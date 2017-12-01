1 декабря 2017, 10:07

Тест-драйв Datsun on-DO: едем на 16 клапанах

Для многих наших соотечественников продукция Lada и Datsun, говоря языком Пикуля, «одна и та же похлебка, только варили ее в разных котлах». Можно с этим соглашаться, можно спорить, но в российском офисе японской компании понимают, что «на каждый роток не накинешь платок», а потому «не спешат языком, стараются делом».
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Тест-драйв Datsun on-DO: едем на 16 клапанах Datsun on-DO

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Все, что несет на себе лейбл «сделано на АвтоВАЗе», рано или поздно приходится доводить до ума. Даже в мелочах. Кому, например, нравится вазовский длительный и грубоватый сигнал превышения скорости? Спецы Datsun поколдовали, и теперь на on-DO он коротенький и аккуратный. Что называется, ухо не режет. Та же история с вакуумным усилителем. Трудно было мириться с посторонним громким звуком на холостом ходу. Этакий маленький «мерзавец» в виде клапана, а в большой «кастрюле» вакуумного усилителя издавал громкий звук. Вмешались «датсуновские» инженеры – и теперь неприятного звука след простыл.

Необходимые доработки претерпели и более значимые узлы/агрегаты. В свое время калибровке и доводке подверглись вазовские 8-клапанный мотор и КПП. Сегодня очередь дошла до хорошо известного «127-го» 16-клапанного 106-сильного двигателя и сопричастной ему «механики». Ну, не устроили инженеров Datsun некоторые их параметры. Пришлось калибровщикам компании отправиться в жаркие степи Казахстана и скрупулезно, шаг за шагом, выявлять «недоброе» в поведении силовой связки.    

Что получилось в ходе модернизации, дали попробовать нам, журналистам. Армянские дороги, увы, не имеют той славы, что выдержанные «Ахтамар» и «Ани», но для проверки качеств доведенных Datsun on-DO это еще и лучше. На нескончаемых серпантинах седаны демонстрируют несколько иное управление тягой, нежели вазовские аналоги. Плавное трогание с места, ровный линейный разгон без единого признака провалов ускорения. Врубаешь 1-ю передачу, и автомобиль начинает поступательное движение, точно паровоз. Или вот езда на передаче накатом… После этого можно как угодно добрасывать газ, и при этом, повторюсь, все то же плавное ускорение, без «фирменных вазовских» рывков с раскачкой.

 
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Чудо? Не думаю. Просто сотрудники Datsun изменили главную пару, укоротив показатель передаточного числа с 3,7 до 3,9. Если вы перемещаетесь преимущественно в городе, разницу между 16-клапанным и 8-клапанным мотором точно почувствуете. Короткая главная пара легче разгоняет машину. Передачи более короткие, ускорение живее. На «стайерских» дистанциях, возможно, есть «упущения», но не криминальные.  

Datsun on-DO
Выпускается с 2014 г.
Новый от 436 000 до 602 000 Р
Отзывов: 6
В вопросе реализации мощности двигателя определенная роль отведена работе кондиционера. При нажатии на педаль акселератора компрессор выключается с задержкой в 3 секунды (мало ли случайно нажали). На ВАЗах, как все мы хорошо знаем, практикуется моментальное отключение кондиционера, причем его активация происходят только через 5 секунд, то есть охлаждение салона получается, мягко скажем, условное.

На холостом ходу on-DO работает экономичнее. Разница, естественно, небольшая, но нам известно, кто кроется в деталях. Проведенная калибровка ушла на понижение оборотов, то есть по времени движок меньше держит высокие обороты холостого хода. Их значение для мотора с активированным кондеем и выключенным – 1000 об/мин и 700 об/мин соответственно. 

У машин с АКПП появился круиз-контроль с ограничителем скорости. Для механических версий (как в нашем тестовом случае) этот алгоритм банально доработали. В чем уникальность круиза на «механике»? В том, что он продолжает работать при переключении передач. Обычно как: выжимаешь сцепление, и круиз отключается. Инженеры Datsun использовали алгоритм автоматического поддержания оборотов – при переходе на другую передачу «мозги» это понимают, а потому без нажатия на газ получается автоподхват с сохранением скорости. Это удобно в условиях «неровной, рваной» дороги.

 
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Datsun on-DO Trust 1.6 MT
1.6 л, 106 л.с
Механическая 5-ступенчатая
0-100 - 10.5 с, 184 км/ч
4337 x 1500 x 1700 мм
передний
АИ-95, 6.6 л на 100 км
523 000 руб
Все характеристики
Если вы, например, не хотите включать на своем on-DO другую передачу, просто переводите рычаг КПП в «нейтраль», и круиз автоматически выключится. На соплатформенных Lada ситуация иная: перед тем как выключиться, обороты нарастают до красной зоны, задерживаются там на пару секунд, после чего система выключается. Водитель такую задержку, увы, не всегда понимает и оценивает. 

