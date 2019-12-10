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10 декабря 2019, 20:19

Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!

  • 1795
  • 0
Фото: Hyundai
Старые люди говорят: коли первый раз хорошо взглянется, надолго тянется. При очном знакомстве у меня не возникло ни одного упрека в адрес дизайна новой Hyundai Sonata, притом, что, рассматривая в свое время электронные картинки, мерещились некие стилистические несоответствия.
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

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Этот Hyundai чем-то смахивает на новое поколение Sonata, продажи которой в России стартуют совсем скоро. Легковушку ...
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Возможно, на изменение моего восприятия автомобиля повлияла встреча с китайской родственницей Hyundai Lafesta, состоявшаяся аккурат в преддверии первого российского тест-драйва «Сонаты» DN8. В облике машин признаться, много общего, включая купеобразный профиль и «акулий оскал» передка. Но развитие темы у Sonata оказалось сочнее.

Конкуренты, подвиньтесь

Чего только стоят оригинальные задние фонари, соединенные между собой LED-«перемычкой» и соседствующие со скульптурным бампером, плюс эффектная передняя оптика с замаскированными под хромированный декор светящимися полосками, «заползающими» на капот. И захочешь – не откажешь «кореянке» в самобытности. В сумерках вся эта светодиодная иллюминация играет наподобие огней Лас-Вегаса, заставляя коллег по потоку притормаживать и любоваться автомобилем.

Hyundai Sonata
От 2 л, 150 л.с
Новый от 1 499 000 до 1 999 000 Р
Корейцы говорят, что столь оригинальный силуэт помогла создать заново сконструированная платформа Global Modular-architecrure Platform. Охотно верится. А потому не побоюсь заявить, что для D-сегмента дизайнерский посыл Hyundai вроде откровения. Нет, в классе, безусловно, присутствуют свои льстецы и красавицы (взять ту же «Мисс Элегантность» Mazda6), но вызов со стороны Sonata – это, прежде всего, укол по живому телу Kia Optima. Стилистическая особенность последней, мягко говоря, уже свое отыграла, потребитель при ее виде больше не трепещет.

Toyota Camry, как бы так помягче сказать, «суховата» - ей до «Сонаты» как куцему до зайца. К тому же, «кэмри» не блещет «радугой» предлагаемых цветовых решений. В этом плане Sonata VIII бьет «тойоту», предложив в своей палитре вызывающий золотистый колер. Вам хочется красок – их есть у меня! Вышколенной линейной выправкой бравирует разве что VW Arteon, но до России он доберется не раньше следующей осени, так что бюргер, при всей своей арийской крови, «вне игры».

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Sonata VIII создана по мотивам концепта 4-дверного купе Le Fil Rouge, показанного на Международном автосалоне в Женеве весной 2018-го. От него модель унаследовала эмоциональный спортивный облик. Новая решетка радиатора Digital Pulse Cascading Grille, соединяясь с линией капота, создает законченный образ передней части. Изюминка же облика – фирменный фамильный хромированный молдинг с интегрированными скрытыми фарами, получивший название Dynamic Lasso. Он проходит через всю боковую часть «Сонаты» и вместе с другими элементами дизайна воплощает стилистику «чувственной спортивности».
Я не знаю, почему «Сонату» искусственно заключают в рамки сегмента D, ведь прибавившей в длине 45 мм «кореянке» не хватает какого-то десятка «сантимов» до 5 м. А это тот самый рубеж, достигнув которого характеристика: «Достойно!» уже не кажется нескромной. При коротком для своих габаритов переднем свесе обращает на себя длинный капот. Можно предположить, что двигатель под его крышкой смонтирован продольно. Ан нет.

Колесная база лучшая в классе – 2840 мм. Не влезая в салон, можно предположить, что простора для всех седоков предусмотрено «по рангу». Скошенная «купейная» корма визуально обманывает на предмет якобы недостаточной объемности багажника. На самом же деле отсек способен вместить в себя аж 510 литров поклажи. А открыть его крышку можно либо с рабочего места водителя, либо нажав пальцем на верхнюю часть логотипа марки.  

