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5 необычных и суровых машин, которые помогут пережить апокалипсис. Их можно купить прямо сейчас

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25 февраля 2024, 16:38

Тест-драйв Kaiyi X7 Kunlun: если хочешь быть счастливым

Специалисты по спортивному питанию из Kaiyi поработали на славу. X7 Kunlun получился одновременно серьёзным и молодящим кровь. Его облик дарит «шампанское настроение», и потому автомобиль незазорно отдать в хорошие руки. Давайте вместе оценим новый среднеразмерный кроссовер, что называется, по шкале от тюльпана до айфона. Он того стоит.
Фото: Kaiyi
Тест драйв Kaiyi X7 Kunlun если хочешь быть счастливым
Изображение загружается

Фото: Kaiyi

Тест драйв Kaiyi X7 Kunlun если хочешь быть счастливым
Изображение загружается

Фото: Kaiyi

Тест драйв Kaiyi X7 Kunlun если хочешь быть счастливым
Изображение загружается

Фото: Kaiyi

Тест драйв Kaiyi X7 Kunlun если хочешь быть счастливым
Изображение загружается

Фото: Kaiyi

Тест драйв Kaiyi X7 Kunlun если хочешь быть счастливым
Изображение загружается

Фото: Kaiyi

Тест драйв Kaiyi X7 Kunlun если хочешь быть счастливым
Изображение загружается

Фото: Kaiyi

Тест драйв Kaiyi X7 Kunlun если хочешь быть счастливым
Изображение загружается

Фото: Kaiyi

Тест драйв Kaiyi X7 Kunlun если хочешь быть счастливым
Изображение загружается

Фото: Kaiyi

Тест драйв Kaiyi X7 Kunlun если хочешь быть счастливым
Изображение загружается

Фото: Kaiyi

Тест драйв Kaiyi X7 Kunlun если хочешь быть счастливым
Тест драйв Kaiyi X7 Kunlun если хочешь быть счастливым
Тест драйв Kaiyi X7 Kunlun если хочешь быть счастливым
Тест драйв Kaiyi X7 Kunlun если хочешь быть счастливым
Тест драйв Kaiyi X7 Kunlun если хочешь быть счастливым
Тест драйв Kaiyi X7 Kunlun если хочешь быть счастливым
Тест драйв Kaiyi X7 Kunlun если хочешь быть счастливым
Тест драйв Kaiyi X7 Kunlun если хочешь быть счастливым
Тест драйв Kaiyi X7 Kunlun если хочешь быть счастливым

Причём здесь горные вершины Куньлуня?

Раз уж начали с внешности, глупо оставлять приятное только на десерт. Человека, нарисовавшего X7 Kunlun, величают Лоу Вермеерш. Он дизайнер, фламандец по рождению, некоторое время работал в Pininfarina, где разрабатывал дизайн Maserati и Ferrari. Из-под пера мастера вышел такой знаковый автомобиль, как Dallara Stradale. Господин Вермеерш не единственный из современных грандов автодизайнерской школы, кто связал свою жизнь с китайскими автопроизводителями. Вспомним, ради приличия, Джайлса Тейлора (Rolls-Royce - Hongqi), Штефана Зилаффа (Audi, Mercedes, Bentley - Geely) или, скажем, Андреаса Запатинаса (Alfa Romeo, Subaru - Changan).

Тот симпатичный и очень свежий передок X7 Kunlun, с ломаными и светящимися линиями, который вы видите на картинках, Лоу Вермеерш подсмотрел у гор Куньлуня. Он так и заявил, что это, мол, олицетворение этих вершин.

Причём, световая графика задней части кроссовера точь-в-точь копирует переднюю, что придаёт облику законченный лаконичный вид. Нет того странного ощущения, что «передок» и «корму» рисовали разные люди. Единственный фейк в экстерьере – патрубки выхлопной системы. Физически они не связаны с бампером, но за их декоративными колечками всё же скрываются настоящие «стволы». Этим путём идут многие «китайцы».

