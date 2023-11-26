Тест-драйв лифтбека «Москвич 6»: адекватно, в самый раз!

Рассуждений о нём в информационном пространстве много – одни ругают, вторые хвалят. Истина, как водится, где-то посередине. Неоспоримым остаётся одно – автомобиль продается, его легко можно встретить на улицах больших городов. Прежде всего, в каршеринге и такси. Скоро московский SUV обзаведется коллегой. 18 октября 2023-го стартовали продажи лифтбека «Москвич 6», и у экспертов нет сомнения, что он может если не заменить, то дополнить «трешку» в этих сервисах. По нашей информации, первые 200 машин уже согласованы на передачу одной из столичных таксо-компаний.

В том, что «Москвич 6» аналитики рынка однозначно «наряжают в шашечки», нет ничего удивительного – автомобиль является копией модели JAC Sehol A5 Plus, которая, в свою очередь, выросла из автомобиля JAC J7. А «Джей Севен», как многие из нас знают, в роли такси уже прижился. Опрошенные порталом 110km.ru таксисты отзываются о J7 очень даже неплохо, а им, крутящимся по городу день и ночь в режиме 24x7, верить можно.

«Москвич 6» - автомобиль крупный: от бампера до бампера 2770 мм. У него объемный и хорошо подсвечиваемый багажный отсек в 540 литров, с невысокой погрузочной высотой, нишами, куда спрятаны домкрат и знак аварийной сигнализации и докаткой. У дилера можно будет заказать резиновый коврик с фирменной надписью «Москвич», и это, пожалуй, единственный на сегодняшний день локализованный элемент в автомобиле. Задний ряд кресел, как водится, складывается, образуя дополнительное пространство с практически ровным полом. Минус тут один – отсутствует электропривод двери.

«Хюгге», «кос», «лагом»: о чём это мы?

На заднем диване, раз мы начали обзор с кормы, вполне удобно. Во всяком случае, вдвоем. Это позволит немного приспуститься на сидушке вперед, чтобы голова не упиралась в потолок нисходящей назад крыши. Автопроизводитель уловил этот нюанс и предусмотрел в обшивке потолка соответствующую выемку.

Каждый из задних седоков может воспользоваться USB-разъёмом для подзарядки своего смартфона – их тут два. Столько же на 1 этаже двухуровневой центральной консоли – без электричества автомобиль не оставит никого. Тоннель, разделяющий кресла водителя и пассажира, отдан под кнопку «Старт/стоп», рычаг трансмиссии, а также клавишу электронного стояночного тормоза. Ближе к боксу есть еще одна кнопка, и это (что удивительно) «Эра-Глонасс». Аналогичная «локация», как мы недавно писали, у пикапа Dongfeng DF6, и это вынужденная мера.

Москвич 6 От 1.5 л, 184 л.с Новый от 2 626 000 до 2 976 000 Р

У датчан есть понятие «хюгге», у норвежцев – «кос», у шведов – «лагом». И там, и там, и там это можно перевести: «не слишком много, не слишком мало, а достаточно, адекватно, в самый раз». Это аккурат про интерьер «Москвича». Тезисно его можно охарактеризовать примерно так: «мягкая» передняя панель, накладки под карбон, контрастная 2-цветная прострочка, хромированные элементы, вертикальная цифровая панель в стиле Tesla, сиденья с комбинированной отделкой из эко-кожи и декоративными вставками. Во всём дух умеренности и одновременно добротности исполнения. Удивили лишь две вещи: отсутствие регулировки руля по вылету и механический рычажок регулировки положения спинки кресла. Дело в том, что по горизонту и вверх/вниз подушка (а она, кстати, немного коротковата) «ползает» с помощью электричества, поэтому хочешь не хочешь, но прослеживается некая неувязочка.

Вырастающий как бы из центральной консоли вертикальный планшет имеет диагональ 10,4 дюйма. Он крупный, но, к счастью, не настолько, чтобы своей верхней часть вылезать за уровень торпед, ограничивая обзор. Картинку даёт отличную (разрешение 1 млн пикселей), о чём можно судить по выводимой на него навигации или данных от системы кругового обзора, работающей с 4 широкоугольными камерами. Блок управления основными функциями располагает несколькими физическими кнопками, и это было бы совсем приятно, если бы не одно «но»: то же подогрев передних кресел здесь отсутствует, приходится залезать в электронное меню, что совсем не удобно.

С т.н. «тёплым пакетом» у лифтбека пока что «не срослось». Например, задний диван не обогревается. Но это ещё полбеды. «Ниточки» сетки электробогрева при ближайшем рассмотрении не обнаруживаются в лобовом стекле, причем не в одной из комплектаций. По лицам представителей автозавода «Москвич» читается некоторое смущение при упоминании сего факта, они такие же россияне, как и мы с вами, всё понимают, поэтому обещают, что «доукомплектация» обязательно произойдёт.

