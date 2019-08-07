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7 августа 2019, 19:45

Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…

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На фоне ряда конкурентов родословная Mazda3, возможно, не самая богатая на годы. При этом за минувшие 15 лет модель по праву примерила на себя титул бестселлера марки, особенно на начальном этапе своего существования. В смене двух последних поколений произошел некоторый временной разрыв – актуальной IV генерации россиянам пришлось ждать несколько месяцев. Что называется, проголодались…
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Но, как показывает жизнь, вынужденное голодание не всегда во вред. Поклонники «трешки» точно Гильермо – тигр, которого долго не кормили. У него поистине зверский аппетит, и он спешит его реализовать. Нам же остается лишь внимательнее приглядеться к новому продукту. Который, отметим, получился традиционно интересным.

Красота – товар не лежалый

Mazda 3
От 1.5 л, 120 л.с
Новый от 1 490 000 до 1 753 000 Р
Как не всякое слово в строку пишется, так далеко не всякий успешный соперник даст фору Mazda3 в плане дизайна. Это та территория, где машина бьет тузов из любых колод. Экстерьер новой «трешки» получился отменным и, пардон, неповторимым. Стремительность и элегантность в одном флаконе – это для бренда давно уже аксиома.

Пока доступен лишь хэтчбек, но осенью в шоу-румы приедет седан, и тогда полюбуемся на него, тем более, как нам заявили в местном дилерском центре, именно седаны шли лучше в кузове прежнего поколения.

В Mazda говорят, что при работе над новым поколением уделили внимание деталям. Для уменьшения слепых зон оптимизировали ширину и форму передних стоек, форсунки омывателя вмонтировали в поводки щеток стеклоочистителя, улучшили очистку лобового стекла в области стойки водителя.

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Все это важно, потому как общая площадь остекления хэтчбека, за исключением ветрового стекла, откровенно небольшая, а задние боковые окна и вовсе невелики. Лично я люблю что-то вроде «аквариума», поэтому внутри «трешки» почувствовал нехватку света, при этом назову целую грядку приятелей, кому «маздовское» решение будет точно ко двору. А приподнятая в районе тех же пассажирских окон линия железа дает некое чувство защищенности.

Тише едешь – комфортнее себя чувствуешь

Посадка в машине низкая, практически спортивная. Кресло удобное, с ощутимым боковым обхватом. Все вокруг оформлено с чувством такта и продуманности. Материалы, как принято говорить, премиальные, и это не банальная дань слогу. Mazda твердо и планомерно приближается к новому для себя уровню позиционирования, делая на этом пути реальные успехи.

Во многом исходя из этих соображений, решено было сделать нынешнюю «трешку» самой тихой из всех генераций. Работы проведены скрупулезные, и результат налицо. Кузов не только элегантен, но и практичен - ко всему прочему снижает распространение неизбежных вибраций. Для этого пришлось усилить ключевые его элементы, расположенные в непосредственной близости к водителю и пассажирам. В усилителях кузова теперь имеются элементы жесткости, установленные с применением абсорбирующего вибрации состава. А в верхней части задней двери установлен уплотнитель зазора.

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Доступ к багажу, расположенному в грузовом отделении, в принципе, удобен, хотя есть вопрос к высоте порога. У багажника широкий проем и качественная отделка, а вот электропривода пятой двери почему-то не предусмотрено, причем, ни в одной комплектации. Нет и USB-портов для нужд задних седоков, придется подзаряжать смартфон, попросив водителя или его коллегу справа.

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«Хозяйство» рулевого суть удобство во всем, будь то грамотно отлаженная связка «кресло-руль» или не перегруженный лишней информацией приборный щиток с функцией дублирования информации на лобовом стекле. Твоя задача ясна и прозрачна: умело и безопасно управлять всем тем техническим набором, который японцы вложили в актуальный кузов. 

Управляемость традиционно на высоте

Пожалуй, главная новость по «технике» - наличие сзади полужесткой балки. Скажете, вчерашний день, архаика? На первый взгляд, да. Но вряд ли бы японцы затеяли игру «на понижение» просто так. Значит, в том, на их взгляд, был толк. Сами они объясняют свое решение желанием более точно контролировать геометрию крепления задних колес.

Оно, как все мы понимаем, важно, особенно для философии Mazda3, которая всегда ассоциировалась с «зажигательной» ездой. Мы прокатали машину на «петле» автодрома, на горных извилистых склонах и на не самом ровном покрытии. Ощущения исключительно положительные. Вправлять позвонки не приходится, сетовать на чрезмерно жесткие настройки – тоже. А такая характеристика, как управляемость, и вовсе на высоте. По этой части у «трешки» всегда была фора перед визави.

