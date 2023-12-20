Тест-драйв Jetour X90 Plus: путешественник с багажом

Представители московского офиса Jetour уже свыклись с упрёками в свой адрес, мол, ориентируетесь на путешественников, а машины исключительно моноприводные. Против истины, конечно же, не попрёшь, поэтому все ждут начала 2024 года, когда к нам официально привезут брутальный внедорожник Jetour T2, во внешности которого можно обнаружить черты LR Defender. Уж к нему-то точно претензии не предъявишь – всё по фэншую. Кстати, T2 уже сегодня можно отыскать на маркетплейсах, ценник – в районе 4 - 4,4 млн рублей.

Jetour X90 Plus От 1.5 л, 156 л.с Новый от 2 719 000 до 3 999 000 Р

Внутри просторно – габариты обязывают

Другой момент, что полноприводный T2 станет самым дорогим «Джетуром», обогнав в плане цены нынешнего игрока – 4,9-метрового X90 Plus. Ввиду того, что родственный и менее дорогостоящий X70 Plus пошёл в продажу лишь осенью, «девяностый» пока что довольствуется вторым местом в линейке компании по продажам. Он, повторимся, флагман, к нему и требования особые.

Комплектаций у X90 Plus четыре; на момент официальной презентации в июне было заявлено, что, в отличие от рынка КНР, третьего ряда сидений в салоне нам не положено. Правда, спикер бренда тогда оговорился: «Пока. А там видно будет». Прошло время, и мы видим, что среднеразмерный SUV поставляется в РФ с этим самым третьим рядом, за что просят на 50 000 рублей больше (о ценах в конце обзора). В рамках нашего предновогоднего пробега вокруг Ладожского озера трёхрядных X90 Plus не было, поэтому не представляется возможным выразить свои впечатления о том, насколько тесно или, наоборот, сносно на галёрке.

Зато можно пропеть дифирамбы просторному салону автомобиля и его багажному отделению. 723 литра при 5-местной раскладке – это, что называется, с лихвой. Нужно ещё больше места под дорожный скарб? Опускаем спинки второго ряда кресел – и вот уже 1634 литра. Органайзер в полике, кнопка электропривода двери, её открытие без помощи рук – всё как положено. Причём, высота загрузки, несмотря на крупные 20-дюймовые колёса, скажем так, стандартная, дискомфорта не испытываешь.

Упомянутые спинки кресел второго ряда – регулируемые, идут уже в базовой комплектации. Находиться за спиной водителя настолько комфортно и просторно, что хоть отправляй автомобиль на службу в такси. Водительский «трон» - с памятью, его регулировка осуществляется посредством клавиш в основании кресла, а не на двери, как у новомодного X70 Plus (привет «Мерседесу»). Подобрать под себя необходимо положение – на раз-два. Обзорность хорошая, наружные «лопухи» больших размеров, лобовое стекло – обогреваемое.

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Быстр и устойчив

А вот с «печкой» есть проблемы. Чтобы настроить нужный «градус», можно воспользоваться клавишами на центральной консоли, а можно через меню мультимедиа. Первый вариант, сами понимаете, куда как удобнее и быстрее, однако скорость срабатывания на порядок ниже: пока дождёшься изменения температуры в ту или другую сторону, либо спаришься, либо замёрзнешь. Выскажем справедливый упрёк и в адрес работы бескаркасных стеклоочистителей. Скребут стекло они с неприкрытой леностью – уровень прижимания резинок к поверхности слабоватый, отсюда разводы. Что интересно, то же с самое происходит на других «Джетурах» - Dashing и X70 Plus. Получается, фамильная «болячка».

Чистое стекло – залог безопасного передвижения. А для X90 Plus, оснащённого роскошным 2-литровым 245-сильным цепным TGDI, это приобретает особое значение. 1,7-тонный вседорожник обладает неплохой прытью – чуть переборщил с педалированием, и колёса мгновенно уходят в проворот. 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением щёлкает передачи быстро и незаметно: чуть более 8 секунд, и на цифровом спидометре уже нормативная «сотня».

