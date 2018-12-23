23 декабря 2018, 21:00

Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором

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Больше не нужно искать компромиссы. Компания Renault нашла способ «окучить» покупателей бюджетников Logan/Sandero таким образом, чтобы «раздать каждой сестре по серьге».
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  Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором Renault Logan Stepway, Renault Sandero Stepway Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором Renault Logan Stepway, Renault Sandero Stepway Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором Renault Logan Stepway, Renault Sandero Stepway Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором Renault Logan Stepway, Renault Sandero Stepway Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором Renault Logan Stepway, Renault Sandero Stepway Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
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фото
  

Перед новогодними праздниками мы по приглашению Renault посетили не спешащую в зиму Черногорию, дабы научиться разбираться в новом комплектационном прочтении популярных малолитражек. Обошлись без анекдотичных «ста грамм», но все же докопались до истины. А она совсем не в вине, как о том гласит известное латинское выражение.

Renault Logan Stepway
Выпускается с 2017 г.
Новый от 662 990 до 822 990 Р
Давайте по порядку. В конце минувшей осени в салоны дилеров начали поступать обновленные версии вышеназванных моделей. Дилеры, как выяснилось, сему факту рады, полагая, что реализованные новации вдохнут в продажи элемент такого же долгожданного оптимизма, какой испытывает сёрфингист при покорении новой волны.

Хэтчбек Sandero Stepway получил ряд свежих решений по дизайну и опционному составу, включая доселе неизвестный вариант City. Абсолютно «гражданский» Logan нежданно-негаданно обрел псевдо-кроссоверскую версию Stepway. Видимо, французы приревновали к родственнику по Альянсу Lada Vesta Sedan Cross, при этом пошли чуть дальше, предложив, повторимся,  обособленную комплектацию City.

Новые колесные диски («штамповка», искусно завуалированная под «литье») и более удобное рулевое колесо, усовершенствованная мультимедийка с 7-дюймовым экраном, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto, вариатор Jatco, обогрев лобового стекла, 12-вольтная розетка для задних пассажиров, ряд других полезных фишек – надо лишь разобраться, куда и за какие деньги они расфасованы, а главное, в чем выгода потребителя.

Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Экстерьер. Здесь изменения налицо, их хорошо видно на фотоснимках. Добавим только наличие светодиодных ДХО, которых раньше не было. Бензобак теперь открывается изнутри – что просили, то и получили. Обновленная консоль и более глубокий подстаканник – также в тему. Базовая комплектация Sandero Stepway Life (709 990 руб.) отныне предлагает кондиционер и «музыку» - пусть средненькую по звучанию, и все же. В топовой версии Drive (791 990 руб.) появляются упомянутые нами мультимедийная система со встроенной навигацией оффлайн да ветровое стекло, которое в холодный запуск оттает самостоятельно.  

Renault Sandero Stepway
Выпускается с 2009 г.
Новый от 709 990 до 861 990 Р
Отзывов: 4
Logan в версии Stepway Life доступнее «псевдокроссового» хэтчбека - от 632 990 руб. С появлением такого автомобиля автопроизводитель намерен привлечь молодежную аудиторию, с чем до сих пор возникали некоторые проблемы. Оно и верно: автомобиль смотрится более дерзко (расширители арок, 16-е колеса, накладки по кузову), нежели привычный вариант; оснащение то же, что у «Сандеро», а ценник, повторимся, более приемлемый. 

Разница в цене стандартного Logan Life и Logan Stepway Life – порядка 45 000 руб. Для данного сегмента сумма, как все мы понимаем, приличная. Но не все так однозначно. Если, допустим, к базовому седану добавить несколько распространенны их полезных опций, получим сумму 666 000 руб. При этом в копилке Logan Stepway Life значатся окраска «металлик», подогрев передних сидений, противотуманки, «музыка», зеркала с обогревом, пластиковая защита кузова, 16-е диски. И за весь этот утвержденный производителем набор просят 662 000 руб.

Венчает картину новаций версия City, которая доступна для комплектаций Life (814 000 руб. – Sandero Stepway City) и Drive. Ее распознаем по черным элементам экстерьера, включая накладки на бамперах и рейлинги хэтчбека, двухцветному дизайну колесных дисков, а также анимации с логотипом City на средней стойке. Из названия понятно, что ее основная стихия – городские трущобы. Отсюда появление CVT X-Tronic, упрощающего перебежки от светофора к светофору, а также электрогидроусилителя, который делает парковку в стесненных условиях чуть упрощенной. В придачу поставляются отключаемая ESP и система помощи при трогании в горку.

Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором

Renault Logan Stepway Drive 1.6 MT
1.6 л, 113 л.с
механика 5
4359 x 1733 x 1517 мм
передний
АИ-95
792 990 руб
Все характеристики
CVT серии JF015E – парень не такой уж и новый (знаком по «Каптюру»), однако его подогнали под конструктивные особенности «степвеевских» Logan/Sandero, слегка поиграв настройками. Он на 35 000 руб. дороже ныне используемого на этих моделях 4-диапазонного классического «автомата» DP2, который, признаться, не пользуется успехом у российского потребителя.

CVT X-Tronic трудится в паре с 1,6-литровым 113-сильным бензиновым H4M, производство которого с недавних пор локализовано в России. Альянс агрегатов в целом неплохой, прежде всего, с точки зрения экономии бензина. Однако, тяговые показатели «автоматического» режима на горных серпантинах, мягко говоря, удручают. То и дело приходится активнее играть педалью газа, а это невольно отражается на «самотеке».

Имитацию работы АКПП в вариаторном случае обеспечивает функция D-Step. Обороты настроены таким образом, словно у коробки 6 реальных передач. При этом нет разрыва потока мощности и отсутствует необходимость в самостоятельном контроле за этими самыми оборотами. 152 Ньютон-метрами крутящего момента в «автоматическом» режиме заведует непосредственно CVT. А вот умело или не очень агрегат с этим справляется, здесь каждый может нас перепроверить на собственном опыте вождения. 

Чтобы обеспечить машину «глотком чистого воздуха», необходимо переходить на мануальный режим, благо такой (+М-) предусмотрен конструкцией. И как раз «на ручке» получаем то, что от малолитражки ожидаешь – сносную тягу и желаемую динамику. Де-факто получается так: брать вариаторную версию City рекомендуется при условии ее эксплуатации вне аттракциона «вверх/вниз, вверх/вниз». На равнине же такая вариация, наоборот, будет полезна и действенна – знали «менагеры» компании, как ее назвать, а главное, почему.

Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором

Renault Sandero Stepway Drive 1.6 MT
1.6 л, 113 л.с
механика 5
0-100 - 11.1 с, 172 км/ч
4070 x 1733 x 1523 мм
передний
АИ-95, 6.9 л на 100 км
831 990 руб
Все характеристики
Вариатором JF015E в перспективе могут «оженить» нашу «Весту». Пока же Lada Vesta Cross со стартовой ценой 733 900 руб. комплектуется роботом АМТ. Renault Logan Stepway City чутка дороже – от 787 000 руб., но «француз», повторимся, идет в комплекте с CVT. Если еще поискать одноклассников с двумя педалями, можно, например, приплюсовать 1,4-литровый 100-сильный Hyundai Solaris, хотя это не совсем правильно, учитывая разговор о вседорожных версиях. Так вот, «кореец» с классической АКПП, учитывая его более богатую комплектацию, окажется самым дорогим в нашей троице – 824 000 руб.

Ходовая часть обоих «степвеев» суть проверенная временем конструкция, которая на деле доказала свою эффективность и неубиваемость (McPherson спереди и балка сзади). А вот дорожный просвет, конечно же, больше – по официальным данным автопроизводителя 195 мм. Это круче, чем у Lada Vesta Cross (седан), но слабее показателя Lada X-Ray Cross. Плюсы ходовой все те же – энергоемкость и увеличенный ход. Здесь приверженцев бренда Renault вряд ли чем удивишь – можно гнать по не самому паркетному асфальту и чувствовать себя вполне комфортно.

Процент локализации наших героев – что-то около 60%, что, признаться, немало. В эту цифру, к слову, входят и 16-дюймовые шины от калужского завода Continental. Есть информация, что в обозримом будущем «обувку» заменят на другой бренд, но об этом как-нибудь отдельной строкой и не сейчас. А пока анонсируем выход в 2019-м версии Stepway для Renault Dokker.  

Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
Тест драйв Renault Logan Sandero Stepway с обвесом и вариатором
P.S. По прогнозам маркетологов Renault Россия, на долю Logan Stepway будет приходиться до 35-40% всех продаж Logan. Из них до 10% будет приходиться на версию City. Первые машины «Сити», едва добравшись до дилерских салонов, выкуплены клиентской аудиторией.  

