21 октября 2018, 00:01

Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право

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Отдавая дань новомодному ЗОЖ, «АвтоВАЗ» экипировал «Cross`овками» три из пяти актуальных моделей. Самой свежей малолитражкой, получившей версию для активного образа жизни, стала XRay. Имеющая неплохое даже по меркам иномарок оснащение, машина врывается в сегмент, в котором ее точно не ждали.
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И вот что интересно: вазовские маркетологи утверждают, мол, как таковых прямых конкурентов у Lada XRay Cross нет – точь-в-точь как в случае с Lada Vesta Sport. Однако сравнивать в любом случае с кем-то необходимо, и в этой связи в противоположном углу ринга тольяттинцы как бы вынужденно ставят Hyundai Creta, Renault Duster и Kia Rio X-Line. Искушенный читатель вопрошает: а где же в этом списке Renault Sandero Stepway? Ян Птачек, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу ПАО «АвтоВАЗ», не склонен рассматривать данного бойца в качестве спарринг-партнера XRay Cross и кивает в сторону гражданской версии XRay.

Андрей Третьяк, менеджер по продукту ПАО «АвтоВАЗ», в свою очередь, заметил в беседе с корреспондентом 110km.ru, что «кроссовая» модификация XRay имеет все шансы быть коммерчески успешной хотя бы по опыту других вазовских машин. Например, в продажах Lada Largus модификация Cross – это 38% всех продаж. По универсалу Vesta SW процент и того выше – 59%. В отношении XRay менеджер «АвтоВАЗа» прогнозирует долю Cross на уровне 40-50%.

ВАЗ (Lada) XRay Cross
Выпускается с 2018 г.
Новый от 729 900 до 889 000 Р
Что, спросите, получает потребитель, кому - «убей – не хочу» - приходится мотаться из Питера на тот же Карельский перешеек? Естественно, полный набор атрибутов «внеасфальтового» автомобиля: пластиковый обвес, рейлинги, увеличенный клиренс, специфически настроенную подвеску. Все это у XRay Cross в наличии.  

По словам Олега Груненкова, руководителя проекта Lada XRay, работы по созданию «кроссовой» версии велись по принципу максимальной надежности. Пластиковые детали «оперения» имеют двойное крепление (механические клипсы плюс проклейка двусторонней клейкой лентой). Новые большие колеса вкупе с увеличенными амортизаторами подняли автомобиль над дорогой до такого показателя клиренса, которым, по словам г-на Третьяка, может похвастаться УАЗ «Патриот». При этом двигатель расположили чуть выше подрамника, следовательно, все появляющиеся на пути автомобиля препятствия будут, если что, биться не о мотор, а о переднюю балку этого самого подрамника. Днище же силового агрегата аккуратно прикрыли пластиковым экраном. 

 
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Согласно проведенному нами мониторингу петербургского рынка шин, выбор летних колес типоразмера 215/50 R17 не слишком велик. Вот какие предложения актуальны на сегодня: Michelin Primacy 3 XL (9530 рублей), Michelin CrossClimate+ XL (10 510 рублей), Hakkapeliitta 9 XL (12 160 рублей), Dunlop Direzza DZ 102 (5 350 рублей), Bridgestone Potenza Adrenalin RE (8 060 рублей). Количество предлагаемых крупными специализированными магазинами шин ограничивается единицами.
Подрамник небезызвестной «альянсовской» (Renault-Nissan) платформы B0 усилили и ввели L-образный рычаг. Получилась, как говорит г-н Груненков, неплохая конструкция в плане устойчивости и управляемости, которая, между прочим, известна по ряду моделей все того же Альянса. Изменена геометрия стабилизатора, использованы новые кулаки с отрицательным плечом обката - это ничто иное, как стабильное управление при торможении. Задние барабаны здесь оказались не актуальными, их место заняли дисковые механизмы. Рулевая рейка крепится непосредственно на подрамник, предусмотрен электроусилитель руля.

