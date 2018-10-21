Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
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Андрей Третьяк, менеджер по продукту ПАО «АвтоВАЗ», в свою очередь, заметил в беседе с корреспондентом 110km.ru, что «кроссовая» модификация XRay имеет все шансы быть коммерчески успешной хотя бы по опыту других вазовских машин. Например, в продажах Lada Largus модификация Cross – это 38% всех продаж. По универсалу Vesta SW процент и того выше – 59%. В отношении XRay менеджер «АвтоВАЗа» прогнозирует долю Cross на уровне 40-50%.
По словам Олега Груненкова, руководителя проекта Lada XRay, работы по созданию «кроссовой» версии велись по принципу максимальной надежности. Пластиковые детали «оперения» имеют двойное крепление (механические клипсы плюс проклейка двусторонней клейкой лентой). Новые большие колеса вкупе с увеличенными амортизаторами подняли автомобиль над дорогой до такого показателя клиренса, которым, по словам г-на Третьяка, может похвастаться УАЗ «Патриот». При этом двигатель расположили чуть выше подрамника, следовательно, все появляющиеся на пути автомобиля препятствия будут, если что, биться не о мотор, а о переднюю балку этого самого подрамника. Днище же силового агрегата аккуратно прикрыли пластиковым экраном.
ШРУСы также пришлось использовать оригинальные. А все по той банальной причине, что в связи с увеличением ширины кузова (1810 мм) изменилась колея, следовательно, иными стали углы. И как тут, при новых габаритах, не впасть в искушение и не предложить хэтчбеку более крупные колеса? Олег Груненков говорит, что испробовали массу моделей и типоразмеров, включая 18-е. Однако выбор остановили на одном-единственном размере – 215/50 R17. Слышу, как эксперты шинной области в унисон возгласили, мол, не самый распространенный вариант. Увы, это правда.
Подобрать такие колеса даже в крупном мегаполисе, с его разветвленной сетью специализированных магазинов будет непросто, не говоря уже о регионах, где «и трава пониже и дым пожиже». Альтернативы 215/50 R17 вазовские конструкторы не предусмотрели, посему настоятельно рекомендуют при той же сезонной замене резины обращаться непосредственно к дилерам, коих по всей необъятной Родине аж 300 точек. Впрочем, при отсутствии желания автовладельцы могут и вовсе не «переобуваться» - ContiCrossContact LX2 представляет собой классическую «всесезонку».
В шасси, помимо вышеописанных новаций, иные ход сжатия и ход отбоя стоек амортизаторов. Если мы говорим о передней подвеске, цифры – 75,5 мм (ход сжатия) и 76,5 мм (ход отбоя), в случае с задней – 100 и 103 мм соответственно. Это внушительные показатели, у обычного XRay ходы куда как меньше. Как результат – хорошая геометрическая проходимость. Мы «прокачали» за рулем XRay Cross свыше полтысячи километров, зачастую скребли по не самым легким казахским степям и горкам и можем выразить удовлетворенность работой ходовой части. Более того, путем применения ворсовых щитков инженерам удалось почти на 100% убить шумы, исходящие из области колесных арок и нижней части автомобиля.
Гордость проекта XRay Cross – технология Lada Ride Select с электронной блокировкой дифференциала, которая, собственно говоря, преобразует гражданский хэтчбек в легкое подобие SUV. «Пульт управления системой» - крутилка на центральной консоли. На ее «теле» мы наблюдаем символы, говорящие о том, что при необходимости можно выбрать режимы «Спорт», «Снег/Грязь» и «Песок». Желая двигаться с чуть большим азартом, активируем «Спорт» и автоматически отключаем от работы все другие режимы. Одновременно получаем чуть иное управление газом и системами ABS/ESP. Автомобиль отчасти даже провоцирует на хулиганство – не самое, быть может, серьезное и азартное, но все же. ESP в «Спорте» душит меньше, да и вообще, вмешательство систем безопасности почти незаметно. Активация «ошейника» начинается при 58 км/ч и выше, руль при этом остается практически тем же, что и до этого.
Впервые в истории Lada применен обогрев рулевого колеса, причем не отдельных его зон, а по периметру. Использована «вежливая» подсветка салона – активируется при включении габаритных огней и ближнего света. Блок управления клавишами обогрева сидений разместился на центральной консоли, при этом обгорев передних кресел - 3-уровневый, с индикацией. Между ними кнопка обогрева ветрового стекла.
«Сидушки» от разных производителей: те, что дают приют водителю и переднему пассажиру, выпускаются в Тольятти, задний диван собирается в Ульяновске. В хорошей комплектации люди, разместившиеся за спиной водителя, могут рассчитывать на подогрев «мягкой» точки. В спинки тепло пока что не проведено, но работы в этом направлении ведутся. Фактура и анатомия передних кресел весьма неплохие, долгое в них пребывание не доставляет неудобств. Разве что выступы боковой поддержки имеют слабенькую набивку.
Объем багажного отделения остался на уровне гражданской версии XRay – 361 литр. Понятно, что это немного и проигрышно в сравнении с конкурентами. Но, честно говоря, краснеть перед ними владельцам XRay Cross не придется. Вазовские спецы поработали над трансформацией пассажирского пространства, которое при необходимости может прийти на помощь грузовому отделению.
|ВАЗ (Lada) XRay Cross Luxe Prestige 1.8 MT
|1.8 л, 122 л.с
|механика 5
|0-100 - 10.9 с, 180 км/ч
|4171 x 1810 x 1645 мм
|передний
|АИ-92, 7.5 л на 100 км
|888 900 руб
|Все характеристики
Три уровня комплектации и два пакета – это свобода покупательского выбора, при которой появляется реальная возможность «нафаршировать» XRay Cross до такой степени, что вышеназванные конкуренты будут биты. Уже в «базе» российского автомобиля присутствуют позиции, которых не находим в промо-версиях «буржуев»: фронтальные подушки безопасности, ABS, EBD, ESC, TSC, сигнализация, регулировка руля по высоте, LED ДХО, центральный замок с ДУ, электропривод передних стеклоподъемников, легкосплавные диски R17.
Наиболее показательный, пожалуй, пример – сравнение сопоставимых комплектаций и ценового образования. В качестве вазовского энерговооружения вазовцами взята версия XRay Cross за 809 000 рублей. Если иностранные визави захотят «добить» опциями до Lada, придется доплатить никак не меньше 50 000 рублей. В бюджетном сегменте это не самая маленькая сумма. Судите сами:
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