26 октября 2017, 08:35

Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный

Слегка перефразируя фразу «отца ВДВ» В.Ф. Маргелова, возвращающийся на наш рынок Mazda CX-9 «должен знать только два действия математики: отнять и разделить». Отнять определенную клиентскую базу у именитых конкурентов. Разделить радость продаж с «младшеньким» симпатягой CX-5. Все, как говорится, просто.
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  Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный Mazda CX-9 Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный Mazda CX-9 Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный Mazda CX-9 Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный Mazda CX-9 Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный Mazda CX-9 Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
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фото
  

Бороться за место под солнцем в сегменте крупногабаритных SUV «Це икс девятому», безусловно,  есть резон. После 2 лет откровенной ямы актуальные (2017) продажи подобных машин в России выросли в 2 раза, и свое отсутствие на рынке автомобилю нужно каким-то образом восполнить. В «Мазде» говорят, что владельцы кроссоверов через 3-4 года владения, как правило, начинают искать более крупную замену своему авто. И с этой позиции шансы CX-9 второго поколения более чем перспективны.

Mazda CX-9
Выпускается с 2006 г.
Отзывов: 4
«Це икс девятый» на целых 0,5 метра длиннее «родного брата», на 13 см шире и при сложенном 3 ряде кресел способен вместить на 368 литров поклаже больше. Во внешности «первородного» находим те же черты, что и у CX-5, и за это сходство можно только порадоваться, поскольку «фасоном» компакт-кроссовер вышел куда лучше большинства прямых конкурентов. Подвеска CX-9 суть та же, что и у «це икс пятого» (стойки типа «МакФерсон» спереди и многорычажная архитектура сзади), разве что использованы модернизированные сайлент-блоки переднего нижнего рычага да в ином положении смонтированы задние амортизаторы. 

Даже в таком важном для потребителя показателе, как расход топлива, наметилось приблизительное «равновесие», и оно в данном случае в пользу крупногабаритного автомобиля. Согласитесь: чуть более 9 литров в смешанном цикле – это на зависть многим кроссоверам ступенью ниже. Добиться «диеты» инженерам Mazda удалось посредством использования нового мотора. Некогда использованный 3,7-литровый V6 - уже история. На повестке дня 4-цилиндровый 2,5-литровый Skyactiv-G, характеристики которого способны адекватно заменить собой версию с 6-цилиндрами.

 
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Система полного привода i-ACTIV AWD оценивает дорожные условия 200 раз за каждую секунду и способна оптимально перераспределить крутящий момент даже при проскальзывании колес на сухом асфальте. Она может снизить недостаточную поворачиваемость при активном вождении, отдавая на заднюю ось до 50% крутящего момента через 6-ступенчатую АКПП. i-ACTIV AWD использует данные от 27 датчиков, собирает с них информацию о наружной температуре, угле поворота руля, уровне сцепления шин с асфальтом, давлении в тормозной системе и даже о движении щеток стеклоочистителя.
Мир привык к тому, что «маздовцы» умеют грамотно колдовать со степенью сжатия. У нового агрегата она по-прежнему на рекордной высоте: 10,5:1. Но на сей раз японцы превратили в вид искусства систему сгорания топлива. Главным артефактом здесь вступил турбокомпрессор с рабочим давлением 1.2 бара, системой Dynamic Pressure, которая имитирует функционирование турбины с изменяемой геометрией, а также технологией рециркуляции охлажденных выпускных газов EGR, «убивающей» детонацию. Удалось не только эффективно обеспечить процесс горения в камере, не только быстро закачать в нее воздух, но и в кратчайшие сроки его убрать. И вот эта оперативная смена воздушно-топливной смеси дает возможность двигателю реализовать свой потенциал в наилучших характеристиках.

Турбированный Skyactiv-G производит 231 л.с. (при 5000 об/мин). Вроде, не самая «страшная» в мировом двигателестроении цифра, но 420 Нм крутящего момента, который достигается с 2000 об/мин, это почти как у V-образных моторов. Для сравнения: 3,5-литровый «атмосферник» Toyota Highlander выдает чуть больше «коней»  - 249, но в плане момента он проигрывает - 356 Нм. Турбоямы у 4-цилиндрового 5-метрового красавца практически нет – тяга проявляется в широкой гамме оборотов и ведет себя ровно и напористо. Отклик на нажатие педали акселератора быстрый, при этом отмечается активное и линейное нарастание ускорения. Увеличенная эффективность турбонаддува на малых оборотах плавно сменяется высоким крутящим моментом на средних. Skyactiv-G дурачит вас, заставляя думать, у CX-9 с 7 пассажирами на борту спрятан под капотом V6 и никак не меньше. «Это - четыре цилиндра? – невольно вопрошаете вы себя на разгонной прямой. - Белиссимо»!

