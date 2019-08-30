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30 августа 2019, 09:35

Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали

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Фото: Lada
Привлекательность Lada XRay с точки зрения дизайнерских и технических решений не требует дополнительных расшифровок. Конкурентоспособной выглядит и ценообразование модели. При этом рыночная доля компактного хэтчбека, чего греха таить, далека от его реальных возможностей.
Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

У автомобиля есть, фигурально выражаясь, две ахиллесовы пяты: скромное по объему внутреннее пространство, а также отсутствие автоматической трансмиссии. Если мы говорим о первом пункте, резонно вспомнить «одноклассного» китайца Lifan X50. Вроде, у модели есть все: неплохой дизайн, приличное для сегмента оснащение, а вот не пошел по указанной причине – и хоть убей.

ВАЗ (Lada) XRay Cross
От 1.8 л, 122 л.с
Новый от 729 900 до 888 900 Р
Касательно «автомата»: совокупная доля двухпедальных машин класса «B» в России составляет 32%. В линейке Lada лишь Granta имеет АКПП, притом, что в среде конкурентов продается более 50% «автоматических» малолитражек. Сложившееся положение дел устраивало руководство «АвтоВАЗа», что называется, до поры до времени. С одной стороны, 37% в классе компактных моделей - вкусный кусок пирога. С другой – его, безусловно, можно увеличить, попутно нанеся удар по иностранным конкурентам.

На то, чтобы дилерских салонах появились XRay Cross с автоматической коробкой, ушло 1,5 года. Понятное дело, пришлось скрестить шпаги технарям и маркетологам. Вторые, как водятся, считают каждую копейку и искренне попросили инженеров не прибегать к дорогостоящим переработкам. Сошлись на том, что в качестве альтернативной «ручке» трансмиссии выступит вариатор Jatco, а «переваривать» момент он будет от 1,6-литрового мотора, используемого на машинах Альянса – Renault Logan/Sandero/Kaptur и собираемого в России.

Назови как хочешь

Инженеры «АвтоВАЗа» предпочитают называть CVT JF015E «автоматом» по причине, о которой мы скажем ниже (уверен, вы сами поймете). Поэтому не удивляйтесь, если в нашем рассказе услышите чередование обоих понятий – верно и то, и другое.

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали
Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали
Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали
Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали
Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали
Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали
Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали
Итак, установить АКПП в простой «Иксрей» (не Cross) хоть и страстно желалось, однако не удалось. Причина банальна – у «гражданского» варианта совсем не та подвеска, что у «вседорожной» версии. Поэтому «донорская» модификация, как и сегодня, будет продаваться с АМТ.

Увы, не обзаведется «автоматом» и 1,8-литровый 122-сильный движок ВАЗ-21179, доступный сегодня на XRay Cross. Коробке просто не переварить его момент, превышающий 160 Нм. Поэтому, исходя из всех технических требований, безальтернативным «претендентом на руку» Jatco оказался уже упомянутый нами «реношный» мотор HR16 (в российской транскрипции - 113 сил) и крутящим моментом 152 Нм.

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«При разработке XRay Cross мы рассматривали разные варианты трансмиссий, - говорит Олег Груненков, директор проекта Lada XRay. - Но геометрически заложили возможности именно нынешней АКПП». Спевка, по его словам, оказалась технически успешной. Максимально использованы наработки и технические решения Альянса (Sandero/Logan) и на их основе внедрены собственные новации. Как характерный пример - промежуточная опора привода. Благодаря ей, исключен увод автомобиля при передвижении на извилистых поворотах на склонах. Второе изменение - система выпуска. Были видоизменены точки крепления, в результате чего заметно уменьшился шумовой эффект.

В отличие от «французов», у XRay Cross более крупные колеса (215/50 R17) и солиднее клиренс (215 мм – под передней балкой подрамника). При этом картер мотора и АКПП удалось разместить намного выше передней балки подрамника. Таким образом, они находятся в абсолютно безопасном состоянии. Мотор имеет алюминиевый блок, поэтому он легче вазовского движка. АКПП же, наоборот, тяжеловата (71 кг) и это, вроде как, не есть «зер гуд». Однако, суммарно узел оказался лишь на 13 кг тяжелее – не самая критическая цифра. Поэтому не пришлось менять ходовые свойства автомобиля и с удовольствием использовали существующие настройки подвески. 

