Тест-драйв Datsun on-DO: едем на 16 клапанах
Необходимые доработки претерпели и более значимые узлы/агрегаты. В свое время калибровке и доводке подверглись вазовские 8-клапанный мотор и КПП. Сегодня очередь дошла до хорошо известного «127-го» 16-клапанного 106-сильного двигателя и сопричастной ему «механики». Ну, не устроили инженеров Datsun некоторые их параметры. Пришлось калибровщикам компании отправиться в жаркие степи Казахстана и скрупулезно, шаг за шагом, выявлять «недоброе» в поведении силовой связки.
Что получилось в ходе модернизации, дали попробовать нам, журналистам. Армянские дороги, увы, не имеют той славы, что выдержанные «Ахтамар» и «Ани», но для проверки качеств доведенных Datsun on-DO это еще и лучше. На нескончаемых серпантинах седаны демонстрируют несколько иное управление тягой, нежели вазовские аналоги. Плавное трогание с места, ровный линейный разгон без единого признака провалов ускорения. Врубаешь 1-ю передачу, и автомобиль начинает поступательное движение, точно паровоз. Или вот езда на передаче накатом… После этого можно как угодно добрасывать газ, и при этом, повторюсь, все то же плавное ускорение, без «фирменных вазовских» рывков с раскачкой.
На холостом ходу on-DO работает экономичнее. Разница, естественно, небольшая, но нам известно, кто кроется в деталях. Проведенная калибровка ушла на понижение оборотов, то есть по времени движок меньше держит высокие обороты холостого хода. Их значение для мотора с активированным кондеем и выключенным – 1000 об/мин и 700 об/мин соответственно.
У машин с АКПП появился круиз-контроль с ограничителем скорости. Для механических версий (как в нашем тестовом случае) этот алгоритм банально доработали. В чем уникальность круиза на «механике»? В том, что он продолжает работать при переключении передач. Обычно как: выжимаешь сцепление, и круиз отключается. Инженеры Datsun использовали алгоритм автоматического поддержания оборотов – при переходе на другую передачу «мозги» это понимают, а потому без нажатия на газ получается автоподхват с сохранением скорости. Это удобно в условиях «неровной, рваной» дороги.
|Datsun on-DO Trust 1.6 MT
|1.6 л, 106 л.с
|Механическая 5-ступенчатая
|0-100 - 10.5 с, 184 км/ч
|4337 x 1500 x 1700 мм
|передний
|АИ-95, 6.6 л на 100 км
|523 000 руб
|Все характеристики
Следить за показаниями приборов отныне стало, если так можно выразиться, комфортнее. «Ущербная» зеленовато-болотистая подсветка наконец-то приняла человеческий оттенок – легко усвояемый лунно-белый – тот, что глаз радует. В самой комбинации приборов добавилась 2 режима подсветки – «день» и «ночь». Они активируются при переключении главного света либо по датчику света. В этих режимах предусмотрена возможность регулировки яркости (целых 4 градации). Поскольку все это реализовано через правый подрулевой переключатель, какое-то время уйдет на привыкание к кнопке «меню». Нажимаем – регулируется яркость, более длительное нажатие – вход в систему круиз-контроля. Улучшено «меню» и в комбинации приборов. И связано это с все той же продолжительностью нажатия на кнопку – она стала меньше. Реально удобно.
Добавили функциональности навигационный блок, «музыка» – они теперь могут работать без ключа в замке зажигания. Радость общения с ними растянута на 10 минут, после чего система отключается. Пару месяцев назад машины стали комплектовать новыми динамиками аудиосистемы, это когда Datsun решил размещать заказы у другого поставщика. Результат, если кто знает, налицо: оптимизировался тональный баланс, четче стала детализация, улучшилось общее качество воспринимаемого звука.
Взять ту же стартовую комплектацию Access. Форсунки омывателя лобового стекла отныне 2-струйные, как и в других, более вкусных комплектациях. Появились брызговики. Причем передние - удлиненные во всех версиях. С пескоструем отныне бороться легче. Эти новации, кстати, имели место в рамках борьбы с гарантийными жалобами по коррозии. Менеджеры Datsun говорят, что активно пользуются «обратной связью», потому, мол, и результаты продаж вполне удовлетворительные. Статистика АЕБ гласит: с января по октябрь 2017-го дилерские центры Datsun сообща реализовали 19 358 новых машин, что на 37% превысили результат 2016-го. При этом в «общекомандном» зачете компания сегодня находится на 16 месте. Год назад приходилось довольствоваться лишь 20-й позицией...
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