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

Технология G-Vectoring Control Plus – как работает? В дополнение к предыдущей системе теперь активируются тормоза. При выходе из поворота и возвращении руля в среднее положение подтормаживается переднее наружное колесо. Это создает стабилизирующий момент в движении автомобиля. Таким образом убирается эффект «хлыста».
Mazda управляется отточено, на ней, извиняюсь, хочется хулиганить, причем, вполне осмысленно и безопасно. Юркий хэтч снует в виражах как челнок в ткацком станке. Переставку без торможения и выходом в поворот на автодроме мы делали не на предложенных организаторами 60 км/ч, а почти на «девяноста». Скорость отображалась на электронном табло, и мы все 6 заездов запросто попадали в ворота из оранжевых конусов.

Особый кайф - провоцировать занос переднеприводного хэтча на 80 км/ч. Шасси максимально цепкое – система стабилизации срабатывает в самом крайнем случае, позволяя проявить себя настройкам рулевого и колесам. Последние, кстати, предлагаются в двух вариантах типоразмеров – R16 (205/60) и R18 (215/45). Все зависит от движка – 1,5 литра или 2 литра.

Два мотора и оптимальный «автомат»

Моторы прежние, а, значит, хорошо знакомые - мощностью 120 и 150 л.с. Разница в 30 «лошадей» приличная, посему нетрудно предположить, что 2-литровый агрегат едет чуть азартнее и тяговитее. Так, например, въехав в зону городского ограничения скорости, «старшенький» без перехода на пониженную передачу способен на 6-й «тошнить» 48-50 км/ч – справляется, «не кашляя». Понятно, что для выхода «на верх» придется «педальнуть», дабы закинуть стрелку тахометра как можно выше, но сам факт…

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

Mazda 3 Supreme 2.0 AT
2 л, 150 л.с
автомат 6
0-100 - 9.3 с, 213 км/ч
4460 x 1795 x 1435 мм
передний
АИ-95, 6.9 л на 100 км
1 753 000 руб
Все характеристики
3000 об/ мин (плюс-минус) для того и другого моторов – оптимальный режим движения, когда и «аппетит» поддерживается на диетическом уровне (порядка 6 литров на трассе), и пресловутая тяга, что называется, «под рукой» (изв., под ногой) – в любой момент можно поехать резко и быстро. «Автомат» вне критики – тих, эластичен и продуктивен. Если будет на то необходимость, запросто перескочит на пару ступеней вниз. Любителям «механики» предложена «ручка», но дилеры, с которыми мы пообщались намедни, как-то неохотно говорят о перспективах продаж таких «трешек».

Гулять, так гулять!

Ценник есть, он обозначен. На старте красуется цифра 1 490 000 рублей. Напомним, что в предыдущем поколении автомобиль был доступен за 1,3 – 1,45 млн рублей.

Начальная комплектация Drive в 1,5-литровом исполнении. Здесь находим электрозеркала, многофункциональный центральный дисплей с коммандером, электронный «ручник», проекционный экран на лобовом стекле, 7 аэрбегов, кондиционер, музыка с 8-ю динамиками и управлением на руле, фары LED, CarPlay и Android Auto, система G-Vectoring Control Plus.

Версия Active на сотню тысяч дороже, и она, естественно, богаче: подогрев наружных зеркал, передних кресел, руля и зоны покоя стеклоочистителей (последние два – с мотором 2 литра), климат-контроль, кожаная оплетка руля и КПП, легкосплавные 16-дюймовые диски, круиз-контроль.

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой

фото пользователя 110km

Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Тест драйв новой Mazda3 не родись красивой
Supreme – от 1 683 000 рублей. Здесь совсем вкусно: колеса R18, тонированные задние стекла, память электронастроек водительского кресла и положения наружных зеркал, подрулевые переключатели КПП, датчики парковки спереди и сзади, бесключевой доступ в салон, камера заднего вида с динамической разметкой, функция затемнения салонного и водительского наружного зеркал, коленная подушка безопасности. Машина с 2-литровым агрегатом обойдется от 1 687 000 рублей. 

Новые «трешки» уже присутствуют в шоу-румах официальных дилеров, и даже уже совершены первые сделки по продажам. Как мы поняли, продавцы готовы предложить обе верхние комплектации по указанным выше ценам, версию же Drive придется заказывать. Стоимость ТО – в пределах 12-13 тыс. рублей.    

