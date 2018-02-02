Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: лови момент!
Впрочем, не будем путать Гегеля с Гоголем, а цикаду с цикутой. Знаменитый Eclipse, дебютировавший в далеком 1989-м, был 100-процентным купе и создавался с прицелом на американский рынок. Нынешний игрок – чистокровный SUV, поэтому в своем названии имеет «добавку» Cross. А на имя Eclipse, как нетрудно догадаться, у кроссовера завязаны кузовные черты купе. И третье: прежней ориентации на «штатовский» рынок нет – уже в апреле новичок заполнит собой отечественные автосалоны.
Дилеры, с которыми пообщался корреспондент 110km.ru, о машине слышали, ее ждут. Некоторые даже готовы хоть сегодня получить с вас предоплату в размере 30 000 рублей и поставить №1 в списке первых покупателей. Правда, ни продавцы, ни даже импортер до середины марта не смогут озвучить цену Eclipse Cross. Можно только предположить, что цифры окажутся где-то посередине между все теми же ASX и Outlander, что вполне резонно. Для ориентации же назовем стоимость автомобиля в Германии: от базовых 21 990 евро до «нафаршированных» 36 290 евро.
По утверждению японцев, S-AWC – это даже не технология, а целая философия, догматы которой подлежат некоторому пересмотру в ходе эволюции и развития технического прогресса. Когда-то S-AWC подразумевала подавляющее присутствие «механики» и «железа». Сегодня им на смену пришли «электронные мозги» и всевозможные датчики. Конструкция стала значительно легче и универсальнее. Повлияло ли это на такие характеристики, как надежность и долговечность? Вопрос уместный, и я с ним обратился к присутствовавшему на норвежском тест-полигоне действующему раллийному гонщику Яри Кетомаа. Горячий финский парень, что называется, «на разогреве» нашей тест-программы так искусно «отвальсировал» на льду за рулем «десятого» Lancer, что губы у нас отвисли метра на полтора. Техника владения автомобилем на льду - супер-класс, не больше ни меньше! Так вот, Яри заметил, что никаких проблем с доминированием электроники в системе полного привода не видит, более того, является полным ее адептом.
Eclipse Cross сам помогает в скользком повороте. Подходя к очередному виражу, сбрасываем скорость, начинаем поворачивать рулем, на автомобиль моментально начинает действовать т.н. разворачивающий момент. Пиктограмма на панели приборов посредством стрелок в онлайн-режиме демонстрирует происходящее, то есть куда тянут машину физические силы. В этот момент S-AWC со всем ее набором технологий начинает прикладывать тормозные усилия к внутреннему повороту колесу. Это как бы вкручивает машину в поворот и тем самым удается избежать скольжения наружу. Когда мы проходим апекс, получаем обратную связь с датчиком разворачивающего момента и датчиком гравитации (они нам рассказывают, в каком сейчас положении находится автомобиль, какие силы на него действуют). Быстро пересчитываются значения разворачивающего момента, и рассчитывается новая степень приложения торможения внутреннего колеса.
Пока лед утренний, твердый, выполнять упражнения более-менее просто – автомобиль, как уже было сказано, только в помощь. Ближе к обеду на «разогретом» голубом «кристалле» оттачивать мастерство гораздо сложнее. «Держак» хуже, и передача крутящего момента менее эффективна. Водительских навыков, как всегда, не хватает, и вот уже очередной сход с дистанции. На помощь приходит Pajero с тросом, но и он не всежильный – вытаскивает нас из снежного плена лишь с третьей-четвертой попытки.
S-AWC в любой момент готова исправить водительские огрехи в избыточном рулении, будь-то режим Auto, когда автомобиль априори переднеприводный (распределение крутящего момента зависит от сцепления с дорогой, вообще же от 80:20% до 55:45%, когда налицо максимальное проскальзывание), Snow (70:30% и 40:60%) или Gravel (80:20% и 45:55%). Многодисковая муфта автоматически перебрасывает на задние колеса столько момента, сколько требуется для избежания внештатной ситуации.
Ходовые характеристики Eclipse Cross вполне приличные. 1,5-литровый 163-сильный турбомотор неплохо тянет на «низах», что в условиях гористо-снежной местности центральной Норвегии большой плюс. Вариатор держит высокую передачу даже при тех оборотах, на которых аналогичный по литражу «атмосферник» захлебнется. Забираемся на длиннющий склон с 7-процентной крутизной на «фиксированной» 8-й передаче, на тахометре 1500 об/мин. Динамика, естественно, затухает, скорость падает, но вариатор упорно не переходит на понижающую, при этом в его звуке нет ни нотки усталости (гул начинает тревожить, когда стрелка добирается до 4000 об/мин). Нажатием на «минус» подрулевого лепестка искусственно вдыхаю в процесс движения струю свежей крови. При этом резкого ускорения нет – плавный при переключениях, CVT не шибко-то откликается на педаль акселератора, задержка при принятии решения просматривается.
|Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 МТ
|1.5 л, 163 л.с
|Механическая 6-ступенчатая
|0-100 - 10.3 с, 205 км/ч
|4405 x 1805 x 1685 мм
|передний
|АИ-95, 6.6 л на 100 км
|Все характеристики
Он (руль) - стильный и мультифункциональный, с развитыми «приливами», хорошо ложится в руки. Щиток приборов – яркий и информационный, торпедо, если так можно выразиться, выразительное, «украшенное» информационным «планшетом», симметричными дефлекторами вентиляции и органами управления климатической установки, под которыми – всегда востребованные 2 USB-гнезда. Перчаточный ящик – 2-камерный, в обоих солнцезащитных козырьках есть зеркала с подсветкой.
Раскладка салона – стандартная 5-местная. Очень хороши передние кресла: и профиль замечательно продуман и развитые валики боковой поддержки, как говорится, к месту, и интервалы регулировок достаточные. Те же добрые слова – в адрес заднего дивана: он удобен и, к тому же, настраивается по длине и углу наклона спинки. А, главное, места для коленей за спиной водителя – уйма. Подозревал, что место над головами задних седоков будет «съедать» скошенная сзади «купейная» крыша, но, оказавшись в салоне, понял, что причин так думать нет абсолютно никаких. Возможно, есть претензии в адрес обзорности через заднее стекло, рассеченное на 2 секции. Перекладина посредине, и правда, крадет часть «картинки», но тут, как я полагаю, дело привычки. Ездят же владельцы 8-го «Сивика» с аналогичным стеклом, и ничего, не жалуются.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное