Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма

{{photo_text_277}} Бесступенчатый вариатор Jatco оказался, по сути, безальтернативным претендентом на «дружбу» с локализованным в конце 2016 года в Тольятти французским мотором H4M. «АвтоВАЗ» - часть Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, а потому вынужден использовать общие корпоративные наработки. Связка 1,6-литрового 113-сильного ДВС и японского CVT уже давно обкатана на Renault, ее-то и предложили «Весте». При этом азиаты скрупулезно подошли к работе с отечественным автогигантом: умышленно приезжали в Ижевск, оценивали производственный процесс Lada Vesta. Делали замечания, наши устраняли. Так же будет и на казахстанском предприятии «Азия-Авто», где до конца 2019 года планируется запустить производство «автоматической» Vesta.Забегая немного вперед, скажем, что сотрудники дилерских предприятий Lada уже прошли соответствующее обучение по программе технического обслуживания CVT. Им дано предписание Jatco в случае поломки вариатора производить его выборочный (по отдельным составляющим) ремонт, а не менять полностью агрегат. Точно не для рекордовЯпонский CVT чуть тяжелее отечественной МКПП, но, принимая во внимание тот факт, что блок цилиндров мотора H4M, в отличие от нашего 1,8-литрового движка, алюминиевый, на показателях расхода горючего это почти никак не отразилось. {{gallery_1804}} {{photo_text_278}} По характеру обратной связи с мотором отличить Jatco JF015E от классической гидромеханической АКПП не так просто. Да, некоторые задержки при нажатии на педаль акселератора, особенно на старте, присутствуют, но на каком непремиальном «автомате» их нет?! Зато переключение виртуальных передач и скорострельное, и плавное одновременно. С вопросом динамики чуть хуже – ее недостаток ощущается практически всегда, особенно в горной местности, где и проходил наш тест-драйв. Вроде, и «тапок в пол», вроде, и звук раскрученного коленвала очевиден, но он явно превосходит дорожное ускорение. Что интересно, звук от «автоматической» Vesta на слух несколько иной, чем от «механической» - здесь очевидны работы по перенастройке выхлопной системы. Кому-то это точно понравится. Стремление утопить педаль еще глубже мало к чему приводит, разве что к повышенному «аппетиту». Топливная разница в версиях «седан» и SW Cross, которые нам довелось «апробировать», совсем неочевидная. Если «легкий» вариант «автоматического» седана в «миксе» лопает что-то порядка 7,8-8 л/100 км, то чуть более тяжелый кросс-универсал – максимум на 0,3 литра больше. {{gallery_1805}} {{model_v2_no_show_6176}} Есть разница в разгоне: седан, по нашим замерам, доезжает до «сотни» менее чем за 12 секунд (с одним лишь водителем, без пассажира), SW Cross из этой цифры выезжает. И тот, и другой показатель, сами понимаете, не есть признак быстроходности, поэтому на трассе вдвоем и уж тем более с набитым багажником все обгоны необходимо просчитывать так, чтобы опережать впереди идущий транспорт только ходом и на больших оборотах. Отшумело, отболело…Внедрение вариатора в оригинальную платформу «Весты» прошло практически без доработок узла, то есть большинство характеристик поведения автомобиля на дороге осталось, скажем так, знакомым по связке 1.8/МКПП. При этом на Vesta AT все тормоза – дисковые, чего и просил потребитель. Правый привод колеса получил промежуточную опору, отчего стартовые метры дистанции даются автомобилю более уверенно.Нет больше у «Весты» проблем со стуком стоек стабилизатора, который нередко давал о себе знать еще в течение гарантийного пробега, а также со скрипом подушек этого самого стабилизатора. С последним недугом боролись аж 3 года: то и дело внедряли доработки, но как-то с малой долей эффективности. Наконец, болезнь побороли, и с прошлого года соответствующий диагноз автомобилю не ставят.{{gallery_1806}} {{params_61880}} Канул в Лету стук правой опоры двигателя. Кто в теме, наверняка, знает: при агрессивном стиле вождения может иметь место раскачка силового агрегата, поскольку происходит усиленный износ резинки, что в металлическом каркасе опоры. Если ездить сломя голову постоянно, это проявится даже в течение первых 15 000 км пробега. Если беречь себя и автомобиль, можно без проблем откатать весь гарантийный срок. Дмитрий Шалаев, зам. главного инженера проекта «Автомобили на платформе Lada-B/C», говорит, что в 2020 году планируется внедрить новые опоры уже на всех вазовских моторах.