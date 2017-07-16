16 июля 2017, 23:52

Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый

К хорошему привыкаешь быстро. Это в очередной раз доказали дизайнеры Mazda. После эстетического успеха 3-й и 6-й серий они аккуратными, но меткими мазками довели до совершенства и CX-5.
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Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый Mazda CX-5

Теперь кроссовер красив как греческий бог. Причем вживую он воспринимается намного интереснее, чем сквозь объектив профессионального фотоаппарата, способного сделать ему первоклассное портфолио. Как правило, зачастую бывает с точностью до наоборот.

При длине 4500 мм, ширине 1840 мм и высоте 1675 мм новый CX-5 стал длиннее на 10 мм, ниже на 35 мм, а его колея шире на 5 мм. Передние стойки смещены на 35 мм назад по сравнению с прошлой моделью, что гармонизировало их позицию относительно передней оси. Новый цвет кузова Soul Red Crystal - это улучшенный вариант популярного Soul Red. Он выглядит ярче на 20% и глубже на 50%, а автомобиль кажется наполненным скрытой энергией.
Страшная сила, именуемая красотой, как бы априори подтягивает «СиЭкс Пятый» к небожителям, населяющим премиум-сегмент. «Маздовцы» не кричат о своей причастности к «сильным мира сего», но их дела говорят сами за себя. Не случайно последние 2-3 года количество «отказников», пересаживающихся с тех же «немцев» на Mazda, постоянно увеличивается.

Добавив внешней дороговизны, CX-5 готов поспорить с более элитными визави внутренней тишиной. Отныне это теперь если не главная фишка SUV, то уж точно приоритетная в списке достоинств. Плевали японцы на лишние 40 кг веса, коль речь зашла о возможности седоков наслаждаться беседой друг с другом без надрыва голосовых связок.

Дорожные шумы? Им теперь противостоят дополнительные резиновые прокладки во всех дверях, включая заднюю, да усиленная шумоизоляция защиты картера. Ветер, бьющий по стеклам передних боковых окон? Отныне он бессилен воевать с двойным (акустическим) остеклением. Высокочастотные звуки в нижней части ветрового стекла? Их побороли стеклоочистители, утопленные под линию капота. Даже пластик в грузовом отсеке, и тот «нарядился» в шумопоглощающий материал. В общем, получается некая звуковая идиллия, противопоставить которой тому же хваленому RAV4 практически нечего.

 
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Обновленный CX-5 дает нам возможность «продегустировать» тишину и с другого ракурса - если так можно выразиться, ездового. Плотная работа жестко настроенной подвески – это ведь тоже дополнительные шумы. Японцы перенастроили ходовую, смягчив пружины – стало заметно комфортнее во многих условиях передвижения. При этом, снизив, фигурально выражаясь, градус, необходимо было компенсировать возможные пробелы в управлении.

Mazda CX-5
Выпускается с 2011 г.
Новый от 1 431 000 до 2 003 000 Р
Объявлений: 1160
Отзывов: 5
Решение было найдено простое: увеличили жесткость крепления рулевой рейки к подрамнику. Отклик на повороты руля стал более живым, и это откровение наглядно проявляется в череде поворотов, сопровождающихся нескончаемыми спусками/подъемами. Колебания на руле, которые возникают в самых загруженных ситуациях, гасятся гидравлическими демпферами. Фирменная «маздовская» наработка G-Vectoring Control обеспечивает сброс газа, что называется, автоматом. Передние колеса получают дополнительную загрузку, это приводит к увеличению пятна контакта шин с поверхностью и, следовательно, более классной «рулежке».

Платформа Skyactiv, в целом, осталась той же, что и в момент своего появления 5 лет назад. Опыт эксплуатации показал ее беспретензиозность. Правда, для обновленного CX-5 решили немного (на 5 мм) уменьшить дорожный просвет. Для передвижения по ровному асфальту такое решение лишь «в плюс», да и вне оного автомобиль ничего не потерял, поскольку для штурма препятствий углы въезда/съезда остались прежними. Стали (повторюсь) чуть мягче пружины, перенастроены амортизаторы, сайлент-блок крепления нижнего рычага уступил место гидро-опоре, и именно она отныне гасит часть вибраций, которых на наших дорогах, увы, не избежать. «Си Экс Пятый» по-прежнему первоклассно справляется со всеми огрехами дорожного покрытия, не позволяя всевозможным стыкам, трещинам и прочим дефектам отдаваться эхом на спинах седоков. И это, замечу, даже на больших 19-дюймовых колесах.

 
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Так называемой российской адаптации, за исключением АКБ повышенной емкости, CX-5 подвергать не стали. И в столичном офисе компании это не считают чем-то ущербным. Скорее наоборот: удалось сохранить заводские настройки и, следовательно, столь важный баланс ездовых качеств и комфорта.  

Mazda CX-5 Supreme 2.5 AT 4x4
2.5 л, 194 л.с
Автоматическая, 6-ступенчатая
0-100 - 9.0 с, 195 км/ч
4550 x 1840 x 1690 мм
полный
АИ-95, 7.4 л на 100 км
2 003 000 руб
Все характеристики
Не стали у нас заморачиваться с поставками 2,5-литровых моторов, изюминкой которых считается отключение нескольких цилиндров в определенных условиях передвижения. Как говорят инженеры Mazda Motor Rus, де-факто получается не такая уж и большая экономия горючего. К тому же, расход в пределах 9 с небольшим литров на «сотню», который мы получили в ходе горного грузинского тест-драйва, можно считать вполне «аккуратным».

192 паспортные силы – сравнительно неплохой потенциал для того, чтобы в своем сегменте быть на лидирующих позициях. Да, CX-5 не гонщик, но основные драйверские функции «старший» движок выполняет как положено – сравнительно резв со старта, надежен при обгонах. Главное – давать крутиться коленвалу в режиме не ниже 3000-3500 об/мин, а проверенная временем 6АКПП всегда, если что, подыграет. Коробка эластична, в меру скорострельна и при желании позволяет воспользоваться альтернативным режимом Sport, суть которого ясна даже младенцу.   

Поскольку силовые возможности 2,5-литрового и 2-литрового Skyactiv-G остались практически неизменными (и это при некотором снижении потерь на трение, улучшении работы системы впуска и питания), ездовые характеристики CX-5 будут и впредь радовать своего владельца, вплоть до смены поколений.

 
5
фото
  

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Mazda CX-5, говоря языком Лермонтова, «в краю отцов не из последних удальцов». Несколько дней назад компания ...
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А уже сегодня в списке маленьких радостей Mazda CX-5 мы увидим проекцию на лобовое стекло, динамический парковочный тормоз, более крупный, чем до сих пор проекционный экран, электропривод крышки багажного отделения и механизма складывания зеркал, автоматическое запирание замков дверей с началом движения, подогрев рулевого колеса, зоны покоя стеклоочистителей и задних сидений (их спинки теперь регулируются по углу наклона) и очень добротно скроенный интерьер, придраться к дальневосточной сборке которого не получится ну никак. 

Понятно, что самая доступная модификация – 2-литровая, переднеприводная. Выбирая Drive 2.0 MT 2WD, прихватите перед посещением шоу-рума 1 431 000 рублей и знайте, что можете рассчитывать на такие базовые опции, как светодиодная оптика, кондиционер, подогрев сидений и  зеркал, дистанционный ЦЗ, управление музыкой на руле, системы ABS, EBD, TCS, DSC, 6 аэрбегов и пр.

Добавив 190 тысяч, вы обеспечиваете себе автоматический переход в комплектацию ступенью выше – Active 2.0 MT 2WD. Здесь уже легкосплавные диски, 2-зонный климат, два USB-разъема сзади, круиз-контроль, кожаная отделка руля и рычага КПП и пр. И тут, кстати, доступен полный привод (1 721 000 рублей). 

 
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фото
  
Вершина счастья – версия Supreme, спрос на которую постоянно растет. Она только полноприводная, и уже с выбором из 2 моторов. Та, что «младшенькая» (2 литра), оценена в 1 893 000 рублей, 2,5-литровая дороже – 2 003 000 рублей. И там, и там предусмотрены безключевой доступ, система перезапуска двигателя i-stop, камера заднего вида, датчики дождя и света, кожаный салон, подогрев задних сидений, TSR, City Safety и т.д. и т.п.

