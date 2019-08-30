Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
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Фото: Lada
У автомобиля есть, фигурально выражаясь, две ахиллесовы пяты: скромное по объему внутреннее пространство, а также отсутствие автоматической трансмиссии. Если мы говорим о первом пункте, резонно вспомнить «одноклассного» китайца Lifan X50. Вроде, у модели есть все: неплохой дизайн, приличное для сегмента оснащение, а вот не пошел по указанной причине – и хоть убей.
На то, чтобы дилерских салонах появились XRay Cross с автоматической коробкой, ушло 1,5 года. Понятное дело, пришлось скрестить шпаги технарям и маркетологам. Вторые, как водятся, считают каждую копейку и искренне попросили инженеров не прибегать к дорогостоящим переработкам. Сошлись на том, что в качестве альтернативной «ручке» трансмиссии выступит вариатор Jatco, а «переваривать» момент он будет от 1,6-литрового мотора, используемого на машинах Альянса – Renault Logan/Sandero/Kaptur и собираемого в России.
Назови как хочешь
Инженеры «АвтоВАЗа» предпочитают называть CVT JF015E «автоматом» по причине, о которой мы скажем ниже (уверен, вы сами поймете). Поэтому не удивляйтесь, если в нашем рассказе услышите чередование обоих понятий – верно и то, и другое.
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Увы, не обзаведется «автоматом» и 1,8-литровый 122-сильный движок ВАЗ-21179, доступный сегодня на XRay Cross. Коробке просто не переварить его момент, превышающий 160 Нм. Поэтому, исходя из всех технических требований, безальтернативным «претендентом на руку» Jatco оказался уже упомянутый нами «реношный» мотор HR16 (в российской транскрипции - 113 сил) и крутящим моментом 152 Нм.
В отличие от «французов», у XRay Cross более крупные колеса (215/50 R17) и солиднее клиренс (215 мм – под передней балкой подрамника). При этом картер мотора и АКПП удалось разместить намного выше передней балки подрамника. Таким образом, они находятся в абсолютно безопасном состоянии. Мотор имеет алюминиевый блок, поэтому он легче вазовского движка. АКПП же, наоборот, тяжеловата (71 кг) и это, вроде как, не есть «зер гуд». Однако, суммарно узел оказался лишь на 13 кг тяжелее – не самая критическая цифра. Поэтому не пришлось менять ходовые свойства автомобиля и с удовольствием использовали существующие настройки подвески.
Тяжелая коробка не значит громоздкая. Совсем наоборот. Узел компактный, а значит, исключена работа ремня в крайних положениях конусов. Таким образом, уменьшается вероятность пробуксовки ремня и повышается надежность работы.
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Экономичнее версии 1.8 MT
Не могу сказать, что стартовые метры поражают какой-то особой динамикой. 12,3 секунды до «сотни» - далеко не лучший показатель в современном автопроме. При этом тот же «Каптюр», у которого в арсенале больше «лошадей», ускоряется еще медленнее – он банально тяжелее, и у него иные калибровки. Для того, чтобы за рулем XRay Cross идти на обгон и быть более-менее уверенным в скором и безопасном эффекте, резонно воспользоваться ручным режимом коробки – он предоставляет другие обороты, на которых двигатель работает азартнее, а электронные передачи охотнее врываются в красную зону.
По словам Олега Груненкова, работая с «автоматом», требовалось решить сразу несколько задач: повысить надежность, уменьшить нагрузки на мотор и снизить расход топлива. По сравнению с 1,8-литровой механической версией, удалось снизить аппетит на 0,1-0,6 литра, в зависимости от манеры движения. При этом вазовский движок ведет себя заметно шустрее, да и скоростной потолок его куда как выше. Выбирая участки между камерами, мы пытались выехать на ровной калининградской магистрали А-217 из релизовских 162 км/ч, и однажды удалось это сделать лишь, правда, под горку – 165 км/ч. Дальше – никак.
Как аккомпаниматор мотору, вариатор показывает себя молодцом. Я имею ввиду, прежде всего, отсутствие рывков при переключении передач. С этой задачей тольяттинские спецы справились на ура. Та же АМТ, например, хоть и доведена за пять последних лет до ума, идеальным беспрерывным потоком все же не блещет. Уже упомянутому нами «аппетиту» и ощущению комфорта мы обязаны в том числе оптимизации оборотов силового агрегата.
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
При этом, что интересно, с центральной консоли исчезла полюбившаяся многим по механической модификации шайба Ride Select. Она, напомним, меняет настройки режимов трансмиссии. Оказывается, на версии с АКПП от нее отказались осознанно. Во-первых, говорят, у XRay Cross AT другой клиент, во-вторых, «автомат» не рассчитан на большие моменты. Оно и верно: та же механическая КПП, к примеру, легко совладает с 210 Нм и выдерживает имитацию дифференциала, которая, как все мы знаем, дает большую нагрузку на главную передачу. В версии с CVT эту функцию просто исключили.
Цена вопроса
Из новаций в области внутреннего комфорта - мультимедиа, которая отныне, в угоду моде, поддерживает CarPlay и Android Auto. Помимо штатных, система распознает много других карт, естественно, доступен Google Maps. Возможна отправка SMS-сообщений. В топовой комплектации обнаруживаем обогрев всего, чего только можно, климатическую систему, выдвижной ящик в переднем кресле, датчик парковки с камерой заднего вида, технологию, позволяющую автомобилю не откатываться назад на горке. К сожалению, по-прежнему отсутствует автодоводчик передних боковых стекол.
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
В плане размеров Lada XRay Cross практически повторяет цифры своих прямых конкурентов. Однако, цена у «россиянина» предпочтительнее – на 100, 150 и даже на 200 тысяч рублей ниже, смотря с кем сравнивать. И это, повторимся, при сопоставимом и даже более богатом оснащении.
Обладая теперь «автоматом», у XRay Cross появляются шансы «засветиться» в каршеринге. Но, скорее всего, на него по-другому взглянут дамочки, те самые, кто делает в своей водительской практике первые шаги. Ценник автомобиля тому способствует: 846 900 – 971 900 руб. (744 200 – 856 710 руб. по акции). Доплата за «металлик» - 12 000 руб. Какие-либо работы по ремонту вариатора, за исключением банального долива масла, на дилерских станциях исключены - узел, если что придется менять полностью. Но, как уверяют инженеры завода, скорее всего, до этого дело не дойдет...
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