Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
- 352
- 0
Фото: Lada
Пластик простецкий – вид пригожий
«На новенького» из области дизайна - свежие бамперы (спереди - чёрные С-образные элементы) с тонкой линией красного молдинга, боковые юбки да спойлер на «хвостике». Смотрится круто в любом из 8 цветовых решений кузова, особенно если не пожадничать 6000 рублей за «металлик». Элементы обвеса выполнены из АБС-пластика. Да, это не самый дорогой и крутой материал в плане характеристик, однако, как утверждает Владислав Незванкин, генеральный директор компании Lada Sport, он прошел «огонь и медные трубы»: во время испытаний пластик нагревали до 85 градусов и тестировали в аэродинамической трубе. Все выдержал, нигде не подвел.
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Поскольку материал легкий, особого утяжеления массы седана не произошло. Разве что немного (на 12 мм) выросла длина. При этом высота автомобиля, наоборот, сократилась (на 50 мм). Причина связана, в том числе с уменьшением на 18 мм дорожного просвета. Черный лак и «алмазная» полировка легкосплавных дисков делают колеса нарядными. Но заводской, рекомендуемый блеск «катков» может улетучиться, если вы, скажем, решите запихнуть в арки 16-ю резину – дескать, на ней Granta Active Drive будет выглядеть «величественнее». Ваше право.
С новым «лицом» машину легко спутать с Vesta Sport. Представители «АвтоВАЗа» не скрывают, что Granta Active Drive взяла все лучшее от спортивной «Весты», в том числе подвеску. «Активная Гранта» позволяет максимально уверенно входить в повороты и выписывать дугу гораздо быстрее. При этом ходовая часть совсем не жесткая, как может показаться при упоминании слова «спорт». Она в меру комфортная, в полной мере сопоставимая с тем решением, что применено на Vesta Sport, а там, напомним, все очень и очень неплохо. Ну и, конечно же, накладка на выпускной патрубок – настоящий безвозмездный подарок от все той же «родственницы».
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
«Грантовские» повадки с хорошей аэродинамикой
Если Vesta Sport едет, в прямом смысле слова, интересно, ждать той же прыти от «недоспорта» Granta Drive Active с вполне себе «гражданским» мотором вряд ли придется. Особенно в случае с АМТ. Заявленный разгон до «сотни» - 12 секунд, по ощущениям чуть дольше. Дружбу с автоматизированной «механикой» можно водить при одном важном условии – не использовать резкое педалирование. Будете помягче и плавнее – получите ровное и более-менее динамичное ускорение. Да и на расходе топлива это отразится позитивно. 7-8 литров в «миксе», согласитесь, не самый страшный показатель.
С классической МКПП, надо признать, тот же «аппетит». При этом работать «ручкой» интереснее, живее что ли. «Сотню» можно «сделать», затратив чуть более 10 секунд. Да и на обгонах управление передачами и моментом в мануальном режиме, образно говоря, прозрачнее и понятнее. Переключения передач – четкие и безошибочные, правда, придется мириться с шумом. Двигатель хоть и реализует свой максимальный момент на оборотах выше 4000, однако, неплохо тянет машину на «низах», близких к средним.
Фото: Lada Фото: Lada Фото: Lada Фото: Lada Фото: Lada Фото: Lada Фото: Lada Фото: Lada Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
|ВАЗ (Lada) Granta Comfort 1.6 AMT
|1.6 л, 106 л.с
|робот 5
|0-100 - 12.0 с, 184 км/ч
|4268 x 1700 x 1500 мм
|передний
|АИ-95, 6.5 л на 100 км
|541 500 руб
|Все характеристики
Добавили красного
Как правило, именитые бренды, создавая подобный продукт, не заморачиваются с глубокой переработкой интерьера, довольствуясь зачастую красными вставками и прострочками. Салон Granta Drive Active в этом плане не исключение. Как получилось – вы видите на наших снимках. Плюс красный цвет взамен привычного оранжевого в оформлении «кругляшей» приборки. Сказать, что стало лучше, не получается. Лучше бы поменяли саму графику, уж дюже она малоинформативная и не эстетичная. При создании данной модификации плясали от комплектации Comfort, посему кондиционер и «музыка» присутствуют априори. На заднем диване, раскладывающемся в пропорции 60:40, смонтированы 3 подголовника. А вот центрального подлокотника, увы, по-прежнему не хватает.
Водительское кресло, пожалуй, единственное из интерьерного набора, что указывает на «околоспортивность» Granta Drive Active. Поработали с пеной и кроем, добавили ярко выраженный поясничный подпор. Если же спинке придать более вертикальное положение, получится нечто «гоночное». Кому-то из нашей группы показалось, что коротковата подушка, но здесь, как водится, на вкус и цвет. Плохо другое: отсутствует регулировка сиденья по высоте.
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Алло! Мы ищем конкурентов
Автомобиль относится к нишевой линейке, поэтому аудитория у него иная. Средний возраст покупателя, который, по мнению маркетологов «АвтоВАЗа», должен обратить внимание на Granta Drive Active, составляет 32 года - это практически на 10 лет моложе среднего возраста обычной «Гранты». Из них 30% - молодые люди до 25 лет - преимущественно мужчины, велика доля семейных.
Чтобы вызвать ответную реакцию у столь юной потребительской аудитории, автомобиль должен стоить «подъемных» денег. На заводе посчитали, что отправной цифрой, которая не испугает клиента, будет 629 900 рублей. Это, дескать, ненамного дороже «вседорожного» универсала Granta Cross в максимальной комплектации (623 900 рублей), при этом дешевле седана Datsun также в хорошо укомплектованном варианте (632 000 рублей) и тем более Renault Logan в сопоставимой комплектации (645 000 рублей).
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Любителей «популять» Владислав Незванкин резонно отсылает к Vesta Sport. Относительно же Granta Drive Active он говорит следующее: «Амбициями не страдаем, но это очень выразительный и одновременно доступней автомобиль для людей, которые хотят погорячее за небольшие деньги». Понятно, что таких людей немного. Хотя спрос, пусть и маленький, все ж есть. Скажем, в прошлой генерации Granta Drive Active занимала долю в 2% от суммарных продаж Lada Granta. Сколько будет выпущено машин в этом и следующем году, вазовцы не озвучивают. Но со слов все того же г-на Незванкина, ежегодно в цехах Lada Sport собирается дор 7 000 «особых» машин. Разных моделей.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве