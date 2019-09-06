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6 сентября 2019, 00:03

Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом

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Фото: Jeep
Лет этак пять назад Compass в линейке Jeep был наподобие восьмой дочери матрешки. Сегодня роль самого маленького «джипа» исполняет Renegade, поэтому герой нашего обзора имеет полное право смотреть на «младшенького», мягко говоря, свысока.
Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Один из менеджеров фирменного центра Jeep, с которым я пообщался, довольно четко определил актив Compass – комфортные размеры. То бишь не большой и не маленький. А ровным счетом такой, как, скажем, популярные в России VW Tiguan, Toyota RAV4, Nissan X-Trail и иже с ними. Этим ребятам хорошо – они давно собираются на местных заводах, отчего и ценник в пределах споров.

Jeep Compass
От 2.4 л, 150 л.с
Новый от 2 149 000 до 2 459 000 Р
Перед американской компанией задача локализовать здесь производство никогда не стояла. Все, что имеем, поставляется «из-за бугра». С одной стороны, это безоговорочное доверие к качеству продукта, с другой, свои цифры в прайс-листе. Со «старта» за Compass просят солидные 2 149 000 рублей. Зато получаем безальтернативно полноприводный автомобиль, ибо версии «4x2» до нас просто не доезжают. На вопрос: «Почему?» само за себя отвечает слово «джип», исторически ставшее именем собственным, ассоциирующимся в РФ с нечто таким, что вывезет вас из любой Тьмутаракани. А если, пардон, требуется городской кроссовер, милости просим за руль Renegade.

Святая традиция

Внедорожный потенциал Compass – это 2 (на выбор) варианта систем постоянного полного привода: Jeep Active Drive и Jeep Active Drive Low (Trailhawk). Вторая, замечу, вещь откровенно серьезная, поскольку отличается наличием пониженного ряда с суммарным передаточным отношением 20:1. Кто, скажите, из вышеназванных бойцов «фраернет» нечто подобным?!

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Версии Compass, оснащенные системами Uconnect 7.0 и 8.4 NAV, обеспечивают поддержку технологий Apple CarPlay и Android Auto (для комплектаций Limited и Trailhawk эта функция входит в стандартное оснащение). Данные технологии позволяют подключить смартфоны, использовать голосовое управление, управление через встроенный дисплей автомобиля и управляющие органы штатной мультимедийной системы для доступа к полному набору информационно развлекательных функций.
При необходимости многодисковая муфта GKN оперативно перенаправит до 100 % крутящего момента на любое из колес, и именно этого «активного» колеса окажется достаточно, чтобы одержать победу над обстоятельствами. Своеобразным бэк-вокалом выступают настройки характеристик под различные покрытия Jeep Selec-Terrain. Это 5 вариантов режимов работы (Auto, Snow — «лёд», Sand — «песок», Mud — «грязь», плюс такая крутая вещь, как Rock – «камни»). Правда, она присутствует лишь в модификации Trailhawk.

Всегда можно отключить привод на заднюю ось, а заодно редуктор отбора мощности (PTU). В этом случае сделаем реверанс в сторону экономичности. Подключение всех колес к активной работе осуществляется в мгновенье ока. Принудительной активацией режима 4WD Lock заведует кнопка на блоке управления системой Selec-Terrain. У системы Jeep Active Drive Low не только иные настройки, у нее еще и короткая 1-я передача 9АКПП, что априори позволяет ей выполнять роль «понижайки».

Вопрос техники

Актуальный Compass построен на масштабируемой «тележке» FCA Small Wide 4×4 с поперечно установленным двигателем и независимой подвеской, основу которой составляют стойки McPherson «по кругу», газонаполненные амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости. На высокопрочные сорта стали в конструкции кузова приходится 65%, а капот и передняя поперечина - алюминиевые. Для вседорожника, не привыкшего лишь тереть асфальт городских улиц, самое что не есть то.