Ключевое слово: «впервые»

Крыша, что называется, «падающая», однако, находясь на заднем диване, поджимать голову в плечи совсем не приходится. С водительским местом чуть сложнее. Да, полно регулировок, да и анатомия - как положено, однако максимально возможное положение подушки кресла невольно упирает темечко любителя высокой посадки ростом 185 см к обивке потолка.

Я бы порекомендовал такому человеку расположиться на сиденье справа – тут, пардон, как в «майбахе». Банальным нажатием на кнопку пассажирское кресло раскладывается под специальным углом, причем с параллельным подъемом подушки. Не поверите, но о-о-очень удобно! А, главное, оригинально. Кнопка, если что, смонтирована на торце этого самого пассажирского сиденья, в одном ряду с 2 другими. Схема для корейского бренда не нова – опробована на машинах родственной марки Genesis. И эта «салонная» новация на «восьмой Сонате» не единственная. Список опций, начинающихся со слова «впервые», обширен.

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

В России Hyundai Sonata доступна в 6 комплектациях: Classic, Comfort, Style, Elegance, Business и Prestige. В базовой версии модель можно приобрести по цене 1 499 000 рублей. Это с мотором 2 литра, который появится в продаже в 2020-м. Самая доступная версия с 2,5-литровым двигателем (Elegance) оценена в 1 759 000 рублей. В комплектации Prestige (2,5 литра) стоимость - 1 999 000 рублей. Доплата за «металлик перламутр» - 15 000 рублей, за панорамную крышу – 50 000 рублей. Пакет опций Smart Sense 2.5 - 100 000 рублей.
Впервые применена интерьерная подсветка. Не знаю, гордиться этим или нет, но, скажем так: наконец-то. Впервые за музыкальное наполнение салона Hyundai отвечает Bose. Включите музыку погромче, и вы поймете, что ребята из этой компании понимают толк в хороших децибелах.

Впервые на машинах марки заработала мультимедиа с экраном 10,25 дюйма и разрешением высокой четкости HD. Причем, экран состоит как бы из 2 независимых матриц. Левая занимает 2/3 пространства, правой отведено 1/3 площади. Отныне можно выводить 3 потока разной информации: часы, медиа, радио, погоду, навигацию и пр. Всю эту информацию можно подбирать по своему усмотрению, то есть поиграть экранами.

Впервые появилась возможность выбирать водительский профиль настроек (положение кресла и зеркал, дисплея на лобовом стекле, радио, медиа и пр.). Впервые одновременно подключаются сразу 2 Bluetooth-устройства (одно - для телефонии, другое - для потоковой передачи звука).

Впервые у климатического режима «Авто» появилось 3 уровня. Теперь можно выставить уровень чувствительности и интенсивности отопителя или кондея. Есть автовключение рециркуляции воздуха при подаче жидкости омывателя - для России весьма полезная опция. Доступно автоматическое управление микроклиматом. Вы садитесь в машину, включаете зажигание. Датчики сразу определяют, что разница между той установкой температуры, что заложена в памяти, и той температуры, что снимает датчик в настоящее время, велика (10 и более градусов) – тут же автоматически активируется подогрев. Эту заботу о вас, кстати, можно при желании отключить.

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Цифровая «приборка» - вещь, вроде как, уже банальная, и она у «Сонаты», естественно, имеется. Правда, в хороших комплектациях. Четкость картинки – классная, вот только развернутый в другую сторону «разорванный» кругляш тахометра, пардон, как у многих «китайцев». В стартовых версиях «инструментарий» имеет пару аналоговых шкал и вписанное между ними табло бортового компьютера. При этом торпедо украшают «крутилки» кондиционера да обычная магнитола.

