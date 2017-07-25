25 июля 2017, 19:41

Тест-драйв нового Kia Rio: естественный отбор

Даже если у вас в офисе никто не придерживается дресс-кода, оденьтесь построже: это дисциплинирует и настраивает на рабочий лад. Не случайно Йозеф Гайдн каждое утро надевал парадный камзол и шёл в соседнюю комнату сочинять музыку. Композитор полагал, что домашняя одежда мешает творчеству.
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Тест-драйв нового Kia Rio: естественный отбор KIA Rio

Дизайнеры Kia с ним солидарны, и в IV поколении сделали седан Rio более солидным. Знаю, что далеко не всем обновленный экстерьер пришелся по нраву, но то, что бестселлер стал серьезнее, неоспоримо. Об этом, кстати, говорят и «повзрослевшие» размеры автомобиля: относительно предшественника + 23 мм в длину (4 400 мм), +40 мм в ширину и +30 мм в «растяжке» колесной базы. Какие-нибудь считанные миллиметры, и Rio полоснет скальпелем материю следующего по ранжиру сегмента. Все растет, все изменяется, таковы негласные правила рынка.

KIA Rio
Выпускается с 2001 г.
Новый от 669 900 до 989 900 Р
Объявлений: 6737
Отзывов: 7
Rio III чувствовал себя в России словно щука, брошенная в реку. В период с 2010 года по наши дни россияне сообща приобрели более 580 000 ед. С таким «урожаем» корейцам никак не приходится сожалеть о том, что однажды решились обеспечить модели российскую производственную прописку. В начале 2017-го Rio на полном ходу обскакал своего извечного визави – Hyundai Solaris, и «земляку», представляющему цвета материнского концерна, не помогло даже  недавнее (зимнее) обновление, на что в Hyundai сильно рассчитывали. Не обернется ли нынешняя смена имиджа Rio точно такой же гримасой судьбы?  

Менеджеры столичного офиса Kia об этом, естественно, не думают. Мысли – о другом, о светлом. Здесь искренне полагаются на удачно проведенные испытания Rio IV, которые прошли в предгорьях Кавказа и среди сопок Мурманской области. Рекламации в ходе тестов, говорят, были, но все замечания были моментально учтены еще до постановки автомобиля на конвейер.

 
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Прежний 43-литровый топливный бак уступил место более вместительному 50-литровому, бачок омывателя добавил несколько сотен граммов и теперь в него можно влить 4,6 литра технической жидкости. ГУР канул в Лету, пав на лопатки перед электроусилителем, который, как известно, обеспечивает более точную управляемость. Угол наклона задних стоек амортизаторов уменьшился с 25 до 8,4 град., придав поведению автомобиля большую стабильность. А угол кастора передней подвески, наоборот, добавил полградуса - с 4,1 до 4,6 град. Теперь автомобиль ведет себя чуть устойчивее на прямой и отзывчивее в виражах.

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Внедрение дополнительного уплотнителя центральной стойки и нанесение второго слоя шумоизоляции на колесные арки – пример конкретных работ в угоду звуковому комфорту обитателям интерьера. Правда, как мне показалось в ходе недавнего теста, эталонной тишины внутри по-прежнему нет. Виной тому не самые удачные «16-е» колеса Nexen, устанавливаемые на дорогие комплектации Rio. Почти уверен, что в «обувке» R15 Kumho, доступной на «ранних» комплектациях, седан едет тише.

Сами комплектации, кстати, стали интереснее с точки зрения насыщенности. Появились кожаные кресла (что в сегменте B+ не встречается), теплые опции (греется все, что можно нагреть), сдвигающийся подлокотник, контроль давления воздуха в шинах, 7-дюймовый дисплей, а также «интеллектуальная», как ее называют в Kia, система открывания крышки багажника. Срабатывает эта технология весьма необычно: надо лишь подойти к корме автомобиля с ключом в руках/кармане и постоять 3-4 секунды. «Сим-сим» и откликнется. Багажник, по меркам сегмента, не рекордный, но и не сиротский – 480 литров в «походном» состоянии. В нише под фальшполом – полноразмерное запасное колесо да набор расходных инструментов. А вот номерной знак так и просится на крышку багажника, а то на ней как-то пусто, словно чего-то не хватает. Висеть на бампере, у самой земли, откровенно говоря, не самое лучше место.

