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17 июня 2021, 17:34

Тест-драйв нового кроссовера Haval Jolion: урок китайского

Haval выводит Jolion на волне успеха. Последние три месяца бренд упорно входит в десятку самых успешных на российском рынке, чего ранее с китайскими компаниями не случалось.
Фото: Haval
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
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Фото: Haval

Наверняка, 10-е общекомандное место – это только начало пути, потому как Jolion позиционируется в компактном SUV «B» сегменте, который сегодня демонстрирует наивысший рост, следовательно, стимул для роста серьезный. Второй джокер в колоде – цена. 1 189 000 рублей за стартовую и неплохо оснащенную версию – это по нынешним меркам вполне подъемно. Даже для молодежи в возрасте 25-30 лет, на которую, в общем-то, и ориентирован.

«Входной билет» в модельный ряд бренда

Haval Jolion
От 1.5 л, 143 л.с
Новый от 1 289 000 до 1 650 000 Р

Я специально попросил молодых парней, проходящих мимо припаркованных у отеля машин дать характеристику экстерьеру, и в ответ услышал исключительно лестные отзывы. Разве что один хлопец, зататуированный с ног до головы цветными комиксами, обратил внимание на большие бумеранги задних фонарей, мол, «зря они так, можно было попроще». Отчасти согласен с «тиктокером», зато фонари эти - полностью светодиодные и хорошо читаемые. Даже при прямом попадании лучей беспощадного причерноморского солнца.  

Головная оптика с вертикальными ДХО имеет диоды, начиная со средней комплектации Elite. В базовой версии Comfort (за указанные 1 189 000 рублей) – обычные «галогенки». Решетка радиатора типично «хавейловская», окантовка окон и накладки на дверные панели выполнены из хрома. Кто-то скажет, мол, можно было на нем сэкономить, тем более далеко не все в восторге от блеска азиатского металла. Но китайцы решили, что так завлекательнее, а попутно объяснили, мол, хром не простой, а особый – устойчивый к перепадам температур, влаге и дорожным реагентам. В общем, сплошной функционал.

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
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Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского

В топовой комплектации доступна система автономной парковки (APA). Нажатий всего 2 клавиш достаточно для выполнения параллельной парковки и заезда в бокс (с разметкой или без). При выезде задним ходом датчики контролируют зону позади ТС и видят, все, что происходит поперек. Система может вмешаться в процесс управления и экстренно остановить машину, если водитель не реагирует на ситуацию. Эти же радары контролируют объекты, движущиеся параллельно после выполнения парковки. Если сзади в параллельном направлении следуют велосипедисты или мотоциклисты, система DOW предупредит об опасности открытия двери.

Кузов выглядит сбалансированно. При длине почти 4,5 метра Jolion уже на пороге более высокого сегмента SUV «C», но при любом раскладе он – самый компактный кроссовер в линейке Haval. Кто-то считает, что Jolion пришел на смену H5, но тут можно поспорить, ссылаясь на непохожие характеристики «родственников» и разную целевую аудиторию. Поэтому логичнее будет говорить о преемственности «H2 – Jolion».

По утверждению Александра Зубика, зам. директора департамента стратегии и управления продуктом российского представительства Haval, элементы кузова «по кругу» выполнены из оцинкованной стали, за исключением передних стоек и крыши. Под днищем кузова - специальное антигравийное и антикоррозионное напыления. Впервые бренд предложил для своей модели два новых цвета – светло-голубой и ярко-красный, говорят, что молодежи понравится.

«Цветной» интерьер, внимание к мелочам

Не поскупились на цвета и при оформлении интерьера - черный, коричневый и серый, правда, в топовой комплектации Premium. Зато они доступны с любым цветом кузова, а общее количество цветовых комбинаций достигает 18.

Общая структура салона – минимализм в его лучшем смысле, без сложных элементов декора и «наворотов». Но про «хай-тек» тоже не забыли. Смартфон удобно помещается ребром в специальную прорезь на центральном тоннеле, рядом подстаканники с крышкой. На первом этаже центральной панели 2 USB-порта плюс еще один в блоке салонного зеркала – удобное решение для подключения видеорегистратора.

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского

Мультимедиа: уже в «базе» присутствует AppleCar и Android Auto, то есть можно синхронизировать смартфон и получить доступ к «облачным» данным, которыми пользуемся каждый день. В мультимедиа интегрирован SIM-чип, который обеспечивает связь автомобиля с Интернетом (версия Elite, 2 года бесплатно). Появилась возможность пользоваться приложением My Haval - оно обеспечивает двухстороннюю обратную связь, то есть можно отправлять команды машине, осуществляя управление некоторыми функциями: дистанционный запуск двигателя, установка климата, управление ЦЗ, закрыты ли окна и т.п. А функция геолокации ограничивает периметр пользования автомобилем, и при покидании границы пользователь получит уведомление, что ТС покинуло заданную зону.

Водительское кресло обычное для китайских моделей: коротковатая подушка, поясничного упора не предусмотрено. Рулевое колесо тонкое в обхвате, будто рассчитано на «наманикюренные» руки дамы. Под козырьком «приборки» в двух верхних комплектациях – 10-дюймовая цифровая информация, точь-в-точь как на семействе Haval F7. Штука модная, но смущает некоторая бледность выдаваемой картинки. Экран мультимедиа в центре торпедо имеет 12,3-дюймовую диагональ. Разрешение дисплея приличное, картинка четкая, скорострельность «перелистываний» хорошая. Симметрично расположенные дефлекторы вентиляции гармонично вписываются во внутреннее убранство.