Много потребительских жалоб было еще недавно в адрес ограничителей дверей. Проблема проявлялась в момент открытия «ворот» - фиксатор просто-напросто не удерживал дверь, и она закрывалась самостоятельно. Дали техзадание чехам, и те справились. На первый взгляд, маленькая деталь, теме не менее пришлось пересмотреть форму пластика обшивки дверей, чтобы изменить конфигурацию ограничителей. Сегодня, повторимся, проблема отсутствует, причем, на всех «Вестах», не только оснащенных вариатором. Бескаркасные щетки. Модная штуковина, клиенты их просили давно. Разместили заказ на одной турецкой фирме – результат не воодушевил. Обратились к инженерам японско-турецкого СП – что называется, другое дело, чистит стекло отменно. Вазовцы, конечно, говорят, что новые щетки создавались четко по изгибу «вестовского» лобового стекла, то бишь оригинальны, а потому есть рекомендация приобретать изделие у официальных дилеров. Подход цивилизованный, но альтернативный выбор при этом никто не запрещал. {{gallery_1807}} {{material_123549}} Для тех, у кого подмышками чешется при виде широкого лючка бензобака Vesta, ответ вазовских специалистов следующий: при проектировании модели смотрели на возможность создания газомоторной версии CNG, которая требует 2 горловины. То бишь что-то переделывать в ближайшее время нет основания. Опять же, ведь никто не жалуется на лючок Toyota Camry, а он там еще крупнее. Здесь, видимо, жива привычка хаять все свое, родное. Даже если прогресс налицо. При этом, как подчеркивает Дмитрий Шалаев, сейчас придираются больше всего к мелочам, и это хорошо, значит, больших проблем с «Ладами» уже нет. Пластиковый домкрат в низших комплектациях постепенно меняется на боле надежный ромбический, что присутствует в более богато оснащенных версиях. Обещают, что с начала 2020 года новые домкраты будут везде. Ожидают «Весту» и новые отделочные материалы в салоне. В какие сроки? При первом же рестайлинге. Он же запланирован на 2020-й или 20121-й, точная дата пока не озвучивается. Но вазовцы в курсе потребительских чаяний, и на вопрос нашего корреспондента относительно нового пластика отвечают уклончиво-утвердительно: что-то да изменится. «Чьих кровей» будет этот самый пластик не суть важно, говорят представители завода, лишь бы не очень дорогой и при этом качественный. Например, «кокон» нынешних наружных зеркал «льется» из корейского материала, но тольяттинцы относятся к этому спокойно, не видя смысла этим бравировать. {{gallery_1808}} Что почем и с кем?{{material_127758}} Коробка АМТ, которая как бы предшествовала внедряемому вариатору, уходит из обращения. Вазовцы говорят, что свое дело в сегменте двухпедальных машин она сделала – на нее приходилось до 10% всех приобретений Lada Vesta. Вопросов к АМТ было немало, есть большая надежда, что CVT покажет себя куда большим молодцом. В дилерских центрах говорят, что интерес к Vesta AT большой, на первых порах машин может не хватать, тем более что такие модификации охотно будут раскупаться на зарубежных рынках. Вариатор будет доступен для всех «вестовских» кузовов, включая «кроссовые» машины, и всех комплектаций, кроме Vesta Sport. Доплата за CVT – 50 000 рублей. Стартовая цена – 736 900 рублей; это за седан в стартовой комплектации Classic (с 106-сильным ДВС на «механике» за «Весту» просят 606 900 рублей). «Автоматический» Exclusive седана оценен в 924 900 рублей. Lada Vesta Cross на «автомате» - это комплектация Comfort по цене 832 900 рублей и Luxe (882 900 рублей). Самый доступный универсал Lada Vesta SW с CVT обойдется в 773 900 рублей (на «механике» - 688 900 рублей), самый дорогой – 961 900 рублей. Обклеенный защитным пластиком «вагон» Vesta SW Cross, естественно, дороже: 866 900 рублей (Comfort) – 919 900 рублей (Luxe). {{gallery_1809}} Из обильного списка «автоматических» игроков, бьющихся за право существования в компактном сегменте «B», Lada Vesta AT рассматривается как самый доступный и наиболее оснащенный автомобиль. Рассматривая, например, обычный седан Vesta AT в комплектации Comfort за 790 900 рублей и Kia Rio (Comfort Auto, 869 900 рублей), мы заметим выгоду в 79 000 рублей, притом, что «кореец» предлагается здесь с мотором 1,4 литра. В арсенале отечественной малолитражки будут следующие опции, коими обделен Rio: задние дисковые тормоза, круиз, центральный подлокотник с боксом, задние датчики парковки, обогрев ветрового стекла. У Kia, в свою очередь, будут лишь недоступные «Ладе» контроль давления в шинах и авторежим водительского стеклоподъемника. Выгода перед Skoda Rapid (версия 1.6 Active Auto, 907 000 рублей) – 116 100 рублей. В активе Vesta числятся мультируль, кондиционер, задние датчики парковки, обогрев передних кресел. Преимущество «чеха» лишь одно – подогрев форсунок омывателя лобового стекла. У Volkswagen Polo Sedan (1.6 Trendline Auto, 871 900 рублей) причин гордиться перед Lada Vesta в плане оснащения нет, при этом он на 81 000 рублей дороже. Математика, что называется, проще некуда…

2019-11-19