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Российский офис Hyundai определился с ценами седана Sonata нового поколения. Первыми поступят в продажу версии ...
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Беспроводное зарядное устройство тоже, вроде как, не откровение. Но корейцы усовершенствовали технологию. И вот в каком направлении. Общеизвестно, что при зарядке смартфон нагревается, а если параллельно идет нагрузка в виде играющей музыки, потока навигации, активации электрозеркал и т.п., уровень нагрева зашкаливает, в результате чего зарядка отключается. В «Сонате» этой проблемы не будет - здесь впервые применен кулер, как на персональном компьютере.

А уж кнопочный выбор трансмиссии (опять впервые) – и вовсе песня. Ни тебе рычага КПП, ни тебе джойстика – сплошная экономия места. Нажал кнопку «D» – устремился вперед, нажал «R» – поехал назад. Все до неприличия просто и в чем-то футуристично. Причем обе кнопки разнесены, не промахнешься. Плюс неким образом решен вопрос безопасности: когда вы открываете дверь, трансмиссия сама автоматически встает в режим Parking («P»).

Другой литраж, иная конструкция

…стоим с коллегой в адовой краснодарской пробке и оцениваем работу «умного» подсказчика. Каждый раз, как впереди стоящий автомобиль начинает трогаться, на цифровом приборном экране появляется соответствующее уведомление. Не могу на 100% сказать, что шутка очень полезная, но особо «уходящим в себя» она может приглянуться.

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Hyundai Sonata Prestige 2.5 AT
2.5 л, 180 л.с
автомат 6
0-100 - 9.2 с, 210 км/ч
4900 x 1860 x 1465 мм
передний
АИ-95, 7.7 л на 100 км
1 999 000 руб
Все характеристики
Новая глобальная платформа создана с проекцией на различные силовые установки, будь-то традиционные ДВС, электро-версии или агрегаты на топливных элементах. Sonata VIII стартует с нового 4-цилиндрового бензинового мотора Smartstream Theta III 2.5 MPI, который, по информации представителей компании, преподносится как III поколение ДВС марки Hyundai. С прежним 2,4-литровым GDI серии G4KJ его ничего не роднит, кроме естественного в таких случаях инженерного наследия.

При чуть большем 2,5-литровом объеме новый G4KM-5 на 10 л.с. слабее по мощности (180 сил) и на 9 Нм скромнее в плане тяги (232 Нм при 4000 об/мин). Впрыск у него распределенный, а не непосредственный, как у GDI. Есть мнение, что «новичок» обходится дешевле прежнего, потому и запущен в серию. По умолчанию предлагается не первой свежести 6-ступенчатый «автомат», который передает весь запас мощности на передние колеса.

Каков G4KM-5 конструктивно? В головке блока добавились роликовые толкатели с гидрокомпенсаторами (на прежнем моторе – обычные толкатели). Блоки управления CVVT теперь – с применением гидравлики; установлены как на впуске, так и на выпуске. Это, с одной стороны, несколько упростило конструкцию, с другой – сделало узел компактнее (в сравнении с электромоторами). Что касается быстродействия, тут она сопоставима с работой электромоторов, управляющих движением относительно оси и смещением работы распредвала.   

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Система охлаждения имеет 2 контура, но и это важно не в такой степени, как наличие термостата с электронным управлением (уместно даже говорить о 2 термостатах в одном). Ключевое изменение: на впуске, как и в момент выхода ДВС на рабочую температуру, фактически отсутствует циркуляция по малому кругу охлаждения. Соответственно, двигатель быстро выходит на рабочую температуру, после чего (на 95 град.) включается малый круг охлаждения. А потом, в зависимости от нагрузки и режима движения, в действие приводится большой круг охлаждения.

