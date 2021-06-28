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28 июня 2021, 18:26

Тест-драйв нового Hyundai Tucson: близкий космос

Кроссоверу Hyundai Tucson в этом году стукнуло аккурат как выпускнику средней школы. Первые машины появились в нашей стране в марте 2004-го. Старт оказался резким: уже через год продажи достигли 12 606 ед., и на тот момент автомобиль вышел в лидеры среди SUV марки.
Фото: Hyundai
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
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Фото: Hyundai

От простого к престижному

Tucson стал первым компактным кроссовером Hyundai. Его изначально ориентировали на широкую потребительскую аудиторию. Правда, в первую очередь стремились насытить родной корейский рынок плюс Соединенные Штаты. Но дело быстро пошло в гору, и автомобиль пришелся по душе европейским ценителям SUV. Есть спрос – почему бы не распрощаться с ролью откровенного «бюджетника»? Шаг за шагом, и со временем Tucson стал куда более престижным, чем при рождении.

Первый вариант автомобиля делил платформу с Kia Sportage II поколения. Он получился вполне удачным, разве что в анфас смахивал на Santa Fe. Правда, схожесть мозолила глаза недолго, до того самого момента, когда на рынок вышла свежая генерация «Санты». Покинув конвейер, Tucson продолжительное время пользовался спросом на рынке «б/у». Сегодня подержанных машин немного, все преимущественно 2006-2008 г.в. Ценник – от 400 до 650 тыс. руб., пробеги – от 110 тыс. км до 270 тысяч.

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Во II поколении автомобиль, ориентированный на европейские рынки, включая Россию, переименовали в ix35. Это было совсем недавно, в 2010-м, и многие из нас его хорошо помнят. В третьем воплощении (2015 год) корейцы решили вернуть кроссоверу имя Tucson, но не стали скрывать, что предназначают его городским жителям с достатком выше среднего. А потому сделали его крупнее, изящнее, мощнее и технологичнее.

«Параметрическая динамика»

Четвертый релиз кроссовера, тот, что появился в дилерских салонах в эти дни, недвусмысленно продолжает курс предыдущего поколения, и для этого достаточно ознакомиться с прейскурантом (1 869 000 – 2 999 000 рублей), а попутно взглянуть на него опытным взглядом. «Космос! - заявил представитель Центра беспилотных технологий, на дроновую площадку которого мы завернули в ходе тест-драйва под Екатеринбургом. – Не иначе пришелец из другой галактики».

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос

Это он про «двухэтажное лицо» автомобиля, которое и, правда, выделяет Tucson не только из модельной линейки Hyundai, но и подчеркивает дизайнерское преимущество перед целой грядкой «воинствующих» конкурентов. Основа - трапециевидная решетка радиатора с «параметрическим» рисунком - в нее самобытно вписаны полупрозрачные ДХО, загорающиеся только во включенном состоянии. Основным же фарам определено место чуть ниже, по краям бампера.

Hyundai Tucson
От 2 л, 186 л.с
Новый от 1 754 000 до 3 717 000 Р

Фирменный стиль оформления Tucson IV назвали Parametric Dynamics, но он, в общем-то, не откровение, его уже примерили на себе Elantra и Grandeur. Согласитесь, и тот, и другой получились броскими. В общем профиле Tucson «межполетных» анфасных ноток нет, но автомобиль все равно выглядит нарядно. Чего стоят одни лишь «прямоугольные» вырезы колесных арок – точь-в-точь как у представителя другой известной азиатской компании. Колеса – от R17 до R19, причем, в зависимости от модификации, у них на 1,5-2 см выросла высота профиля. Боковины четко очерчены сложными и резкими линиями – в Hyundai говорят, что этим они напоминают огранку драгоценного камня. Возможно, так оно и есть, но ребятам кузовного сервиса, если что, придется проявить максимум мастерства.

Задняя оптика под стать передней - содержит полускрытые треугольные элементы, которые также видны только во включенном состоянии. Они соединены между собой светодиодной полосой, визуально увеличивающей дверцу багажника. Эмблема марки помещена под стекло, а «дворник» интегрирован в задний спойлер. Поворотники посажены ниже привычного, и насколько такое решение хорошо просматривается в тесном потоке, вопрос не праздный.