За спиной водителя места как в добротном автомобиле сегментов C/D. Китайцы любят, чтобы седокам второго ряда было вальяжно в области ног и на уровне плеч. За чей счет сей банкет, уж не багажника ли? Вопрос покажется уместным, если довериться данным официальных ТТХ. Там указаны скромные 337 литров. Правда, если открыть дверь багажного отделения и окинуть емкость опытным взглядом, «воздуха» покажется куда больше - по прикидкам никак не менее 400 литров. Дело в том, что «337» – это по китайской методике измерения, а она чуть занижена в сравнении с той, что принята в Европе (VDA). Второе обоснование «свободы» - роскошная колесная база. 2700 мм при общей длине автомобиля около 4,5 метра. Спинки заднего ряда раскладываются в пропорции 60:40. Ровного пола при этом не образуется, но поместить на образовавшуюся площадку какие-либо длинномеры можно.

Единственный Haval с механической коробкой

Если не гнать сломя голову, а интеллигентно притормаживать перед «лежачими полицейскими» и прочими неровностями, задним пассажирам будет комфортно. И не важно, на чем едете - на переднем приводе с задней торсионной балкой или на полноприводной версии, где под кормой смонтирована двухрычажная конструкция. Последняя ведет себя на дороге мягче. При этом версия 4x4 почти на 200 кг тяжелее монопривода и лучше «цепляется» низким центром тяжести, демонстрируя устойчивость и стабильность. Вне асфальта настройки ходовой могут показаться чуть более жесткими, поэтому чтобы не пойти на прием к мануальному терапевту раньше запланированного, по гребенке без надобности лучше не гнать.

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского

Ранее мы писали
Прохожие сфотографировали в столице новый кроссовер китайского бренда Haval, сборка которого уже началась ...
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Полный привод – знакомая по другим Haval конструкция от традиционного партнера BorgWarner (Haldex 5): обычная гидромуфта с электронным управлением, посылающая при необходимости до 50% момента назад. Решение практичное как с точки зрения цены, так и стоимости владения: муфту не обязательно ремонтировать целиком, в случае чего можно менять отдельные ее элементы. Агрегат легкий, имеет компактные размеры и подключается оперативно. Другой момент, что дальше проселка на таком полном приводе вряд ли уедешь. Не верите? Спросите владельцев F7.

«Джолиану» приготовили два типа трансмиссии – механическую «шестиступку» и DCT. Это тот самый робот GW7DCT1-A02, что устанавливается на F7: с двумя «мокрыми» сцеплениями и возможностью «переваривать» до 450 Нм. На DCT, как мы все прекрасно знаем, надо уметь ездить, а если быть точнее, педалировать. «В треть» нажатия на педаль газа получаем плавный, без разрыва мощности поток, который поддерживается хорошей тягой мотора на низких и средних оборотах. Резкий кикдаун и «тапок в пол», в свою очередь, обеспечивают определенную динамику, однако виртуальные переключения/рывки будут ощутимы, что бы ни обещал производитель.

6МКП доступна лишь в стартовой версии Comfort и никакой иной, но сам факт ее наличия удивляет. Дело в том, что после ухода с рынка H5 герой нашего обзора станет единственным «Хавейлом», предоставляющим возможность переключать передачи вручную.

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского

Я поинтересовался у Александра Зубика, будет ли спрос на «механику», и тот ответил положительно. Мол, есть регионы с традиционными предпочтениями, опять же таксопарки, в конце концов, те покупатели, кто ограничен в средствах и пока еще с недоверием относятся к роботу. Так что никто не удивится, если на механику придется 10-20% от общего объема продаж.

Два по полтора

Haval Jolion 1.5 AMT
1.5 л, 143 л.с
робот 7
4472 мм
передний
Все характеристики

Моторов у Jolion два - оба рядной компоновки, объемом 1,5 литра, с турбиной. На переднеприводных модификациях движок GW4G15K (1497 куб. см, степень сжатия - 9,3:1) с распределенным впрыском генерирует 143 л.с. при 5600-6000 об/мин и 210 Нм крутящего момента при 2000-4400 об/мин. В Китае этим агрегатом оснащали модели H2 и H6, поэтому представители Haval характеризуют его как проверенного временем, надежного и, к тому же, работающего на «92-м» бензине.

150-сильный (при 5500-6000 об/мин и 230 Нм пиковой тяги при 1500-4400 об/мин) собрат GW4G15D также питается «девяносто вторым», но это - логическое продолжение двигателя, который устанавливается на F7. В случае с Jolion доступен только на версиях с полным приводом. Его литраж на 2 «кубика» больше (1499 куб. см), у него непосредственный впрыск, степень сжатия 11,8:1 и уменьшенные сопла подачи топлива – благодаря этому подается более мелкодисперсная смесь и тем самым улучшается эффективность силовой установки. В конструкции мотора применена полимерная клапанная крышка – для снижения шума и веса конструкции. По расходу получается порядка 8 литров в «миксе».

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского
Тест драйв нового кроссовера Haval Jolion урок китайского

Автопроизводитель обещает разгон 150-сильной версии до «сотни» за 9,8 секунды. Мы с коллегами пытались повторить цифру. Не получилось. И не потому, что кроссовер тяжелый. Турбине с хорошим «подголовьем» нетрудно потянуть за собой полторы тонны железа и пластика. Полагаю, что дело тут в роботе, скорострельность которого уступает тем же немецким DSG. Есть желание опробовать в качестве альтернативы «механику». Уверен, что она динамичнее и, скорее всего, экономичнее. Так что, до новых встреч…

Упомянутые модели: Haval Jolion
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