В силовой структуре кузова с 16 до 21 увеличено количество элементов горячей штамповки. При этом вес сваренного кузова сократился на 24 кг (или на 7%). Усилены соединения передней стойки, задней поперечины, средняя стойка, крепление порога и задней стойки. Есть новации по подвеске. Прежде всего, усилен передний подрамник – тем самым улучшены реакции на действия рулем и снижено количество вибраций от дороги. Изменены геометрия задней подвески и форма продольных рычагов. Увеличены размеры тормозных дисков (305/284 мм вместо прежних 280/262 мм). Плюс вырос размер вакуумного усилителя тормозов.
Масляный насос теперь оснащен 2-стадийным перепускным клапаном. Это позволяет в режиме обычного движения без существенных нагрузок на силовую установку снижать расход масла. Галерея охлаждения поршня новая; имеет кольцевидную форму, что позволяет снижать температуру в камере сгорания. Форсунка, распределяющая воздушно-топливную смесь, теперь расположена ближе к клапанам – это снижает каплеообразование. Выпускной коллектор теперь не прикручен болтами, как раньше, а встроен в двигатель. То есть визуально из мотора теперь выходит всего один канал, а не пучок, как прежде. Это снизило тепловую нагрузку в силовой установке. 

В крепком узле «динамического лассо»

Двигатель, в общем и целом, неплохо подходит для данного шасси, предлагая достаточную мощность в разных режимах передвижения. Динамика с места вполне приемлема для 2,5-литрового «атмосферника». Разве что приходится продавливать педаль газа почти до самого низа, чтобы седан с 3500 оборотов начал ощутимое движение. 6-ступенчатый «автомат» свою работу выполняет как положено – ни рывков, ни потери потока мощности.

Паспортная цифра разгона до «сотни» неплохая - 9,2 секунды. Причем режим Sport характер динамического поведения практически не меняет. Спорить с настройщиками Hyundai бессмысленно, но по ощущениям набор динамики чуть слабее звукового эффекта, доносящегося из-под крышки капота. Создается впечатление, что автомобиль для G4KM-5 как бы тяжеловат. Зато устойчив в поворотах – тут свою позитивную роль играют роскошная величина колесной базы да более жесткие, нежели у предыдущей генерации Sonata, подрамники. 

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон

Фото: Hyundai

Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Тест драйв Hyundai Sonata VIII из ряда вон
Рейка недлинная – что-то порядка 2,5 оборота. Но первоклассной остроты процессу маневрирования в слаломной череде не добавляет – то и дело приходится подкручивать «баранкой». Связка «МакФерсон» - многорычажка» отрабатывает разного типа поверхности сносно, а на асфальте, где происходит 90% времяпровождения бизнес-седана, подвеска и вовсе обеспечивает необходимый уровень комфорта.

Утонченность ездовых характеристик – разговор, возможно, про чуть другие автомобили и с другими моторами, однако для подавляющего большинства покупателей подобных седанов данное требование не стоит на первом месте в списке наиважнейших покупок. А вот с такими часто обсуждаемыми понятиями, как «комфорт», «технологии» и «безопасность», у новой «Сонаты» все в ажуре – она их прочно связала своим фирменным «динамическим лассо». И это, признаться, некий аргумент перед конкурентами.   

Иван Братуха
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Форум Hyundai Sonata
Цитата:| Кому: Алексей В первый раз такое слышу...
Farion
выбор!
Цитата:| Кому: Xischnik79 Особенно надёжного ничего среди перечисленных моделей нет. Рено, по крайней мере, дешево обходится в плане сервиса и ремонта.
Bячеcлaвoвич
Помогите!
Как вариант. Датчик массового расхода воздуха ДВРМ. Если ДВРМ неисправен -- соотношение топл+воздух нарушается кол-во воздуха поступает в циллиндры - соответственно дёрганье и а\м переходит в аварийный режим, где мощность и тяга ограничены. Незаводится---вкл, зажигание, комп думает что всё исправно-- ...
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Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
{{material_128263}} Возможно, на изменение моего восприятия автомобиля повлияла встреча с китайской родственницей Hyundai Lafesta, состоявшаяся аккурат в преддверии первого российского тест-драйва «Сонаты» DN8. В облике машин признаться, много общего, включая купеобразный профиль и «акулий оскал» передка. Но развитие темы у Sonata оказалось сочнее.Конкуренты, подвиньтесьЧего только стоят оригинальные задние фонари, соединенные между собой LED-«перемычкой» и соседствующие со скульптурным бампером, плюс эффектная передняя оптика с замаскированными под хромированный декор светящимися полосками, «заползающими» на капот. И захочешь – не откажешь «кореянке» в самобытности. В сумерках вся эта светодиодная иллюминация играет наподобие огней Лас-Вегаса, заставляя коллег по потоку притормаживать и любоваться автомобилем.{{model_v2_no_show_547}} Корейцы говорят, что столь оригинальный силуэт помогла создать заново сконструированная платформа Global Modular-architecrure Platform. Охотно верится. А потому не побоюсь заявить, что для D-сегмента дизайнерский посыл Hyundai вроде откровения. Нет, в классе, безусловно, присутствуют свои льстецы и красавицы (взять ту же «Мисс Элегантность» Mazda6), но вызов со стороны Sonata – это, прежде всего, укол по живому телу Kia Optima. Стилистическая особенность последней, мягко говоря, уже свое отыграла, потребитель при ее виде больше не трепещет. Toyota Camry, как бы так помягче сказать, «суховата» - ей до «Сонаты» как куцему до зайца. К тому же, «кэмри» не блещет «радугой» предлагаемых цветовых решений. В этом плане Sonata VIII бьет «тойоту», предложив в своей палитре вызывающий золотистый колер. Вам хочется красок – их есть у меня! Вышколенной линейной выправкой бравирует разве что VW Arteon, но до России он доберется не раньше следующей осени, так что бюргер, при всей своей арийской крови, «вне игры». {{gallery_1851}} {{photo_text_284}} Я не знаю, почему «Сонату» искусственно заключают в рамки сегмента D, ведь прибавившей в длине 45 мм «кореянке» не хватает какого-то десятка «сантимов» до 5 м. А это тот самый рубеж, достигнув которого характеристика: «Достойно!» уже не кажется нескромной. При коротком для своих габаритов переднем свесе обращает на себя длинный капот. Можно предположить, что двигатель под его крышкой смонтирован продольно. Ан нет. Колесная база лучшая в классе – 2840 мм. Не влезая в салон, можно предположить, что простора для всех седоков предусмотрено «по рангу». Скошенная «купейная» корма визуально обманывает на предмет якобы недостаточной объемности багажника. На самом же деле отсек способен вместить в себя аж 510 литров поклажи. А открыть его крышку можно либо с рабочего места водителя, либо нажав пальцем на верхнюю часть логотипа марки.   Ключевое слово: «впервые»Крыша, что называется, «падающая», однако, находясь на заднем диване, поджимать голову в плечи совсем не приходится. С водительским местом чуть сложнее. Да, полно регулировок, да и анатомия - как положено, однако максимально возможное положение подушки кресла невольно упирает темечко любителя высокой посадки ростом 185 см к обивке потолка. Я бы порекомендовал такому человеку расположиться на сиденье справа – тут, пардон, как в «майбахе». Банальным нажатием на кнопку пассажирское кресло раскладывается под специальным углом, причем с параллельным подъемом подушки. Не поверите, но о-о-очень