Следить за показаниями приборов отныне стало, если так можно выразиться, комфортнее. «Ущербная» зеленовато-болотистая подсветка наконец-то приняла человеческий оттенок – легко усвояемый лунно-белый – тот, что глаз радует. В самой комбинации приборов добавилась 2 режима подсветки – «день» и «ночь». Они активируются при переключении главного света либо по датчику света. В этих режимах предусмотрена возможность регулировки яркости (целых 4 градации). Поскольку все это реализовано через правый подрулевой переключатель, какое-то время уйдет на привыкание к кнопке «меню». Нажимаем – регулируется яркость, более длительное нажатие – вход в систему круиз-контроля. Улучшено «меню» и в комбинации приборов. И связано это с все той же продолжительностью нажатия на кнопку – она стала меньше. Реально удобно.

Добавили функциональности навигационный блок, «музыка» – они теперь могут работать без ключа в замке зажигания. Радость общения с ними растянута на 10 минут, после чего система отключается. Пару месяцев назад машины стали комплектовать новыми динамиками аудиосистемы, это когда Datsun решил размещать заказы у другого поставщика. Результат, если кто знает, налицо: оптимизировался тональный баланс, четче стала детализация, улучшилось общее качество воспринимаемого звука.

 
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«Подтянули» шумоизоляцию, причем по целому ряду направлений, включая проем багажника, задние двери, мотор стеклоподъемников и направляющие модуля подушки безопасности и т.п. В целом, «шумка» Datsun была и остается тяжелее и дороже вазовской, ибо в ней широко использован битумный слой, но она реально эффективнее «донорской» версии. Инженеры бренда осознанно пошли на финансовые затраты, даже со снижением общей маржи, и все ради того, чтобы дистанцироваться от продукции Lada.

Взять ту же стартовую комплектацию Access. Форсунки омывателя лобового стекла отныне 2-струйные, как и в других, более вкусных комплектациях. Появились брызговики. Причем передние - удлиненные во всех версиях. С пескоструем отныне бороться легче. Эти новации, кстати, имели место в рамках борьбы с гарантийными жалобами по коррозии. Менеджеры Datsun говорят, что активно пользуются «обратной связью», потому, мол, и результаты продаж вполне удовлетворительные. Статистика АЕБ гласит: с января по октябрь 2017-го дилерские центры Datsun сообща реализовали 19 358 новых машин, что на 37% превысили результат 2016-го. При этом в «общекомандном» зачете компания сегодня находится на 16 месте. Год назад приходилось довольствоваться лишь 20-й позицией...