ШРУСы также пришлось использовать оригинальные. А все по той банальной причине, что в связи с увеличением ширины кузова (1810 мм) изменилась колея, следовательно, иными стали углы. И как тут, при новых габаритах, не впасть в искушение и не предложить хэтчбеку более крупные колеса? Олег Груненков говорит, что испробовали массу моделей и типоразмеров, включая 18-е. Однако выбор остановили на одном-единственном размере – 215/50 R17. Слышу, как эксперты шинной области в унисон возгласили, мол, не самый распространенный вариант. Увы, это правда.

Подобрать такие колеса даже в крупном мегаполисе, с его разветвленной сетью специализированных магазинов будет непросто, не говоря уже о регионах, где «и трава пониже и дым пожиже». Альтернативы 215/50 R17 вазовские конструкторы не предусмотрели, посему настоятельно рекомендуют при той же сезонной замене резины обращаться непосредственно к дилерам, коих по всей необъятной Родине аж 300 точек. Впрочем, при отсутствии желания автовладельцы могут и вовсе не «переобуваться» - ContiCrossContact LX2 представляет собой классическую «всесезонку».

 
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Шасси. Передняя подвеска: модернизированные L-рычаги, электроусилитель рулевого управления, улучшенная геометрия стабилизатора, амортизаторы с пружинами в сборе с улучшенными характеристиками, модернизированный подрамник в сборе, оригинальные поворотные кулаки с тормозами, колеса размерностью 215/50 R17. Задняя подвеска: модернизированные рычаги с балкой в сборе под установку дискового тормоза, амортизаторы с улучшенными характеристиками, оригинальные задние пружины, оригинальные дисковые тормоза.
Монополия на колеса сыграла на руку калужскому заводу Continental, который конкретно под вазовский заказ разработал и оригинальный типоразмер, и специальную резиновую смесь. В мировой практике подобные примеры, когда та или иная шина проектируется под определенную модель автомобиля, не нова. Получается, почему бы и «АвтоВАЗу» ею не воспользоваться? Олег Груненков объясняет выбор поставщика и «эксклюзивности» колес тем, что, дескать, такая и только такая рецептура покрышки как нельзя эффективнее соответствует настройкам новой подвески.  

В шасси, помимо вышеописанных новаций, иные ход сжатия и ход отбоя стоек амортизаторов. Если мы говорим о передней подвеске, цифры – 75,5 мм (ход сжатия) и 76,5 мм (ход отбоя), в случае с задней – 100 и 103 мм соответственно. Это внушительные показатели, у обычного XRay ходы куда как меньше. Как результат – хорошая геометрическая проходимость. Мы «прокачали» за рулем XRay Cross свыше полтысячи километров, зачастую скребли по не самым легким казахским степям и горкам и можем выразить удовлетворенность работой ходовой части. Более того, путем применения ворсовых щитков инженерам удалось почти на 100% убить шумы, исходящие из области колесных арок и нижней части автомобиля.

Гордость проекта XRay Cross – технология Lada Ride Select с электронной блокировкой дифференциала, которая, собственно говоря, преобразует гражданский хэтчбек в легкое подобие SUV. «Пульт управления системой» - крутилка на центральной консоли. На ее «теле» мы наблюдаем символы, говорящие о том, что при необходимости можно выбрать режимы «Спорт», «Снег/Грязь» и «Песок». Желая двигаться с чуть большим азартом, активируем «Спорт» и автоматически отключаем от работы все другие режимы. Одновременно получаем чуть иное управление газом и системами ABS/ESP. Автомобиль отчасти даже провоцирует на хулиганство – не самое, быть может, серьезное и азартное, но все же. ESP в «Спорте» душит меньше, да и вообще, вмешательство систем безопасности почти незаметно. Активация «ошейника» начинается при 58 км/ч и выше, руль при этом остается практически тем же, что и до этого.

 
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Рулевая колонка в коем-то веке на Lada получила регулировку по вылету. Штука, как я убедился со своим «комком нервов» весьма полезная, все же 42 мм туда-сюда – «дистанция» достаточная, чтобы вместить его («комок)» между «баранкой» и спинкой кресла. Вот только эластичность «бега» колонки не идеальная, приходится применять некоторую силу, чтобы подать эти 42 мм на себя, родного.

