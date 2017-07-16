Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
Теперь кроссовер красив как греческий бог. Причем вживую он воспринимается намного интереснее, чем сквозь объектив профессионального фотоаппарата, способного сделать ему первоклассное портфолио. Как правило, зачастую бывает с точностью до наоборот.
Добавив внешней дороговизны, CX-5 готов поспорить с более элитными визави внутренней тишиной. Отныне это теперь если не главная фишка SUV, то уж точно приоритетная в списке достоинств. Плевали японцы на лишние 40 кг веса, коль речь зашла о возможности седоков наслаждаться беседой друг с другом без надрыва голосовых связок.
Дорожные шумы? Им теперь противостоят дополнительные резиновые прокладки во всех дверях, включая заднюю, да усиленная шумоизоляция защиты картера. Ветер, бьющий по стеклам передних боковых окон? Отныне он бессилен воевать с двойным (акустическим) остеклением. Высокочастотные звуки в нижней части ветрового стекла? Их побороли стеклоочистители, утопленные под линию капота. Даже пластик в грузовом отсеке, и тот «нарядился» в шумопоглощающий материал. В общем, получается некая звуковая идиллия, противопоставить которой тому же хваленому RAV4 практически нечего.
Платформа Skyactiv, в целом, осталась той же, что и в момент своего появления 5 лет назад. Опыт эксплуатации показал ее беспретензиозность. Правда, для обновленного CX-5 решили немного (на 5 мм) уменьшить дорожный просвет. Для передвижения по ровному асфальту такое решение лишь «в плюс», да и вне оного автомобиль ничего не потерял, поскольку для штурма препятствий углы въезда/съезда остались прежними. Стали (повторюсь) чуть мягче пружины, перенастроены амортизаторы, сайлент-блок крепления нижнего рычага уступил место гидро-опоре, и именно она отныне гасит часть вибраций, которых на наших дорогах, увы, не избежать. «Си Экс Пятый» по-прежнему первоклассно справляется со всеми огрехами дорожного покрытия, не позволяя всевозможным стыкам, трещинам и прочим дефектам отдаваться эхом на спинах седоков. И это, замечу, даже на больших 19-дюймовых колесах.
|Mazda CX-5 Supreme 2.5 AT 4x4
|2.5 л, 194 л.с
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|0-100 - 9.0 с, 195 км/ч
|4550 x 1840 x 1690 мм
|полный
|АИ-95, 7.4 л на 100 км
|2 003 000 руб
|Все характеристики
192 паспортные силы – сравнительно неплохой потенциал для того, чтобы в своем сегменте быть на лидирующих позициях. Да, CX-5 не гонщик, но основные драйверские функции «старший» движок выполняет как положено – сравнительно резв со старта, надежен при обгонах. Главное – давать крутиться коленвалу в режиме не ниже 3000-3500 об/мин, а проверенная временем 6АКПП всегда, если что, подыграет. Коробка эластична, в меру скорострельна и при желании позволяет воспользоваться альтернативным режимом Sport, суть которого ясна даже младенцу.
Поскольку силовые возможности 2,5-литрового и 2-литрового Skyactiv-G остались практически неизменными (и это при некотором снижении потерь на трение, улучшении работы системы впуска и питания), ездовые характеристики CX-5 будут и впредь радовать своего владельца, вплоть до смены поколений.
Понятно, что самая доступная модификация – 2-литровая, переднеприводная. Выбирая Drive 2.0 MT 2WD, прихватите перед посещением шоу-рума 1 431 000 рублей и знайте, что можете рассчитывать на такие базовые опции, как светодиодная оптика, кондиционер, подогрев сидений и зеркал, дистанционный ЦЗ, управление музыкой на руле, системы ABS, EBD, TCS, DSC, 6 аэрбегов и пр.
Добавив 190 тысяч, вы обеспечиваете себе автоматический переход в комплектацию ступенью выше – Active 2.0 MT 2WD. Здесь уже легкосплавные диски, 2-зонный климат, два USB-разъема сзади, круиз-контроль, кожаная отделка руля и рычага КПП и пр. И тут, кстати, доступен полный привод (1 721 000 рублей).
|Пожалуй, самый симпатичный в сегменте
|Не самый мощный среди одноклассников
|Тихий, почти эталонный по салону, хоть определяй в "премиум"
|Нет версии, объединяющей МКПП и полный привод
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