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Compass оснащен подвеской с вертикальным ходом колес до 17 см. Передний подрамник служит для поглощения энергии в случае столкновения. Раздельное крепление амортизатора положительно влияет на звукоизоляцию и эффективность его работы. Задний подрамник - изолированный, предназначен для демпфирования нежелательной вибрации и контроля крутящего момента силовой передачи. В заднем подрамнике - точки крепления облегченной подвески Chapman, состоящей из 2 поперечных тяг и приводных валов.
Подвеска энергоемкая и непробиваемая. Быстро поняв это, я перестал по-дамски оттормаживаться перед «лежачими полицейскими» в населенных пунктах и «топил» по пыльной белорусской грунтовке совсем как легендарный неубиваемый МТЗ-80. У того, конечно, клиренс куда как выше, но и 216 мм под днищем версии Trailhawk, согласитесь, тоже чего-то значат. Под картером мотора стальная защита, бамперы скошены – достойные атрибуты геометрической проходимости.

Trailhawk – это 175 сил при 6400 об/мин и 237 Нм вращающего потенциала при 3900 об/мин. Другим версиям положен 150-сильный движок (5500-6400 об/мин и 229 Нм крутящего момента при 3900 об/мин). По сути, это один и тот же 4-цилиндровый рядный «атмосферник» объемом 2,4 литра, но в 2 вариантах «прокачки». У мотора распределенный впрыск горючего, варьируемые фазы газораспределения и 16-клапанный ГРМ типа DOHC.

«Проанатомировав» в движении оба двигателя, я сначала не понял, почему у них относительно схожий драйв-потенциал (разгон, ускорение, обороты на определенных передачах и т.п.), но разгадка оказалась простой. Оказывается, «младшенький» искусственно «придушен», дабы влезть в существующие налоговые нормативы. Отсюда совершенно адекватные литражу тяговое усилие и стремление стрелки тахометра подкрасться к вожделенной красной зоне.

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Jeep Compass Trailhawk 2.4 AT 4x4
2.4 л, 175 л.с
автомат 9
4394 x 1874 x 1644 мм
полный
АИ-95, 9.9 л на 100 км
2 459 000 руб
Все характеристики
С места автомобиль отправляется без особой спешки. Продавливание педали акселератора до ощутимой тяги занимает полторы-две секунды. Только по их истечении эластичный и экономичный «автомат» (948TE) «врубается» в суть дела, позволяя моменту перенаправляться в сторону роста. С набором скорости все встает на свои места – переключения своевременные и быстрые. Агрегат охотно отдает свой потенциал, главное – держаться «золотой середины» (3000-3500 об/мин), чтобы, в случае чего, иметь тягу для вынужденного ускорения.  

Что и за какие деньги

После родственного Cherokee пространство Compass может показаться несколько стесненным. Но это, как показала тест-практика, лишь на короткое время. Подгонка кресла-руля-зеркал осуществляется непринужденно, потому как найти свое козырное положение раз плюнуть. Возможно, оформительские работы американских дизайнеров и не претендуют на Золотой Диплом, тем не менее, внутри автомобиля уютно и комфортно.

Несколько необычным я нашел расположение клавиш, ответственных за управление громкостью музыки на руле. Они разместились на тыльной стороне правой ступицы колонки, аккурат там, где хотелось бы видеть подрулевые лепестки. Пожалуй, низковато посажен блок управления климатом и той же музыкой на центральной консоли. А на экране медиасистемы Uconnect7.0 с навигацией 8.4 NAV многовато разного побочного функционала. При этом четкость работы медиа отменная, картинка внятная, оперативность появления заявленной информации – на уровне.