Плюсы и минусы
Пожалуй, самый симпатичный в сегментеНе самый мощный среди одноклассников
Тихий, почти эталонный по салону, хоть определяй в "премиум"Нет версии, объединяющей МКПП и полный привод
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Иван Братуха Фото автора и Mazda
Тест-Драйвы Мазда Ц Икс 5

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Отзывы по теме
Форум Mazda CX-5
| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
tel89177831519
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"Версия Mazda CX-5 2017 модельного года с 2-литровым бензиновым двигателям V4 способна развивать мощность 114 л.с. и 200 нм крутящего момента. Существует похожая модификация, но уже с объемом 2,5 литра, такой мотор генерирует мощность 140 л.с. и 251 нм крутящего момента." Таких двигателей даже на предыдущей ...
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Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
Теперь кроссовер красив как греческий бог. Причем вживую он воспринимается намного интереснее, чем сквозь объектив профессионального фотоаппарата, способного сделать ему первоклассное портфолио. Как правило, зачастую бывает с точностью до наоборот. {{photo_text_75}} Страшная сила, именуемая красотой, как бы априори подтягивает «СиЭкс Пятый» к небожителям, населяющим премиум-сегмент. «Маздовцы» не кричат о своей причастности к «сильным мира сего», но их дела говорят сами за себя. Не случайно последние 2-3 года количество «отказников», пересаживающихся с тех же «немцев» на Mazda, постоянно увеличивается. Добавив внешней дороговизны, CX-5 готов поспорить с более элитными визави внутренней тишиной. Отныне это теперь если не главная фишка SUV, то уж точно приоритетная в списке достоинств. Плевали японцы на лишние 40 кг веса, коль речь зашла о возможности седоков наслаждаться беседой друг с другом без надрыва голосовых связок. Дорожные шумы? Им теперь противостоят дополнительные резиновые прокладки во всех дверях, включая заднюю, да усиленная шумоизоляция защиты картера. Ветер, бьющий по стеклам передних боковых окон? Отныне он бессилен воевать с двойным (акустическим) остеклением. Высокочастотные звуки в нижней части ветрового стекла? Их побороли стеклоочистители, утопленные под линию капота. Даже пластик в грузовом отсеке, и тот «нарядился» в шумопоглощающий материал. В общем, получается некая звуковая идиллия, противопоставить которой тому же хваленому RAV4 практически нечего. {{gallery_902}} Обновленный CX-5 дает нам возможность «продегустировать» тишину и с другого ракурса - если так можно выразиться, ездового. Плотная работа жестко настроенной подвески – это ведь тоже дополнительные шумы. Японцы перенастроили ходовую, смягчив пружины – стало заметно комфортнее во многих условиях передвижения. При этом, снизив, фигурально выражаясь, градус, необходимо было компенсировать возможные пробелы в управлении. {{model_3039}} Решение было найдено простое: увеличили жесткость крепления рулевой рейки к подрамнику. Отклик на повороты руля стал более живым, и это откровение наглядно проявляется в череде поворотов, сопровождающихся нескончаемыми спусками/подъемами. Колебания на руле, которые возникают в самых загруженных ситуациях, гасятся гидравлическими демпферами. Фирменная «маздовская» наработка G-Vectoring Control обеспечивает сброс газа, что называется, автоматом. Передние колеса получают дополнительную загрузку, это приводит к увеличению пятна контакта шин с поверхностью и, следовательно, более классной «рулежке». Платформа Skyactiv, в целом, осталась той же, что и в момент своего появления 5 лет назад. Опыт эксплуатации показал ее беспретензиозность. Правда, для обновленного CX-5 решили немного (на 5 мм) уменьшить дорожный просвет. Для передвижения по ровному асфальту такое решение лишь «в плюс», да и вне оного автомобиль ничего не потерял, поскольку для штурма препятствий углы въезда/съезда остались прежними. Стали (повторюсь) чуть мягче пружины, перенастроены амортизаторы, сайлент-блок крепления нижнего рычага уступил место гидро-опоре, и именно она отныне гасит часть вибраций, которых на наших дорогах, увы, не избежать. «Си Экс Пятый» по-прежнему первоклассно справляется со всеми огрехами дорожного покрытия, не позволяя всевозможным стыкам, трещинам и прочим дефектам отдаваться эхом на спинах седоков. И это, замечу, даже на больших 19-дюймовых колесах.{{gallery_903}} Так называемой российской адаптации, за исключением АКБ повышенной емкости, CX-5 подвергать не стали. И в столичном офисе компании это не считают чем-то ущербным. Скорее наоборот: удалось сохранить заводские настройки и, следовательно, столь важный баланс ездовых качеств и комфорта.   {{params_57492}} Не стали у нас заморачиваться с поставками 2,5-литровых моторов, изюминкой которых считается отключение нескольких цилиндров в определенных условиях передвижения. Как говорят инженеры Mazda Motor Rus, де-факто получается не такая уж и большая экономия горючего. К тому же, расход в пределах 9 с небольшим литров на «сотню», который мы получили в ходе горного грузинского тест-драйва, можно считать вполне «аккуратным». 192 паспортные силы – сравнительно неплохой потенциал для того, чтобы в своем сегменте быть на лидирующих позициях. Да, CX-5 не гонщик, но основные драйверские функции «старший» движок выполняет как положено – сравнительно резв со старта, надежен при обгонах. Главное – давать крутиться коленвалу в режиме не ниже 3000-3500 об/мин, а проверенная временем 6АКПП всегда, если что, подыграет. Коробка эластична, в меру скорострельна и при желании позволяет воспользоваться альтернативным режимом Sport, суть которого ясна даже младенцу.    Поскольку силовые возможности 2,5-литрового и 2-литрового Skyactiv-G остались практически неизменными (и это при некотором снижении потерь на трение, улучшении работы системы впуска и питания), ездовые характеристики CX-5 будут и впредь радовать своего владельца, вплоть до смены поколений.{{gallery_901}}{{material_110472}} А уже сегодня в списке маленьких радостей Mazda CX-5 мы увидим проекцию на лобовое стекло, динамический парковочный тормоз, более крупный, чем до сих пор проекционный экран, электропривод крышки багажного отделения и механизма складывания зеркал, автоматическое запирание замков дверей с началом движения, подогрев рулевого колеса, зоны покоя стеклоочистителей и задних сидений (их спинки теперь регулируются по углу наклона) и очень добротно скроенный интерьер, придраться к дальневосточной сборке которого не получится ну никак.  Понятно, что самая доступная модификация – 2-литровая, переднеприводная. Выбирая Drive 2.0 MT 2WD, прихватите перед посещением шоу-рума 1 431 000 рублей и знайте, что можете рассчитывать на такие базовые опции, как светодиодная оптика, кондиционер, подогрев сидений и  зеркал, дистанционный ЦЗ, управление музыкой на руле, системы ABS, EBD, TCS, DSC, 6 аэрбегов и пр. Добавив 190 тысяч, вы обеспечиваете себе автоматический переход в комплектацию ступенью выше – Active 2.0 MT 2WD. Здесь уже легкосплавные диски, 2-зонный климат, два USB-разъема сзади, круиз-контроль, кожаная отделка руля и рычага КПП и пр. И тут, кстати, доступен полный привод (1 721 000 рублей).  {{gallery_900}} Вершина счастья – версия Supreme, спрос на которую постоянно растет. Она только полноприводная, и уже с выбором из 2 моторов. Та, что «младшенькая» (2 литра), оценена в 1 893 000 рублей, 2,5-литровая дороже – 2 003 000 рублей. И там, и там предусмотрены безключевой доступ, система перезапуска двигателя i-stop, камера заднего вида, датчики дождя и света, кожаный салон, подогрев задних сидений, TSR, City Safety и т.д. и т.п.
2017-07-16
Автор: Иван Братуха Фото автора и Mazda
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