Тест-драйв нового Subaru Outback: гастрольное удостоверение
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Subaru Outback в этом году празднует свое 25-летие. Кто постарше, помнит: в октябре 1996-го неожиданно для всех на базе популярной модели Legacy появилась версия Legacy Outback. Это был кузов «универсал» с измененными бамперами, накладками по низу и, самое главное, увеличенным с 155 до 200 мм дорожным просветом. И пусть это не сделало «Аутбек» настоящим внедорожником, зато сильно увеличило число поклонников марки, которые даже провозгласили Outback родоначальником нового подкласса, что мы и обозначили выше.
Нет более подходящего для отечественных условий эксплуатации автомобиля, если бы не его цена (об этом чуть позже). Стихия «Аутбека», как и прочих полноприводников Subaru, - в устойчивом и безопасном движении по дорогам, пусть скользким и грязным, но дорогам. Для полного бездорожья предназначены другие, более кондовые машины. Кто этим правилом пренебрегает, рискует не только застрять где-нибудь в глухом месте, но и налететь на капитальный ремонт трансмиссии и подвески. А это кусачие расценки.
«Шестая» редакция Outback добралась в Россию через 2 года после своей мировой премьеры. Да, поздновато, но тому есть всем известные причины. Не думаю, что появлению обновленного автомобиля обрадуются ребята из Volvo, чей «Икс Шестидесятый» в Subaru расценивают как главного конкурента. И скандинавов можно понять. Вот только почему роль главного визави выполняет именно XC60, который считается чистокровным SUV и который на целых 20 см короче «Аутбека», не совсем ясно. Просто у шведов с «потерей» многими уважаемого полноприводного универсала XC70 сегодня есть более соотносимая по размерам и цене вседорожная версия V60 Cross Country. Впрочем, не станем углубляться в эту тему, поверим «субаристам» на слово.
Резко, но со вкусом
40-50-летним мужикам, которые считаются основными покупателями Outback, эти споры/сравнения нужны разве что в беседе под хороший лагер. Кто знаком с историей модели, тому важнее знать о тех новациях, что внедрены в «шестую» генерацию. Их немало. И не стоит сразу идти «против шерсти», глядя на облик, мол, что-то не видно кардинальных отличий. Сохранив ту же высоту (1675 мм) и клиренс (213 мм), «Аутбек» стал длиннее (4870 мм) и шире (1875 мм), он по-прежнему самый крупный в линейке Subaru.
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
В новом облике выделяешь не столько угловатость, которой раньше не было, сколько резкость линий. Вы знаете, она ничуть не портит автомобиль, скорее, точечно дистанцирует от прежнего поколения. Свежая решетка радиатора с двумя четко обозначенными планками, новые фары матричного типа с опять же новыми ДХО, обилие черного пластика по кузову, в том числе на арках (замысловатого оригинального дизайна), массивные рейлинги на крыше (в некоторых модификациях с поперечинами), безальтернативные 18-е «бриджстоуны», стильные наружные зеркала, крепящиеся на изящных «ножках» - все, что называется, в тему, все со вкусом.
Немного выросла плечевая зона кузова, урезав площадь бокового остекления. Но внутри дефицита дневного света ничуть не ощущаешь. Технические специалисты московского офиса компании заявили на это, мол, основной свет попадает в салон через лобовое стекло, а оно теперь чуть крупнее, потому как слегка изменился угол наклона стоек.
Выигрышный с точки зрения зрительной эстетики и гармонии ракурс – боковой. «Аутбек» здесь предстает в самом презентабельном, на мой взгляд, образе - с правильным силуэтом и в меру длинным капотом, выразительными «всплесками» на боковинах, крупными арками колес и плавно ниспадающей крышей. Наслаждаться за движением автомобиля – удовольствие, и нашему фотографу, чьи снимки украшают текст, можно, сказать, повезло не меньше нашего.
Гребенку «проглатывает», перед более крупными ямками пасует
Актуальный Subaru Outback базируется на новой модульной платформе SGP (Subaru Global Platform), которую уже примерили XV и Forester. Ее главные особенности - продольное расположение двигателя и широкое использование высокопрочной стали в силовой структуре несущего кузова.
