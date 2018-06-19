19 июня 2018, 07:31

Тест-драйв Chevrolet Traverse: право сильных

«Полковники Генштаба не убегают, они уезжают в командировку». Фраза из к/ф «Дни Турбиных» как нельзя лучше иллюстрирует российскую ситуацию с Chevrolet, когда бренд был вынужден на время уйти в небытие и вернуться. В новом амплуа и даже с новыми машинами.
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  Тест-драйв Chevrolet Traverse: право сильных Chevrolet Traverse Тест-драйв Chevrolet Traverse: право сильных Chevrolet Traverse Тест-драйв Chevrolet Traverse: право сильных Chevrolet Traverse Тест-драйв Chevrolet Traverse: право сильных Chevrolet Traverse Тест-драйв Chevrolet Traverse: право сильных Chevrolet Traverse Тест-драйв Chevrolet Traverse: право сильных
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Chevrolet Traverse
Выпускается с 2010 г.
Новый от 2 990 000 до 3 449 000 Р
Отзывов: 3
Если мы скажем, что компания начинает свою деятельность с нуля, это будет полуправдой. Рынок в приснопамятном прошлом покинули лишь корейские малолитражки, бравировавшие крестом на радиаторной решетке. Настоящие «американцы» были, есть и, надеемся, останутся. Но даже если и начинать с чистого листа – это, по сути, не так трудно; гораздо труднее изменить почерк. Chevrolet сумел…

Имя Traverse нашему потребителю мало о чем говорит. Если только вы не регулярно пересекаете Мировой океан. Там, за далеким бугром, этот среднеразмерный, как у них принято считать, SUV очень даже популярен. Причем не год, не два, а добрые 8 лет. Первое поколение кроссовера на рынке США ежемесячно расходилось тиражом 9,5 тыс. ед. Но когда в продаже появилась вторая генерация, продажи выросли до 12 тысяч. Автомобиль оправдал ожидания, его считают успешным. Возможно, по той причине, что раньше Traverse выглядел как большой вэн, а ныне - как благородный внедорожник.

Он и правда, очень крупный – почти 5,2 метра в длину. Это превосходит даже габариты родственных Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. При этом линии Traverse настолько «эластичные», что при беглом взгляде не замечаешь взрослых габаритов. Кузов прочный как орех Хикори, боковины плоские, арки колес квадратные, «двойная» решетка радиатора спереди и рельефные бампера с двумя «фигурными» патрубками выпускной системы сзади – все гармонично, все впечатляет.

 
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фото
  
И невооруженным глазом очевидна роскошная колесная база. В точных цифрах это 3 071 мм. Можно только вообразить, сколько простора она обеспечивает тем, кто решится разделить с водителем радость перемещения в пространстве. Так оно и есть. При необходимости в салоне Traverse разместятся 8 человек. Причем, разместятся не абы как, затиснувшись точно кильки в банку, а с уровнем свободы, которой мы смело ставим оценку «5+».

Ранее мы писали
Всматриваюсь в зеркало заднего вида и ничего не понимаю: картинка «плывет». Не потому, что зрение стало сдавать ...
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За что, спросите, плюсик? Да за то, что вы со своими пополневшими от сытой жизни товарищами запросто усядетесь на «камчатке» и не станете пенять на скудость места в плечах, коленях, над головой и т.п. Чисто интуитивно, на третьем ряду Traverse свободно в такой степени, что конкурентов в сегменте у него нет. Это как одеваешь вещь по своему размеру… При этом посадка на самый крайний ряд кресел не представляет особых трудностей. Задние боковые двери сделаны почти что квадратными по форме, а с правой стороны сиденье второго ряда способно «вкатываться» под переднее – так что, поднимайте колени и айда в салон.  

8 посадочных мест – это максимум. Если большой необходимости в них нет, можно заказать 7-местную комплектацию, выбор всегда имеется. Тогда на втором ряду будет смонтировано 2 отдельно стоящих кресла - почти кабинетное решение. Проход посредине – этакая беговая дорожка для малышей, главное, не потерять своих чад в глубине пассажирского отсека. Следить за шаловливыми можно через салонное зеркальце. Только не забудьте переключить режимы – с  потокового видео на стандартный, привычный.

Не поняли, о чем я? Да о том модном «джиэмовском» решении, за которое компания уже получила 10 патентов, и которое все чаще стало появляться на машинах других марок – технологии, позволяющей транслировать в зеркале салона живую картинку всего того, что происходит за кормой. Мы, кстати, уже писали об этом ноу-хау, рассказывая о Cadillac CT6 и XT5 (см. врезку).

 
6
фото
  
При таких слоновых габаритах законно рассчитывать на огромный багажник. И он оправдывает ваши надежды. Даже если все три ряда кресел, что называется, в «боевом положении», 651 литр для поклажи вам обеспечен. Надо завезти тещеньке холодильник? Быстрехонько укладываем все спинки и образовываем ровный пол. Теперь в вашем распоряжении внушительные 2 781 литр. Багажное отделение – 2-уровневое, с 90-литровым отсеком над «запаской» глубиной 25 см. Мы в тест-группе слегка поэкспериментировали: уложили в него небольшого ребенка – вы знаете, уместился не хуже йога и не охал...

Багажная дверь открывается бесконтактным способом – в мировом автопроме это уже не новость. Но в случае с Traverse данная функция дополнена проекцией логотипа Chevrolet на дорожную поверхность. Этакая индикация места, где следует провести ногой, чтобы открыть дверь. Днем, по понятным причинам, световой логотип  не видно, а вот в темноте - самое то. Нужно лишь помнить, что активация возможна при наличии ключа зажигания в диапазоне 1 метра.

Traverse – не Tahoe: ни рамы, ни соответствующих внедорожных примочек, да и с клиренсом (180 мм по нижней точке) все куда лояльнее, поэтому соваться в неприступные дебри на нем не стоит. Тем не менее, как и в случае с любым другим хорошим SUV, механизм полного привода присутствует. В данном случае – это смонтированная спереди раздаточная коробка. При активированном переднем приводе все механизмы отключены, 100% момента поступает на «передок». Тем самым убирается паразитирующий момент, «съедающий» топливо. Сзади - электронный дифференциал: в случае вывешивания трех колес момент поступает на одно «дежурное» колесо.

 
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Chevrolet Traverse Premier 3.6 AT 4x4
3.6 л, 318 л.с
9-ступенчатая автоматическая
0-100 - 7.6 с, 190 км/ч
5189 x 1996 x 1796 мм
полный
АИ-95, 10.0 л на 100 км
3 449 000 руб
Все характеристики
Доступны 2 полноприводных режима: 4x4 и «офф-роад». Их отличают настройки системы стабилизации, алгоритм переключения передач и чувствительность педали газа. «4x4» можно включить в любом скоростном диапазоне, на усмотрение водителя. Автоматического режима нет, то есть селектором на центральной консоли выбирается необходимый. В режиме «офф-роад» максимальный крутящий момент больше перекидывается назад и работает до 80 км/ч.

«По кругу» кроссовер укомплектован независимой ходовой частью: передняя ось снабжена стойками McPherson, задняя – 5-рычажной схемой. В комплексе конструкция работает неплохо: определенная мягкость на асфальте и оптимальная упругость на гребенке. «Яхтенность», присущая большим американским машинам, де-факто присутствует, но сказать, что она выражена ярко и назойливо, не приходится. Крены в поворотах минимальные, может, по причине того, что чрезмерно быстро мы не передвигались – все же в салоне дети. Да и вообще, признаться, на таких «великанах» тяга к гонкам не проявляется.

Маневрирование приносит удовольствие. Электроуситель оборудован системой Active Return Assist, которая позволяет менять усилие в зависимости от скорости и ситуации. Разворот на 5,2-метровой «громадине» большого пространства не требует, доворачивания рулем – это точно не про Traverse. Сидишь в водительском кресле и абсолютно не ощущаешь, что со стороны на тебя смотрят как на элефанта. При этом тешит самолюбие наличие мощного 318-сильного мотора, который при необходимости разменяет вторую «сотню» через 7,6 секунды. Альтернативного движка в России нет, хотя в той же Америке можно заказать 2-литровый Traverse, но он идет с передним приводом, который у нас недоступен.  

 
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Инженерные испытания двигателя V6. Непрерывная работа в течение более 2000 часов при 5200 об/мин - 12 недель без перерыва при широко открытой дроссельной заслонке. Циклические испытания двигателя в течение 400 часов (более 16 дней) при пиковой мощности и максимальном крутящем моменте. Испытания мотора на поворотном стенде. Тесты при экстремальных температурах от -40 до +104 град.
6-цилиндровый «атмосферник» V-образной конфигурации с 32-клапанным ГРМ, непосредственным впрыском и варьируемыми фазами газораспределения генерирует свои силы при 6800 об/мин, а пиковые 360 Нм крутящего момента достигаются уже при 2000 об/мин. Момент по степени нарастания ровный, предсказуемый. 9-ступенчатая гидротрансформаторная АКПП HydraMatic 9T65 отменно «переваривает» поток мощности, не давая усомниться в своей эластичности и запасе характеристик. Оно и верно: сам индекс коробки свидетельствует о том: 65 – индекс крутящего момента (650 Нм), на который она рассчитана. Заметим, что 9АКПП – родная, «джиэмовская», в мире всего 3 производителя подобных трансмиссий. 

Мотор алюминиевый, с применением гильзовки - в цилиндр отливается сплав толщиной 1,5 мм. Технология недешевая, но реально помогает при тяжелых условиях эксплуатации, продлевая долговечность. Система «старт/стоп» - II генерации. Отличается тем, что распознает маневры: паркуетесь, например, в гараж - глушить мотор не станет. В задний бампер, к слову, вмонтированы 2 радара, которые смотрят перекрестно по сторонам на расстоянии 25 метров. Они отслеживают объекты, появляющиеся в поперечном направлении (индикация на дисплее) – очень удобная штука при выезде с того же гаража или парковки.

Система предотвращения столкновений работает в скоростном режиме от 8 до 80 км/ч. Ее модуль вмонтирован в салонное зеркальце. Она обнаруживает все движущиеся предметы, включая пешеходов. На этой же камере, кстати, работает и система удержания в полосе. Bose заведует не только качеством музыкального потока, но и активным шумоподавлением - в первую очередь, гасит шум мотора. Работают 4 динамика, которые онлайн отслеживают сторонние шумы в салоне, и в противофазе вырабатывается звук, поглощающий «неправильные» шумы.

 
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Штатная мультимедиа располагает 8-дюймовым дисплеем с навигацией. Управлять ею можно хоть голосом, хоть кнопками на руле, хоть через сенсорный дисплей. Экран мультимедиа сдвижной, за ним – объемная ниша, в которой при желании можно прятать от детей смартфоны. А чтобы малыши не имели возможности открытия экрана, предусмотрена блокировка с 4-значным кодом.

В каждом кресельном ряду - USB-порты для зарядки гаджетов. Всего 7 подобных портов плюс розетки: 12 В и 220 В (сзади центральной консоли). В топовой комплектации «Премьер» - беспроводная зарядка II поколения – поддерживает iPhone 8 и 10. Со стороны переднего пассажира - карман для планшета. Перчаточный ящик объемный – 10-литровый. 

Комплектации LE LT и «Премьер» отличаются компоновкой кресел. LT – это 7- или 8-местный салон (во втором ряду 2 «капитанских» кресла или сплошной диван). В «Премьер компоновка 2+2+3. Допоборудование – это диски, подогрев руля и второго ряда сидений, 2-секционный люк. Начальная стоимость Traverse LE - 2 990 000 рублей. Версия LT – это плюс 150 000 рублей сверху, «Премьер» - плюс 300 000 рублей к «базе».

Конкурентов, как ни странно, много: Ford Explorer (3,5 литра, 249 л.с., 6АКПП, 2 719 000 рублей), Mazda CX-9 (2,5 литра, 231 л.с., 6АКПП, 2 890 000 рублей)), VW Teramont (3,6 литра, 280 л.с., 8АКПП, 3 199 000 рублей), Toyota Highlander (3,5 литра, 249 л.с., 8АКПП, 3 279 000 рублей), Honda Pilot (3 литра, 249 л.с., 6АКПП, 2 999 900 рублей).

Иван Братуха Фото автора и Chevrolet
Тест-Драйвы Шевроле Траверс
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Комментарии
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Отзывы по теме
Chevrolet назвал цены на кроссовер Traverse
Настоящий американский внедорожник. Большой, вместительный, но при этом экономичный (что странно) . Надо будет потом почитать отзывы владельцев, действительно ли он так хорош, как о нем пишут.
Жорик
Chevrolet Traverse будут продавать в России
Этот 5-метровый "автобус" точно найдет у нас поклонников. В России любят большие внедорожники. Вот только комплектация с передним приводом у такого автомобиля - это на мой взгляд сущее недоразумение. Кому нужен паркетник в 300 лошадей?
Василий
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Тест-драйв Chevrolet Traverse: право сильных
{{model_3120}} Если мы скажем, что компания начинает свою деятельность с нуля, это будет полуправдой. Рынок в приснопамятном прошлом покинули лишь корейские малолитражки, бравировавшие крестом на радиаторной решетке. Настоящие «американцы» были, есть и, надеемся, останутся. Но даже если и начинать с чистого листа – это, по сути, не так трудно; гораздо труднее изменить почерк. Chevrolet сумел…Имя Traverse нашему потребителю мало о чем говорит. Если только вы не регулярно пересекаете Мировой океан. Там, за далеким бугром, этот среднеразмерный, как у них принято считать, SUV очень даже популярен. Причем не год, не два, а добрые 8 лет. Первое поколение кроссовера на рынке США ежемесячно расходилось тиражом 9,5 тыс. ед. Но когда в продаже появилась вторая генерация, продажи выросли до 12 тысяч. Автомобиль оправдал ожидания, его считают успешным. Возможно, по той причине, что раньше Traverse выглядел как большой вэн, а ныне - как благородный внедорожник.Он и правда, очень крупный – почти 5,2 метра в длину. Это превосходит даже габариты родственных Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. При этом линии Traverse настолько «эластичные», что при беглом взгляде не замечаешь взрослых габаритов. Кузов прочный как орех Хикори, боковины плоские, арки колес квадратные, «двойная» решетка радиатора спереди и рельефные бампера с двумя «фигурными» патрубками выпускной системы сзади – все гармонично, все впечатляет.{{gallery_1170}} И невооруженным глазом очевидна роскошная колесная база. В точных цифрах это 3 071 мм. Можно только вообразить, сколько простора она обеспечивает тем, кто решится разделить с водителем радость перемещения в пространстве. Так оно и есть. При необходимости в салоне Traverse разместятся 8 человек. Причем, разместятся не абы как, затиснувшись точно кильки в банку, а с уровнем свободы, которой мы смело ставим оценку «5+».{{material_118825}} За что, спросите, плюсик? Да за то, что вы со своими пополневшими от сытой жизни товарищами запросто усядетесь на «камчатке» и не станете пенять на скудость места в плечах, коленях, над головой и т.п. Чисто интуитивно, на третьем ряду Traverse свободно в такой степени, что конкурентов в сегменте у него нет. Это как одеваешь вещь по своему размеру… При этом посадка на самый крайний ряд кресел не представляет особых трудностей. Задние боковые двери сделаны почти что квадратными по форме, а с правой стороны сиденье второго ряда способно «вкатываться» под переднее – так что, поднимайте колени и айда в салон.   