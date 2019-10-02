Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
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Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Нюанс в том, что на двигателе E4T15B (Tiggo 4) применен нагнетатель воздуха не с воздушным охлаждением, как на Tiggo 7 (E4T15), а с жидкостным. Все остальное: система изменения фаз газораспределения DVVT, впуск регулируемой длины VIS, а также рециркуляция отработавших газов ERG, что называется, один в один.
Движение вверх
Если инопланетяне когда-нибудь выберут Казахстан, то приземляться они будут около Ассы-Тургеньской обсерватории. Это единственное место в стране, имеющее идеальный астроклимат - здесь невероятно прозрачный воздух и нет светового шума. Но чтобы добраться до плато, нам пришлось пройти десятки кругов грунтово-каменистого ада. Дорога все время вверх, петляет, никаких внешних отбойников, внизу, как водится, бурлящая речка. Виды изумительнейшие, но осечки от водителя природа не простит.
Фото: Chery
Фото: А. Никулин
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото пользователя 110km.ru
Фото: А. Никулин
Фото: И. Агуреев
Фото: Chery
Фото: А. Никулин
|Chery Tiggo 4 Cosmo 1.5 AMT
|1.5 л, 147 л.с
|робот 6
|0-100 - 7.2 с, 190 км/ч
|4318 x 1831 x 1662 мм
|передний
|АИ-95
|1 189 900 руб
|Все характеристики
1-я передача основная и, если так можно выразиться, козырная. Большой скорости не дает, да этого совсем и не требовалось. Нужны были обороты, поэтому свои 4000-4500 об/мин на 1-й выдерживали - это давало колесам возможность максимально цепляться за ненадежный каменистый грунт. Заводскую китайскую резину заблаговременно заменили более именитой (255/15 R18), с лучшими сцепными характеристиками, о чем потом вспоминали с благодарностью.
190 см под днищем – относительно неплохо, но в любом случае приходилось выискивать минимально опасные траектории для подъема. 2-я скорость – это 1000-1500 об/мин, и машина практически вставала, так что переход на нее и даже чуть выше осуществлялся на тех поверхностях, которые с натяжкой можно было считать горизонтальными.
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Рулевое более острое, нежели на Tiggo 7 - это касается в том числе асфальтовых маршрутов. Использован электрический усилитель, который обеспечил и почти четкий «ноль» на прямой, и почти естественное реактивное усилие на руле в виражах.
От PowerShift к Getrag
Пару слов о DCT. Это ничто иное, как 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия с двумя сцеплениями. Изделие отнюдь не китайское и совсем не новое. Еще в бытность PowerShift «робот» устанавливался на Ford Focus III генерации. Спецы Getrag провели с DCT только им ведомые «разъяснительные работы», и, признаться, в содружестве с Chery Tiggo 4 «оркестр заиграл более гармонично».
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Костюмчик с подворотом
Учитывая, что Chery Tiggo 4 не претендует на лавры автомобиля, все свободное время проводящего вне ровного полотна, подъем на плато Ассы и спуск с него (по времени и то, и другое заняло одинаковое время), можно было расценить как маленькое чудо.
Стихия нашего героя – проторенная полевая тропа, желательно не сильно мокрая и, конечно же, городские улицы, где не последнюю роль играет наряд. С этим у Tiggo 4 полный порядок. В линейке Chery это, без преувеличения, самый модный автомобиль. И, отчасти оригинальный, потому как особых стилистических заимствований обнаружить непросто. «Лицо» - агрессивный взор LED-оптики сложной формы, 6-угольная решетка, рельефный капот и мощный бампер с защитной серебристой накладкой. Силуэт энергичный и даже «мускулистый». На корме изящные фонари, соединенные хромированной пластиной-перемычкой - на мой взгляд, это самое удачное дизайнерское решение кузова.
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фишка – «умный» браслет, cинхронизирующийся со смартфонами как на Android, так и на iOS. Выдерживает погружение под воду глубиной до 30 метров. Охватывает функции, доступные для ключа ДУ (Smart Key), индицирует напоминания, подключение мобильного телефона и мониторинг: может отображать время, открывать и закрывать двери автомобиля, поднимать и опускать стёкла, обеспечить бесключевой запуск двигателя, получить уведомление о сообщениях и звонках, отображать напоминание о событиях, обеспечить мониторинг как шагомер, вести подсчёт калорий, вести мониторинг сна и сердечного ритма, напоминать о нахождении в сидячей позе, искать телефон…
Ценовой вопрос
Цена на комплектацию Cosmo пока не озвучена, но по всем прикидкам будет не самой доступной. Известен набор оборудования: полный «зимний» пакет, боковые подушки безопасности, шторки безопасности, электроусилитель руля, дефлекторы второго ряда, электронный «ручник» с функцией AutoHold. Не желая ожидать 1,5-литровую турбоверсию, можно обратить внимание на 2-литровый Tiggo 4. За него просят от 899 900 рублей (Start, МКПП) до 1 099 900 рублей (Techno, CVT).
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Гарантия на автомобиль – 5 лет или 150 000 км пробега. Стоимость планового ТО – порядка 5-7 тыс. рублей, в зависимости от аппетитов дилерского центра. Оформление предзаказа – 5 000 рублей.
P.S. В сентябре 2019 года продажи кроссоверов Chery в России увеличились на 39% по сравнению с АППГ и составили 602 ед. На долю Tiggo 4 пришлось 55% от всех продаж. Автомобиль появился в шоу-румах официальных дилеров в августе 2019-го и к сегодняшнему дню обрёл статус бестселлера марки. Самая востребованная комплектация по итогам продаж двух месяцев — Techno, на которую приходится 65%.
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