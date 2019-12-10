Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
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Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Конкуренты, подвиньтесь
Чего только стоят оригинальные задние фонари, соединенные между собой LED-«перемычкой» и соседствующие со скульптурным бампером, плюс эффектная передняя оптика с замаскированными под хромированный декор светящимися полосками, «заползающими» на капот. И захочешь – не откажешь «кореянке» в самобытности. В сумерках вся эта светодиодная иллюминация играет наподобие огней Лас-Вегаса, заставляя коллег по потоку притормаживать и любоваться автомобилем.
Toyota Camry, как бы так помягче сказать, «суховата» - ей до «Сонаты» как куцему до зайца. К тому же, «кэмри» не блещет «радугой» предлагаемых цветовых решений. В этом плане Sonata VIII бьет «тойоту», предложив в своей палитре вызывающий золотистый колер. Вам хочется красок – их есть у меня! Вышколенной линейной выправкой бравирует разве что VW Arteon, но до России он доберется не раньше следующей осени, так что бюргер, при всей своей арийской крови, «вне игры».
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Колесная база лучшая в классе – 2840 мм. Не влезая в салон, можно предположить, что простора для всех седоков предусмотрено «по рангу». Скошенная «купейная» корма визуально обманывает на предмет якобы недостаточной объемности багажника. На самом же деле отсек способен вместить в себя аж 510 литров поклажи. А открыть его крышку можно либо с рабочего места водителя, либо нажав пальцем на верхнюю часть логотипа марки.
Ключевое слово: «впервые»
Крыша, что называется, «падающая», однако, находясь на заднем диване, поджимать голову в плечи совсем не приходится. С водительским местом чуть сложнее. Да, полно регулировок, да и анатомия - как положено, однако максимально возможное положение подушки кресла невольно упирает темечко любителя высокой посадки ростом 185 см к обивке потолка.
Я бы порекомендовал такому человеку расположиться на сиденье справа – тут, пардон, как в «майбахе». Банальным нажатием на кнопку пассажирское кресло раскладывается под специальным углом, причем с параллельным подъемом подушки. Не поверите, но о-о-очень удобно! А, главное, оригинально. Кнопка, если что, смонтирована на торце этого самого пассажирского сиденья, в одном ряду с 2 другими. Схема для корейского бренда не нова – опробована на машинах родственной марки Genesis. И эта «салонная» новация на «восьмой Сонате» не единственная. Список опций, начинающихся со слова «впервые», обширен.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Впервые на машинах марки заработала мультимедиа с экраном 10,25 дюйма и разрешением высокой четкости HD. Причем, экран состоит как бы из 2 независимых матриц. Левая занимает 2/3 пространства, правой отведено 1/3 площади. Отныне можно выводить 3 потока разной информации: часы, медиа, радио, погоду, навигацию и пр. Всю эту информацию можно подбирать по своему усмотрению, то есть поиграть экранами.
Впервые появилась возможность выбирать водительский профиль настроек (положение кресла и зеркал, дисплея на лобовом стекле, радио, медиа и пр.). Впервые одновременно подключаются сразу 2 Bluetooth-устройства (одно - для телефонии, другое - для потоковой передачи звука).
Впервые у климатического режима «Авто» появилось 3 уровня. Теперь можно выставить уровень чувствительности и интенсивности отопителя или кондея. Есть автовключение рециркуляции воздуха при подаче жидкости омывателя - для России весьма полезная опция. Доступно автоматическое управление микроклиматом. Вы садитесь в машину, включаете зажигание. Датчики сразу определяют, что разница между той установкой температуры, что заложена в памяти, и той температуры, что снимает датчик в настоящее время, велика (10 и более градусов) – тут же автоматически активируется подогрев. Эту заботу о вас, кстати, можно при желании отключить.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
А уж кнопочный выбор трансмиссии (опять впервые) – и вовсе песня. Ни тебе рычага КПП, ни тебе джойстика – сплошная экономия места. Нажал кнопку «D» – устремился вперед, нажал «R» – поехал назад. Все до неприличия просто и в чем-то футуристично. Причем обе кнопки разнесены, не промахнешься. Плюс неким образом решен вопрос безопасности: когда вы открываете дверь, трансмиссия сама автоматически встает в режим Parking («P»).
Другой литраж, иная конструкция
…стоим с коллегой в адовой краснодарской пробке и оцениваем работу «умного» подсказчика. Каждый раз, как впереди стоящий автомобиль начинает трогаться, на цифровом приборном экране появляется соответствующее уведомление. Не могу на 100% сказать, что шутка очень полезная, но особо «уходящим в себя» она может приглянуться.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
|Hyundai Sonata Prestige 2.5 AT
|2.5 л, 180 л.с
|автомат 6
|0-100 - 9.2 с, 210 км/ч
|4900 x 1860 x 1465 мм
|передний
|АИ-95, 7.7 л на 100 км
|1 999 000 руб
|Все характеристики
При чуть большем 2,5-литровом объеме новый G4KM-5 на 10 л.с. слабее по мощности (180 сил) и на 9 Нм скромнее в плане тяги (232 Нм при 4000 об/мин). Впрыск у него распределенный, а не непосредственный, как у GDI. Есть мнение, что «новичок» обходится дешевле прежнего, потому и запущен в серию. По умолчанию предлагается не первой свежести 6-ступенчатый «автомат», который передает весь запас мощности на передние колеса.
Каков G4KM-5 конструктивно? В головке блока добавились роликовые толкатели с гидрокомпенсаторами (на прежнем моторе – обычные толкатели). Блоки управления CVVT теперь – с применением гидравлики; установлены как на впуске, так и на выпуске. Это, с одной стороны, несколько упростило конструкцию, с другой – сделало узел компактнее (в сравнении с электромоторами). Что касается быстродействия, тут она сопоставима с работой электромоторов, управляющих движением относительно оси и смещением работы распредвала.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
В крепком узле «динамического лассо»
Двигатель, в общем и целом, неплохо подходит для данного шасси, предлагая достаточную мощность в разных режимах передвижения. Динамика с места вполне приемлема для 2,5-литрового «атмосферника». Разве что приходится продавливать педаль газа почти до самого низа, чтобы седан с 3500 оборотов начал ощутимое движение. 6-ступенчатый «автомат» свою работу выполняет как положено – ни рывков, ни потери потока мощности.
Паспортная цифра разгона до «сотни» неплохая - 9,2 секунды. Причем режим Sport характер динамического поведения практически не меняет. Спорить с настройщиками Hyundai бессмысленно, но по ощущениям набор динамики чуть слабее звукового эффекта, доносящегося из-под крышки капота. Создается впечатление, что автомобиль для G4KM-5 как бы тяжеловат. Зато устойчив в поворотах – тут свою позитивную роль играют роскошная величина колесной базы да более жесткие, нежели у предыдущей генерации Sonata, подрамники.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Утонченность ездовых характеристик – разговор, возможно, про чуть другие автомобили и с другими моторами, однако для подавляющего большинства покупателей подобных седанов данное требование не стоит на первом месте в списке наиважнейших покупок. А вот с такими часто обсуждаемыми понятиями, как «комфорт», «технологии» и «безопасность», у новой «Сонаты» все в ажуре – она их прочно связала своим фирменным «динамическим лассо». И это, признаться, некий аргумент перед конкурентами.
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