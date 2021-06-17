Тест-драйв нового кроссовера Haval Jolion: урок китайского
Фото: Haval
Наверняка, 10-е общекомандное место – это только начало пути, потому как Jolion позиционируется в компактном SUV «B» сегменте, который сегодня демонстрирует наивысший рост, следовательно, стимул для роста серьезный. Второй джокер в колоде – цена. 1 189 000 рублей за стартовую и неплохо оснащенную версию – это по нынешним меркам вполне подъемно. Даже для молодежи в возрасте 25-30 лет, на которую, в общем-то, и ориентирован.
«Входной билет» в модельный ряд бренда
Я специально попросил молодых парней, проходящих мимо припаркованных у отеля машин дать характеристику экстерьеру, и в ответ услышал исключительно лестные отзывы. Разве что один хлопец, зататуированный с ног до головы цветными комиксами, обратил внимание на большие бумеранги задних фонарей, мол, «зря они так, можно было попроще». Отчасти согласен с «тиктокером», зато фонари эти - полностью светодиодные и хорошо читаемые. Даже при прямом попадании лучей беспощадного причерноморского солнца.
Головная оптика с вертикальными ДХО имеет диоды, начиная со средней комплектации Elite. В базовой версии Comfort (за указанные 1 189 000 рублей) – обычные «галогенки». Решетка радиатора типично «хавейловская», окантовка окон и накладки на дверные панели выполнены из хрома. Кто-то скажет, мол, можно было на нем сэкономить, тем более далеко не все в восторге от блеска азиатского металла. Но китайцы решили, что так завлекательнее, а попутно объяснили, мол, хром не простой, а особый – устойчивый к перепадам температур, влаге и дорожным реагентам. В общем, сплошной функционал.
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Кузов выглядит сбалансированно. При длине почти 4,5 метра Jolion уже на пороге более высокого сегмента SUV «C», но при любом раскладе он – самый компактный кроссовер в линейке Haval. Кто-то считает, что Jolion пришел на смену H5, но тут можно поспорить, ссылаясь на непохожие характеристики «родственников» и разную целевую аудиторию. Поэтому логичнее будет говорить о преемственности «H2 – Jolion».
По утверждению Александра Зубика, зам. директора департамента стратегии и управления продуктом российского представительства Haval, элементы кузова «по кругу» выполнены из оцинкованной стали, за исключением передних стоек и крыши. Под днищем кузова - специальное антигравийное и антикоррозионное напыления. Впервые бренд предложил для своей модели два новых цвета – светло-голубой и ярко-красный, говорят, что молодежи понравится.
«Цветной» интерьер, внимание к мелочам
Не поскупились на цвета и при оформлении интерьера - черный, коричневый и серый, правда, в топовой комплектации Premium. Зато они доступны с любым цветом кузова, а общее количество цветовых комбинаций достигает 18.
Общая структура салона – минимализм в его лучшем смысле, без сложных элементов декора и «наворотов». Но про «хай-тек» тоже не забыли. Смартфон удобно помещается ребром в специальную прорезь на центральном тоннеле, рядом подстаканники с крышкой. На первом этаже центральной панели 2 USB-порта плюс еще один в блоке салонного зеркала – удобное решение для подключения видеорегистратора.
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Водительское кресло обычное для китайских моделей: коротковатая подушка, поясничного упора не предусмотрено. Рулевое колесо тонкое в обхвате, будто рассчитано на «наманикюренные» руки дамы. Под козырьком «приборки» в двух верхних комплектациях – 10-дюймовая цифровая информация, точь-в-точь как на семействе Haval F7. Штука модная, но смущает некоторая бледность выдаваемой картинки. Экран мультимедиа в центре торпедо имеет 12,3-дюймовую диагональ. Разрешение дисплея приличное, картинка четкая, скорострельность «перелистываний» хорошая. Симметрично расположенные дефлекторы вентиляции гармонично вписываются во внутреннее убранство.
За спиной водителя места как в добротном автомобиле сегментов C/D. Китайцы любят, чтобы седокам второго ряда было вальяжно в области ног и на уровне плеч. За чей счет сей банкет, уж не багажника ли? Вопрос покажется уместным, если довериться данным официальных ТТХ. Там указаны скромные 337 литров. Правда, если открыть дверь багажного отделения и окинуть емкость опытным взглядом, «воздуха» покажется куда больше - по прикидкам никак не менее 400 литров. Дело в том, что «337» – это по китайской методике измерения, а она чуть занижена в сравнении с той, что принята в Европе (VDA). Второе обоснование «свободы» - роскошная колесная база. 2700 мм при общей длине автомобиля около 4,5 метра. Спинки заднего ряда раскладываются в пропорции 60:40. Ровного пола при этом не образуется, но поместить на образовавшуюся площадку какие-либо длинномеры можно.
