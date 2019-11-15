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15 ноября 2019, 00:07

Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу

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Фото: Haval
Если у вас всего 5 подписчиков, а в друзьях только шашлычная «У Ашота», этот автомобиль не для вас. Даже если он китайский и даже если он собран в России. Ему нужен другой покупатель. У которого «и труба повыше, и дым погуще». Потому как выглядит Haval F7x не хуже BMW X4/X6, а стоит дороже Renault Arkana.
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

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На днях, наконец, озвучили цену на «икс» - от 1 549 000 рублей (4x2). Это аккурат посередине между французским кросс-купе (от 1 015 000 рублей) и немецкими коллегами из той же кросс-купе лиги (Mercedes-Benz GLC Coupe – 3 980 000 рублей, BMW X4 – 3 620 000 рублей). Поскольку до «премиалов» китайскому продукту как до купола цирка, резонно сравнивать его с «Арканой».

Haval F7x вошел в рыночные отношения с российским потребителем тихо и скромно. Азиаты не стали интриговать публику по примеру маркетолгов Renault, которые в течение нескольких  месяцев до премьеры модели выдавали в СМИ по горстке новостей. При этом руководство Haval Motor Rus сделало куда более верный шаг – первым делом познакомило прессу с отечественным производством, практически ничего не скрывая, мол, чем богаты, то и покажем. Признаться, нам с коллегами понравилось, а потому и отчеты получились «за здравие».

Вставили по-желтому

Haval F7x
От 2 л, 190 л.с
Новый от 1 549 000 до 1 819 000 Р
Трудно говорить, кто визуальнее круче – Arkana или F7x. Скажем так, оба хороши, каждый по-своему. Претензий к качеству тульской сборки Haval нет – все панели подогнаны как положено, уровень окраски приличный, скрипов пластика внутри во время движения не слышно. Да и материалы отделки у F7x, признаться, интереснее. Отсутствует дешево-дубовый «а-ля дворняга» пластик. Вместо оного - «кожаное ателье» по кругу, и только торпедо пластмассовое, с имитацией кожаной прострочки, как на Lifan Myway.

Желтые вставки на креслах и обшивке дверей, вне сомнения, придают интерьеру некую оригинальность, невольно инициируя вопрос: «Почему именно желтые?». Но четкого ответа из уст китайцев мы на сей счет не получили. А нам с коллегой по экипажу почему-то вдруг вспомнились сумки через плечо времен комсомольской юности, на которых был нарисован либо мяч, либо красовалась надпись «Спорт», и которые мы таскали в школу. Бельмо это на глазу или элемент маленького искусства в рамках салона конкретного автомобиля – решит покупатель. К тому же, данный стиль оформления доступен лишь в топовой комплектации Premium (1 739 000 рублей – «4x2» и 1 819 000 рублей – «4x4»).

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Она (комплектация), сразу осекусь, очень и очень вкусная по оснащению, и в этом плане Haval, что называется, держит марку. 19-е легкосплавные колеса, электролюк, камера кругового обзора 360 градусов, о работе которой мы писали отдельно, адаптивный «бошевский» круиз, передние датчики парковки, автоматическая система торможения, выбор режимов движения, LED-фары, шторки безопасности плюс многое другое, включая «Интеллектуальный пакет» (контроллер управления мультимедийкой и цифровая панель приборов). Правда, эта опция доступна для заказа и на стартовой версии, что само по себе заманчиво.

Как и родственный F7, купе-кроссовер F7х создан на абсолютно новой платформе i-Home, или Mobile Wisdom Platform. На ее основе в будущем, за счет масштабируемости, предполагается выпускать сразу 3 модельные линейки бренда – с учетом потенциального расширения модельного ряда и обновлений дизайна. F7x имеет фирменную 6-угольную решетку радиатора с трехмерной структурой, состоящей из 192 рельефных шестиугольников. Рисунок решетки радиатора перекликается с оформлением рамок противотуманных фар.
Передние кресла неплохо спрофилированы, разве что на водительском мне чутка не хватило длины подушки. Предусмотрена электрорегулировка по высоте, но она, на мой взгляд, могла бы иметь чуть больший ход – для таких, как я, любителей «все видеть». Рычажки управления этими самыми регулировками сгруппированы тесновато: берешься за один, невольно утыкаешься в соседний. Регулировка поясничного подпора отсутствует, но ее обещают внедрить. Позже. Рулевое колесо – в мульти-исполнении, но толстоватое по ободу и обшитое искусственной кожей не так утонченно, как хотелось бы. «Греет» лишь возможность двигать его и вверх, и продольно.

