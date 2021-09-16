Тест-драйв новой Hyundai Creta: умница дочка
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
О главном - ценах
Говорю это со слов соседа по гаражу. Мужчина готов был поменять первое поколение Creta на только что появившуюся в продаже генерацию, но, узнав, что дилеры просят за автомобиль не меньше 1,5-1,7 млн рублей, прикусил губу. До лучших, как он сказал, времен.
Корреспондент 110km.ru не поленился и связался с одним из местных ДЦ. Картина, признаться, подтвердилась. 1 750 000 рублей – таков аппетит официального продавца за 1,6-литровую моноприводную версию на «автомате» с двумя уже включенными в общую стоимость автомобиля пакетами. Нужны они потребителю или нет – никто никого не спрашивает. Подвижки в цене, по словам трейдеров, возможны, если старую машину сдать в зачет. Конкретики по телефону никакой – только при очном разговоре в салоне.
Старые «Креты» из продажи еще не вышли, но это, как правило, единичные экземпляры, которые предлагаются в средних и богатых комплектациях: с 2-литровым мотором и АКП. Отсюда та же неподъемная цена – от 1,67 млн рублей. 2-литровая Creta II пока что доступна исключительно под заказ, со сроком ожидания 1 месяц. При этом официальные цены автопроизводителя таковы: от 1 199 000 рублей (Prime) до 1 900 000 рублей (Prestige).
Ползущая вверх кривая цен не прихоть Hyundai, а отражение рыночного спроса и инфляционных процессов. Согласно данным агентства «Автостат», в период с июня 2019-го по август 2021-го, цена на Hyundai Creta в минимальной комплектации выросла на 242 тыс. руб. (+25,3%), в максимальной версии – на 655 тыс. руб. (+49,1%). Если же сравнивать с предыдущим 2-летним периодом, с мая 2017-го по май 2019-го, то тогда рост минимальной и максимальной цен составил 167 тыс. руб. (+21%) и 155 тыс. руб. (+13%). В общем, кино и немцы.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
В потоке определишь безошибочно
В Сети, как известно, скрестились копья относительно облика новой «Креты». В столичном офисе Hyundai об этом знают и, словами Артема Кукушкина, отвечающего в компании за продукт Creta, комментируют его следующим образом: «Дизайн – вещь субъективная. Но в одном «Крете» не откажешь – ее облик современный, оригинальный, и, благодаря этому, автомобиль можно выделить в потоке. К тому же, некоторыми чертами, скажем, той же каскадной решеткой радиатора, Creta отсылает нас к флагманскому Palisade».
Три месяца назад, во время презентации Creta II для представителей СМИ Андрей Казак, директор производственного управления «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», заявил в беседе с корреспондентом 110km.ru, что у заводчан изначально были вопросы по форме кузова, мол, отечественный потребитель имеет свои определенные вкусы на сей счет. Но получили то, что получили, и, на его взгляд, вышло «совсем неплохо».
Отчасти соглашусь с экспертом: живьем новая Creta воспринимается интереснее, чем на фотоснимках. Да, возможно, есть вопросы к прищуру головной оптики и «разбросу» задних фонарей, но к этому быстро привыкаешь. К тому же, и там, и там (а также в поворотниках наружных зеркал) в хороших комплектациях использованы светодиоды. Из сильных сторон экстерьера - рельефные колесные арки, 9 цветов кузова (5 вариантов двухцветной окраски, +22 000 рублей сверху), 3 варианта колесных дисков (стальные R16 стальные в базе, легкосплавные R16 и R17) и 0,35 Cx – коэффициент аэродинамического сопротивления (был 0,36).
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
190-миллиметровый клиренс перешел по наследству от первой «Креты», а вот по другим параметрам автомобиль немного добавил: +30 мм в длину, +20 мм в колесной базе и +31 литр в объеме багажника. В половине комплектаций полагается полноразмерная «запаска», а вот электро-открытия двери багажника нет ни в одной версии; как нам заявил Артем Кукушкин, сэкономили. Были усилены соединения крыши и задней стойки, а также место крепления амортизаторов к кузову. Передние парктроники – отныне заводская опция, это дешевле. Появились сигнализация (сигнал может приходить на телефон), камера заднего вида с обывателем и 5,2-литровый бачок «омывайки» (был 4,6 литра) – это специально для нашего рынка.
