20 февраля 2018, 18:03

Тест-драйв Citroen C3 Aircross: искусство наряжаться

В музыке есть понятие «скерцо» - «шутка». Будь я музыковедом, то без излюбленного тургеневского подмигивания читателю дал бы таки новому Citroen C3 Aircross название «автомобиль-скерцо». Объясню, почему.
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  Тест-драйв Citroen C3 Aircross: искусство наряжаться Citroen C3 Aircross Тест-драйв Citroen C3 Aircross: искусство наряжаться Citroen C3 Aircross Тест-драйв Citroen C3 Aircross: искусство наряжаться Citroen C3 Aircross Тест-драйв Citroen C3 Aircross: искусство наряжаться Citroen C3 Aircross Тест-драйв Citroen C3 Aircross: искусство наряжаться Citroen C3 Aircross Тест-драйв Citroen C3 Aircross: искусство наряжаться
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фото
  

Citroen C3 Aircross
Выпускается с 2017 г.
Новый от 1 069 000 до 1 382 000 Р
Смотришь на «киндер»-SUV и видишь, насколько беспредельна фантазия его создателей, изумляет легкость «письма», использованного в дизайне. Французские авторы будто бы шутят, играют. Но, играючи, готовы серьезно напугать. В первую очередь, конкурентов.

Все потуги Kia в желании персонализировать Soul меркнут при появлении C3 Aircross: 8 цветовых решений кузова и 90 комбинаций оформления облика – это, простите, прямой нокаут корейскому выскочке. Одну только крышу C3 Aircross «нарядили» в 4 колера, прибавьте к этому палитру  цветов для багажных дуг, зеркальных «лопухов», колесных дисков и, в конце концов, заднего бокового окна, которое при желании заказчика может выполнять роль… жалюзи. Этакий коктейль эмоций...

Для полноты картины не хватает разве что огромного, заезжающего на крышу лобового стекла Zenith, которое, как все мы помним, устанавливалось на хэтчбек С3. Но оно, по заявлению представителей Citroen, совсем не обязательно – размеры открывающейся панорамной крыши таковы (930x705 мм), что делают внутреннее пространство автомобиля подобием большого светлого аквариума.

Не побоюсь заявить, что в «искусстве наряжаться» C3 Aircross отчасти заменит нам, россиянам, отсутствие одного из самых причудливых «двойных шевронов» современности - C4 Cactus. Те же зачерненные боковые стойки, та же двухэтажная оптика, те же короткие свесы и большие колесные арки… «Айркроссу» бы еще фирменные боковины AirBump – и суть родной брат «Кактуса». Правда, у «колючки» нет рейлингов, посадка не такая высокая, как у C3 Aircross, да и клиренс будет поменьше, чем 175 мм.

 
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«Айркросс» красив как туфелька Золушки. Но в отличие от шпильки, как не самой удобной обуви для ежедневного передвижения, наш герой стоит на своих 17-дюймовых колесах почти как вкопанный. Это первое, что меня приятно удивило в ходе динамической презентации, одним из участков которой стал горный серпантин в районе Туапсе. В скоростных поворотах нет даже намека на снос кормы – даже тогда, когда под колесами сверкающая на солнце весенняя (на юге Кубани в эти дни +15) грязь.

Не самая эффективная работа грейдера оставила на горной дороге тысячи ямок/кочек. По сути, если ехать чуть быстрее понятия «комфорт», всю душу должно было вытряхнуть на этой гладильной доске. Но, проехав с хорошей скоростью несколько десятков поворотов вверх и обогнав с десяток «тихоходов», мы с коллегами не почувствовали себя мазохистами. Спрашиваю представителя Citroen, какие, мол, новации автопроизводитель внес в конструкцию подвески C3 Aircross, адресуя его российскому потребителю? Оказывается, никаких. То есть мы получили автомобиль точно с такими же настройками, что используются для Европы.

В основе 4,15-метрового SUV - переднеприводная архитектура PF1 с независимой подвеской McPherson спереди и полузависимой схемой со скручивающейся балкой сзади. Платформа не эксклюзивна – ее уже используют популярные в Старом Свете Peugeot 208 и 2008, Citroen C3, а также Opel Crossland X. В случае с нашим героем PF1 позволила «растянуть» колесную базу до рекордных 2,6 метра. Это, наверное, один из ответов, почему малогабаритный кроссовер «не козлит» в скоростных виражах и старается максимально цепляться за дорожную поверхность.

