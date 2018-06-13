13 июня 2018, 21:14

Тест-драйв DFM AX7: среднее арифметическое

Пока еще не претендующая на лидерство среди земляков китайская автокомпания DFM (не путать с одноименной радиостанцией!), тем не менее, продолжает показывать позитивные результаты деятельности в России.
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  Тест-драйв DFM AX7: среднее арифметическое DongFeng AX7 Тест-драйв DFM AX7: среднее арифметическое DongFeng AX7 Тест-драйв DFM AX7: среднее арифметическое DongFeng AX7 Тест-драйв DFM AX7: среднее арифметическое DongFeng AX7 Тест-драйв DFM AX7: среднее арифметическое
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DongFeng AX7
Выпускается с 2015 г.
Новый от 990 000 до 1 249 000 Р
Отзывов: 5
Согласно свежим данным АЕБ, с января по май 2018-го включительно рост продаж составил 143%. Это означает, что владельцами новеньких Dongfeng за истекший период стали 523 соотечественника. Много это или мало? Все, как говорится, относительно. Если сравнивать с коллегами из Поднебесной, увидим, что примерными объемами реализации располагают Changan и FAW. У ребят из Brilliance, Foton и HTM «и дым пожиже, и трава пониже».

Средняя строчка DFM в «турнирной таблице», с одной стороны, показатель некоей стабильности, с другой – хороший потенциал для «выстрела», вероятность догнать убежавших вперед китайских конкурентов, благо, что определенным оружием для этих целей DFM все же обладает. Речь идет о среднеразмерном кроссовере AX7, который появился в наших шоу-румах в июле 2017-го и который, по многочисленным отзывам, за целый год продаж не успел собрать большой эмоциональной критики.

Сами китайцы оценивают творение инженеров из Уханя высоко. В противном случае не было бы тех ежегодных 60-тысячных продаж с момента запуска AX7 в 2014 году и по сей день. Успех автомобиля в DFM объясняют доверием покупателей к государственным автокомпаниям КНР, каковой и является Dongfeng Motors, а также удачным решениям, реализованным при строительстве данного SUV.

 
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В 2017 году Dongfeng Motor реализовала 1,16 млн ед. техники, а к 2025-му планирует увеличить продажи до 2,3 млн. На экспорт поставлено 64 683 а/м, что на 55,3% больше, чем за предыдущий период. Среднесрочный план корпорации – повысить к 2020 году объем продаж за рубежом до 150 000 ед. и выйти на рынки Европы и Америки. Сегодня седаны и кроссоверы, пикапы, грузовики, микроавтобусы и автомобили спецназначения DFM продаются в 80 странах. За 3 года откроется 100 д/ц по всему миру, доведя их количество до 850.
Даже несмотря на свою 4-летнюю «свежесть», AX7 смотрится бодрячком. При желании, конечно же, в нем можно найти нотки и «Санта Фе», и CR-V прежних поколений, но стоит ли будоражить тему, одно прикосновение к которой сродни нажатию на больной зуб. Автомобиль не самый маленький – 4,7 метра в длину, с 2,7-метровой колесной базой и 190-миллиметровым клиренсом. Тяжелый – 1,6 тонны. И, что очень важно, просторный: свободу в разных плоскостях ощущаешь и спереди (за рулем), и на втором ряду кресел, где запросто размещаешься втроем – спасибо ровному полу и высокому потолку.

Багажное отделение – отдельный разговор. 565 литров правильной формы с карманами по бокам – настоящий кладезь для тех, кто уже открыл сезон дачных поездок. При этом, как в любом другом нормальном автомобиле, кресла и спинки заднего дивана в AX7 складываются: и частично, и полностью, увеличивая полезное пространство для поклажи до «пещерных» 1585 литров. Кнопки электропривода активации багажной двери нет, но она (дверь) вполне податливо себя ведет и в ручном варианте открытия. Зато «запаска» - полноценная, такую любят многие из нас.

В один момент передвижения по грунтовке из зоны багажника начали доноситься некоторые посторонние звуки. Грешным делом попенял на слабое качество сборки – чего греха таить, применительно к «китайцам» все мы еще имеем предубеждения. Но когда удары стали донимать не на шутку, остановил машину и открыл дверь, понял: сам дурак. Из рюкзака выпала бутылка воды…   
Заодно внимательнее присмотрелся к обустройству салона. Твердого пластика «по кругу» много, это факт. Но «отлитые» из него панели подогнаны друг к другу аккуратно, без больших претензий.

 
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«Горб» с монитором на вершине центральной панели, вмещающий в себя монитор, по началу «мозолил» взгляд. Но оказалось, что обзорности с водительского места он ничуть не мешает, а картинка экрана очень даже четкая. Разве что при определенном потоке солнечного света ЖК начинает бликовать.  

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Чтобы понять, активирован ли кондиционер, придется заглянуть в «глаза» маленького экранчика и разглядеть на нем иконку «а/с», потому как привычного диода на клавише нет. Зато на обшивке водительской двери приятно-неожиданно присутствуют две кнопки - память настроек «капитанского» кресла. Между передними сиденьями большой подлокотник. Главное его достоинство – глубокий бокс, в который по вертикали влезет локоть. «Музыка» - средняя по «фактуре» звучания, а если остановить ее поток клавишей на руле, то активации придется ожидать доли секунды дольше, чем ожидаешь.

Электронный «ручник», сильная и производительная вентиляция, мультируль, зеркала с подсветкой в обоих солнцезащитных козырьках, электролюк и крупные «лопухи» наружных зеркал – все это тянет на понятие «приятных мелочей», так или иначе определяющих комфорт.

Определенные надежды возлагаешь на 2-литровый двигатель, у которого в активе не только целых 140 сил, но и французская родословная. Агрегат серии PSA RFN 10LH3X в свое время успел верой и правдой послужить ряду моделей Peugeot/Citroen. Пик его мощности приходится на 6000 об/мин, следовательно, любит, чтобы его крутили. «Свежее и ровное дыхание» у мотора пробуждается после 3000 об/мин, до этого требовать от него динамики не приходится.

 
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Полагаю, что долю порыва «съедает» японский 6-диапазонный Aisin. Он, в принципе, неплохой – и эластичный, и тихий, но идеальной согласованности с ДВС по динамике добиться не удалось. Работа «на низах» не для нашего героя; не спасают даже 200 Нм максимального крутящего момента, ибо они актуальны лишь с 4000 об/мин.

DongFeng AX7 Prestige 2.0 AT
2 л, 140 л.с
Автоматическая, 6-ступенчатая
0-100 - 8.7 с, 180 км/ч
4690 x 1850 x 1727 мм
передний
АИ-95
1 149 000 руб
Все характеристики
Быстро поняв, что к чему, я нашел хорошую альтернативу – ехать в ручном режиме. «Автомат» это предполагает, и тогда передвижение становится более острым и предсказуемым. Движение селектором АКПП на себя – передача вверх, от себя – естественно, вниз. Чтобы при обгоне, в легкую горку и т.п. всегда быть «с тягой», лучше заранее переходить на пару передач вниз. Тогда движок тянет изумительно, не сопровождая свой надрыв обременительным для вас шумом в салоне.

Будете умышленно или по незнанию тупить – ехать, скажем, на 6-й разрешенные 75-80 км/ч, неминуемо попадете в зону «димедрола». Стрелка тахометра при этом не поднимется выше 1500 об/мин, а это, повторюсь, для двигателя совсем не родная стихия. Так что, милости просим активнее работать передачами, тогда и претензий к движку не будет. Понятное дело, такой стиль не может не отразиться на «аппетите», но если поймать свой оптимальный «момент», расхода в 8 л/100 км пути добиться реально. Я, замечу, смог показать результат чуть больше 7 литров, причем в соответствующем ему стиле передвигаться в городе совсем нетрудно.      

Рулевое колесо, делающее примерно 3,2 полных оборота, в движении быстро теряет «налитость», становится легким, и приходится «прислушиваться» к нюансам его вращательных движений. При этом нельзя сказать, что так называемый «ноль» уж слишком «прозрачный», нет.  Главное, что в виражи автомобиль вписывается неплохо, остальное, включая подчас жестко настроенную подвеску, кроссоверу можно простить.