удобно! А, главное, оригинально. Кнопка, если что, смонтирована на торце этого самого пассажирского сиденья, в одном ряду с 2 другими. Схема для корейского бренда не нова – опробована на машинах родственной марки Genesis. И эта «салонная» новация на «восьмой Сонате» не единственная. Список опций, начинающихся со слова «впервые», обширен. {{gallery_1845}} {{photo_text_282}} Впервые применена интерьерная подсветка. Не знаю, гордиться этим или нет, но, скажем так: наконец-то. Впервые за музыкальное наполнение салона Hyundai отвечает Bose. Включите музыку погромче, и вы поймете, что ребята из этой компании понимают толк в хороших децибелах.Впервые на машинах марки заработала мультимедиа с экраном 10,25 дюйма и разрешением высокой четкости HD. Причем, экран состоит как бы из 2 независимых матриц. Левая занимает 2/3 пространства, правой отведено 1/3 площади. Отныне можно выводить 3 потока разной информации: часы, медиа, радио, погоду, навигацию и пр. Всю эту информацию можно подбирать по своему усмотрению, то есть поиграть экранами. Впервые появилась возможность выбирать водительский профиль настроек (положение кресла и зеркал, дисплея на лобовом стекле, радио, медиа и пр.). Впервые одновременно подключаются сразу 2 Bluetooth-устройства (одно - для телефонии, другое - для потоковой передачи звука). Впервые у климатического режима «Авто» появилось 3 уровня. Теперь можно выставить уровень чувствительности и интенсивности отопителя или кондея. Есть автовключение рециркуляции воздуха при подаче жидкости омывателя - для России весьма полезная опция. Доступно автоматическое управление микроклиматом. Вы садитесь в машину, включаете зажигание. Датчики сразу определяют, что разница между той установкой температуры, что заложена в памяти, и той температуры, что снимает датчик в настоящее время, велика (10 и более градусов) – тут же автоматически активируется подогрев. Эту заботу о вас, кстати, можно при желании отключить.{{gallery_1846}} Цифровая «приборка» - вещь, вроде как, уже банальная, и она у «Сонаты», естественно, имеется. Правда, в хороших комплектациях. Четкость картинки – классная, вот только развернутый в другую сторону «разорванный» кругляш тахометра, пардон, как у многих «китайцев». В стартовых версиях «инструментарий» имеет пару аналоговых шкал и вписанное между ними табло бортового компьютера. При этом торпедо украшают «крутилки» кондиционера да обычная магнитола.{{material_128175}} Беспроводное зарядное устройство тоже, вроде как, не откровение. Но корейцы усовершенствовали технологию. И вот в каком направлении. Общеизвестно, что при зарядке смартфон нагревается, а если параллельно идет нагрузка в виде играющей музыки, потока навигации, активации электрозеркал и т.п., уровень нагрева зашкаливает, в результате чего зарядка отключается. В «Сонате» этой проблемы не будет - здесь впервые применен кулер, как на персональном компьютере.А уж кнопочный выбор трансмиссии (опять впервые) – и вовсе песня. Ни тебе рычага КПП, ни тебе джойстика – сплошная экономия места. Нажал кнопку «D» – устремился вперед, нажал «R» – поехал назад. Все до неприличия просто и в чем-то футуристично. Причем обе кнопки разнесены, не промахнешься. Плюс неким образом решен вопрос безопасности: когда вы открываете дверь, трансмиссия сама автоматически встает в режим Parking («P»).Другой литраж, иная конструкция…стоим с коллегой в адовой краснодарской пробке и оцениваем работу «умного» подсказчика. Каждый раз, как впереди стоящий автомобиль начинает трогаться, на цифровом приборном экране появляется соответствующее уведомление. Не могу на 100% сказать, что шутка очень полезная, но особо «уходящим в себя» она может приглянуться. {{gallery_1847}} {{params_61901}} Новая глобальная платформа создана с проекцией на различные силовые установки, будь-то традиционные ДВС, электро-версии или агрегаты на топливных элементах. Sonata VIII стартует с нового 4-цилиндрового бензинового мотора Smartstream Theta III 2.5 MPI, который, по информации представителей компании, преподносится как III поколение ДВС марки Hyundai. С прежним 2,4-литровым GDI серии G4KJ его ничего не роднит, кроме естественного в таких случаях инженерного наследия. При чуть большем 2,5-литровом объеме новый G4KM-5 на 10 л.