KAIYI X7
От 1.6 л, 197 л.с
Новый от 2 900 000 до 3 475 000 Р
4,7 метра длины посажены на большие 20-дюймовые колёса, клиренс приличный – 210 мм, а в крышу с низкой линией «вшита» «панорама». Представители Kaiyi утверждают, что её размеры самые большие в сегменте, но к рулетке никто не прибегал, да это и не нужно. Панорамная крыша доступна уже с начальной комплектации, и тем, кто в ней не нуждается, придётся смириться. «Мы спрашивали китайцев, зачем в «минималке» панорамная крыша? - прокомментировал мой вопрос Иван Бычков, руководитель департамента развития модельного ряда Kaiyi. – Оказывается, на стадии разработки автомобиля глухой железной крыши, в принципе, не предусмотрено. Но сейчас версия без «панорамы» специально для России находится в разработке. Надеюсь, что со временем её привезём, хотя это, наоборот, потребует дополнительных вложений»

Что – Magna, а что – Chery?

Нет у «Куньлуня» подогрева лобового стекла и полного привода. И это тоже вопрос времени: первый появится летом, второй – к концу года. По словам эксперта, полный привод почти готов, его разработка заняла год, сейчас проходят финальные тесты, после чего состоятся сертификационные мероприятия. Производство полноприводных модификаций в Китае должна начаться во второй половине 2024-го.

«В этом сегменте без полного привода делать нечего, - отметил Иван Бычков. – Увы, это общая проблема китайцев, они искренне не понимают, зачем он нужен. Через какую систему будет реализован полный привод, на данный момент сказать не могу. Возможно, через магнитную муфту, возможно, через гидравлическую. Не исключено, что это будет разработка Magna Powertrains, как в случае с коробкой передач. В любом случае, пока это только наши домыслы».

При этом, по словам представителя Kaiyi, подвеска к приёму полного привода готова полностью. В её конструкции нет никакого технического откровения: спереди классический «МакФерсон», сзади «многорычажка». Зато настроена она неплохо – мелкие асфальтовые неровности почти не замечает, поаккуратнее надо быть лишь при прохождении неровностей крупных. Дистанцию, на которой до нас поработал грейдер, «Куньлунь» проходит с незначительными кренами, демонстрируя нейтральный баланс управляемости. Передняя ось практически не скользит, а вот заднюю выставить, чтобы довернуть автомобиль под сброс газа, лучше не стоит – полного привода, повторимся, нет, вдруг занесёт?

Добрых слов заслуживает работа преселективного «робота» производства вышеупомянутой Magna. Я поинтересовался у Ивана Бычкова, на каких моделях ещё используется этот 7DCT? Он ответил, что не удалось найти подтверждения относительно Chery. «Можно только умозрительно это предполагать. Специалисты Chery упирают на то, что у них «роботы» собственной разработки».

Интересно, что «роботов» для X7 Kunlun предложено два. Один – тот, о котором мы говорим, он сопряжён с 2-литровым мотором, второй адресован 1,6-литровому двигателю. Коробки рассчитаны на разный крутящий момент, поэтому о взаимозаменяемости, в случае чего, речи быть не может. Тот «робот», что был на тесте, располагает сцеплением «мокрого» типа, у него 7 ступеней, 3 алгоритма работы, смена передачи – менее чем за 0,2 секунды. Опробовали его с коллегой в разных режимах, претензий, признаться, никаких – главное, плавнее работать педалью, остальное вытянет турбо-четвёрка Acteco 2.0 TGDI. 

Из названия двигателя понятно, что это точно продукт Chery. У него полностью алюминиевая конструкция, непосредственный впрыск 200 бар, двойные фазовозвращатели, интегрированный в головку блока цилиндров выпускной коллектор, малоинерционный турбокомпрессор и 375 Нм максимального крутящего момента. Характеристики, сами видите, приличные, и мотор с удовольствием ими делится.

Если я скажу, что 238 сил и 375 Нм дают приятное ощущение вседозволенности в потоке, от истины буду недалеко. Turbo-lag практически отсутствует, разве что на оборотах 1000-1500. Отклик на педаль быстрый, «робот», как правило, поспевает за «напарником», под полным дросселем агрегат звучит серьёзно, притом, что в салон его «басок» проникает лишь отчасти. Ну и, конечно, «92-й» бензин в допуске автопроизводителя – это настоящий подарок.

