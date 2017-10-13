13 октября 2017, 11:55
Тест-драйв Citroen Jumpy: коммерческая эйфория
Давно прошли те времена, когда в коммерческой технике привилегированная утилитарность так превалировала, что эстетике не оставляла никаких шансов для выживания.
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Облик этой модели нам уже знаком по пассажирскому микроавтобусу Citroen Space Tourer, у которого с Jumpy еще и общие платформа EMP2, а также агрегатная база. Кстати, эту модульную «тележку» используют абсолютно все новые модели гольф- и бизнес-класса альянса PSA Peugeot-Citroen, а также французские малотоннажные фургоны и их японский клон Toyota Pro Ace.
В отличие от пассажирского Space Tourer, который, придя на смену старому микроавтобусу, сменил имя, новая грузовая версия предыдущей модели сохранила свое прежнее задорное имя Jumpy. В том, что оно ей подходит, можно понять по забавному экстерьеру. Как это часто бывает, вся респектабельность офиса на колесах благополучно ужилась в облике грузового фургона: высокий и тяжелый обвес, ажурная линия из узких фар и радиаторной решетки, короткий капот, крупные рельефные арки и традиционный для класса прямоугольный короб кузова, который заканчивается стройной кормой с вертикальными фонарями и низким бампером. Выглядит выразительно и не без французского шарма.
Citroen Jumpy
Выпускается с 2015 г.
Новый от 1 299 900 до 0 Р
Нам пришлось сделать 400-километровый марш-бросок с двумя друзьями средней комплекции, и никаких капризов в плане дискомфорта я не услышал. Причем у меня есть все основания утверждать, что с их стороны это не было вежливой неправдой, хотя, на первый взгляд, пассажирский диванчик выглядит откровенно маловатым для двух седоков. Традиционная для такого типа фургонов нехватка места для багажа компенсирована вместительными отсеками для крупных сумок под откидными пассажирскими сидениями, а также объемными карманами на внутренних панелях дверей и множеством разнокалиберных отсеков и бардачков, рассыпанных по всей кабине.
С другой стороны, не обошлось и без некоторой недосказанности эргономического характера. Например, внушительное расстояние до подстаканников возле передних стоек обязывает тянуться, что не слишком удобно во время управления. Та же ситуация с бардачком, до которого с водительского кресла не так просто добраться, но в общем целом с функциональностью здесь все в порядке. Пожалуй, в разряд экзотики еще можно отнести отсутствие привычной рукоятки переключения трансмиссии – как и в Space Tourer, ее функцию исполняет шайба на центральной консоли. Привыкаешь к ней быстро, хотя традиционный селектор трансмиссии лично мне предпочтительнее. А еще традиционалисты обязательно скажут французам спасибо за дополнительные стрелочки: на панели приборов при наличии монохромного цифрового экрана присутствуют аналоговые датчики топлива и температуры масла. Выглядит по-французски мило.
А теперь о самом главном – грузовом отсеке. Его размер зависит от 3 вариантов кузова, которые доступны на нашем рынке - с короткой базой L1 размером 2 925 мм, объем грузового отсека составит 4,6 куб. метра, а с длинной базой в 3 275 мм – L2 - 5,3 кубометра и L3 - 6,1 кубометра. Таким образом, самая короткая версия вместит 2 евро-палеты, а остальные более вместительные – по 3 евро-палеты. Указанные параметры не отражают дополнительный объем кузова, который доступен в качестве опции для перевозки 4-метровых длинномеров. Такое преимущество обеспечивает откидной пассажирский диван и специальный лючок в задней перегородке кабины.
|Citroen Jumpy HDI 160 Exclusive 2.0 AT
|2 л, 163 л.с
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|0-100 - 11.9 с, 170 км/ч
|4813 x 1895 x 1942 мм
|передний
|ДТ, 7.5 л на 100 км
|1 959 000 руб
|Все характеристики
Динамика среднеразмерной версии L2, которая была на тесте, приятно удивит даже искушенного драйвера, но, конечно же, при условии, если грузовой отсек будет пуст. 2-литровый турбодизель HDI мощностью 150 л.с. с 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» Aisin разгоняют пустой фургон с завидным энтузиазмом. Стабильное, полноценное ускорение стартует с самых низов и не утихает до отметки в 5000 об/мин. При этом турбодизель не испытывает недостатка запаса тяги, равной 370 Нм, к тому же «автомат» отлично отстреливает передачи. Средний расход топлива в смешанном цикле в нашем случае составил 7,1 л/100 км. В отношении управляемости французский фургон легко перепутать с легковым авто, так что в пылу азарта при маневрах главное не забывать про высокий кузов.
Короткие и средние версии (L1 и L2) доступны с 2 дизельными моторами – 1,6 HDI (90 л.с.) и 2.0 HDI (150 л.с.), а также с 2 типами трансмиссиями на выбор – 5-ступенчатой «механикой» либо 6-диапазонным «автоматом». Длинные модификации фургона предлагаются только с самым мощным агрегатом и исключительно с автоматической коробкой. Новый Citroen Jumpy оценен, в зависимости от версии, от 1 299 900 до 1 744 900 руб.
Что касается конкурентов, то минимум за 1 160 000 руб. можно приобрести ГАЗель NEXT с объемом грузового отсека в 11,5 кубометра и полной массой 3500 кг. Ford Transit Custom с объемом погрузочного пространства в 5,95 кубометра и полной массой 2700 кг можно купить за 1 499 000 руб. VW Transporter обойдется минимум за 1 746 700 руб., при объеме грузового отсека в 6,7 кубометра и полной массе 2800 кг. На фоне конкурентов у нового «француза» есть все основания влиться в ряды малого и среднего бизнеса.
Плюсы и минусы
|Выразительный дизайн рабочей лошадки
|Кресла ограничены в наклоне спинки и продольных регулировках
|Объемный грузовой отсек с крепежными кольцами в базе
|Традиционная для такого типа фургонов нехватка места для багажа
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Комплектации и технические характеристики
|Citroen Jumpy HDI 160 Exclusive 2.0 AT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|минивэн
|Количество дверей/мест
|5/9
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|163
|Объем двигателя
|1997
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|9.0
|Загородный цикл
|6.8
|Смешанный цикл
|7.5
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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