 
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Я уже не говорю о том уровне свободы внутри, который обеспечивает эта самая колесная база. «Настоятельно рекомендуем проехать какую-то часть дистанции на заднем сиденье», - акцентируют наше внимание «ситроеновцы» на брифинге перед отправкой на маршрут. Само собой послушались. Здесь так же высоко, как спереди, и так же много «воздуха» над головой. Втроем – да, будет тесновато, но у коленей есть небольшой задел спереди, так что в целом все очень и очень неплохо.

Задний диван «вооружен» 15-сантиметровым продольным хождением, что добавляет грузовому отсеку полезные литры (520 л), а его раздельные спинки научены наклоняться от 21 до 29 градусов. Как и в случае с недавно побывавшем у нас на тесте Peugeot 5008, переднее пассажирское кресло при необходимости наклоняется вперед, и тогда в салон легко помещается 2,4-метровый длинномер (у 5008-го, напомним, влезает 3-метровый предмет). В багажнике - двойной пол, это удобно во многих «дачных» ситуациях. К тому же, полку можно демонтировать и установить вертикально позади спинок второго ряда кресел - дабы не мешала.

«Хранится» она там надежно и совсем не громыхает на грунтовке, борьба с которой возложена на известную технологию Grip Control. Система, как мы не раз писали, не всесильна – просто  позволяет менять алгоритмы функционирования двигателя и противобуксовочной электроники в зависимости от условий движения. То есть, по сути, отчасти компенсирует отсутствие у C3 Aircross полного привода. Grip Control присутствует только в верхней комплектации Shine, которая аккурат побывала на нашем тесте. Тронуться с места, когда колеса, что называется, в проворот, она реально помогает, играя крутящим моментом. Поэтому, если у вас водятся деньжата, не откажите себе в удовольствии лицезреть на центральной консоли шайбу с выбором нескольких режимов передвижения.

 
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Citroen C3 Aircross Shine 1.2 AT
1.2 л, 110 л.с
Автоматическая, 6-ступенчатая
0-100 - 10.6 с, 183 км/ч
4155 x 1765 x 1637 мм
передний
АИ-95, 6.5 л на 100 км
1 382 000 руб
Все характеристики
Установив ту же «Грязь», следует помнить, что выше 50 км/ч Grip Control перестает работать. Оно и верно: чего ради нестись на моноприводе быстрее разумного и разбрызгивая во все стороны «бяку». Для «ветра» существуют более ровные дороги, и там 110-сильный C3 Aircross всеми силами старается продемонстрировать свой арсенал. Тяжелее всего 1,2-литровому турбомотору даются стартовые метры – 6-диапазонный «автомат» не всегда оперативно «переваривает» момент и отдает его колесам. Но, уже разогнавшись, Pure Tech бойко несет 1,2 тонны, эластично меняя передачи и транслируя шум шин в салон, едва стрелка тахометра переваливает 4 000 об/мин. На «низах» движок с 205 Ньютон-метрами максимального крутящего момента хорош – тянет уже с 1 500 об/мин и позволяет неприлично долго «сидеть» на высокой передаче.

В компании «Citroen Россия» ожидают, что на долю 110-сильного C3 Aircross придется до 80% всех продаж. Оставшиеся проценты – удел 82-сильного бензинового Pure Tech (1,2 литра) и 90-сильного HDi объемом 1,6 литра. Обладая моментом в 230 Нм, дизель может представлять собой достойную альтернативу 110-сильному «коллеге», поглощающему АИ-95. Сам факт его наличия у маленького автомобиля радует, другой вопрос, будут ли дилеры держать на своих площадках такие «живые» экземпляры. Скорее всего, и это прогнозируют менеджеры компании-импортера, дизельные версии станут предлагаться преимущественно под конкретный заказ.

Официальный старт продаж Citroen C3 Aircross намечен на 12 марта 2018 года. Продавцы,  работающие с маркой, с нетерпением ожидают первых поставок, потому как яркий автомобиль должен внести в их «серую» жизнь столь необходимый «огонек». Если менеджеры автоцентров смогут найти для потребителей правильные слова и аргументы, план на 2018-й, составленный маркетологами «Citroen Россия» и насчитывающий около 1 000 ед., будет выполнен. По всем прикидкам и оценкам, на машину должны «клюнуть», прежде всего, молодые дамы, в жилах которых течет кровь, подслащенная яркими эмоциями. Возможно, это тот контингент, кто уже не видит в Kia Soul, Nissan Juke и даже Mini Countryman действенного способа выделиться из толпы. Кто уже не хочет и не может быть похожей «вот на ту - из троллейбуса»…

 
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Комплектации, цены

Россиянам будут доступны 3 уровня оснащения – Live, Feel и Shine. Первую, базовую, можно заказать с любым из 3 моторов, включая дизель. С Pure Tech 82 и на «механике» автомобиль получается самым доступным – 1 069 000 рублей. Выбирая 110-сильный движок на «автомате», придется ориентироваться на цифру 1 242 000 рублей. С HDi 92 дилеры попросят 1 177 000 рублей.   

