4 марта 2019, 17:39

Тест-драйв Hyundai Elantra: уравнение с известными

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Через неполных три года после премьеры Hyundai Elantra VI поколения корейцы обновили модель, сделав упор преимущественно на косметике. Технические изменения мизерны, но в том, видимо, был резон, устраивающий автопроизводителя.
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Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными

Hyundai Elantra
От 1.6 л, 128 л.с
Новый от 984 000 до 1 395 000 Р
«Косметика» и «космос» от одного слова – «украшать», но значения у слов разные. Elantra звезд с неба не хватает. Живет себе в гольф-сегменте и тем самым прикрывает для марки эту важную рыночную нишу. По объему продаж, конечно же, не Solaris, но без малого 15 000 единиц с 2016 года все же реализовано. Это, как вы понимаете, в России. Мировые продажи куда внушительнее. Вообще же, с момента появления Elantra в 1991-м и до дня сегодняшнего реализовано более 12 млн экземпляров. Почти бестселлер.

Про «Соларис» я не случайно. Та версия «Элантры», что продавалась в дилерских салонах до сегодняшнего дня, в фас чуть ли не точь-в-точь походила на меньшего брата (или он на старшую сестру). Не порядок, решили в Корее, и вот перед нами новый взгляд на седан С-класса. Спорное решение? Возможно, ибо есть самые полярные мнения. Мне, грешным делом, «лицо» автомобиля также не показалось эталоном эстетики. Но, вы знаете, проведя с машиной два полноценных дня, я довольно быстро привык к его фасадной части и могу сказать определенно: что-то в новом дизайне есть.

Перед и «тыл»: что интереснее?

Прежде всего, это свежая оптика со стрелообразными габаритными огнями, знакомыми по Tuscon. С верхнего уровня комплектации они поставляются в светодиодном варианте. Два фонаря отвечают за ближний свет, два – за дальний. Видим новую решетку радиатора и агрессивный бампер, в котором дизайнеры воплотили свою геометрическую фантазию, изломав его до буквы Z. Плюс слегка видоизменившаяся крышка капота – на ней теперь больше граней. В целом, повторюсь, неплохо.

Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными

В феврале 2019 года в России было реализовано 260 Hyundai Elantra (в текущем, дорестайлинговом исполнении). На фоне других легковых моделей марки не самый выдающийся результат. Судите сами: более солидный седан Sonata разошелся тиражом 417 ед., бюджетник Solaris приобрели 4 449 россиян.
А вот «корме» можно смело ставить пятерку. Здесь уже просматриваются мотивы более крупной и дорогой «Сонаты». Основной акцент – сочные по форме и содержанию фонари, в которых, как и спереди, доступна LED-технология. Она также идет с хорошей комплектации и в темное время суток светит подобно разряду молнии. Номер переместился на бампер, а кнопка открывания багажника спряталась в логотип бренда.

Погрузочная высота багажника невысокая. Еще бы увеличить ширину проема по высоте, но все мы понимаем, что это издержки большинства машин в кузове «седан». Зато сам отсек просторный, с ремнями крепления по бокам и нишей под поликом, в которой размещено полноценное запасное колесо. В гамме колесных дисков появился оригинальный дизайн-вариант, и вы его можете видеть в нашей галерее.

Android Auto и Apple CarPlay - чуть ли не с «базы»

Как и прежде, радует широкий проем водительской двери. Ты легко проникаешь на кресло «рулевого», подгоняешь его под себя имеющимся минимумом регулировок и понимаешь, что все тебе здесь знакомо, все вроде как на месте, пусть и нет вокруг какого-то изыска дорогих материалов отделки.

Основная структура интерьера, в которую вписаны органы управления, не претерпела особых изменений. Если по мелочам, то модернизированы блоки климатической системы и «музыки», вентиляционные дефлекторы с козырьком «приборки», а также появились новое по дизайну ступицы рулевое колесо и место для беспроводного зарядного устройства (стандарт Qi). Оно, правда, порадует покупателей исключительно топовой комплектации Elegance.

Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными

На 2-литровой версии возле рычага АКПП есть кнопка Drive Mode. По факту это Sport-режим. При его активации увеличивается жёсткость вращения руля, чувствительность педали газа, скорость переключения передач. Компьютер поднимает обороты на 500 об/мин и позволяет автомобилю быстрее ускоряться при обгоне. Мощность ДВС и разгон до «сотни» в режиме «газ в пол» Drive Mode при этом не увеличивает, при этом складывается ощущение, что движок становится значительно мощнее, так как ускорение происходит быстрее.
Ну и, конечно же, основа основ для современного водителя – мультимедийная система. Она по-прежнему в том же «обрамлении», на том же месте и того же 7-дюймогового размера. Только теперь, в ногу со временем, технология поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, причем, уже со второй комплектации Base.

Силовая линейка – та же, что и прежде

Есть такое выражение: «или вкyсно с первого глотка, или нeт. Инстинкты не обманешь». Это, например, когда усаживаешься в автомобиль, делаешь первые метры дистанции и понимаешь: ты знаком с машиной как с традиционным утренним кофе. Тебе нет нужды привыкать к ходу педали тормоза, подстраиваться под не всегда чуткий газ и т.п. Просто сел и покатил.

С «Элантрой» именно так. Я не ездил на модели несколько лет, а тут, словно встретились старые знакомые, просто не видевшиеся какой-то промежуток времени. В таких случаях будто бы срабатывает историческая память. Признаюсь, это доставляет вожделенный комфорт, притом, что какими бы то ни было супердрайверскими характеристиками Elantra никогда не отличалась.

Два мотора на выбор (128 и 149 сил мощности, 1,6 и 2 литра рабочего объема, 6МКПП и 6АКПП) – полная силовая копия того, чем модель обладала еще три года назад. Сохранение моторного потенциала – это в широкой рестайлинговой практике почти всех автопроизводителей, и в том, как вы понимаете, есть свой резон.

Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными

Дорестайлинговых Hyunda Elantra в продаже нет с Нового года. Обновленные машины прибудут в дилерские салоны лишь к 11 марта. Но уже сегодня можно оформить заказ и стать одним из первых владельцев Elantra New в вашем городе. За предзаказ продавцы берут 10 000 руб. При покупке по системе Trade-In полагается скидка, размер которой (в зависимости от сдаваемого автомобиля) может доходить до 100 000 руб. Официального ценника на обновленную «Элантру» пока нет, но дилеры называют вилку от 950 000 до 1 350 000 руб. Нет и расценок на плановое ТО. Действующие тарифы таковы: ТО1 – 10 200 руб. (мотор 1,6 литра) и 12 350 руб. (2 литра); ТО2 – 12 600 и 13 300 руб.; ТО4 – 18 700 и 18 200 руб.
1,6-литровый агрегат Gamma обладает аккуратным «аппетитом» (чуть более 6 л/100 км по трассе, причем АИ-92), но не лучшей тягой (154 Нм). Поэтому совершать обгоны на 128-сильной «Элантре» следует, только убедившись, что встречная полоса свободна на очень далекое расстояние. А вот 2-литровый мотор серии nu заметно интереснее: у него и момента больше (194 Нм), и «кобылок», посему разгоняется и тянет за собой кузов с большой охотцей и даже с некоторым драйвом. Да, «кушает» чуть больше (около 7,5-8 л/100 км), но уровень наслаждения динамикой иной.

Чтобы привлечь к 2-литровму двигателю больший потребительский интерес, корейцы снизили его стоимость до 30 000 рублей. А попутно «уронили» до 35 000 рублей ценник на 6-ступенчатый «автомат». Отдельный подарок любителям «механики» - взять 150-сильную «Элантру» на «ручке» можно в третьей по ранжиру комплектации Active.

Подвеска - что надо

Впечатлила ходовая «Элантры». Я даже не столько про ее поведение в поворотах (снизь вовремя скорость, и проблем будет меньше), сколько про то, как она глотает неровности плохого покрытия. Кто, быть может, имел «счастье» проезжать по А-121 «Сортавала» в районе Приозерска, меня хорошо поймет. Здесь на протяжении нескольких километров расширяют федеральную трассу, а потому асфальта нет как такового – повсеместные колдобины и грязь.

Передний «МакФерсон» и задняя балка пружинисто-мягко сглаживают волнистую «стиральную доску» таким образом, что нам с коллегой по экипажу ни разу не пришлось вправлять позвонки или роптать на дискомфорт. Разве что вне «паркета» шумновато от бесконечных ударов под днищу. Представитель столичного офиса Hyundai Motor заявил на презентации, дескать, знакомы с этой проблемой, а потому специально переработали конструкцию задних сайлент-блоков.

Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными

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Трудно оценить эффективность проведенных работ, но факт есть факт, и практически все  участники тест-драйва в этом оказались единодушны. В целом, по «шумке» следует отметить, что защита от посторонних звуков осталась на уровне 2016 года. На мокром асфальте, к тому же, «гудят» шипы, аркам не помешала бы дополнительная звукоизоляция. Впрочем, здесь и соплатформенный Kia Cerato не блещет, так что не станем придираться.

Чем богаты комплектации?

Главное, чтобы не «гудели» потребительские карманы. Цен на обновленную  «Элантру» пока нет, ждем со дня на день. Но автопроизводитель обещает, что сильного повышения не будет. А пока ознакомимся с «начинкой» комплектаций.      

Версий четыре: Start, Base, Active и Elegance. На «старте» предлагаются аудиосистема, кондей, подогрев передних сидений, круиз, кожаная отделка руля и рукоятки КПП, управление магнитолой на руле, bluetooth, пульт управления ЦЗ в ключе. Base: авторежим опускания стекла водителя, аудиосистема с 7-дюймовым экраном (Apple CarPlay и Android Auto), камера заднего вида, подогрев руля, датчик света, повторители сигналов поворота в зеркалах.

Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Тест драйв Hyundai Elantra уравнение с известными
Active: передние боковые аэрбеги, шторки безопасности, 2-зонный климат с антизапотеванием, датчик дождя, воздуховоды для задних пассажиров, отделка подлокотника искусственной кожей, датчики парковки сзади, выбор режима движения для версий с 2-литровым двигателем (Drive mode select). Elegance: светодиодные фары, датчики парковки спереди, подогрев задних сидений, электропривод складывания наружных зеркал, самозатемняющееся внутрисалонное зеркало, беспроводное зарядное устройство, передние LED дневные ходовые огни Arrow DRL.

Для версии Elegance доступны опциональные пакеты. Style: комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений, новые 17-дюймовые легкосплавные диски, Smart key и кнопка запуска двигателя, панель приборов Supervision с TFT экраном 4,2 дюйма, скрытая в логотипе кнопка открытия багажника. Пакет High-Tech: мониторинг слепых зон, предупреждение о безопасном выходе, ассистент предупреждения столкновений с боковым трафиком при движении задним ходом, электрорегулировка поясничного подпора водительского кресла, включая память сиденья и зеркал.