Иван Братуха Фото автора и Renault
Тест драйвы Рено Логан Степвэй, Сандеро Степвей
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Отзывы по теме
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
По всем признакам видно, что скопировали Сандеру с разницей в несколько сантиметров. Чем бы дитя не тешилось, только не автопромом. Каждый раз очередной "прорыв" инженерной мысли, который умирает не встав даже на четвереньки.
Иван
У Renault в России 8% рынка
Почти хороший автомобиль...Сандеро..., если бы шкив генератора не отваливался через 50000 пробега!
Андрей
Ремни безопасности не возвращаются
Хорошая у Вас машина, сам о такой думал, даже катался. Мне показалось что ремни безопасности, имею ввиду само крепление, там вообще не очень удачно расположены, слишком низко как по мне. Вполне возможно что нарвались Вы на заводской брак, я бы не стал связываться с гарантийкой, лишние хлопоты. Купить ...
Виктор
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Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
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Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
Перед новогодними праздниками мы по приглашению Renault посетили не спешащую в зиму Черногорию, дабы научиться разбираться в новом комплектационном прочтении популярных малолитражек. Обошлись без анекдотичных «ста грамм», но все же докопались до истины. А она совсем не в вине, как о том гласит известное латинское выражение. {{model_6692}} Давайте по порядку. В конце минувшей осени в салоны дилеров начали поступать обновленные версии вышеназванных моделей. Дилеры, как выяснилось, сему факту рады, полагая, что реализованные новации вдохнут в продажи элемент такого же долгожданного оптимизма, какой испытывает сёрфингист при покорении новой волны.Хэтчбек Sandero Stepway получил ряд свежих решений по дизайну и опционному составу, включая доселе неизвестный вариант City. Абсолютно «гражданский» Logan нежданно-негаданно обрел псевдо-кроссоверскую версию Stepway. Видимо, французы приревновали к родственнику по Альянсу Lada Vesta Sedan Cross, при этом пошли чуть дальше, предложив, повторимся,  обособленную комплектацию City. Новые колесные диски («штамповка», искусно завуалированная под «литье») и более удобное рулевое колесо, усовершенствованная мультимедийка с 7-дюймовым экраном, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto, вариатор Jatco, обогрев лобового стекла, 12-вольтная розетка для задних пассажиров, ряд других полезных фишек – надо лишь разобраться, куда и за какие деньги они расфасованы, а главное, в чем выгода потребителя.{{gallery_1358}} Экстерьер. Здесь изменения налицо, их хорошо видно на фотоснимках. Добавим только наличие светодиодных ДХО, которых раньше не было. Бензобак теперь открывается изнутри – что просили, то и получили. Обновленная консоль и более глубокий подстаканник – также в тему. Базовая комплектация Sandero Stepway Life (709 990 руб.) отныне предлагает кондиционер и «музыку» - пусть средненькую по звучанию, и все же. В топовой версии Drive (791 990 руб.) появляются упомянутые нами мультимедийная система со встроенной навигацией оффлайн да ветровое стекло, которое в холодный запуск оттает самостоятельно.   {{model_6155}} Logan в версии Stepway Life доступнее «псевдокроссового» хэтчбека - от 632 990 руб. С появлением такого автомобиля автопроизводитель намерен привлечь молодежную аудиторию, с чем до сих пор возникали некоторые проблемы. Оно и верно: автомобиль смотрится более дерзко (расширители арок, 16-е колеса, накладки по кузову), нежели привычный вариант; оснащение то же, что у «Сандеро», а ценник, повторимся, более приемлемый.  Разница в цене стандартного Logan Life и Logan Stepway Life – порядка 45 000 руб. Для данного сегмента сумма, как все мы понимаем, приличная. Но не все так однозначно. Если, допустим, к базовому седану добавить несколько распространенны их полезных опций, получим сумму 666 000 руб. При этом в копилке Logan Stepway Life значатся окраска «металлик», подогрев передних сидений, противотуманки, «музыка», зеркала с обогревом, пластиковая защита кузова, 16-е диски. И за весь этот утвержденный производителем набор просят 662 000 руб. Венчает картину новаций версия City, которая доступна для комплектаций Life (814 000 руб. – Sandero Stepway City) и Drive. Ее распознаем по черным элементам экстерьера, включая накладки на бамперах и рейлинги хэтчбека, двухцветному дизайну колесных дисков, а также анимации с логотипом City на средней стойке. Из названия понятно, что ее основная стихия – городские трущобы. Отсюда появление CVT X-Tronic, упрощающего перебежки от светофора к светофору, а также электрогидроусилителя, который делает парковку в стесненных условиях чуть упрощенной. В придачу поставляются отключаемая ESP и система помощи при трогании в горку.