 
6
фото
  
Второй ряд сидений складывается в пропорции 2:3, правда, ровной площадки все равно не добиться. Откидной подлокотник на заднем диване отсутствует. На «галерке» – без особого шика, зато свободно, к тому же, у дивана вполне удобные формы. Кресло для водителя – с оптимальным профилем и приличными интервалами регулировок (подогрев за дополнительную денежку). Устроить себя на рабочем месте можно быстро и беспроблемно. Аккуратная сборка, относительно неплохие материалы и в целом продуманная эргономика – этого у «четвертого» Rio не отнять.

Некоторые вопросы есть к динамике автомобиля. В распоряжении нашего экипажа двое суток был 1,6-литровый 123-сильный экземпляр. Под капотом все тот же агрегат Gamma, что и был до сих пор, правда, в Kia утверждают: его слегка модернизировали в угоду эластичности. Крутящий момент сместился в зону более высоких оборотов, и теперь максимальные 156 Нм (было 155 Нм) развиваются не на 4 200 об/мин, как раньше, а на 4 500-4 850 об/мин. Против заводских замеров, естественно, не попрешь, однако, особой разницы в поведении, как нас заверяли на пресс-конференции менеджеры столичного офиса компании, заметить не удалось. «Четверка», как и прежде, показывает характер в верхней половине шкалы тахометра.

За распределение момента от движка к колесам по-прежнему отвечает 6-скоростная АКПП, которую слегка перенастроили. Для заложенных в ее конструкцию ТТХ работает она вполне сносно и, что очень важно, «бесшовно». Задумчивость, безусловно, присутствует, и на обгонах с подъемами лучше подстраховываться заранее, прибегая к услугам кик-дауна. Как только приучишь себя к правильной работе с газом (аккуратно и дозировано, продавливая педаль и скидывая по 1-2 ступени), считай, полдела сделано. Альтернатива – ручной режим. Он неплох.

 
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KIA Rio Prestige 1.6 AT
1.6 л, 123 л.с
Автоматическая, 6-ступенчатая
0-100 - 11.2 с, 192 км/ч
4400 x 1740 x 1470 мм
передний
АИ-92, 6.6 л на 100 км
899 900 руб
Все характеристики
В силовой гамме Rio есть еще новый 1,4-литровый Kappa с 2 фазовращателями (на впуске и выпуске) «о 100 силах» (-7 «лошадей» к предыдущей версии) и 132 Нм крутящего момента (-3 Ньютон-метра) при 4 000 об/мин. Оседлать такого жеребца в рамках только что прошедшего тест-драйва не подфартило, но, думаю, у нас все впереди.

Rio базируется на переднеприводной «тележке», а ее конструкция использует приличный процент стали высокопрочных сортов. Передние колеса «держатся» за несущую систему посредством McPherson, задняя схема – полузависимая, с упругой балкой. На той и другой осях – гидравлические амортизаторы и поперечные стабилизаторы. Передвижение в условиях неспешного Крестовского острова первыми же ударами о «лежачие полицейские» заставило вспомнить о такой врачебной специальности, как мануальный терапевт. Прохождения этих искусственных неровностей отдавались резкими подпрыгиваниями коллеги на заднем диване.

Однако последующее времяпровождение в автомобиле затмило первоначальные впечатления – подвеска «всеядно» отрабатывала неровности областного асфальта и ближайшей к нему гравийки. Уличить ее в неадекватном и дискомфортном режиме работы не выдалось ни единого шанса. Разве что озвученный тип шин на откровенно мокрой дороге разрешал иногда подвеске «отпускать вожжи» и отправлять кузов небольшой крен. У руля почти четкий «ноль», легкость на прямом курсе и некоторая тяжесть в осуществлении поворотов. Тормоза с дисковыми механизмами «по кругу» информативны и в меру точны. На свои деньги, как говорят в народе, автомобиль «тянет».

