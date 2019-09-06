Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
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Фото: Jeep
Один из менеджеров фирменного центра Jeep, с которым я пообщался, довольно четко определил актив Compass – комфортные размеры. То бишь не большой и не маленький. А ровным счетом такой, как, скажем, популярные в России VW Tiguan, Toyota RAV4, Nissan X-Trail и иже с ними. Этим ребятам хорошо – они давно собираются на местных заводах, отчего и ценник в пределах споров.
Святая традиция
Внедорожный потенциал Compass – это 2 (на выбор) варианта систем постоянного полного привода: Jeep Active Drive и Jeep Active Drive Low (Trailhawk). Вторая, замечу, вещь откровенно серьезная, поскольку отличается наличием пониженного ряда с суммарным передаточным отношением 20:1. Кто, скажите, из вышеназванных бойцов «фраернет» нечто подобным?!
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Всегда можно отключить привод на заднюю ось, а заодно редуктор отбора мощности (PTU). В этом случае сделаем реверанс в сторону экономичности. Подключение всех колес к активной работе осуществляется в мгновенье ока. Принудительной активацией режима 4WD Lock заведует кнопка на блоке управления системой Selec-Terrain. У системы Jeep Active Drive Low не только иные настройки, у нее еще и короткая 1-я передача 9АКПП, что априори позволяет ей выполнять роль «понижайки».
Вопрос техники
Актуальный Compass построен на масштабируемой «тележке» FCA Small Wide 4×4 с поперечно установленным двигателем и независимой подвеской, основу которой составляют стойки McPherson «по кругу», газонаполненные амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости. На высокопрочные сорта стали в конструкции кузова приходится 65%, а капот и передняя поперечина - алюминиевые. Для вседорожника, не привыкшего лишь тереть асфальт городских улиц, самое что не есть то.
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Trailhawk – это 175 сил при 6400 об/мин и 237 Нм вращающего потенциала при 3900 об/мин. Другим версиям положен 150-сильный движок (5500-6400 об/мин и 229 Нм крутящего момента при 3900 об/мин). По сути, это один и тот же 4-цилиндровый рядный «атмосферник» объемом 2,4 литра, но в 2 вариантах «прокачки». У мотора распределенный впрыск горючего, варьируемые фазы газораспределения и 16-клапанный ГРМ типа DOHC.
«Проанатомировав» в движении оба двигателя, я сначала не понял, почему у них относительно схожий драйв-потенциал (разгон, ускорение, обороты на определенных передачах и т.п.), но разгадка оказалась простой. Оказывается, «младшенький» искусственно «придушен», дабы влезть в существующие налоговые нормативы. Отсюда совершенно адекватные литражу тяговое усилие и стремление стрелки тахометра подкрасться к вожделенной красной зоне.
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
|Jeep Compass Trailhawk 2.4 AT 4x4
|2.4 л, 175 л.с
|автомат 9
|4394 x 1874 x 1644 мм
|полный
|АИ-95, 9.9 л на 100 км
|2 459 000 руб
|Все характеристики
Что и за какие деньги
После родственного Cherokee пространство Compass может показаться несколько стесненным. Но это, как показала тест-практика, лишь на короткое время. Подгонка кресла-руля-зеркал осуществляется непринужденно, потому как найти свое козырное положение раз плюнуть. Возможно, оформительские работы американских дизайнеров и не претендуют на Золотой Диплом, тем не менее, внутри автомобиля уютно и комфортно.
Несколько необычным я нашел расположение клавиш, ответственных за управление громкостью музыки на руле. Они разместились на тыльной стороне правой ступицы колонки, аккурат там, где хотелось бы видеть подрулевые лепестки. Пожалуй, низковато посажен блок управления климатом и той же музыкой на центральной консоли. А на экране медиасистемы Uconnect7.0 с навигацией 8.4 NAV многовато разного побочного функционала. При этом четкость работы медиа отменная, картинка внятная, оперативность появления заявленной информации – на уровне.
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
За ранее озвученные деньги (комплектация Longitude) резонно рассчитывать на полный арсенал систем безопасности, 6 подушек безопасности, 16-дюймовые легкосплавные колеса, 2-зонный климат, ксеноновые фары, тканевую отделку салона, подогрев передних кресел, медиасистему с 7-дюймовым экраном, обогрев руля и зоны покоя стеклоочистителей, круиз с ограничителем скорости, «музыку» с 6-ю динамиками и управлением на руле, электронный «ручник» и пр. Доплата за датчики парковки – 15 000 рублей, за легкосплавные диски 17-го диаметра – 30 000 рублей.
Вторая по ранжиру комплектация Night Eagle (2 239 000 рублей) – это поясничный подпор передних кресел с электроприводом, отделка сидений ткань/винилом, 18-дюймовые легкосплавные диски черного цвета. Версия Limited (2 269 000 рублей) добавляет 7-дюймовый цветной многофункциональный дисплей панели приборов, задние датчики парковки, датчик дождя, систему удержания в полосе, технологию предупреждения о возможном фронтальном столкновении с функцией активного торможения, бесключевой доступ, кнопку запуска двигателя Keyless Go, электропривод двери багажника, сигнализацию, ксенон, розетку 220В и пр. Доплата за 19-е колесные диски – 75 000 рублей.
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
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