В помощь мотору уже многим известная система G-Vectoring Control. Напомню: она контролирует работу двигателя, трансмиссии и подвеску, тем самым позволяет улучшить обратную связь между автомобилем и водителем за счет перераспределения подаваемого на ведущие передние колеса крутящего момента в разных фазах движения. Когда водитель поворачивает руль, G-Vectoring Control замедляет автомобиль за счет уменьшения тяги двигателя, тем самым дополнительно загружая передние колеса. Это увеличивает сцепление на передней оси, от степени которого напрямую зависят управляемость и отзывчивость. Если водитель поддерживает постоянный угол поворота руля, технология возвращает мощность двигателя на прежний уровень, направляя нагрузку на заднюю ось и улучшая стабильность ТС.

 
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Реакции на поворот руля настолько быстры, что человек не может их почувствовать, а уровень создаваемого замедления редко превышает 0,01 g. Постоянно ощущаешь естественность происходящего, которое, с точки зрения водителя, только усиливается за счет более быстрых и точных реакций. Очень легко следовать намеченной траектории.

Mazda CX-9 Supreme 2.5 AT 4х4
2.5 л, 231 л.с
Автоматическая, 6-ступенчатая
0-100 - 8.6 с, 210 км/ч
5075 x 1969 x 1747 мм
передний
АИ-95, 9.2 л на 100 км
2 890 000 руб
Все характеристики
6-ступенчатая КПП скорострельна - работает как преселективный «автомат», при этом обнаруживает в своих действиях плавность, свойственную вариаторам. Неизбежные в скоростном передвижении шумы гасятся всеми возможными способами. С теми, что выдает дорога, воюют специальные маты на полу, демпферы в передней подвеске, облегченный передний стабилизатор и пр. В противостоянии с воздушными потоками армия «защитников» куда более массивная: здесь и дополнительный уплотнитель дверных проемов, и сглаженная ступенька между стойкой и лобовым стеклом, и улучшенная задняя кромка капота, и интегрированный желоб слива воды с накладками на подоконную линию дверей – чего только не задействовано. Новый CX-9 называют самым тихим в линейке Mazda и, полагаю, небезосновательно: советую прокатиться на новеньком CX-5 или хотя бы перелистать наш тест-обзор модели. У «старшего брата», замечу, уровень шумоподавления как минимум такой же. Как минимум…

При этом в «жилое пространство» флагманского SUV удалось «вселить» немало полезных, с точки зрения комфорта и здоровья седоков, технологий. Парфюмеры, например, заранее обнюхали «проектируемую квартирку» и решили, что запах в салоне CX-9 должен исключать острые нотки – только нежные. Остеопаты проявили внимание к шейным позвонкам и мышцам водителя - негоже, заявили врачи, подвергать их риску болевых проявлений. А поскольку все органы в нашем организме взаимосвязаны, решено было оградить ноги от неправильно вывороченных положений. Для этого просто-напросто симметрично (строго по оси тела) смонтировали педали управления, и таким образом исключили нежелательную болевую отдачу от ног на шею. С той же научной точки зрения подошли и к вопросу посадки человека в кресло: опытным путем установили, что оптимальный угол тазобедренного сустава к берцовой кости должен находиться в пределах 24-28 град. Исходя из этого, скомпоновали «капитанский мостик». Находиться в нем и, правда, удобно. Не говоря уже - безболезненно.  

 
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Компоновка приборов безупречна, не хватает разве что цветной оцифровки. Дисплей мультимедийки, тот, что на вершине центральной консоли, только на первый взгляд самовыдвигающийся. На деле же смонтирован «вечно». Элегантно и, я бы сказал, оригинально  выполнена стыковка накладок передних дверей с дефлекторами системы вентиляции по углам передней панели. Пожалуй, оно из лучших решений последнего времени.

