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21 января 2022, 10:57

Тест-драйв нового Lexus LX: генерал-губернатор рая

Премиальный Lexus LX впервые за последние 14 лет сменил поколение. Автомобиль не только похорошел - он подготовил план обновлений, в котором не разберется даже Лига наций.
Фото: Lexus
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
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Фото: Lexus

С середины 90-х Lexus LX был и по-прежнему является более высококлассной версией крепкого Toyota Land Cruiser, и все это время внедорожники, как шерочка с машерочкой, продаются параллельно. Хорошо это или плохо, судить не нам – экономика вопроса в японской компании всегда была в приоритете. Сытая Америка, по каким-то своим причинам, с этого года отказалась от «300-го», мы же, как матерые традиционалисты, продолжим радовать себя обоими автомобилями.

При этом соотношение продаж «родственников», в отличие от рынка США, впредь вряд ли изменится, но любителям марки Lexus на это откровенно чихать. Конкретных сроков начала продаж LX вам пока никто не назовет, при этом заявлено, что это точно будет первый квартал 2022-го. Ценник ожидается атомный, но уже сегодня есть достаточное количество богатых россиян, готовых продать за новый автомобиль родину, сняв с банковской карты не менее 15-20 млн рублей. 

За выравнивание кузова отвечает электроника

Lexus LX
От 3.3 л, 299 л.с
Новый от 6 679 000 до 19 000 000 Р
LX 600 (отныне так именуется бензиновый вариант) сохранил прочную конструкцию кузова на раме и неразрезную балку заднего моста, как это до него сделали Toyota Land Cruiser 300 и пикап Toyota Tundra. «Остался в строю» и неплохо себя зарекомендовавший межосевой дифференциал Torsen Type C. Внедорожники построены на одной и той же платформе TNGA-F; соответственно, рама (ее модернизировали), база и весь трансмиссионный внедорожный потенциал, что называется, точь-в-точь. Это самая крупная платформа японской архитектуры, она позволила снизить центр тяжести внедорожника и улучшить развесовку по осям за счет иного расположения силового агрегата (ближе к центру колесной базы на 70 мм и ниже на 28 мм).

Ехать по грунтовке и каменистой почве с «перекроенным» шасси комфортнее, чем было до сих пор. Автомобиль меньше кренится из стороны в сторону и на холмистой поверхности адекватнее держит горизонт. В этом плане он уподобляется опытному слаломисту, своевременно сгибающему то левое колено, то правое, чтобы не терять оптимальной стойки.

Амортизаторы знают, когда «зажиматься», а когда «распускаться», причем делают это в мгновенье ока. Переключающие клапаны задних амортизаторов повышают плавность хода при движении по прямой и на четверть снижают крены, по сравнению с предыдущим LX, а также уменьшают продольные колебания кузова при ускорении. Седоки теперь меньше «кивают головами» в такт артикуляции ходовой части.

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая

Подвеска – облегченная, адаптивная, переменной жёсткости (AVS) с системой активного регулирования высоты (AHS), имеет 650 уровней демпфирования в соответствии с условиями движения. Схематически она независимая 2-рычажная спереди и с неразрезным мостом на 4 тягах сзади. Но Lexus сумел обратить в золото «тойотовскую» удачу – у него уже с начальной комплектации идет гидропневматическое шасси, позволяющее изменять высоту кузова, плюс электронно-управляемые адаптивные амортизаторы.

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Турбо-дуэт

Крупнолитражный «атмосферник» для внедорожника всегда считался идеальным вариантом. Его ценили и ценят не только в России. Но тренды сегодня иные, и вот уже 5,7-литровый V8 пасует перед турбированной «шестеркой» объемом 3,5 литра. На первый взгляд, первородство уступило место чечевичной похлебке, лишив автовладельцев наслаждения благородным басом. Но не все так однозначно: отрезав от мотора два цилиндра, ему, в качестве компенсации, приготовили два турбокомпрессора. Результат на лицо: 415 л.с. и 650 Нм крутящего момента вместе прежних 385 сил и 548 Нм. Хотелось бы верить, что «шестерка», как и прежний V8, будет потреблять «92-й» бензин.