У Kaiyi X7 Kunlun стандартный для сегмента набор средств активной безопасности. На мой взгляд, из всех новомодных технологий особо следует выделить адаптивный круиз с монокамерой и радаром миллиметрового диапазона под бампером. Он работает до 150 км/ч. Как положено тормозит и останавливается. Другой момент, что при рваном движении в Абхазии полноценно протестировать его не получилось – какое там может быть соблюдение рядности в условиях повальной водительской бесшабашности?

Особенности оформления, нюансы наполнения

«Куньлунь» довольно уверенно прошёл краш-тест по упрощённой китайской методике C-NCAP, получив 5 звезд. На Euro-NCAP автомобиль пока что не замахивался, но, по словам Ивана Бычкова, это входит в планы до конца 2024 года. Прежде чем пойти в серию, тестовые машины набегали в разных дорожных и климатических условиях почти 1 млн км. Для нашего рынка был разработан «зимний» пакет, в который вошли традиционные в таких случаях опции, включая всевозможные подогревы.

Оригинальное решение - воздуховод для задних пассажиров. Версиям, предназначенным для внутреннего рынка, он недоступен по той простой причине, что в Китае X7 Kunlun предлагается в 7-местной компоновке. У нас таких машин нет и не планируется. Дело в том, что пол багажника в случае 3 рядов сидений автоматически поднимается почти на 20 см, а это серьёзный удар по объёму. «7 мест в среднеразмерном сегменте люди покупают, скорее, как атрибут максимальной комплектации. Мы решили, что такая версия нам не нужна. К тому же, спрос на среднеразмерные автомобили в 7-местном исполнении в России, как правило, слабый», - прокомментировал Иван Бычков.

Таким образом, машины, собираемые в Калининграде, располагают грузовым отсеком на 546 литров. Это неплохой показатель вместимости, учитывая, что пол ровный, а формы геометрически правильные. Китайцы, как все мы хорошо знаем, часто лукавят, делая на упор исключительно на цифрах, притом, что где все эти литры скрываются, без пол-литра не разберёшься.

Задние места получились просторными и удобными. И это несмотря на отсутствие возможности передвигаться вперёд-назад, регулировки угла наклона спинок и подстаканников в выдвижном подлокотнике. Спинки, если надо, могут быть сложены в пропорции 60:40, они плотно набиты, подогреваются, вентилируются и располагают к приятному времяпровождению седоков в дальней дороге.

Передние кресла спроектированы специально для «Куньлуня», они также удобные. Водительское имеет 6 электрорегулировок, подогрев и вентиляцию, чего не скажешь о пассажирском сиденье сбоку – регулировки исключительно механические, даже в топовой комплектации. Руль регулируется во всех плоскостях и, что самое необычное, в обилии «населяющих» его клавиш можно встретить кнопку запуска двигателя. Посередине огромный экран мультимедиа, под ним панель с физическими кнопками (климат, зеркала и пр.), а ещё ниже прорезиненный слот беспроводной зарядки - 7,5 Вт для «Айфона» и 9 Вт для «Андроида». Салонное зеркальце имеет непривычную пятигранную форму, но вполне себе «читаемое».

Селектор управления трансмиссией – нечто из мира фантастики. Но при этом он интуитивно понятный - двигаешь вперёд-назад, в зависимости от того, куда надо трогаться, и ни шагу в сторону. Два раза активировать режим Drive, как на ряде китайских машин, не нужно – достаточно одной команды.

2-литровая версия X7 Kunlun доступна лишь в одной комплектации Luxury за 3 475 900 рублей. В списке опций - 20-дюймовые легкосплавные диски, адаптивный круиз-контроль, автоматический дальний свет, цифровая приборная панель 12,3 дюйма, беспроводная зарядка, аудиосистема с 8-ю динамиками, вентиляция сидений и полный список систем активной безопасности. Тот же набор оборудования и под тем же названием будет предложен через полтора месяца, но уже с мотором 1,6 литра (186 л.с. 275 Нм).

Цену объявят позже, но уже сегодня в Kaiyi говорят, что именно эта модификация (средняя) станет самой спрашиваемой. Ну а базовый вариант сегодня оценен в 2 997 900 рублей, и это комплектация Comfort. Двигатель, как вы понимаете, 1,6-литровый. Машины уже у дилеров.

Упомянутые модели: KAIYI X7
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Тест-драйв Kaiyi X7 Kunlun: если хочешь быть счастливым
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