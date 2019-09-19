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19 сентября 2019, 00:54

Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи

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Фото: Lada
«Он точно алмаз, только выиграл от шлифовки»… Не знаю, насколько справедлив стендалевский пафос применительно к Lada Granta Drive Active, но доля правды в том точно есть. Столь яркой и выразительной «Гранта» еще не являла себя миру. Вазовцы не скрывают, что именно благодаря эксклюзивному обвесу можно привлечь к модели внимание молодой гвардии покупателей.
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

ВАЗ (Lada) Granta
От 1.6 л, 106 л.с
Новый от 419 900 до 608 800 Р
28 новых узлов и деталей, прописавшихся под стальной оболочкой «недоспорта» Granta – это одновременно и много, и мало. Мотор прежний – 1,6-литровый 106-сильный ВАЗ-21127 с его 148 Нм максимального момента. Коробки суть те же – 5МКПП или «робот» АМТ. Кузов – точь-в-точь как у обычной «Гранты» с основного конвейера, только по прибытию в цеха дочерней вазовской компании Lada Sport получает новый VIN. Колеса – Pirelli отечественного производства в хорошо знакомом типоразмере 185/55 R15: опять же, как на привычной «Гранте». Это – из списка, которым, что называется, не удивишь.

Пластик простецкий – вид пригожий

«На новенького» из области дизайна - свежие бамперы (спереди - чёрные С-образные элементы) с тонкой линией красного молдинга, боковые юбки да спойлер на «хвостике». Смотрится круто в любом из 8 цветовых решений кузова, особенно если не пожадничать 6000 рублей за «металлик». Элементы обвеса выполнены из АБС-пластика. Да, это не самый дорогой и крутой материал в плане характеристик, однако, как утверждает Владислав Незванкин, генеральный директор компании Lada Sport, он прошел «огонь и медные трубы»: во время испытаний пластик нагревали до 85 градусов и тестировали в аэродинамической трубе. Все выдержал, нигде не подвел.

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Для компании Lada Sport это уже 6-й спортивный автомобиль за последние 6 лет. То есть, в среднем, по одному «спортсмену» в год. Начинали с Granta Sport, потом были Kalina Sport, Kalina NFR, Granta Drive Active в старом дизайне, Vesta Sport и вот сейчас. Разработка обвеса заняла всего несколько месяцев, аккурат с того момента, как закончились работы по проекту Lada Vesta Sport
На кузове сидит прочно и, главное, смотрится гармонично. Что называется, не подкопаешься. В свободном доступе у дилеров элементов аэродинамического обвеса не будет. Если, пардон, что-то случится, придется размещать заказ. Обещают вполне быстрые по времени поставки – как сервисные, так и гарантийные.

Поскольку материал легкий, особого утяжеления массы седана не произошло. Разве что немного (на 12 мм) выросла длина. При этом высота автомобиля, наоборот, сократилась (на 50 мм). Причина связана, в том числе с уменьшением на 18 мм дорожного просвета. Черный лак и «алмазная» полировка легкосплавных дисков делают колеса нарядными. Но заводской, рекомендуемый блеск «катков» может улетучиться, если вы, скажем, решите запихнуть в арки 16-ю резину – дескать, на ней Granta Active Drive будет выглядеть «величественнее». Ваше право.  

С новым «лицом» машину легко спутать с Vesta Sport. Представители «АвтоВАЗа» не скрывают, что Granta Active Drive взяла все лучшее от спортивной «Весты», в том числе подвеску. «Активная Гранта» позволяет максимально уверенно входить в повороты и выписывать дугу гораздо быстрее. При этом ходовая часть совсем не жесткая, как может показаться при упоминании слова «спорт». Она в меру комфортная, в полной мере сопоставимая с тем решением, что применено на Vesta Sport, а там, напомним, все очень и очень неплохо. Ну и, конечно же, накладка на выпускной патрубок – настоящий безвозмездный подарок от все той же «родственницы».

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

«Грантовские» повадки с хорошей аэродинамикой

Если Vesta Sport едет, в прямом смысле слова, интересно, ждать той же прыти от «недоспорта» Granta Drive Active с вполне себе «гражданским» мотором вряд ли придется. Особенно в случае с АМТ. Заявленный разгон до «сотни» - 12 секунд, по ощущениям чуть дольше. Дружбу с автоматизированной «механикой» можно водить при одном важном условии – не использовать резкое педалирование. Будете помягче и плавнее – получите ровное и более-менее динамичное ускорение. Да и на расходе топлива это отразится позитивно. 7-8 литров в «миксе», согласитесь, не самый страшный показатель.

