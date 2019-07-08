8 июля 2019, 03:51

Тест-драйв Chevrolet Tahoe: мужской зал

  • 301
  • 0
Любовь американцев к полноразмерным пикапам и внедорожникам безгранична. И дело вовсе не в голливудских боевиках, где 4-колесные Гаргантюа подчас играют не менее значительную роль, чем главные герои. Эти автомобили можно увидеть и в качестве тяговой силы мощного прицепа, и у кондитерской, в ожидании хозяйки, коей нередко является бабушка «божий одуванчик». Таков уж пресловутый американский образ жизни.
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал

Chevrolet Tahoe
От 6.2 л, 426 л.с
Новый от 3 450 000 до 4 650 000 Р
Как заявили в компании «Chevrolet Россия», у нас тот же Tahoe при покупке практически не рассматривают в качестве буксира. А зря. Сам будучи мощным, тяжелым и рамным, он запросто вытягивает «на хвосте» все то, что весит до 4 тонн – и яхту, и трейлер, не говоря уже о «легких» квадроциклах/снегоходах. Поскольку Tahoe еще на этапе проектирования был заточен на то, чтобы выполнять роль тягача, ему в помощники определили массу полезных технологий, делающих процесс комфортным и безопасным.

Не скатится и сильно не раскачается

Есть, например, на подрулевой «кочерге» кнопка, которой активируется режим буксировки Tow/Haul Mode. Нажимаем ее, и роскошный 8-ступенчатый «автомат» начинает самостоятельно изменять алгоритмы переключений передач, неспеша переходить на более высокие, как бы «растягивая» каждую передачу. При этом фирменная «джиэмовская» функция отключения четырех цилиндров из восьми деактивируется.

Технология Trailer Sway Control зорко следит за тем, чтобы автомобиль-буксировщик не раскачивался. Ее работа основана на электронном гироскопе: если автоматика видит, что кузов вдруг начинает «волноваться», происходит подтормаживание одного из колес. При этом если сам прицеп оснащен тормозами, соединенными с тормозной системой автомобиля, то подтормаживаются еще и колеса прицепа.

Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал

Крупногабаритный внедорожник Tahoe появился в модельном ряду Chevrolet в 1995 году. По сути, он «перенлв эстафету» у известной в свое время модели K5 Blazer. Tahoe начинал свой путь с простого «трудяги», но, как видим, дорос до уверенного «премиума». В России официально начал продаваться в 2003 году. Всего с момента старта продаж до сегодняшнего дня продано 10 580 автомобилей. Из них: в 2018 году – 449 ед., за первые 6 месяцев 2019 года - 216 шт. Вообще же, в мире семейство Tahoe/Suburban разошлось тиражом более 2 млн ед.
Риск скатиться с горки, когда это совсем не нужно, мизерный. На страже система Grade Braking, которая тормозит двигателем на спусках. Чтобы дать ей «жизнь», просто нажимаем на 5 секунд кнопку Tow/Haul Mode, и все. В свою очередь, можно быть спокойным и на подъеме, чья крутизна превышает 9 градусов – в гидросистеме тормозов держится постоянное давление, которое позволяет большому автомобилю с тяжелым прицепом не скатываться назад.

Новую «тележку» ожидаем через полтора года

Весь этот электронно-механический набор в арсенале тягача почему-то мало волнует российского покупателя Tahoe. Нашего человека куда больше интересует сам имидж автомобиля – крупного, брутального, «не такого, как все». Наверное, в том есть много правды, к тому же, Tahoe – единственный представитель своего большого семейства, хорошо знакомого американцам и, увы, почти не известного у нас.

Сородич в лице успешного пикапа Silverado уже сменил свое поколение и отныне восседает на новой платформе T1XX. Братья-внедорожники пока еще используют «тележку» K2XX, однако не за горами и их массовый переход на более современную архитектуру. К нам Tahoe на платформе T1XX приедет ориентировочно через 1,5 года. То есть 2020-й модельный год станет последним для нынешней генерации. И тем, кто осознает свою «слабинку» в виде запоздалой ностальгии, возможно, стоит присмотреться к нынешнему поколению внедорожника. К тому же, его стартовый ценник в 3,8 млн рублей, если так можно, выразиться, щадящий на фоне конкурентов, а остаточная стоимость традиционно держится на высоком уровне.

Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал

В прошлом приходилось смотреть, какой автомобиль вы приобретаете: американский или для европейского рынка. Они отличались разным оформлением задней светооптики. «Европейцы» имели обособленные стоп-сигнал красного цвета и желтый указатель поворотов. У «американцев» разводка на эти лампочки едина, а потому их работа осуществлялась в непривычном для нас режиме. Так, нажатие на педаль тормоза инициировала включение стоп-сигнала, а поворот автомобиля заставлял эту же лампочку моргать. Если, скажем, надо было повернуть направо, при этом слегка притормаживания, левый плафон горел в режиме стоп-сигнала, а правый - моргал. Неудобство американской схемы проявлялось в том случае, если к машине подсоединялся прицеп европейского производства. Тогда требовалось вмешательство электрика, который умел сделать специальную разводку на автомобиль и перенастроить схему электрооборудования.
Показной роскоши в облике Tahoe нет и в помине – самое то для реальных мужиков, способных, ко всему прочему, оценить объем атмосферного V8. Хорошо помню машины, которые завозились к нам лет двадцать назад. Под капотом тогда монтировался 5,7-литровый 258-сильный двигатель LO5 с центральным распредвалом (цепь) и 5-опорным коленчатым валом. Крутящий момент 447 Нм позволял этому мотору разгонять тяжеловесный внедорожник до «сотни» за 12 секунд. Для сегодняшнего Tahoe эти характеристики «не авторитет».

Как едет?

Актуальный литраж могучего L86 семейства Small Block – 6,2 л, мощность - 426 сил при 5600 об/мин, потолок момента – 621 Нм при 4100 об/мин. Впрыск непосредственный, в работе задействованы система изменения фаз газораспределения, маслонасос переменной производительности и, как мы уже отметили, технология отключения половины «горшков» при небольших нагрузках. Впечатляющие, согласитесь, ТТХ. И при таком «табуне» на трассе, как мы засекли, чуть более 11 литров расхода. На разрешенной в пределах «плюс двадцати» скорости всего 1500-1600 об/мин вращения коленвала, в общем, не переусердствует с подачей бензина в цилиндры. При этом практически всегда присутствует запас тяги для совершения рывка. 

По ровному асфальту Tahoe идет довольно-таки мягко, как и подобает большому «американцу». Но даже торсионная подвеска с длинноходными амортизаторами, в которые закачана жидкость с частицами металла, не всегда плавно «глотает» ямы и ухабы вне асфальтовых полотен, так что, сидя за рулем и особенно на втором ряду, их точно замечаешь. При этом в поворотах, даже на высокой скорости, автомобиль как будто привязан к дороге. Машина находится в полном контакте с покрытием всеми четырьмя огромными колесами. На аккуратных скоростях крен почти исключен. Если же превысить скорость до входа в поворот, внедорожник просто начнет сносить. В то же время, занос легко корректируется рулем и педалью газа.

Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал

Chevrolet Tahoe Premier 6.2 AT 4x4
6.2 л, 426 л.с
автомат 8
0-100 - 6.7 с, 180 км/ч
5181 x 2044 x 1889 мм
полный
АИ-95, 12.6 л на 100 км
4 650 000 руб
Все характеристики
Если попробовать пройти тот же поворот с включенным полным приводом, джип станет больше походить на переднеприводный автомобиль. На прямой Tahoe легко разгоняется до 180 км/ч, после чего срабатывает электронный ограничитель. При этом с места американская «глыба» срывается как застоявшийся в столе мустанг, и уже через 7 секунд на спидометре нарисуются «100 км/ч». Впрочем, стремиться достигнуть на шоссе скоростного максимума вряд ли стоит. Дело в том, что для сверхскоростной езды Tahoe не приспособлен, и на скорости около 130 км/час ощутимо сопротивление воздуха.