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Независимая подвеска конструктивно та же, что и была: с пассивными амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости (их диаметр увеличен с 21 до 24 мм). Спереди, как водится, стойки McPherson, сзади – двойные поперечные рычаги. Новое в этой проверенной схеме – использование алюминия (рычаги), что дало некоторый выигрыш в общем весе конструкции. За правильную «рулежку» отвечает рулевой механизм реечного типа с активным электрическим усилителем управления. Рейка теперь с переменным передаточным отношением VGR: в т.н. «околонулевой» зоне реакция на поворот рулевого колеса, скажем так, стандартная, затем она усиливается и чуть позже вновь приходит в нормативное состояние.
Наличие полноприводной трансмиссии с многодисковой муфтой, заведующей подключением задней оси, и электронной системы Active Torque Vectoring, которая с помощью штатных тормозов управляет вектором тяги, - по-прежнему сильная сторона «Аутбека». Вкупе с фирменным «субаровским» оппозитником это обеспечивает низкий центр тяжести и, если хотите, обтекаемость. Отсюда – хорошая устойчивость автомобиля на дороге практически на разных скоростях.
Подвеска выказывает свою всеядность преимущественно на асфальтовых трещинах и мелкой гребенке – ехать одно удовольствие; если и возникают скольжения, они, что называется, под контролем. Неплохо «плывет» кросс-универсал и по асфальтовым волнам: раскачки почти не наблюдается. Но не приведи судьба встретиться на этом пути средним и чуть глубже выбоинам – амортизаторы зачастую не успевают отработать «на массу». И здесь совет один: выбирайте тот скоростной режим, который оградит вас и ходовую часть вашего автомобиля от неприятных ударов внизу.
Безальтернативная связка «мотор-CVT»
На глобальном рынке «Аутбеку» предложено на выбор два бензиновых 4-цилиндровых двигателя с оппозитно-горизонтальной архитектурой, непосредственным впрыском горючего, 16-клапанным цепным ГРМ, повышенной степенью сжатия, варьируемыми фазами газораспределения и системой «старт/стоп». Но только один из них доступен на российском рынке – модернизированный на 90% FB25 объемом 2,5 литра.
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
У него, как мы уже писали, другие шатуны (меньше вес и уровень деформации на стороне большой головки) и поршни (иная форма головки и другой материал верхнего кольца, уменьшение упругости второго и маслосъемного колец), а также усиленный блок. Прочность блока увеличена в соответствии с повышением степени сжатия (с 10,3 до 12), при этом общий вес двигателя уменьшился приблизительно на 10%. «Виной» тому снижение веса большинства моторных деталей.
|Subaru Outback Premium ES 2.5 CVT 4x4
|2.5 л, 188 л.с
|вариатор
|0-100 - 9.6 с, 206 км/ч
|4870 x 1875 x 1675 мм
|полный
|АИ-95, 7.3 л на 100 км
|3 999 900 руб
|Все характеристики
Посредством сигналов с электронного блока управления двигателем клапан циркуляции охлаждающей жидкости переключает ее поток между 3 каналами, подсоединенными к нижнему перепускному каналу, каналам радиатора и отопителя, а также к контуру постоянной подачи на дроссельную заслонку для предотвращения ее замерзания. Внедренная оптимизация режимов, по словам специалистов компании, снижает расход топлива и повышает эффективность работы отопителя, особенно в зимний период времени. Понятно, что речь идет о самых небольших выигрышных величинах, и все же…
Доведенный до ума FB25 выиграл в мощности и отныне развивает 188 «лошадок» вместо прежних 175-ти. Пик его мощностных возможностей достигается при 5800 об/мин, а потолок крутящего момента в 245 Нм - при 3400-4600 об/мин. Но самый сок работы силового агрегата следует «вкушать» в связке с клиноцепным вариатором Lineatronic TR58, имеющим «8-ступенчатый» ручной режим.
CVT претерпел ряд важных доработок, в частности, изменилась конструкция гидравлического контура, расширился диапазон передаточных чисел (с 7 до 8,09), появился новый масляный насос лопастного типа, поддон картера заменен на алюминиевый, крышка блока управляющих клапанов стала пластиковой. Вместо прежней трансмиссионной жидкости Lineatronic II теперь заливается Lineatronic III, благо, что регламент плановой замены не влечет за собой частоту посещений фирменной СТО.
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Все эти вкупе проведенные работы по модернизации агрегата нашли свое отражение в некотором улучшении параметров экономичности и комфорта переключений. Как и прежде, поток мощности, передаваемый на колеса, для водителя ничуть не ощущаем. Как нажал на педаль – настолько и поехал. Ускорение не прерывается ни на каком этапе, и уже через 9 с небольшим секунд с момента старта 1,7-тонный универсал преодолевает рубеж в 100 км/ч.
