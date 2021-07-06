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6 июля 2021, 12:00

Тест-драйв Geely Atlas Pro: без права на провал

Казалось бы, перья заточены, пушки заряжены, роли разучены - «Атласу» в России не так уж и плохо. Но Geely решила явить миру не столько логическое и вполне ожидаемое его продолжение, сколько выдать несколько иной продукт. При этом всего лишь добавив к названию коротенькую частичку «Pro».
Фото: Geely
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал

В этой связи рождается совершенно логичный вопрос: «Pro» – это про что? Давайте разберемся.

Пускай сложилось все иначе…

Внешних отличий «прошки» от привычного «Атласа» будто бы нет. Но это лишь на первый и  беглый взгляд. Де-факто автомобиль укрупнился в размерах, добавив 2,5 см (4544 мм) в длину и 1,9 см в высоту. У него иные капот с ярко начерченными ребрами, LED-фары, решетка радиатора с вписанным монохронным логотипом, а также другой формы бамперы, благодаря чему на 2,5 (22 град.) и 4,5 град. (26 град.) уменьшились углы въезда и съезда. Александр Волынский, менеджер по продукту ООО «Джили-Моторс», утверждает, что, несмотря на кажущуюся схожесть, ни одна кузовная панель «Атласа» к Pro не подойдет, дескать, все оригинальное. При этом заметим, что ширина (1713 мм) и величина колесной базы (2670 мм) остались без изменений.

Ответ на вопрос, хорошо ли, что новый автомобиль, в общем и целом, сохранил узнаваемый облик, несомненно, даст покупатель, но профессионалы в лице Гай Бергойна, главы Geely Design Shanghai, не стали заниматься миккимаусовской работой, а им, что называется, виднее. Недаром китайскому потребителю дизайн Atlas Pro безапелляционно пришелся по душе. 

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал

На крючке

Салон автомобиля производит более сильное впечатление. Наверное, за счет того, что над ним поработали усерднее. В оформлении найдем элементы, встречающиеся как в простом «Атласе», так и в двух других моделях Geely – Coolray и Tugella. «Кулреевские» селектор передач и козырек приборов, «тугелловские» руль и экран центральной консоли - микс получился добротный и свежий. И пускай прострочка на передней панели лишь имитация, выполнена она правдоподобно и не дает усомниться в том, что использованные материалы - хорошего качества.  

Geely Atlas Pro
От 1.5 л, 177 л.с
Новый от 2 119 990 до 2 184 990 Р

Насколько удачно подогнаны все пластмассовые элементы, покажет, пожалуй, время. На нашем же тесте никаких скрипов и «сверчков» слышно не было, даже при большой тряске. И в этом, как нам видится, прослеживается работа менеджеров российского офиса Geely. В беседе с корреспондентом 110km.ru менеджер по качеству ООО «Джили-Моторс» Алексей Гудожников заметил, что уделяет первостепенное внимание тому, как осуществляется сборка Atlas Pro на белорусском предприятии «БелДжи», мол, при надлежащем контроле удается достичь желаемых результатов.

Приятно удивил уровень простора. И, прежде всего, на втором ряду сидений, где предусмотрен новый подлокотник с подстаканниками скрытого типа. Даже если передний пассажир отодвинет свое кресло максимально назад, перед коленями заднего седока все же сохранится несколько сантиметров свободы. Спинки передних сидений имеют пластиковую защиту от ног непоседливых детишек, а также сетки для хранения всякой мелочевки. В торце центрального тоннеля не только дефлекторы климатической системы, но и 2 USB-разъема быстрой зарядки. На средних стойках – крючки для одежды.

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал

Складывание спинок заднего дивана, которые, кстати, имеют 5-градусный угол наклона, не образует абсолютно ровного пола, но 1,7-метровый длинномер уложить все же возможно. В полике – докатка, при этом литраж багажного отделения до уровня шторки, двигающейся по направляющим, – 378 литров. Да, немного, зато, в сравнении с простым «Атласом», увеличилась ширина дверного проема и параллельно (на целых 6 см) снизилась погрузочная высота. На наш вопрос: «как удалось достичь последнего показателя?», Александр Волынский кратко ответил: «благодаря новой схеме подвески».

Цифра, панорама, букет ассистентов

На рабочем месте водителя полный порядок и, если так можно выразиться, дисциплина. Во-первых, хорошо и удобно сидится – кресло имеет не только красивые формы и удачный профиль, но и развитую боковую поддержку, которая удерживает плотно пообедавшее тело в поворотах. Во-вторых, вся необходимая для управления автомобилем информация, что называется, перед глазами.

Цифровая «приборка» радует глаз четкой и хорошо читаемой картинкой. В зависимости от режима езды (Eco, Comfort, Sport, Offroad) она способна менять свой стиль. Добрых слов заслуживает и большой (12,3 дюйма) экран на центральной консоли, знакомый по Geely Tugella – у него не менее великолепные изображение и отзывчивость. У монитора множество разных меню, которые ничуть не мешают друг другу. Разве что не предусмотрена навигация, а та, что транслируется через смартфон, пока что реализована не совсем удобно. Зато, в случае чего, по экрану можно водить влажными пальцами или в перчатках – отклик будет адекватный.

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал

На продуктовой презентации представители Geely то и дело нахваливали панорамную крышу - за ее гигантские, в сравнении с конкурентами, размеры (1180x700 мм). Опция, безусловно, хорошая, но, как нам кажется, особо большим спросом «панорамные» версии пользоваться все же не будут – уж такова специфика отечественного рынка.

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Куда охотнее наш человек «клюнет» на другие, более полезные фишки - обогревы сидений переднего и заднего ряда, руля, зеркал и лобового стекла, адаптивный круиз, 2-зонный климат, камеры кругового обзора, электропривод двери багажника, беспроводную зарядку смартфона. Ну и, безусловно, на целый букет систем безопасности – экстренное торможение, распознавание пешеходов, дорожных знаков, удержания и возврата в полосу движения и т.п. Мы протестировали электронные «примочки» и можем засвидетельствовать их соответствие заявленным возможностям.

Три цилиндра и 177 «лошадей»

Пошаговым описанием вышеизложенного мы подошли к тому, что уместно назвать в автомобиле самым главным. В случае с Atlas Pro – это золотая связка силовой установки, трансмиссии и «мягкого» гибрида. Да, господа, в отличие от хорошо знакомого «Атласа» и прочих моделей Geely, версия Pro – гибридная. В основе - 1,5-литровый турбомотор JLH-3G15TD (Euro-6), как на Coolray. Правда, в данном случае увеличена его форсировка. Всего 3 цилиндра, но в них «запряжено» 177 «кобыл».

Спросите, как едет? Отвечаем: относительно динамично и подчеркнуто плавно. Сетуя на отсутствие подрулевых переключателей, при наборе скорости невольно отдаешь должное уверенному и ничем непрерываемому тяговому потоку, который сопровождается аккуратным электрическим гулом. Получается красиво. В той зоне оборотов, где двигатель склонен к турбояме, на помощь приходит турбокомпрессор с низкой инертностью. Понятное дело, что он не способен ее «убить» напрочь, но уменьшить нежелательный эффект – пожалуйста.

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал

«Мягкий» гибрид под названием EMS 48V добавляет динамики в тот самый момент, когда 3-цилиндровые «легкие» просят воздуха – прибавка составляет 50 Нм в диапазоне 1500-4000 об/мин. Компактный «робот» 7DCT с двумя сцеплениями переключает передачи плавно, но к его работе есть некоторые вопросы. Мы с коллегой попеременно пробовали уложиться в 9,9 секунды до «сотни», анонсированные производителем, но каждый раз тщетно. Ни в режиме «ланч контрол», ни каким другим способом не получилось повторить рывка с места, на чем настаивает создатель. Причем, даже в спорт-режиме. Такое впечатление, что «композиторам» не хватило всего несколько нот, чтобы создать музыкальный хит из «куплета» ДВС и «припева» 7DCT.

