Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
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фото пользователя 110km
Но, как показывает жизнь, вынужденное голодание не всегда во вред. Поклонники «трешки» точно Гильермо – тигр, которого долго не кормили. У него поистине зверский аппетит, и он спешит его реализовать. Нам же остается лишь внимательнее приглядеться к новому продукту. Который, отметим, получился традиционно интересным.
Красота – товар не лежалый
Пока доступен лишь хэтчбек, но осенью в шоу-румы приедет седан, и тогда полюбуемся на него, тем более, как нам заявили в местном дилерском центре, именно седаны шли лучше в кузове прежнего поколения.
В Mazda говорят, что при работе над новым поколением уделили внимание деталям. Для уменьшения слепых зон оптимизировали ширину и форму передних стоек, форсунки омывателя вмонтировали в поводки щеток стеклоочистителя, улучшили очистку лобового стекла в области стойки водителя.
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
Тише едешь – комфортнее себя чувствуешь
Посадка в машине низкая, практически спортивная. Кресло удобное, с ощутимым боковым обхватом. Все вокруг оформлено с чувством такта и продуманности. Материалы, как принято говорить, премиальные, и это не банальная дань слогу. Mazda твердо и планомерно приближается к новому для себя уровню позиционирования, делая на этом пути реальные успехи.
Во многом исходя из этих соображений, решено было сделать нынешнюю «трешку» самой тихой из всех генераций. Работы проведены скрупулезные, и результат налицо. Кузов не только элегантен, но и практичен - ко всему прочему снижает распространение неизбежных вибраций. Для этого пришлось усилить ключевые его элементы, расположенные в непосредственной близости к водителю и пассажирам. В усилителях кузова теперь имеются элементы жесткости, установленные с применением абсорбирующего вибрации состава. А в верхней части задней двери установлен уплотнитель зазора.
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
Управляемость традиционно на высоте
Пожалуй, главная новость по «технике» - наличие сзади полужесткой балки. Скажете, вчерашний день, архаика? На первый взгляд, да. Но вряд ли бы японцы затеяли игру «на понижение» просто так. Значит, в том, на их взгляд, был толк. Сами они объясняют свое решение желанием более точно контролировать геометрию крепления задних колес.
Оно, как все мы понимаем, важно, особенно для философии Mazda3, которая всегда ассоциировалась с «зажигательной» ездой. Мы прокатали машину на «петле» автодрома, на горных извилистых склонах и на не самом ровном покрытии. Ощущения исключительно положительные. Вправлять позвонки не приходится, сетовать на чрезмерно жесткие настройки – тоже. А такая характеристика, как управляемость, и вовсе на высоте. По этой части у «трешки» всегда была фора перед визави.
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
Особый кайф - провоцировать занос переднеприводного хэтча на 80 км/ч. Шасси максимально цепкое – система стабилизации срабатывает в самом крайнем случае, позволяя проявить себя настройкам рулевого и колесам. Последние, кстати, предлагаются в двух вариантах типоразмеров – R16 (205/60) и R18 (215/45). Все зависит от движка – 1,5 литра или 2 литра.
Два мотора и оптимальный «автомат»
Моторы прежние, а, значит, хорошо знакомые - мощностью 120 и 150 л.с. Разница в 30 «лошадей» приличная, посему нетрудно предположить, что 2-литровый агрегат едет чуть азартнее и тяговитее. Так, например, въехав в зону городского ограничения скорости, «старшенький» без перехода на пониженную передачу способен на 6-й «тошнить» 48-50 км/ч – справляется, «не кашляя». Понятно, что для выхода «на верх» придется «педальнуть», дабы закинуть стрелку тахометра как можно выше, но сам факт…
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
|Mazda 3 Supreme 2.0 AT
|2 л, 150 л.с
|автомат 6
|0-100 - 9.3 с, 213 км/ч
|4460 x 1795 x 1435 мм
|передний
|АИ-95, 6.9 л на 100 км
|1 753 000 руб
|Все характеристики
Гулять, так гулять!
Ценник есть, он обозначен. На старте красуется цифра 1 490 000 рублей. Напомним, что в предыдущем поколении автомобиль был доступен за 1,3 – 1,45 млн рублей.
Начальная комплектация Drive в 1,5-литровом исполнении. Здесь находим электрозеркала, многофункциональный центральный дисплей с коммандером, электронный «ручник», проекционный экран на лобовом стекле, 7 аэрбегов, кондиционер, музыка с 8-ю динамиками и управлением на руле, фары LED, CarPlay и Android Auto, система G-Vectoring Control Plus.
Версия Active на сотню тысяч дороже, и она, естественно, богаче: подогрев наружных зеркал, передних кресел, руля и зоны покоя стеклоочистителей (последние два – с мотором 2 литра), климат-контроль, кожаная оплетка руля и КПП, легкосплавные 16-дюймовые диски, круиз-контроль.
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
Новые «трешки» уже присутствуют в шоу-румах официальных дилеров, и даже уже совершены первые сделки по продажам. Как мы поняли, продавцы готовы предложить обе верхние комплектации по указанным выше ценам, версию же Drive придется заказывать. Стоимость ТО – в пределах 12-13 тыс. рублей.
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