Тест-драйв нового Lexus NX: электронный огонь
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Для того, чтобы сменить поколение, японцам понадобилось 6 лет. Для педантичных инженеров, привыкших делать все наверняка, это, скажем так, стандартный срок. За него можно многое успеть – отточить дизайн, довести до ума работу механических узлов и электроники, досконально выяснить клиентские запросы, чтобы потом заявить: «Вы только подумали, а мы уже внедрили».
Если в 2015-м, когда NX только-только появился на свет, 8 секунд на открывание двери багажника считалось нормативом, мол, быстрее не нужно (не безопасно), то на сегодняшний день достать или положить вещи в грузовой отсек можно уже через 4 секунды после нажатия соответствующей кнопки. Времена изменились, стандарты безопасности тоже. Убрать «лишние» 4 секунды, вроде, не ахти какая большая проблема, но технари Lexus утверждают, что «пришлось поработать».
Зачем ручка, если есть кнопка
Ну, нельзя было к 2021-му подходить с пакетом наработок «а-ля 2015», поэтому NX второй генерации - это 95% абсолютно других деталей, созданных «с чистого листа». В самой компании модель, сменившую поколение, называют не иначе как «следующей главой в истории марки». Речь, понятное дело, идет о свежих технологиях, без которых успеха на рынке сегодня не найти. Нужны были новомодные фишки? Получите тогда электронную защелку дверей E-Latch.
Привычная внутренняя дверная ручка уступила место кнопочному переключателю, который находится рядом с подлокотником на дверной панели. При этом на внутренней стороне неподвижной внешней ручки просто небольшая кнопка. Решение, признаться, интересное - позволяет открывать дверь плавным и почти бесшумным движением.
Понятное дело, что «другая» машина (или велосипед) должна ехать мимо вас не шибко быстро – эта фишка удобна, скажем, на парковке. Но уже за несколько метров до кормы вашего автомобиля E-Latch получает данные от системы контроля слепых зон, определяет вероятность столкновения и открывание двери и включает предупреждающую контрольную лампу и зуммер. Вы пытаетесь открыть водительскую дверь, но тщетно. Как только попутная машина проезжает, дверь через 3 секунды автоматически разблокируется – выход безопасен.
Специалисты Lexus считают, что данная технология может предотвратить до 95% несчастных случаев, связанных с открыванием дверей. Интересно, что E-Latch нет даже у взрослого Lexus LX, который вот-вот поступит в российскую продажу. Мы спросили у Игоря Максакова, старшего специалиста по развитию и планированию модельного ряда столичного офиса Lexus, почему такое неравенство, он ответил, дескать, все новые системы первым делом тестируются и доводятся до ума на «младших» Lexus и только после этого они появляются у тяжеловеса LX.
Проезжай с миром, брат, я тебя вижу
Впервые NX без участия водителя может отруливать от потенциальных угроз. Например, он замечает бабушку, внезапно выбежавшую на проезжую часть спереди и, не дожидаясь вашей реакции на руль, уклоняется от «перебежчицы», при этом совсем не на сторону встречного движения, а неуклонно остается в рамках занимаемой полосы.
Адаптивный круиз теперь способен самостоятельно притормаживать даже на серпантине, причем, работает быстрее прежнего. А система предотвращения столкновений замедляет движение даже в ночное время суток, обнаруживая на перекрестках при повороте не только автомобили, но также велосипеды и пешеходы.
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
И я услышу, как звучит твой голос
Новый NX управляется через Lexus Connected: его всегда можно найти на парковке, попутно определить уровень заряда АКБ, прочитать напоминание о плановом ТО и даже включить Wi-Fi в режиме роутера. Apple CarPlay работает «по воздуху». При желании можно подключать сразу 2 гаджета. Беспроводная зарядка никуда не исчезла, наоборот, она стала вдвое мощнее, а, значит, увеличилась ее скорость.
Доведенный до ума голосовой помощник позволяет сделать телефонный звонок, добавить или убавить пару градусов в салоне, найти в «гирлянде» треков хит Джорджа Майкла и отработать кучу других полезных функций. Как обещает автопроизводитель, со временем электронный «слуга» будет распознавать ваши слова все лучше и лучше. Богатые комплектации отмечены «знаком качества» Mark Levinson: «музыканты» предложили машине 17 динамиков и поместили в багажник мощный сабвуфер на 17 литров.
Мультимедиа – это 2 дисплея на выбор: 9,8-дюймовый идет априори в первой по ранжиру комплектации, 14-дюймовый – прерогатива версий побогаче. В Lexus говорят, что даже маленький дисплей – рывок по отношению к прежнему поколению, а уж крупный совсем серьезная штука, работает быстрее и эффективнее. В это охотно верится, потому как мы целый день гоняли по штатной навигации, и в ее адрес исключительно лестные отзывы.
Два мотора, и оба новые
«Гоняли» в данном случае суть верное определение, если говорить о динамической части теста. Версия F Sport (та, что подороже, 5 584 000 – 5 895 000 рублей) «награждена» новым 2,4-литровым турбо-мотором, и он охотно делится прытью 279 лошадиных сил. По сути, NX350 – «зажигалка», к которой желательно привыкнуть.
Максимальный крутящий момент 430 Нм приходится на диапазон от 1 700 до 3 600 об/мин, и уже из этого понятно, насколько мотор эластичен и податлив на резкий набор скорости. При активном педалировании мотор крутится до 5500-6000 об/мин, ступени 8АКП меняются молниеносно, запас тяги огромный почти с низов, шумность невысокая, но расход при этом недетский.
|Lexus NX F Sport Premium 2.4 AT 4x4
|2.4 л, 279 л.с
|автомат 8
|0-100 - 7.2 с
|4660 x 1895 x 1640 мм
|полный
|АИ-95
|5 584 000 руб
|Все характеристики
В свою очередь «младшенький» агрегат также для NX откровение; он чуть большего объема – 2,5 литра (199 л.с.), но атмосферного типа, едет скромнее. Чтобы получить более-менее живой подхват, следует крутить до 3000-3200 об/мин. Это если вы торопитесь. Если иметь в виду обычные будничные передвижения со всеми остановками, стартами и короткими перебежками, его характеристик будет за глаза. Свои паспортные 9,1 секунды до «сотни» он обеспечивает. Упомянутый же безальтернативный 8-ступенчатый «автомат» вносит в процесс движения плавность и быстродействие, которые всегда отличали продукцию бренда.
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Ниже, жестче, комфортнее
Поскольку Lexus NX – это, с технической точки зрения, Toyota RAV4, только в более престижной обертке, он также восседает на платформе GA-K, правда, со своими нюансами. И дело не в 20-миллиметровом приросте габаритной длины – это не суть как важно. Акцент на другом: центр тяжести снижен на 20 мм, а жесткость кузова увеличена на 30%. Ее (жесткости) теперь хватает и в подвеске, при этом появились алюминиевые детали (поворотные кулаки спереди и ступицы сзади).
McPherson остался, но его элементы расположили чуть иначе. Сзади многорычажка, как и было на первом поколении. Другой момент, что ее детали также оптимизированы в плане расположения. Изменились места крепления амортизаторов (у них, к тому же, иное внутреннее строение,) по-другому расположен продольный рычаг.
Дорогая версия F Sport может похвастаться адаптивной подвеской, позволяющей регулировать степень сжатия амортизаторов. Так, впрочем, было и раньше, но теперь все это хозяйство работает оперативнее: входим в поворот – амортизаторы сжимаются и крены уменьшаются. Тормоза стали мягче, чувствительнее и отзывчивее, это чувствуется.
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
«Поводья»
Клиренс остался прежним (185 мм). На грунтовке полный привод работает «мозгами», блокировки нет, поэтому в дебри не залезаем. Благодаря платформе GA K удалось расширить колею передних (+35 мм) и задних (+55 мм) колёс, добавив большую уверенность походке и выразительные штрихи образу.
Облик сформирован в фамильном стиле Lexus, и искать каких-либо кардинальных отличий не стоит. Из нюансов: у NX II более мужественная и при этом более отвесная решетка радиатора, замысловатые фары с фирменными L-огнями, как бы внесенными внутрь блока, скульптурный бампер. Это, что называется, фас. Рассекающая полоса сзади обрамлена фонарями - выглядит породисто и гармонично, при этом в прошлое ушла эмблема «L», вместо нее - растянутые буквы, как на старшем LX.
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Вариант NX 250 (4 106 000 – 5 153 000 рублей) предлагает 4 комплектации, NX350 идет в версии F Sport еще с двумя уровнями (5 637 000 – 5 895 000 рублей). Всего 6 комплектаций, в то время как раньше было 8. Со временем ожидается более доступная модификация NX200 с 2-литровым мотором и CVT. Цен пока нет, но, со слов Игоря Максакова, это будет самая спрашиваемая машина – этакий входной билет в мир SUV бренда.
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
- 2 440 000 РLexus NX 2015 в Москве
- 2 490 000 РLexus NX 2015 в Москве
- 4 350 000 РLexus NX 2017 в Москве
- 2 880 000 РLexus NX 2017 в Москве
- 2 920 000 РLexus NX 2016 в Москве
- 3 930 000 РLexus NX 2019 в Москве
- 2 580 000 РLexus NX 2016 в Москве
- 4 280 000 РLexus NX 2020 в Москве
- 3 500 000 РLexus NX 2019 в Москве
- 4 720 000 РLexus NX 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий