Тест-драйв нового Lexus LX: генерал-губернатор рая
Фото: Lexus
С середины 90-х Lexus LX был и по-прежнему является более высококлассной версией крепкого Toyota Land Cruiser, и все это время внедорожники, как шерочка с машерочкой, продаются параллельно. Хорошо это или плохо, судить не нам – экономика вопроса в японской компании всегда была в приоритете. Сытая Америка, по каким-то своим причинам, с этого года отказалась от «300-го», мы же, как матерые традиционалисты, продолжим радовать себя обоими автомобилями.
При этом соотношение продаж «родственников», в отличие от рынка США, впредь вряд ли изменится, но любителям марки Lexus на это откровенно чихать. Конкретных сроков начала продаж LX вам пока никто не назовет, при этом заявлено, что это точно будет первый квартал 2022-го. Ценник ожидается атомный, но уже сегодня есть достаточное количество богатых россиян, готовых продать за новый автомобиль родину, сняв с банковской карты не менее 15-20 млн рублей.
За выравнивание кузова отвечает электроника
Ехать по грунтовке и каменистой почве с «перекроенным» шасси комфортнее, чем было до сих пор. Автомобиль меньше кренится из стороны в сторону и на холмистой поверхности адекватнее держит горизонт. В этом плане он уподобляется опытному слаломисту, своевременно сгибающему то левое колено, то правое, чтобы не терять оптимальной стойки.
Амортизаторы знают, когда «зажиматься», а когда «распускаться», причем делают это в мгновенье ока. Переключающие клапаны задних амортизаторов повышают плавность хода при движении по прямой и на четверть снижают крены, по сравнению с предыдущим LX, а также уменьшают продольные колебания кузова при ускорении. Седоки теперь меньше «кивают головами» в такт артикуляции ходовой части.
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Подвеска – облегченная, адаптивная, переменной жёсткости (AVS) с системой активного регулирования высоты (AHS), имеет 650 уровней демпфирования в соответствии с условиями движения. Схематически она независимая 2-рычажная спереди и с неразрезным мостом на 4 тягах сзади. Но Lexus сумел обратить в золото «тойотовскую» удачу – у него уже с начальной комплектации идет гидропневматическое шасси, позволяющее изменять высоту кузова, плюс электронно-управляемые адаптивные амортизаторы.
Турбо-дуэт
Крупнолитражный «атмосферник» для внедорожника всегда считался идеальным вариантом. Его ценили и ценят не только в России. Но тренды сегодня иные, и вот уже 5,7-литровый V8 пасует перед турбированной «шестеркой» объемом 3,5 литра. На первый взгляд, первородство уступило место чечевичной похлебке, лишив автовладельцев наслаждения благородным басом. Но не все так однозначно: отрезав от мотора два цилиндра, ему, в качестве компенсации, приготовили два турбокомпрессора. Результат на лицо: 415 л.с. и 650 Нм крутящего момента вместе прежних 385 сил и 548 Нм. Хотелось бы верить, что «шестерка», как и прежний V8, будет потреблять «92-й» бензин.
«Дореформенный» LX570 закончил свой жизненный цикл с 8-ступенчатым «автоматом» - хорошо, но по нынешним временам мало: и экологи на тебя смотрят косо, и конкуренты втихую смеются. Поэтому на автомобиле IV поколения смонтировали «айсиновскую» 10-ступенчатую АКП - как у американского дуэта Cadillac Escalade/Chevrolet Tahoe. Что это могло дать? Прежде всего, экономию горючего (утверждение Lexus). И за это в коробке отвечают три верхние передачи, поскольку прямой в «десятиступке» является уже 7-я ступень. Опять же, все это актуально, если мы говорим о спокойном ходе внедорожника. Но стоит чуть глубже утопить педаль акселератора, как Direct Shift моментально отказывается от высших передач, трудясь, что называются, «на всю».
В коробке хоть и больше ступеней, но по своей массе она ничуть не тяжелее прежней 8АКП. Грамотно выполнен подбор передаточных чисел, и это значит, что теперь не придраться к переключению между 2-й и 3-й передачами – оно плавное и моментальное. Также удалось добиться более близких передаточных чисел и равных интервалов между передачами, чтобы переключения осуществлялись без изменения оборотов двигателя. Ну и, кончено же, к месту подрулевые «лепестки» – кто любит ими пользоваться, меня поймет.
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
|Lexus LX 3.5 AT 4x4
|3.4 л, 415 л.с
|автомат 10
|0-100 - 6.8 с
|5100 x 1990 x 1895 мм
|полный
|АИ-95
|Все характеристики
В полной мере реализована система удержания автомобиля в полосе — она неплохо и своевременно подруливает - была бы видна разметка. Адаптивный круиз работает до полной остановки LX и удерживает его на месте, пока вы в пробке, при этом автоматика читает дорожные знаки и быстро меняет ограничения в соответствии с теми или иными условиями. Улучшилось «зрение» автомобиля в условиях темноты, и теперь всевидящая электроника распознает попутные автомобили с пешеходами, даже когда те вынуждены идти на ощупь.
Программ движения несколько: Eco, Comfort, Normal, Sport, Sport+ и Custom. Какой выбрать, подскажет «крутилка» Mode Select. Она же пригодится на внедорожье, когда потребуется помощь программы Multi-Terrain Select и CRAWL («внедорожного» круиза), чтобы задать требуемую скорость движения (от 2 до 10 км/ч).
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Длинный капот и растянутые буквы сзади
Зачем нужен огромный выем по центру крышки капота, представители Lexus ответить определенно не смогли, мол, есть как есть. Дизайнерской находкой это не назовешь, но его практическую пользу я обнаружил на внедорожье: организаторы теста предложили один крайне тяжелый участок по руслу высохшей реки, где каждый шаг колеса LX совершался под пристальным руководством «стаффов». В некоторые моменты нос внедорожника задирался так высоко, что увидеть руки помощников можно было исключительно через этот выем.
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Кто-то отметит по-прежнему небольшое по площади ветровое стекло и длинный капот, изготовленный, равно как передние крылья и крыша, из алюминия – это, как говорят в Lexus, результат смещения передних стоек кузова на 70 мм назад. На солидной корме - изящные фонари, соединенные между собой горизонтальной планкой, под которой в угоду моде растянуты буковки «L e x u s», лаконичный бампер, а также огромная пятая дверь - она цельная, открывающаяся вверх и также из «крылатого» металла.
Здесь, кстати, сразу возникает вопрос относительно возможного ремонта этой самой двери, если не дай Бог, что. Смогут ли официальные сервисмены справиться с алюминием или владельцу придется напрямую обращаться в отдел запчастей?
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Вспомнили о «VIPах»
В салоне, рассчитанном на 7 человек, одним нажатием кнопки можно сложить в ровный пол сиденья 2 и 3 рядов, тем самым увеличив объём багажника. Колесная база автомобиля не претерпела никаких изменений (2850 мм), но за спиной водителя, по ощущениям, появилось больше пространства. На третьем ряду, скорее всего, тесно: на тесте таких машин не было, но общая длина автомобиля почему-то дает повод размышлять подобным образом. Впрочем, как говорят создатели, отчасти может помочь функция облегчения посадки и высадки, доступная в Lexus впервые: нажатие на кнопку на плечевой части сиденья второго ряда автоматически сдвинет переднее сиденье вперёд, после этого сиденье второго ряда откинется вперёд. Когда сиденье второго ряда вернётся в исходное положение, переднее сиденье также сдвинется в прежнюю позицию.
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Два цветных дисплея на центральной консоли при обилии электроники - очень полезно, но показалось, что они располагаются слишком близко друг другу. Не знаю, может быть, следовало бы определить нижний экран под кнопочные блоки. С другой стороны, он наклонен таким образом, чтобы не допустить случайного нажатия при работе с верхним экраном. Верхний планшет имеет диагональ 12,3 дюйма, как и было на LX570, и отвечает за информационно-развлекательные функции. Тот, что «этажом» ниже, - 7-дюймовый, в его ведении «микроклимат» и ездовые режимы. Порадовало наличие физических клавиш и переключателей – ими все же пользоваться привычнее.
Система кругового обзора – само собой. Задняя камера - с омывателем, разрешение - хорошее. Передний «глазок» позволяет заглянуть под капот, в этом случае на экране видно, что происходит под передними колесами. При этом информационно-развлекательный блок – это не только экраны, но также премиальная «музыка» Mark Levinson с «россыпью» динамиков, голосовой помощник, профили пользователей и «облачная» навигация с поддержкой данными о точках на карте Google.
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Пересмотру подвергся педальный блок – теперь ноги, нажимающие на газ и тормоз, получили чуть большую дистанцию друг от друга, и это немного упрощает управление автомобилем на «пересеченке». К тому же, педаль акселератора стала чуть жестче, а ее ход меньше – таким образом сократилось время отклика на нажатие и улучшилась обратная связь. Цветовых тем отделки интерьера несколько: традиционная Black, а также новые Hazel, Crimson и White/Dark Sepia. Для VIP-пакета предлагаются цвета Black или Sunflare Brown. VIP-версия с раздельным диваном будет доступна только с бензиновым мотором. Обычные комплектации, но без раздельного заднего дивана, носят названия Premium, Luxury. Они же пойдут в паре с дизелем.
Каким будет старт «четвертого» LX, предугадать непросто, но можно: все мы хорошо знаем, что Toyota LC 300 по рекомендованным ценам банально не доступен. Его более дорогой и стильный родственник явно окажется зажатым в тисках российского квотирования, и, если у кого-то более широкая натура и глубже карман, проблема может быть решена соответствующим нынешнему положению дел образом.
- 2 390 000 РLexus LX 2008 в Москве
- 7 650 000 РLexus LX 2017 в Москве
- 5 290 000 РLexus LX 2015 в Москве
- 3 110 000 РLexus LX 2011 в Москве
- 9 130 000 РLexus LX 2020 в Москве
- 9 530 000 РLexus LX 2019 в Москве
- 8 528 000 РLexus LX 2020 в Москве
- 6 607 000 РLexus LX 2018 в Москве
- 7 400 000 РLexus LX 2018 в Москве
- 7 520 000 РLexus LX 2018 в Москве
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