13 октября 2017, 11:55

Тест-драйв Citroen Jumpy: коммерческая эйфория

Давно прошли те времена, когда в коммерческой технике привилегированная утилитарность так превалировала, что эстетике не оставляла никаких шансов для выживания.
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  Тест-драйв Citroen Jumpy: коммерческая эйфория Citroen Jumpy Тест-драйв Citroen Jumpy: коммерческая эйфория Citroen Jumpy Тест-драйв Citroen Jumpy: коммерческая эйфория Citroen Jumpy Тест-драйв Citroen Jumpy: коммерческая эйфория Citroen Jumpy Тест-драйв Citroen Jumpy: коммерческая эйфория
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Проектируя свои последние версии микроавтобуса и грузового фургона, французы из Citroen не изменили чувству прекрасного, и в результате «рабочая лошадка» получилась не только трудолюбивой и выносливой, но еще и с приятной, миловидной внешностью.
 
Облик этой модели нам уже знаком по пассажирскому микроавтобусу Citroen Space Tourer, у которого с Jumpy еще и общие платформа EMP2, а также агрегатная база. Кстати, эту модульную «тележку» используют абсолютно все новые модели гольф- и бизнес-класса альянса PSA Peugeot-Citroen, а также французские малотоннажные фургоны и их японский клон Toyota Pro Ace.
 
В отличие от пассажирского Space Tourer, который, придя на смену старому микроавтобусу, сменил имя, новая грузовая версия предыдущей модели сохранила свое прежнее задорное имя Jumpy. В том, что оно ей подходит, можно понять по забавному экстерьеру. Как это часто бывает, вся респектабельность офиса на колесах благополучно ужилась в облике грузового фургона: высокий и тяжелый обвес, ажурная линия из узких фар и радиаторной решетки, короткий капот, крупные рельефные арки и традиционный для класса прямоугольный короб кузова, который заканчивается стройной кормой с вертикальными фонарями и низким бампером. Выглядит выразительно и не без французского шарма.
 
 
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фото
  
А вот внутренний антураж фургона несколько отрезвляет, и эйфория первого впечатления от эффектной внешности здесь постепенно улетучивается. Конечно, коммерческая техника должна быть, прежде всего, доступной, практичной и экономичной, чтобы максимально быстро себя окупить, поэтому от утилитарного подхода никуда не деться. Но в любом случае аристократичный образ останется выгодным бонусом в характеристиках модели. 
 
Citroen Jumpy
Выпускается с 2015 г.
Новый от 1 299 900 до 0 Р
К тому же, проза коммерческой автоиндустрии для опытного, но непрофессионального водителя всегда будет выглядеть настоящей экзотикой. Например, с моей внушительной комплекцией я поначалу насторожился, что водительское кресло, как и сдвоенный пассажирский диван, ограничены в наклоне спинки и продольных регулировках. Причина тому - задняя глухая перегородка, ограничивающая кабину фургона. Однако, несмотря на мое нестандартное телосложение, удобно устроиться за рулем ничто не помешало, но только потому, что я привык сидеть максимально близко к рулю. Скорей всего, с такими условиями придется смириться тем, кто любит низкую посадку на значительном расстоянии от штурвала.
 
Нам пришлось сделать 400-километровый марш-бросок с двумя друзьями средней комплекции, и никаких капризов в плане дискомфорта я не услышал. Причем у меня есть все основания утверждать, что с их стороны это не было вежливой неправдой, хотя, на первый взгляд, пассажирский диванчик выглядит откровенно маловатым для двух седоков. Традиционная для такого типа фургонов нехватка места для багажа компенсирована вместительными отсеками для крупных сумок под откидными пассажирскими сидениями, а также объемными карманами на внутренних панелях дверей и множеством разнокалиберных отсеков и бардачков, рассыпанных по всей кабине.
 
 
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фото
  
Жесткий пластик органично вписывается в общую концепцию коммерческого авто и его пролетарский антураж. И все-таки французских дизайнеров хочется отблагодарить за то, что они постарались разбавить утилитарный подход некоторыми легкими эстетическими вольностями. Если присмотреться, то цвет и фактура у пластика на торпедо разная, да и в общем стиле интерьера чувствуется желание всячески побороть скуку.
 
С другой стороны, не обошлось и без некоторой недосказанности эргономического характера. Например, внушительное расстояние до подстаканников возле передних стоек обязывает тянуться, что не слишком удобно во время управления. Та же ситуация с бардачком, до которого с водительского кресла не так просто добраться, но в общем целом с функциональностью здесь все в порядке. Пожалуй, в разряд экзотики еще можно отнести отсутствие привычной рукоятки переключения трансмиссии – как и в Space Tourer, ее функцию исполняет шайба на центральной консоли. Привыкаешь к ней быстро, хотя традиционный селектор трансмиссии лично мне предпочтительнее. А еще традиционалисты обязательно скажут французам спасибо за дополнительные стрелочки: на панели приборов при наличии монохромного цифрового экрана присутствуют аналоговые датчики топлива и температуры масла. Выглядит по-французски мило.
 
А теперь о самом главном – грузовом отсеке. Его размер зависит от 3 вариантов кузова, которые доступны на нашем рынке - с короткой базой L1 размером 2 925 мм, объем грузового отсека составит 4,6 куб. метра, а с длинной базой в 3 275 мм – L2 - 5,3 кубометра и L3 - 6,1 кубометра. Таким образом, самая короткая версия вместит 2 евро-палеты, а остальные более вместительные – по 3 евро-палеты. Указанные параметры не отражают дополнительный объем кузова, который доступен в качестве опции для перевозки 4-метровых длинномеров. Такое преимущество обеспечивает откидной пассажирский диван и специальный лючок в задней перегородке кабины.
 
 
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фото
  
 
Citroen Jumpy HDI 160 Exclusive 2.0 AT
2 л, 163 л.с
Автоматическая, 6-ступенчатая
0-100 - 11.9 с, 170 км/ч
4813 x 1895 x 1942 мм
передний
ДТ, 7.5 л на 100 км
1 959 000 руб
Все характеристики
Грузоподъемность Jumpy, в зависимости от типа кузова, варьируется от 504 до 1218 кг, а полная масса – от 2495 до 3100 кг. Грузовой отсек оснащен крепежными кольцами, которые входят в стандартное оснащение, в то время как обивка пола и стенок фанерой, а также дополнительная сдвижная дверь с левого борта предлагается в качестве опций. В базовых комплектациях распашные задние двери открываются на 180 градусов, за доплату этот угол можно увеличить на 235 градусов. Французы адаптировали фургон к российским условиям, усилив подвеску, увеличив до 175 мм дорожный просвет и оснастив его полноразмерной «запаской». Кроме того, в наличии обогрев зоны покоя щеток и форсунок омывателя.
 
Динамика среднеразмерной версии L2, которая была на тесте, приятно удивит даже искушенного драйвера, но, конечно же, при условии, если грузовой отсек будет пуст. 2-литровый турбодизель HDI мощностью 150 л.с. с 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» Aisin разгоняют пустой фургон с завидным энтузиазмом. Стабильное, полноценное ускорение стартует с самых низов и не утихает до отметки в 5000 об/мин. При этом турбодизель не испытывает недостатка запаса тяги, равной 370 Нм, к тому же «автомат» отлично отстреливает передачи. Средний расход топлива в смешанном цикле в нашем случае составил 7,1 л/100 км. В отношении управляемости французский фургон легко перепутать с легковым авто, так что в пылу азарта при маневрах  главное не забывать про высокий кузов.
 
Короткие и средние версии (L1 и L2) доступны с 2 дизельными моторами – 1,6 HDI (90 л.с.) и 2.0 HDI (150 л.с.), а также с 2 типами трансмиссиями на выбор – 5-ступенчатой «механикой» либо 6-диапазонным «автоматом». Длинные модификации фургона предлагаются только с самым мощным агрегатом и исключительно с автоматической коробкой. Новый Citroen Jumpy оценен, в зависимости от версии, от 1 299 900 до 1 744 900 руб.
 
 

 
 
Что касается конкурентов, то минимум за 1 160 000 руб. можно приобрести ГАЗель NEXT с объемом грузового отсека в 11,5 кубометра и полной массой 3500 кг. Ford Transit Custom с объемом погрузочного пространства в 5,95 кубометра и полной массой 2700 кг можно купить за 1 499 000 руб. VW Transporter обойдется минимум за 1 746 700 руб., при объеме грузового отсека в 6,7 кубометра и полной массе 2800 кг. На фоне конкурентов у нового «француза» есть все основания влиться в ряды малого и среднего бизнеса.
Плюсы и минусы
Выразительный дизайн рабочей лошадкиКресла ограничены в наклоне спинки и продольных регулировках
Объемный грузовой отсек с крепежными кольцами в базеТрадиционная для такого типа фургонов нехватка места для багажа
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Комплектации и технические характеристики

Citroen Jumpy HDI 160 Exclusive 2.0 AT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовминивэн
Количество дверей/мест5/9
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин163
Объем двигателя1997
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл9.0
Загородный цикл6.8
Смешанный цикл7.5
ТопливоДТ
Все характеристики
Степан Флягин
Тест-Драйвы Ситроен Джампи

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Тест-драйв Citroen Jumpy: коммерческая эйфория
{{material_120915}} Проектируя свои последние версии микроавтобуса и грузового фургона, французы из Citroen не изменили чувству прекрасного, и в результате «рабочая лошадка» получилась не только трудолюбивой и выносливой, но еще и с приятной, миловидной внешностью.  Облик этой модели нам уже знаком по пассажирскому микроавтобусу Citroen Space Tourer, у которого с Jumpy еще и общие платформа EMP2, а также агрегатная база. Кстати, эту модульную «тележку» используют абсолютно все новые модели гольф- и бизнес-класса альянса PSA Peugeot-Citroen, а также французские малотоннажные фургоны и их японский клон Toyota Pro Ace. В отличие от пассажирского Space Tourer, который, придя на смену старому микроавтобусу, сменил имя, новая грузовая версия предыдущей модели сохранила свое прежнее задорное имя Jumpy. В том, что оно ей подходит, можно понять по забавному экстерьеру. Как это часто бывает, вся респектабельность офиса на колесах благополучно ужилась в облике грузового фургона: высокий и тяжелый обвес, ажурная линия из узких фар и радиаторной решетки, короткий капот, крупные рельефные арки и традиционный для класса прямоугольный короб кузова, который заканчивается стройной кормой с вертикальными фонарями и низким бампером. Выглядит выразительно и не без французского шарма. {{gallery_981}} А вот внутренний антураж фургона несколько отрезвляет, и эйфория первого впечатления от эффектной внешности здесь постепенно улетучивается. Конечно, коммерческая техника должна быть, прежде всего, доступной, практичной и экономичной, чтобы максимально быстро себя окупить, поэтому от утилитарного подхода никуда не деться. Но в любом случае аристократичный образ останется выгодным бонусом в характеристиках модели.   {{model_2182}} К тому же, проза коммерческой автоиндустрии для опытного, но непрофессионального водителя всегда будет выглядеть настоящей экзотикой. Например, с моей внушительной комплекцией я поначалу насторожился, что водительское кресло, как и сдвоенный пассажирский диван, ограничены в наклоне спинки и продольных регулировках. Причина тому - задняя глухая перегородка, ограничивающая кабину фургона. Однако, несмотря на мое нестандартное телосложение, удобно устроиться за рулем ничто не помешало, но только потому, что я привык сидеть максимально близко к рулю. Скорей всего, с такими условиями придется смириться тем, кто любит низкую посадку на значительном расстоянии от штурвала.  Нам пришлось сделать 400-километровый марш-бросок с двумя друзьями средней комплекции, и никаких капризов в плане дискомфорта я не услышал. Причем у меня есть все основания утверждать, что с их стороны это не было вежливой неправдой, хотя, на первый взгляд, пассажирский диванчик выглядит откровенно маловатым для двух седоков. Традиционная для такого типа фургонов нехватка места для багажа компенсирована вместительными отсеками для крупных сумок под откидными пассажирскими сидениями, а также объемными карманами на внутренних панелях дверей и множеством разнокалиберных отсеков и бардачков, рассыпанных по всей кабине. {{gallery_980}} Жесткий пластик органично