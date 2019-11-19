Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
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Фото: Lada
При этом азиаты скрупулезно подошли к работе с отечественным автогигантом: умышленно приезжали в Ижевск, оценивали производственный процесс Lada Vesta. Делали замечания, наши устраняли. Так же будет и на казахстанском предприятии «Азия-Авто», где до конца 2019 года планируется запустить производство «автоматической» Vesta.
Забегая немного вперед, скажем, что сотрудники дилерских предприятий Lada уже прошли соответствующее обучение по программе технического обслуживания CVT. Им дано предписание Jatco в случае поломки вариатора производить его выборочный (по отдельным составляющим) ремонт, а не менять полностью агрегат.
Точно не для рекордов
Японский CVT чуть тяжелее отечественной МКПП, но, принимая во внимание тот факт, что блок цилиндров мотора H4M, в отличие от нашего 1,8-литрового движка, алюминиевый, на показателях расхода горючего это почти никак не отразилось.
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
С вопросом динамики чуть хуже – ее недостаток ощущается практически всегда, особенно в горной местности, где и проходил наш тест-драйв. Вроде, и «тапок в пол», вроде, и звук раскрученного коленвала очевиден, но он явно превосходит дорожное ускорение. Что интересно, звук от «автоматической» Vesta на слух несколько иной, чем от «механической» - здесь очевидны работы по перенастройке выхлопной системы. Кому-то это точно понравится.
Стремление утопить педаль еще глубже мало к чему приводит, разве что к повышенному «аппетиту». Топливная разница в версиях «седан» и SW Cross, которые нам довелось «апробировать», совсем неочевидная. Если «легкий» вариант «автоматического» седана в «миксе» лопает что-то порядка 7,8-8 л/100 км, то чуть более тяжелый кросс-универсал – максимум на 0,3 литра больше.
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Отшумело, отболело…
Внедрение вариатора в оригинальную платформу «Весты» прошло практически без доработок узла, то есть большинство характеристик поведения автомобиля на дороге осталось, скажем так, знакомым по связке 1.8/МКПП. При этом на Vesta AT все тормоза – дисковые, чего и просил потребитель. Правый привод колеса получил промежуточную опору, отчего стартовые метры дистанции даются автомобилю более уверенно.
Нет больше у «Весты» проблем со стуком стоек стабилизатора, который нередко давал о себе знать еще в течение гарантийного пробега, а также со скрипом подушек этого самого стабилизатора. С последним недугом боролись аж 3 года: то и дело внедряли доработки, но как-то с малой долей эффективности. Наконец, болезнь побороли, и с прошлого года соответствующий диагноз автомобилю не ставят.
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
|ВАЗ (Lada) Vesta Luxe 1.6 CVT
|1.6 л, 113 л.с
|вариатор
|4410 x 1764 x 1497 мм
|передний
|АИ-92
|829 900 руб
|Все характеристики
Много потребительских жалоб было еще недавно в адрес ограничителей дверей. Проблема проявлялась в момент открытия «ворот» - фиксатор просто-напросто не удерживал дверь, и она закрывалась самостоятельно. Дали техзадание чехам, и те справились. На первый взгляд, маленькая деталь, теме не менее пришлось пересмотреть форму пластика обшивки дверей, чтобы изменить конфигурацию ограничителей. Сегодня, повторимся, проблема отсутствует, причем, на всех «Вестах», не только оснащенных вариатором.
Бескаркасные щетки. Модная штуковина, клиенты их просили давно. Разместили заказ на одной турецкой фирме – результат не воодушевил. Обратились к инженерам японско-турецкого СП – что называется, другое дело, чистит стекло отменно. Вазовцы, конечно, говорят, что новые щетки создавались четко по изгибу «вестовского» лобового стекла, то бишь оригинальны, а потому есть рекомендация приобретать изделие у официальных дилеров. Подход цивилизованный, но альтернативный выбор при этом никто не запрещал.
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Пластиковый домкрат в низших комплектациях постепенно меняется на боле надежный ромбический, что присутствует в более богато оснащенных версиях. Обещают, что с начала 2020 года новые домкраты будут везде. Ожидают «Весту» и новые отделочные материалы в салоне. В какие сроки? При первом же рестайлинге.
Он же запланирован на 2020-й или 20121-й, точная дата пока не озвучивается. Но вазовцы в курсе потребительских чаяний, и на вопрос нашего корреспондента относительно нового пластика отвечают уклончиво-утвердительно: что-то да изменится. «Чьих кровей» будет этот самый пластик не суть важно, говорят представители завода, лишь бы не очень дорогой и при этом качественный. Например, «кокон» нынешних наружных зеркал «льется» из корейского материала, но тольяттинцы относятся к этому спокойно, не видя смысла этим бравировать.
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Что почем и с кем?
В дилерских центрах говорят, что интерес к Vesta AT большой, на первых порах машин может не хватать, тем более что такие модификации охотно будут раскупаться на зарубежных рынках. Вариатор будет доступен для всех «вестовских» кузовов, включая «кроссовые» машины, и всех комплектаций, кроме Vesta Sport. Доплата за CVT – 50 000 рублей. Стартовая цена – 736 900 рублей; это за седан в стартовой комплектации Classic (с 106-сильным ДВС на «механике» за «Весту» просят 606 900 рублей). «Автоматический» Exclusive седана оценен в 924 900 рублей.
Lada Vesta Cross на «автомате» - это комплектация Comfort по цене 832 900 рублей и Luxe (882 900 рублей). Самый доступный универсал Lada Vesta SW с CVT обойдется в 773 900 рублей (на «механике» - 688 900 рублей), самый дорогой – 961 900 рублей. Обклеенный защитным пластиком «вагон» Vesta SW Cross, естественно, дороже: 866 900 рублей (Comfort) – 919 900 рублей (Luxe).
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
В арсенале отечественной малолитражки будут следующие опции, коими обделен Rio: задние дисковые тормоза, круиз, центральный подлокотник с боксом, задние датчики парковки, обогрев ветрового стекла. У Kia, в свою очередь, будут лишь недоступные «Ладе» контроль давления в шинах и авторежим водительского стеклоподъемника.
Выгода перед Skoda Rapid (версия 1.6 Active Auto, 907 000 рублей) – 116 100 рублей. В активе Vesta числятся мультируль, кондиционер, задние датчики парковки, обогрев передних кресел. Преимущество «чеха» лишь одно – подогрев форсунок омывателя лобового стекла. У Volkswagen Polo Sedan (1.6 Trendline Auto, 871 900 рублей) причин гордиться перед Lada Vesta в плане оснащения нет, при этом он на 81 000 рублей дороже. Математика, что называется, проще некуда…
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