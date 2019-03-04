Тест-драйв Hyundai Elantra: уравнение с известными
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Про «Соларис» я не случайно. Та версия «Элантры», что продавалась в дилерских салонах до сегодняшнего дня, в фас чуть ли не точь-в-точь походила на меньшего брата (или он на старшую сестру). Не порядок, решили в Корее, и вот перед нами новый взгляд на седан С-класса. Спорное решение? Возможно, ибо есть самые полярные мнения. Мне, грешным делом, «лицо» автомобиля также не показалось эталоном эстетики. Но, вы знаете, проведя с машиной два полноценных дня, я довольно быстро привык к его фасадной части и могу сказать определенно: что-то в новом дизайне есть.
Перед и «тыл»: что интереснее?
Прежде всего, это свежая оптика со стрелообразными габаритными огнями, знакомыми по Tuscon. С верхнего уровня комплектации они поставляются в светодиодном варианте. Два фонаря отвечают за ближний свет, два – за дальний. Видим новую решетку радиатора и агрессивный бампер, в котором дизайнеры воплотили свою геометрическую фантазию, изломав его до буквы Z. Плюс слегка видоизменившаяся крышка капота – на ней теперь больше граней. В целом, повторюсь, неплохо.
Погрузочная высота багажника невысокая. Еще бы увеличить ширину проема по высоте, но все мы понимаем, что это издержки большинства машин в кузове «седан». Зато сам отсек просторный, с ремнями крепления по бокам и нишей под поликом, в которой размещено полноценное запасное колесо. В гамме колесных дисков появился оригинальный дизайн-вариант, и вы его можете видеть в нашей галерее.
Android Auto и Apple CarPlay - чуть ли не с «базы»
Как и прежде, радует широкий проем водительской двери. Ты легко проникаешь на кресло «рулевого», подгоняешь его под себя имеющимся минимумом регулировок и понимаешь, что все тебе здесь знакомо, все вроде как на месте, пусть и нет вокруг какого-то изыска дорогих материалов отделки.
Основная структура интерьера, в которую вписаны органы управления, не претерпела особых изменений. Если по мелочам, то модернизированы блоки климатической системы и «музыки», вентиляционные дефлекторы с козырьком «приборки», а также появились новое по дизайну ступицы рулевое колесо и место для беспроводного зарядного устройства (стандарт Qi). Оно, правда, порадует покупателей исключительно топовой комплектации Elegance.
Силовая линейка – та же, что и прежде
Есть такое выражение: «или вкyсно с первого глотка, или нeт. Инстинкты не обманешь». Это, например, когда усаживаешься в автомобиль, делаешь первые метры дистанции и понимаешь: ты знаком с машиной как с традиционным утренним кофе. Тебе нет нужды привыкать к ходу педали тормоза, подстраиваться под не всегда чуткий газ и т.п. Просто сел и покатил.
С «Элантрой» именно так. Я не ездил на модели несколько лет, а тут, словно встретились старые знакомые, просто не видевшиеся какой-то промежуток времени. В таких случаях будто бы срабатывает историческая память. Признаюсь, это доставляет вожделенный комфорт, притом, что какими бы то ни было супердрайверскими характеристиками Elantra никогда не отличалась.
Два мотора на выбор (128 и 149 сил мощности, 1,6 и 2 литра рабочего объема, 6МКПП и 6АКПП) – полная силовая копия того, чем модель обладала еще три года назад. Сохранение моторного потенциала – это в широкой рестайлинговой практике почти всех автопроизводителей, и в том, как вы понимаете, есть свой резон.
Чтобы привлечь к 2-литровму двигателю больший потребительский интерес, корейцы снизили его стоимость до 30 000 рублей. А попутно «уронили» до 35 000 рублей ценник на 6-ступенчатый «автомат». Отдельный подарок любителям «механики» - взять 150-сильную «Элантру» на «ручке» можно в третьей по ранжиру комплектации Active.
Подвеска - что надо
Впечатлила ходовая «Элантры». Я даже не столько про ее поведение в поворотах (снизь вовремя скорость, и проблем будет меньше), сколько про то, как она глотает неровности плохого покрытия. Кто, быть может, имел «счастье» проезжать по А-121 «Сортавала» в районе Приозерска, меня хорошо поймет. Здесь на протяжении нескольких километров расширяют федеральную трассу, а потому асфальта нет как такового – повсеместные колдобины и грязь.
Передний «МакФерсон» и задняя балка пружинисто-мягко сглаживают волнистую «стиральную доску» таким образом, что нам с коллегой по экипажу ни разу не пришлось вправлять позвонки или роптать на дискомфорт. Разве что вне «паркета» шумновато от бесконечных ударов под днищу. Представитель столичного офиса Hyundai Motor заявил на презентации, дескать, знакомы с этой проблемой, а потому специально переработали конструкцию задних сайлент-блоков.
Чем богаты комплектации?
Главное, чтобы не «гудели» потребительские карманы. Цен на обновленную «Элантру» пока нет, ждем со дня на день. Но автопроизводитель обещает, что сильного повышения не будет. А пока ознакомимся с «начинкой» комплектаций.
Версий четыре: Start, Base, Active и Elegance. На «старте» предлагаются аудиосистема, кондей, подогрев передних сидений, круиз, кожаная отделка руля и рукоятки КПП, управление магнитолой на руле, bluetooth, пульт управления ЦЗ в ключе. Base: авторежим опускания стекла водителя, аудиосистема с 7-дюймовым экраном (Apple CarPlay и Android Auto), камера заднего вида, подогрев руля, датчик света, повторители сигналов поворота в зеркалах.
Для версии Elegance доступны опциональные пакеты. Style: комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений, новые 17-дюймовые легкосплавные диски, Smart key и кнопка запуска двигателя, панель приборов Supervision с TFT экраном 4,2 дюйма, скрытая в логотипе кнопка открытия багажника. Пакет High-Tech: мониторинг слепых зон, предупреждение о безопасном выходе, ассистент предупреждения столкновений с боковым трафиком при движении задним ходом, электрорегулировка поясничного подпора водительского кресла, включая память сиденья и зеркал.
|Органичный и свежий дизайн "кормы"
|Неоднозначное восприятие лицевой части автомобиля
|Приемистый и тяговитый двигатель 2 литра
|1,6-литровый мотор имеет более скромные характеристики
|Широкий дверной проем, неплохая эргономика
|Простенький пластик оформления внутренней стороны дверей
|Эластичная работа 6АКПП
|Недостаточная шумоизоляция, особенно в области колесных арок
Комментатор нужно говорить исходят от 21 го века и 2019г, а машинка как была из начала 2000 так и осталась, кузов ужасен. А вы представьте первое срабатывание АБС кажется, что по кузову режут болгаркой, я аж испугался, что они делают!!
Я пересел после Инсигнии, у меня колеса были шумнее Туранза и потом Ханкук, но в машине було тише и абс я не слышал! так же и на VW пассат. В общем я вынес вердикт ...
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