Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
Бороться за место под солнцем в сегменте крупногабаритных SUV «Це икс девятому», безусловно, есть резон. После 2 лет откровенной ямы актуальные (2017) продажи подобных машин в России выросли в 2 раза, и свое отсутствие на рынке автомобилю нужно каким-то образом восполнить. В «Мазде» говорят, что владельцы кроссоверов через 3-4 года владения, как правило, начинают искать более крупную замену своему авто. И с этой позиции шансы CX-9 второго поколения более чем перспективны.
Даже в таком важном для потребителя показателе, как расход топлива, наметилось приблизительное «равновесие», и оно в данном случае в пользу крупногабаритного автомобиля. Согласитесь: чуть более 9 литров в смешанном цикле – это на зависть многим кроссоверам ступенью ниже. Добиться «диеты» инженерам Mazda удалось посредством использования нового мотора. Некогда использованный 3,7-литровый V6 - уже история. На повестке дня 4-цилиндровый 2,5-литровый Skyactiv-G, характеристики которого способны адекватно заменить собой версию с 6-цилиндрами.
Турбированный Skyactiv-G производит 231 л.с. (при 5000 об/мин). Вроде, не самая «страшная» в мировом двигателестроении цифра, но 420 Нм крутящего момента, который достигается с 2000 об/мин, это почти как у V-образных моторов. Для сравнения: 3,5-литровый «атмосферник» Toyota Highlander выдает чуть больше «коней» - 249, но в плане момента он проигрывает - 356 Нм. Турбоямы у 4-цилиндрового 5-метрового красавца практически нет – тяга проявляется в широкой гамме оборотов и ведет себя ровно и напористо. Отклик на нажатие педали акселератора быстрый, при этом отмечается активное и линейное нарастание ускорения. Увеличенная эффективность турбонаддува на малых оборотах плавно сменяется высоким крутящим моментом на средних. Skyactiv-G дурачит вас, заставляя думать, у CX-9 с 7 пассажирами на борту спрятан под капотом V6 и никак не меньше. «Это - четыре цилиндра? – невольно вопрошаете вы себя на разгонной прямой. - Белиссимо»!
В помощь мотору уже многим известная система G-Vectoring Control. Напомню: она контролирует работу двигателя, трансмиссии и подвеску, тем самым позволяет улучшить обратную связь между автомобилем и водителем за счет перераспределения подаваемого на ведущие передние колеса крутящего момента в разных фазах движения. Когда водитель поворачивает руль, G-Vectoring Control замедляет автомобиль за счет уменьшения тяги двигателя, тем самым дополнительно загружая передние колеса. Это увеличивает сцепление на передней оси, от степени которого напрямую зависят управляемость и отзывчивость. Если водитель поддерживает постоянный угол поворота руля, технология возвращает мощность двигателя на прежний уровень, направляя нагрузку на заднюю ось и улучшая стабильность ТС.
|Mazda CX-9 Supreme 2.5 AT 4х4
|2.5 л, 231 л.с
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|0-100 - 8.6 с, 210 км/ч
|5075 x 1969 x 1747 мм
|передний
|АИ-95, 9.2 л на 100 км
|2 890 000 руб
|Все характеристики
При этом в «жилое пространство» флагманского SUV удалось «вселить» немало полезных, с точки зрения комфорта и здоровья седоков, технологий. Парфюмеры, например, заранее обнюхали «проектируемую квартирку» и решили, что запах в салоне CX-9 должен исключать острые нотки – только нежные. Остеопаты проявили внимание к шейным позвонкам и мышцам водителя - негоже, заявили врачи, подвергать их риску болевых проявлений. А поскольку все органы в нашем организме взаимосвязаны, решено было оградить ноги от неправильно вывороченных положений. Для этого просто-напросто симметрично (строго по оси тела) смонтировали педали управления, и таким образом исключили нежелательную болевую отдачу от ног на шею. С той же научной точки зрения подошли и к вопросу посадки человека в кресло: опытным путем установили, что оптимальный угол тазобедренного сустава к берцовой кости должен находиться в пределах 24-28 град. Исходя из этого, скомпоновали «капитанский мостик». Находиться в нем и, правда, удобно. Не говоря уже - безболезненно.
Второй ряд кресел – ода простору. Сиденья двигаются в продольном направлении, что упрощает расположение седоков самого «галерочного» ряда. Там, кстати, не так уж и «тюремно», как мы привыкли считать, говоря о 7-местных машинах: все же CX-9 второго поколения - не только самый легкий в классе, но и самый габаритный (5 075 мм), со всеми отсюда вытекающими. Чтобы это оценить, ухватитесь за ручку двери и потяните дверь на себя. Только сначала вспомните о специалистах, постаравшихся создать автомобиль по принципу «все для человека». Дело в том, что ручка эта сработана по антропологическому слепку ладони – пустячок, но, согласитесь, приятно.
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Знакомство с Mazda CX-9 второго поколения прошло на благодатной земле Грузии, среди знаменитых виноградников Алазанской долины. Специалисты говорят, что в погоне за прибылью многие местные виноделы грешат слишком ранним сбором урожая. Это приводит к печальным последствиям – вино получается слабым. В то же время дожидаться полной зрелости винограда – своего рода риск. Лучшие виноделы всегда сознательно на него идут, иначе не получить желаемого результата. Грузинский народ, выбирая между белым и красным вином, чаще отдают предпочтение именно белому вину. Вероятнее всего, это связано с количеством спиртов в напитке. Белое вино пьётся гораздо легче, нежели красное, и, соответственно, намного лучше подходит для шумных и долгих застолий
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Чем располагаем?
Двумя комплектациями – Supreme и Exclusive. Первая предложена по цене 2 890 000 рублей, вторая – 3 100 000 руб. Список оснащения первой выгляди так: G-Vectoring Control, LED оптика, легкосплавные диски 20”, кожаный салон, подогрев руля, зоны щеток, передних и сидений 2 ряда, электропривод водительского сиденья с памятью и переднего сиденья, безключевой доступ, датчики дождя и света, парковочные датчики спереди и сзади, камера заднего вида, автоматическое управление головным светом, аудиосистема Bose с 10-ю динамиками.
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