Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
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Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Haval F7x вошел в рыночные отношения с российским потребителем тихо и скромно. Азиаты не стали интриговать публику по примеру маркетолгов Renault, которые в течение нескольких месяцев до премьеры модели выдавали в СМИ по горстке новостей. При этом руководство Haval Motor Rus сделало куда более верный шаг – первым делом познакомило прессу с отечественным производством, практически ничего не скрывая, мол, чем богаты, то и покажем. Признаться, нам с коллегами понравилось, а потому и отчеты получились «за здравие».
Вставили по-желтому
Желтые вставки на креслах и обшивке дверей, вне сомнения, придают интерьеру некую оригинальность, невольно инициируя вопрос: «Почему именно желтые?». Но четкого ответа из уст китайцев мы на сей счет не получили. А нам с коллегой по экипажу почему-то вдруг вспомнились сумки через плечо времен комсомольской юности, на которых был нарисован либо мяч, либо красовалась надпись «Спорт», и которые мы таскали в школу. Бельмо это на глазу или элемент маленького искусства в рамках салона конкретного автомобиля – решит покупатель. К тому же, данный стиль оформления доступен лишь в топовой комплектации Premium (1 739 000 рублей – «4x2» и 1 819 000 рублей – «4x4»).
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Если что, BorgWarner поможет
На скоростях «баранка» легковата – то и дело приходится доворачивать, чтобы грамотно вписаться в дугу. Если скорость выбрана неверно, кузов проявит склонность с крену – лучше с этим не шутить. На парковке и при малой динамике вопросов к рейке и усилителю нет – отрабатывают разворот как надо, используя минимум имеющейся площади. Понравились настройки подвески – ни стыки, ни ямки поглубже «иксу» нипочем. И пассажирам, что особенно важно, также. Удачно скомпонованы элементы шасси. Универсальный «МакФерсон» спереди и 2-рычажная схема сзади – беспроигрышная формула.
В ходе теста пришлось штурмовать скользкую и совсем не пологую горку заброшенного карьера, изрезанного мини-оврагами. Не уверен, что поднялся бы на него на одном моноприводе, но в случае с F7x на помощь пришла наработка BorgWarner. Подача момента на все колеса от компании с мировым именем реализована посредством электромагнитной многодисковой муфты NexTrac.
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Кстати, в поле действия вашей правой руки вы обнаружите не привычный рычаг коробки, а стильный не фиксируемый джойстик – как у «премиалов». Это лишнее подтверждение того, что Haval старается и в мелочах следовать последним тенденциям автопрома, перенимая лучшее и прогрессивное.
Едет на свои «лошади»
Мотор у F7x, в отличие от «просто F7», один – объемом 2 литра, но с поголовьем в 190 «лошадей» (1,5 литра нет и не будет). Это родной «грейтволовский» агрегат, над которым немного поколдовали инженерные умы из Японии и Европы. Альтернативы, увы, нет, посему придется раскошелиться на налог. Зато бонусом получаете весьма приличную динамику, с хорошим 9-секундным стартом и тягой при необходимости ускорения на обгоне. Главный помощник 16-клапанному механизму ГРМ типа DOHS – турбонаддув. Благодаря ему, удалось получить максимальную отдачу в 340 Нм при 2000-3200 об/мин. Впрыск - распределенный, есть фазовращатели на впуске и выпуске. В общем, один в один как на обычном F7.
Дорожные повадки у братьев схожие, даже несмотря на то, что снаряженная масса «разнокузовных» машин немного разнится. ДВС охотно крутится до 5300-5500 оборотов, переходя, когда нужно, на понижающие передачи. Если не «торпедировать события», то на верхней 7-й скорости автомобиль будет плестись «черепашьи» городские 63-65 км/ч, не подавая признаков «одышки». Но опять же, мне было более комфортно управлять машиной посредством подрулевых лепестков – всегда понимаешь, что тебе нужно в конкретной дорожной ситуации и потому заранее выбираешь правильный режим. Круиз-контроль работает без огрех, поддерживая безопасную дистанцию до впереди идущего ТС. Причем, на руле можно выбрать одно из 3 заложенных электроникой расстояний.
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
|Haval F7x Premium 2.0 AMT 4х4
|2 л, 190 л.с
|робот 7
|4615 x 1846 x 1655 мм
|полный
|АИ-95
|1 819 000 руб
|Все характеристики
Еще немного о салоне
Вернемся на недолго в салон, ибо чувствую некоторую недосказанность. 7-дюймовая цифровая «картинка» на панели приборов не единственный экран в поле зрения седоков. Есть еще HD-монитор размером 9 дюймов. Он аккуратно и стилистически выверенно вписался в центральную консоль. Через него проводятся многие функциональные операции, включая, например, подогрев кресел. Поддержка AppleCar и Android Auto – само собой разумеется.
Контроллер управления мульмедиа, что на тоннеле под правой рукой, удобен с той точки зрения, что позволяет водителю не отвлекаться от дороги. В качестве альтернативы технологии кругового обзора в средней комплектации Elite (1 619 000 рублей – «4x2» и 1 699 000 рублей – «4x4») доступна камера заднего вида, причем, с динамической разметкой. К услугам водителя и пассажира справа 2 USB-разъема, еще одним, третьим, могут воспользоваться сидящие на втором ряду.
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
В настоящее время с заводского конвейера F7x идет «обутым» в шины Cooper. Но так будет длиться недолго – не за горами те времена, когда резина пойдет локализованная, благо, что шинопроизводителей в РФ немало. Какой марки – покажет время. А пока что уровень локализации модели составляет 30%.
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