Тяжелая коробка не значит громоздкая. Совсем наоборот. Узел компактный, а значит, исключена работа ремня в крайних положениях конусов. Таким образом, уменьшается вероятность пробуксовки ремня и повышается надежность работы.

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали
Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали
Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали
Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали
Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали
Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали
Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали
Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали
Конструктивно вариатор, что называется, с особенностью: присутствуют клиноременная передача, двухступенчатый программный механизм и гидротрансформатор (намек на АКПП). Такой технический союз обеспечивает плавную работу ДВС. Гидротрансформатор выполняет роль сцепления, и на скорости до 10-12 км/ч нет жесткой связи. А вот выше этих показаний муфта, наоборот, жестко замыкается, и таким образом рождается момент от двигателя на коробку. Планетарный механизм имеет 2 передачи. Повышенная включается на скорости от 40 до 60 км/ч, в зависимости от режима вождения. Если на большой скорости прибегнуть к кик-дауну, то планетарный механизм уходит на пониженную передачу, и осуществляется разгон.

Экономичнее версии 1.8 MT

Не могу сказать, что стартовые метры поражают какой-то особой динамикой. 12,3 секунды до «сотни» - далеко не лучший показатель в современном автопроме. При этом тот же «Каптюр», у которого в арсенале больше «лошадей», ускоряется еще медленнее – он банально тяжелее, и у него иные калибровки. Для того, чтобы за рулем XRay Cross идти на обгон и быть более-менее уверенным в скором и безопасном эффекте, резонно воспользоваться ручным режимом коробки – он предоставляет другие обороты, на которых двигатель работает азартнее, а электронные передачи охотнее врываются в красную зону.

По словам Олега Груненкова, работая с «автоматом», требовалось решить сразу несколько задач: повысить надежность, уменьшить нагрузки на мотор и снизить расход топлива. По сравнению с 1,8-литровой механической версией, удалось снизить аппетит на 0,1-0,6 литра, в зависимости от манеры движения. При этом вазовский движок ведет себя заметно шустрее, да и скоростной потолок его куда как выше. Выбирая участки между камерами, мы пытались выехать на ровной калининградской магистрали А-217 из релизовских 162 км/ч, и однажды удалось это сделать лишь, правда, под горку – 165 км/ч. Дальше – никак.  

Как аккомпаниматор мотору, вариатор показывает себя молодцом. Я имею ввиду, прежде всего, отсутствие рывков при переключении передач. С этой задачей тольяттинские спецы справились на ура. Та же АМТ, например, хоть и доведена за пять последних лет до ума, идеальным беспрерывным потоком все же не блещет. Уже упомянутому нами «аппетиту» и ощущению комфорта мы обязаны в том числе оптимизации оборотов силового агрегата. 

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали
Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали
Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали
Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали
Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали
Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали
Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали
В отличие от простого XRay, рулевая колонка «кросса» имеет другие настройки – в меру тяжелые и точные. Плюс ее можно отрегулировать по вылету, что для не самого просторного салона, согласитесь, важно. В движении «ноль» чутка пустоват, но его ощущение не обременительное. Главное, что в поворотах не приходится все время доворачивать, как на той же Lada Granta.

Маркетологи «АвтоВАЗа» говорят, что в настоящее время на версию Cross приходится до 35% всех продаж Lada XRay. Ставка на АКПП большая. Во всяком случае, на первых порах ожидается, что каждый третий XRay Cross будет продаваться в «автоматическом» варианте. Полноприводных машин не будет – слишком дорого. Всего в период с января по июль 2019 года включительно реализовано 16 380 ед. Lada XRay – это на 3 320 меньше АППГ и 17 место в ТОП-25 самых продаваемых моделей в России
Нет, к счастью, у XRay Cross «грантовского» шума, сопровождающего движение автомобиля на скоростях выше 100 км/ч. По этому показателю российский компакт-кроссовер опять же ничуть не хуже «французов». Работая в этом направлении, вазовские спецы добавили на днище два шумопоглощающих элемента, которые до сих пор не использовались ни на одной «Ладе». Они «кроссу» необходимы как никому иному, поскольку в самом названии модели просматривается адресация к внеасфальтовому времяпрепровождению.