С классической МКПП, надо признать, тот же «аппетит». При этом работать «ручкой» интереснее, живее что ли. «Сотню» можно «сделать», затратив чуть более 10 секунд. Да и на обгонах управление передачами и моментом в мануальном режиме, образно говоря, прозрачнее и понятнее. Переключения передач – четкие и безошибочные, правда, придется мириться с шумом. Двигатель хоть и реализует свой максимальный момент на оборотах выше 4000, однако, неплохо тянет машину на «низах», близких к средним.

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

ВАЗ (Lada) Granta Comfort 1.6 AMT
1.6 л, 106 л.с
робот 5
0-100 - 12.0 с, 184 км/ч
4268 x 1700 x 1500 мм
передний
АИ-95, 6.5 л на 100 км
541 500 руб
Все характеристики
Шасси, как мы уже сказали, усовершенствованное, посему входить в скоростные повороты получается практически без крена. Спецы Lada Sport больше всего поколдовали со стойками – они как у спортивной «Весты»: добавлены по 2 мм диаметру штока и рабочего цилиндра, на 4 мм увеличен наружный диаметр корпуса стойки, на 3 мм крупнее внутренний диаметр рабочего цилиндра. За счет все того же обвеса удалось снизить аэродинамический коэффициент SCx на 4% и на 40% общую аэродинамику автомобиля. Инженеры Lada Sport уверяют, что в случае с Granta Drive Active аэродинамика начинает работать с 60 км/ч. Насколько это верно – судить не беремся, «за что купили, за то и продали».

Добавили красного

Как правило, именитые бренды, создавая подобный продукт, не заморачиваются с глубокой переработкой интерьера, довольствуясь зачастую красными вставками и прострочками. Салон Granta Drive Active в этом плане не исключение. Как получилось – вы видите на наших снимках. Плюс красный цвет взамен привычного оранжевого в оформлении «кругляшей» приборки. Сказать, что стало лучше, не получается. Лучше бы поменяли саму графику, уж дюже она малоинформативная и не эстетичная. При создании данной модификации плясали от комплектации Comfort, посему кондиционер и «музыка» присутствуют априори. На заднем диване, раскладывающемся в пропорции 60:40, смонтированы 3 подголовника. А вот центрального подлокотника, увы, по-прежнему не хватает.

Водительское кресло, пожалуй, единственное из интерьерного набора, что указывает на «околоспортивность» Granta Drive Active. Поработали с пеной и кроем, добавили ярко выраженный поясничный подпор. Если же спинке придать более вертикальное положение, получится нечто «гоночное». Кому-то из нашей группы показалось, что коротковата подушка, но здесь, как водится, на вкус и цвет. Плохо другое: отсутствует регулировка сиденья по высоте. 

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Алло! Мы ищем конкурентов

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Выбирая версию Granta Drive Active, придется довольствоваться следующим списком оборудования: 2 подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений, ABS. аудиосистема с 4 динамиками, передние электростеклоподъёмники, электропривод и обогрев наружных зеркал, 15-дюймовые легкосплавные диски, спойлер и декоративная насадка на выпускной патрубок. Дополнительных опций не предусмотрено.

Автомобиль относится к нишевой линейке, поэтому аудитория у него иная. Средний возраст покупателя, который, по мнению маркетологов «АвтоВАЗа», должен обратить внимание на Granta Drive Active, составляет 32 года - это практически на 10 лет моложе среднего возраста обычной «Гранты». Из них 30% - молодые люди до 25 лет - преимущественно мужчины, велика доля семейных.

Чтобы вызвать ответную реакцию у столь юной потребительской аудитории, автомобиль должен стоить «подъемных» денег. На заводе посчитали, что отправной цифрой, которая не испугает клиента, будет 629 900 рублей. Это, дескать, ненамного дороже «вседорожного» универсала Granta Cross в максимальной комплектации (623 900 рублей), при этом дешевле седана Datsun также в хорошо укомплектованном варианте (632 000 рублей) и тем более Renault Logan в сопоставимой комплектации (645 000 рублей).

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Фото: Lada

Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи
Тест драйв Lada Granta Drive Active в поисках молодежи

Ранее мы писали
«АвтоВАЗ» готовится к старту продаж «драйверской» версии Lada Granta, которая в своем названии имеет два дополнительных ...
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При этом вышеуказанные модели не рассматриваются в качестве прямых конкурентов Granta Drive Active – таковых, по словам, Владислава Незванкина, у машины нет. Если, конечно, не рассматривать гаражный тюнинг. В Сети уже высказались по этому поводу. Некто Альберт Grigoryan: «Драйв актив» и в прошлом рестайле мало брали. Недоспорт: либо обычную «Гранту» брать и «тюнить», либо полноценный «спорт». Там нормальные городские валы и короткая пара; до 180 км/ч «пуляет» - очень хорошо для мотора объемом 1.6 литра».