{{gallery_1359}} {{params_60322}} CVT серии JF015E – парень не такой уж и новый (знаком по «Каптюру»), однако его подогнали под конструктивные особенности «степвеевских» Logan/Sandero, слегка поиграв настройками. Он на 35 000 руб. дороже ныне используемого на этих моделях 4-диапазонного классического «автомата» DP2, который, признаться, не пользуется успехом у российского потребителя. CVT X-Tronic трудится в паре с 1,6-литровым 113-сильным бензиновым H4M, производство которого с недавних пор локализовано в России. Альянс агрегатов в целом неплохой, прежде всего, с точки зрения экономии бензина. Однако, тяговые показатели «автоматического» режима на горных серпантинах, мягко говоря, удручают. То и дело приходится активнее играть педалью газа, а это невольно отражается на «самотеке». Имитацию работы АКПП в вариаторном случае обеспечивает функция D-Step. Обороты настроены таким образом, словно у коробки 6 реальных передач. При этом нет разрыва потока мощности и отсутствует необходимость в самостоятельном контроле за этими самыми оборотами. 152 Ньютон-метрами крутящего момента в «автоматическом» режиме заведует непосредственно CVT. А вот умело или не очень агрегат с этим справляется, здесь каждый может нас перепроверить на собственном опыте вождения.  Чтобы обеспечить машину «глотком чистого воздуха», необходимо переходить на мануальный режим, благо такой (+М-) предусмотрен конструкцией. И как раз «на ручке» получаем то, что от малолитражки ожидаешь – сносную тягу и желаемую динамику. Де-факто получается так: брать вариаторную версию City рекомендуется при условии ее эксплуатации вне аттракциона «вверх/вниз, вверх/вниз». На равнине же такая вариация, наоборот, будет полезна и действенна – знали «менагеры» компании, как ее назвать, а главное, почему.{{gallery_1360}} {{params_60327}} Вариатором JF015E в перспективе могут «оженить» нашу «Весту». Пока же Lada Vesta Cross со стартовой ценой 733 900 руб. комплектуется роботом АМТ. Renault Logan Stepway City чутка дороже – от 787 000 руб., но «француз», повторимся, идет в комплекте с CVT. Если еще поискать одноклассников с двумя педалями, можно, например, приплюсовать 1,4-литровый 100-сильный Hyundai Solaris, хотя это не совсем правильно, учитывая разговор о вседорожных версиях. Так вот, «кореец» с классической АКПП, учитывая его более богатую комплектацию, окажется самым дорогим в нашей троице – 824 000 руб. Ходовая часть обоих «степвеев» суть проверенная временем конструкция, которая на деле доказала свою эффективность и неубиваемость (McPherson спереди и балка сзади). А вот дорожный просвет, конечно же, больше – по официальным данным автопроизводителя 195 мм. Это круче, чем у Lada Vesta Cross (седан), но слабее показателя Lada X-Ray Cross. Плюсы ходовой все те же – энергоемкость и увеличенный ход. Здесь приверженцев бренда Renault вряд ли чем удивишь – можно гнать по не самому паркетному асфальту и чувствовать себя вполне комфортно. Процент локализации наших героев – что-то около 60%, что, признаться, немало. В эту цифру, к слову, входят и 16-дюймовые шины от калужского завода Continental. Есть информация, что в обозримом будущем «обувку» заменят на другой бренд, но об этом как-нибудь отдельной строкой и не сейчас. А пока анонсируем выход в 2019-м версии Stepway для Renault Dokker.  {{gallery_1362}} P.S. По прогнозам маркетологов Renault Россия, на долю Logan Stepway будет приходиться до 35-40% всех продаж Logan. Из них до 10% будет приходиться на версию City. Первые машины «Сити», едва добравшись до дилерских салонов, выкуплены клиентской аудиторией.  
2018-12-23
Автор: Иван Братуха Фото автора и Renault
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