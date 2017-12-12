Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
Все как у М. Мамчича: «Дай русскому мечту, и он забудет о работе». А ведь здесь, на португальском мысе Сан Винсенте, на том самом, как говорили древние, «краю света» мы «со товарищи» оказались, если так можно выразиться, по делам службы – один популярный в России бренд подготовил тест-программу своей новой летней шины, выводить которую на наш рынок собирается весной 2018-го. Продукт получился достойным потребительского внимания, но о нем расскажу немного погодя, ибо время, что называется, терпит.
Пусть вас не смущают фотографии, на которых фигурируют обклеенные шинной рекламой кузова машин – сегодня не это во главе нашего повествования. Все 6 тесовых «Мерседесов» были подготовлены в одном силовом исполнении – 250d 4MATIC, что с языка автопроизводителя означает наличие дизеля, 9G-Tronic и системы полного привода. Как говорят продавцы, не самая востребованная в России модификация, рейтинг которой - в пределах жирности кефира. По российским «СНИПам» ей сопутствуют 2,1 литра рабочего объема и 204 л.с. мощности. В Европе же на этот мотор чуть иные взгляды. В документах, которые нам выдала португальская прокатная контора, значились 2 литра и 211 л.с. Но это я так, к слову, что называется, в парадигме почившего юмориста Задорнова, любившего сравнить «нашего» человека и «ихнего».
Португальские штрафы за скоростную езду хоть и драконовские, но видеокамер на крупных магистралях почти нет, посему башмак то и дело ложится на акселератор с чуть большим, нежели ограничения на знаках, усилием. Для такого рода перемещений в пространстве 250d 4MATIC подходит почти идеально. Откровенно бойкий старт: уже через 7 с небольшим секунды 1,7-тонный вседорожник начинает бороться за рекорды второй «сотни». Эластичный и проворный автомат, точно сговорчивый путник, отстреливает ступени, лишь успевай следить за «игрой» стрелки тахометра.
Чтобы ехать качественно, высоких оборотов не требуется. Внушительные 500 Нм вращающего момента реализуют себя уже при 1600-1800 об/мин. Можно снизойти до 5-й передачи и запросто тащиться с 1500 об/мин по населенному пункту 55-60 км/ч, не ощущая никакого «димедрола». Под горку коробка сама переходит на пониженные, демонстрируя свою заботу о безопасности водителя и седоков.
Очевидную шумность дизель проявляет разве что на холостых оборотах и сверхвысоких скоростях. На «паркетной» магистрали до 120-130 км/ч в салоне сравнительно тихо. Съезжая же на грунтовку, следует приготовиться к уменьшению звукового комфорта внутри. И посторонние шумы доносятся отнюдь не только из зоны вращения шин. Не так безукоризненно, как на трассе, работает вне асфальта подвеска. С точки зрения техники вопроса, она, вроде, прогрессивная (пружинная, четырехрычажная спереди и пятирычажная сзади), однако электронноуправляемые амортизаторы, как в ряде наших конкретных случаев, склонны к огрехам – «пробиваются». Причем, иной раз не покидает ощущение излишне упругой ходовой, склонной всю дорожную рябь транслировать в салон. На асфальте же, наоборот, без претензий: мягкий комфорт и нормативная жесткость. Заводских настроек вполне хватает для безопасного преодоления «ломаных» виражей, на стыке сноса оси.
|Mercedes Benz GLC 250d 4Matic 2.1 AT
|2.1 л, 204 л.с
|автоматическая, 9-ступенчатая
|0-100 - 7.6 с, 223 км/ч
|4656 x 1890 x 1639 мм
|полный
|ДТ, 5.5 л на 100 км
|3 290 000 руб
|Все характеристики
Дорожный просвет зависит от модификации: «в базе», как наш тестовый вариант, - 181 мм, с пневмоподвеской – от 147 (режим погрузки) до 227 мм. Система полного привода наделена имитацией блокировок межколесных дифференциалов посредством электроники, которая распределяет тягу между колесами в соотношении 45:55 в пользу тыльной оси. Ничего не скажу за ее работу, ибо в ходе теста не было ни задачи, ни условий засадить автомобиль. Да и подходящего офф-роуда на маршруте также предусмотрено не было. Полагаю, тут все как у стандартных представителей семейства кроссоверов: не зная броду, не суйся, где откровенно тяжело.
Салон GLC суть легковой C-Class: как в плане архитектуры, так и в плане оформления. Под козырьком щитка приборов - пара разновеликих циферблатов и цветной дисплей в центре. Схема простая и понятная. «Читаемость» приемлемая, разве что наличие большого количество рисок на шкале спидометра путает беглый взгляд. Руль 3-спицевый, ничем не выдающийся оформлением, зато обшит кожей и удобен для хвата. Проекции на лобовое стекло нет, диоды в наружных зеркалах, оповещающие о приближении машины в «мертвой зоне», также отсутствуют. Зато над водительской дверью смонтирована ручка – нынче ее встретишь далеко не на всех SUV.
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