Штатно SUV оснащается: 6 аэрбегами, стальной защитой картера, набором систем активной безопасности, кнопкой ЭРА-ГЛОНАСС, 2 электростеклоподъемниками, кондиционером, электроприводом и обогревом внешних зеркал, 16-дюймовыми стальными колесами (в Европе есть R15), аудиосистемой с 6-ю колонками, регулируемым по высоте и вылету рулем, 12-вольтовой розеткой, крышей в цвет кузова, АКБ с увеличенной до 60 а/ч емкостью и т.п. Датчики парковки в заднем бампере стоят 11 000 рублей, зимний пакет – 17 000 рублей, задние электростеклоподъемники – 9 000 рублей, окраска кузова металлик или перламутр – 17 000 рублей. 

Комплектация Feel – это отсутствие 82-сильной «турботройки» и начальная стоимость – 1 242 000 рублей (HDi 92, МКПП). 110-сильная версия с АКПП – 1 307 000 рублей. Добавляются сенсорный 7-дюймовый экран, управление на руле, регулируемый подлокотник водительского кресла, накладки на оба бампера, пакет внешней персонализации, обтянутое кожей рулевое колесо и масса платных опций, дополнительная розетка 12В для пассажиров второго ряда. Среди оных: Grip Control (15 000 рублей), пакет с подогревом лобового стекла и датчиком дождя (9 000 рублей), панорамная крыша (32 000 рублей), пакет Family (задний ряд с продольной регулировкой, складывающаяся спинка переднего сиденья, задние боковые солнцезащитные шторки – 30 000 рублей), видеокамера заднего обзора с датчиками парковки (28 000 рублей), двухцветная окраска кузова (15 000 рублей), доступ в салон без ключа и кнопка запуска двигателя (12 000 рублей) и пр.   

 
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Верхний уровень Shine – это опять же дизель (1 317 000 рублей) и 110-сильный бензиновый агрегат (1 382 000 рублей). Априори присутствуют: Grip Control, подогрев передних кресел, климат, задние электростеклоподъемники, мультимедийный комплекс с 7-дюймовым дисплеем, навигация, легкосплавные диски R16, задний парктроник, электрообогрев лобового стекла, круиз с ограничителем скорости. За дополнительные 17 000 рублей можно «обуться» в 17-ю резину, за 35 000 рублей выбрать крутой вариант отделки интерьера, за 20 000 рублей получить пакет Park Assist с широкоугольной камерой.  