Если что, BorgWarner поможет

На скоростях «баранка» легковата – то и дело приходится доворачивать, чтобы грамотно вписаться в дугу. Если скорость выбрана неверно, кузов проявит склонность с крену – лучше с этим не шутить. На парковке и при малой динамике вопросов к рейке и усилителю нет – отрабатывают разворот как надо, используя минимум имеющейся площади. Понравились настройки подвески – ни стыки, ни ямки поглубже «иксу» нипочем. И пассажирам, что особенно важно, также. Удачно скомпонованы элементы шасси. Универсальный «МакФерсон» спереди и 2-рычажная схема сзади – беспроигрышная формула.

В ходе теста пришлось штурмовать скользкую и совсем не пологую горку заброшенного карьера, изрезанного мини-оврагами. Не уверен, что поднялся бы на него на одном моноприводе, но в случае с F7x на помощь пришла наработка BorgWarner. Подача момента на все колеса от компании с мировым именем реализована посредством электромагнитной многодисковой муфты NexTrac.

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Трансмиссия F7x – первая преселективная коробка с двумя сцеплениями и управлением при помощи электронного джойстика (fly-by-wire) или посредством подрулевых лепестков. «Робот» 7DCT разработан компанией под руководством немецкого инженера Герхарда Хеннинга, вошел в «ТОП-10 лучших коробок мира». Легкая и компактная коробка, имеет коэффициент полезного действия более 95%. Отличается плавным и бесшумным переключением передач, высокой производительностью, отсутствием потерь крутящего момента при переключениях, а также наличием эффективной системы охлаждения, которая обеспечивает надежность и долговечность.
Вроде, никакого откровения, а нужно ли оно? Со своей задачей «техника» справилась на твердую «пятерку»; главное в подобных случаях перейти на управление подрулевыми лепестками, чтобы принудительно задать «роботу» 1-ю тяговую передачу. А 50% вожделенного момента NexTrac без вашего участия быстро перебрасывает назад, заставляя небезучастно крутиться все 4 колеса.  

Кстати, в поле действия вашей правой руки вы обнаружите не привычный рычаг коробки, а стильный не фиксируемый джойстик – как у «премиалов». Это лишнее подтверждение того, что Haval старается и в мелочах следовать последним тенденциям автопрома, перенимая лучшее и прогрессивное.

Едет на свои «лошади»

Мотор у F7x, в отличие от «просто F7», один – объемом 2 литра, но с поголовьем в 190 «лошадей» (1,5 литра нет и не будет). Это родной «грейтволовский» агрегат, над которым немного поколдовали инженерные умы из Японии и Европы. Альтернативы, увы, нет, посему придется раскошелиться на налог. Зато бонусом получаете весьма приличную динамику, с хорошим 9-секундным стартом и тягой при необходимости ускорения на обгоне. Главный помощник 16-клапанному механизму ГРМ типа DOHS – турбонаддув. Благодаря ему, удалось получить максимальную отдачу в 340 Нм при 2000-3200 об/мин. Впрыск -  распределенный, есть фазовращатели на впуске и выпуске. В общем, один в один как на обычном F7.

Дорожные повадки у братьев схожие, даже несмотря на то, что снаряженная масса «разнокузовных» машин немного разнится. ДВС охотно крутится до 5300-5500 оборотов, переходя, когда нужно, на понижающие передачи. Если не «торпедировать события», то на верхней 7-й скорости автомобиль будет плестись «черепашьи» городские 63-65 км/ч, не подавая признаков «одышки». Но опять же, мне было более комфортно управлять машиной посредством подрулевых лепестков – всегда понимаешь, что тебе нужно в конкретной дорожной ситуации и потому заранее выбираешь правильный режим. Круиз-контроль работает без огрех, поддерживая безопасную дистанцию до впереди идущего ТС. Причем, на руле можно выбрать одно из 3 заложенных электроникой расстояний.