Плюсы и минусы
Органичный и свежий дизайн "кормы"Неоднозначное восприятие лицевой части автомобиля
Приемистый и тяговитый двигатель 2 литра1,6-литровый мотор имеет более скромные характеристики
Широкий дверной проем, неплохая эргономикаПростенький пластик оформления внутренней стороны дверей
Эластичная работа 6АКППНедостаточная шумоизоляция, особенно в области колесных арок
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Иван Братуха Фото автора и Hyundai
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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Сергей Иванович04.03.2019 23:23
3
Очередная подделка! Кузов погремушка как гитара, шумит очень сильно. а если поставить хорошую немецкий Контик 6, будет выть так что музыку не слышно. Тест драйв проходил на низких скоростях и то шум, а что на высоких?. Кузова что на солярисе, элантра и сонате шумные не отличаются, стекла лобовое и боковые тоже тонкие не отличаются. Такое впечатления что они нас призирают и выдают подделку. Все у них закрыто до них не дописаться и ничего не сделать. Я купил Сонату в топе, и пожалел, больше никогда не куплю эту подделку, хотя оптима еще хуже, я даже на тесте убежал после первого круга.
Комментатор нужно говорить исходят от 21 го века и 2019г, а машинка как была из начала 2000 так и осталась, кузов ужасен. А вы представьте первое срабатывание АБС кажется, что по кузову режут болгаркой, я аж испугался, что они делают!!
Я пересел после Инсигнии, у меня колеса были шумнее Туранза и потом Ханкук, но в машине було тише и абс я не слышал! так же и на VW пассат. В общем я вынес вердикт ...
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laptev
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Шкода СуперБ в лидерах? Посмотрите для начала цены на этот авто на вторичном рынке, худший показатель в в классе!!!
Юрий
Тест-драйв Hyundai Elantra: истинный демократ
Замечания по статье: "... В июне в продажу поступила Elantra IV поколения..." - только это уже VI (J6) поколение Elantr. Я думаю это просто опечатка! J4 поколение Elantra HD, J5 поколение Elantra MD.
Георгий
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Тест-драйв Hyundai Elantra: уравнение с известными
{{model_v2_no_show_1609}} «Косметика» и «космос» от одного слова – «украшать», но значения у слов разные. Elantra звезд с неба не хватает. Живет себе в гольф-сегменте и тем самым прикрывает для марки эту важную рыночную нишу. По объему продаж, конечно же, не Solaris, но без малого 15 000 единиц с 2016 года все же реализовано. Это, как вы понимаете, в России. Мировые продажи куда внушительнее. Вообще же, с момента появления Elantra в 1991-м и до дня сегодняшнего реализовано более 12 млн экземпляров. Почти бестселлер.Про «Соларис» я не случайно. Та версия «Элантры», что продавалась в дилерских салонах до сегодняшнего дня, в фас чуть ли не точь-в-точь походила на меньшего брата (или он на старшую сестру). Не порядок, решили в Корее, и вот перед нами новый взгляд на седан С-класса. Спорное решение? Возможно, ибо есть самые полярные мнения. Мне, грешным делом, «лицо» автомобиля также не показалось эталоном эстетики. Но, вы знаете, проведя с машиной два полноценных дня, я довольно быстро привык к его фасадной части и могу сказать определенно: что-то в новом дизайне есть.Перед и «тыл»: что интереснее?Прежде всего, это свежая оптика со стрелообразными габаритными огнями, знакомыми по Tuscon. С верхнего уровня комплектации они поставляются в светодиодном варианте. Два фонаря отвечают за ближний свет, два – за дальний. Видим новую решетку радиатора и агрессивный бампер, в котором дизайнеры воплотили свою геометрическую фантазию, изломав его до буквы Z. Плюс слегка видоизменившаяся крышка капота – на ней теперь больше граней. В целом, повторюсь, неплохо.{{gallery_1423}} {{photo_text_201}} А вот «корме» можно смело ставить пятерку. Здесь уже просматриваются мотивы более крупной и дорогой «Сонаты». Основной акцент – сочные по форме и содержанию фонари, в которых, как и спереди, доступна LED-технология. Она также идет с хорошей комплектации и в темное время суток светит подобно разряду молнии. Номер переместился на бампер, а кнопка открывания багажника спряталась в логотип бренда.Погрузочная высота багажника невысокая. Еще бы увеличить ширину проема по высоте, но все мы понимаем, что это издержки большинства машин в кузове «седан». Зато сам отсек просторный, с ремнями крепления по бокам и нишей под поликом, в которой размещено полноценное запасное колесо. В гамме колесных дисков появился оригинальный дизайн-вариант, и вы его можете видеть в нашей галерее.Android Auto и Apple CarPlay - чуть ли не с «базы»Как и прежде, радует широкий проем водительской двери. Ты легко проникаешь на кресло «рулевого», подгоняешь его под себя имеющимся минимумом регулировок и понимаешь, что все тебе здесь знакомо, все вроде как на месте, пусть и нет вокруг какого-то изыска дорогих материалов отделки. Основная структура интерьера, в которую вписаны органы управления, не претерпела особых изменений. Если по мелочам, то модернизированы блоки климатической системы и «музыки», вентиляционные дефлекторы с козырьком «приборки», а также появились новое по дизайну ступицы рулевое колесо и место для беспроводного зарядного устройства (стандарт Qi). Оно, правда, порадует покупателей исключительно топовой комплектации Elegance.