с. слабее по мощности (180 сил) и на 9 Нм скромнее в плане тяги (232 Нм при 4000 об/мин). Впрыск у него распределенный, а не непосредственный, как у GDI. Есть мнение, что «новичок» обходится дешевле прежнего, потому и запущен в серию. По умолчанию предлагается не первой свежести 6-ступенчатый «автомат», который передает весь запас мощности на передние колеса.Каков G4KM-5 конструктивно? В головке блока добавились роликовые толкатели с гидрокомпенсаторами (на прежнем моторе – обычные толкатели). Блоки управления CVVT теперь – с применением гидравлики; установлены как на впуске, так и на выпуске. Это, с одной стороны, несколько упростило конструкцию, с другой – сделало узел компактнее (в сравнении с электромоторами). Что касается быстродействия, тут она сопоставима с работой электромоторов, управляющих движением относительно оси и смещением работы распредвала.    {{gallery_1850}}Система охлаждения имеет 2 контура, но и это важно не в такой степени, как наличие термостата с электронным управлением (уместно даже говорить о 2 термостатах в одном). Ключевое изменение: на впуске, как и в момент выхода ДВС на рабочую температуру, фактически отсутствует циркуляция по малому кругу охлаждения. Соответственно, двигатель быстро выходит на рабочую температуру, после чего (на 95 град.) включается малый круг охлаждения. А потом, в зависимости от нагрузки и режима движения, в действие приводится большой круг охлаждения. {{photo_text_283}} Масляный насос теперь оснащен 2-стадийным перепускным клапаном. Это позволяет в режиме обычного движения без существенных нагрузок на силовую установку снижать расход масла. Галерея охлаждения поршня новая; имеет кольцевидную форму, что позволяет снижать температуру в камере сгорания. Форсунка, распределяющая воздушно-топливную смесь, теперь расположена ближе к клапанам – это снижает каплеообразование. Выпускной коллектор теперь не прикручен болтами, как раньше, а встроен в двигатель. То есть визуально из мотора теперь выходит всего один канал, а не пучок, как прежде. Это снизило тепловую нагрузку в силовой установке.  В крепком узле «динамического лассо»Двигатель, в общем и целом, неплохо подходит для данного шасси, предлагая достаточную мощность в разных режимах передвижения. Динамика с места вполне приемлема для 2,5-литрового «атмосферника». Разве что приходится продавливать педаль газа почти до самого низа, чтобы седан с 3500 оборотов начал ощутимое движение. 6-ступенчатый «автомат» свою работу выполняет как положено – ни рывков, ни потери потока мощности. Паспортная цифра разгона до «сотни» неплохая - 9,2 секунды. Причем режим Sport характер динамического поведения практически не меняет. Спорить с настройщиками Hyundai бессмысленно, но по ощущениям набор динамики чуть слабее звукового эффекта, доносящегося из-под крышки капота. Создается впечатление, что автомобиль для G4KM-5 как бы тяжеловат. Зато устойчив в поворотах – тут свою позитивную роль играют роскошная величина колесной базы да более жесткие, нежели у предыдущей генерации Sonata, подрамники.  {{gallery_1849}} Рейка недлинная – что-то порядка 2,5 оборота. Но первоклассной остроты процессу маневрирования в слаломной череде не добавляет – то и дело приходится подкручивать «баранкой». Связка «МакФерсон» - многорычажка» отрабатывает разного типа поверхности сносно, а на асфальте, где происходит 90% времяпровождения бизнес-седана, подвеска и вовсе обеспечивает необходимый уровень комфорта. Утонченность ездовых характеристик – разговор, возможно, про чуть другие автомобили и с другими моторами, однако для подавляющего большинства покупателей подобных седанов данное требование не стоит на первом месте в списке наиважнейших покупок. А вот с такими часто обсуждаемыми понятиями, как «комфорт», «технологии» и «безопасность», у новой «Сонаты» все в ажуре – она их прочно связала своим фирменным «динамическим лассо». И это, признаться, некий аргумент перед конкурентами.   
2019-12-10
Автор: Иван Братуха
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