Иван Братуха Фото автора и Datsun
Тест-Драйвы Датсун Ондо

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Тест-драйв Datsun on-DO: едем на 16 клапанах
{{material_121688}} Все, что несет на себе лейбл «сделано на АвтоВАЗе», рано или поздно приходится доводить до ума. Даже в мелочах. Кому, например, нравится вазовский длительный и грубоватый сигнал превышения скорости? Спецы Datsun поколдовали, и теперь на on-DO он коротенький и аккуратный. Что называется, ухо не режет. Та же история с вакуумным усилителем. Трудно было мириться с посторонним громким звуком на холостом ходу. Этакий маленький «мерзавец» в виде клапана, а в большой «кастрюле» вакуумного усилителя издавал громкий звук. Вмешались «датсуновские» инженеры – и теперь неприятного звука след простыл.Необходимые доработки претерпели и более значимые узлы/агрегаты. В свое время калибровке и доводке подверглись вазовские 8-клапанный мотор и КПП. Сегодня очередь дошла до хорошо известного «127-го» 16-клапанного 106-сильного двигателя и сопричастной ему «механики». Ну, не устроили инженеров Datsun некоторые их параметры. Пришлось калибровщикам компании отправиться в жаркие степи Казахстана и скрупулезно, шаг за шагом, выявлять «недоброе» в поведении силовой связки.     Что получилось в ходе модернизации, дали попробовать нам, журналистам. Армянские дороги, увы, не имеют той славы, что выдержанные «Ахтамар» и «Ани», но для проверки качеств доведенных Datsun on-DO это еще и лучше. На нескончаемых серпантинах седаны демонстрируют несколько иное управление тягой, нежели вазовские аналоги. Плавное трогание с места, ровный линейный разгон без единого признака провалов ускорения. Врубаешь 1-ю передачу, и автомобиль начинает поступательное движение, точно паровоз. Или вот езда на передаче накатом… После этого можно как угодно добрасывать газ, и при этом, повторюсь, все то же плавное ускорение, без «фирменных вазовских» рывков с раскачкой.{{gallery_1007}} Чудо? Не думаю. Просто сотрудники Datsun изменили главную пару, укоротив показатель передаточного числа с 3,7 до 3,9. Если вы перемещаетесь преимущественно в городе, разницу между 16-клапанным и 8-клапанным мотором точно почувствуете. Короткая главная пара легче разгоняет машину. Передачи более короткие, ускорение живее. На «стайерских» дистанциях, возможно, есть «упущения», но не криминальные.   {{model_3408}} В вопросе реализации мощности двигателя определенная роль отведена работе кондиционера. При нажатии на педаль акселератора компрессор выключается с задержкой в 3 секунды (мало ли случайно нажали). На ВАЗах, как все мы хорошо знаем, практикуется моментальное отключение кондиционера, причем его активация происходят только через 5 секунд, то есть охлаждение салона получается, мягко скажем, условное.На холостом ходу on-DO работает экономичнее. Разница, естественно, небольшая, но нам известно, кто кроется в деталях. Проведенная калибровка ушла на понижение оборотов, то есть по времени движок меньше держит высокие обороты холостого хода. Их значение для мотора с активированным кондеем и выключенным – 1000 об/мин и 700 об/мин соответственно.  У машин с АКПП появился круиз-контроль с ограничителем скорости. Для механических версий (как в нашем тестовом случае) этот алгоритм банально доработали. В чем уникальность круиза на «механике»? В том, что он продолжает работать при переключении передач. Обычно как: выжимаешь сцепление, и круиз отключается. Инженеры Datsun использовали алгоритм автоматического поддержания оборотов – при переходе на другую передачу «мозги» это понимают, а потому без нажатия на газ получается автоподхват с сохранением скорости. Это удобно в условиях «неровной, рваной» дороги. {{gallery_1008}} {{params_57828}} Если вы, например, не хотите включать на своем on-DO другую передачу, просто переводите рычаг КПП в «нейтраль», и круиз автоматически выключится. На соплатформенных Lada ситуация иная: перед тем как выключиться, обороты нарастают до красной зоны, задерживаются там на пару секунд, после чего система выключается. Водитель такую задержку, увы, не всегда понимает и оценивает.  Следить за показаниями приборов отныне стало, если так можно выразиться, комфортнее. «Ущербная» зеленовато-болотистая подсветка наконец-то приняла человеческий оттенок – легко усвояемый лунно-белый – тот, что глаз радует. В самой комбинации приборов добавилась 2 режима подсветки – «день» и «ночь». Они активируются при переключении главного света либо по датчику света. В этих режимах предусмотрена возможность регулировки яркости (целых 4 градации). Поскольку все это реализовано через правый подрулевой переключатель, какое-то время уйдет на привыкание к кнопке «меню». Нажимаем – регулируется яркость, более длительное нажатие – вход в систему круиз-контроля. Улучшено «меню» и в комбинации приборов. И связано это с все той же продолжительностью нажатия на кнопку – она стала меньше. Реально удобно.Добавили функциональности навигационный блок, «музыка» – они теперь могут работать без ключа в замке зажигания. Радость общения с ними растянута на 10 минут, после чего система отключается. Пару месяцев назад машины стали комплектовать новыми динамиками аудиосистемы, это когда Datsun решил размещать заказы у другого поставщика. Результат, если кто знает, налицо: оптимизировался тональный баланс, четче стала детализация, улучшилось общее качество воспринимаемого звука. {{gallery_1006}} «Подтянули» шумоизоляцию, причем по целому ряду направлений, включая проем багажника, задние двери, мотор стеклоподъемников и направляющие модуля подушки безопасности и т.п. В целом, «шумка» Datsun была и остается тяжелее и дороже вазовской, ибо в ней широко использован битумный слой, но она реально эффективнее «донорской» версии. Инженеры бренда осознанно пошли на финансовые затраты, даже со снижением общей маржи, и все ради того, чтобы дистанцироваться от продукции Lada. Взять ту же стартовую комплектацию Access. Форсунки омывателя лобового стекла отныне 2-струйные, как и в других, более вкусных комплектациях. Появились брызговики. Причем передние - удлиненные во всех версиях. С пескоструем отныне бороться легче. Эти новации, кстати, имели место в рамках борьбы с гарантийными жалобами по коррозии. Менеджеры Datsun говорят, что активно пользуются «обратной связью», потому, мол, и результаты продаж вполне удовлетворительные. Статистика АЕБ гласит: с января по октябрь 2017-го дилерские центры Datsun сообща реализовали 19 358 новых машин, что на 37% превысили результат 2016-го. При этом в «общекомандном» зачете компания сегодня находится на 16 месте. Год назад приходилось довольствоваться лишь 20-й позицией...
2017-12-01
Автор: Иван Братуха Фото автора и Datsun
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