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом

По информации столичного офиса Jeep, доля Compass в общих продажах бренда в I полугодии текущего года составила около 20%. Самыми продаваемыми комплектациями являются Longitude (2 149 000 руб.) и Limited (2 269 000 руб.). Наибольший спрос замечен на версию с бензиновым мотором 2,4 литра (150 л.с.) и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Подлокотник не самый емкий, но в любом случае полезный. Равно как к месту – сеточка на боковине центрального тоннеля (в версии Trailhawk – с красной нитью). Два USB-разъема, включая порт для седоков второго ряда. Багажник вмещает 410 литров поклажи под шторкой. Второй ряд кресел трансформируется парой неравных частей, образуя практически ровный пол; в подпольной нише покоится «запаска» с  набором простецких инструментов.

За ранее озвученные деньги (комплектация Longitude) резонно рассчитывать на полный арсенал систем безопасности, 6 подушек безопасности, 16-дюймовые легкосплавные колеса, 2-зонный климат, ксеноновые фары, тканевую отделку салона, подогрев передних кресел, медиасистему с 7-дюймовым экраном, обогрев руля и зоны покоя стеклоочистителей, круиз с ограничителем скорости, «музыку» с 6-ю динамиками и управлением на руле, электронный «ручник» и пр.  Доплата за датчики парковки – 15 000 рублей, за легкосплавные диски 17-го диаметра – 30 000 рублей.

Вторая по ранжиру комплектация Night Eagle (2 239 000 рублей) – это поясничный подпор передних кресел с электроприводом, отделка сидений ткань/винилом, 18-дюймовые легкосплавные диски черного цвета. Версия Limited (2 269 000 рублей) добавляет 7-дюймовый цветной многофункциональный дисплей панели приборов, задние датчики парковки, датчик дождя, систему удержания в полосе, технологию предупреждения о возможном фронтальном столкновении с функцией активного торможения, бесключевой доступ, кнопку запуска двигателя Keyless Go, электропривод двери багажника, сигнализацию, ксенон, розетку 220В и пр. Доплата за 19-е колесные диски – 75 000 рублей.

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом

Фото: Jeep

Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Тест драйв Jeep Compass своим курсом
Наконец, Trailhawk (2 459 000 рублей): более мощный двигатель, более продвинутая трансмиссия, внедорожная подвеска, система помощи при спуске, амбиентная подсветка интерьера, салон с красной прострочкой, резиновый коврик в багажнике, контрастная окантовка решетки радиатора, рейлингов, наружных зеркал, матовый стикер на капоте. Для всех версий пакет Trailtr Tow – 45 000 рублей, пакет для курения – 3 500 рублей, краска кузова на выбор (цвет White входит в базовую стоимость) – 35 000 рублей. Средняя стоимость прохождения ТО – 15 000 рублей.

Иван Братуха Фото автора и Jeep
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Отзывы по теме
Форум Jeep Compass
У меня Джип Компасс 2,4 л. 2007 года. И слава Богу продал.
Григорий
Отзыв о Jeep Compass 2008 года
Авто на любителя. А я в числе этих любителей. Неприхотлив, удобен, практичен. Кто бы и что про него не говорил - это моя машина и моя марка.
BAZ
Отзыв о Jeep Compass 2007 года
Автомобиль не оставляет равнодушным никого! Работа двигателя в купе с вариатором на 5+, очень радует система ESP провоцирует раскружить машину на скользкой площадке, увы это сделать сложно! Салон довольно теплый, зимой выстужается не мгновенно (в сравнении с предшественницей) . Настоящий городской автомобиль ...
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Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
Один из менеджеров фирменного центра Jeep, с которым я пообщался, довольно четко определил актив Compass – комфортные размеры. То бишь не большой и не маленький. А ровным счетом такой, как, скажем, популярные в России VW Tiguan, Toyota RAV4, Nissan X-Trail и иже с ними. Этим ребятам хорошо – они давно собираются на местных заводах, отчего и ценник в пределах споров. {{model_v2_no_show_598}} Перед американской компанией задача локализовать здесь производство никогда не стояла. Все, что имеем, поставляется «из-за бугра». С одной стороны, это безоговорочное доверие к качеству продукта, с другой, свои цифры в прайс-листе. Со «старта» за Compass просят солидные 2 149 000 рублей. Зато получаем безальтернативно полноприводный автомобиль, ибо версии «4x2» до нас просто не доезжают. На вопрос: «Почему?» само за себя отвечает слово «джип», исторически ставшее именем собственным, ассоциирующимся в РФ с нечто таким, что вывезет вас из любой Тьмутаракани. А если, пардон, требуется городской кроссовер, милости просим за руль Renegade. Святая традицияВнедорожный потенциал Compass – это 2 (на выбор) варианта систем постоянного полного привода: Jeep Active Drive и Jeep Active Drive Low (Trailhawk). Вторая, замечу, вещь откровенно серьезная, поскольку отличается наличием пониженного ряда с суммарным передаточным отношением 20:1. Кто, скажите, из вышеназванных бойцов «фраернет» нечто подобным?! {{gallery_1680}} {{photo_text_254}} При необходимости многодисковая муфта GKN оперативно перенаправит до 100 % крутящего момента на любое из колес, и именно этого «активного» колеса окажется достаточно, чтобы одержать победу над обстоятельствами. Своеобразным бэк-вокалом выступают настройки характеристик под различные покрытия Jeep Selec-Terrain. Это 5 вариантов режимов работы (Auto, Snow — «лёд», Sand — «песок», Mud — «грязь», плюс такая крутая вещь, как Rock – «камни»). Правда, она присутствует лишь в модификации Trailhawk. Всегда можно отключить привод на заднюю ось, а заодно редуктор отбора мощности (PTU). В этом случае сделаем реверанс в сторону экономичности. Подключение всех колес к активной работе осуществляется в мгновенье ока. Принудительной активацией режима 4WD Lock заведует кнопка на блоке управления системой Selec-Terrain. У системы Jeep Active Drive Low не только иные настройки, у нее еще и короткая 1-я передача 9АКПП, что априори позволяет ей выполнять роль «понижайки».Вопрос техникиАктуальный Compass построен на масштабируемой «тележке» FCA Small Wide 4×4 с поперечно установленным двигателем и независимой подвеской, основу которой составляют стойки McPherson «по кругу», газонаполненные амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости. На высокопрочные сорта стали в конструкции кузова приходится 65%, а капот и передняя поперечина - алюминиевые. Для вседорожника, не привыкшего лишь тереть асфальт городских улиц, самое что не есть то. {{gallery_1679}} {{photo_text_253}} Подвеска энергоемкая и непробиваемая. Быстро поняв это, я перестал по-дамски оттормаживаться перед «лежачими полицейскими» в населенных пунктах и «топил» по пыльной белорусской грунтовке совсем как легендарный неубиваемый МТЗ-80. У того, конечно, клиренс куда как выше, но и 216 мм под днищем версии Trailhawk, согласитесь, тоже чего-то значат. Под картером мотора стальная защита, бамперы скошены – достойные атрибуты геометрической проходимости. Trailhawk – это 175 сил при 6400 об/мин и 237 Нм вращающего потенциала при 3900 об/мин. Другим версиям положен 150-сильный движок (5500-6400 об/мин и 229 Нм крутящего момента при 3900 об/мин). По сути, это один и тот же 4-цилиндровый рядный «атмосферник» объемом 2,4 литра, но в 2 вариантах «прокачки». У мотора распределенный впрыск горючего, варьируемые фазы газораспределения и 16-клапанный ГРМ типа DOHC.