Иван Братуха Фото автора и Citroen
Тест-Драйвы Ситроен Ц3 Айркросс
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Обсуждение на форуме (1)
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Тест-драйв Citroen C3 Aircross: искусство наряжаться
{{model_6344}} Смотришь на «киндер»-SUV и видишь, насколько беспредельна фантазия его создателей, изумляет легкость «письма», использованного в дизайне. Французские авторы будто бы шутят, играют. Но, играючи, готовы серьезно напугать. В первую очередь, конкурентов. Все потуги Kia в желании персонализировать Soul меркнут при появлении C3 Aircross: 8 цветовых решений кузова и 90 комбинаций оформления облика – это, простите, прямой нокаут корейскому выскочке. Одну только крышу C3 Aircross «нарядили» в 4 колера, прибавьте к этому палитру  цветов для багажных дуг, зеркальных «лопухов», колесных дисков и, в конце концов, заднего бокового окна, которое при желании заказчика может выполнять роль… жалюзи. Этакий коктейль эмоций...Для полноты картины не хватает разве что огромного, заезжающего на крышу лобового стекла Zenith, которое, как все мы помним, устанавливалось на хэтчбек С3. Но оно, по заявлению представителей Citroen, совсем не обязательно – размеры открывающейся панорамной крыши таковы (930x705 мм), что делают внутреннее пространство автомобиля подобием большого светлого аквариума. Не побоюсь заявить, что в «искусстве наряжаться» C3 Aircross отчасти заменит нам, россиянам, отсутствие одного из самых причудливых «двойных шевронов» современности - C4 Cactus. Те же зачерненные боковые стойки, та же двухэтажная оптика, те же короткие свесы и большие колесные арки… «Айркроссу» бы еще фирменные боковины AirBump – и суть родной брат «Кактуса». Правда, у «колючки» нет рейлингов, посадка не такая высокая, как у C3 Aircross, да и клиренс будет поменьше, чем 175 мм. {{gallery_1060}} {{material_122493}} «Айркросс» красив как туфелька Золушки. Но в отличие от шпильки, как не самой удобной обуви для ежедневного передвижения, наш герой стоит на своих 17-дюймовых колесах почти как вкопанный. Это первое, что меня приятно удивило в ходе динамической презентации, одним из участков которой стал горный серпантин в районе Туапсе. В скоростных поворотах нет даже намека на снос кормы – даже тогда, когда под колесами сверкающая на солнце весенняя (на юге Кубани в эти дни +15) грязь.Не самая эффективная работа грейдера оставила на горной дороге тысячи ямок/кочек. По сути, если ехать чуть быстрее понятия «комфорт», всю душу должно было вытряхнуть на этой гладильной доске. Но, проехав с хорошей скоростью несколько десятков поворотов вверх и обогнав с десяток «тихоходов», мы с коллегами не почувствовали себя мазохистами. Спрашиваю представителя Citroen, какие, мол, новации автопроизводитель внес в конструкцию подвески C3 Aircross, адресуя его российскому потребителю? Оказывается, никаких. То есть мы получили автомобиль точно с такими же настройками, что используются для Европы. В основе 4,15-метрового SUV - переднеприводная архитектура PF1 с независимой подвеской McPherson спереди и полузависимой схемой со скручивающейся балкой сзади. Платформа не эксклюзивна – ее уже используют популярные в Старом Свете Peugeot 208 и 2008, Citroen C3, а также Opel Crossland X. В случае с нашим героем PF1 позволила «растянуть» колесную базу до рекордных 2,6 метра. Это, наверное, один из ответов, почему малогабаритный кроссовер «не козлит» в скоростных виражах и старается максимально цепляться за дорожную поверхность. {{gallery_1057}} {{material_122459}} Я уже не говорю о том уровне свободы внутри, который обеспечивает эта самая колесная база. «Настоятельно рекомендуем проехать какую-то часть дистанции на заднем сиденье», - акцентируют наше внимание «ситроеновцы» на брифинге перед отправкой на маршрут. Само собой послушались. Здесь так же высоко, как спереди, и так же много «воздуха» над головой. Втроем – да, будет тесновато, но у коленей есть небольшой задел спереди, так что в целом все очень и очень неплохо. Задний диван «вооружен» 15-сантиметровым продольным хождением, что добавляет грузовому отсеку полезные литры (520 л), а его раздельные спинки научены наклоняться от 21 до 29 градусов. Как и в случае с недавно побывавшем у нас на тесте Peugeot 5008, переднее пассажирское кресло при необходимости наклоняется вперед, и тогда в салон легко помещается 2,4-метровый длинномер (у 5008-го, напомним, влезает 3-метровый предмет). В багажнике - двойной пол, это удобно во многих «дачных» ситуациях. К тому же, полку можно демонтировать и установить вертикально позади спинок второго ряда кресел - дабы не мешала. «Хранится» она там надежно и совсем не громыхает на грунтовке, борьба с которой возложена на известную технологию Grip Control. Система, как мы не раз писали, не всесильна – просто  позволяет менять алгоритмы функционирования двигателя и противобуксовочной электроники в зависимости от условий движения. То есть, по сути, отчасти компенсирует отсутствие у C3 Aircross полного привода. Grip Control присутствует только в верхней комплектации Shine, которая аккурат побывала на нашем тесте. Тронуться с места, когда колеса, что называется, в проворот, она реально помогает, играя крутящим моментом. Поэтому, если у вас водятся деньжата, не откажите себе в удовольствии лицезреть на центральной консоли шайбу с выбором нескольких режимов передвижения.{{gallery_1059}} {{params_58532}} Установив ту же «Грязь», следует помнить, что выше 50 км/ч Grip Control перестает работать. Оно и верно: чего ради нестись на моноприводе быстрее разумного и разбрызгивая во все стороны «бяку». Для «ветра» существуют более ровные дороги, и там 110-сильный C3 Aircross всеми силами старается продемонстрировать свой арсенал. Тяжелее всего 1,2-литровому турбомотору даются стартовые метры – 6-диапазонный «автомат» не всегда оперативно «переваривает» момент и отдает его колесам. Но, уже разогнавшись, Pure Tech бойко несет 1,2 тонны, эластично меняя передачи и транслируя шум шин в салон, едва стрелка тахометра переваливает 4 000 об/мин. На «низах» движок с 205 Ньютон-метрами максимального крутящего момента хорош – тянет уже с 1 500 об/мин и позволяет неприлично долго «сидеть» на высокой передаче.В компании «Citroen Россия» ожидают, что на долю 110-сильного C3 Aircross придется до 80% всех продаж. Оставшиеся проценты – удел 82-сильного бензинового Pure Tech (1,2 литра) и 90-сильного HDi объемом 1,6 литра. Обладая моментом в 230 Нм, дизель может представлять собой достойную альтернативу 110-сильному «коллеге», поглощающему АИ-95. Сам факт его наличия у маленького автомобиля радует, другой вопрос, будут ли дилеры держать на своих площадках такие «живые» экземпляры. Скорее всего, и это прогнозируют менеджеры компании-импортера, дизельные версии станут предлагаться преимущественно под конкретный заказ. Официальный старт продаж Citroen C3 Aircross намечен на 12 марта 2018 года. Продавцы,  работающие с маркой, с нетерпением ожидают первых поставок, потому как яркий автомобиль должен внести в их «серую» жизнь столь необходимый «огонек». Если менеджеры автоцентров смогут найти для потребителей правильные слова и аргументы, план на 2018-й, составленный маркетологами «Citroen Россия» и насчитывающий около 1 000 ед., будет выполнен. По всем прикидкам и оценкам, на машину должны «клюнуть», прежде всего, молодые дамы, в жилах которых течет кровь, подслащенная яркими эмоциями. Возможно, это тот контингент, кто уже не видит в Kia Soul, Nissan Juke и даже Mini Countryman действенного способа выделиться из толпы. Кто уже не хочет и не может быть похожей «вот на ту - из троллейбуса»… {{gallery_1061}}  Комплектации, ценыРоссиянам будут доступны 3 уровня оснащения – Live, Feel и Shine. Первую, базовую, можно заказать с любым из 3 моторов, включая дизель. С Pure Tech 82 и на «механике» автомобиль получается самым доступным – 1 069 000 рублей. Выбирая 110-сильный движок на «автомате», придется ориентироваться на цифру 1 242 000 рублей. С HDi 92 дилеры попросят 1 177 000 рублей.    Штатно SUV оснащается: 6 аэрбегами, стальной защитой картера, набором систем активной безопасности, кнопкой ЭРА-ГЛОНАСС, 2 электростеклоподъемниками, кондиционером, электроприводом и обогревом внешних зеркал, 16-дюймовыми стальными колесами (в Европе есть R15), аудиосистемой с 6-ю колонками, регулируемым по высоте и вылету рулем, 12-вольтовой розеткой, крышей в цвет кузова, АКБ с увеличенной до 60 а/ч емкостью и т.п. Датчики парковки в заднем бампере стоят 11 000 рублей, зимний пакет – 17 000 рублей, задние электростеклоподъемники – 9 000 рублей, окраска кузова металлик или перламутр – 17 000 рублей.  Комплектация Feel – это отсутствие 82-сильной «турботройки» и начальная стоимость – 1 242 000 рублей (HDi 92, МКПП). 110-сильная версия с АКПП – 1 307 000 рублей. Добавляются сенсорный 7-дюймовый экран, управление на руле, регулируемый подлокотник водительского кресла, накладки на оба бампера, пакет внешней персонализации, обтянутое кожей рулевое колесо и масса платных опций, дополнительная розетка 12В для пассажиров второго ряда. Среди оных: Grip Control (15 000 рублей), пакет с подогревом лобового стекла и датчиком дождя (9 000 рублей), панорамная крыша (32 000 рублей), пакет Family (задний ряд с продольной регулировкой, складывающаяся спинка переднего сиденья, задние боковые солнцезащитные шторки – 30 000 рублей), видеокамера заднего обзора с датчиками парковки (28 000 рублей), двухцветная окраска кузова (15 000 рублей), доступ в салон без ключа и кнопка запуска двигателя (12 000 рублей) и пр.   {{gallery_1058}} Верхний уровень Shine – это опять же дизель (1 317 000 рублей) и 110-сильный бензиновый агрегат (1 382 000 рублей). Априори присутствуют: Grip Control, подогрев передних кресел, климат, задние электростеклоподъемники, мультимедийный комплекс с 7-дюймовым дисплеем, навигация, легкосплавные диски R16, задний парктроник, электрообогрев лобового стекла, круиз с ограничителем скорости. За дополнительные 17 000 рублей можно «обуться» в 17-ю резину, за 35 000 рублей выбрать крутой вариант отделки интерьера, за 20 000 рублей получить пакет Park Assist с широкоугольной камерой.  
2018-02-20
Автор: Иван Братуха Фото автора и Citroen
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