вписывается в общую концепцию коммерческого авто и его пролетарский антураж. И все-таки французских дизайнеров хочется отблагодарить за то, что они постарались разбавить утилитарный подход некоторыми легкими эстетическими вольностями. Если присмотреться, то цвет и фактура у пластика на торпедо разная, да и в общем стиле интерьера чувствуется желание всячески побороть скуку. С другой стороны, не обошлось и без некоторой недосказанности эргономического характера. Например, внушительное расстояние до подстаканников возле передних стоек обязывает тянуться, что не слишком удобно во время управления. Та же ситуация с бардачком, до которого с водительского кресла не так просто добраться, но в общем целом с функциональностью здесь все в порядке. Пожалуй, в разряд экзотики еще можно отнести отсутствие привычной рукоятки переключения трансмиссии – как и в Space Tourer, ее функцию исполняет шайба на центральной консоли. Привыкаешь к ней быстро, хотя традиционный селектор трансмиссии лично мне предпочтительнее. А еще традиционалисты обязательно скажут французам спасибо за дополнительные стрелочки: на панели приборов при наличии монохромного цифрового экрана присутствуют аналоговые датчики топлива и температуры масла. Выглядит по-французски мило.  А теперь о самом главном – грузовом отсеке. Его размер зависит от 3 вариантов кузова, которые доступны на нашем рынке - с короткой базой L1 размером 2 925 мм, объем грузового отсека составит 4,6 куб. метра, а с длинной базой в 3 275 мм – L2 - 5,3 кубометра и L3 - 6,1 кубометра. Таким образом, самая короткая версия вместит 2 евро-палеты, а остальные более вместительные – по 3 евро-палеты. Указанные параметры не отражают дополнительный объем кузова, который доступен в качестве опции для перевозки 4-метровых длинномеров. Такое преимущество обеспечивает откидной пассажирский диван и специальный лючок в задней перегородке кабины.  {{gallery_979}}  {{params_55306}} Грузоподъемность Jumpy, в зависимости от типа кузова, варьируется от 504 до 1218 кг, а полная масса – от 2495 до 3100 кг. Грузовой отсек оснащен крепежными кольцами, которые входят в стандартное оснащение, в то время как обивка пола и стенок фанерой, а также дополнительная сдвижная дверь с левого борта предлагается в качестве опций. В базовых комплектациях распашные задние двери открываются на 180 градусов, за доплату этот угол можно увеличить на 235 градусов. Французы адаптировали фургон к российским условиям, усилив подвеску, увеличив до 175 мм дорожный просвет и оснастив его полноразмерной «запаской». Кроме того, в наличии обогрев зоны покоя щеток и форсунок омывателя. Динамика среднеразмерной версии L2, которая была на тесте, приятно удивит даже искушенного драйвера, но, конечно же, при условии, если грузовой отсек будет пуст. 2-литровый турбодизель HDI мощностью 150 л.с. с 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» Aisin разгоняют пустой фургон с завидным энтузиазмом. Стабильное, полноценное ускорение стартует с самых низов и не утихает до отметки в 5000 об/мин. При этом турбодизель не испытывает недостатка запаса тяги, равной 370 Нм, к тому же «автомат» отлично отстреливает передачи. Средний расход топлива в смешанном цикле в нашем случае составил 7,1 л/100 км. В отношении управляемости французский фургон легко перепутать с легковым авто, так что в пылу азарта при маневрах  главное не забывать про высокий кузов. Короткие и средние версии (L1 и L2) доступны с 2 дизельными моторами – 1,6 HDI (90 л.с.) и 2.0 HDI (150 л.с.), а также с 2 типами трансмиссиями на выбор – 5-ступенчатой «механикой» либо 6-диапазонным «автоматом». Длинные модификации фургона предлагаются только с самым мощным агрегатом и исключительно с автоматической коробкой. Новый Citroen Jumpy оценен, в зависимости от версии, от 1 299 900 до 1 744 900 руб.    Что касается конкурентов, то минимум за 1 160 000 руб. можно приобрести ГАЗель NEXT с объемом грузового отсека в 11,5 кубометра и полной массой 3500 кг. Ford Transit Custom с объемом погрузочного пространства в 5,95 кубометра и полной массой 2700 кг можно купить за 1 499 000 руб. VW Transporter обойдется минимум за 1 746 700 руб., при объеме грузового отсека в 6,7 кубометра и полной массе 2800 кг. На фоне конкурентов у нового «француза» есть все основания влиться в ряды малого и среднего бизнеса.
2017-10-13
Автор: Степан Флягин
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