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2 марта 2020, 02:36

Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря

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Фото пользователя 110km.ru
Железобетон марки «Нежность» дал трещину. Ford F-150 SVT Raptor ворвался на ледяной круг лапландского полигона White Hell, что называется, «вне конкурса». Вообще-то круги наматывали специально приспособленные для гонок «эр-эски» Audi, и появление на трассе гигантского «ящура» внесло в заезды зерно настоящего азарта.
Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Автомобиль черен, но тем красен. Монстр под два метра ростом и 5,6 метра от бампера до бампера рычит так, что отлетают все вопросы – парень крут и амбициозен. 6,2 литра V-образной конструкции выдают 411 атмосферных «кобыл», которые готовы стряхнуть с вас снежную пыль пока еще пребывающего в настоящей зиме финского Заполярья.

Силы в избытке

Ford F-150
От 2.7 л, 325 л.с
Мотор работает один, а ест за четверых – выйти из «двадцаточки» большое счастье. Но совсем не для экономии «фордовцы» построили «птеродактиля» - на стрелку уровня топлива в баке за рулем Raptor смотреть не принято. Бензин льется как из трубы, но и едет тяжелый внедорожник так, что «эр-эски» позавидуют. Как говорится, «болонки на Борей на лают».

Я всегда полагал, что стометровку удобнее бежать в спортивном костюме, нежели в шубе. Но здесь особый случай. Шутка ли – 588 Нм пикового момента! Упругая педаль акселератора, как пламя паяльной лампы, подает газ залпом и ровно настолько, насколько вы рассчитываете. Причем, взрыв при продавливании моментальный, и на «прямике» с выпрямлением колес это особо важно. Вроде, только что закончил подруливать «баранкой» в повороте, а вот уже на спидометре 90 км/ч, и на носу очередной «аппендикс».

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Ford F-150 6.2 AT
6.2 л, 411 / 302 при 5500 л.с
автомат 6
5603 x 2192 x 1994 мм
полный
АИ-92
Все характеристики
На ледяной дуге «Раптор» на удивление устойчивый. Да, во многом заслуга когтистых «Хаккапелиитт», которые твердо держат тяжелую 2,8-тонную тушу, но и полноприводное шасси с задней зависимой подвеской не плошает. Захожу в поворот с небольшим запасом на внешнем радиусе, целюсь рулем на середину виража, и далее внедорожник с «лесным» клиренсом 241 мм точно трамвай выписывает траекторию под ровный газ, не теряя ни сантиметра точности заранее выбранного маршрута. Ни тебе виляния задом, ни тебе медвежьей неповоротливости. На следующих кругах добавляю динамики на слаломе, и ощущения те же.

Просторная квартира

Вроде, под колесами лед, сцепление должно быть так себе, но руль при этом прилично «налит», и эта его «тяжесть» вселяет уверенности, позволяет всегда чувствовать его актуальное положение относительно «катков». Сам руль, кстати, совсем не «тракторный», как можно было бы ожидать от внедорожного великана. Диаметр привычный, что называется, «легковой», разве что обод чутка толстоват, но как раз-таки это и добавляет ему шарма. 

Широченная кабина, мощные кожаные кресла, гигантский объем «воздуха» в салоне – тут как двухкомнатной квартире, в которую перебираешься после хрущевской «однушки». Задний диван складывается в пропорции 40/20/40, что позволяет перевозить крупногабаритные вещи даже в кабине. На нем удобно лежать, почти не складывая ног. А если ехать сидя, удобно, пардон, даже с гитарой.

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Тестовый автомобиль, понятное дело, не новый и, скорее всего, видавший виды, но большой потертости внутри не видно. Оформление приборной доски, да, старомодное, но и автомобиль не вчера с конвейера: слегка несуразные, по современным меркам, круглые воздушные дефлекторы, жесткая пластиковая и почти непрезентабельная отделка, по-грузовому вертикальная архитектура приборной панели, старомодная рукоять селектора АКПП… Но, опять же, я бы отнес имеющийся дизайн-рисунок, скорее, к оригинальным фишкам «Раптора», нежели к его неудачам.  

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Забираться на водительское кресло, вроде как, несложно, правда, приходится держаться за руль, ибо ручек на стойках почему-то нет. «Высоко сижу – далеко гляжу», – это в самый раз про Raptor. Кажется, что еще пару сантиметров – и рукой до неба достать. Все, кто на улице рядом – жалкие лилипуты. Брустверы, ограничивающие коридоры прохождения виражей - как на ладони, поле «змейки» просматривается идеально. Назад иногда поглядывать все же следует, как-никак не один на трассе. Но снежная пыль от «эр-эсок», транслируемая через большущие наружные «лопухи», где-то там, на приличном и безопасном расстоянии.

Спортивный тюнинг

Аббревиатура SVT – это ничто иное, как Sport Vehicle Tuning. Отсюда внедорожный обвес и длинноходная подвеска с большими, как мы уже сказали, колесами. Расширенная на 16,5 см, по сравнению с «гражданским» F-150, колея, увеличенный дорожный просвет, немного усовершенствованная ходовая часть – эти работы для «спортсмена» как Отче наш. Отсюда, собственно говоря, удачные старты в гонках Baja 1000.

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря

Фото пользователя 110km.ru

Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Тест драйв Ford F 150 SVT Raptor разбудить ген богатыря
Системе полного привода помогает пониженная передача (с отношением 1:2,64), есть задний дифференциал с электронным управлением – он, понятное дело, заведует блокировкой. Чтобы перейти с заднего привода в режим «4x4» и обратно, совсем не обязательно смотреть на спидометр. Другое дело - включение пониженной передачи: здесь только через «нейтраль» и только на скорости до 5 км/ч. В помощниках числятся помощь при спуске с горки, а также разные внедорожные режимы для двигателя и трансмиссии. 

Можно купить «бэу»

Официально Ford F-150 SVT Raptor в России не продавался, как, впрочем, и обычная версия F-150. При этом обозреваемое нами XII поколение внедорожника приобрести на подержанном рынке совсем не трудно. Больше всего машин 2012-2013 голов выпуска, актуальные продавцы просят за них порядка 2,9 – 3,5 млн рублей. Пробег таких внедорожников составляет от 85 до 190 тыс. км.

В своей «российской» жизни автомобили, как правило, обслуживались в тюнинг-ателье, где, собственно говоря, находится их история. Там же они проходили дополнительный тюнинг. Среди наиболее часто встречающихся работ – свет в кузове, камеры «по кругу», силовые бампера, лебедки на пультах, передний свет линзы, противотуманные фары, полная шумоизоляция салона, доработки по подвеске, хорошая музыка, покрытие кузова керамикой и пр.

