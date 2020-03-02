Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
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Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Автомобиль черен, но тем красен. Монстр под два метра ростом и 5,6 метра от бампера до бампера рычит так, что отлетают все вопросы – парень крут и амбициозен. 6,2 литра V-образной конструкции выдают 411 атмосферных «кобыл», которые готовы стряхнуть с вас снежную пыль пока еще пребывающего в настоящей зиме финского Заполярья.
Силы в избытке
Я всегда полагал, что стометровку удобнее бежать в спортивном костюме, нежели в шубе. Но здесь особый случай. Шутка ли – 588 Нм пикового момента! Упругая педаль акселератора, как пламя паяльной лампы, подает газ залпом и ровно настолько, насколько вы рассчитываете. Причем, взрыв при продавливании моментальный, и на «прямике» с выпрямлением колес это особо важно. Вроде, только что закончил подруливать «баранкой» в повороте, а вот уже на спидометре 90 км/ч, и на носу очередной «аппендикс».
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
|Ford F-150 6.2 AT
|6.2 л, 411 / 302 при 5500 л.с
|автомат 6
|5603 x 2192 x 1994 мм
|полный
|АИ-92
|Все характеристики
Просторная квартира
Вроде, под колесами лед, сцепление должно быть так себе, но руль при этом прилично «налит», и эта его «тяжесть» вселяет уверенности, позволяет всегда чувствовать его актуальное положение относительно «катков». Сам руль, кстати, совсем не «тракторный», как можно было бы ожидать от внедорожного великана. Диаметр привычный, что называется, «легковой», разве что обод чутка толстоват, но как раз-таки это и добавляет ему шарма.
Широченная кабина, мощные кожаные кресла, гигантский объем «воздуха» в салоне – тут как двухкомнатной квартире, в которую перебираешься после хрущевской «однушки». Задний диван складывается в пропорции 40/20/40, что позволяет перевозить крупногабаритные вещи даже в кабине. На нем удобно лежать, почти не складывая ног. А если ехать сидя, удобно, пардон, даже с гитарой.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Спортивный тюнинг
Аббревиатура SVT – это ничто иное, как Sport Vehicle Tuning. Отсюда внедорожный обвес и длинноходная подвеска с большими, как мы уже сказали, колесами. Расширенная на 16,5 см, по сравнению с «гражданским» F-150, колея, увеличенный дорожный просвет, немного усовершенствованная ходовая часть – эти работы для «спортсмена» как Отче наш. Отсюда, собственно говоря, удачные старты в гонках Baja 1000.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Можно купить «бэу»
Официально Ford F-150 SVT Raptor в России не продавался, как, впрочем, и обычная версия F-150. При этом обозреваемое нами XII поколение внедорожника приобрести на подержанном рынке совсем не трудно. Больше всего машин 2012-2013 голов выпуска, актуальные продавцы просят за них порядка 2,9 – 3,5 млн рублей. Пробег таких внедорожников составляет от 85 до 190 тыс. км.
В своей «российской» жизни автомобили, как правило, обслуживались в тюнинг-ателье, где, собственно говоря, находится их история. Там же они проходили дополнительный тюнинг. Среди наиболее часто встречающихся работ – свет в кузове, камеры «по кругу», силовые бампера, лебедки на пультах, передний свет линзы, противотуманные фары, полная шумоизоляция салона, доработки по подвеске, хорошая музыка, покрытие кузова керамикой и пр.
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