8 посадочных мест – это максимум. Если большой необходимости в них нет, можно заказать 7-местную комплектацию, выбор всегда имеется. Тогда на втором ряду будет смонтировано 2 отдельно стоящих кресла - почти кабинетное решение. Проход посредине – этакая беговая дорожка для малышей, главное, не потерять своих чад в глубине пассажирского отсека. Следить за шаловливыми можно через салонное зеркальце. Только не забудьте переключить режимы – с  потокового видео на стандартный, привычный. Не поняли, о чем я? Да о том модном «джиэмовском» решении, за которое компания уже получила 10 патентов, и которое все чаще стало появляться на машинах других марок – технологии, позволяющей транслировать в зеркале салона живую картинку всего того, что происходит за кормой. Мы, кстати, уже писали об этом ноу-хау, рассказывая о Cadillac CT6 и XT5 (см. врезку).{{gallery_1167}} При таких слоновых габаритах законно рассчитывать на огромный багажник. И он оправдывает ваши надежды. Даже если все три ряда кресел, что называется, в «боевом положении», 651 литр для поклажи вам обеспечен. Надо завезти тещеньке холодильник? Быстрехонько укладываем все спинки и образовываем ровный пол. Теперь в вашем распоряжении внушительные 2 781 литр. Багажное отделение – 2-уровневое, с 90-литровым отсеком над «запаской» глубиной 25 см. Мы в тест-группе слегка поэкспериментировали: уложили в него небольшого ребенка – вы знаете, уместился не хуже йога и не охал... Багажная дверь открывается бесконтактным способом – в мировом автопроме это уже не новость. Но в случае с Traverse данная функция дополнена проекцией логотипа Chevrolet на дорожную поверхность. Этакая индикация места, где следует провести ногой, чтобы открыть дверь. Днем, по понятным причинам, световой логотип  не видно, а вот в темноте - самое то. Нужно лишь помнить, что активация возможна при наличии ключа зажигания в диапазоне 1 метра. Traverse – не Tahoe: ни рамы, ни соответствующих внедорожных примочек, да и с клиренсом (180 мм по нижней точке) все куда лояльнее, поэтому соваться в неприступные дебри на нем не стоит. Тем не менее, как и в случае с любым другим хорошим SUV, механизм полного привода присутствует. В данном случае – это смонтированная спереди раздаточная коробка. При активированном переднем приводе все механизмы отключены, 100% момента поступает на «передок». Тем самым убирается паразитирующий момент, «съедающий» топливо. Сзади - электронный дифференциал: в случае вывешивания трех колес момент поступает на одно «дежурное» колесо. {{gallery_1171}} {{params_59374}} Доступны 2 полноприводных режима: 4x4 и «офф-роад». Их отличают настройки системы стабилизации, алгоритм переключения передач и чувствительность педали газа. «4x4» можно включить в любом скоростном диапазоне, на усмотрение водителя. Автоматического режима нет, то есть селектором на центральной консоли выбирается необходимый. В режиме «офф-роад» максимальный крутящий момент больше перекидывается назад и работает до 80 км/ч. «По кругу» кроссовер укомплектован независимой ходовой частью: передняя ось снабжена стойками McPherson, задняя – 5-рычажной схемой. В комплексе конструкция работает неплохо: определенная мягкость на асфальте и оптимальная упругость на гребенке. «Яхтенность», присущая большим американским машинам, де-факто присутствует, но сказать, что она выражена ярко и назойливо, не приходится. Крены в поворотах минимальные, может, по причине того, что чрезмерно быстро мы не передвигались – все же в салоне дети. Да и вообще, признаться, на таких «великанах» тяга к гонкам не проявляется. Маневрирование приносит удовольствие. Электроуситель оборудован системой Active Return Assist, которая позволяет менять усилие в зависимости от скорости и ситуации. Разворот на 5,2-метровой «громадине» большого пространства не требует, доворачивания рулем – это точно не про Traverse. Сидишь в водительском кресле и абсолютно не ощущаешь, что со стороны на тебя смотрят как на элефанта. При этом тешит самолюбие наличие мощного 318-сильного мотора, который при необходимости разменяет вторую «сотню» через 7,6 секунды. Альтернативного движка в России нет, хотя в той же Америке можно заказать 2-литровый Traverse, но он идет с передним приводом, который у нас недоступен.   {{gallery_1169}} {{photo_text_138}} 6-цилиндровый «атмосферник» V-образной конфигурации с 32-клапанным ГРМ, непосредственным впрыском и варьируемыми фазами газораспределения генерирует свои силы при 6800 об/мин, а пиковые 360 Нм крутящего момента достигаются уже при 2000 об/мин. Момент по степени нарастания ровный, предсказуемый. 9-ступенчатая гидротрансформаторная АКПП HydraMatic 9T65 отменно «переваривает» поток мощности, не давая усомниться в своей эластичности и запасе характеристик. Оно и верно: сам индекс коробки свидетельствует о том: 65 – индекс крутящего момента (650 Нм), на который она рассчитана. Заметим, что 9АКПП – родная, «джиэмовская», в мире всего 3 производителя подобных трансмиссий.  Мотор алюминиевый, с применением гильзовки - в цилиндр отливается сплав толщиной 1,5 мм. Технология недешевая, но реально помогает при тяжелых условиях эксплуатации, продлевая долговечность. Система «старт/стоп» - II генерации. Отличается тем, что распознает маневры: паркуетесь, например, в гараж - глушить мотор не станет. В задний бампер, к слову, вмонтированы 2 радара, которые смотрят перекрестно по сторонам на расстоянии 25 метров. Они отслеживают объекты, появляющиеся в поперечном направлении (индикация на дисплее) – очень удобная штука при выезде с того же гаража или парковки.Система предотвращения столкновений работает в скоростном режиме от 8 до 80 км/ч. Ее модуль вмонтирован в салонное зеркальце. Она обнаруживает все движущиеся предметы, включая пешеходов. На этой же камере, кстати, работает и система удержания в полосе. Bose заведует не только качеством музыкального потока, но и активным шумоподавлением - в первую очередь, гасит шум мотора. Работают 4 динамика, которые онлайн отслеживают сторонние шумы в салоне, и в противофазе вырабатывается звук, поглощающий «неправильные» шумы.{{gallery_1168}} Штатная мультимедиа располагает 8-дюймовым дисплеем с навигацией. Управлять ею можно хоть голосом, хоть кнопками на руле, хоть через сенсорный дисплей. Экран мультимедиа сдвижной, за ним – объемная ниша, в которой при желании можно прятать от детей смартфоны. А чтобы малыши не имели возможности открытия экрана, предусмотрена блокировка с 4-значным кодом. В каждом кресельном ряду - USB-порты для зарядки гаджетов. Всего 7 подобных портов плюс розетки: 12 В и 220 В (сзади центральной консоли). В топовой комплектации «Премьер» - беспроводная зарядка II поколения – поддерживает iPhone 8 и 10. Со стороны переднего пассажира - карман для планшета. Перчаточный ящик объемный – 10-литровый.  Комплектации LE LT и «Премьер» отличаются компоновкой кресел. LT – это 7- или 8-местный салон (во втором ряду 2 «капитанских» кресла или сплошной диван). В «Премьер компоновка 2+2+3. Допоборудование – это диски, подогрев руля и второго ряда сидений, 2-секционный люк. Начальная стоимость Traverse LE - 2 990 000 рублей. Версия LT – это плюс 150 000 рублей сверху, «Премьер» - плюс 300 000 рублей к «базе». Конкурентов, как ни странно, много: Ford Explorer (3,5 литра, 249 л.с., 6АКПП, 2 719 000 рублей), Mazda CX-9 (2,5 литра, 231 л.с., 6АКПП, 2 890 000 рублей)), VW Teramont (3,6 литра, 280 л.с., 8АКПП, 3 199 000 рублей), Toyota Highlander (3,5 литра, 249 л.с., 8АКПП, 3 279 000 рублей), Honda Pilot (3 литра, 249 л.с., 6АКПП, 2 999 900 рублей).
2018-06-19
Автор: Иван Братуха Фото автора и Chevrolet
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