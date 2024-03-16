Тест-драйв Lada Vesta с вариатором: время менять объём

«Колыхнуть атмосферу»

Бензиновая «четвёрка» объёмом 1,8 литра мощностью 122 л.с. плюс автоматическая коробка в виде вариатора WLY – это уже тот альянс, который худо-бедно позволяет «колыхнуть атмосферу», даёт некоторую «лёгкость шага». Особенно в сравнении с известным 1,6-литровым агрегатом и японским CVT Jatco в придачу. Если последний альянс, как все мы хорошо знаем, разменивает первую «сотню» на 15 секунде, 1.8 Evo делает это на 3 секунды раньше.

Ощущения от «педалирования», по большей части, неплохие: аккуратный старт, практически полное отсутствие дёрганий в разных режимах. Виртуальные передачи (а таковых семь) сменяют друг друга быстро и плавно, чувствуется желание вариатора быть похожим на гидротрансформаторный «автомат». Над софтом CVT корпели не только ребята с Востока, но также вазовские специалисты и их коллеги из «Итэлмы», компании, которая нынче плотно взялась за разного рода «мозги» для Lada. Не всё, как говорят тольяттинцы, у них получается, но прогресс налицо.

На то, что, чтобы подружить собственный мотор с китайским вариатором, у инженеров «АвтоВАЗа» ушёл почти год. В целом, они довольны продуктом, особенно с учётом той поставленной задачи, которая не давала времени на раскачку.

ВАЗ (Lada) Vesta От 1.6 л, 90 л.с Новый от 0 до 2 355 900 Р

Стилистический образ «Весты» не позволяет ей всё время дышать выхлопом коллег по потоку, и версия 1.8 Evo CVT заточена на чуть большее, нежели её «механический» аналог. Другой момент, что не всегда хватает возможностей новой спарки мгновенно реагировать на продавливание педали акселератора. Вариатор, как правило, берёт некоторую паузу на обдумывание и только спустя секунду, провозглашая гулом своё намерение, обеспечивает требуемый разгон. Труднее всего это даётся на скоростях «под сто двадцать» и выше, поэтому перестановки на дороге лучше обдумывать загодя, имея полную картину по ходу движения.

Желание драйва может отчасти обеспечить переход на ручной режим управления трансмиссией. Схема действий проста как колумбово яйцо: толкнул рычаг коробки вперёд – перешёл на пониженную, дёрнул на себя – добавил виртуальную ступень. Как только вы достигаете предельных оборотов, сразу происходит автоматическое переключение наверх – уткнуться в отсечку не получится, не даст электроника. На мой взгляд, такая езда более послушная и прогнозируемая, что ли. Опять же, ты хозяин ситуации, знаешь, чего хочешь и когда хочешь. Думаю, «мануал» понравится молодёжи, если, конечно, им не будет «в лом» работать головой и правой рукой. Пробовали с коллегой по экипажу нагружать CVT в разных режимах, чем, быть может, добиться её перегрева, но, пардон, ничего из этого не вышло.

«Огонёк» в движении, на который 1.8 Evo то и дело провоцирует, вынимает из вашего кошелька трудно зарабатываемые дензнаки. Если с пылу-жару давить на газ, можно и 11 литров расходовать, и даже 12. А вам это надо? Посему будем учиться передвигаться «с толком и расстановкой», тогда новая версия «Весты» порадует сносным «аппетитом» - где-то в районе 8-9 л/100 км.

Под тягой движение в колее и выход из неё не представляют никаких трудностей. Но попробуйте газом не увлекаться, и тогда перестановка на соседнюю полосу может сопровождаться тем, что руль на какое-то мимолётное время будет принадлежать «сам себе». Не могу сказать, что ситуация критичная – нет, но озадачивает. Рулевое управление, в принципе, требует донастроек, и они ведутся, заверил меня Евгений Исаев, инженер проекта. В экстренном порядке пришлось искать в стране того производителя и поставщика, кто бы смог заменить сбежавших «с бала» французов. Таковая компания нашлась в Калуге – ребята стараются. Если им удастся «налить» руль на высоких скоростях, поставим твёрдую «пятёрку».