Иван Братуха
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Отзывы по теме
Форум Ford F-150
Уважаемые собратья ! Помогите найти рем набор на передний суппорт на Ф - 150 2006 года или его аналог.... зараннее всем спасибо !
Сергей
Ford рассекретил F-150 2015 модельного года
супер конечно слов иет.
к.г.
Тормозные колодки Ford F150
Срочно торг
shevron
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Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
Автомобиль черен, но тем красен. Монстр под два метра ростом и 5,6 метра от бампера до бампера рычит так, что отлетают все вопросы – парень крут и амбициозен. 6,2 литра V-образной конструкции выдают 411 атмосферных «кобыл», которые готовы стряхнуть с вас снежную пыль пока еще пребывающего в настоящей зиме финского Заполярья. Силы в избытке{{model_v2_no_show_2053}} Мотор работает один, а ест за четверых – выйти из «двадцаточки» большое счастье. Но совсем не для экономии «фордовцы» построили «птеродактиля» - на стрелку уровня топлива в баке за рулем Raptor смотреть не принято. Бензин льется как из трубы, но и едет тяжелый внедорожник так, что «эр-эски» позавидуют. Как говорится, «болонки на Борей на лают». Я всегда полагал, что стометровку удобнее бежать в спортивном костюме, нежели в шубе. Но здесь особый случай. Шутка ли – 588 Нм пикового момента! Упругая педаль акселератора, как пламя паяльной лампы, подает газ залпом и ровно настолько, насколько вы рассчитываете. Причем, взрыв при продавливании моментальный, и на «прямике» с выпрямлением колес это особо важно. Вроде, только что закончил подруливать «баранкой» в повороте, а вот уже на спидометре 90 км/ч, и на носу очередной «аппендикс». {{gallery_1950}} {{params_39891}} На ледяной дуге «Раптор» на удивление устойчивый. Да, во многом заслуга когтистых «Хаккапелиитт», которые твердо держат тяжелую 2,8-тонную тушу, но и полноприводное шасси с задней зависимой подвеской не плошает. Захожу в поворот с небольшим запасом на внешнем радиусе, целюсь рулем на середину виража, и далее внедорожник с «лесным» клиренсом 241 мм точно трамвай выписывает траекторию под ровный газ, не теряя ни сантиметра точности заранее выбранного маршрута. Ни тебе виляния задом, ни тебе медвежьей неповоротливости. На следующих кругах добавляю динамики на слаломе, и ощущения те же. Просторная квартираВроде, под колесами лед, сцепление должно быть так себе, но руль при этом прилично «налит», и эта его «тяжесть» вселяет уверенности, позволяет всегда чувствовать его актуальное положение относительно «катков». Сам руль, кстати, совсем не «тракторный», как можно было бы ожидать от внедорожного великана. Диаметр привычный, что называется, «легковой», разве что обод чутка толстоват, но как раз-таки это и добавляет ему шарма.  Широченная кабина, мощные кожаные кресла, гигантский объем «воздуха» в салоне – тут как двухкомнатной квартире, в которую перебираешься после хрущевской «однушки». Задний диван складывается в пропорции 40/20/40, что позволяет перевозить крупногабаритные вещи даже в кабине. На нем удобно лежать, почти не складывая ног. А если ехать сидя, удобно, пардон, даже с гитарой. {{gallery_1949}} Тестовый автомобиль, понятное дело, не новый и, скорее всего, видавший виды, но большой потертости внутри не видно. Оформление приборной доски, да, старомодное, но и автомобиль не вчера с конвейера: слегка несуразные, по современным меркам, круглые воздушные дефлекторы, жесткая пластиковая и почти непрезентабельная отделка, по-грузовому вертикальная архитектура приборной панели, старомодная рукоять селектора АКПП… Но, опять же, я бы отнес имеющийся дизайн-рисунок, скорее, к оригинальным фишкам «Раптора», нежели к его неудачам.   {{material_112822}} Забираться на водительское кресло, вроде как, несложно, правда, приходится держаться за руль, ибо ручек на стойках почему-то нет. «Высоко сижу – далеко гляжу», – это в самый раз про Raptor. Кажется, что еще пару сантиметров – и рукой до неба достать. Все, кто на улице рядом – жалкие лилипуты. Брустверы, ограничивающие коридоры прохождения виражей - как на ладони, поле «змейки» просматривается идеально. Назад иногда поглядывать все же следует, как-никак не один на трассе. Но снежная пыль от «эр-эсок», транслируемая через большущие наружные «лопухи», где-то там, на приличном и безопасном расстоянии. Спортивный тюнингАббревиатура SVT – это ничто иное, как Sport Vehicle Tuning. Отсюда внедорожный обвес и длинноходная подвеска с большими, как мы уже сказали, колесами. Расширенная на 16,5 см, по сравнению с «гражданским» F-150, колея, увеличенный дорожный просвет, немного усовершенствованная ходовая часть – эти работы для «спортсмена» как Отче наш. Отсюда, собственно говоря, удачные старты в гонках Baja 1000.{{gallery_1951}} Системе полного привода помогает пониженная передача (с отношением 1:2,64), есть задний дифференциал с электронным управлением – он, понятное дело, заведует блокировкой. Чтобы перейти с заднего привода в режим «4x4» и обратно, совсем не обязательно смотреть на спидометр. Другое дело - включение пониженной передачи: здесь только через «нейтраль» и только на скорости до 5 км/ч. В помощниках числятся помощь при спуске с горки, а также разные внедорожные режимы для двигателя и трансмиссии.  Можно купить «бэу»Официально Ford F-150 SVT Raptor в России не продавался, как, впрочем, и обычная версия F-150. При этом обозреваемое нами XII поколение внедорожника приобрести на подержанном рынке совсем не трудно. Больше всего машин 2012-2013 голов выпуска, актуальные продавцы просят за них порядка 2,9 – 3,5 млн рублей. Пробег таких внедорожников составляет от 85 до 190 тыс. км.В своей «российской» жизни автомобили, как правило, обслуживались в тюнинг-ателье, где, собственно говоря, находится их история. Там же они проходили дополнительный тюнинг. Среди наиболее часто встречающихся работ – свет в кузове, камеры «по кругу», силовые бампера, лебедки на пультах, передний свет линзы, противотуманные фары, полная шумоизоляция салона, доработки по подвеске, хорошая музыка, покрытие кузова керамикой и пр.
2020-03-02
Автор: Иван Братуха
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