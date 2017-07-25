Тест-драйв нового Kia Rio: естественный отбор
Дизайнеры Kia с ним солидарны, и в IV поколении сделали седан Rio более солидным. Знаю, что далеко не всем обновленный экстерьер пришелся по нраву, но то, что бестселлер стал серьезнее, неоспоримо. Об этом, кстати, говорят и «повзрослевшие» размеры автомобиля: относительно предшественника + 23 мм в длину (4 400 мм), +40 мм в ширину и +30 мм в «растяжке» колесной базы. Какие-нибудь считанные миллиметры, и Rio полоснет скальпелем материю следующего по ранжиру сегмента. Все растет, все изменяется, таковы негласные правила рынка.своего извечного визави – Hyundai Solaris, и «земляку», представляющему цвета материнского концерна, не помогло даже недавнее (зимнее) обновление, на что в Hyundai сильно рассчитывали. Не обернется ли нынешняя смена имиджа Rio точно такой же гримасой судьбы?
Менеджеры столичного офиса Kia об этом, естественно, не думают. Мысли – о другом, о светлом. Здесь искренне полагаются на удачно проведенные испытания Rio IV, которые прошли в предгорьях Кавказа и среди сопок Мурманской области. Рекламации в ходе тестов, говорят, были, но все замечания были моментально учтены еще до постановки автомобиля на конвейер.
Сами комплектации, кстати, стали интереснее с точки зрения насыщенности. Появились кожаные кресла (что в сегменте B+ не встречается), теплые опции (греется все, что можно нагреть), сдвигающийся подлокотник, контроль давления воздуха в шинах, 7-дюймовый дисплей, а также «интеллектуальная», как ее называют в Kia, система открывания крышки багажника. Срабатывает эта технология весьма необычно: надо лишь подойти к корме автомобиля с ключом в руках/кармане и постоять 3-4 секунды. «Сим-сим» и откликнется. Багажник, по меркам сегмента, не рекордный, но и не сиротский – 480 литров в «походном» состоянии. В нише под фальшполом – полноразмерное запасное колесо да набор расходных инструментов. А вот номерной знак так и просится на крышку багажника, а то на ней как-то пусто, словно чего-то не хватает. Висеть на бампере, у самой земли, откровенно говоря, не самое лучше место.
Некоторые вопросы есть к динамике автомобиля. В распоряжении нашего экипажа двое суток был 1,6-литровый 123-сильный экземпляр. Под капотом все тот же агрегат Gamma, что и был до сих пор, правда, в Kia утверждают: его слегка модернизировали в угоду эластичности. Крутящий момент сместился в зону более высоких оборотов, и теперь максимальные 156 Нм (было 155 Нм) развиваются не на 4 200 об/мин, как раньше, а на 4 500-4 850 об/мин. Против заводских замеров, естественно, не попрешь, однако, особой разницы в поведении, как нас заверяли на пресс-конференции менеджеры столичного офиса компании, заметить не удалось. «Четверка», как и прежде, показывает характер в верхней половине шкалы тахометра.
За распределение момента от движка к колесам по-прежнему отвечает 6-скоростная АКПП, которую слегка перенастроили. Для заложенных в ее конструкцию ТТХ работает она вполне сносно и, что очень важно, «бесшовно». Задумчивость, безусловно, присутствует, и на обгонах с подъемами лучше подстраховываться заранее, прибегая к услугам кик-дауна. Как только приучишь себя к правильной работе с газом (аккуратно и дозировано, продавливая педаль и скидывая по 1-2 ступени), считай, полдела сделано. Альтернатива – ручной режим. Он неплох.
|KIA Rio Prestige 1.6 AT
|1.6 л, 123 л.с
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|0-100 - 11.2 с, 192 км/ч
|4400 x 1740 x 1470 мм
|передний
|АИ-92, 6.6 л на 100 км
|899 900 руб
|Все характеристики
Rio базируется на переднеприводной «тележке», а ее конструкция использует приличный процент стали высокопрочных сортов. Передние колеса «держатся» за несущую систему посредством McPherson, задняя схема – полузависимая, с упругой балкой. На той и другой осях – гидравлические амортизаторы и поперечные стабилизаторы. Передвижение в условиях неспешного Крестовского острова первыми же ударами о «лежачие полицейские» заставило вспомнить о такой врачебной специальности, как мануальный терапевт. Прохождения этих искусственных неровностей отдавались резкими подпрыгиваниями коллеги на заднем диване.
Однако последующее времяпровождение в автомобиле затмило первоначальные впечатления – подвеска «всеядно» отрабатывала неровности областного асфальта и ближайшей к нему гравийки. Уличить ее в неадекватном и дискомфортном режиме работы не выдалось ни единого шанса. Разве что озвученный тип шин на откровенно мокрой дороге разрешал иногда подвеске «отпускать вожжи» и отправлять кузов небольшой крен. У руля почти четкий «ноль», легкость на прямом курсе и некоторая тяжесть в осуществлении поворотов. Тормоза с дисковыми механизмами «по кругу» информативны и в меру точны. На свои деньги, как говорят в народе, автомобиль «тянет».
Представители компании все же не на Луне пребывают, видят, что базовый ценник на Rio проигрывает всем одноклассникам, включая часто упоминаемый Solaris. Поэтому предоставили журналистам свой расклад по комплектациям, сделав упор на самой ходовой, средней ценовой версии Comfort (123 л.с., 6АКПП, 794 900 рублей). По «изысканиям» маркетологов Kia, в сравнительных комплектациях представитель Hyundai обходится в сумму 819 900 рублей, то есть на 2% дороже. Skoda Rapid получается «обременительнее» на 9%, и только VW Polo Sedan выигрывает 1%, но этот немецкий хлопец из Калуги не менял своего фасончика добрые 7 лет. Остается еще Vesta, самая доступная в сегменте, но о ней особый разговор.
Поскольку Kia Rio рождается на том же заводе, что и Solaris, гамма цветовых решений для родственников идентична – 7 оттенков, из которых 4 новые. В Kia, конечно же, говорят о непростом времени, когда, дескать, приходится идти на компромиссы и много что унифицировать, но это не более чем слова. Да и потребителю это неважно. При любом раскладе почти каждый третий Rio в РФ продается в белом «пиджачке», а за другие цвета доплата не практикуется.
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