GDI плюс «робот»: что из этого вышло?

«Москвич 6» со старта продаж предлагается с двумя типами моторов – оба полуторалитровые, мощностью 136 л.с. (200 Нм) и 174 л.с. (GDI, 280 Нм). Отнесем это к преимуществам столичного лифтбека перед конкурентами. Например, те же Geely Emgrand, Changan Uni-V или Kaiyi E5 имеют лишь один двигатель.

Что собой представляет 136-сильный лифтбек, сказать не берусь, не ездил. На тест-драйв заводчане предложили «правильную» версию – более сильную, на 6-ступенчатом «роботе» с двумя сцеплениями. Ту, что, по их прогнозам, будут брать частные лица да автопарки госструктур. «Табуну» из 174 «кобылок» тронуть с места 1,5-тонную машину, а потом ещё заставить её пойти на обгон не представляет особого труда – мощи хватает. И паспортный показатель в 7,8 секунды до «сотни» - лучшее тому подтверждение. Но здесь многое зависит от умения работать с DCT – на малых оборотах коробка порой капризничает, делая рывки. Да и самого «верха» трансмиссия, похоже, не любит.

Если сильно и резко давить на педаль акселератора, то, приступая к скоростным обгонам, следует ожидать некоторой «задумчивости» при переключении вниз — могут прыгнуть вверх обороты, затем следует аккуратный толчок, и только потом активируется пониженная передача. Азарт при маневрировании автомобиля отсутствует, чай, не спорткар, при этом стоит отдать должное надежности, а это дорогого стоит.

Подвеска порадовала. Классический «МакФерсон» спереди и независимая многорычажная конструкция сзади настроены удачно и профессионально. Какая-никакая прослеживается плавность хода – и это как на ровном асфальте, так и на небольших выбоинах. Разве что шумновата. Длинная передняя «губа» плюс низкий 140-миллиметровый клиренс, как может показаться, мешают автомобилю передвигаться на грунтовке, однако мы ни разу не посетовали на это, а преодолеть в ходе тест-драйва пришлось разные участки. В комбинированном режиме мотор продемонстрировал относительно скромный аппетит – чуть более 8 литров на «сотню».

Две комплектации, третья на подходе

Пять вариантов окраски кузова – это средний показатель среди конкурентов, причем, что непонятно, в палитре отсутствует трендовый серебристый «металлик». По насыщенности картина следующая: базовая комплектация, которую назвали «Комфорт» (правописание по-русски), предлагает 136-сильный движок, вариатор, светодиодную оптику, бесключевой доступ, подогрев передних сидений, вертикальный экран мультимедиа размером 10,4 дюйма, камеру заднего вида, датчики парковки. Цена вопроса по прайсу: 2 626 000 рублей. Если сдаём свою машину и соглашаемся на кредит, тогда стоимость падает до 2 336 000 рублей.

Та же схема покупки, но в отношении комплектации «Бизнес» - и цифры уже другие. С 136-сильным мотором и вариатором «шестерка» стоит 2 826 000 рублей (2 536 000 рублей с учетом всех выгод). 174-сильный агрегат в паре с «роботом» оценены в 2 976 000 рублей (2 686 000 рублей). «Фарша» в «Бизнесе» побольше: цифровая «приборка» с цветным 7-дюймовым экраном, климат-контроль, электропривод водительского кресла, камеры кругового обзора 360 градусов, электролюк. В 2024-м ожидается третий уровень оснащения – «Техно». С ним «Москвич 6» будет стоить ещё дороже.

Плановое техобслуживание лифтбека обойдется в сумму 9 600 рублей за ТО1, 15 300 рублей за ТО2 и 18 300 рублей за ТО3. На центральном складе автопроизводителя, по информации заводчан, находится 1500 наименований автозапчастей. При этом у дилеров большинства позиций нет. Как нам ответили в одном из столичных ДЦ, нет такой задачи – держать эти самые детали в наличии. Тормозные колодки, например, да, пожалуйста: около 7000 рублей – комплект передних и около 8 000 рублей – задних; «кузовни» нет в принципе, всё поставляется под конкретный заказ.

В списке непосредственных конкурентов «Москвич 6» фигурируют Changan Uni-V (2 759 900 рублей) и Eado Plus (2 189 900 рублей), Omoda S5 (1 959 900 рублей с пакетом всех скидок), JAC J7 (2 129 900 рублей), Livan S6 Pro (2 429 900 рублей). Этот выбор не наш, его журналистам озвучили представители АЗ «Москвич». От себя мы его дополним такими игроками, как Geely Emgrand (1 799 990 рублей со всеми выгодами), Kaiyi E5 (2 195 000 рублей), Dongfeng Shine Max (2 990 000 рублей), Chery Arrizo 8 (2 695 000 рублей со скидками).

Упомянутые модели: Москвич 6

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