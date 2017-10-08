8 октября 2017, 17:14

Тест-драйв Land Rover Discovery V: Джеймс Бонд

Под градом пуль спрыгнув с падающего вертолета на крышу несущегося поезда и пробежав три вагона, он в ловком сальто разбил ногами окно и оказался в дорогом купе наедине с обворожительной незнакомкой.
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Тест-драйв Land Rover Discovery V: Джеймс Бонд Land Rover Discovery

Land Rover Discovery
Выпускается с 1990 г.
Новый от 3 671 000 до 4 509 000 Р
Отзывов: 7
Холеный красавец в отутюженном черном костюме стряхнул с плеча пылинку, поправил «бабочку» и спокойным бархатным баритоном произнес сакраментальную фразу: «Бонд. Джеймс Бонд».

С корабля на бал, из пекла сражений на пьедестал, после погони на подиум - таков удел английского героя-аристократа, у которого в одной руке бокал с мартини, в другой – Вальтер ПП, а за спиной – очаровательная Осьминожка. Ему к лицу и грязь, и кровь, и блеск бриллиантов. Он пройдет через огонь и воду и медные трубы. Он скроется от любой погони и всех спасет, потому что умный, сильный и красивый.

Неслучайно в одной из последних экранизаций знаменитый агент из MI6 рассекает на внедорожнике Range Rover. Роднит этих двух героев не только британское подданство, но и общий дух, характер и возможности. А в роли следующего Буцефала мистера Бонда вполне мог бы выступить пятый Discovery, потому что после смены поколений он справится с этой миссией на 100%.

Предшественник нынешней модели был, по сути, обновлённой версией III поколения. Тогда британцы не прогадали, так как Discovery образца 2004 года на протяжении более чем десятилетия не терял актуальности, отличался яркой индивидуальностью, незаурядными характеристиками и стал знаковой фигурой в сегменте. Помолодевшая и похудевшая на 480 кг «пятерка» рассталась с рамной конструкцией, встала на алюминиевую платформу D7u и кардинально сменила имидж. Производитель явно пытался сохранить в образе характерные черты прошлого Discovery, но в общем и целом получился совсем другой автомобиль.

 
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Прежде всего, это касается внешности. Новый Discovery лишился своего узнаваемого угловатого профиля, от рамной сущности в его силуэте не осталось и следа, и, благодаря новому кузову с зализанными углами, оформленному в корпоративном стиле, он утратил свои индивидуальные черты.Тот факт, что «Диско» с новым обликом встал в стройные ряды унифицированных городских кроссоверов, серьезно обеспокоил часть поклонников модели. И не помогли попытки дизайнеров сохранить в новой внешности такие фамильные черты, как ступенька на крыше и асимметричная пятая дверь.

Но если присмотреться повнимательнее, то свежий гламурный костюмчик совсем не мешает британскому герою уйти от погони через непроходимое бездорожье и глубокий брод. Показатели геометрической проходимости изменились несущественно, а вот дорожный просвет увеличился на 43 мм – до 283 мм. Максимальная глубина преодолеваемого брода стала больше на 200 мм, и теперь составляет 900 мм.

К тому же полноприводный Discovery, оснащенный 2-ступенчатой «раздаткой» и регулируемой пневмоподвеской, получил внедорожный круиз-контроль, который самостоятельно поддерживает выбранную скорость, позволяя концентрироваться только на  управлении и забыть о педалях акселератора и тормоза. Прибавьте к этому еще и систему Terrian sponse II поколения, а также ассистент контролируемого движения под уклон HDC – как показал тест, все это действительно результативно работает на пересеченной местности, причем Discovery позволяет преодолевать самые нестандартные препятствия даже малоопытному водителю.

 
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Land Rover Discovery Landmark LE 3.0 AT 4x4
3 л, 249 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
0-100 - 9.3 с, 180 км/ч
4829 x 1915 x 1887 мм
полный
ДТ, 8.8 л на 100 км
4 509 000 руб
Все характеристики
При этом тестовая модель с 3-литровым 249-сильным турбодизелем V6 мощностью с 8-ступенчатым «автоматом» ZF приятно удивила на асфальте. Благодаря адекватным настройкам руля и пневмоподвески, «Диско» позволяет наслаждаться активными маневрами: двигаясь по шоссе, быстро забываешь, что ты управляешь внедорожником. 2-хтонный автомобиль невозмутимо держит траекторию на виражах, демонстрируя неожиданно умеренные крены. Турбодизель «зажигает» на низах, но быстро задыхается, и уже после 3000 об/мин энтузиазм улетучивается. Адаптивная коробка оперативно отстреливает нужную передачу, но уйти от настоящей погони здесь можно только в спортивном режиме, когда у «Диско» открывается второе дыхание, и он выдает адекватный разгон.

К подвеске никаких претензий – внедорожник комфортно справляется даже с серьезными ямками на разбитом асфальте и весьма деликатен с «лежачими полицейскими». А вот с не слишком уверенной тормозной системой осталась некоторая недосказанность: не хватило более раннего и внятного отклика на педаль, что не совсем соответствует динамическим характеристикам. Но в общем целом Discovery не разочаровал фамильной комфортабельной управляемостью и от души порадовал примерным поведением на асфальте, где он чувствует себя куда увереннее, чем предшественник.

Салон оформлен в лучших традициях Land Rover, в очередной раз убеждая, что «размер имеет значение». Гипертрофированные элементы интерьера вселяют чувство основательности и достатка. Едва ли не в каждой детали ощущается монументальность, а в большом и высоком водительском кресле с функцией массажа чувствуешь себя как на царском троне. Вроде бы дизайнерских откровений нет, зато над эргономикой британцы поработали на славу – все элементы управления под рукой и акцентированы на водителя. Качество материалов и уровень сборки сомнений не вызывают. Чтобы подружиться с медиасистемой In Control Touch Pro, придется потратить время, зато 10-дюймовый интерактивный монитор откликается мгновенно, задумчивостью не страдает и выдает качественную графику.  

 
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Система Terrain Response II поколения регулируется старой доброй шайбой, которая позволяет вручную выбрать нужный режим: General driving (общий), Grass/Gravel/Snow (трава, гравий, снег), Mudand Ruts (грязь, колея), Sand (песок) и Rock Crawl (камни). А вот для управления трансмиссией не мешало бы вернуть традиционную рукоятку вместо пресловутого «кругляша», который требует к себе больше внимания, что не очень удобно.

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В остальном салон продуман до мельчайших деталей: 6 розеток, 7 USB-портов, встроенный роутер 3G Wi-Fi, масса разнокалиберных карманов, отсеков, ящичков, подстаканников и, конечно же, откидной бортик в огромном багажнике. Третий ряд, складывающийся и раскладывающийся с помощью сервопривода, не выглядит детским. А вот у пассажиров на втором ряду в длительном путешествии, возможно, возникнут проблемы: отказавшись от рамной конструкции, британцы опустили задний диван, отчего пропал эффект амфитеатра, а из-за этого пришлось укоротить подушку сиденья.

Несмотря на то, что «пятый» Discovery разительно отличается от своего предшественника, он унаследовал от него ряд характерных талантов, главный из которых – внедорожный потенциал. К тому же, новичок вместе с эффектной «кроссоверской» внешностью приобрел достойные навыки в езде по асфальту, что говорит в пользу его универсальности - настоящий Джеймс Бонд!

Кроме дизельной 249-сильной версии Land Rover Discoveryи в России доступна еще и более мощная бензиновая комплектация с 3-литровой «шестеркой» производительностью 340 л.с. Цена первой варьируется в диапазоне от 4 033 000 до 6 304 400 руб., стоимость последней: 4 181 000 - 6 326000 руб.

