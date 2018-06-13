Тест-драйв DFM AX7: среднее арифметическое
Средняя строчка DFM в «турнирной таблице», с одной стороны, показатель некоей стабильности, с другой – хороший потенциал для «выстрела», вероятность догнать убежавших вперед китайских конкурентов, благо, что определенным оружием для этих целей DFM все же обладает. Речь идет о среднеразмерном кроссовере AX7, который появился в наших шоу-румах в июле 2017-го и который, по многочисленным отзывам, за целый год продаж не успел собрать большой эмоциональной критики.
Сами китайцы оценивают творение инженеров из Уханя высоко. В противном случае не было бы тех ежегодных 60-тысячных продаж с момента запуска AX7 в 2014 году и по сей день. Успех автомобиля в DFM объясняют доверием покупателей к государственным автокомпаниям КНР, каковой и является Dongfeng Motors, а также удачным решениям, реализованным при строительстве данного SUV.
Багажное отделение – отдельный разговор. 565 литров правильной формы с карманами по бокам – настоящий кладезь для тех, кто уже открыл сезон дачных поездок. При этом, как в любом другом нормальном автомобиле, кресла и спинки заднего дивана в AX7 складываются: и частично, и полностью, увеличивая полезное пространство для поклажи до «пещерных» 1585 литров. Кнопки электропривода активации багажной двери нет, но она (дверь) вполне податливо себя ведет и в ручном варианте открытия. Зато «запаска» - полноценная, такую любят многие из нас.
В один момент передвижения по грунтовке из зоны багажника начали доноситься некоторые посторонние звуки. Грешным делом попенял на слабое качество сборки – чего греха таить, применительно к «китайцам» все мы еще имеем предубеждения. Но когда удары стали донимать не на шутку, остановил машину и открыл дверь, понял: сам дурак. Из рюкзака выпала бутылка воды…
Заодно внимательнее присмотрелся к обустройству салона. Твердого пластика «по кругу» много, это факт. Но «отлитые» из него панели подогнаны друг к другу аккуратно, без больших претензий.
Электронный «ручник», сильная и производительная вентиляция, мультируль, зеркала с подсветкой в обоих солнцезащитных козырьках, электролюк и крупные «лопухи» наружных зеркал – все это тянет на понятие «приятных мелочей», так или иначе определяющих комфорт.
Определенные надежды возлагаешь на 2-литровый двигатель, у которого в активе не только целых 140 сил, но и французская родословная. Агрегат серии PSA RFN 10LH3X в свое время успел верой и правдой послужить ряду моделей Peugeot/Citroen. Пик его мощности приходится на 6000 об/мин, следовательно, любит, чтобы его крутили. «Свежее и ровное дыхание» у мотора пробуждается после 3000 об/мин, до этого требовать от него динамики не приходится.
|DongFeng AX7 Prestige 2.0 AT
|2 л, 140 л.с
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|0-100 - 8.7 с, 180 км/ч
|4690 x 1850 x 1727 мм
|передний
|АИ-95
|1 149 000 руб
|Все характеристики
Будете умышленно или по незнанию тупить – ехать, скажем, на 6-й разрешенные 75-80 км/ч, неминуемо попадете в зону «димедрола». Стрелка тахометра при этом не поднимется выше 1500 об/мин, а это, повторюсь, для двигателя совсем не родная стихия. Так что, милости просим активнее работать передачами, тогда и претензий к движку не будет. Понятное дело, такой стиль не может не отразиться на «аппетите», но если поймать свой оптимальный «момент», расхода в 8 л/100 км пути добиться реально. Я, замечу, смог показать результат чуть больше 7 литров, причем в соответствующем ему стиле передвигаться в городе совсем нетрудно.
Рулевое колесо, делающее примерно 3,2 полных оборота, в движении быстро теряет «налитость», становится легким, и приходится «прислушиваться» к нюансам его вращательных движений. При этом нельзя сказать, что так называемый «ноль» уж слишком «прозрачный», нет. Главное, что в виражи автомобиль вписывается неплохо, остальное, включая подчас жестко настроенную подвеску, кроссоверу можно простить.
Считанные секунды – и 400-метровый склон покорен. Спуск назад не представлял особых трудностей, потому как к тугой педали тормоза за сотню километров по асфальту с частыми остановками я уже успел привыкнуть. Дабы не возвращать машину дилеру глинисто-грязной (некрасиво и неэтично), заехал на лесную поляну и протер «катки» о мокрую траву. Получилось будто заново родился.
На десерт – о комплектациях и ценах, ибо это самое интересное. На выбор 4 исполнения: Comfort, Prestige, Premium, Luxury. В «базе» - а это 990 000 рублей – находим 5МКПП, рейлинги на крыше, легкосплавные диски, тканевый салон, водительское сиденье с ручной регулировкой в 6 направлениях, ЦЗ с иммобилайзером, кондиционер, «мультимедийку» с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, Bluetooth, функцией i-radio, 6 динамиков.
Prestige (1 149 000 рублей) добавлена рулем с кожаной отделкой, круиз-контролем, косметическими зеркалами с подсветкой, электрическим «ручником», розеткой 220В. Плюс 6-ступенчатый «автомат» вместо «механики».
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