При этом, что интересно, с центральной консоли исчезла полюбившаяся многим по механической модификации шайба Ride Select. Она, напомним, меняет настройки режимов трансмиссии. Оказывается, на версии с АКПП от нее отказались осознанно. Во-первых, говорят, у XRay Cross AT другой клиент, во-вторых, «автомат» не рассчитан на большие моменты. Оно и верно: та же механическая КПП, к примеру, легко совладает с 210 Нм и выдерживает имитацию дифференциала, которая, как все мы знаем, дает большую нагрузку на главную передачу. В версии с CVT эту функцию просто исключили.

Цена вопроса

Из новаций в области внутреннего комфорта - мультимедиа, которая отныне, в угоду моде, поддерживает CarPlay и Android Auto. Помимо штатных, система распознает много других карт, естественно, доступен Google Maps. Возможна отправка SMS-сообщений. В топовой комплектации обнаруживаем обогрев всего, чего только можно, климатическую систему, выдвижной ящик в переднем кресле, датчик парковки с камерой заднего вида, технологию, позволяющую автомобилю не откатываться назад на горке. К сожалению, по-прежнему отсутствует автодоводчик передних боковых стекол.

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

Фото: Lada

Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали
Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали
Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали
Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали
Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали
Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали
Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали
Тест драйв Lada XRay Cross AT время менять педали

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Автомобиль хоть и небольшой по габаритам, однако, принять в свои «покои» до 1514 литров поклажи (версии со складывающейся спинкой заднего дивана) все же способен. Опять же путем раскладывания кресел, включая переднее пассажирское, можно втиснуть 2,7-метровый длинномер.

В плане размеров Lada XRay Cross практически повторяет цифры своих прямых конкурентов. Однако, цена у «россиянина» предпочтительнее – на 100, 150 и даже на 200 тысяч рублей ниже, смотря с кем сравнивать. И это, повторимся, при сопоставимом и даже более богатом оснащении.

Обладая теперь «автоматом», у XRay Cross появляются шансы «засветиться» в каршеринге. Но, скорее всего, на него по-другому взглянут дамочки, те самые, кто делает в своей водительской практике первые шаги. Ценник автомобиля тому способствует: 846 900 – 971 900 руб. (744 200 – 856 710 руб. по акции). Доплата за «металлик» - 12 000 руб. Какие-либо работы по ремонту вариатора, за исключением банального долива масла, на дилерских станциях исключены - узел, если что придется менять полностью. Но, как уверяют инженеры завода, скорее всего, до этого дело не дойдет...   