 
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По итогам первого полугодия 2017-го, доля бренда Kia в России составляет 11,9% (1 место среди всех иностранных автобрендов). При этом в 2016-м при сохранении все того же лидерства доля была чуть меньше – 10,6%. А еще 9 лет назад (в 2008-м) компания находилась лишь на «общекомандной» 11 строчке с долей 3%. В настоящее время сегмент «B+» в стране – это 36% всего рынка новых машин. Доля бестселлера Rio – 19%.
А что это за народ, который готов не только обсуждать новинку, но и реально пополнять ряды ее потребителей? В Kia говорят, прежде всего, об аудитории в возрасте 25-30 лет, особо подчеркивая, что клиент Rio лет на 5 моложе покупателя соплатформенного Solaris. Это менее семейный, если так можно выразиться, покупательский срез, зачастую без детей. Способен ли такого рода потребитель «переварить»  первоначальную цену в 669 900 рублей, пусть даже подразумевающую наличие кондиционера, электропривода, подогрева зеркал и «музыки»? Ответа пока нет. Старт продаж намечен на 1 августа, хотя заказы уже принимаются.

Представители компании все же не на Луне пребывают, видят, что базовый ценник на Rio проигрывает всем одноклассникам, включая часто упоминаемый Solaris. Поэтому предоставили журналистам свой расклад по комплектациям, сделав упор на самой ходовой, средней ценовой версии Comfort (123 л.с., 6АКПП, 794 900 рублей). По «изысканиям» маркетологов Kia, в сравнительных комплектациях представитель Hyundai обходится в сумму 819 900 рублей, то есть на 2% дороже. Skoda Rapid получается «обременительнее» на 9%, и только VW Polo Sedan выигрывает 1%, но этот немецкий хлопец из Калуги не менял своего фасончика добрые 7 лет. Остается еще Vesta, самая доступная в сегменте, но о ней особый разговор.

Поскольку Kia Rio рождается на том же заводе, что и Solaris, гамма цветовых решений для родственников идентична – 7 оттенков, из которых 4 новые. В Kia, конечно же, говорят о непростом времени, когда, дескать, приходится идти на компромиссы и много что унифицировать, но это не более чем слова. Да и потребителю это неважно. При любом раскладе почти каждый третий Rio в РФ продается в белом «пиджачке», а за другие цвета доплата не практикуется.

 
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В преддверии старта продаж обновленного варианта 110km.ru обзвонил дилеров и установил, что на их  площадках еще присутствуют единичные экземпляры машин III поколения. Причем, хэтчбеков больше. Так что, любителям данного типа кузова придется подсуетиться, поскольку в новом исполнении Rio пятидверных вариантов не предусмотрено. 

