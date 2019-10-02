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2 октября 2019, 17:37

Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор

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Фото: Chery
Где-то в течение месяца в дилерских салонах Chery появится Tiggo 4 в комплектации Cosmo. Ее особенность – наличие 1,5-литрового турбированного мотора, который, по сути, является точной копией агрегата, монтируемого на Tiggo 7. За исключением одного «но».
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Нюанс в том, что на двигателе E4T15B (Tiggo 4) применен нагнетатель воздуха не с воздушным охлаждением, как на Tiggo 7 (E4T15), а с жидкостным. Все остальное: система изменения фаз газораспределения DVVT, впуск регулируемой длины VIS, а также рециркуляция отработавших газов ERG, что называется, один в один.

Chery Tiggo 4
От 1.5 л, 147 л.с
Новый от 899 900 до 1 099 900 Р
Другой интеркулер – слегка разнящиеся характеристики на выходе: минус 5 «лошадей» (147 у Tiggo 4 против 152 у Tiggo 7) и преимущество в пиковом моменте (210 Нм при 1750-4000 об/мин и 205 Нм при 2000-4000 об/мин соответственно). О непосредственном впрыске китайцы не сообщают.

Движение вверх

Если инопланетяне когда-нибудь выберут Казахстан, то приземляться они будут около Ассы-Тургеньской обсерватории. Это единственное место в стране, имеющее идеальный астроклимат -  здесь невероятно прозрачный воздух и нет светового шума. Но чтобы добраться до плато, нам пришлось пройти десятки кругов грунтово-каменистого ада. Дорога все время вверх, петляет, никаких внешних отбойников, внизу, как водится, бурлящая речка. Виды изумительнейшие, но осечки от водителя природа не простит.

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: А. Никулин

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: А. Никулин

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: И. Агуреев

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: А. Никулин

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Chery Tiggo 4 Cosmo 1.5 AMT
1.5 л, 147 л.с
робот 6
0-100 - 7.2 с, 190 км/ч
4318 x 1831 x 1662 мм
передний
АИ-95
1 189 900 руб
Все характеристики
Полным приводом Tiggo 4 не наделен, и это, в некоторой степени усложняло движение вверх. Для относительной имитации всех возможных «внедорожных» настроек деактивировали ESP, перевели «робот» DCT в мануальный режим и, держась определенной дистанции друг от друга (чтобы обезопаситься от вылетающих из-под колес камней), начали восхождение.

1-я передача основная и, если так можно выразиться, козырная. Большой скорости не дает, да этого совсем и не требовалось. Нужны были обороты, поэтому свои 4000-4500 об/мин на 1-й выдерживали - это давало колесам возможность максимально цепляться за ненадежный каменистый грунт. Заводскую китайскую резину заблаговременно заменили более именитой (255/15 R18), с лучшими сцепными характеристиками, о чем потом вспоминали с благодарностью.

190 см под днищем – относительно неплохо, но в любом случае приходилось выискивать минимально опасные траектории для подъема. 2-я скорость – это 1000-1500 об/мин, и машина практически вставала, так что переход на нее и даже чуть выше осуществлялся на тех поверхностях, которые с натяжкой можно было считать горизонтальными.

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

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Камни то и дело били по аркам – против них любая шумоизоляция бессильна. Движок в максимальном надрыве, но, к его чести, ни разу не сплоховал. Элементы «МакФерсона» спереди и многорычажный «букет» сзади («по кругу» – с гидравлическими амортизаторами, пружинами цилиндрической формы и стабилизаторами поперечной устойчивости) стойко противостояли отсутствию ровного полотна и, по общему убеждению участников восхождения, могут заслуживать высокой оценки. При этом всегда приходилось помнить о малых ходах подвески и легковой энергоемкости.

Рулевое более острое, нежели на Tiggo 7 - это касается в том числе асфальтовых маршрутов. Использован электрический усилитель, который обеспечил и почти четкий «ноль» на прямой, и почти естественное реактивное усилие на руле в виражах.   

От PowerShift к Getrag

Пару слов о DCT. Это ничто иное, как 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия с двумя сцеплениями. Изделие отнюдь не китайское и совсем не новое. Еще в бытность PowerShift «робот» устанавливался на Ford Focus III генерации. Спецы Getrag провели с DCT только им ведомые «разъяснительные работы», и, признаться, в содружестве с Chery Tiggo 4 «оркестр заиграл более гармонично».

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

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Компания Chery планирует вывести на российский рынок новую версию кроссовера Tiggo 4 со 147-сильным турбомотором ...
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Нет, «робот» не скорострелен – он всегда готов немного подержать передачу, как верный пес ожидая очередную команду, после чего сполна обеспечивает необходимой тягой. Вот только замедление передачами, увы, не доступно – если автоматика решит, что предлагаемая передача не соответствует актуальной скорости, она ее не активирует.