При движении с педалью акселератора можно работать, не отрывая ноги от пола, а педаль тормоза очень даже послушна. Заднему обзору водительского места ничего не мешает - разве что сбоку можно обнаружить «мертвые» зоны, которые возникают из-за значительной толщины центральной и прочих стоек. Но для победы над ними всегда можно активировать систему мониторинга «слепых» зон – реально помогает.  Автомобиль высокий (без малого 1,9 метра), и даже большая площадь остекления не способна заменить собой зеркала заднего вида.

Габариты сказываются

Парковаться на Tahoe в условиях стесненного города не самое приятное занятие. Вроде, и всяческих вспомогательных технологий много заодно с камерами, вроде, настройки электроусилителя толковые, а вот габариты в 5188 мм длины и 2044 мм ширины, пардон, монструозны. Чтобы втиснуться в бокс какой-нибудь мойки, придется заранее сложить электрозеркала. Я полагаю, тут дело привычки. Мой старинный знакомый, в далеком прошлом сам обладатель Chevrolet Tahoe, никогда не сетовал на огромные размеры автомобиля, говаривал что-то типа того: «приспособишься, и рулишь закрытыми глазами».

Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал

Система полного привода на внедорожнике способна работать в четырех режимах: 2HI – задействуются только задние колеса; Auto – автоматически подключаемый полный привод; 4HI – постоянный привод на четыре колеса с «поджатой» муфтой; 4LO – полный привод с включенной понижающей передачей.
Понятно, что это образ. Скажем, на том же бездорожье глаза да уменье пригодятся как никогда. Но сам Tahoe, идеальный на буксировке и асфальте, за пределами хороших дорог «не всегда Д`Артаньян» – несмотря на приличный дорожный просвет и большие ходы подвесок, внедорожные возможности ограничены скромными углами въезда и съезда (15,5 и 23.2 градуса соответственно), а также солидной (2946 мм) колесной базой. Мы свои каноэ из поселка до озера, конечно же, отбуксировали, но, к счастью, сильного бездорожья с глубокими ямами на пути не было. 

Всего в достатке

Только сейчас вспомнил и сразу пожалел о том, что на месте не сообразили с коллегами попытаться запихнуть «лодки-дудочки» внутрь Tahoe. Так сказать, для проверки его вместимости. Он же, повторюсь, огромный. Если, например, сложить кресла второго и третьего ряда (этим заведует электрика), пещера получается приличная – чуть ли не три кубометра. Причем, пол образовывается ровный, можно в случае чего и ночь провести перед зорькой.

Запасное колесо подвешено под днищем. Дверь багажного отсека открывается махом ноги под бампером. В интерьере ниш и кармашков – как гардеробных комнат в загородном дворце. Места и простора хватает на всех, это даже не обсуждается. К услугам седоков за спиной водителя - выдвигающийся экран в потолке, люк в крыше, два USB-портала, розетка 220 В, прикуриватель. Клавиша верхней LED-подсветки смонтирована ближе к третьему ряду сидений. Все как-то по делу и с умом.

Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал
Тест драйв Chevrolet Tahoe мужской зал

"Тяжелый бархат синих туч/Зигзагом треснул пополам. И грянул гром/Tahoe могуч. Трещит вселенная по швам"
Комплектаций у Tahoe две – LT (3 790 000 рублей) и Premier (4 690 000 рублей). Первая содержит в себе следующий список оборудования: круиз-контроль, боковые подножки черные с хромированной полосой, кожаные сиденья с 10-ю электрорегулировками для водительского сиденья и 6-ю регулировками для пассажирского, водительское кресло с 2-мя режимами памяти и электрическим валиком, регулируемым в 2 положениях, задний кожаный диван, подогрев передних сидений и сидений второго ряда, информационно-развлекательная система Chevrolet MyLink с 8-ми дюймовым экраном, радио AM/FM, CD плеером, 5 USB, SD картридером, AUX, акустическая система BOSE с 9-ю динамиками и сабвуфером.

Premier, естественно, богаче: адаптивный круиз с системой автоматического торможения, системой слежения за впереди идущем автомобилем и функцией поддержания безопасной дистанции, боковые подножки - черные с хромированной полосой, подсветкой и электроприводом, кожаные перфорированные сиденья с 12-ю электрорегулировками для водительского сиденья и 6-ю регулировками для пассажирского, водительское кресло с 2-мя режимами памяти и электрическим валиком регулируемым в 4 положениях, задние капитанские сиденья, подогрев и вентиляция передних сидений, система Chevrolet MyLink, премиальная акустика Bose Centerpoint Surround Sound с 10-ю динамиками и сабвуфером, подвеска Magnetic Ride Control, люк в крыше, развлекательная система для задних пассажиров Blu-Ray/DVD с пультом ДУ, потолочный дисплей, 2 комплекта беспроводных наушников, аудио/видео AUX выход, 3,5 jack разъем, SD и USB выход, колеса 275/55 R20.

Иван Братуха Фото Chevrolet
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Chevrolet Tahoe
Купил Таху 2013 году езжу всего месяц и балдею. До этого были 2 прадушки, последний в 120 кузове. Пора было менять. 150 Прадик вообще не впечатлил, да и по отзывам друзей владеющих - качество упало. При этом внешность как лягушку надули и отсутствие пластиковых обвесов однозначно вычеркули эту машину ...
Алик
Самые дорогие в эксплуатации иномарки
Шеврале тахо, кадилак эскалэйд и хамер .. машины практически одинаковые. Эскалайд и тахо .. воопще на 80 % одно авто. Владел эскплэйдом .. за три года одни рпсходники .. хотя авто было не молодое. Растраивал только расход в 20-25 литров .. но с головой окупалось отсутствием ремонтов и проблем ... так ...
Сергей
Ford назвал третий ряд сидений Chevrolet Tahoe жалким
Самый комфортный 3 ряд, у нового Линкольн навигатор. Там как раз Форду придётся стыдливо краснеть за своё поделие. Ну в Тахо тут действительно не о чем. Они бы ещё с Ларгусом сравнили :)
Андрей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Шевроле
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв Chevrolet Tahoe: мужской зал
В России снова доступны льготные автокредиты
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа Chevrolet Tahoe
Объявления о продаже Chevrolet Tahoe
Рейтинг по классам
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 27 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Toyota RAV4 и еще 7 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Тест-драйв Chevrolet Tahoe: мужской зал
{{model_v2_no_show_1813}} Как заявили в компании «Chevrolet Россия», у нас тот же Tahoe при покупке практически не рассматривают в качестве буксира. А зря. Сам будучи мощным, тяжелым и рамным, он запросто вытягивает «на хвосте» все то, что весит до 4 тонн – и яхту, и трейлер, не говоря уже о «легких» квадроциклах/снегоходах. Поскольку Tahoe еще на этапе проектирования был заточен на то, чтобы выполнять роль тягача, ему в помощники определили массу полезных технологий, делающих процесс комфортным и безопасным.Не скатится и сильно не раскачаетсяЕсть, например, на подрулевой «кочерге» кнопка, которой активируется режим буксировки Tow/Haul Mode. Нажимаем ее, и роскошный 8-ступенчатый «автомат» начинает самостоятельно изменять алгоритмы переключений передач, неспеша переходить на более высокие, как бы «растягивая» каждую передачу. При этом фирменная «джиэмовская» функция отключения четырех цилиндров из восьми деактивируется. Технология Trailer Sway Control зорко следит за тем, чтобы автомобиль-буксировщик не раскачивался. Ее работа основана на электронном гироскопе: если автоматика видит, что кузов вдруг начинает «волноваться», происходит подтормаживание одного из колес. При этом если сам прицеп оснащен тормозами, соединенными с тормозной системой автомобиля, то подтормаживаются еще и колеса прицепа. {{gallery_1590}} {{photo_text_235}} Риск скатиться с горки, когда это совсем не нужно, мизерный. На страже система Grade Braking, которая тормозит двигателем на спусках. Чтобы дать ей «жизнь», просто нажимаем на 5 секунд кнопку Tow/Haul Mode, и все. В свою очередь, можно быть спокойным и на подъеме, чья крутизна превышает 9 градусов – в гидросистеме тормозов держится постоянное давление, которое позволяет большому автомобилю с тяжелым прицепом не скатываться назад.