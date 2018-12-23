Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
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Перед новогодними праздниками мы по приглашению Renault посетили не спешащую в зиму Черногорию, дабы научиться разбираться в новом комплектационном прочтении популярных малолитражек. Обошлись без анекдотичных «ста грамм», но все же докопались до истины. А она совсем не в вине, как о том гласит известное латинское выражение.
Хэтчбек Sandero Stepway получил ряд свежих решений по дизайну и опционному составу, включая доселе неизвестный вариант City. Абсолютно «гражданский» Logan нежданно-негаданно обрел псевдо-кроссоверскую версию Stepway. Видимо, французы приревновали к родственнику по Альянсу Lada Vesta Sedan Cross, при этом пошли чуть дальше, предложив, повторимся, обособленную комплектацию City.
Новые колесные диски («штамповка», искусно завуалированная под «литье») и более удобное рулевое колесо, усовершенствованная мультимедийка с 7-дюймовым экраном, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto, вариатор Jatco, обогрев лобового стекла, 12-вольтная розетка для задних пассажиров, ряд других полезных фишек – надо лишь разобраться, куда и за какие деньги они расфасованы, а главное, в чем выгода потребителя.
Разница в цене стандартного Logan Life и Logan Stepway Life – порядка 45 000 руб. Для данного сегмента сумма, как все мы понимаем, приличная. Но не все так однозначно. Если, допустим, к базовому седану добавить несколько распространенны их полезных опций, получим сумму 666 000 руб. При этом в копилке Logan Stepway Life значатся окраска «металлик», подогрев передних сидений, противотуманки, «музыка», зеркала с обогревом, пластиковая защита кузова, 16-е диски. И за весь этот утвержденный производителем набор просят 662 000 руб.
Венчает картину новаций версия City, которая доступна для комплектаций Life (814 000 руб. – Sandero Stepway City) и Drive. Ее распознаем по черным элементам экстерьера, включая накладки на бамперах и рейлинги хэтчбека, двухцветному дизайну колесных дисков, а также анимации с логотипом City на средней стойке. Из названия понятно, что ее основная стихия – городские трущобы. Отсюда появление CVT X-Tronic, упрощающего перебежки от светофора к светофору, а также электрогидроусилителя, который делает парковку в стесненных условиях чуть упрощенной. В придачу поставляются отключаемая ESP и система помощи при трогании в горку.
|Renault Logan Stepway Drive 1.6 MT
|1.6 л, 113 л.с
|механика 5
|4359 x 1733 x 1517 мм
|передний
|АИ-95
|792 990 руб
|Все характеристики
CVT X-Tronic трудится в паре с 1,6-литровым 113-сильным бензиновым H4M, производство которого с недавних пор локализовано в России. Альянс агрегатов в целом неплохой, прежде всего, с точки зрения экономии бензина. Однако, тяговые показатели «автоматического» режима на горных серпантинах, мягко говоря, удручают. То и дело приходится активнее играть педалью газа, а это невольно отражается на «самотеке».
Имитацию работы АКПП в вариаторном случае обеспечивает функция D-Step. Обороты настроены таким образом, словно у коробки 6 реальных передач. При этом нет разрыва потока мощности и отсутствует необходимость в самостоятельном контроле за этими самыми оборотами. 152 Ньютон-метрами крутящего момента в «автоматическом» режиме заведует непосредственно CVT. А вот умело или не очень агрегат с этим справляется, здесь каждый может нас перепроверить на собственном опыте вождения.
Чтобы обеспечить машину «глотком чистого воздуха», необходимо переходить на мануальный режим, благо такой (+М-) предусмотрен конструкцией. И как раз «на ручке» получаем то, что от малолитражки ожидаешь – сносную тягу и желаемую динамику. Де-факто получается так: брать вариаторную версию City рекомендуется при условии ее эксплуатации вне аттракциона «вверх/вниз, вверх/вниз». На равнине же такая вариация, наоборот, будет полезна и действенна – знали «менагеры» компании, как ее назвать, а главное, почему.
|Renault Sandero Stepway Drive 1.6 MT
|1.6 л, 113 л.с
|механика 5
|0-100 - 11.1 с, 172 км/ч
|4070 x 1733 x 1523 мм
|передний
|АИ-95, 6.9 л на 100 км
|831 990 руб
|Все характеристики
Ходовая часть обоих «степвеев» суть проверенная временем конструкция, которая на деле доказала свою эффективность и неубиваемость (McPherson спереди и балка сзади). А вот дорожный просвет, конечно же, больше – по официальным данным автопроизводителя 195 мм. Это круче, чем у Lada Vesta Cross (седан), но слабее показателя Lada X-Ray Cross. Плюсы ходовой все те же – энергоемкость и увеличенный ход. Здесь приверженцев бренда Renault вряд ли чем удивишь – можно гнать по не самому паркетному асфальту и чувствовать себя вполне комфортно.
Процент локализации наших героев – что-то около 60%, что, признаться, немало. В эту цифру, к слову, входят и 16-дюймовые шины от калужского завода Continental. Есть информация, что в обозримом будущем «обувку» заменят на другой бренд, но об этом как-нибудь отдельной строкой и не сейчас. А пока анонсируем выход в 2019-м версии Stepway для Renault Dokker.
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