Geely Atlas Pro Flagship+ 1.5 AMT 4x4
1.5 л, 177 л.с
робот 7
4544 x 1713 x 1831 мм
полный
АИ-95, 6.8 л на 100 км
2 184 990 руб
Все характеристики

Безальтернативно резкий газ в пол – это для «робота» совсем не комильфо. И уж тем более не экономия топлива. А она, между прочим, на зависть врагам Atlas Pro, заявлена на уровне 6,8 л/100 км. Опять же, мы неоднократно пытались повторить, но 1,8-тонный SUV с тремя мужичками на борту отказывался приблизиться к данному показателю, держась в полутора-двух литрах выше заявленного. Спросили коллегу, ехавшему «бобылем» - у него получилось 7,4 литра. Мастер, однако.

Мягко стелешь, товарищ

Мягкий гибрид EMS 48V – разработка Geely. По сути, это хорошая связка для экономичного движения. Максимальный комбинированный крутящий момент в определенных ситуациях достигает 300 Нм. В основе технологии – 48-вольтная литий-ионная батарея емкостью 80 А/ч. Плюс стартер-генератор с ременным приводом, расположенный на двигателе, да преобразователь постоянного тока с 48В на 12В, который также смонтирован в передней части.

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал

Технология активирована практически всегда. Когда останавливаетесь на светофоре – срабатывает система «Старт-Стоп». При этом двигатель глушится еще до этого, на скорости 15 км/ч и меньше. При возобновлении движения запуск мотора происходит практически без шума, при этом он сразу выходит на рабочие обороты, то есть нет стандартного скачка этих самых оборотов. Стартер-генератор улучшает динамику машины на низких и средних оборотах и при интенсивном разгоне. А ассистент разгона, как мы уже сказали, дает дополнительную динамику 50 Нм.

Аккумуляторной батареи от A123 Systems определили место сзади. Как и положено, ее зарядка осуществляется в ходе движения. При этом когда вы находитесь на стабильно высокой скорости, автоматически (через предварительную настройку в мультимедиа) срабатывает режим движения накатом. Очень интересная функция: машина движется равномерно, а ДВС выключается, и трансмиссия при этом также не задействована. Работа системы заметна по упавшим до нуля оборотам на тахометре да по изменению цвета (с оранжевого на голубой) соответствующей иконки на «приборке». При торможении происходит классическая рекуперация: кинетическая энергия преобразуется в электричество и моментально направляется в модуль с 48-вольтовой батареей.

Не гоняйте по буеракам

На ровном асфальте Atlas Pro способен продемонстрировать свои лучшие ходовые характеристики. И доработанная инженерами Lotus (марка входит в империю холдинга Geely) подвеска выступает тому хорошим подспорьем. Автомобиль не валкий, в нем не укачивает. Процесс замедления демонстрирует грамотное распределение веса по осям без изменения траектории движения.

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Изображение загружается

Фото: Geely

Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал
Тест драйв Geely Atlas Pro без права на провал

На гребенке чуть сложнее. Быстрый ход сопровождается трансляцией неровностей в салон, прежде всего, в адрес пассажиров второго ряда. И здесь уже мало спасает облегченная конструкция подвески и сниженные неподрессоренные массы. Мы не раз пробивали подвеску в, казалось бы, простых случаях, и только поняв сию особенность настроек, решили передвигаться с чуть меньшим задором.

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Затяжной штурм высоты для муфты BorgWarner может оказаться тяжелым лишь в одном случае: если совершать подъем с остановками и напряженными стартами. Правильный водитель поедет ходом, не дрожа перед высотой и уклоном и не убирая башмак с педали акселератора. Это, как говорится, основа основ, и здесь не нам вас учить.

А вот что мы способны подсказать, так это цены на Atlas Pro. Импортер озвучил пока две цифры, потому как на сегодняшний день доступны всего две комплектации. И Flagship, и Flagship+ считаются верхними, посему обе, пардон, «за 2 млн рублей» (2 119 990 и 2 184 990 рублей). Стартовые версии, как уже информировал портал 110km.ru, приедут к нам не раньше 2022-го. Они будут дешевле, но по части «фарша» заметно слабее – с передним приводом, на «автомате» вместо «робота» и без «мягкого» гибрида. А пока ждем 2 августа – в этот знаменательный для «Войск дяди Васи» день стартуют официальные продажи Geely Atlas Pro. 

Упомянутые модели: Geely Atlas Pro (от 2 119 990 Р)
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