Второй ряд кресел – ода простору. Сиденья двигаются в продольном направлении, что упрощает расположение седоков самого «галерочного» ряда. Там, кстати, не так уж и «тюремно», как мы привыкли считать, говоря о 7-местных машинах: все же CX-9 второго поколения - не только самый легкий в классе, но и самый габаритный (5 075 мм), со всеми отсюда вытекающими. Чтобы это оценить, ухватитесь за ручку двери и потяните дверь на себя. Только сначала вспомните о специалистах, постаравшихся создать автомобиль по принципу «все для человека». Дело в том, что ручка эта сработана по антропологическому слепку ладони – пустячок, но, согласитесь, приятно.

« Знакомство с Mazda CX-9 второго поколения прошло на благодатной земле Грузии, среди знаменитых виноградников Алазанской долины. Специалисты говорят, что в погоне за прибылью многие местные виноделы грешат слишком ранним сбором урожая. Это приводит к печальным последствиям – вино получается слабым. В то же время дожидаться полной зрелости винограда – своего рода риск. Лучшие виноделы всегда сознательно на него идут, иначе не получить желаемого результата. Грузинский народ, выбирая между белым и красным вином, чаще отдают предпочтение именно белому вину. Вероятнее всего, это связано с количеством спиртов в напитке. Белое вино пьётся гораздо легче, нежели красное, и, соответственно, намного лучше подходит для шумных и долгих застолий »

Чем располагаем?

Двумя комплектациями – Supreme и Exclusive. Первая предложена по цене 2 890 000 рублей, вторая – 3 100 000 руб. Список оснащения первой выгляди так: G-Vectoring Control, LED оптика, легкосплавные диски 20”, кожаный салон, подогрев руля, зоны щеток, передних и сидений 2 ряда, электропривод водительского сиденья с памятью и переднего сиденья, безключевой доступ, датчики дождя и света, парковочные датчики спереди и сзади, камера заднего вида, автоматическое управление головным светом, аудиосистема Bose с 10-ю динамиками. 

 
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В Exclusive добавлены: LED декорация, проекция информации на лобовое стекло, предупреждение о приближении автомобиля сбоку, SCBS (City Safety) спереди и сзади, мониторинг мертвых зон, поддержание движения в полосе, предупреждение об усталости водителя, TSR. Стоимость прохождения плановых ТО на CX-9 гуманна: ТО1 - порядка 12 тыс. рублей, ТО2 - 15-16 тысяч, ТО3 - 13-14 тысяч. Простите за сравнение, но это даже доступнее, чем на бюджетную продукцию Suzuki.