{{gallery_1421}} {{photo_text_202}} Ну и, конечно же, основа основ для современного водителя – мультимедийная система. Она по-прежнему в том же «обрамлении», на том же месте и того же 7-дюймогового размера. Только теперь, в ногу со временем, технология поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, причем, уже со второй комплектации Base. Силовая линейка – та же, что и преждеЕсть такое выражение: «или вкyсно с первого глотка, или нeт. Инстинкты не обманешь». Это, например, когда усаживаешься в автомобиль, делаешь первые метры дистанции и понимаешь: ты знаком с машиной как с традиционным утренним кофе. Тебе нет нужды привыкать к ходу педали тормоза, подстраиваться под не всегда чуткий газ и т.п. Просто сел и покатил. С «Элантрой» именно так. Я не ездил на модели несколько лет, а тут, словно встретились старые знакомые, просто не видевшиеся какой-то промежуток времени. В таких случаях будто бы срабатывает историческая память. Признаюсь, это доставляет вожделенный комфорт, притом, что какими бы то ни было супердрайверскими характеристиками Elantra никогда не отличалась. Два мотора на выбор (128 и 149 сил мощности, 1,6 и 2 литра рабочего объема, 6МКПП и 6АКПП) – полная силовая копия того, чем модель обладала еще три года назад. Сохранение моторного потенциала – это в широкой рестайлинговой практике почти всех автопроизводителей, и в том, как вы понимаете, есть свой резон.{{gallery_1422}} {{photo_text_200}} 1,6-литровый агрегат Gamma обладает аккуратным «аппетитом» (чуть более 6 л/100 км по трассе, причем АИ-92), но не лучшей тягой (154 Нм). Поэтому совершать обгоны на 128-сильной «Элантре» следует, только убедившись, что встречная полоса свободна на очень далекое расстояние. А вот 2-литровый мотор серии nu заметно интереснее: у него и момента больше (194 Нм), и «кобылок», посему разгоняется и тянет за собой кузов с большой охотцей и даже с некоторым драйвом. Да, «кушает» чуть больше (около 7,5-8 л/100 км), но уровень наслаждения динамикой иной. Чтобы привлечь к 2-литровму двигателю больший потребительский интерес, корейцы снизили его стоимость до 30 000 рублей. А попутно «уронили» до 35 000 рублей ценник на 6-ступенчатый «автомат». Отдельный подарок любителям «механики» - взять 150-сильную «Элантру» на «ручке» можно в третьей по ранжиру комплектации Active.Подвеска - что надоВпечатлила ходовая «Элантры». Я даже не столько про ее поведение в поворотах (снизь вовремя скорость, и проблем будет меньше), сколько про то, как она глотает неровности плохого покрытия. Кто, быть может, имел «счастье» проезжать по А-121 «Сортавала» в районе Приозерска, меня хорошо поймет. Здесь на протяжении нескольких километров расширяют федеральную трассу, а потому асфальта нет как такового – повсеместные колдобины и грязь. Передний «МакФерсон» и задняя балка пружинисто-мягко сглаживают волнистую «стиральную доску» таким образом, что нам с коллегой по экипажу ни разу не пришлось вправлять позвонки или роптать на дискомфорт. Разве что вне «паркета» шумновато от бесконечных ударов под днищу. Представитель столичного офиса Hyundai Motor заявил на презентации, дескать, знакомы с этой проблемой, а потому специально переработали конструкцию задних сайлент-блоков. {{gallery_1424}} {{material_118057}} Трудно оценить эффективность проведенных работ, но факт есть факт, и практически все  участники тест-драйва в этом оказались единодушны. В целом, по «шумке» следует отметить, что защита от посторонних звуков осталась на уровне 2016 года. На мокром асфальте, к тому же, «гудят» шипы, аркам не помешала бы дополнительная звукоизоляция. Впрочем, здесь и соплатформенный Kia Cerato не блещет, так что не станем придираться.Чем богаты комплектации?Главное, чтобы не «гудели» потребительские карманы. Цен на обновленную  «Элантру» пока нет, ждем со дня на день. Но автопроизводитель обещает, что сильного повышения не будет. А пока ознакомимся с «начинкой» комплектаций.       Версий четыре: Start, Base, Active и Elegance. На «старте» предлагаются аудиосистема, кондей, подогрев передних сидений, круиз, кожаная отделка руля и рукоятки КПП, управление магнитолой на руле, bluetooth, пульт управления ЦЗ в ключе. Base: авторежим опускания стекла водителя, аудиосистема с 7-дюймовым экраном (Apple CarPlay и Android Auto), камера заднего вида, подогрев руля, датчик света, повторители сигналов поворота в зеркалах. {{gallery_1425}} Active: передние боковые аэрбеги, шторки безопасности, 2-зонный климат с антизапотеванием, датчик дождя, воздуховоды для задних пассажиров, отделка подлокотника искусственной кожей, датчики парковки сзади, выбор режима движения для версий с 2-литровым двигателем (Drive mode select). Elegance: светодиодные фары, датчики парковки спереди, подогрев задних сидений, электропривод складывания наружных зеркал, самозатемняющееся внутрисалонное зеркало, беспроводное зарядное устройство, передние LED дневные ходовые огни Arrow DRL.Для версии Elegance доступны опциональные пакеты. Style: комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений, новые 17-дюймовые легкосплавные диски, Smart key и кнопка запуска двигателя, панель приборов Supervision с TFT экраном 4,2 дюйма, скрытая в логотипе кнопка открытия багажника. Пакет High-Tech: мониторинг слепых зон, предупреждение о безопасном выходе, ассистент предупреждения столкновений с боковым трафиком при движении задним ходом, электрорегулировка поясничного подпора водительского кресла, включая память сиденья и зеркал.
2019-03-04
Автор: Иван Братуха Фото автора и Hyundai
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