Нельзя сказать, что это какой-то супер-пупер показатель, к тому же, где-то до 60 км/ч движку непросто «открыться». При этом он охотно докручивает до 5000 оборотов, после чего происходит переход на другую виртуальную передачу. Правда, двигаясь в активном ключе, придется смириться с шумом старающегося не оплошать движка: в диапазоне от 3000 до все тех же 5000 об/мин шумовое сопровождение кладет на лопатки потуги инженеров по шумоизоляции подкапотного пространства. И только выход на прямую передачу гарантирует вожделенную тишину в салоне с одновременной плавностью хода.
Это уже настоящий комфорт
Скромное обаяние буржуазии встречает вас в интерьере нового «Аутбека». Где понятие «скромно» - это, в первую очередь, разумное использование всех органов управления, а «буржуазия» - качество примененных материалов и общий стиль оформления. Таким богатым и продвинутым салон кросс-универсала еще никогда не был. И пусть до сих пор нет полностью цифровой «приборки» (японцы в этом плане закоренелые консерваторы), зато всех тузов в вопросе оригинальности бьет вертикальный (в стиле Tesla) центральный дисплей Full HD.
Его площадь - 11,6 дюйма, вроде, не рекорд по современным меркам. Но даже 12-дюймовые мониторы, установленные горизонтально, воспринимаются не столько огромными. На экране монитора можно управлять практически всеми функциями посредством привычных жестов: касаний, смахиваний, перетаскиваний и т.д.
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
В него «вшиты» часто используемые функции - обогреватель, аварийная сигнализация, регуляторы громкости и температуры. Все они интуитивно понятны и, когда привыкаешь, отвлекаться от управления и дороги подолгу не приходится. Важно, что сохранены некоторые физические кнопки/крутилки, в частности, регулировка температуры 2-зонного климат-контроля и громкость с настройкой тюнера. На экране удобные пиктограммы, логичная группировка функций, до многих из которых легко можно добраться в 1-2 клика. Понятное дело, присутствуют Android Auto и Apple CarPlay, правда, с проводным подключением.
Мне вот подумалось: инженеры Subaru – молодцы: впихнули столь крупный дисплей по центру консоли, но чем тогда пришлось пожертвовать? Воздуховодами системы вентиляции? Нет – они удачно прописались по его краям. Может, было «съедено» место у хода рычага CVT? Опять же нет – он ничуть не упирается в стекло экрана. Понял: пожертвовали нишей для смартфона, она здесь небольшая и глубокая, правда, это некритично. А вот компенсировать нехватку места для мелочевки удалось оригинальной полочкой перед глазами переднего пассажира. Здесь легко поместятся «друг за другом» сразу 2 смартфона - она с небольшим углублением, дабы на ходу ничего не слетало и не падало.
Понравилось водительское кресло – что называется, «сшито по мне». Для оптимального распределения нагрузки использована мульти-контурная форма, для фиксации корпуса тела в поворотах – жесткий наполнитель, а в местах тактильного контакта – мягкие материалы. Пассажирское кресло при этом получило в свое нижней части дополнительный аэрбег.
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Хороша новая отделка – она удачно сочетается с мягким пластиком и вставками под металл. В первой и третьей комплектациях (Elegance и Premium) доступна кожа Nappa. В средней версии Field идет эко-кожа, которая легко моется. В двух верхних комплектациях крутая акустика – Harman Kardon с 10-ю динамиками, сабвуфером и усилителем мощности.
Ценник, как и обещали в начале, следующий: 3 869 000 рублей (Elegance), 3 929 900 рублей (Field) и 3 999 900 рублей (Premium). При этом, как мы уже писали, придется столкнуться с некоторым дефицитом «живых» машин по причине небольших квот.
- 2 290 000 РSubaru Outback 2016 в Москве
- 1 597 000 РSubaru Outback 2013 в Москве
- 1 357 000 РSubaru Outback 2013 в Москве
- 3 335 000 РSubaru Outback 2020 в Москве
- 895 000 РSubaru Outback 2010 в Москве
- 2 229 000 РSubaru Outback 2017 в Москве
- 910 000 РSubaru Outback 2010 в Москве
- 2 837 000 РSubaru Outback 2018 в Москве
- 1 020 000 РSubaru Outback 2010 в Москве
- 235 000 РSubaru Outback 2002 в Москве
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