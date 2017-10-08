Тест-драйв Land Rover Discovery V: Джеймс Бонд
С корабля на бал, из пекла сражений на пьедестал, после погони на подиум - таков удел английского героя-аристократа, у которого в одной руке бокал с мартини, в другой – Вальтер ПП, а за спиной – очаровательная Осьминожка. Ему к лицу и грязь, и кровь, и блеск бриллиантов. Он пройдет через огонь и воду и медные трубы. Он скроется от любой погони и всех спасет, потому что умный, сильный и красивый.
Неслучайно в одной из последних экранизаций знаменитый агент из MI6 рассекает на внедорожнике Range Rover. Роднит этих двух героев не только британское подданство, но и общий дух, характер и возможности. А в роли следующего Буцефала мистера Бонда вполне мог бы выступить пятый Discovery, потому что после смены поколений он справится с этой миссией на 100%.
Предшественник нынешней модели был, по сути, обновлённой версией III поколения. Тогда британцы не прогадали, так как Discovery образца 2004 года на протяжении более чем десятилетия не терял актуальности, отличался яркой индивидуальностью, незаурядными характеристиками и стал знаковой фигурой в сегменте. Помолодевшая и похудевшая на 480 кг «пятерка» рассталась с рамной конструкцией, встала на алюминиевую платформу D7u и кардинально сменила имидж. Производитель явно пытался сохранить в образе характерные черты прошлого Discovery, но в общем и целом получился совсем другой автомобиль.
Но если присмотреться повнимательнее, то свежий гламурный костюмчик совсем не мешает британскому герою уйти от погони через непроходимое бездорожье и глубокий брод. Показатели геометрической проходимости изменились несущественно, а вот дорожный просвет увеличился на 43 мм – до 283 мм. Максимальная глубина преодолеваемого брода стала больше на 200 мм, и теперь составляет 900 мм.
К тому же полноприводный Discovery, оснащенный 2-ступенчатой «раздаткой» и регулируемой пневмоподвеской, получил внедорожный круиз-контроль, который самостоятельно поддерживает выбранную скорость, позволяя концентрироваться только на управлении и забыть о педалях акселератора и тормоза. Прибавьте к этому еще и систему Terrian sponse II поколения, а также ассистент контролируемого движения под уклон HDC – как показал тест, все это действительно результативно работает на пересеченной местности, причем Discovery позволяет преодолевать самые нестандартные препятствия даже малоопытному водителю.
|Land Rover Discovery Landmark LE 3.0 AT 4x4
|3 л, 249 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 9.3 с, 180 км/ч
|4829 x 1915 x 1887 мм
|полный
|ДТ, 8.8 л на 100 км
|4 509 000 руб
|Все характеристики
К подвеске никаких претензий – внедорожник комфортно справляется даже с серьезными ямками на разбитом асфальте и весьма деликатен с «лежачими полицейскими». А вот с не слишком уверенной тормозной системой осталась некоторая недосказанность: не хватило более раннего и внятного отклика на педаль, что не совсем соответствует динамическим характеристикам. Но в общем целом Discovery не разочаровал фамильной комфортабельной управляемостью и от души порадовал примерным поведением на асфальте, где он чувствует себя куда увереннее, чем предшественник.
Салон оформлен в лучших традициях Land Rover, в очередной раз убеждая, что «размер имеет значение». Гипертрофированные элементы интерьера вселяют чувство основательности и достатка. Едва ли не в каждой детали ощущается монументальность, а в большом и высоком водительском кресле с функцией массажа чувствуешь себя как на царском троне. Вроде бы дизайнерских откровений нет, зато над эргономикой британцы поработали на славу – все элементы управления под рукой и акцентированы на водителя. Качество материалов и уровень сборки сомнений не вызывают. Чтобы подружиться с медиасистемой In Control Touch Pro, придется потратить время, зато 10-дюймовый интерактивный монитор откликается мгновенно, задумчивостью не страдает и выдает качественную графику.
Несмотря на то, что «пятый» Discovery разительно отличается от своего предшественника, он унаследовал от него ряд характерных талантов, главный из которых – внедорожный потенциал. К тому же, новичок вместе с эффектной «кроссоверской» внешностью приобрел достойные навыки в езде по асфальту, что говорит в пользу его универсальности - настоящий Джеймс Бонд!
Кроме дизельной 249-сильной версии Land Rover Discoveryи в России доступна еще и более мощная бензиновая комплектация с 3-литровой «шестеркой» производительностью 340 л.с. Цена первой варьируется в диапазоне от 4 033 000 до 6 304 400 руб., стоимость последней: 4 181 000 - 6 326000 руб.
Среди немалого количества премиальных одноклассников можно найти более доступные экземпляры, но не с таким внедорожным потенциалом, каким может похвастаться Discovery: BMW X5 (3 900 000 – 5 420 000 руб.), Mercedes-Benz GLE (4 030 000 – 5 470 000 руб.), Lexus GX (4 096 000 – 4 697 000 руб.), Volvo XC90 (3 379 000 – 4 566 000 руб.).
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