«Проанатомировав» в движении оба двигателя, я сначала не понял, почему у них относительно схожий драйв-потенциал (разгон, ускорение, обороты на определенных передачах и т.п.), но разгадка оказалась простой. Оказывается, «младшенький» искусственно «придушен», дабы влезть в существующие налоговые нормативы. Отсюда совершенно адекватные литражу тяговое усилие и стремление стрелки тахометра подкрасться к вожделенной красной зоне.{{gallery_1677}} {{params_59581}} С места автомобиль отправляется без особой спешки. Продавливание педали акселератора до ощутимой тяги занимает полторы-две секунды. Только по их истечении эластичный и экономичный «автомат» (948TE) «врубается» в суть дела, позволяя моменту перенаправляться в сторону роста. С набором скорости все встает на свои места – переключения своевременные и быстрые. Агрегат охотно отдает свой потенциал, главное – держаться «золотой середины» (3000-3500 об/мин), чтобы, в случае чего, иметь тягу для вынужденного ускорения.   Что и за какие деньгиПосле родственного Cherokee пространство Compass может показаться несколько стесненным. Но это, как показала тест-практика, лишь на короткое время. Подгонка кресла-руля-зеркал осуществляется непринужденно, потому как найти свое козырное положение раз плюнуть. Возможно, оформительские работы американских дизайнеров и не претендуют на Золотой Диплом, тем не менее, внутри автомобиля уютно и комфортно. Несколько необычным я нашел расположение клавиш, ответственных за управление громкостью музыки на руле. Они разместились на тыльной стороне правой ступицы колонки, аккурат там, где хотелось бы видеть подрулевые лепестки. Пожалуй, низковато посажен блок управления климатом и той же музыкой на центральной консоли. А на экране медиасистемы Uconnect7.0 с навигацией 8.4 NAV многовато разного побочного функционала. При этом четкость работы медиа отменная, картинка внятная, оперативность появления заявленной информации – на уровне. {{gallery_1678}} {{photo_text_252}} Подлокотник не самый емкий, но в любом случае полезный. Равно как к месту – сеточка на боковине центрального тоннеля (в версии Trailhawk – с красной нитью). Два USB-разъема, включая порт для седоков второго ряда. Багажник вмещает 410 литров поклажи под шторкой. Второй ряд кресел трансформируется парой неравных частей, образуя практически ровный пол; в подпольной нише покоится «запаска» с  набором простецких инструментов.За ранее озвученные деньги (комплектация Longitude) резонно рассчитывать на полный арсенал систем безопасности, 6 подушек безопасности, 16-дюймовые легкосплавные колеса, 2-зонный климат, ксеноновые фары, тканевую отделку салона, подогрев передних кресел, медиасистему с 7-дюймовым экраном, обогрев руля и зоны покоя стеклоочистителей, круиз с ограничителем скорости, «музыку» с 6-ю динамиками и управлением на руле, электронный «ручник» и пр.  Доплата за датчики парковки – 15 000 рублей, за легкосплавные диски 17-го диаметра – 30 000 рублей.Вторая по ранжиру комплектация Night Eagle (2 239 000 рублей) – это поясничный подпор передних кресел с электроприводом, отделка сидений ткань/винилом, 18-дюймовые легкосплавные диски черного цвета. Версия Limited (2 269 000 рублей) добавляет 7-дюймовый цветной многофункциональный дисплей панели приборов, задние датчики парковки, датчик дождя, систему удержания в полосе, технологию предупреждения о возможном фронтальном столкновении с функцией активного торможения, бесключевой доступ, кнопку запуска двигателя Keyless Go, электропривод двери багажника, сигнализацию, ксенон, розетку 220В и пр. Доплата за 19-е колесные диски – 75 000 рублей. {{gallery_1681}} Наконец, Trailhawk (2 459 000 рублей): более мощный двигатель, более продвинутая трансмиссия, внедорожная подвеска, система помощи при спуске, амбиентная подсветка интерьера, салон с красной прострочкой, резиновый коврик в багажнике, контрастная окантовка решетки радиатора, рейлингов, наружных зеркал, матовый стикер на капоте. Для всех версий пакет Trailtr Tow – 45 000 рублей, пакет для курения – 3 500 рублей, краска кузова на выбор (цвет White входит в базовую стоимость) – 35 000 рублей. Средняя стоимость прохождения ТО – 15 000 рублей.
2019-09-06
Автор: Иван Братуха Фото автора и Jeep
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