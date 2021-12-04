Тест-драйв Exeed VX (3,6 млн руб.): выйти замуж за капитана
Фото: Exeed
У Exeed VX есть все данные, чтобы его заметили и оценили по достоинству. Во-первых, полноразмерных SUV на нашем рынке не так и много, чтобы говорить об изобилии. Во-вторых, он получился ладно скроенным, хорошо оснащенным и щеголяет ценой, которую вельможные тунеядцы могут принять за шутку.
Первые 200 автомобилей уже приехали в Россию и распределились по шоу-румам Exeed, коих в стране 45. Получается, в среднем, каждый дилер имеет в распоряжении по 4 красавца. Почему бы не заглянуть в автосалон и не прицениться: стартовая цена 3,3 млн рублей – не такие уж и громадные, по нынешним меркам, деньги за кроссовер, между осями которого 2900 мм свободного пространства.
Красавец-парень
Exeed VX с виду парень солидный, гармоничный, с грозной «физиономией» и агрессивным взором фар, которые удачно прилегают к массивной радиаторной решетке. Мощный бампер, увесистые хромированные перекладины – в этом ярко выраженном двухобъемном профиле все на своем месте: и выразительные борта, и высокая подоконная линия, и скруглено-квадратные арки колес, вмещающие в себя «20-е» колеса. Удачным получился и тыл - он не менее монументальный, с большой крышкой багажника и 2 «фигурными» патрубками выхлопной системы. А какими стильными и красиво светящимися в ночи получились задние фонари!
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
За все про все – около 1,8 тонны весу и 210 мм дорожного просвета. Правда, на последнюю цифру ориентироваться следует, скажем так, отчасти: если заглянуть автомобилю под брюхо, увидим, что все его центральные «потроха», включая трубы выхлопной системы, «закутаны» в защиту, которая «съедает» у клиренса миллиметров 40-45. Это вам сигнал, стоит ли бросать комфортное асфальтовое полотно и искать на свою голову внедорожных приключений.
В горку не получилось, только поперек склона
Мы с коллегой по тест-драйву на оные все же решились, да еще где: в горах Чеченской республики. В то время, когда европейскую часть страны засыпало белым пухом, на высоте порядка 1800 метров над уровнем моря ни снежинки, и лишь теплый, почти что апрельский суховей при откровенно не зимних +15… Красоты вокруг сказочные: перед глазами озеро Кезеной Ам, за ним солнечный Дагестан, а под ногами (пардон, шинами) твердая каменистая поверхность – в общем, ни намека на распутицу.
Определили автомобиль лицом к вершине, деактивировали ESP, начали с аккуратного газа – машина как вкопанная, не едет. Добавили газа – ноль откровения. Трансмиссию будто бы заговорили сном, и это на фоне того, что тахометр оставался глух к движению стрелки оборотов. Колеса напрочь отказывались бороться. Одна попытка, вторая, третья – бесполезно. Вскоре цифровая панель выдала предупреждение о перегреве коробки передач. А после автомобиль попросил нажать на педаль тормоза, поскольку определил крутость склона.
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
О том, что мы не на равнине, знали и без ведома автоматики. Остудили коробку, активировали ESP, перешли на ручной режим работы «робота» Getrag, сделали еще несколько «телодвижений» - увы, результат тот же, отрицательный. Причем, ни звукового надрыва, ни соответствующего запаха в салоне.
Хотелось бы думать, что это банально-частный глюк электроники, но ничуть не мейнстримное поведение агрегатной части. Тем более что, когда решили повторить ситуацию с крутым стартом уже на асфальте, машина, как ни в чем не бывало, тронулась на среднем газу. В виновники определили летнюю дорожную резину, должен же хоть кто-то понести тяжесть наказания. А другим, кстати, урок…
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Архангельская тишина
Exeed VX научен отделять шумы от сигналов, и передвижение даже на приличных скоростях не переходит границу слухового комфорта. Питер Маткин, исполнительный директор по исследованиям и разработкам Exeed, обратил внимание на сей момент в рамках онлайн пресс-конференции еще до начала тестовой программы.