 
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Громкозвучное тиканье «поворотника» - и вот я уже направляю 18-дюймовые колеса (225/60 R18) малоизвестной у нас марки Flash на длинный косогор. Автомобиль переднеприводный, подключения задней оси нет, поэтому на мокрой от только прошедшего ливня тропе корму начинает заносить. Благо, я заранее перешел на 1-ю «ручную» передачу – тяга роскошная, рыжая грязь вылетает из-под колес на десятки метров, «тракторные» ямы проходятся легко.

Считанные секунды – и 400-метровый склон покорен. Спуск назад не представлял особых трудностей, потому как к тугой педали тормоза за сотню километров по асфальту с частыми остановками я уже успел привыкнуть. Дабы не возвращать машину дилеру глинисто-грязной (некрасиво и неэтично), заехал на лесную поляну и протер «катки» о мокрую траву. Получилось будто заново родился.

На десерт – о комплектациях и ценах, ибо это самое интересное. На выбор 4 исполнения: Comfort, Prestige, Premium, Luxury. В «базе» - а это 990 000 рублей – находим 5МКПП, рейлинги на крыше, легкосплавные диски, тканевый салон, водительское сиденье с ручной регулировкой в 6 направлениях,  ЦЗ с иммобилайзером, кондиционер, «мультимедийку» с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, Bluetooth, функцией i-radio, 6 динамиков.

Prestige (1 149 000 рублей) добавлена рулем с кожаной отделкой, круиз-контролем, косметическими зеркалами с подсветкой, электрическим «ручником», розеткой 220В. Плюс 6-ступенчатый «автомат» вместо «механики».

 
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Premium (1 099 000 рублей) – это уже полноцветный дисплей бортового компьютера, подсветка дверей Ice Blue, кожаный салон, обогрев передних сидений, шторка в багажнике, климат-контроль. И, наконец, Luxury (1 249 000 рублей): электролюк, электрорегулировки водительского сидения с памятью положений, легкосплавная «запаска» 225/60 R18, бесключевой доступ и кнопочный пуск двигателя, электрозеркала с памятью и автокоррекцией при движении задним ходом, парктроники и камера заднего вида.

