27 мая 2019, 20:00
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
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Вопрос на засыпку: сколько стоит килограмм жареных гвоздей, если козырь - пика? Даже не пытайтесь угадать, это бесполезно. А вот Nissan, похоже, сумел угадать со временем вывода на рынок нового X-Trail, и потому стартовыми продажами может быть доволен – за неполные полгода россияне приобрели более 8500 машин.
«Яндекс.Авто» - это: 4-ядерный процессор, 2 гБ ОМ; 8-дюймовый сенсорный экран индукционного типа; голосовое управление; удобный интерфейс с виджетами; 4G/LTE Wi-Fi модем с предоплаченным Интернетом на один год; навигация с предустановленными картами онлайн-обновлением и пробками; онлайн-музыка; обновление карт и ПО «по воздуху»; полная интеграция с автомобилем.
Головное устройство, которое способно заменить штатную медиасистему, «Яндекс» представил в минувшем январе. В состав платформы входят несколько полезных онлайн-сервисов (музыка, навигация, погода и пр.). Камеру заднего вида придется устанавливать отдельно. В зависимости от дилерского центра, на это потребуется от 20 до 25 тыс. рублей.
Качество и эффективность функционирования платформы неплохое. К примеру, те же пробки «Яндекс» показывает в том числе в заграничном Таллинне, где мы провели пару дней на прошлой неделе. Правда, есть одно «но»: включая заднюю передачу, на 4-5 секунд экран мультимедийки оказывается не в состоянии отобразить действительность за кормой. Пугаться не стоит, дело житейское.
Nissan X-Trail
От 1.6 л, 130 л.с
Новый от 1 601 000 до 2 272 000 Р
Но в Nissan уже анонсировали скорое (в течение месяца) обновление платформы, и тогда у особо нетерпеливых не будет повода нервничать. «Живые» X-Trail с отечественной «медиа-головой» у дилеров имеются, преимущественно в комплектации LE Yandex (1 761 000-1 783 000 руб.), которая ко всему прочему подразумевает наличие полного привода и двух моторов на выбор.
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Калибровочный эффект
Бензиновые движки, напомню, те же, что были и до обновления – объемом 2 литра (144 л.с.) и 2,5 литра (171 л.с.). Как базовый MR20DD, так и его старший брат QR25DE – хорошо зарекомендовавшие себя атмосферные «четверки»: тяговитые, не сильно шумные, непрожорливые. Разница в цене агрегатов – порядка 100 000 руб. При этом 2-литровый мотор оказывается на 0,5-1 л/100 км экономичнее (7,1-7,6 л /100 км против 8,3-8,5 литра) и на полторы секунды медленнее в плане разгонной динамики. Но, если чисто по ощущениям, большого проигрыша «младшенький» не выказывает – он так же, как и 171-сильный собрат, охотно выполняет команды акселератора и устремляет седоков в «светлые дали».
В ходе планового обновления осуществлена более ранняя калибровка гидротрансформатора (2-литровый двигатель), в результате чего удалось добиться лучших параметров по линейности разгона и отклику акселератора. А слегка откалиброванный вариатор теперь обеспечивает натуральную имитацию переключения передач – в духе классического «автомата», без прежней «резиновости», когда на тахометре высокие обороты, а автомобиль, пардон, «тошнит».
Интеллектуальные системы X-Trail: RCTA — система обнаружения препятствий при езде задним ходом. Дальность действия – около 20 метров в каждую сторону. При появлении ТС в зоне действия системы загорается лампочка на передней стойке, звучит зуммер; TPMS – технология мониторинга давления в шинах; FEB – технология остановки перед препятствием; AFS - адаптивные фары головного света; электропривод двери багажника с системой hands free, 4 способа открывания двери.
Летние "скорпионы" вместо "всесезонок"
Автомобиль тихий. Его напичкали всевозможными матами и виброгасителями, и это, что называется, «в коня корм». Если мешающие вам звуки и раздаются, то преимущественно на больших скоростях или от шин. Прежние «всесезонки» в типоразмерах R18 и R19 уступили место летним моделям – лучше информативность и сцепление с дорогой. С заводского конвейера машины съезжают «обутыми» в Pirelli Scorpion Verde импортного производства. Российское предприятие компании не смогло обеспечить надлежащие ТТХ под настройки X-Trail с колесами 225/55 R19 и 225/60 R18. Шины недешевые (9-10 тыс. руб. и 7-8 тыс. руб. соответственно), но достойные 1,6-тонного вседорожника.