Новую «тележку» ожидаем через полтора годаВесь этот электронно-механический набор в арсенале тягача почему-то мало волнует российского покупателя Tahoe. Нашего человека куда больше интересует сам имидж автомобиля – крупного, брутального, «не такого, как все». Наверное, в том есть много правды, к тому же, Tahoe – единственный представитель своего большого семейства, хорошо знакомого американцам и, увы, почти не известного у нас. Сородич в лице успешного пикапа Silverado уже сменил свое поколение и отныне восседает на новой платформе T1XX. Братья-внедорожники пока еще используют «тележку» K2XX, однако не за горами и их массовый переход на более современную архитектуру. К нам Tahoe на платформе T1XX приедет ориентировочно через 1,5 года. То есть 2020-й модельный год станет последним для нынешней генерации. И тем, кто осознает свою «слабинку» в виде запоздалой ностальгии, возможно, стоит присмотреться к нынешнему поколению внедорожника. К тому же, его стартовый ценник в 3,8 млн рублей, если так можно, выразиться, щадящий на фоне конкурентов, а остаточная стоимость традиционно держится на высоком уровне. {{gallery_1588}} {{photo_text_232}} Показной роскоши в облике Tahoe нет и в помине – самое то для реальных мужиков, способных, ко всему прочему, оценить объем атмосферного V8. Хорошо помню машины, которые завозились к нам лет двадцать назад. Под капотом тогда монтировался 5,7-литровый 258-сильный двигатель LO5 с центральным распредвалом (цепь) и 5-опорным коленчатым валом. Крутящий момент 447 Нм позволял этому мотору разгонять тяжеловесный внедорожник до «сотни» за 12 секунд. Для сегодняшнего Tahoe эти характеристики «не авторитет». Как едет?Актуальный литраж могучего L86 семейства Small Block – 6,2 л, мощность - 426 сил при 5600 об/мин, потолок момента – 621 Нм при 4100 об/мин. Впрыск непосредственный, в работе задействованы система изменения фаз газораспределения, маслонасос переменной производительности и, как мы уже отметили, технология отключения половины «горшков» при небольших нагрузках. Впечатляющие, согласитесь, ТТХ. И при таком «табуне» на трассе, как мы засекли, чуть более 11 литров расхода. На разрешенной в пределах «плюс двадцати» скорости всего 1500-1600 об/мин вращения коленвала, в общем, не переусердствует с подачей бензина в цилиндры. При этом практически всегда присутствует запас тяги для совершения рывка.  По ровному асфальту Tahoe идет довольно-таки мягко, как и подобает большому «американцу». Но даже торсионная подвеска с длинноходными амортизаторами, в которые закачана жидкость с частицами металла, не всегда плавно «глотает» ямы и ухабы вне асфальтовых полотен, так что, сидя за рулем и особенно на втором ряду, их точно замечаешь. При этом в поворотах, даже на высокой скорости, автомобиль как будто привязан к дороге. Машина находится в полном контакте с покрытием всеми четырьмя огромными колесами. На аккуратных скоростях крен почти исключен. Если же превысить скорость до входа в поворот, внедорожник просто начнет сносить. В то же время, занос легко корректируется рулем и педалью газа. {{gallery_1589}} {{params_58591}} Если попробовать пройти тот же поворот с включенным полным приводом, джип станет больше походить на переднеприводный автомобиль. На прямой Tahoe легко разгоняется до 180 км/ч, после чего срабатывает электронный ограничитель. При этом с места американская «глыба» срывается как застоявшийся в столе мустанг, и уже через 7 секунд на спидометре нарисуются «100 км/ч». Впрочем, стремиться достигнуть на шоссе скоростного максимума вряд ли стоит. Дело в том, что для сверхскоростной езды Tahoe не приспособлен, и на скорости около 130 км/час ощутимо сопротивление воздуха.При движении с педалью акселератора можно работать, не отрывая ноги от пола, а педаль тормоза очень даже послушна. Заднему обзору водительского места ничего не мешает - разве что сбоку можно обнаружить «мертвые» зоны, которые возникают из-за значительной толщины центральной и прочих стоек. Но для победы над ними всегда можно активировать систему мониторинга «слепых» зон – реально помогает.  Автомобиль высокий (без малого 1,9 метра), и даже большая площадь остекления не способна заменить собой зеркала заднего вида.Габариты сказываютсяПарковаться на Tahoe в условиях стесненного города не самое приятное занятие. Вроде, и всяческих вспомогательных технологий много заодно с камерами, вроде, настройки электроусилителя толковые, а вот габариты в 5188 мм длины и 2044 мм ширины, пардон, монструозны. Чтобы втиснуться в бокс какой-нибудь мойки, придется заранее сложить электрозеркала. Я полагаю, тут дело привычки. Мой старинный знакомый, в далеком прошлом сам обладатель Chevrolet Tahoe, никогда не сетовал на огромные размеры автомобиля, говаривал что-то типа того: «приспособишься, и рулишь закрытыми глазами». {{gallery_1587}} {{photo_text_233}} Понятно, что это образ. Скажем, на том же бездорожье глаза да уменье пригодятся как никогда. Но сам Tahoe, идеальный на буксировке и асфальте, за пределами хороших дорог «не всегда Д`Артаньян» – несмотря на приличный дорожный просвет и большие ходы подвесок, внедорожные возможности ограничены скромными углами въезда и съезда (15,5 и 23.2 градуса соответственно), а также солидной (2946 мм) колесной базой. Мы свои каноэ из поселка до озера, конечно же, отбуксировали, но, к счастью, сильного бездорожья с глубокими ямами на пути не было.  Всего в достаткеТолько сейчас вспомнил и сразу пожалел о том, что на месте не сообразили с коллегами попытаться запихнуть «лодки-дудочки» внутрь Tahoe. Так сказать, для проверки его вместимости. Он же, повторюсь, огромный. Если, например, сложить кресла второго и третьего ряда (этим заведует электрика), пещера получается приличная – чуть ли не три кубометра. Причем, пол образовывается ровный, можно в случае чего и ночь провести перед зорькой. Запасное колесо подвешено под днищем. Дверь багажного отсека открывается махом ноги под бампером. В интерьере ниш и кармашков – как гардеробных комнат в загородном дворце. Места и простора хватает на всех, это даже не обсуждается. К услугам седоков за спиной водителя - выдвигающийся экран в потолке, люк в крыше, два USB-портала, розетка 220 В, прикуриватель. Клавиша верхней LED-подсветки смонтирована ближе к третьему ряду сидений. Все как-то по делу и с умом. {{gallery_1586}} {{photo_text_234}} Комплектаций у Tahoe две – LT (3 790 000 рублей) и Premier (4 690 000 рублей). Первая содержит в себе следующий список оборудования: круиз-контроль, боковые подножки черные с хромированной полосой, кожаные сиденья с 10-ю электрорегулировками для водительского сиденья и 6-ю регулировками для пассажирского, водительское кресло с 2-мя режимами памяти и электрическим валиком, регулируемым в 2 положениях, задний кожаный диван, подогрев передних сидений и сидений второго ряда, информационно-развлекательная система Chevrolet MyLink с 8-ми дюймовым экраном, радио AM/FM, CD плеером, 5 USB, SD картридером, AUX, акустическая система BOSE с 9-ю динамиками и сабвуфером.Premier, естественно, богаче: адаптивный круиз с системой автоматического торможения, системой слежения за впереди идущем автомобилем и функцией поддержания безопасной дистанции, боковые подножки - черные с хромированной полосой, подсветкой и электроприводом, кожаные перфорированные сиденья с 12-ю электрорегулировками для водительского сиденья и 6-ю регулировками для пассажирского, водительское кресло с 2-мя режимами памяти и электрическим валиком регулируемым в 4 положениях, задние капитанские сиденья, подогрев и вентиляция передних сидений, система Chevrolet MyLink, премиальная акустика Bose Centerpoint Surround Sound с 10-ю динамиками и сабвуфером, подвеска Magnetic Ride Control, люк в крыше, развлекательная система для задних пассажиров Blu-Ray/DVD с пультом ДУ, потолочный дисплей, 2 комплекта беспроводных наушников, аудио/видео AUX выход, 3,5 jack разъем, SD и USB выход, колеса 275/55 R20.
2019-07-08
Автор: Иван Братуха Фото Chevrolet
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронеж Казань Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.