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«Невтычные» поршни, «неубиваемое» исполнение

Ещё один момент, требующий доработки – уплотнительная резинка водительской двери. Она, как и на 1,6-литровой версии, продолжает сифонить на высоких скоростях. С этим замечанием Евгений Исаев согласился, заявив, что соответствующая работа с поставщиком продолжается.

После всех свершившихся в последнее время событий на «АвтоВАЗе» чётко уяснили, что автоматическая трансмиссия нужна как воздух – на неё в «урожайное» время приходилось до 80% продаж всех Lada Vesta. Вряд ли за истекший период вкусы потребителей изменились. Под такую коробку нужен был соответствующий двигатель, а литру, как поёт Кинчев, «нужен только объём».

Особенностями агрегата, получившего название 1.8 Evo («эволюция развития»), являются повышенный уровень надёжности и адаптация к применению с CVT. Ключевая новация - применение новой поршневой группы, исключающей контакт с клапанами при нештатных ситуациях, например, при обрыве ремня ГРМ (замена предусмотрена на 60 000 км). Такие, как их называют, «невтычные» поршни ещё появились на моторах 1,6 литра, а теперь и 1.8 Evo выполнен в «неубиваемом» исполнении.

Благодаря новым поршням удалось улучшить показатели по качеству топливовоздушной смеси и отводу тепла от поршня. Модернизировали блок цилиндров – у него появились дополнительные рёбра жёсткости. Поддон картера оптимизировали для снижения отлива масла при динамичном маневрировании, адаптировали для присоединения «автомата». Попутно применили облегчённый приёмник масляного насоса, тем самым оптимизировали положение точки забора масла, чтобы обеспечить стабильную подачу масла на высоких оборотах.

Удалось, как отмечают инженеры предприятия, повысить стабильность подачи бензина. Для этого были применены топливные форсунки с увеличенной на 30% производительностью. Повышение эластичности ДВС - заслуга новых полиамидных топливных трубок увеличенного диаметра с участком переменного сечения.

Чтобы 1.8 Evo прижился, пришлось «побеспокоить» многие системы (18 групп компонентов, 37 новых деталей), правда, без существенного влияния на платформу. Доработали подвеску ДВС, внедрив правую гидроопору, жгуты проводов, применили более прочные опоры двигателя, внедрили приводной диск (вместо прежнего маховика). Даже кузов немного изменили в зоне крепления опор двигателя и т.д. и т.п. Общее количество модернизированных компонентов – более 100.

А вариатор-то, совсем не безродный

Вариатор, как любят говорить на «АвтоВАЗе», - от «восточного партнёра». Понятно, что проходной вариант заводчан не устраивал, поэтому выбор сделали в пользу WLY. На первый взгляд, аббревиатура ни о чём не говорит – не ZF и не Jatco, как вы понимаете. Но такую же трансмиссию охотно используют продукты линейки Chery Auto Holding, присутствующие на российском рынке. Разве что над картерной группой поработали сами тольяттинцы.

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Коробка рассчитана на крутящий момент 180 Нм, следовательно, она легко перекрывает возможности 1.8 Evo (170 Нм). Прежний вариатор Jatco, как вы понимаете, стал недоступен из-за санкций, но он всё равно бы не подошёл 122-сильному ДВС, момент слабый. Китайская CVT, как уверяют, не хуже адаптирована к тяжёлым условиям эксплуатации, а в ПО реализованы системы, позволяющие избежать повреждения механизмов при эксплуатации в этих самых ситуациях. Ремень – стальной, есть механизм с регулируемой скоростью ременного колеса, этим удалось добиться расширенного диапазона передаточных чисел от 0,718 до 6,38 (у Jatco максимальное передаточное число было на 11% меньше). Говорят, что ремень - малошумный.