Поддон картера двигателя сконструирован таким образом, чтобы при движении по склонам с углом 45 град. (вверх/вниз и влево/вправо) поддерживались правильные давление и расход масла. Достигать топливной экономичности помогают технология высокоскоростного сгорания и лучший в классе термический КПД, а также «спортивные» особенности конструкции (прямые впускные каналы, увеличенный ход поршней и сёдла клапанов с лазерной наплавкой). Новая форма выступа на днище поршней и многоструйные форсунки обеспечивают богатую топливно-воздушную смесь и стабильное сгорание при холодном пуске. Комбинированная система впрыска Lexus D-4ST подаёт топливо под низким давлением во впускной коллектор и под высоким — непосредственно в цилиндры. Система Dual VVT-i обеспечивает оптимальное управление фазами газораспределения и на стороне впуска, и на стороне выпуска.
Турбины надуваются как рыба Фугу, обеспечивая тяжелому «Лексусу» первосортный ход – он мало кому даст пылить себе в нос, держась с «коммивояжерской бойкостью» что на асфальте, что на грунтовке. Двигатель адекватно реагирует на наклон педали акселератора, избегая какой-либо задумчивости. Причем, такая послушность прослеживается не только в «спорте», но также в «комфорте» и отчасти в «эко». Расход только по-прежнему слоновый: в миксе (а мы ехали и по горным кряжам, и по грунтовке, и по асфальту) – по 17-18 литров как с куста. Благо, что в этом сегменте на такую «мелочь» издавна не обращали внимание.

«Дореформенный» LX570 закончил свой жизненный цикл с 8-ступенчатым «автоматом» - хорошо, но по нынешним временам мало: и экологи на тебя смотрят косо, и конкуренты втихую смеются. Поэтому на автомобиле IV поколения смонтировали «айсиновскую» 10-ступенчатую АКП - как у американского дуэта Cadillac Escalade/Chevrolet Tahoe. Что это могло дать? Прежде всего, экономию горючего (утверждение Lexus). И за это в коробке отвечают три верхние передачи, поскольку прямой в «десятиступке» является уже 7-я ступень. Опять же, все это актуально, если мы говорим о спокойном ходе внедорожника. Но стоит чуть глубже утопить педаль акселератора, как Direct Shift моментально отказывается от высших передач, трудясь, что называются, «на всю».

В коробке хоть и больше ступеней, но по своей массе она ничуть не тяжелее прежней 8АКП. Грамотно выполнен подбор передаточных чисел, и это значит, что теперь не придраться к переключению между 2-й и 3-й передачами – оно плавное и моментальное. Также удалось добиться более близких передаточных чисел и равных интервалов между передачами, чтобы переключения осуществлялись без изменения оборотов двигателя. Ну и, кончено же, к месту подрулевые «лепестки» – кто любит ими пользоваться, меня поймет.

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая

Lexus LX 3.5 AT 4x4
3.4 л, 415 л.с
автомат 10
0-100 - 6.8 с
5100 x 1990 x 1895 мм
полный
АИ-95
Все характеристики
Без хорошего драйва новый LX600 задыхается, как рыба без воды на кухонном столе. Если прежнее поколение ехало с ветерком, выстреливая до «сотни» за 7,2 секунды, то нынешнему игроку разгон дается на 0,4 секунды веселее. Как и в случае с тяжелым Tahoe, рывок с места за рулем более чем 2,5-тонного внедорожника не ощущается – такова природа больших машин. И здесь уже не суть как важно, какой вариант под вами – бензиновый LX600 или дизельный 3,3-литровый 299-сильный LX500d, у которого крутящий момент достигает 700 Нм.

В полной мере реализована система удержания автомобиля в полосе — она неплохо и своевременно подруливает - была бы видна разметка. Адаптивный круиз работает до полной остановки LX и удерживает его на месте, пока вы в пробке, при этом автоматика читает дорожные знаки и быстро меняет ограничения в соответствии с теми или иными условиями. Улучшилось «зрение» автомобиля в условиях темноты, и теперь всевидящая электроника распознает попутные автомобили с пешеходами, даже когда те вынуждены идти на ощупь.

Программ движения несколько: Eco, Comfort, Normal, Sport, Sport+ и Custom. Какой выбрать, подскажет «крутилка» Mode Select. Она же пригодится на внедорожье, когда потребуется помощь программы Multi-Terrain Select и CRAWL («внедорожного» круиза), чтобы задать требуемую скорость движения (от 2 до 10 км/ч).