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Пытался ехать максимально аккуратно, не давя на гашетку почем зря – получилось что-то около 9 л/100 км пути. Это я так, ради замеров, которые могут сослужить добрую службу на перегонах, где есть дефицит АЗС. Если же ехать «как все», с частыми торможениями, разгонами и полным игнорированием требований дорожных знаков за пределами населенных пунктов, из «десятки» вылезаешь как пить дать.

Haval F7x Premium 2.0 AMT 4х4
2 л, 190 л.с
робот 7
4615 x 1846 x 1655 мм
полный
АИ-95
1 819 000 руб
Все характеристики
На презентации почему-то мало слов было произнесено про шумоизоляцию F7x. Она, скажем так, присутствует: не самый, наверное, тихий представитель семейства вседорожников (тот же Changan SC35Plus даст фору), но и безбожно ругать его не вижу смысла. Вот еще бы ускорить подачу воды к «дворникам», когда их активируешь, а то здесь реакция, мягко скажем, замедленная.

Еще немного о салоне

Вернемся на недолго в салон, ибо чувствую некоторую недосказанность. 7-дюймовая цифровая «картинка» на панели приборов не единственный экран в поле зрения седоков. Есть еще HD-монитор размером 9 дюймов. Он аккуратно и стилистически выверенно вписался в центральную консоль. Через него проводятся многие функциональные операции, включая, например, подогрев кресел. Поддержка AppleCar и Android Auto – само собой разумеется.

Контроллер управления мульмедиа, что на тоннеле под правой рукой, удобен с той точки зрения, что позволяет водителю не отвлекаться от дороги. В качестве альтернативы технологии кругового обзора в средней комплектации Elite (1 619 000 рублей – «4x2» и 1 699 000 рублей – «4x4») доступна камера заднего вида, причем, с динамической разметкой. К услугам водителя и пассажира справа 2 USB-разъема, еще одним, третьим, могут воспользоваться сидящие на втором ряду.

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу

Фото: Haval

Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Тест драйв купе кроссовера Haval F7x ступень к Парнасу
Там, за спиной водителя, просторно – и по ширине, и над головой. Как-никак, а база купе-кроссовера хорошая (2725 мм). Спинки могут «падать» назад, имеется широкий подлокотник. В версии Elite и выше диван подогревается, и это уже элемент «зимнего пакета», равно как и аккумулятор с усиленной емкостью. «Панорамы» нет, и вряд ли ее стоит ожидать в перспективе.

В настоящее время с заводского конвейера F7x идет «обутым» в шины Cooper. Но так будет длиться недолго – не за горами те времена, когда резина пойдет локализованная, благо, что шинопроизводителей в РФ немало. Какой марки – покажет время. А пока что уровень локализации модели составляет 30%.  

