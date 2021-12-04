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4 декабря 2021, 20:42

Тест-драйв Exeed VX (3,6 млн руб.): выйти замуж за капитана

В облике этого 5-метрового великана читаем такое выражение, «какое бывает у игрока в карты, обеспеченного козырями: он ждет только момента, чтобы объявить об этом своему партнеру и протянуть руку за выигрышем».
Фото: Exeed
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

У Exeed VX есть все данные, чтобы его заметили и оценили по достоинству. Во-первых, полноразмерных SUV на нашем рынке не так и много, чтобы говорить об изобилии. Во-вторых, он получился ладно скроенным, хорошо оснащенным и щеголяет ценой, которую вельможные тунеядцы могут принять за шутку.

Первые 200 автомобилей уже приехали в Россию и распределились по шоу-румам Exeed, коих в стране 45. Получается, в среднем, каждый дилер имеет в распоряжении по 4 красавца. Почему бы не заглянуть в автосалон и не прицениться: стартовая цена 3,3 млн рублей – не такие уж и громадные, по нынешним меркам, деньги за кроссовер, между осями которого 2900 мм свободного пространства.

Красавец-парень

EXEED VX
От 2 л, 249 л.с
Это мы раньше ржали как жеребцы на овсяном поле, пытаясь унизить потуги китайских дизайнеров, мол, все, что они рисуют, не иначе как «смесь гуцульской культуры со сталинским барокко». Но у товарищей из Поднебесной довольно быстро появились гроши, чтобы награждать лучших мировых автодизайнеров, и те стараются, не покладая рук.

Exeed VX с виду парень солидный, гармоничный, с грозной «физиономией» и агрессивным взором фар, которые удачно прилегают к массивной радиаторной решетке. Мощный бампер, увесистые хромированные перекладины – в этом ярко выраженном двухобъемном профиле все на своем месте: и выразительные борта, и высокая подоконная линия, и скруглено-квадратные арки колес, вмещающие в себя «20-е» колеса. Удачным получился и тыл - он не менее монументальный, с большой крышкой багажника и 2 «фигурными» патрубками выхлопной системы. А какими стильными и красиво светящимися в ночи получились задние фонари!

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана

За все про все – около 1,8 тонны весу и 210 мм дорожного просвета. Правда, на последнюю цифру ориентироваться следует, скажем так, отчасти: если заглянуть автомобилю под брюхо, увидим, что все его центральные «потроха», включая трубы выхлопной системы, «закутаны» в защиту, которая «съедает» у клиренса миллиметров 40-45. Это вам сигнал, стоит ли бросать комфортное асфальтовое полотно и искать на свою голову внедорожных приключений.

В горку не получилось, только поперек склона

Мы с коллегой по тест-драйву на оные все же решились, да еще где: в горах Чеченской республики. В то время, когда европейскую часть страны засыпало белым пухом, на высоте порядка 1800 метров над уровнем моря ни снежинки, и лишь теплый, почти что апрельский суховей при откровенно не зимних +15… Красоты вокруг сказочные: перед глазами озеро Кезеной Ам, за ним солнечный Дагестан, а под ногами (пардон, шинами) твердая каменистая поверхность – в общем, ни намека на распутицу.

Определили автомобиль лицом к вершине, деактивировали ESP, начали с аккуратного газа – машина как вкопанная, не едет. Добавили газа – ноль откровения. Трансмиссию будто бы заговорили сном, и это на фоне того, что тахометр оставался глух к движению стрелки оборотов. Колеса напрочь отказывались бороться. Одна попытка, вторая, третья – бесполезно. Вскоре цифровая панель выдала предупреждение о перегреве коробки передач. А после автомобиль попросил нажать на педаль тормоза, поскольку определил крутость склона. 

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана

О том, что мы не на равнине, знали и без ведома автоматики. Остудили коробку, активировали ESP, перешли на ручной режим работы «робота» Getrag, сделали еще несколько «телодвижений» - увы, результат тот же, отрицательный. Причем, ни звукового надрыва, ни соответствующего запаха в салоне.

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Выход из положения, естественно, был найден: малый задний ход, переориентирование автомобиля на более пологий старт почти поперек склона, короткие перебежки по закрытой бугристой местности с хорошо «читаемой» картинкой передней камеры – в общем, выбрались. Но почему многократно «обстрелянный» Borg Warner не смог задействовать многодисковую муфту, подключающую при необходимости задние колеса, так и осталось загадкой. Может, технари Exeed обратят на сей случай свое внимание…

Хотелось бы думать, что это банально-частный глюк электроники, но ничуть не мейнстримное поведение агрегатной части. Тем более что, когда решили повторить ситуацию с крутым стартом уже на асфальте, машина, как ни в чем не бывало, тронулась на среднем газу. В виновники определили летнюю дорожную резину, должен же хоть кто-то понести тяжесть наказания. А другим, кстати, урок…

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана

Архангельская тишина

Exeed VX научен отделять шумы от сигналов, и передвижение даже на приличных скоростях не переходит границу слухового комфорта. Питер Маткин, исполнительный директор по исследованиям и разработкам Exeed, обратил внимание на сей момент в рамках онлайн пресс-конференции еще до начала тестовой программы.

«Четырехгоршковый» тенор 2-литрового турбомотора улавливается лишь в самых нагруженных ситуациях. Движок, признаемся, хороший. Не зря г-н Маткин уделил ему столько внимания в своем видео-выступлении из Китая. Мы уже рассказали о нем в своей недавней информации, поэтому по ряду позиций повторяться не станем. Сейчас добавим, что агрегат монтируется в том числе на родственный Chery Tiggo 8 Pro, который всего на 20 см короче Exeed VX.

EXEED VX 2.0 AMT 4x4
2 л, 249 л.с
робот 7
0-100 - 8.5 с, 195 км/ч
4970 x 1940 x 1788 мм
полный
АИ-95, 9.5 л на 100 км
Все характеристики
249-сильный Alteco представляет собой алюминиевую «четверку» с турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива, 16-клапанным ГРМ типа DOHC и фазовращателями на впуске и выпуске. Турбину Питер Маткин похвалил особенно, акцентировав внимание на том, что ее в Китае производит молодое СП, созданное компаниями Bosch и Mahle. Все эти «атрибуты» обеспечивают хорошую тягу в широком диапазоне оборотов, а потому совершать затяжные обгоны на VX одно удовольствие. «Меланхолия» в режиме Eco не суть как очевидна, равно как нет особой остроты в «Спорте». Это, признаться, немного удивило.

Некоторая компенсация за это – на «пятерку» настроенный рулевой механизм, благодаря чему крупногабаритный SUV выписывает горные виражи с легкостью компактного хэтчбека. Здесь, правда, следует обратить внимание на то, что, перейдя в «мануал», спуск с горки (или, наоборот, подъем) не будет полностью «ручным» - 7-ступенчатый «робот» то и дело будет менять ступени по своему распорядку и вопреки вашему видению дорожной ситуации. При этом совсем не факт, что что смена ступеней происходит в «красной» зоне шкалы тахометра.

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана

Семь мест, просторно, уютно, престижно

После нескольких часов за рулем комфортного VX на экране широкоформатной «приборки» (такой же, как на Exeed TXL) высвечивается строка, как забота о вашем состоянии, мол, вы уже долго в дороге, не пора ли отдохнуть? В такой момент ощущаешь себя водителем «дальнобойной» фуры, что придает вес себе родному.

Три дня в кресле 5-метрового SUV, и вы знаете, преимущественно добрые слова в адрес разработчиков интерьера. Традиционно компактные для китайцев подушки передних кресел в случае с Exeed VX – скорее, исключение из правил. Грамотная анатомия, куча электрорегулировок – едешь и совсем не думаешь о том, что у тебя, парень, есть проблемы со спиной. Кресла «закутаны» в красивую кожу, ровно прострочены, над головой панорамная крыша с электроприводом. Разве что торпедо не «кожаное», а лишь с имитацией под нее. Но вид, скажем так, почти естественный.

Рельефный трехспицевый мульти-руль с приплюснутым снизу ободом, сенсорный блок управления «микроклиматом» с 2 вращающимися «шайбами» и широкий тоннель между сиденьями с миниатюрным селектором трансмиссии – все это «убранство» к месту и со вкусом. Я бы, наверное, попросил разработчиков уменьшить нижний порог климатических градусов с актуальных «+18» до «+16», но знаю, что для многих это будет холодновато. 

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Изображение загружается

Фото: Exeed

Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана
Тест драйв Exeed VX 3 6 млн руб выйти замуж за капитана

Парочка 12,3-дюймовых экранов, встроенных под единое стекло – новое современное решение рабочего места водителя, подсмотренное у кого-то из «великих». Левый (скажем так) экран заключает в себе функции приборной панели, правый - сугубо информационно-развлекательная информация. Качество выдаваемых картинок даже не обсуждается, скорость реагирования на касания пальцев без претензий.

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На втором ряду – комфортабельный диван, оснащенный откидным подлокотником по центру, и практически ровный пол. Есть третий ряд, но там, в отличие от очень просторного Chevrolet Tahoe, тесновато. Оба задних ряда складываются вровень с полом, увеличивая запас грузового пространства с 520 литров до 2,5 куб. метра. «Запаска», вопреки кем-то распространившейся неверной информации, размещена в полике, то есть как обычно, а не подвешена под днищем. В любой момент ее можно достать (сухую и чистую) и использовать по назначению.

Опций в Exeed VX - как веснушек, причем, как в первой комплектации Luxury (3 299 900 рублей), так и во второй President (3 599 900 рублей), мы их недавно перечисляли. При этом, по словам Геннадия Баранова, директора по развитию марки Exeed, в Россию постарались привезти то оборудование, которое доступно для китайских потребителей: «Смею вас заверить, мы ничего не потеряли. Но есть опции, которые пока не доступны в силу законодательных или технических ограничений. И это на данный момент для них барьер. Зато приобрели «зимний» пакет - подогрев руля, форсунок омывателя, лобового, кресел двух рядов, увеличенный объем бачка омывателя стекол (для него, кстати, в багажнике предусмотрен специальный чехол). Это все в стандартном оснащении VX».

Упомянутые модели: EXEED VX
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Тест-драйв Exeed VX (3,6 млн руб.): выйти замуж за капитана
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