Иван Братуха Фото Lada
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Отзывы по теме
Продажи Lada Xray падают третий месяц подряд – и вот почему
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
андрей
АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross
Кроме круговой сварки технологи должны были предусмотреть механическое зацепление двух свариваемых деталей для защиты как раз от такой чепухи, например, использовать предохранительный шплинт (ы) или\и насадить обе детали на резьбовой штифт. Да много чего недорогого можно придумать, чтобы людей не убивать ...
Андрей
Дизайнеры сделали из Lada Xray Cross пикап
Удлинение базы, другие двери... А вот интересно как будет заднее стекло опускаться? В переднюю дверь входить?) ) )
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Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
У автомобиля есть, фигурально выражаясь, две ахиллесовы пяты: скромное по объему внутреннее пространство, а также отсутствие автоматической трансмиссии. Если мы говорим о первом пункте, резонно вспомнить «одноклассного» китайца Lifan X50. Вроде, у модели есть все: неплохой дизайн, приличное для сегмента оснащение, а вот не пошел по указанной причине – и хоть убей. {{model_v2_no_show_6684}} Касательно «автомата»: совокупная доля двухпедальных машин класса «B» в России составляет 32%. В линейке Lada лишь Granta имеет АКПП, притом, что в среде конкурентов продается более 50% «автоматических» малолитражек. Сложившееся положение дел устраивало руководство «АвтоВАЗа», что называется, до поры до времени. С одной стороны, 37% в классе компактных моделей - вкусный кусок пирога. С другой – его, безусловно, можно увеличить, попутно нанеся удар по иностранным конкурентам. На то, чтобы дилерских салонах появились XRay Cross с автоматической коробкой, ушло 1,5 года. Понятное дело, пришлось скрестить шпаги технарям и маркетологам. Вторые, как водятся, считают каждую копейку и искренне попросили инженеров не прибегать к дорогостоящим переработкам. Сошлись на том, что в качестве альтернативной «ручке» трансмиссии выступит вариатор Jatco, а «переваривать» момент он будет от 1,6-литрового мотора, используемого на машинах Альянса – Renault Logan/Sandero/Kaptur и собираемого в России.Назови как хочешьИнженеры «АвтоВАЗа» предпочитают называть CVT JF015E «автоматом» по причине, о которой мы скажем ниже (уверен, вы сами поймете). Поэтому не удивляйтесь, если в нашем рассказе услышите чередование обоих понятий – верно и то, и другое. {{gallery_1665}} Итак, установить АКПП в простой «Иксрей» (не Cross) хоть и страстно желалось, однако не удалось. Причина банальна – у «гражданского» варианта совсем не та подвеска, что у «вседорожной» версии. Поэтому «донорская» модификация, как и сегодня, будет продаваться с АМТ. Увы, не обзаведется «автоматом» и 1,8-литровый 122-сильный движок ВАЗ-21179, доступный сегодня на XRay Cross. Коробке просто не переварить его момент, превышающий 160 Нм. Поэтому, исходя из всех технических требований, безальтернативным «претендентом на руку» Jatco оказался уже упомянутый нами «реношный» мотор HR16 (в российской транскрипции - 113 сил) и крутящим моментом 152 Нм. {{material_124792}} «При разработке XRay Cross мы рассматривали разные варианты трансмиссий, - говорит Олег Груненков, директор проекта Lada XRay. - Но геометрически заложили возможности именно нынешней АКПП». Спевка, по его словам, оказалась технически успешной. Максимально использованы наработки и технические решения Альянса (Sandero/Logan) и на их основе внедрены собственные новации. Как характерный пример - промежуточная опора привода. Благодаря ей, исключен увод автомобиля при передвижении на извилистых поворотах на склонах. Второе изменение - система выпуска. Были видоизменены точки крепления, в результате чего заметно уменьшился шумовой эффект.В отличие от «французов», у XRay Cross более крупные колеса (215/50 R17) и солиднее клиренс (215 мм – под передней балкой подрамника). При этом картер мотора и АКПП удалось разместить намного выше передней балки подрамника. Таким образом, они находятся в абсолютно безопасном состоянии. Мотор имеет алюминиевый блок, поэтому он легче вазовского движка. АКПП же, наоборот, тяжеловата (71 кг) и это, вроде как, не есть «зер гуд». Однако, суммарно узел оказался лишь на 13 кг тяжелее – не самая критическая цифра. Поэтому не пришлось менять ходовые свойства автомобиля и с удовольствием использовали существующие настройки подвески.  Тяжелая коробка не значит громоздкая. Совсем наоборот. Узел компактный, а значит, исключена работа ремня в крайних положениях конусов. Таким образом, уменьшается вероятность пробуксовки ремня и повышается надежность работы. {{gallery_1666}} Конструктивно вариатор, что называется, с особенностью: присутствуют клиноременная передача, двухступенчатый программный механизм и гидротрансформатор (намек на АКПП). Такой технический союз обеспечивает плавную работу ДВС. Гидротрансформатор выполняет роль сцепления, и на скорости до 10-12 км/ч нет жесткой связи. А вот выше этих показаний муфта, наоборот, жестко замыкается, и таким образом рождается момент от двигателя на коробку. Планетарный механизм имеет 2 передачи. Повышенная включается на скорости от 40 до 60 км/ч, в зависимости от режима вождения. Если на большой скорости прибегнуть к кик-дауну, то планетарный механизм уходит на пониженную передачу, и осуществляется разгон.