 


Среди немалого количества премиальных одноклассников можно найти более доступные экземпляры, но не с таким внедорожным потенциалом, каким может похвастаться Discovery: BMW X5 (3 900 000 – 5 420 000 руб.), Mercedes-Benz GLE (4 030 000 – 5 470 000 руб.), Lexus GX (4 096 000 – 4 697 000 руб.), Volvo XC90 (3 379 000 – 4 566 000 руб.).

Степан Флягин
Тест-Драйвы Лендровер, Лэнд Ровер, Ленд Ровер Дискавери, Дисковери

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Тест-драйв Land Rover Discovery V: Джеймс Бонд
{{model_664}} Холеный красавец в отутюженном черном костюме стряхнул с плеча пылинку, поправил «бабочку» и спокойным бархатным баритоном произнес сакраментальную фразу: «Бонд. Джеймс Бонд».С корабля на бал, из пекла сражений на пьедестал, после погони на подиум - таков удел английского героя-аристократа, у которого в одной руке бокал с мартини, в другой – Вальтер ПП, а за спиной – очаровательная Осьминожка. Ему к лицу и грязь, и кровь, и блеск бриллиантов. Он пройдет через огонь и воду и медные трубы. Он скроется от любой погони и всех спасет, потому что умный, сильный и красивый. Неслучайно в одной из последних экранизаций знаменитый агент из MI6 рассекает на внедорожнике Range Rover. Роднит этих двух героев не только британское подданство, но и общий дух, характер и возможности. А в роли следующего Буцефала мистера Бонда вполне мог бы выступить пятый Discovery, потому что после смены поколений он справится с этой миссией на 100%.Предшественник нынешней модели был, по сути, обновлённой версией III поколения. Тогда британцы не прогадали, так как Discovery образца 2004 года на протяжении более чем десятилетия не терял актуальности, отличался яркой индивидуальностью, незаурядными характеристиками и стал знаковой фигурой в сегменте. Помолодевшая и похудевшая на 480 кг «пятерка» рассталась с рамной конструкцией, встала на алюминиевую платформу D7u и кардинально сменила имидж. Производитель явно пытался сохранить в образе характерные черты прошлого Discovery, но в общем и целом получился совсем другой автомобиль. {{gallery_976}} Прежде всего, это касается внешности. Новый Discovery лишился своего узнаваемого угловатого профиля, от рамной сущности в его силуэте не осталось и следа, и, благодаря новому кузову с зализанными углами, оформленному в корпоративном стиле, он утратил свои индивидуальные черты.Тот факт, что «Диско» с новым обликом встал в стройные ряды унифицированных городских кроссоверов, серьезно обеспокоил часть поклонников модели. И не помогли попытки дизайнеров сохранить в новой внешности такие фамильные черты, как ступенька на крыше и асимметричная пятая дверь.Но если присмотреться повнимательнее, то свежий гламурный костюмчик совсем не мешает британскому герою уйти от погони через непроходимое бездорожье и глубокий брод. Показатели геометрической проходимости изменились несущественно, а вот дорожный просвет увеличился на 43 мм – до 283 мм. Максимальная глубина преодолеваемого брода стала больше на 200 мм, и теперь составляет 900 мм. К тому же полноприводный Discovery, оснащенный 2-ступенчатой «раздаткой» и регулируемой пневмоподвеской, получил внедорожный круиз-контроль, который самостоятельно поддерживает выбранную скорость, позволяя концентрироваться только на  управлении и забыть о педалях акселератора и тормоза. Прибавьте к этому еще и систему Terrian sponse II поколения, а также ассистент контролируемого движения под уклон HDC – как показал тест, все это действительно результативно работает на пересеченной местности, причем Discovery позволяет преодолевать самые нестандартные препятствия даже малоопытному водителю. {{gallery_977}} {{params_55603}} При этом тестовая модель с 3-литровым 249-сильным турбодизелем V6 мощностью с 8-ступенчатым «автоматом» ZF приятно удивила на асфальте. Благодаря адекватным настройкам руля и пневмоподвески, «Диско» позволяет наслаждаться активными маневрами: двигаясь по шоссе, быстро забываешь, что ты управляешь внедорожником. 2-хтонный автомобиль невозмутимо держит траекторию на виражах, демонстрируя неожиданно умеренные крены. Турбодизель «зажигает» на низах, но быстро задыхается, и уже после 3000 об/мин энтузиазм улетучивается. Адаптивная коробка оперативно отстреливает нужную передачу, но уйти от настоящей погони здесь можно только в спортивном режиме, когда у «Диско» открывается второе дыхание, и он выдает адекватный разгон.К подвеске никаких претензий – внедорожник комфортно справляется даже с серьезными ямками на разбитом асфальте и весьма деликатен с «лежачими полицейскими». А вот с не слишком уверенной тормозной системой осталась некоторая недосказанность: не хватило более раннего и внятного отклика на педаль, что не совсем соответствует динамическим характеристикам. Но в общем целом Discovery не разочаровал фамильной комфортабельной управляемостью и от души порадовал примерным поведением на асфальте, где он чувствует себя куда увереннее, чем предшественник. Салон оформлен в лучших традициях Land Rover, в очередной раз убеждая, что «размер имеет значение». Гипертрофированные элементы интерьера вселяют чувство основательности и достатка. Едва ли не в каждой детали ощущается монументальность, а в большом и высоком водительском кресле с функцией массажа чувствуешь себя как на царском троне. Вроде бы дизайнерских откровений нет, зато над эргономикой британцы поработали на славу – все элементы управления под рукой и акцентированы на водителя. Качество материалов и уровень сборки сомнений не вызывают. Чтобы подружиться с медиасистемой In Control Touch Pro, придется потратить время, зато 10-дюймовый интерактивный монитор откликается мгновенно, задумчивостью не страдает и выдает качественную графику.   {{gallery_975}} Система Terrain Response II поколения регулируется старой доброй шайбой, которая позволяет вручную выбрать нужный режим: General driving (общий), Grass/Gravel/Snow (трава, гравий, снег), Mudand Ruts (грязь, колея), Sand (песок) и Rock Crawl (камни). А вот для управления трансмиссией не мешало бы вернуть традиционную рукоятку вместо пресловутого «кругляша», который требует к себе больше внимания, что не очень удобно. {{material_107667}} В остальном салон продуман до мельчайших деталей: 6 розеток, 7 USB-портов, встроенный роутер 3G Wi-Fi, масса разнокалиберных карманов, отсеков, ящичков, подстаканников и, конечно же, откидной бортик в огромном багажнике. Третий ряд, складывающийся и раскладывающийся с помощью сервопривода, не выглядит детским. А вот у пассажиров на втором ряду в длительном путешествии, возможно, возникнут проблемы: отказавшись от рамной конструкции, британцы опустили задний диван, отчего пропал эффект амфитеатра, а из-за этого пришлось укоротить подушку сиденья. Несмотря на то, что «пятый» Discovery разительно отличается от своего предшественника, он унаследовал от него ряд характерных талантов, главный из которых – внедорожный потенциал. К тому же, новичок вместе с эффектной «кроссоверской» внешностью приобрел достойные навыки в езде по асфальту, что говорит в пользу его универсальности - настоящий Джеймс Бонд! Кроме дизельной 249-сильной версии Land Rover Discoveryи в России доступна еще и более мощная бензиновая комплектация с 3-литровой «шестеркой» производительностью 340 л.с. Цена первой варьируется в диапазоне от 4 033 000 до 6 304 400 руб., стоимость последней: 4 181 000 - 6 326000 руб.   Среди немалого количества премиальных одноклассников можно найти более доступные экземпляры, но не с таким внедорожным потенциалом, каким может похвастаться Discovery: BMW X5 (3 900 000 – 5 420 000 руб.), Mercedes-Benz GLE (4 030 000 – 5 470 000 руб.), Lexus GX (4 096 000 – 4 697 000 руб.), Volvo XC90 (3 379 000 – 4 566 000 руб.).
2017-10-08
Автор: Степан Флягин
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