Единственный Haval с механической коробкой
Если не гнать сломя голову, а интеллигентно притормаживать перед «лежачими полицейскими» и прочими неровностями, задним пассажирам будет комфортно. И не важно, на чем едете - на переднем приводе с задней торсионной балкой или на полноприводной версии, где под кормой смонтирована двухрычажная конструкция. Последняя ведет себя на дороге мягче. При этом версия 4x4 почти на 200 кг тяжелее монопривода и лучше «цепляется» низким центром тяжести, демонстрируя устойчивость и стабильность. Вне асфальта настройки ходовой могут показаться чуть более жесткими, поэтому чтобы не пойти на прием к мануальному терапевту раньше запланированного, по гребенке без надобности лучше не гнать.
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Полный привод – знакомая по другим Haval конструкция от традиционного партнера BorgWarner (Haldex 5): обычная гидромуфта с электронным управлением, посылающая при необходимости до 50% момента назад. Решение практичное как с точки зрения цены, так и стоимости владения: муфту не обязательно ремонтировать целиком, в случае чего можно менять отдельные ее элементы. Агрегат легкий, имеет компактные размеры и подключается оперативно. Другой момент, что дальше проселка на таком полном приводе вряд ли уедешь. Не верите? Спросите владельцев F7.
«Джолиану» приготовили два типа трансмиссии – механическую «шестиступку» и DCT. Это тот самый робот GW7DCT1-A02, что устанавливается на F7: с двумя «мокрыми» сцеплениями и возможностью «переваривать» до 450 Нм. На DCT, как мы все прекрасно знаем, надо уметь ездить, а если быть точнее, педалировать. «В треть» нажатия на педаль газа получаем плавный, без разрыва мощности поток, который поддерживается хорошей тягой мотора на низких и средних оборотах. Резкий кикдаун и «тапок в пол», в свою очередь, обеспечивают определенную динамику, однако виртуальные переключения/рывки будут ощутимы, что бы ни обещал производитель.
6МКП доступна лишь в стартовой версии Comfort и никакой иной, но сам факт ее наличия удивляет. Дело в том, что после ухода с рынка H5 герой нашего обзора станет единственным «Хавейлом», предоставляющим возможность переключать передачи вручную.
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Я поинтересовался у Александра Зубика, будет ли спрос на «механику», и тот ответил положительно. Мол, есть регионы с традиционными предпочтениями, опять же таксопарки, в конце концов, те покупатели, кто ограничен в средствах и пока еще с недоверием относятся к роботу. Так что никто не удивится, если на механику придется 10-20% от общего объема продаж.
Два по полтора
|Haval Jolion 1.5 AMT
|1.5 л, 143 л.с
|робот 7
|4472 мм
|передний
|Все характеристики
Моторов у Jolion два - оба рядной компоновки, объемом 1,5 литра, с турбиной. На переднеприводных модификациях движок GW4G15K (1497 куб. см, степень сжатия - 9,3:1) с распределенным впрыском генерирует 143 л.с. при 5600-6000 об/мин и 210 Нм крутящего момента при 2000-4400 об/мин. В Китае этим агрегатом оснащали модели H2 и H6, поэтому представители Haval характеризуют его как проверенного временем, надежного и, к тому же, работающего на «92-м» бензине.
150-сильный (при 5500-6000 об/мин и 230 Нм пиковой тяги при 1500-4400 об/мин) собрат GW4G15D также питается «девяносто вторым», но это - логическое продолжение двигателя, который устанавливается на F7. В случае с Jolion доступен только на версиях с полным приводом. Его литраж на 2 «кубика» больше (1499 куб. см), у него непосредственный впрыск, степень сжатия 11,8:1 и уменьшенные сопла подачи топлива – благодаря этому подается более мелкодисперсная смесь и тем самым улучшается эффективность силовой установки. В конструкции мотора применена полимерная клапанная крышка – для снижения шума и веса конструкции. По расходу получается порядка 8 литров в «миксе».
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Автопроизводитель обещает разгон 150-сильной версии до «сотни» за 9,8 секунды. Мы с коллегами пытались повторить цифру. Не получилось. И не потому, что кроссовер тяжелый. Турбине с хорошим «подголовьем» нетрудно потянуть за собой полторы тонны железа и пластика. Полагаю, что дело тут в роботе, скорострельность которого уступает тем же немецким DSG. Есть желание опробовать в качестве альтернативы «механику». Уверен, что она динамичнее и, скорее всего, экономичнее. Так что, до новых встреч…
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