Экономичнее версии 1.8 MT Не могу сказать, что стартовые метры поражают какой-то особой динамикой. 12,3 секунды до «сотни» - далеко не лучший показатель в современном автопроме. При этом тот же «Каптюр», у которого в арсенале больше «лошадей», ускоряется еще медленнее – он банально тяжелее, и у него иные калибровки. Для того, чтобы за рулем XRay Cross идти на обгон и быть более-менее уверенным в скором и безопасном эффекте, резонно воспользоваться ручным режимом коробки – он предоставляет другие обороты, на которых двигатель работает азартнее, а электронные передачи охотнее врываются в красную зону. По словам Олега Груненкова, работая с «автоматом», требовалось решить сразу несколько задач: повысить надежность, уменьшить нагрузки на мотор и снизить расход топлива. По сравнению с 1,8-литровой механической версией, удалось снизить аппетит на 0,1-0,6 литра, в зависимости от манеры движения. При этом вазовский движок ведет себя заметно шустрее, да и скоростной потолок его куда как выше. Выбирая участки между камерами, мы пытались выехать на ровной калининградской магистрали А-217 из релизовских 162 км/ч, и однажды удалось это сделать лишь, правда, под горку – 165 км/ч. Дальше – никак.   Как аккомпаниматор мотору, вариатор показывает себя молодцом. Я имею ввиду, прежде всего, отсутствие рывков при переключении передач. С этой задачей тольяттинские спецы справились на ура. Та же АМТ, например, хоть и доведена за пять последних лет до ума, идеальным беспрерывным потоком все же не блещет. Уже упомянутому нами «аппетиту» и ощущению комфорта мы обязаны в том числе оптимизации оборотов силового агрегата.  {{gallery_1667}} В отличие от простого XRay, рулевая колонка «кросса» имеет другие настройки – в меру тяжелые и точные. Плюс ее можно отрегулировать по вылету, что для не самого просторного салона, согласитесь, важно. В движении «ноль» чутка пустоват, но его ощущение не обременительное. Главное, что в поворотах не приходится все время доворачивать, как на той же Lada Granta. {{photo_text_249}} Нет, к счастью, у XRay Cross «грантовского» шума, сопровождающего движение автомобиля на скоростях выше 100 км/ч. По этому показателю российский компакт-кроссовер опять же ничуть не хуже «французов». Работая в этом направлении, вазовские спецы добавили на днище два шумопоглощающих элемента, которые до сих пор не использовались ни на одной «Ладе». Они «кроссу» необходимы как никому иному, поскольку в самом названии модели просматривается адресация к внеасфальтовому времяпрепровождению.При этом, что интересно, с центральной консоли исчезла полюбившаяся многим по механической модификации шайба Ride Select. Она, напомним, меняет настройки режимов трансмиссии. Оказывается, на версии с АКПП от нее отказались осознанно. Во-первых, говорят, у XRay Cross AT другой клиент, во-вторых, «автомат» не рассчитан на большие моменты. Оно и верно: та же механическая КПП, к примеру, легко совладает с 210 Нм и выдерживает имитацию дифференциала, которая, как все мы знаем, дает большую нагрузку на главную передачу. В версии с CVT эту функцию просто исключили. Цена вопросаИз новаций в области внутреннего комфорта - мультимедиа, которая отныне, в угоду моде, поддерживает CarPlay и Android Auto. Помимо штатных, система распознает много других карт, естественно, доступен Google Maps. Возможна отправка SMS-сообщений. В топовой комплектации обнаруживаем обогрев всего, чего только можно, климатическую систему, выдвижной ящик в переднем кресле, датчик парковки с камерой заднего вида, технологию, позволяющую автомобилю не откатываться назад на горке. К сожалению, по-прежнему отсутствует автодоводчик передних боковых стекол. {{gallery_1668}} {{material_127263}} Автомобиль хоть и небольшой по габаритам, однако, принять в свои «покои» до 1514 литров поклажи (версии со складывающейся спинкой заднего дивана) все же способен. Опять же путем раскладывания кресел, включая переднее пассажирское, можно втиснуть 2,7-метровый длинномер. В плане размеров Lada XRay Cross практически повторяет цифры своих прямых конкурентов. Однако, цена у «россиянина» предпочтительнее – на 100, 150 и даже на 200 тысяч рублей ниже, смотря с кем сравнивать. И это, повторимся, при сопоставимом и даже более богатом оснащении. Обладая теперь «автоматом», у XRay Cross появляются шансы «засветиться» в каршеринге. Но, скорее всего, на него по-другому взглянут дамочки, те самые, кто делает в своей водительской практике первые шаги. Ценник автомобиля тому способствует: 846 900 – 971 900 руб. (744 200 – 856 710 руб. по акции). Доплата за «металлик» - 12 000 руб. Какие-либо работы по ремонту вариатора, за исключением банального долива масла, на дилерских станциях исключены - узел, если что придется менять полностью. Но, как уверяют инженеры завода, скорее всего, до этого дело не дойдет...   
2019-08-30
Автор: Иван Братуха Фото Lada
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