В «подполе» багажника может храниться как полноценная «запаска», так и докатка – все зависит от комплектации. Опыт продаж первых месяцев говорит о том, что стандартное запасное колесо, как правило, на тех машинах, что ездят на 17-х «катках». Это комплектации от XE+ до SE+, особо любимые в российских регионах, где автомобилисты перемещаются преимущественно за городом и на дальние расстояния. Владельцы X-Trail из обоих столичных мегаполисов и ряда других крупных городов, отличающихся развитой сетью шиномонтажных мастерских, предпочитают колеса покрупнее, к тому же, с ними кроссовер смотрится солиднее. Посему в багажниках версий SE Top и LE Top чаще всего обнаруживаются докатки.
В последнем случае мы имеем дело с более объемистым (+40 литров) грузовым отсеком, который обеспечивается трансформацией нижней полки. Если в нише полноценная «запаска», появляется т.н. формовый ковер, в котором можно хранить разного рода мелочевку, скажем, 0,5-литровую банку с маслом, щетки, ветошь, перчатки и т.п. Полезная фишка – салазки, по которым вперед-назад ползает задний диван. Помнится, такое решение было на компактном Nissan Note, и оно себя оправдало на все 100%. У X-Trail аналогичная схема, посему «лишние» 15 см свободного хода кресел – настоящая ода свободе.
Жестче не значит некомфортно
|Nissan X-Trail XE+ 2.0 CVT 4x4
|2 л, 144 л.с
|вариатор
|0-100 - 12.1 с, 180 км/ч
|4643 x 1820 x 1695 мм
|полный
|АИ-95, 7.5 л на 100 км
|1 639 000 руб
|Все характеристики
Если не гнать там, где это необоснованно, да входить в поворот с правильной и своевременной загрузкой передней оси, большого дискомфорта не выкажут и 19-е «скорпионы». В подстраховку им более жесткие (+ 2 мм), чем прежде, стабилизаторы поперечной устойчивости, благодаря которым уменьшились крены в поворотах. При этом чтобы обеспечить надлежащий уровень ездового комфорта и максимальное гашение ударов со стороны дороги, жесткость пружин уменьшили на один шаг. Рулевая колонка обрела более жесткий рулевой вал (шлицы стали более мелкими), а откалиброванный электроусилитель позволяет на малых углах доворачивать руль до центрального положения.
Фирменный полный привод ALL Mode 4x4i остался неприкасаемым, что, пожалуй, верно. В нормальных условиях движения автомобиль является переднеприводным, а как только электроника заприметит проскальзывание одного из колес, моментально начинается передача определенного количества тяги на задние колеса посредством автоматической муфты в заднем мосту. Доплата за все 4 ведущих колеса составляет порядка 90 000 рублей.
Чтобы все это «хозяйство» работало как следует, пришлось добавить мощности генератору (180А). Правда, оговоримся, что речь идет только о бензиновых версиях 2 и 2,5 литра. Использование генератора с «дорестайлинговыми» характеристиками бессмысленно – просто не потянет. Новый генератор стоит около 32 000 рублей, работы по его замене оценены дилерами в 7,5 – 8 тыс. руб. Вообще, стоимость техобслуживания Nissan X-Trail, образно говоря, гуманная, но только если мы говорим о ТО1 и ТО3 (11,5 – 12 тыс. руб.). ТО2, в свою очередь, обходится в ощутимые 22 тыс. руб. «Живых» машин на дилерских площадках полно – есть из чего выбрать, в том числе по цветовым решениям и рисункам колесных дисков.
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Отзывы по теме
Компания Nissan было одной из тех компаний, которая пошла в све время на смелый эксперимент. Они выпустили то, что мы сейчас называем кроссовером или "паркетником" под названием X-Trail, который до сих пор пользуется бешеной популярностью и совсем недавно пережил первыйв своей жизни рестайлинг. Для кого ...
автор статьи не заслуженно забыл про форд "ескейп", "маверик" лично пользуюсь последним 14 лет, авто достойное похвалы!!!!
Если мощности наращивают, значит проблем в реализации нет. Нормально они продаются. Особенно, что касается кроссоверов. Обратите внимание как-нибудь, сколько их катается. Замечу, не мало.
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