Иван Братуха Фото автора и Mazda
Тест-Драйвы Мазда СХ 9

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Отзывы по теме
Форум Mazda CX-9
Два года катаюсь на Мазда СХ9 доволен Классная машина Хают ее те кто не незнает этой машины Хорошее соотнашение цены и качества
Андрей
Mazda6 – серьезная опора для бренда
Для СХ-9 следовало формальную мощность двигателя ограничить 250 л.с., продажи тогда взлетели бы в разы. Маркетологи тупые у Мазды, Хонды, Доджа и пр., отсюда заявленные мощности 201, 203, 257, 277 сил. В налогообложении РФ разобраться не судьба? Денег для фирм своих просрали немерено в виде упущенной ...
Дмитрий, Ярославль
Три кроссовера – Honda Pilot, Mazda CХ-9, Hyundai ix55
очень прилично выше- аж на 4мм
владимир
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Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
Бороться за место под солнцем в сегменте крупногабаритных SUV «Це икс девятому», безусловно,  есть резон. После 2 лет откровенной ямы актуальные (2017) продажи подобных машин в России выросли в 2 раза, и свое отсутствие на рынке автомобилю нужно каким-то образом восполнить. В «Мазде» говорят, что владельцы кроссоверов через 3-4 года владения, как правило, начинают искать более крупную замену своему авто. И с этой позиции шансы CX-9 второго поколения более чем перспективны. {{model_1805}} «Це икс девятый» на целых 0,5 метра длиннее «родного брата», на 13 см шире и при сложенном 3 ряде кресел способен вместить на 368 литров поклаже больше. Во внешности «первородного» находим те же черты, что и у CX-5, и за это сходство можно только порадоваться, поскольку «фасоном» компакт-кроссовер вышел куда лучше большинства прямых конкурентов. Подвеска CX-9 суть та же, что и у «це икс пятого» (стойки типа «МакФерсон» спереди и многорычажная архитектура сзади), разве что использованы модернизированные сайлент-блоки переднего нижнего рычага да в ином положении смонтированы задние амортизаторы.  Даже в таком важном для потребителя показателе, как расход топлива, наметилось приблизительное «равновесие», и оно в данном случае в пользу крупногабаритного автомобиля. Согласитесь: чуть более 9 литров в смешанном цикле – это на зависть многим кроссоверам ступенью ниже. Добиться «диеты» инженерам Mazda удалось посредством использования нового мотора. Некогда использованный 3,7-литровый V6 - уже история. На повестке дня 4-цилиндровый 2,5-литровый Skyactiv-G, характеристики которого способны адекватно заменить собой версию с 6-цилиндрами. {{gallery_993}} {{photo_text_98}} Мир привык к тому, что «маздовцы» умеют грамотно колдовать со степенью сжатия. У нового агрегата она по-прежнему на рекордной высоте: 10,5:1. Но на сей раз японцы превратили в вид искусства систему сгорания топлива. Главным артефактом здесь вступил турбокомпрессор с рабочим давлением 1.2 бара, системой Dynamic Pressure, которая имитирует функционирование турбины с изменяемой геометрией, а также технологией рециркуляции охлажденных выпускных газов EGR, «убивающей» детонацию. Удалось не только эффективно обеспечить процесс горения в камере, не только быстро закачать в нее воздух, но и в кратчайшие сроки его убрать. И вот эта оперативная смена воздушно-топливной смеси дает возможность двигателю реализовать свой потенциал в наилучших характеристиках. Турбированный Skyactiv-G производит 231 л.с. (при 5000 об/мин). Вроде, не самая «страшная» в мировом двигателестроении цифра, но 420 Нм крутящего момента, который достигается с 2000 об/мин, это почти как у V-образных моторов. Для сравнения: 3,5-литровый «атмосферник» Toyota Highlander выдает чуть больше «коней»  - 249, но в плане момента он проигрывает - 356 Нм. Турбоямы у 4-цилиндрового 5-метрового красавца практически нет – тяга проявляется в широкой гамме оборотов и ведет себя ровно и напористо. Отклик на нажатие педали акселератора быстрый, при этом отмечается активное и линейное нарастание ускорения. Увеличенная эффективность турбонаддува на малых оборотах плавно сменяется высоким крутящим моментом на средних. Skyactiv-G дурачит вас, заставляя думать, у CX-9 с 7 пассажирами на борту спрятан под капотом V6 и никак не меньше. «Это - четыре цилиндра? – невольно вопрошаете вы себя на разгонной прямой. - Белиссимо»!В помощь мотору уже многим известная система G-Vectoring Control. Напомню: она контролирует работу двигателя, трансмиссии и подвеску, тем самым позволяет улучшить обратную связь между автомобилем и водителем за счет перераспределения подаваемого на ведущие передние колеса крутящего момента в разных фазах движения. Когда водитель поворачивает руль, G-Vectoring Control замедляет автомобиль за счет уменьшения тяги двигателя, тем самым дополнительно загружая передние колеса. Это увеличивает сцепление на передней оси, от степени которого напрямую зависят управляемость и отзывчивость. Если водитель поддерживает постоянный угол поворота руля, технология возвращает мощность двигателя на прежний уровень, направляя нагрузку на заднюю ось и улучшая стабильность ТС. {{gallery_992}} Реакции на поворот руля настолько быстры, что человек не может их почувствовать, а уровень создаваемого замедления редко превышает 0,01 g. Постоянно ощущаешь естественность происходящего, которое, с точки зрения водителя, только усиливается за счет более быстрых и точных реакций. Очень легко следовать намеченной траектории.{{params_57765}} 6-ступенчатая КПП скорострельна - работает как преселективный «автомат», при этом обнаруживает в своих действиях плавность, свойственную вариаторам. Неизбежные в скоростном передвижении шумы гасятся всеми возможными способами. С теми, что выдает дорога, воюют специальные маты на полу, демпферы в передней подвеске, облегченный передний стабилизатор и пр. В противостоянии с воздушными потоками армия «защитников» куда более массивная: здесь и дополнительный уплотнитель дверных проемов, и сглаженная ступенька между стойкой и лобовым стеклом, и улучшенная задняя кромка капота, и интегрированный желоб слива воды с накладками на подоконную линию дверей – чего только не задействовано. Новый CX-9 называют самым тихим в линейке Mazda и, полагаю, небезосновательно: советую прокатиться на новеньком CX-5 или хотя бы перелистать наш тест-обзор модели. У «старшего брата», замечу, уровень шумоподавления как минимум такой же. Как минимум…При этом в «жилое пространство» флагманского SUV удалось «вселить» немало полезных, с точки зрения комфорта и здоровья седоков, технологий. Парфюмеры, например, заранее обнюхали «проектируемую квартирку» и решили, что запах в салоне CX-9 должен исключать острые нотки – только нежные. Остеопаты проявили внимание к шейным позвонкам и мышцам водителя - негоже, заявили врачи, подвергать их риску болевых проявлений. А поскольку все органы в нашем организме взаимосвязаны, решено было оградить ноги от неправильно вывороченных положений. Для этого просто-напросто симметрично (строго по оси тела) смонтировали педали управления, и таким образом исключили нежелательную болевую отдачу от ног на шею. С той же научной точки зрения подошли и к вопросу посадки человека в кресло: опытным путем установили, что оптимальный угол тазобедренного сустава к берцовой кости должен находиться в пределах 24-28 град. Исходя из этого, скомпоновали «капитанский мостик». Находиться в нем и, правда, удобно. Не говоря уже - безболезненно.  {{gallery_990}} {{material_100109}} Компоновка приборов безупречна, не хватает разве что цветной оцифровки. Дисплей мультимедийки, тот, что на вершине центральной консоли, только на первый взгляд самовыдвигающийся. На деле же смонтирован «вечно». Элегантно и, я бы сказал, оригинально  выполнена стыковка накладок передних дверей с дефлекторами системы вентиляции по углам передней панели. Пожалуй, оно из лучших решений последнего времени. Второй ряд кресел – ода простору. Сиденья двигаются в продольном направлении, что упрощает расположение седоков самого «галерочного» ряда. Там, кстати, не так уж и «тюремно», как мы привыкли считать, говоря о 7-местных машинах: все же CX-9 второго поколения - не только самый легкий в классе, но и самый габаритный (5 075 мм), со всеми отсюда вытекающими. Чтобы это оценить, ухватитесь за ручку двери и потяните дверь на себя. Только сначала вспомните о специалистах, постаравшихся создать автомобиль по принципу «все для человека». Дело в том, что ручка эта сработана по антропологическому слепку ладони – пустячок, но, согласитесь, приятно. {{person_134_Знакомство с Mazda CX-9 второго поколения прошло на благодатной земле Грузии, среди знаменитых виноградников Алазанской долины. Специалисты говорят, что в погоне за прибылью многие местные виноделы грешат слишком ранним сбором урожая. Это приводит к печальным последствиям – вино получается слабым. В то же время дожидаться полной зрелости винограда – своего рода риск. Лучшие виноделы всегда сознательно на него идут, иначе не получить желаемого результата. Грузинский народ, выбирая между белым и красным вином, чаще отдают предпочтение именно белому вину. Вероятнее всего, это связано с количеством спиртов в напитке. Белое вино пьётся гораздо легче, нежели красное, и, соответственно, намного лучше подходит для шумных и долгих застолий}} Чем располагаем?Двумя комплектациями – Supreme и Exclusive. Первая предложена по цене 2 890 000 рублей, вторая – 3 100 000 руб. Список оснащения первой выгляди так: G-Vectoring Control, LED оптика, легкосплавные диски 20”, кожаный салон, подогрев руля, зоны щеток, передних и сидений 2 ряда, электропривод водительского сиденья с памятью и переднего сиденья, безключевой доступ, датчики дождя и света, парковочные датчики спереди и сзади, камера заднего вида, автоматическое управление головным светом, аудиосистема Bose с 10-ю динамиками.  {{gallery_991}} В Exclusive добавлены: LED декорация, проекция информации на лобовое стекло, предупреждение о приближении автомобиля сбоку, SCBS (City Safety) спереди и сзади, мониторинг мертвых зон, поддержание движения в полосе, предупреждение об усталости водителя, TSR. Стоимость прохождения плановых ТО на CX-9 гуманна: ТО1 - порядка 12 тыс. рублей, ТО2 - 15-16 тысяч, ТО3 - 13-14 тысяч. Простите за сравнение, но это даже доступнее, чем на бюджетную продукцию Suzuki.
2017-10-26
Автор: Иван Братуха Фото автора и Mazda
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