В системе смазки CVT - 7,2 литра масла с низким температурным порогом (до -40ºС) – это, мол, обеспечивает отсутствие резких перепадов температуры коробки, а заодно уменьшается эффект старения масла при эксплуатации. Замена масла осуществляется на 30 тыс. км пробега. В одном из официальных ДЦ, куда мы обратились за консультацией, ответили, что никаких проблем с обслуживанием вариатора не видят: «Что будет нужно – то и сделаем».

Про довольствие

Жанна Воробьёва, руководитель направления семейства автомобилей Lada Vesta Управления по маркетингу АО «АвтоВАЗ», уверена, что новая 1,8-литровая модификация имеет все шансы стать самой востребованной в семействе, заняв долю не менее 75%. У машины для этого есть абсолютно всё. Недаром «вариаторная» версия присутствует уже в базовой комплектации Comfort (седан и универсал).

Кстати, а вы знали, что, если натереть лампу джинна и шёпотом спросить: «Сколько стоит 1,8-литровая Lada Vesta?», то она выдаст цифры, которые выбивают из голов злопыхателей все предрассудки. Многие (и это не секрет) предрекали, что, дескать, новый мотор и «автомат» в нагрузку вознесут «Весту» к стартовому 2-миллионному порогу, и тогда она будет никому не нужна. Но сейчас мы чётко видим, что свежая модификация оказалась дороже прежней всего на 75 000 рублей (1 588 900 рублей). Даже скептики вынуждены признать, что это несущественная надбавка за иной уровень комфорта и ходовых впечатлений. Да, пока ограничена цветовая палитра кузовов, но к концу года их будет 7 на выбор.

Начиная со второго уровня Elite, машина доступна уже во всех кузовах, включая SE Cross и SW Cross. Цена вопроса – 1 677 900 (седан) -1 940 900 рублей (кросс-универсал). Enjoy – это, соответственно, вилка от 1 743 900 до 2 010 900 рублей. Топовая комплектация называется Techno, и здесь порядок цен от 1 885 900 до 2 127 900 рублей.

Не уверен, что самый доступный седан иностранного производства – Changan Alsvin (1 750 000 рублей) может числиться в главных конкурентах Lada Vesta 1.8 Evo CVT. Специально мониторил ситуацию – его плохо покупают, банально «не вышел лицом», и народ это чувствует. А другие «китайцы», типа Kaiyi E5 (от 2 195 000 рублей), Geely Emgrand (от 2 009 990 рублей), BAIC U5 Plus (от 2 045 000 рублей), Omoda S5 (от 2 249 900 рублей) и иже с ними, будут на поверку дня дороже.

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Тому, кто думает, что у «Весты» «на грош амуниции, на рубль амбиции», адресуем список опций, доступных со старта: мотор «Евро 5», кнопка «Старт/стоп», ABS, EBD, BAS (ESP от «Итэлмы» появится в августе), «Эра Глонасс», две подушки безопасности, дисковые тормоза «по кругу», полностью светодиодная оптика (разработана индийскими специалистами и производимая в Дмитровграде), электропривод и обогрев наружных зеркал, электростеклоподъёмники всех дверей, антенна-плавник, кондиционер, охлаждаемый перчаточный ящик, мультируль, крепления Isofix, ЦЗ, комбинированный салон (ткань/экокожа), колёса R15.

В верхних комплектациях добавляются задние датчики парковки, кожаный руль с подогревом, камера заднего вида, двухтональный звуковой сигнал, обогрев ветрового стекла, цифровая комбинация приборов, в которую введена дополнительная индикация возможного перегрева CVT, медиасиситема MMC Enjoy Vision Pro с 10,4-дюймовым экраном, встроенными сервисами «Яндекс» и 8-ю динамиками, USB-розетка для задних пассажиров, двухцветная окраска кузова, 16-дюймовые легкосплавные диски колёс, чёрная крыша и зеркала, подсветка входа-выхода, зональная амбиентная подсветка и т.п.

Список оборудования со временем будет лишь увеличиваться, «АвтоВАЗ» над этим усердно работает. Пока же, как некогда говаривал известный киноактёр Роман Филиппов, «волшебной палочке ещё придают соответствующую форму».

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р )

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