Костюмчик с подворотом

Учитывая, что Chery Tiggo 4 не претендует на лавры автомобиля, все свободное время проводящего вне ровного полотна, подъем на плато Ассы и спуск с него (по времени и то, и другое заняло одинаковое время), можно было расценить как маленькое чудо.

Стихия нашего героя – проторенная полевая тропа, желательно не сильно мокрая и, конечно же, городские улицы, где не последнюю роль играет наряд. С этим у Tiggo 4 полный порядок. В линейке Chery это, без преувеличения, самый модный автомобиль. И, отчасти оригинальный, потому как особых стилистических заимствований обнаружить непросто.  «Лицо» - агрессивный взор LED-оптики сложной формы, 6-угольная решетка, рельефный капот и мощный бампер с защитной серебристой накладкой. Силуэт энергичный и даже «мускулистый». На корме изящные фонари, соединенные хромированной пластиной-перемычкой - на мой взгляд, это самое удачное дизайнерское решение кузова.

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
«Четвертый» Tiggo зиждется на той же переднеприводной платформе T1X, что и «седьмой» собрат. Но он на 18 см короче, чуть уже и чуть ниже - самое то для молодого покупателя, которому папа ссудил кругленькую сумму в качестве вознаграждения за усердие в учебе. В компании Chery говорят, что основная клиентская группа – ребята до 25 лет. Те, чей потребительский взор необходимо отвлечь от таких игроков, как Hyundai Creta, Suzuki Vitara, Lada XRay Cross и, конечно же, когорты «одноклассных китайцев», включая лидера по оформлению внутреннего пространства Changan CS35Plus.

Мультицентр оснащен системой управления жестами. Толкни впереди: выбери наиболее комфортный климат для путешествия. По часовой и против часовой: крути вправо и сделай громче любимую песню. Один поворот руки влево, и в салоне наступит тишина. Взмах вправо/влево: выбор трека или радио
По данному параметру с последним Tiggo 4 тягаться будет не по масти. У Chery больше минимализма и скромнее материалы. При этом на фоне других земляков салон неплохо собран, да и смотрится все по отдельности симпатично. Есть 9-дюймовый монитор мультимедийной системы, мультируль плюс оригинальный «инструментарий» с 4,8-дюймовым дисплеем бортового компьютера и шкалами приборов по бокам.

Фишка – «умный» браслет, cинхронизирующийся со смартфонами как на Android, так и на iOS. Выдерживает погружение под воду глубиной до 30 метров. Охватывает функции, доступные для ключа ДУ (Smart Key), индицирует напоминания, подключение мобильного телефона и мониторинг: может отображать время, открывать и закрывать двери автомобиля, поднимать и опускать стёкла, обеспечить бесключевой запуск двигателя, получить уведомление о сообщениях и звонках, отображать напоминание о событиях, обеспечить мониторинг как шагомер, вести подсчёт калорий, вести мониторинг сна и сердечного ритма, напоминать о нахождении в сидячей позе, искать телефон…

Ценовой вопрос

Цена на комплектацию Cosmo пока не озвучена, но по всем прикидкам будет не самой доступной. Известен набор оборудования: полный «зимний» пакет, боковые подушки безопасности, шторки безопасности, электроусилитель руля, дефлекторы второго ряда, электронный «ручник» с функцией AutoHold. Не желая ожидать 1,5-литровую турбоверсию, можно обратить внимание на 2-литровый Tiggo 4. За него просят от 899 900 рублей (Start, МКПП) до 1 099 900 рублей (Techno, CVT).

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор

Фото: Chery

Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Тест драйв Chery Tiggo 4 восточный коридор
Базовая модификация не блещет обилием оборудования. Нечто более-менее ценное появляется в среднем уровне Comfort: камера заднего вида, кожаный мультируль, круиз-контроль, обогрев форсунок, Блютус, режим Eco/Sport, 9-дюймовый экран. В «топе» дополнительно предусмотрены: полный «зимний» пакет, «умный» ключ-браслет, система распознавания жестов, 18-е колеса, бесключевой запуск/доступ, кожаные сидения, электрорегулировки водительского кресла, задний подлокотник и пр. 

Гарантия на автомобиль – 5 лет или 150 000 км пробега. Стоимость планового ТО – порядка 5-7 тыс. рублей, в зависимости от аппетитов дилерского центра. Оформление предзаказа – 5 000 рублей.

P.S. В сентябре 2019 года продажи кроссоверов Chery в России увеличились на 39% по сравнению с АППГ и составили 602 ед. На долю Tiggo 4 пришлось 55% от всех продаж. Автомобиль появился в шоу-румах официальных дилеров в августе 2019-го и к сегодняшнему дню обрёл статус бестселлера марки. Самая востребованная комплектация по итогам продаж двух месяцев — Techno, на которую приходится 65%.

Иван Братуха
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Комментарии
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Отзывы по теме
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Николай
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всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
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Форум Chery Tiggo (Т11)
Цитата:| Кому: Валерий Чери Тигго - отличный внедорожник. Мощный, тихий и устойчивый на дроге. Больше года езжу на Тигго 5 - проблем с ходовой не было. Брал его из салона.
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Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
Нюанс в том, что на двигателе E4T15B (Tiggo 4) применен нагнетатель воздуха не с воздушным охлаждением, как на Tiggo 7 (E4T15), а с жидкостным. Все остальное: система изменения фаз газораспределения DVVT, впуск регулируемой длины VIS, а также рециркуляция отработавших газов ERG, что называется, один в один. {{model_v2_no_show_6753}} Другой интеркулер – слегка разнящиеся характеристики на выходе: минус 5 «лошадей» (147 у Tiggo 4 против 152 у Tiggo 7) и преимущество в пиковом моменте (210 Нм при 1750-4000 об/мин и 205 Нм при 2000-4000 об/мин соответственно). О непосредственном впрыске китайцы не сообщают. Движение вверхЕсли инопланетяне когда-нибудь выберут Казахстан, то приземляться они будут около Ассы-Тургеньской обсерватории. Это единственное место в стране, имеющее идеальный астроклимат -  здесь невероятно прозрачный воздух и нет светового шума. Но чтобы добраться до плато, нам пришлось пройти десятки кругов грунтово-каменистого ада. Дорога все время вверх, петляет, никаких внешних отбойников, внизу, как водится, бурлящая речка. Виды изумительнейшие, но осечки от водителя природа не простит.{{gallery_1723}} {{params_61559}} Полным приводом Tiggo 4 не наделен, и это, в некоторой степени усложняло движение вверх. Для относительной имитации всех возможных «внедорожных» настроек деактивировали ESP, перевели «робот» DCT в мануальный режим и, держась определенной дистанции друг от друга (чтобы обезопаситься от вылетающих из-под колес камней), начали восхождение. 1-я передача основная и, если так можно выразиться, козырная. Большой скорости не дает, да этого совсем и не требовалось. Нужны были обороты, поэтому свои 4000-4500 об/мин на 1-й выдерживали - это давало колесам возможность максимально цепляться за ненадежный каменистый грунт. Заводскую китайскую резину заблаговременно заменили более именитой (255/15 R18), с лучшими сцепными характеристиками, о чем потом вспоминали с благодарностью. 190 см под днищем – относительно неплохо, но в любом случае приходилось выискивать минимально опасные траектории для подъема. 2-я скорость – это 1000-1500 об/мин, и машина практически вставала, так что переход на нее и даже чуть выше осуществлялся на тех поверхностях, которые с натяжкой можно было считать горизонтальными. {{gallery_1724}} {{material_127613}} Камни то и дело били по аркам – против них любая шумоизоляция бессильна. Движок в максимальном надрыве, но, к его чести, ни разу не сплоховал. Элементы «МакФерсона» спереди и многорычажный «букет» сзади («по кругу» – с гидравлическими амортизаторами, пружинами цилиндрической формы и стабилизаторами поперечной устойчивости) стойко противостояли отсутствию ровного полотна и, по общему убеждению участников восхождения, могут заслуживать высокой оценки. При этом всегда приходилось помнить о малых ходах подвески и легковой энергоемкости. Рулевое более острое, нежели на Tiggo 7 - это касается в том числе асфальтовых маршрутов. Использован электрический усилитель, который обеспечил и почти четкий «ноль» на прямой, и почти естественное реактивное усилие на руле в виражах.    От PowerShift к GetragПару слов о DCT. Это ничто иное, как 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия с двумя сцеплениями. Изделие отнюдь не китайское и совсем не новое. Еще в бытность PowerShift «робот» устанавливался на Ford Focus III генерации. Спецы Getrag провели с DCT только им ведомые «разъяснительные работы», и, признаться, в содружестве с Chery Tiggo 4 «оркестр заиграл более гармонично». {{gallery_1725}} {{material_127649}} Нет, «робот» не скорострелен – он всегда готов немного подержать передачу, как верный пес ожидая очередную команду, после чего сполна обеспечивает необходимой тягой. Вот только замедление передачами, увы, не доступно – если автоматика решит, что предлагаемая передача не соответствует актуальной скорости, она ее не активирует. Костюмчик с подворотомУчитывая, что Chery Tiggo 4 не претендует на лавры автомобиля, все свободное время проводящего вне ровного полотна, подъем на плато Ассы и спуск с него (по времени и то, и другое заняло одинаковое время), можно было расценить как маленькое чудо. Стихия нашего героя – проторенная полевая тропа, желательно не сильно мокрая и, конечно же, городские улицы, где не последнюю роль играет наряд. С этим у Tiggo 4 полный порядок. В линейке Chery это, без преувеличения, самый модный автомобиль. И, отчасти оригинальный, потому как особых стилистических заимствований обнаружить непросто.  «Лицо» - агрессивный взор LED-оптики сложной формы, 6-угольная решетка, рельефный капот и мощный бампер с защитной серебристой накладкой. Силуэт энергичный и даже «мускулистый». На корме изящные фонари, соединенные хромированной пластиной-перемычкой - на мой взгляд, это самое удачное дизайнерское решение кузова. {{gallery_1722}} «Четвертый» Tiggo зиждется на той же переднеприводной платформе T1X, что и «седьмой» собрат. Но он на 18 см короче, чуть уже и чуть ниже - самое то для молодого покупателя, которому папа ссудил кругленькую сумму в качестве вознаграждения за усердие в учебе. В компании Chery говорят, что основная клиентская группа – ребята до 25 лет. Те, чей потребительский взор необходимо отвлечь от таких игроков, как Hyundai Creta, Suzuki Vitara, Lada XRay Cross и, конечно же, когорты «одноклассных китайцев», включая лидера по оформлению внутреннего пространства Changan CS35Plus. {{photo_text_264}} По данному параметру с последним Tiggo 4 тягаться будет не по масти. У Chery больше минимализма и скромнее материалы. При этом на фоне других земляков салон неплохо собран, да и смотрится все по отдельности симпатично. Есть 9-дюймовый монитор мультимедийной системы, мультируль плюс оригинальный «инструментарий» с 4,8-дюймовым дисплеем бортового компьютера и шкалами приборов по бокам. Фишка – «умный» браслет, cинхронизирующийся со смартфонами как на Android, так и на iOS. Выдерживает погружение под воду глубиной до 30 метров. Охватывает функции, доступные для ключа ДУ (Smart Key), индицирует напоминания, подключение мобильного телефона и мониторинг: может отображать время, открывать и закрывать двери автомобиля, поднимать и опускать стёкла, обеспечить бесключевой запуск двигателя, получить уведомление о сообщениях и звонках, отображать напоминание о событиях, обеспечить мониторинг как шагомер, вести подсчёт калорий, вести мониторинг сна и сердечного ритма, напоминать о нахождении в сидячей позе, искать телефон…Ценовой вопросЦена на комплектацию Cosmo пока не озвучена, но по всем прикидкам будет не самой доступной. Известен набор оборудования: полный «зимний» пакет, боковые подушки безопасности, шторки безопасности, электроусилитель руля, дефлекторы второго ряда, электронный «ручник» с функцией AutoHold. Не желая ожидать 1,5-литровую турбоверсию, можно обратить внимание на 2-литровый Tiggo 4. За него просят от 899 900 рублей (Start, МКПП) до 1 099 900 рублей (Techno, CVT).{{gallery_1726}} Базовая модификация не блещет обилием оборудования. Нечто более-менее ценное появляется в среднем уровне Comfort: камера заднего вида, кожаный мультируль, круиз-контроль, обогрев форсунок, Блютус, режим Eco/Sport, 9-дюймовый экран. В «топе» дополнительно предусмотрены: полный «зимний» пакет, «умный» ключ-браслет, система распознавания жестов, 18-е колеса, бесключевой запуск/доступ, кожаные сидения, электрорегулировки водительского кресла, задний подлокотник и пр.  Гарантия на автомобиль – 5 лет или 150 000 км пробега. Стоимость планового ТО – порядка 5-7 тыс. рублей, в зависимости от аппетитов дилерского центра. Оформление предзаказа – 5 000 рублей. P.S. В сентябре 2019 года продажи кроссоверов Chery в России увеличились на 39% по сравнению с АППГ и составили 602 ед. На долю Tiggo 4 пришлось 55% от всех продаж. Автомобиль появился в шоу-румах официальных дилеров в августе 2019-го и к сегодняшнему дню обрёл статус бестселлера марки. Самая востребованная комплектация по итогам продаж двух месяцев — Techno, на которую приходится 65%.
2019-10-02
Автор: Иван Братуха
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