Иван Братуха Фото автора и Kia
Тест-Драйвы Киа Рио

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Отзывы по теме
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новая KIA RIO, не заводится даже при -10. Несколько попыток убили стартер. в автосервисе заменили его, но через 2 для снова не цепляеи при -21, тоже на следующий день при -14. Хотя ремонт гарантийный, но доставка в сервис обходится в 2000 т это каждую неделю! Полное расстройство. всего 3 месяца эксплуатации ...
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Тест-драйв нового Kia Rio: естественный отбор
Дизайнеры Kia с ним солидарны, и в IV поколении сделали седан Rio более солидным. Знаю, что далеко не всем обновленный экстерьер пришелся по нраву, но то, что бестселлер стал серьезнее, неоспоримо. Об этом, кстати, говорят и «повзрослевшие» размеры автомобиля: относительно предшественника + 23 мм в длину (4 400 мм), +40 мм в ширину и +30 мм в «растяжке» колесной базы. Какие-нибудь считанные миллиметры, и Rio полоснет скальпелем материю следующего по ранжиру сегмента. Все растет, все изменяется, таковы негласные правила рынка.{{model_620}} Rio III чувствовал себя в России словно щука, брошенная в реку. В период с 2010 года по наши дни россияне сообща приобрели более 580 000 ед. С таким «урожаем» корейцам никак не приходится сожалеть о том, что однажды решились обеспечить модели российскую производственную прописку. В начале 2017-го Rio на полном ходу обскакал своего извечного визави – Hyundai Solaris, и «земляку», представляющему цвета материнского концерна, не помогло даже  недавнее (зимнее) обновление, на что в Hyundai сильно рассчитывали. Не обернется ли нынешняя смена имиджа Rio точно такой же гримасой судьбы?   Менеджеры столичного офиса Kia об этом, естественно, не думают. Мысли – о другом, о светлом. Здесь искренне полагаются на удачно проведенные испытания Rio IV, которые прошли в предгорьях Кавказа и среди сопок Мурманской области. Рекламации в ходе тестов, говорят, были, но все замечания были моментально учтены еще до постановки автомобиля на конвейер. {{gallery_911}} Прежний 43-литровый топливный бак уступил место более вместительному 50-литровому, бачок омывателя добавил несколько сотен граммов и теперь в него можно влить 4,6 литра технической жидкости. ГУР канул в Лету, пав на лопатки перед электроусилителем, который, как известно, обеспечивает более точную управляемость. Угол наклона задних стоек амортизаторов уменьшился с 25 до 8,4 град., придав поведению автомобиля большую стабильность. А угол кастора передней подвески, наоборот, добавил полградуса - с 4,1 до 4,6 град. Теперь автомобиль ведет себя чуть устойчивее на прямой и отзывчивее в виражах. {{material_109407}} Внедрение дополнительного уплотнителя центральной стойки и нанесение второго слоя шумоизоляции на колесные арки – пример конкретных работ в угоду звуковому комфорту обитателям интерьера. Правда, как мне показалось в ходе недавнего теста, эталонной тишины внутри по-прежнему нет. Виной тому не самые удачные «16-е» колеса Nexen, устанавливаемые на дорогие комплектации Rio. Почти уверен, что в «обувке» R15 Kumho, доступной на «ранних» комплектациях, седан едет тише. Сами комплектации, кстати, стали интереснее с точки зрения насыщенности. Появились кожаные кресла (что в сегменте B+ не встречается), теплые опции (греется все, что можно нагреть), сдвигающийся подлокотник, контроль давления воздуха в шинах, 7-дюймовый дисплей, а также «интеллектуальная», как ее называют в Kia, система открывания крышки багажника. Срабатывает эта технология весьма необычно: надо лишь подойти к корме автомобиля с ключом в руках/кармане и постоять 3-4 секунды. «Сим-сим» и откликнется. Багажник, по меркам сегмента, не рекордный, но и не сиротский – 480 литров в «походном» состоянии. В нише под фальшполом – полноразмерное запасное колесо да набор расходных инструментов. А вот номерной знак так и просится на крышку багажника, а то на ней как-то пусто, словно чего-то не хватает. Висеть на бампере, у самой земли, откровенно говоря, не самое лучше место. {{gallery_912}} Второй ряд сидений складывается в пропорции 2:3, правда, ровной площадки все равно не добиться. Откидной подлокотник на заднем диване отсутствует. На «галерке» – без особого шика, зато свободно, к тому же, у дивана вполне удобные формы. Кресло для водителя – с оптимальным профилем и приличными интервалами регулировок (подогрев за дополнительную денежку). Устроить себя на рабочем месте можно быстро и беспроблемно. Аккуратная сборка, относительно неплохие материалы и в целом продуманная эргономика – этого у «четвертого» Rio не отнять.