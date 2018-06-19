Тест-драйв Chevrolet Traverse: право сильных
Имя Traverse нашему потребителю мало о чем говорит. Если только вы не регулярно пересекаете Мировой океан. Там, за далеким бугром, этот среднеразмерный, как у них принято считать, SUV очень даже популярен. Причем не год, не два, а добрые 8 лет. Первое поколение кроссовера на рынке США ежемесячно расходилось тиражом 9,5 тыс. ед. Но когда в продаже появилась вторая генерация, продажи выросли до 12 тысяч. Автомобиль оправдал ожидания, его считают успешным. Возможно, по той причине, что раньше Traverse выглядел как большой вэн, а ныне - как благородный внедорожник.
Он и правда, очень крупный – почти 5,2 метра в длину. Это превосходит даже габариты родственных Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. При этом линии Traverse настолько «эластичные», что при беглом взгляде не замечаешь взрослых габаритов. Кузов прочный как орех Хикори, боковины плоские, арки колес квадратные, «двойная» решетка радиатора спереди и рельефные бампера с двумя «фигурными» патрубками выпускной системы сзади – все гармонично, все впечатляет.
8 посадочных мест – это максимум. Если большой необходимости в них нет, можно заказать 7-местную комплектацию, выбор всегда имеется. Тогда на втором ряду будет смонтировано 2 отдельно стоящих кресла - почти кабинетное решение. Проход посредине – этакая беговая дорожка для малышей, главное, не потерять своих чад в глубине пассажирского отсека. Следить за шаловливыми можно через салонное зеркальце. Только не забудьте переключить режимы – с потокового видео на стандартный, привычный.
Не поняли, о чем я? Да о том модном «джиэмовском» решении, за которое компания уже получила 10 патентов, и которое все чаще стало появляться на машинах других марок – технологии, позволяющей транслировать в зеркале салона живую картинку всего того, что происходит за кормой. Мы, кстати, уже писали об этом ноу-хау, рассказывая о Cadillac CT6 и XT5 (см. врезку).
Багажная дверь открывается бесконтактным способом – в мировом автопроме это уже не новость. Но в случае с Traverse данная функция дополнена проекцией логотипа Chevrolet на дорожную поверхность. Этакая индикация места, где следует провести ногой, чтобы открыть дверь. Днем, по понятным причинам, световой логотип не видно, а вот в темноте - самое то. Нужно лишь помнить, что активация возможна при наличии ключа зажигания в диапазоне 1 метра.
Traverse – не Tahoe: ни рамы, ни соответствующих внедорожных примочек, да и с клиренсом (180 мм по нижней точке) все куда лояльнее, поэтому соваться в неприступные дебри на нем не стоит. Тем не менее, как и в случае с любым другим хорошим SUV, механизм полного привода присутствует. В данном случае – это смонтированная спереди раздаточная коробка. При активированном переднем приводе все механизмы отключены, 100% момента поступает на «передок». Тем самым убирается паразитирующий момент, «съедающий» топливо. Сзади - электронный дифференциал: в случае вывешивания трех колес момент поступает на одно «дежурное» колесо.
|Chevrolet Traverse Premier 3.6 AT 4x4
|3.6 л, 318 л.с
|9-ступенчатая автоматическая
|0-100 - 7.6 с, 190 км/ч
|5189 x 1996 x 1796 мм
|полный
|АИ-95, 10.0 л на 100 км
|3 449 000 руб
|Все характеристики
«По кругу» кроссовер укомплектован независимой ходовой частью: передняя ось снабжена стойками McPherson, задняя – 5-рычажной схемой. В комплексе конструкция работает неплохо: определенная мягкость на асфальте и оптимальная упругость на гребенке. «Яхтенность», присущая большим американским машинам, де-факто присутствует, но сказать, что она выражена ярко и назойливо, не приходится. Крены в поворотах минимальные, может, по причине того, что чрезмерно быстро мы не передвигались – все же в салоне дети. Да и вообще, признаться, на таких «великанах» тяга к гонкам не проявляется.
Маневрирование приносит удовольствие. Электроуситель оборудован системой Active Return Assist, которая позволяет менять усилие в зависимости от скорости и ситуации. Разворот на 5,2-метровой «громадине» большого пространства не требует, доворачивания рулем – это точно не про Traverse. Сидишь в водительском кресле и абсолютно не ощущаешь, что со стороны на тебя смотрят как на элефанта. При этом тешит самолюбие наличие мощного 318-сильного мотора, который при необходимости разменяет вторую «сотню» через 7,6 секунды. Альтернативного движка в России нет, хотя в той же Америке можно заказать 2-литровый Traverse, но он идет с передним приводом, который у нас недоступен.
Мотор алюминиевый, с применением гильзовки - в цилиндр отливается сплав толщиной 1,5 мм. Технология недешевая, но реально помогает при тяжелых условиях эксплуатации, продлевая долговечность. Система «старт/стоп» - II генерации. Отличается тем, что распознает маневры: паркуетесь, например, в гараж - глушить мотор не станет. В задний бампер, к слову, вмонтированы 2 радара, которые смотрят перекрестно по сторонам на расстоянии 25 метров. Они отслеживают объекты, появляющиеся в поперечном направлении (индикация на дисплее) – очень удобная штука при выезде с того же гаража или парковки.
Система предотвращения столкновений работает в скоростном режиме от 8 до 80 км/ч. Ее модуль вмонтирован в салонное зеркальце. Она обнаруживает все движущиеся предметы, включая пешеходов. На этой же камере, кстати, работает и система удержания в полосе. Bose заведует не только качеством музыкального потока, но и активным шумоподавлением - в первую очередь, гасит шум мотора. Работают 4 динамика, которые онлайн отслеживают сторонние шумы в салоне, и в противофазе вырабатывается звук, поглощающий «неправильные» шумы.
В каждом кресельном ряду - USB-порты для зарядки гаджетов. Всего 7 подобных портов плюс розетки: 12 В и 220 В (сзади центральной консоли). В топовой комплектации «Премьер» - беспроводная зарядка II поколения – поддерживает iPhone 8 и 10. Со стороны переднего пассажира - карман для планшета. Перчаточный ящик объемный – 10-литровый.
Комплектации LE LT и «Премьер» отличаются компоновкой кресел. LT – это 7- или 8-местный салон (во втором ряду 2 «капитанских» кресла или сплошной диван). В «Премьер компоновка 2+2+3. Допоборудование – это диски, подогрев руля и второго ряда сидений, 2-секционный люк. Начальная стоимость Traverse LE - 2 990 000 рублей. Версия LT – это плюс 150 000 рублей сверху, «Премьер» - плюс 300 000 рублей к «базе».
Конкурентов, как ни странно, много: Ford Explorer (3,5 литра, 249 л.с., 6АКПП, 2 719 000 рублей), Mazda CX-9 (2,5 литра, 231 л.с., 6АКПП, 2 890 000 рублей)), VW Teramont (3,6 литра, 280 л.с., 8АКПП, 3 199 000 рублей), Toyota Highlander (3,5 литра, 249 л.с., 8АКПП, 3 279 000 рублей), Honda Pilot (3 литра, 249 л.с., 6АКПП, 2 999 900 рублей).
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