Кросс-обвес автомобиля: обтекатель порога, накладка раки переднего бампера, молдинги передней и задней дверей, алюминиевые рейлинги на крыше с механическим креплением, кронштейны молдингов переднего и заднего крыльев, кронштейны молдингов обоих боковых дверей, молдинги переднего и заднего крыльев.
На высоких скоростях руль «пустоват», притом, что курсовая устойчивость кузова на ровном асфальте вполне себе достаточная. Единственный мотор XRay Cross объемом 1,8 литра и мощностью 122 л.с. охотно гонит компактный хэтчбек в «светлые дали», позволяя достигать совсем не одобряемых Правилами дорожного движения 190 км/ч. При этом на одометре будет 5000 об/мин и стойкий гул из-под моторного отсека. Обгонять впереди следующие тихоходы вполне выполнимая задача, поскольку тяговый момент очень даже неплох – 170 Нм при 3700 об/мин. Когда совсем трудно, 5-скоростная (и также небезальтернативная) МКПП готова будет «пожертвовать» парой ступеней вниз, чтобы в «повестке дня» оказались максимально эффективные обороты.

Впервые в истории Lada применен обогрев рулевого колеса, причем не отдельных его зон, а по периметру. Использована «вежливая» подсветка салона – активируется при  включении габаритных огней и ближнего света. Блок управления клавишами обогрева сидений разместился на центральной консоли, при этом обгорев передних кресел - 3-уровневый, с индикацией. Между ними кнопка обогрева ветрового стекла.

«Сидушки» от разных производителей: те, что дают приют водителю и переднему пассажиру, выпускаются в Тольятти, задний диван собирается в Ульяновске. В хорошей комплектации люди, разместившиеся за спиной водителя, могут рассчитывать на подогрев «мягкой» точки. В спинки тепло пока что не проведено, но работы в этом направлении ведутся. Фактура и анатомия передних кресел весьма неплохие, долгое в них пребывание не доставляет неудобств. Разве что выступы боковой поддержки имеют слабенькую набивку.

 
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Гнезда ремней безопасности утоплены, пожалуй, ниже положенного. Нащупываешь их рукой на каком-то определенно-подсознательном уровне, а они оказываются еще глубже. Не исключаю, что это восприятие усиливает «тоннельность» соседства с центральным подлокотником, так иногда бывает. Сам он большой вместительностью не отличается и, пардон, закреплен не лучшим образом. Если в него что-либо не вместится, можно прибегнуть либо к очень вместительному перчаточному боксу либо к выдвижному ящичку в «чреве» переднего пассажирского кресла – очень удобная опция. Центральный плафон освещения салона не менее полезная штуковина, однако, нажимая клавишу, блок почему-то поддается давлению и вместе с потолочной обшивкой прогибается в сторону крыши.      

Объем багажного отделения остался на уровне гражданской версии XRay – 361 литр. Понятно, что это немного и проигрышно в сравнении с конкурентами. Но, честно говоря, краснеть перед ними владельцам XRay Cross не придется. Вазовские спецы поработали над трансформацией пассажирского пространства, которое при необходимости может прийти на помощь грузовому отделению.

ВАЗ (Lada) XRay Cross Luxe Prestige 1.8 MT
1.8 л, 122 л.с
механика 5
0-100 - 10.9 с, 180 км/ч
4171 x 1810 x 1645 мм
передний
АИ-92, 7.5 л на 100 км
888 900 руб
Все характеристики
Чудеса, как обычно, в мелочах: заднее сиденье смещено на 25 мм назад, при этом в конструкцию передних кресел внесены свои особые коррективы. Это не только предоставило  дополнительную свободу ногам задних седоков, но позволило размещать длинномеры (2670 мм), поскольку спинка переднего пассажирского кресла складывается до уровня ровного столика. При сложенных спинках второго ряда литраж полезного грузового пространства достигает 1200 литров, а с убранной спинкой «передка» - рекордные 1500 литров.   

Три уровня комплектации и два пакета – это свобода покупательского выбора, при которой появляется реальная возможность «нафаршировать» XRay Cross до такой степени, что вышеназванные конкуренты будут биты. Уже в «базе» российского автомобиля присутствуют позиции, которых не находим в промо-версиях «буржуев»: фронтальные подушки безопасности, ABS, EBD, ESC, TSC, сигнализация, регулировка руля по высоте, LED ДХО, центральный замок с ДУ, электропривод передних стеклоподъемников, легкосплавные диски R17.

Наиболее показательный, пожалуй, пример – сравнение сопоставимых комплектаций и ценового образования. В качестве вазовского энерговооружения вазовцами взята версия XRay Cross за 809 000 рублей. Если иностранные визави захотят «добить» опциями до Lada, придется доплатить никак не меньше 50 000 рублей. В бюджетном сегменте это не самая маленькая сумма. Судите сами:

По собственной информации 110km.ru
Тест драйвы Лада Икс Рей Кросс
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Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
{{material_124676}} И вот что интересно: вазовские маркетологи утверждают, мол, как таковых прямых конкурентов у Lada XRay Cross нет – точь-в-точь как в случае с Lada Vesta Sport. Однако сравнивать в любом случае с кем-то необходимо, и в этой связи в противоположном углу ринга тольяттинцы как бы вынужденно ставят Hyundai Creta, Renault Duster и Kia Rio X-Line. Искушенный читатель вопрошает: а где же в этом списке Renault Sandero Stepway? Ян Птачек, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу ПАО «АвтоВАЗ», не склонен рассматривать данного бойца в качестве спарринг-партнера XRay Cross и кивает в сторону гражданской версии XRay. Андрей Третьяк, менеджер по продукту ПАО «АвтоВАЗ», в свою очередь, заметил в беседе с корреспондентом 110km.ru, что «кроссовая» модификация XRay имеет все шансы быть коммерчески успешной хотя бы по опыту других вазовских машин. Например, в продажах Lada Largus модификация Cross – это 38% всех продаж. По универсалу Vesta SW процент и того выше – 59%. В отношении XRay менеджер «АвтоВАЗа» прогнозирует долю Cross на уровне 40-50%. {{model_6684}} Что, спросите, получает потребитель, кому - «убей – не хочу» - приходится мотаться из Питера на тот же Карельский перешеек? Естественно, полный набор атрибутов «внеасфальтового» автомобиля: пластиковый обвес, рейлинги, увеличенный клиренс, специфически настроенную подвеску. Все это у XRay Cross в наличии.   По словам Олега Груненкова, руководителя проекта Lada XRay, работы по созданию «кроссовой» версии велись по принципу максимальной надежности. Пластиковые детали «оперения» имеют двойное крепление (механические клипсы плюс проклейка двусторонней клейкой лентой). Новые большие колеса вкупе с увеличенными амортизаторами подняли автомобиль над дорогой до такого показателя клиренса, которым, по словам г-на Третьяка, может похвастаться УАЗ «Патриот». При этом двигатель расположили чуть выше подрамника, следовательно, все появляющиеся на пути автомобиля препятствия будут, если что, биться не о мотор, а о переднюю балку этого самого подрамника. Днище же силового агрегата аккуратно прикрыли пластиковым экраном.  {{gallery_1301}} {{photo_text_154}} Подрамник небезызвестной «альянсовской» (Renault-Nissan) платформы B0 усилили и ввели L-образный рычаг. Получилась, как говорит г-н Груненков, неплохая конструкция в плане устойчивости и управляемости, которая, между прочим, известна по ряду моделей все того же Альянса. Изменена геометрия стабилизатора, использованы новые кулаки с отрицательным плечом обката - это ничто иное, как стабильное управление при торможении. Задние барабаны здесь оказались не актуальными, их место заняли дисковые механизмы. Рулевая рейка крепится непосредственно на подрамник, предусмотрен электроусилитель руля. ШРУСы также пришлось использовать оригинальные. А все по той банальной причине, что в связи с увеличением ширины кузова (1810 мм) изменилась колея, следовательно, иными стали углы. И как тут, при новых габаритах, не впасть в искушение и не предложить хэтчбеку более крупные колеса? Олег Груненков говорит, что испробовали массу моделей и типоразмеров, включая 18-е. Однако выбор остановили на одном-единственном размере – 215/50 R17. Слышу, как эксперты шинной области в унисон возгласили, мол, не самый распространенный вариант. Увы, это правда. Подобрать такие колеса даже в крупном мегаполисе, с его разветвленной сетью специализированных магазинов будет непросто, не говоря уже о регионах, где «и трава пониже и дым пожиже». Альтернативы 215/50 R17 вазовские конструкторы не предусмотрели, посему настоятельно рекомендуют при той же сезонной замене резины обращаться непосредственно к дилерам, коих по всей необъятной Родине аж 300 точек. Впрочем, при отсутствии желания автовладельцы могут и вовсе не «переобуваться» - ContiCrossContact LX2 представляет собой классическую «всесезонку».{{gallery_1302}} {{photo_text_156}} Монополия на колеса сыграла на руку калужскому заводу Continental, который конкретно под вазовский заказ разработал и оригинальный типоразмер, и специальную резиновую смесь. В мировой практике подобные примеры, когда та или иная шина проектируется под определенную модель автомобиля, не нова. Получается, почему бы и «АвтоВАЗу» ею не воспользоваться? Олег Груненков объясняет выбор поставщика и «эксклюзивности» колес тем, что, дескать, такая и только такая рецептура покрышки как нельзя эффективнее соответствует настройкам новой подвески.   В шасси, помимо вышеописанных новаций, иные ход сжатия и ход отбоя стоек амортизаторов. Если мы говорим о передней подвеске, цифры – 75,5 мм (ход сжатия) и 76,5 мм (ход отбоя), в случае с задней – 100 и 103 мм соответственно. Это внушительные показатели, у обычного XRay ходы куда как меньше. Как результат – хорошая геометрическая проходимость. Мы «прокачали» за рулем XRay Cross свыше полтысячи километров, зачастую скребли по не самым легким казахским степям и горкам и можем выразить удовлетворенность работой ходовой части. Более того, путем применения ворсовых щитков инженерам удалось почти на 100% убить шумы, исходящие из области колесных арок и нижней части автомобиля.Гордость проекта XRay Cross – технология Lada Ride Select с электронной блокировкой дифференциала, которая, собственно говоря, преобразует гражданский хэтчбек в легкое подобие SUV. «Пульт управления системой» - крутилка на центральной консоли. На ее «теле» мы наблюдаем символы, говорящие о том, что при необходимости можно выбрать режимы «Спорт», «Снег/Грязь» и «Песок». Желая двигаться с чуть большим азартом, активируем «Спорт» и автоматически отключаем от работы все другие режимы. Одновременно получаем чуть иное управление газом и системами ABS/ESP. Автомобиль отчасти даже провоцирует на хулиганство – не самое, быть может, серьезное и азартное, но все же. ESP в «Спорте» душит меньше, да и вообще, вмешательство систем безопасности почти незаметно. Активация «ошейника» начинается при 58 км/ч и выше, руль при этом остается практически тем же, что и до этого. {{gallery_1300}} Рулевая колонка в коем-то веке на Lada получила регулировку по вылету. Штука, как я убедился со своим «комком нервов» весьма полезная, все же 42 мм туда-сюда – «дистанция» достаточная, чтобы вместить его («комок)» между «баранкой» и спинкой кресла. Вот только эластичность «бега» колонки не идеальная, приходится применять некоторую силу, чтобы подать эти 42 мм на себя, родного.{{photo_text_155}} На высоких скоростях руль «пустоват», притом, что курсовая устойчивость кузова на ровном асфальте вполне себе достаточная. Единственный мотор XRay Cross объемом 1,8 литра и мощностью 122 л.