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос

Кузов может иметь двухцветную окраску с контрастной крышей, при этом на выбор предложено 8 вариантом его окраски: White Cream, Shimmering Silver, Titan Gray, Crimson Red, Deep Sea, Silky Bronze, Amazon Gray и Phantom Black.

Стекло, тачскрин, планшет

России достался удлиненный (до 4630 мм) вариант Tucson (+150 мм к прежней версии), и это неплохо, ибо внутри стало заметно больше места. Какой параметр измерения не возьми (от запаса пространства по ногам до ширины на уровне плеч) – везде «плюс» к прежнему поколению. Больше нынче умещается и в багажнике: если недавно под завязку сюда укладывалось до 488 литров различного скарба, то сегодня 539-582 литра (верхняя цифра – при наличии докатки).

Оформление салона, что называется, в духе времени. И речь не столько о хороших материалах отделки (есть даже тканевые вставки на передней панели) и 64 цветах контурной подсветки на выбор, сколько о технологичности воплощенных решений. Так и тянет произнести слово «революция», но опасаюсь упреков в максимализме. При этом чего стоит одна лишь замена традиционного козырька приборов на планшет диагональю 10,25 дюйма. Да, он идет не с «базы», но у «соперников» его пока что нет. Удобное решение? Вполне. Во всяком случае привыкать к нему не пришлось ни секунды: сел, посмотрел на показания – и поехал.

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос

Телематический сервис Bluelink открывает множество опций взаимодействия с автомобилем. Дистанционный запуск двигателя, прогрев салона до нужной температуры, включение подогрева сидений и лобового стекла, информация о текущем состоянии автомобиля – все это и многое другое доступно прямо на экране смартфона. Кроме того, в мобильном приложении можно найти интересующую точку маршрута и передать ее напрямую в бортовую навигационную систему.

В тех же верхних комплектациях доступен кнопочный пульт управления трансмиссией, что на высоком центральном тоннеле. Схема знакома нам по Palisade и Santa Fe New, поэтому теряться в ее обслуживании не пришлось. Одна характеристика: удобно. Широкая центральная консоль – сплошное стекло с сенсорными кнопками и большой (10,25 дюйма, как в наших тестовых автомобилях) тачскрин.

Никаких тебе перегрузов кнопками, как это было на машинах марки раньше, ни странной формы выштамповок, «завязывающих в узел» внутренний дизайн, нет и в помине – все чинно, плавно и, можно сказать, интеллигентно. Другой момент, все же не хватает нескольких физических клавиш управления из числа тех, которыми пользуешься на ходу часто и регулярно. Как мне кажется, можно было и моде отдать дань, и сохранить функциональность, прибегнув к дублированию.

Фишка Tucson 2021 – телематика Bluelink, доступная на «автоматических» версиях, начиная с комплектации Family. Она предоставляет выход в Интернет и удаленный доступ со смартфона. Продвинутым хлопцам технология явно придется по душе - у нас полно людей, кто в скором времени, пардон, будет и щи варить, прибегая к «ручному» гаджету. Чего уж говорить про возможность настроить с телефона климат, активировать вентиляцию передних кресел или загрузить навигацию. Как водится, автопроизводитель анонсирует бесплатное подключение к сервису в течение ближайших 3 лет.

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос

Вне асфальта и в грязи

Свежий Tucson построен на новой платформе N3, при этом ее архитектура не претерпела серьезных изменений: спереди — классика жанра в виде McPherson, сзади — многорычажная конструкция. Предусмотрен выбор между пассивными и адаптивными амортизаторами. Рулевая система - это механизм реечного типа, дополненный электроусилителем с варьируемыми характеристиками. Управляемость, которую дарит вся эта комбинация, можно охарактеризовать как «средний уровень +». Руль с оригинально размещенными спицами легкий, при этом практически всегда ощущается уверенная обратная связь с колесами. Разве что на размытом грязевом проселке посетили чувства, что не всегда точно и четко контролируешь машину.

У полноприводных версий (HTRAC) среди режимов ездовой электроники есть внедорожные установки Mud, Sand и Snow. Система полного привода реализована по проверенной схеме – за отбор момента на задние колеса отвечает электрогидравлическая муфта Magna, которая четко регулирует количество тяги на передней и задней осях. В простых условиях распределение момента меняется в диапазоне до 60:40, при этом муфту можно замкнуть принудительно, разделив момент между колесами в равных долях.

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: А. Степанов

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: А. Степанов

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: А. Степанов

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Изображение загружается

Фото: Hyundai

Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос
Тест драйв нового Hyundai Tucson близкий космос

На сухой гребенке Tucson ведет себя выше всяких похвал – подвеска мягко (на уровне эластичности) отрабатывает все неровности, причем, что удивительно, за многие «внеасфальтовые» километры мы ни разу ее не пробили.

Hyundai Tucson Visioner 2.0d AT 4x4
2 л, 186 л.с
автомат 8
0-100 - 9.4 с, 201 км/ч
4630 x 1865 x 1665 мм
полный
ДТ, 6.3 л на 100 км
2 999 000 руб
Все характеристики

В грязевых условиях (спасибо ливню) автомобилю на порядок тяжелее, чай, не внедорожник в классическом понимании этого определения. К тому же, раз за разом бились защитой картера о нечто твердое, не видимое глазу. Через пару сотен метров «19-е» и совсем не внедорожные колеса в момент обросли мокрой землей и глиной, удержать их курс рулем при тотальном соскальзывании было непросто. Однако на выручку пришла завидная тяговитость (416 Нм) 186-сильного дизеля. Прибегая к правильному педалированию, удалось-таки вывезти автомобиль на более-менее твердую поверхность.

Моторы: все прошли через модернизацию

На трассе 2-литровый дизель - наиболее сбалансированный вариант, который порадует и упорным натиском, и относительно неплохим ускорением после 100 км/ч. Для этого у него есть технические возможности. Агрегат - из фирменной серии Smartstream. Для нового Tucson его слегка обновили: установили, как и на Santa Fe, алюминиевый блок, внедрили новый ТНВД на 2200 бар, а в новой головке блока и на балансирных валах использовали распределительные и балансирные валы с игольчатыми подшипниками, благодаря чему удалось снизить трение.

Smartstream D2.0 откровенно понравился. Причем, несколько больше 2,5-литрового 190-сильного атмосферника той же серии: он «игривее», тяговитее и тише. Мотор доступен только в сочетании с 8АКП и полным приводом HTRAC. Самая доступная версия стоит 2 519 000 руб. Если предпочесть ту же комбинацию, но с бензиновым Smartstream G2.5, можно сэкономить 100 тысяч. При этом и там, и там будет третья по ранжиру комплектация Lifestyle.

Smartstream G2.5 имеет 8 форсунок: 4 – распределенный впрыск, 4 – непосредственный. При старте используется технология GDI (непосредственный впрыск), на холостом ходу и в зоне средних нагрузок – MPI (распределенный), при нагрузках ближе к высоким - комбинированный и на высоких – только GDI. На впуске установлен электронный фазовращатель – это позволило добиться широкого диапазона настроек. Улучшена система охлаждения, впускной коллектор интегрирован в ГБЦ, следовательно, эффективнее отводится тепло от камеры сгорания. В поршне есть галерея (проточка), где происходит его охлаждение снизу.

Есть и третий мотор, которого на тесте, увы, не было, – базовый Smartstream G2.0. Он сочетается как с полным приводом, так и с передним. Причем его можно заказать в том числе в четвертой комплектации Prestige по цене 2 499 000 рублей (с HTRAC). В конструкции силового агрегата изменился алгоритм потока охлаждающей жидкости – применен электронный термостат, разделяющий потоки внутрь и на печку, на малый круг и на большой. Масляный насос приводится цепью и отныне он переменной производительности. Модернизирован ГРМ: клапан управления фазовращателем вставлен в болт, но поскольку на впуске большой диапазон настроек, использована блокировка в среднем положении. Это необходимо для того, чтобы запустить холодный автомобиль.

До морозов еще далеко, а машины уже в дилерских центрах. Будет небезынтересно посмотреть, как примет новинку потребитель и как отреагируют конкуренты. Повод для некоей их нервозности новый Hyundai Tucson дал…

Упомянутые модели: Hyundai Tucson (от 1 209 900 Р)
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