Поколение новое – моторы прежние
И тому, по словам Артема Кукушкина, есть объяснение: таков «запрос огромной базы лояльных клиентов». Потребителей-де полностью устраивали старые ДВС, и они захотели, чтобы верой и правдой движки служили на новой «Крете». Напомним, речь идет о двигателях серии Gamma 1,6 литра (G4FG, 121 и 123 л.с., в зависимости от типа привода, сочетаются с АКП и МКП) и о 2-литровом агрегате серии Nu (G4NA) мощностью 149 л.с., который «дружит» с АКП и обоими приводами.
В Hyundai говорят, что, несмотря на потребительскую привязанность, все же были проведены работы по легкой модернизации моторов. И главная из них – установка ДВС на гидроопоры. Цель понятна: такие опоры работают в более широком диапазоне вибраций и нагрузок. В движении 1,6-литровая «Крета» отличается от 2-литровой версии динамическими возможностями, более голосистым звуком на разгоне и, конечно же, аппетитом. Разница в расходе топлива заметная. В условиях преимущественно загородного темпа «за 100» младшенький мотор (который с прошлой недели производят на новом заводе в СПб) чуть превышает 7-литровый показатель, а вот 2-литровый NU «ест» по 11-12 литров «девяносто второго».
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
1,6-литровую версию, «отягощенную» «автоматом» и полноприводной трансмиссией, постоянно приходится «подстегивать» педалью акселератора. До «сотни» 121-сильная «Крета» разгоняется без особого огонька, «жертвуя» 13,1 сек. своей жизни. С 149-сильным потенциалом машина быстрее почти на 2 секунды, и разница хорошо ощущается. Любой обгон на скоростях 90-110 км/ч для «младшенького» мотора – процесс довольно напряженный: желательно тщательнее просчитывать запас расстояния для маневра. И, главное, не дать себя обмануть ревом мотора – он не совсем в унисон динамическому ускорению. Моноприводная модификация с мотором Gamma на прямой чуть азартнее – она, как никак, на 90 кг легче.
|Hyundai Creta Prestige 2.0 AT 4x4
|2 л, 149 л.с
|автомат 6
|0-100 - 11.3 с, 179 км/ч
|4300 x 1790 x 1620 мм
|полный
|АИ-92, 7.7 л на 100 км
|1 900 000 руб
|Все характеристики
Оба движка – надежные. Да, были в свое время истории с задирами в цилиндрах, которые происходили в результате разрушения катализатора. Но, по словам Артема Кукушкина, тема эта кем-то искусственно раздута. Оказывается, за 5 лет присутствия «Креты» на нашем рынке по данной причине в гарантийный период было 1083 обращения по 2-литровому мотору и 883 обращения – по версии «1.6». И это на фоне 350 000 реализованных машин. Если следить за состоянием автомобиля, своевременно менять масло и «выбить» катализатор (установить новый), как только тот выйдет из строя, то проблем с мотором не будет — есть немало примеров, когда эти ДВС ходят по 300 000 км и даже сверх того.
«Автомат» прежний – 6-скоростной гидромеханический. Не ахти какой прогрессивный, но проверенный временем, что не менее важно. Перед внедрением на Creta II его чуть доработали - уменьшили размер масляного насоса, в результате чего стала меньше потеря трения, и внедрили подшипники с двойной обоймой – это позитивно отразилось на работе всей трансмиссии. Попутно довели до ума «механику» - улучшили работу синхронизатора 1-й и 2-й передач, оптимизировали систему фиксации рычага.
HTRAC – как на старших SUV
Полный привод теперь синхронизирован с более высокими и дорогими моделями Hyundai. Мы говорим о системе HTRAC. Какой от этого выигрыш? Да хотя бы тот, что блокировка межосевого дифференциала отныне работает не до 30 км/ч, как было, а до 60 км/ч. Можно выбирать режимы движения, в зависимости от предпочтений: Eco либо Sport. Естественно, при этом меняются усилие на руле, отклики газа и диапазон переключения передач.
Рулевое управление стало чуть точнее – более понятен отклик на руле. А все потому, что в блоке управления электроусилителем перенастроены шестерни (уменьшен их размер) и поменяны передаточные числа. Несмотря на то, что машина увеличилась в габаритах, радиус разворота остался прежним - 5,3 метра. Появился дополнительный алюминиевый уплотнитель рейки, следовательно, лучше стала «шумка».
Несмотря на то, что платформа осталась прежней (передняя подвеска – «МакФерсон», задняя - либо балка, если передний привод, либо «многорычажка», если 4x4), подвеску слегка адаптировали к нашим дорогам: спереди применили рычаги большего размера, закрепили подрамник непосредственно к кузову, а не через кронштейны (увеличилась надежность автомобиля), расположили под более прямым углом задние амортизаторы.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Шесть комплектаций плюс пакеты
Адаптивный круиз-контроль, доступный с четвертой по ранжиру комплектации Lifestyle, работает от 0 до 180 км/ч. Появились и другие актуальные времени технологии: предотвращение столкновения с автомобилями и велосипедами, мониторинг слепых зон, удержание автомобиля в полосе. Эти фишки, как легко догадаться, лишь в топовых комплектациях. Всего же уровней оснащения – 6, включая спецверсию Smart. В средних и высоких комплектациях предусмотрены вариации по пакетам. При этом учтены запросы потребителей из южных регионов страны. Так, чтобы они не переплачивали за «теплые» и мало востребованные у них опции, в отдельный «ранг» выведен пакет Winter.
По умолчанию Creta II оснащается 2 подушками безопасности, медиацентром с 8-дюймовым тачскрином и предустановленными Apple CarPlay/Android Auto, электроприводом и обогревом зеркал, 16-дюймовыми стальными колесами, системой Эра-Глонасс, ABS, ESP, кондиционером, 4 электростеклоподъемниками, подогревом передних кресел и пр. Начиная со второй комплектации Classic, доступен полный привод, здесь же идут светодиодные фары (пакет «Лайт»). В дорогих версиях получаем 10-дюймовый экран, позволяющий подключить одновременно 2 «блютуса» и агрегатирующийся с музыкой Bose.
Руль у «Креты» новый, равно как ручки дверей и дефлекторы системы вентиляции; заходить в машину удобно – ничего не цепляешь. Рычаг КП – почти авиационного типа. Обращает на себя внимание более вытянутая центральная консоль, которая, ко всему прочему, повернута к водителю. На выбор 4 варианта обивки кресел: ткань, кожа (черная или черно-коричневая), компромиссный вариант - кожа и ткань. Мультимедиа в 2 вариантах: 8-дюймовая в «базе» и 10,25 дюйма в «топах». Там же - задний подлокотник и дополнительный USB-порт.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
С комплектацией Family идет пакет (24 000 рублей), в котором добавлена 7-дюймовая приборная панель Supervision. Она отражает всю информацию с бортового компьютера, включая навигацию. Уже упомянутая нами аудиосистема Bose идет или как отдельный пакет или, как стандартная опция. Ее «наполнение» - 8 колонок и 400 Вт на выходе, сабвуфер в багажнике. Результат – неплохое звучание во всем диапазоне частот. Панорамная крыша (доппакет к комплектации Lifestyle, +65 000 рублей) перекочевала с более высоких моделей марки. Востребована «панорама» или нет – отдельный вопрос, но внедрили ее ради статусности. Есть система кругового обзора с работающими 4 камерами. При необходимости можно удаленно сделать 4 фото машины – это когда, например, приходит сигнал, что с «Кретой» на парковке что-то не так.
В зоне особого внимания
А пока, вроде, все как обычно: продажи новинки стартовали, дилерские центры худо-бедно машинами затоварились, реклама, что называется, пошла. Портал 110km.ru будет следить за тем, как протекают продажи новой «Креты». Это важно: как-никак мы говорим о самом продаваемом на сегодняшний день кроссовере в России. По итогам 8 месяцев 2021 года в стране было реализовано 49 548 Hyundai Creta. Показатели конкурентов (не считая «Ниву») почти вдвое ниже.
- 1 149 000 РHyundai Creta 2018 в Москве
- 1 270 000 РHyundai Creta 2018 в Москве
- 1 435 000 РHyundai Creta 2018 в Москве
- 1 295 415 РHyundai Creta 2019 в Москве
- 1 418 000 РHyundai Creta 2017 в Москве
- 1 025 000 РHyundai Creta 2018 в Москве
- 1 790 000 РHyundai Creta 2020 в Москве
- 1 650 000 РHyundai Creta 2019 в Москве
- 530 000 РHyundai Creta 2017 в Москве
- 1 899 000 РHyundai Creta 2020 в Москве
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