Ход тяжёлого автомобиля степенный, но уверенный, на мощной тяге (в пике – 375 Нм), развивать динамику помогает турбокомпрессор. Звук мотора при нагрузках в салон проникает, но только если к этому особо прислушиваться. Скорее мешают шумы из области колёсных арок. Расход положенного «по уставу» 95-го бензина – что-то в районе 9 с копейками литров. По паспорту – 8 л/100 км, причем указывается 92-е октановое число. Но вряд ли на нём X90 Plus будет столь скромен в плане аппетита, к тому же и требуемой «зажигалки» не получится.

В ночное время светооптика отрабатывает свою причастность к LED-технологии на «отлично». Единственное, что в сильный снегопад дальний свет начинает подсвечивать лишь поток крупных снежинок. В такой ситуации лучше снизить скорость. Равно как и при пересечении снежной сердцевины трассы. При оптимальной скорости вседорожник проходит её без сноса кормы, но, например, заезжать правыми колёсами на заснеженную обочину лучше не стоит – придётся активнее работать рулём, а он, если что, немного пустоват. Лучше сразу перевести настройки «баранки» в спортивный режим, разницу точно почувствуете. Только для этого придётся остановиться – «на бегу» смена режимов невозможна.

Флагманский Jetour разделяет ту же самую платформу, что и родственный Exeed VX, и если кто ездил на последнем, знает, что тот ведёт себя на дороге устойчиво, без особых кренов кузова. Практически те же повадки и у X90 Plus – в повороты заезжает смело, цепляется за поверхность дороги насколько это возможно. ESP, в целом, работает интеллигентно, главное, вы её не провоцируйте на скользкой дороге, иначе поток энергии быстро иссякнет (что с нами и случилось при пересадке на X70 Plus).

Сухие цифры, точные цены

Для любителей цифр – полезная информация. Габаритные размеры Jetour X90 Plus: 4858x1925x1780 мм, колёсная база – 2850 мм, минимальный дорожный просвет – 210 мм. Подвеска – независимая типа «Макферсон» спереди/независимая, многорычажная сзади. Тормозные механизмы - дисковые вентилируемые спереди/дисковые сзади. Рулевое управление - с электроусилителем, тип «шестерня – рейка». Полного привода, как мы сказали, нет, но менеджеры московского офиса Jetour намекают, что всё будет. Со временем.

Размерность шин – 255/45 R20. В Россию машины поставляются на родным китайских «катках», здесь уже «переобуваются» в ДЦ. В нашем тестовом случае использовались шины Kumho, стоимость которых на маркетплейсах доходит до 27 тыс. рублей за колесо. Колея колёс (передняя/задняя - 1600/1605 мм). Свесы (передний/задний – 906/1102 мм). Пространство для ног в салоне (спереди/сзади – 1043/1019 мм). Высота от сиденья до потолка (спереди/сзади - 1057/1048 мм). Ширина салона на уровне плеч (спереди/сзади – 1478/1461 мм). Ширина салона на уровне бёдер (спереди/сзади – 1436/1447 мм).

Вариантов оформления интерьера два: чёрный и красно-коричневый. Оснащение автомобиля под стать его размерам: светодиодная оптика «по кругу», динамические указатели поворотов, рейлинги, панорамная крыша, бесключевой доступ, запуск двигателя без ключа, круиз, фронтальные, боковые подушки и шторки безопасности, 2 разъёма USB для зарядки на заднем ряду, подогревы передних и задних сидений, руля и лобового стекла, двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, камеры кругового обзора, контроль «мертвых» зон и салонное зеркало с автозатемнением, аудиосистема Sony с 8-ю динамиками и т.п. Android Auto и Apple CarPlay, увы, нет, но это, как нас заверили представители Jetour, дело времени (2024 год).

Стоимость тестового экземпляра в топовой комплектации Luxury - 3 839 900 рублей (7-местная модификация – 3 889 900 рублей). Тот же 2-литровый турбомотор, но в комплектации Elite стоит 3 719 900 рублей. Стать владельцем Jetour X90 Plus можно и за меньшие деньги. Для этого придётся обратить внимание на альтернативную версию с 1,6-литровым 190-сильным турбодвигателем. С ним стартовая цена комплектации Comfort обойдётся в 3 399 900 рублей. И не забываем, конечно, про стандартные скидки в виде трейд-ин и автокредитования, так охотно практикуемые дилерским сообществом. Особенно сегодня, в преддверии новогодних праздников.

Упомянутые модели: Jetour X90 Plus

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