Rus, проблем быть не должно. Дилеров, в общем-то, достаточно – семь десятков на страну (в СПб – 2 партнера с 6-ю салонами), но подавляющее большинство – мультибрендового толка. Этот вопрос, впрочем, в перспективе будет решаться. В ноябре, как мы недавно писали, ожидается поставка сразу двух новых кроссоверов плюс вывод на рынок компактного седана и пикапа в 2020-м. Похоже, российская история Changan только-только начинается…
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