Любителей «популять» Владислав Незванкин резонно отсылает к Vesta Sport. Относительно же Granta Drive Active он говорит следующее: «Амбициями не страдаем, но это очень выразительный и одновременно доступней автомобиль для людей, которые хотят погорячее за небольшие деньги». Понятно, что таких людей немного. Хотя спрос, пусть и маленький, все ж есть. Скажем, в прошлой генерации Granta Drive Active занимала долю в 2% от суммарных продаж Lada Granta. Сколько будет выпущено машин в этом и следующем году, вазовцы не озвучивают. Но со слов все того же г-на Незванкина, ежегодно в цехах Lada Sport собирается дор 7 000 «особых» машин. Разных моделей.

Иван Братуха Фото автора и Lada
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Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
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АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
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Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
{{model_v2_no_show_3014}} 28 новых узлов и деталей, прописавшихся под стальной оболочкой «недоспорта» Granta – это одновременно и много, и мало. Мотор прежний – 1,6-литровый 106-сильный ВАЗ-21127 с его 148 Нм максимального момента. Коробки суть те же – 5МКПП или «робот» АМТ. Кузов – точь-в-точь как у обычной «Гранты» с основного конвейера, только по прибытию в цеха дочерней вазовской компании Lada Sport получает новый VIN. Колеса – Pirelli отечественного производства в хорошо знакомом типоразмере 185/55 R15: опять же, как на привычной «Гранте». Это – из списка, которым, что называется, не удивишь.Пластик простецкий – вид пригожий«На новенького» из области дизайна - свежие бамперы (спереди - чёрные С-образные элементы) с тонкой линией красного молдинга, боковые юбки да спойлер на «хвостике». Смотрится круто в любом из 8 цветовых решений кузова, особенно если не пожадничать 6000 рублей за «металлик». Элементы обвеса выполнены из АБС-пластика. Да, это не самый дорогой и крутой материал в плане характеристик, однако, как утверждает Владислав Незванкин, генеральный директор компании Lada Sport, он прошел «огонь и медные трубы»: во время испытаний пластик нагревали до 85 градусов и тестировали в аэродинамической трубе. Все выдержал, нигде не подвел. {{gallery_1703}} {{photo_text_257}} На кузове сидит прочно и, главное, смотрится гармонично. Что называется, не подкопаешься. В свободном доступе у дилеров элементов аэродинамического обвеса не будет. Если, пардон, что-то случится, придется размещать заказ. Обещают вполне быстрые по времени поставки – как сервисные, так и гарантийные.Поскольку материал легкий, особого утяжеления массы седана не произошло. Разве что немного (на 12 мм) выросла длина. При этом высота автомобиля, наоборот, сократилась (на 50 мм). Причина связана, в том числе с уменьшением на 18 мм дорожного просвета. Черный лак и «алмазная» полировка легкосплавных дисков делают колеса нарядными. Но заводской, рекомендуемый блеск «катков» может улетучиться, если вы, скажем, решите запихнуть в арки 16-ю резину – дескать, на ней Granta Active Drive будет выглядеть «величественнее». Ваше право.   С новым «лицом» машину легко спутать с Vesta Sport. Представители «АвтоВАЗа» не скрывают, что Granta Active Drive взяла все лучшее от спортивной «Весты», в том числе подвеску. «Активная Гранта» позволяет максимально уверенно входить в повороты и выписывать дугу гораздо быстрее. При этом ходовая часть совсем не жесткая, как может показаться при упоминании слова «спорт». Она в меру комфортная, в полной мере сопоставимая с тем решением, что применено на Vesta Sport, а там, напомним, все очень и очень неплохо. Ну и, конечно же, накладка на выпускной патрубок – настоящий безвозмездный подарок от все той же «родственницы». {{gallery_1705}} «Грантовские» повадки с хорошей аэродинамикойЕсли Vesta Sport едет, в прямом смысле слова, интересно, ждать той же прыти от «недоспорта» Granta Drive Active с вполне себе «гражданским» мотором вряд ли придется. Особенно в случае с АМТ. Заявленный разгон до «сотни» - 12 секунд, по ощущениям чуть дольше. Дружбу с автоматизированной «механикой» можно водить при одном важном условии – не использовать резкое педалирование. Будете помягче и плавнее – получите ровное и более-менее динамичное ускорение. Да и на расходе топлива это отразится позитивно. 7-8 литров в «миксе», согласитесь, не самый страшный показатель.С классической МКПП, надо признать, тот же «аппетит». При этом работать «ручкой» интереснее, живее что ли. «Сотню» можно «сделать», затратив чуть более 10 секунд. Да и на обгонах управление передачами и моментом в мануальном режиме, образно говоря, прозрачнее и понятнее. Переключения передач – четкие и безошибочные, правда, придется мириться с шумом. Двигатель хоть и реализует свой максимальный момент на оборотах выше 4000, однако, неплохо тянет машину на «низах», близких к средним.