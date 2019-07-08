Тест-драйв Chevrolet Tahoe: мужской зал
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Не скатится и сильно не раскачается
Есть, например, на подрулевой «кочерге» кнопка, которой активируется режим буксировки Tow/Haul Mode. Нажимаем ее, и роскошный 8-ступенчатый «автомат» начинает самостоятельно изменять алгоритмы переключений передач, неспеша переходить на более высокие, как бы «растягивая» каждую передачу. При этом фирменная «джиэмовская» функция отключения четырех цилиндров из восьми деактивируется.
Технология Trailer Sway Control зорко следит за тем, чтобы автомобиль-буксировщик не раскачивался. Ее работа основана на электронном гироскопе: если автоматика видит, что кузов вдруг начинает «волноваться», происходит подтормаживание одного из колес. При этом если сам прицеп оснащен тормозами, соединенными с тормозной системой автомобиля, то подтормаживаются еще и колеса прицепа.
Новую «тележку» ожидаем через полтора года
Весь этот электронно-механический набор в арсенале тягача почему-то мало волнует российского покупателя Tahoe. Нашего человека куда больше интересует сам имидж автомобиля – крупного, брутального, «не такого, как все». Наверное, в том есть много правды, к тому же, Tahoe – единственный представитель своего большого семейства, хорошо знакомого американцам и, увы, почти не известного у нас.
Сородич в лице успешного пикапа Silverado уже сменил свое поколение и отныне восседает на новой платформе T1XX. Братья-внедорожники пока еще используют «тележку» K2XX, однако не за горами и их массовый переход на более современную архитектуру. К нам Tahoe на платформе T1XX приедет ориентировочно через 1,5 года. То есть 2020-й модельный год станет последним для нынешней генерации. И тем, кто осознает свою «слабинку» в виде запоздалой ностальгии, возможно, стоит присмотреться к нынешнему поколению внедорожника. К тому же, его стартовый ценник в 3,8 млн рублей, если так можно, выразиться, щадящий на фоне конкурентов, а остаточная стоимость традиционно держится на высоком уровне.
Как едет?
Актуальный литраж могучего L86 семейства Small Block – 6,2 л, мощность - 426 сил при 5600 об/мин, потолок момента – 621 Нм при 4100 об/мин. Впрыск непосредственный, в работе задействованы система изменения фаз газораспределения, маслонасос переменной производительности и, как мы уже отметили, технология отключения половины «горшков» при небольших нагрузках. Впечатляющие, согласитесь, ТТХ. И при таком «табуне» на трассе, как мы засекли, чуть более 11 литров расхода. На разрешенной в пределах «плюс двадцати» скорости всего 1500-1600 об/мин вращения коленвала, в общем, не переусердствует с подачей бензина в цилиндры. При этом практически всегда присутствует запас тяги для совершения рывка.
По ровному асфальту Tahoe идет довольно-таки мягко, как и подобает большому «американцу». Но даже торсионная подвеска с длинноходными амортизаторами, в которые закачана жидкость с частицами металла, не всегда плавно «глотает» ямы и ухабы вне асфальтовых полотен, так что, сидя за рулем и особенно на втором ряду, их точно замечаешь. При этом в поворотах, даже на высокой скорости, автомобиль как будто привязан к дороге. Машина находится в полном контакте с покрытием всеми четырьмя огромными колесами. На аккуратных скоростях крен почти исключен. Если же превысить скорость до входа в поворот, внедорожник просто начнет сносить. В то же время, занос легко корректируется рулем и педалью газа.
|Chevrolet Tahoe Premier 6.2 AT 4x4
|6.2 л, 426 л.с
|автомат 8
|0-100 - 6.7 с, 180 км/ч
|5181 x 2044 x 1889 мм
|полный
|АИ-95, 12.6 л на 100 км
|4 650 000 руб
|Все характеристики
При движении с педалью акселератора можно работать, не отрывая ноги от пола, а педаль тормоза очень даже послушна. Заднему обзору водительского места ничего не мешает - разве что сбоку можно обнаружить «мертвые» зоны, которые возникают из-за значительной толщины центральной и прочих стоек. Но для победы над ними всегда можно активировать систему мониторинга «слепых» зон – реально помогает. Автомобиль высокий (без малого 1,9 метра), и даже большая площадь остекления не способна заменить собой зеркала заднего вида.
Габариты сказываются
Парковаться на Tahoe в условиях стесненного города не самое приятное занятие. Вроде, и всяческих вспомогательных технологий много заодно с камерами, вроде, настройки электроусилителя толковые, а вот габариты в 5188 мм длины и 2044 мм ширины, пардон, монструозны. Чтобы втиснуться в бокс какой-нибудь мойки, придется заранее сложить электрозеркала. Я полагаю, тут дело привычки. Мой старинный знакомый, в далеком прошлом сам обладатель Chevrolet Tahoe, никогда не сетовал на огромные размеры автомобиля, говаривал что-то типа того: «приспособишься, и рулишь закрытыми глазами».
Всего в достатке
Только сейчас вспомнил и сразу пожалел о том, что на месте не сообразили с коллегами попытаться запихнуть «лодки-дудочки» внутрь Tahoe. Так сказать, для проверки его вместимости. Он же, повторюсь, огромный. Если, например, сложить кресла второго и третьего ряда (этим заведует электрика), пещера получается приличная – чуть ли не три кубометра. Причем, пол образовывается ровный, можно в случае чего и ночь провести перед зорькой.
Запасное колесо подвешено под днищем. Дверь багажного отсека открывается махом ноги под бампером. В интерьере ниш и кармашков – как гардеробных комнат в загородном дворце. Места и простора хватает на всех, это даже не обсуждается. К услугам седоков за спиной водителя - выдвигающийся экран в потолке, люк в крыше, два USB-портала, розетка 220 В, прикуриватель. Клавиша верхней LED-подсветки смонтирована ближе к третьему ряду сидений. Все как-то по делу и с умом.
Premier, естественно, богаче: адаптивный круиз с системой автоматического торможения, системой слежения за впереди идущем автомобилем и функцией поддержания безопасной дистанции, боковые подножки - черные с хромированной полосой, подсветкой и электроприводом, кожаные перфорированные сиденья с 12-ю электрорегулировками для водительского сиденья и 6-ю регулировками для пассажирского, водительское кресло с 2-мя режимами памяти и электрическим валиком регулируемым в 4 положениях, задние капитанские сиденья, подогрев и вентиляция передних сидений, система Chevrolet MyLink, премиальная акустика Bose Centerpoint Surround Sound с 10-ю динамиками и сабвуфером, подвеска Magnetic Ride Control, люк в крыше, развлекательная система для задних пассажиров Blu-Ray/DVD с пультом ДУ, потолочный дисплей, 2 комплекта беспроводных наушников, аудио/видео AUX выход, 3,5 jack разъем, SD и USB выход, колеса 275/55 R20.
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