с. охотно гонит компактный хэтчбек в «светлые дали», позволяя достигать совсем не одобряемых Правилами дорожного движения 190 км/ч. При этом на одометре будет 5000 об/мин и стойкий гул из-под моторного отсека. Обгонять впереди следующие тихоходы вполне выполнимая задача, поскольку тяговый момент очень даже неплох – 170 Нм при 3700 об/мин. Когда совсем трудно, 5-скоростная (и также небезальтернативная) МКПП готова будет «пожертвовать» парой ступеней вниз, чтобы в «повестке дня» оказались максимально эффективные обороты. Впервые в истории Lada применен обогрев рулевого колеса, причем не отдельных его зон, а по периметру. Использована «вежливая» подсветка салона – активируется при  включении габаритных огней и ближнего света. Блок управления клавишами обогрева сидений разместился на центральной консоли, при этом обгорев передних кресел - 3-уровневый, с индикацией. Между ними кнопка обогрева ветрового стекла. «Сидушки» от разных производителей: те, что дают приют водителю и переднему пассажиру, выпускаются в Тольятти, задний диван собирается в Ульяновске. В хорошей комплектации люди, разместившиеся за спиной водителя, могут рассчитывать на подогрев «мягкой» точки. В спинки тепло пока что не проведено, но работы в этом направлении ведутся. Фактура и анатомия передних кресел весьма неплохие, долгое в них пребывание не доставляет неудобств. Разве что выступы боковой поддержки имеют слабенькую набивку.{{gallery_1303}}{{material_124752}} Гнезда ремней безопасности утоплены, пожалуй, ниже положенного. Нащупываешь их рукой на каком-то определенно-подсознательном уровне, а они оказываются еще глубже. Не исключаю, что это восприятие усиливает «тоннельность» соседства с центральным подлокотником, так иногда бывает. Сам он большой вместительностью не отличается и, пардон, закреплен не лучшим образом. Если в него что-либо не вместится, можно прибегнуть либо к очень вместительному перчаточному боксу либо к выдвижному ящичку в «чреве» переднего пассажирского кресла – очень удобная опция. Центральный плафон освещения салона не менее полезная штуковина, однако, нажимая клавишу, блок почему-то поддается давлению и вместе с потолочной обшивкой прогибается в сторону крыши.       Объем багажного отделения остался на уровне гражданской версии XRay – 361 литр. Понятно, что это немного и проигрышно в сравнении с конкурентами. Но, честно говоря, краснеть перед ними владельцам XRay Cross не придется. Вазовские спецы поработали над трансформацией пассажирского пространства, которое при необходимости может прийти на помощь грузовому отделению. {{params_60218}} Чудеса, как обычно, в мелочах: заднее сиденье смещено на 25 мм назад, при этом в конструкцию передних кресел внесены свои особые коррективы. Это не только предоставило  дополнительную свободу ногам задних седоков, но позволило размещать длинномеры (2670 мм), поскольку спинка переднего пассажирского кресла складывается до уровня ровного столика. При сложенных спинках второго ряда литраж полезного грузового пространства достигает 1200 литров, а с убранной спинкой «передка» - рекордные 1500 литров.    Три уровня комплектации и два пакета – это свобода покупательского выбора, при которой появляется реальная возможность «нафаршировать» XRay Cross до такой степени, что вышеназванные конкуренты будут биты. Уже в «базе» российского автомобиля присутствуют позиции, которых не находим в промо-версиях «буржуев»: фронтальные подушки безопасности, ABS, EBD, ESC, TSC, сигнализация, регулировка руля по высоте, LED ДХО, центральный замок с ДУ, электропривод передних стеклоподъемников, легкосплавные диски R17. Наиболее показательный, пожалуй, пример – сравнение сопоставимых комплектаций и ценового образования. В качестве вазовского энерговооружения вазовцами взята версия XRay Cross за 809 000 рублей. Если иностранные визави захотят «добить» опциями до Lada, придется доплатить никак не меньше 50 000 рублей. В бюджетном сегменте это не самая маленькая сумма. Судите сами:
2018-10-21
Автор: Иван Братуха Фото автора и АвтоВАЗ
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