{{gallery_1702}} {{params_59900}} Шасси, как мы уже сказали, усовершенствованное, посему входить в скоростные повороты получается практически без крена. Спецы Lada Sport больше всего поколдовали со стойками – они как у спортивной «Весты»: добавлены по 2 мм диаметру штока и рабочего цилиндра, на 4 мм увеличен наружный диаметр корпуса стойки, на 3 мм крупнее внутренний диаметр рабочего цилиндра. За счет все того же обвеса удалось снизить аэродинамический коэффициент SCx на 4% и на 40% общую аэродинамику автомобиля. Инженеры Lada Sport уверяют, что в случае с Granta Drive Active аэродинамика начинает работать с 60 км/ч. Насколько это верно – судить не беремся, «за что купили, за то и продали». Добавили красногоКак правило, именитые бренды, создавая подобный продукт, не заморачиваются с глубокой переработкой интерьера, довольствуясь зачастую красными вставками и прострочками. Салон Granta Drive Active в этом плане не исключение. Как получилось – вы видите на наших снимках. Плюс красный цвет взамен привычного оранжевого в оформлении «кругляшей» приборки. Сказать, что стало лучше, не получается. Лучше бы поменяли саму графику, уж дюже она малоинформативная и не эстетичная. При создании данной модификации плясали от комплектации Comfort, посему кондиционер и «музыка» присутствуют априори. На заднем диване, раскладывающемся в пропорции 60:40, смонтированы 3 подголовника. А вот центрального подлокотника, увы, по-прежнему не хватает. Водительское кресло, пожалуй, единственное из интерьерного набора, что указывает на «околоспортивность» Granta Drive Active. Поработали с пеной и кроем, добавили ярко выраженный поясничный подпор. Если же спинке придать более вертикальное положение, получится нечто «гоночное». Кому-то из нашей группы показалось, что коротковата подушка, но здесь, как водится, на вкус и цвет. Плохо другое: отсутствует регулировка сиденья по высоте.  {{gallery_1704}} Алло! Мы ищем конкурентов {{material_124517}} Выбирая версию Granta Drive Active, придется довольствоваться следующим списком оборудования: 2 подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений, ABS. аудиосистема с 4 динамиками, передние электростеклоподъёмники, электропривод и обогрев наружных зеркал, 15-дюймовые легкосплавные диски, спойлер и декоративная насадка на выпускной патрубок. Дополнительных опций не предусмотрено. Автомобиль относится к нишевой линейке, поэтому аудитория у него иная. Средний возраст покупателя, который, по мнению маркетологов «АвтоВАЗа», должен обратить внимание на Granta Drive Active, составляет 32 года - это практически на 10 лет моложе среднего возраста обычной «Гранты». Из них 30% - молодые люди до 25 лет - преимущественно мужчины, велика доля семейных. Чтобы вызвать ответную реакцию у столь юной потребительской аудитории, автомобиль должен стоить «подъемных» денег. На заводе посчитали, что отправной цифрой, которая не испугает клиента, будет 629 900 рублей. Это, дескать, ненамного дороже «вседорожного» универсала Granta Cross в максимальной комплектации (623 900 рублей), при этом дешевле седана Datsun также в хорошо укомплектованном варианте (632 000 рублей) и тем более Renault Logan в сопоставимой комплектации (645 000 рублей).{{gallery_1706}} {{material_127566}} При этом вышеуказанные модели не рассматриваются в качестве прямых конкурентов Granta Drive Active – таковых, по словам, Владислава Незванкина, у машины нет. Если, конечно, не рассматривать гаражный тюнинг. В Сети уже высказались по этому поводу. Некто Альберт Grigoryan: «Драйв актив» и в прошлом рестайле мало брали. Недоспорт: либо обычную «Гранту» брать и «тюнить», либо полноценный «спорт». Там нормальные городские валы и короткая пара; до 180 км/ч «пуляет» - очень хорошо для мотора объемом 1.6 литра». Любителей «популять» Владислав Незванкин резонно отсылает к Vesta Sport. Относительно же Granta Drive Active он говорит следующее: «Амбициями не страдаем, но это очень выразительный и одновременно доступней автомобиль для людей, которые хотят погорячее за небольшие деньги». Понятно, что таких людей немного. Хотя спрос, пусть и маленький, все ж есть. Скажем, в прошлой генерации Granta Drive Active занимала долю в 2% от суммарных продаж Lada Granta. Сколько будет выпущено машин в этом и следующем году, вазовцы не озвучивают. Но со слов все того же г-на Незванкина, ежегодно в цехах Lada Sport собирается дор 7 000 «особых» машин. Разных моделей.
2019-09-19
Автор: Иван Братуха Фото автора и Lada
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