Некоторые вопросы есть к динамике автомобиля. В распоряжении нашего экипажа двое суток был 1,6-литровый 123-сильный экземпляр. Под капотом все тот же агрегат Gamma, что и был до сих пор, правда, в Kia утверждают: его слегка модернизировали в угоду эластичности. Крутящий момент сместился в зону более высоких оборотов, и теперь максимальные 156 Нм (было 155 Нм) развиваются не на 4 200 об/мин, как раньше, а на 4 500-4 850 об/мин. Против заводских замеров, естественно, не попрешь, однако, особой разницы в поведении, как нас заверяли на пресс-конференции менеджеры столичного офиса компании, заметить не удалось. «Четверка», как и прежде, показывает характер в верхней половине шкалы тахометра. За распределение момента от движка к колесам по-прежнему отвечает 6-скоростная АКПП, которую слегка перенастроили. Для заложенных в ее конструкцию ТТХ работает она вполне сносно и, что очень важно, «бесшовно». Задумчивость, безусловно, присутствует, и на обгонах с подъемами лучше подстраховываться заранее, прибегая к услугам кик-дауна. Как только приучишь себя к правильной работе с газом (аккуратно и дозировано, продавливая педаль и скидывая по 1-2 ступени), считай, полдела сделано. Альтернатива – ручной режим. Он неплох. {{gallery_913}}{{params_57656}} В силовой гамме Rio есть еще новый 1,4-литровый Kappa с 2 фазовращателями (на впуске и выпуске) «о 100 силах» (-7 «лошадей» к предыдущей версии) и 132 Нм крутящего момента (-3 Ньютон-метра) при 4 000 об/мин. Оседлать такого жеребца в рамках только что прошедшего тест-драйва не подфартило, но, думаю, у нас все впереди.Rio базируется на переднеприводной «тележке», а ее конструкция использует приличный процент стали высокопрочных сортов. Передние колеса «держатся» за несущую систему посредством McPherson, задняя схема – полузависимая, с упругой балкой. На той и другой осях – гидравлические амортизаторы и поперечные стабилизаторы. Передвижение в условиях неспешного Крестовского острова первыми же ударами о «лежачие полицейские» заставило вспомнить о такой врачебной специальности, как мануальный терапевт. Прохождения этих искусственных неровностей отдавались резкими подпрыгиваниями коллеги на заднем диване. Однако последующее времяпровождение в автомобиле затмило первоначальные впечатления – подвеска «всеядно» отрабатывала неровности областного асфальта и ближайшей к нему гравийки. Уличить ее в неадекватном и дискомфортном режиме работы не выдалось ни единого шанса. Разве что озвученный тип шин на откровенно мокрой дороге разрешал иногда подвеске «отпускать вожжи» и отправлять кузов небольшой крен. У руля почти четкий «ноль», легкость на прямом курсе и некоторая тяжесть в осуществлении поворотов. Тормоза с дисковыми механизмами «по кругу» информативны и в меру точны. На свои деньги, как говорят в народе, автомобиль «тянет». {{gallery_914}} {{photo_text_76}} А что это за народ, который готов не только обсуждать новинку, но и реально пополнять ряды ее потребителей? В Kia говорят, прежде всего, об аудитории в возрасте 25-30 лет, особо подчеркивая, что клиент Rio лет на 5 моложе покупателя соплатформенного Solaris. Это менее семейный, если так можно выразиться, покупательский срез, зачастую без детей. Способен ли такого рода потребитель «переварить»  первоначальную цену в 669 900 рублей, пусть даже подразумевающую наличие кондиционера, электропривода, подогрева зеркал и «музыки»? Ответа пока нет. Старт продаж намечен на 1 августа, хотя заказы уже принимаются. Представители компании все же не на Луне пребывают, видят, что базовый ценник на Rio проигрывает всем одноклассникам, включая часто упоминаемый Solaris. Поэтому предоставили журналистам свой расклад по комплектациям, сделав упор на самой ходовой, средней ценовой версии Comfort (123 л.с., 6АКПП, 794 900 рублей). По «изысканиям» маркетологов Kia, в сравнительных комплектациях представитель Hyundai обходится в сумму 819 900 рублей, то есть на 2% дороже. Skoda Rapid получается «обременительнее» на 9%, и только VW Polo Sedan выигрывает 1%, но этот немецкий хлопец из Калуги не менял своего фасончика добрые 7 лет. Остается еще Vesta, самая доступная в сегменте, но о ней особый разговор. Поскольку Kia Rio рождается на том же заводе, что и Solaris, гамма цветовых решений для родственников идентична – 7 оттенков, из которых 4 новые. В Kia, конечно же, говорят о непростом времени, когда, дескать, приходится идти на компромиссы и много что унифицировать, но это не более чем слова. Да и потребителю это неважно. При любом раскладе почти каждый третий Rio в РФ продается в белом «пиджачке», а за другие цвета доплата не практикуется. {{gallery_915}} В преддверии старта продаж обновленного варианта 110km.ru обзвонил дилеров и установил, что на их  площадках еще присутствуют единичные экземпляры машин III поколения. Причем, хэтчбеков больше. Так что, любителям данного типа кузова придется подсуетиться, поскольку в новом исполнении Rio пятидверных вариантов не предусмотрено. 
2017-07-25
Автор: Иван Братуха Фото автора и Kia
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