«Четырехгоршковый» тенор 2-литрового турбомотора улавливается лишь в самых нагруженных ситуациях. Движок, признаемся, хороший. Не зря г-н Маткин уделил ему столько внимания в своем видео-выступлении из Китая. Мы уже рассказали о нем в своей недавней информации, поэтому по ряду позиций повторяться не станем. Сейчас добавим, что агрегат монтируется в том числе на родственный Chery Tiggo 8 Pro, который всего на 20 см короче Exeed VX.
|EXEED VX 2.0 AMT 4x4
|2 л, 249 л.с
|робот 7
|0-100 - 8.5 с, 195 км/ч
|4970 x 1940 x 1788 мм
|полный
|АИ-95, 9.5 л на 100 км
|Все характеристики
Некоторая компенсация за это – на «пятерку» настроенный рулевой механизм, благодаря чему крупногабаритный SUV выписывает горные виражи с легкостью компактного хэтчбека. Здесь, правда, следует обратить внимание на то, что, перейдя в «мануал», спуск с горки (или, наоборот, подъем) не будет полностью «ручным» - 7-ступенчатый «робот» то и дело будет менять ступени по своему распорядку и вопреки вашему видению дорожной ситуации. При этом совсем не факт, что что смена ступеней происходит в «красной» зоне шкалы тахометра.
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Семь мест, просторно, уютно, престижно
После нескольких часов за рулем комфортного VX на экране широкоформатной «приборки» (такой же, как на Exeed TXL) высвечивается строка, как забота о вашем состоянии, мол, вы уже долго в дороге, не пора ли отдохнуть? В такой момент ощущаешь себя водителем «дальнобойной» фуры, что придает вес себе родному.
Три дня в кресле 5-метрового SUV, и вы знаете, преимущественно добрые слова в адрес разработчиков интерьера. Традиционно компактные для китайцев подушки передних кресел в случае с Exeed VX – скорее, исключение из правил. Грамотная анатомия, куча электрорегулировок – едешь и совсем не думаешь о том, что у тебя, парень, есть проблемы со спиной. Кресла «закутаны» в красивую кожу, ровно прострочены, над головой панорамная крыша с электроприводом. Разве что торпедо не «кожаное», а лишь с имитацией под нее. Но вид, скажем так, почти естественный.
Рельефный трехспицевый мульти-руль с приплюснутым снизу ободом, сенсорный блок управления «микроклиматом» с 2 вращающимися «шайбами» и широкий тоннель между сиденьями с миниатюрным селектором трансмиссии – все это «убранство» к месту и со вкусом. Я бы, наверное, попросил разработчиков уменьшить нижний порог климатических градусов с актуальных «+18» до «+16», но знаю, что для многих это будет холодновато.
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Фото: Exeed
Парочка 12,3-дюймовых экранов, встроенных под единое стекло – новое современное решение рабочего места водителя, подсмотренное у кого-то из «великих». Левый (скажем так) экран заключает в себе функции приборной панели, правый - сугубо информационно-развлекательная информация. Качество выдаваемых картинок даже не обсуждается, скорость реагирования на касания пальцев без претензий.
Опций в Exeed VX - как веснушек, причем, как в первой комплектации Luxury (3 299 900 рублей), так и во второй President (3 599 900 рублей), мы их недавно перечисляли. При этом, по словам Геннадия Баранова, директора по развитию марки Exeed, в Россию постарались привезти то оборудование, которое доступно для китайских потребителей: «Смею вас заверить, мы ничего не потеряли. Но есть опции, которые пока не доступны в силу законодательных или технических ограничений. И это на данный момент для них барьер. Зато приобрели «зимний» пакет - подогрев руля, форсунок омывателя, лобового, кресел двух рядов, увеличенный объем бачка омывателя стекол (для него, кстати, в багажнике предусмотрен специальный чехол). Это все в стандартном оснащении VX».
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