Иван Братуха Фото автора и DFM
Тест-Драйвы Донг Фенг АХ7
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Комментарии
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Отзывы по теме
Новую генерацию Dongfeng AX7 представят в Китае
На вид очень даже ничего, даже не скажешь с первого взгляда, что китаец. Мотор мощный, комплектация традиционно богатая, но и цена за всю эту прелесть соответствующая.
Артем
Стали известны цены на кроссовер DFM AX7
Про туманные перспективы - это верно подмечено. Отдавать миллион за автомобиль не слишком популярной марки мало кому придет в голову. Китайцам остается надеяться лишь на любителей всего нового и необычного, у которых, к тому же, этот миллион не единственный и его можно потратить на эксперименты.
Николай
Тест-драйв Dongfeng H30 Cross: китайский «кросс»
| Кому: Greg Да похоже что с движками все в порядке не только у Х30. Взяли брату AX7. Понятно что машинка еще новенькая и дефекты не успели бы вскрыться, но проехали на ней уже довольно много и двигатель реально радует как своей динамикой, так и экономичностью. Если честно, то реально ожидали большего ...
Евгений Якимов
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Тест-драйв DFM AX7: среднее арифметическое
{{model_6326}} Согласно свежим данным АЕБ, с января по май 2018-го включительно рост продаж составил 143%. Это означает, что владельцами новеньких Dongfeng за истекший период стали 523 соотечественника. Много это или мало? Все, как говорится, относительно. Если сравнивать с коллегами из Поднебесной, увидим, что примерными объемами реализации располагают Changan и FAW. У ребят из Brilliance, Foton и HTM «и дым пожиже, и трава пониже».Средняя строчка DFM в «турнирной таблице», с одной стороны, показатель некоей стабильности, с другой – хороший потенциал для «выстрела», вероятность догнать убежавших вперед китайских конкурентов, благо, что определенным оружием для этих целей DFM все же обладает. Речь идет о среднеразмерном кроссовере AX7, который появился в наших шоу-румах в июле 2017-го и который, по многочисленным отзывам, за целый год продаж не успел собрать большой эмоциональной критики.Сами китайцы оценивают творение инженеров из Уханя высоко. В противном случае не было бы тех ежегодных 60-тысячных продаж с момента запуска AX7 в 2014 году и по сей день. Успех автомобиля в DFM объясняют доверием покупателей к государственным автокомпаниям КНР, каковой и является Dongfeng Motors, а также удачным решениям, реализованным при строительстве данного SUV.{{gallery_1163}} {{photo_text_137}} Даже несмотря на свою 4-летнюю «свежесть», AX7 смотрится бодрячком. При желании, конечно же, в нем можно найти нотки и «Санта Фе», и CR-V прежних поколений, но стоит ли будоражить тему, одно прикосновение к которой сродни нажатию на больной зуб. Автомобиль не самый маленький – 4,7 метра в длину, с 2,7-метровой колесной базой и 190-миллиметровым клиренсом. Тяжелый – 1,6 тонны. И, что очень важно, просторный: свободу в разных плоскостях ощущаешь и спереди (за рулем), и на втором ряду кресел, где запросто размещаешься втроем – спасибо ровному полу и высокому потолку. Багажное отделение – отдельный разговор. 565 литров правильной формы с карманами по бокам – настоящий кладезь для тех, кто уже открыл сезон дачных поездок. При этом, как в любом другом нормальном автомобиле, кресла и спинки заднего дивана в AX7 складываются: и частично, и полностью, увеличивая полезное пространство для поклажи до «пещерных» 1585 литров. Кнопки электропривода активации багажной двери нет, но она (дверь) вполне податливо себя ведет и в ручном варианте открытия. Зато «запаска» - полноценная, такую любят многие из нас. В один момент передвижения по грунтовке из зоны багажника начали доноситься некоторые посторонние звуки. Грешным делом попенял на слабое качество сборки – чего греха таить, применительно к «китайцам» все мы еще имеем предубеждения. Но когда удары стали донимать не на шутку, остановил машину и открыл дверь, понял: сам дурак. Из рюкзака выпала бутылка воды…   Заодно внимательнее присмотрелся к обустройству салона. Твердого пластика «по кругу» много, это факт. Но «отлитые» из него панели подогнаны друг к другу аккуратно, без больших претензий. {{gallery_1161}} «Горб» с монитором на вершине центральной панели, вмещающий в себя монитор, по началу «мозолил» взгляд. Но оказалось, что обзорности с водительского места он ничуть не мешает, а картинка экрана очень даже четкая. Разве что при определенном потоке солнечного света ЖК начинает бликовать.   {{material_109860}} Чтобы понять, активирован ли кондиционер, придется заглянуть в «глаза» маленького экранчика и разглядеть на нем иконку «а/с», потому как привычного диода на клавише нет. Зато на обшивке водительской двери приятно-неожиданно присутствуют две кнопки - память настроек «капитанского» кресла. Между передними сиденьями большой подлокотник. Главное его достоинство – глубокий бокс, в который по вертикали влезет локоть. «Музыка» - средняя по «фактуре» звучания, а если остановить ее поток клавишей на руле, то активации придется ожидать доли секунды дольше, чем ожидаешь. Электронный «ручник», сильная и производительная вентиляция, мультируль, зеркала с подсветкой в обоих солнцезащитных козырьках, электролюк и крупные «лопухи» наружных зеркал – все это тянет на понятие «приятных мелочей», так или иначе определяющих комфорт.Определенные надежды возлагаешь на 2-литровый двигатель, у которого в активе не только целых 140 сил, но и французская родословная. Агрегат серии PSA RFN 10LH3X в свое время успел верой и правдой послужить ряду моделей Peugeot/Citroen. Пик его мощности приходится на 6000 об/мин, следовательно, любит, чтобы его крутили. «Свежее и ровное дыхание» у мотора пробуждается после 3000 об/мин, до этого требовать от него динамики не приходится. {{gallery_1164}} Полагаю, что долю порыва «съедает» японский 6-диапазонный Aisin. Он, в принципе, неплохой – и эластичный, и тихий, но идеальной согласованности с ДВС по динамике добиться не удалось. Работа «на низах» не для нашего героя; не спасают даже 200 Нм максимального крутящего момента, ибо они актуальны лишь с 4000 об/мин. {{params_58314}} Быстро поняв, что к чему, я нашел хорошую альтернативу – ехать в ручном режиме. «Автомат» это предполагает, и тогда передвижение становится более острым и предсказуемым. Движение селектором АКПП на себя – передача вверх, от себя – естественно, вниз. Чтобы при обгоне, в легкую горку и т.п. всегда быть «с тягой», лучше заранее переходить на пару передач вниз. Тогда движок тянет изумительно, не сопровождая свой надрыв обременительным для вас шумом в салоне. Будете умышленно или по незнанию тупить – ехать, скажем, на 6-й разрешенные 75-80 км/ч, неминуемо попадете в зону «димедрола». Стрелка тахометра при этом не поднимется выше 1500 об/мин, а это, повторюсь, для двигателя совсем не родная стихия. Так что, милости просим активнее работать передачами, тогда и претензий к движку не будет. Понятное дело, такой стиль не может не отразиться на «аппетите», но если поймать свой оптимальный «момент», расхода в 8 л/100 км пути добиться реально. Я, замечу, смог показать результат чуть больше 7 литров, причем в соответствующем ему стиле передвигаться в городе совсем нетрудно.       Рулевое колесо, делающее примерно 3,2 полных оборота, в движении быстро теряет «налитость», становится легким, и приходится «прислушиваться» к нюансам его вращательных движений. При этом нельзя сказать, что так называемый «ноль» уж слишком «прозрачный», нет.  Главное, что в виражи автомобиль вписывается неплохо, остальное, включая подчас жестко настроенную подвеску, кроссоверу можно простить. {{gallery_1160}} Громкозвучное тиканье «поворотника» - и вот я уже направляю 18-дюймовые колеса (225/60 R18) малоизвестной у нас марки Flash на длинный косогор. Автомобиль переднеприводный, подключения задней оси нет, поэтому на мокрой от только прошедшего ливня тропе корму начинает заносить. Благо, я заранее перешел на 1-ю «ручную» передачу – тяга роскошная, рыжая грязь вылетает из-под колес на десятки метров, «тракторные» ямы проходятся легко. Считанные секунды – и 400-метровый склон покорен. Спуск назад не представлял особых трудностей, потому как к тугой педали тормоза за сотню километров по асфальту с частыми остановками я уже успел привыкнуть. Дабы не возвращать машину дилеру глинисто-грязной (некрасиво и неэтично), заехал на лесную поляну и протер «катки» о мокрую траву. Получилось будто заново родился. На десерт – о комплектациях и ценах, ибо это самое интересное. На выбор 4 исполнения: Comfort, Prestige, Premium, Luxury. В «базе» - а это 990 000 рублей – находим 5МКПП, рейлинги на крыше, легкосплавные диски, тканевый салон, водительское сиденье с ручной регулировкой в 6 направлениях,  ЦЗ с иммобилайзером, кондиционер, «мультимедийку» с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, Bluetooth, функцией i-radio, 6 динамиков. Prestige (1 149 000 рублей) добавлена рулем с кожаной отделкой, круиз-контролем, косметическими зеркалами с подсветкой, электрическим «ручником», розеткой 220В. Плюс 6-ступенчатый «автомат» вместо «механики».{{gallery_1162}} Premium (1 099 000 рублей) – это уже полноцветный дисплей бортового компьютера, подсветка дверей Ice Blue, кожаный салон, обогрев передних сидений, шторка в багажнике, климат-контроль. И, наконец, Luxury (1 249 000 рублей): электролюк, электрорегулировки водительского сидения с памятью положений, легкосплавная «запаска» 225/60 R18, бесключевой доступ и кнопочный пуск двигателя, электрозеркала с памятью и автокоррекцией при движении задним ходом, парктроники и камера заднего вида.
2018-06-13
Автор: Иван Братуха Фото автора и DFM
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