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая

Длинный капот и растянутые буквы сзади

Доступно 3 дизайна легкосплавных колёсных дисков: стандартные 20-дюймовые с V-образными сдвоенными спицами, глянцевым и тёмным покрытием; 22-дюймовые, сочетающие глянцевую обработку и тёмное покрытие; 22-дюймовые кованые диски для версии VIP с аналогичным дизайном, но с металлизированным покрытием.
Хотелось бы безапелляционно утверждать, что экстерьер нового LX обдуман до мелочей, «точно у актрисы перед дебютом», но не все так однозначно. Справедливые вопросы у сетевых потребителей имеются, в первую очередь, к массивному серебристому «забралу» с фирменными «песочными часами» - в черном цвете безрамная и трехмерная (с горизонтальными линиями) решетка выглядит не так вызывающе. Автопроизводитель, видимо, знает об этом нюансе и парирует тем, что подобная конструкция «веретена» имеет повышенную эффективность охлаждения. Ответ зачтен.

Зачем нужен огромный выем по центру крышки капота, представители Lexus ответить определенно не смогли, мол, есть как есть. Дизайнерской находкой это не назовешь, но его практическую пользу я обнаружил на внедорожье: организаторы теста предложили один крайне тяжелый участок по руслу высохшей реки, где каждый шаг колеса LX совершался под пристальным руководством «стаффов». В некоторые моменты нос внедорожника задирался так высоко, что увидеть руки помощников можно было исключительно через этот выем.

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая

Lexus LX сохранил пропорции кузова, обеспечивающие хорошие внедорожные характеристики. Колея передних и задних колёс увеличилась на 27 мм (до 1 677 мм), ширина стала больше на 10 мм (до 1 990 мм), а высота уменьшилась на 19 мм (до 1 849 мм) - это позволило создать более сбалансированные пропорции и придать облику автомобиля более целеустремлённый вид. В результате внедорожник сохранил угол въезда 26°, угол съезда 25° и угол продольной проходимости 26°.
И тем не менее, общее дизайн-впечатление от посвежевшего LX, что называется, на «пятерку»: гигантский внедорожник выглядит величественно и гармонично, особенно на 22-х колесах (265/50 R22). Как сказал кто-то из великих: «Этот муж выше угроз, тверже доводов, сильнее убеждений» - его априори хочется уважать. В профиль без малого 5-метровый SUV имеет вид монументальный, с мускулистыми боковинами, слегка покатой крышей и внушительными арками колес трапециевидной формы.

Кто-то отметит по-прежнему небольшое по площади ветровое стекло и длинный капот, изготовленный, равно как передние крылья и крыша, из алюминия – это, как говорят в Lexus, результат смещения передних стоек кузова на 70 мм назад. На солидной корме - изящные фонари, соединенные между собой горизонтальной планкой, под которой в угоду моде растянуты буковки «L e x u s», лаконичный бампер, а также огромная пятая дверь - она цельная, открывающаяся вверх и также из «крылатого» металла.

Здесь, кстати, сразу возникает вопрос относительно возможного ремонта этой самой двери, если не дай Бог, что. Смогут ли официальные сервисмены справиться с алюминием или владельцу придется напрямую обращаться в отдел запчастей?

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая

Вспомнили о «VIPах»

Органы управления и переключатели сгруппированы в чётко определённые функциональные зоны. Можно выбирать предпочтительные настройки систем Multi-Terrain Select, Downhill Assist Control (помощь при спуске по склону) и режима движения с помощью одного рычага поворотного сигнала. Переключатели стояночного тормоза, автоудержания в полосе, 3 блокировок межосевого дифференциала, регулировки высоты подвески, а также выключателя VSC Off расположены в нижней части консоли, ближе к водителю. Для изменения настроек климата предусмотрены тумблерные переключатели.
«Четвертый» LX доступен как в 5-, так и в 7-местном исполнении, и это верно – автомобилю такого ранга статусность к лицу. Другой момент, что у нас «камчатка» особым спросом никогда не пользовалась. Особенно впечатляет появившаяся версия VIP, пусть даже не удлиненная: во втором ряду - два «стационарных» индивидуальных кресла с подогревом, вентиляцией, массажем и углом наклона спинок 48 град. (правое кресло). С них можно управлять климатом, а для отдыха ног предусмотрена «оттоманка», которая выдвигается из спинки сиденья переднего пассажира.

В салоне, рассчитанном на 7 человек, одним нажатием кнопки можно сложить в ровный пол сиденья 2 и 3 рядов, тем самым увеличив объём багажника. Колесная база автомобиля не претерпела никаких изменений (2850 мм), но за спиной водителя, по ощущениям, появилось больше пространства. На третьем ряду, скорее всего, тесно: на тесте таких машин не было, но общая длина автомобиля почему-то дает повод размышлять подобным образом. Впрочем, как говорят создатели, отчасти может помочь функция облегчения посадки и высадки, доступная в Lexus впервые: нажатие на кнопку на плечевой части сиденья второго ряда автоматически сдвинет переднее сиденье вперёд, после этого сиденье второго ряда откинется вперёд. Когда сиденье второго ряда вернётся в исходное положение, переднее сиденье также сдвинется в прежнюю позицию.

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая

Интерфейс Apple CarPlay позволят подключить смартфон по беспроводной связи, а Android Auto — с помощью провода. Разъём USB-A оснащается подсветкой. С функцией персональных настроек можно сохранить в системе до 3 пользовательских профилей с индивидуальными настройками аудиосистемы, навигации, положения за рулем, подсветки и т. д. Посредством голосового ассистента легко управлять и мультимедийкой, и, скажем, стеклоподъёмниками. Надо просто сказать: «Эй, Lexus» или другую фразу, которую пользователь задаст в соответствующих настройках.
«Порода» оформления интерьера дополнена продуманной эргономикой и классными отделочными материалами: дорогой кожи, алюминия и деревянных (орех и ясень) вставок не пожалели. Руль – трехспицевый, с рельефным ободом, удобный. Комбинация приборов с цветным дисплеем, возможно, и не претендует на звание самой навороченной по современным меркам, но хорошо читаема и обрамлена 4 аналоговыми шкалами. В кнопку запуска двигателя интегрирован сканер отпечатка пальца (можно зарегистрировать до 10 отпечатков пальцев как разных людей, так и одного человека - на случай повреждения одного из пальцев).

Два цветных дисплея на центральной консоли при обилии электроники - очень полезно, но показалось, что они располагаются слишком близко друг другу. Не знаю, может быть, следовало бы определить нижний экран под кнопочные блоки. С другой стороны, он наклонен таким образом, чтобы не допустить случайного нажатия при работе с верхним экраном. Верхний планшет имеет диагональ 12,3 дюйма, как и было на LX570, и отвечает за информационно-развлекательные функции. Тот, что «этажом» ниже, - 7-дюймовый, в его ведении «микроклимат» и ездовые режимы. Порадовало наличие физических клавиш и переключателей – ими все же пользоваться привычнее.

Система кругового обзора – само собой. Задняя камера - с омывателем, разрешение - хорошее. Передний «глазок» позволяет заглянуть под капот, в этом случае на экране видно, что происходит под передними колесами. При этом информационно-развлекательный блок – это не только экраны, но также премиальная «музыка» Mark Levinson с «россыпью» динамиков, голосовой помощник, профили пользователей и «облачная» навигация с поддержкой данными о точках на карте Google.

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Изображение загружается

Фото: Lexus

Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая
Тест драйв нового Lexus LX генерал губернатор рая

Пересмотру подвергся педальный блок – теперь ноги, нажимающие на газ и тормоз, получили чуть большую дистанцию друг от друга, и это немного упрощает управление автомобилем на «пересеченке». К тому же, педаль акселератора стала чуть жестче, а ее ход меньше – таким образом сократилось время отклика на нажатие и улучшилась обратная связь. Цветовых тем отделки интерьера несколько: традиционная Black, а также новые Hazel, Crimson и White/Dark Sepia. Для VIP-пакета предлагаются цвета Black или Sunflare Brown. VIP-версия с раздельным диваном будет доступна только с бензиновым мотором. Обычные комплектации, но без раздельного заднего дивана, носят названия Premium, Luxury. Они же пойдут в паре с дизелем.

Каким будет старт «четвертого» LX, предугадать непросто, но можно: все мы хорошо знаем, что Toyota LC 300 по рекомендованным ценам банально не доступен. Его более дорогой и стильный родственник явно окажется зажатым в тисках российского квотирования, и, если у кого-то более широкая натура и глубже карман, проблема может быть решена соответствующим нынешнему положению дел образом.

Упомянутые модели: Lexus LX (от 5 315 000 Р)
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Тест-драйв нового Lexus LX: генерал-губернатор рая
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