Иван Братуха
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Haval расширяет дилерскую сеть
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Ярослав
Haval открыл завод и назвал цену F7
Можно закрывать завод.=) )
Сергей
Обновленный Haval H9: первые фото
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
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Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
{{material_128016}} На днях, наконец, озвучили цену на «икс» - от 1 549 000 рублей (4x2). Это аккурат посередине между французским кросс-купе (от 1 015 000 рублей) и немецкими коллегами из той же кросс-купе лиги (Mercedes-Benz GLC Coupe – 3 980 000 рублей, BMW X4 – 3 620 000 рублей). Поскольку до «премиалов» китайскому продукту как до купола цирка, резонно сравнивать его с «Арканой».Haval F7x вошел в рыночные отношения с российским потребителем тихо и скромно. Азиаты не стали интриговать публику по примеру маркетолгов Renault, которые в течение нескольких  месяцев до премьеры модели выдавали в СМИ по горстке новостей. При этом руководство Haval Motor Rus сделало куда более верный шаг – первым делом познакомило прессу с отечественным производством, практически ничего не скрывая, мол, чем богаты, то и покажем. Признаться, нам с коллегами понравилось, а потому и отчеты получились «за здравие».Вставили по-желтому {{model_v2_no_show_6858}} Трудно говорить, кто визуальнее круче – Arkana или F7x. Скажем так, оба хороши, каждый по-своему. Претензий к качеству тульской сборки Haval нет – все панели подогнаны как положено, уровень окраски приличный, скрипов пластика внутри во время движения не слышно. Да и материалы отделки у F7x, признаться, интереснее. Отсутствует дешево-дубовый «а-ля дворняга» пластик. Вместо оного - «кожаное ателье» по кругу, и только торпедо пластмассовое, с имитацией кожаной прострочки, как на Lifan Myway. Желтые вставки на креслах и обшивке дверей, вне сомнения, придают интерьеру некую оригинальность, невольно инициируя вопрос: «Почему именно желтые?». Но четкого ответа из уст китайцев мы на сей счет не получили. А нам с коллегой по экипажу почему-то вдруг вспомнились сумки через плечо времен комсомольской юности, на которых был нарисован либо мяч, либо красовалась надпись «Спорт», и которые мы таскали в школу. Бельмо это на глазу или элемент маленького искусства в рамках салона конкретного автомобиля – решит покупатель. К тому же, данный стиль оформления доступен лишь в топовой комплектации Premium (1 739 000 рублей – «4x2» и 1 819 000 рублей – «4x4»). {{gallery_1761}} Она (комплектация), сразу осекусь, очень и очень вкусная по оснащению, и в этом плане Haval, что называется, держит марку. 19-е легкосплавные колеса, электролюк, камера кругового обзора 360 градусов, о работе которой мы писали отдельно, адаптивный «бошевский» круиз, передние датчики парковки, автоматическая система торможения, выбор режимов движения, LED-фары, шторки безопасности плюс многое другое, включая «Интеллектуальный пакет» (контроллер управления мультимедийкой и цифровая панель приборов). Правда, эта опция доступна для заказа и на стартовой версии, что само по себе заманчиво. {{photo_text_276}} Передние кресла неплохо спрофилированы, разве что на водительском мне чутка не хватило длины подушки. Предусмотрена электрорегулировка по высоте, но она, на мой взгляд, могла бы иметь чуть больший ход – для таких, как я, любителей «все видеть». Рычажки управления этими самыми регулировками сгруппированы тесновато: берешься за один, невольно утыкаешься в соседний. Регулировка поясничного подпора отсутствует, но ее обещают внедрить. Позже. Рулевое колесо – в мульти-исполнении, но толстоватое по ободу и обшитое искусственной кожей не так утонченно, как хотелось бы. «Греет» лишь возможность двигать его и вверх, и продольно. Если что, BorgWarner поможетНа скоростях «баранка» легковата – то и дело приходится доворачивать, чтобы грамотно вписаться в дугу. Если скорость выбрана неверно, кузов проявит склонность с крену – лучше с этим не шутить. На парковке и при малой динамике вопросов к рейке и усилителю нет – отрабатывают разворот как надо, используя минимум имеющейся площади. Понравились настройки подвески – ни стыки, ни ямки поглубже «иксу» нипочем. И пассажирам, что особенно важно, также. Удачно скомпонованы элементы шасси. Универсальный «МакФерсон» спереди и 2-рычажная схема сзади – беспроигрышная формула. В ходе теста пришлось штурмовать скользкую и совсем не пологую горку заброшенного карьера, изрезанного мини-оврагами. Не уверен, что поднялся бы на него на одном моноприводе, но в случае с F7x на помощь пришла наработка BorgWarner. Подача момента на все колеса от компании с мировым именем реализована посредством электромагнитной многодисковой муфты NexTrac. {{gallery_1764}} {{photo_text_275}} Вроде, никакого откровения, а нужно ли оно? Со своей задачей «техника» справилась на твердую «пятерку»; главное в подобных случаях перейти на управление подрулевыми лепестками, чтобы принудительно задать «роботу» 1-ю тяговую передачу. А 50% вожделенного момента NexTrac без вашего участия быстро перебрасывает назад, заставляя небезучастно крутиться все 4 колеса.   Кстати, в поле действия вашей правой руки вы обнаружите не привычный рычаг коробки, а стильный не фиксируемый джойстик – как у «премиалов». Это лишнее подтверждение того, что Haval старается и в мелочах следовать последним тенденциям автопрома, перенимая лучшее и прогрессивное. Едет на свои «лошади»Мотор у F7x, в отличие от «просто F7», один – объемом 2 литра, но с поголовьем в 190 «лошадей» (1,5 литра нет и не будет). Это родной «грейтволовский» агрегат, над которым немного поколдовали инженерные умы из Японии и Европы. Альтернативы, увы, нет, посему придется раскошелиться на налог. Зато бонусом получаете весьма приличную динамику, с хорошим 9-секундным стартом и тягой при необходимости ускорения на обгоне. Главный помощник 16-клапанному механизму ГРМ типа DOHS – турбонаддув. Благодаря ему, удалось получить максимальную отдачу в 340 Нм при 2000-3200 об/мин. Впрыск -  распределенный, есть фазовращатели на впуске и выпуске. В общем, один в один как на обычном F7.Дорожные повадки у братьев схожие, даже несмотря на то, что снаряженная масса «разнокузовных» машин немного разнится. ДВС охотно крутится до 5300-5500 оборотов, переходя, когда нужно, на понижающие передачи. Если не «торпедировать события», то на верхней 7-й скорости автомобиль будет плестись «черепашьи» городские 63-65 км/ч, не подавая признаков «одышки». Но опять же, мне было более комфортно управлять машиной посредством подрулевых лепестков – всегда понимаешь, что тебе нужно в конкретной дорожной ситуации и потому заранее выбираешь правильный режим. Круиз-контроль работает без огрех, поддерживая безопасную дистанцию до впереди идущего ТС. Причем, на руле можно выбрать одно из 3 заложенных электроникой расстояний.{{gallery_1760}} Пытался ехать максимально аккуратно, не давя на гашетку почем зря – получилось что-то около 9 л/100 км пути. Это я так, ради замеров, которые могут сослужить добрую службу на перегонах, где есть дефицит АЗС. Если же ехать «как все», с частыми торможениями, разгонами и полным игнорированием требований дорожных знаков за пределами населенных пунктов, из «десятки» вылезаешь как пить дать. {{params_61806}} На презентации почему-то мало слов было произнесено про шумоизоляцию F7x. Она, скажем так, присутствует: не самый, наверное, тихий представитель семейства вседорожников (тот же Changan SC35Plus даст фору), но и безбожно ругать его не вижу смысла. Вот еще бы ускорить подачу воды к «дворникам», когда их активируешь, а то здесь реакция, мягко скажем, замедленная. Еще немного о салонеВернемся на недолго в салон, ибо чувствую некоторую недосказанность. 7-дюймовая цифровая «картинка» на панели приборов не единственный экран в поле зрения седоков. Есть еще HD-монитор размером 9 дюймов. Он аккуратно и стилистически выверенно вписался в центральную консоль. Через него проводятся многие функциональные операции, включая, например, подогрев кресел. Поддержка AppleCar и Android Auto – само собой разумеется. Контроллер управления мульмедиа, что на тоннеле под правой рукой, удобен с той точки зрения, что позволяет водителю не отвлекаться от дороги. В качестве альтернативы технологии кругового обзора в средней комплектации Elite (1 619 000 рублей – «4x2» и 1 699 000 рублей – «4x4») доступна камера заднего вида, причем, с динамической разметкой. К услугам водителя и пассажира справа 2 USB-разъема, еще одним, третьим, могут воспользоваться сидящие на втором ряду. {{gallery_1762}} Там, за спиной водителя, просторно – и по ширине, и над головой. Как-никак, а база купе-кроссовера хорошая (2725 мм). Спинки могут «падать» назад, имеется широкий подлокотник. В версии Elite и выше диван подогревается, и это уже элемент «зимнего пакета», равно как и аккумулятор с усиленной емкостью. «Панорамы» нет, и вряд ли ее стоит ожидать в перспективе.В настоящее время с заводского конвейера F7x идет «обутым» в шины Cooper. Но так будет длиться недолго – не за горами те времена, когда резина пойдет локализованная, благо, что шинопроизводителей в РФ немало. Какой марки – покажет время. А пока что уровень локализации модели составляет 30%.  
2019-11-15
Автор: Иван Братуха
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