Иван Братуха Фото автора и Mazda
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Отзывы по теме
Форум Mazda 3 sedan
Тройка мазда конечно хорошая машина, но вот что касается шумоизоляции то меня не очень устраивает, купил, покатался и сказал что так ездить не могу, пришлось шумовать тачку.
alex778899
Японские автомобили, с которыми владельцы не спешат расставаться
С Mazda 3 перебор, редкостное ............
Андрей
Угнал «Мазду», но спрятаться не успел
Нужно устанавливать радиопоисковую систему Трэкер (бывший Лоджек) и проблем не будет у товарища 2 раза угоняли МАзду 6 и оба раза возвращали благодаря Трэкеру
Илья
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Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
Но, как показывает жизнь, вынужденное голодание не всегда во вред. Поклонники «трешки» точно Гильермо – тигр, которого долго не кормили. У него поистине зверский аппетит, и он спешит его реализовать. Нам же остается лишь внимательнее приглядеться к новому продукту. Который, отметим, получился традиционно интересным.Красота – товар не лежалый{{model_v2_no_show_775}} Как не всякое слово в строку пишется, так далеко не всякий успешный соперник даст фору Mazda3 в плане дизайна. Это та территория, где машина бьет тузов из любых колод. Экстерьер новой «трешки» получился отменным и, пардон, неповторимым. Стремительность и элегантность в одном флаконе – это для бренда давно уже аксиома. Пока доступен лишь хэтчбек, но осенью в шоу-румы приедет седан, и тогда полюбуемся на него, тем более, как нам заявили в местном дилерском центре, именно седаны шли лучше в кузове прежнего поколения. В Mazda говорят, что при работе над новым поколением уделили внимание деталям. Для уменьшения слепых зон оптимизировали ширину и форму передних стоек, форсунки омывателя вмонтировали в поводки щеток стеклоочистителя, улучшили очистку лобового стекла в области стойки водителя. {{gallery_1629}} Все это важно, потому как общая площадь остекления хэтчбека, за исключением ветрового стекла, откровенно небольшая, а задние боковые окна и вовсе невелики. Лично я люблю что-то вроде «аквариума», поэтому внутри «трешки» почувствовал нехватку света, при этом назову целую грядку приятелей, кому «маздовское» решение будет точно ко двору. А приподнятая в районе тех же пассажирских окон линия железа дает некое чувство защищенности.Тише едешь – комфортнее себя чувствуешьПосадка в машине низкая, практически спортивная. Кресло удобное, с ощутимым боковым обхватом. Все вокруг оформлено с чувством такта и продуманности. Материалы, как принято говорить, премиальные, и это не банальная дань слогу. Mazda твердо и планомерно приближается к новому для себя уровню позиционирования, делая на этом пути реальные успехи. Во многом исходя из этих соображений, решено было сделать нынешнюю «трешку» самой тихой из всех генераций. Работы проведены скрупулезные, и результат налицо. Кузов не только элегантен, но и практичен - ко всему прочему снижает распространение неизбежных вибраций. Для этого пришлось усилить ключевые его элементы, расположенные в непосредственной близости к водителю и пассажирам. В усилителях кузова теперь имеются элементы жесткости, установленные с применением абсорбирующего вибрации состава. А в верхней части задней двери установлен уплотнитель зазора. {{gallery_1632}} Доступ к багажу, расположенному в грузовом отделении, в принципе, удобен, хотя есть вопрос к высоте порога. У багажника широкий проем и качественная отделка, а вот электропривода пятой двери почему-то не предусмотрено, причем, ни в одной комплектации. Нет и USB-портов для нужд задних седоков, придется подзаряжать смартфон, попросив водителя или его коллегу справа.{{material_113121}} «Хозяйство» рулевого суть удобство во всем, будь то грамотно отлаженная связка «кресло-руль» или не перегруженный лишней информацией приборный щиток с функцией дублирования информации на лобовом стекле. Твоя задача ясна и прозрачна: умело и безопасно управлять всем тем техническим набором, который японцы вложили в актуальный кузов.  Управляемость традиционно на высоте Пожалуй, главная новость по «технике» - наличие сзади полужесткой балки. Скажете, вчерашний день, архаика? На первый взгляд, да. Но вряд ли бы японцы затеяли игру «на понижение» просто так. Значит, в том, на их взгляд, был толк. Сами они объясняют свое решение желанием более точно контролировать геометрию крепления задних колес. Оно, как все мы понимаем, важно, особенно для философии Mazda3, которая всегда ассоциировалась с «зажигательной» ездой. Мы прокатали машину на «петле» автодрома, на горных извилистых склонах и на не самом ровном покрытии. Ощущения исключительно положительные. Вправлять позвонки не приходится, сетовать на чрезмерно жесткие настройки – тоже. А такая характеристика, как управляемость, и вовсе на высоте. По этой части у «трешки» всегда была фора перед визави. {{gallery_1633}} {{photo_text_245}} Mazda управляется отточено, на ней, извиняюсь, хочется хулиганить, причем, вполне осмысленно и безопасно. Юркий хэтч снует в виражах как челнок в ткацком станке. Переставку без торможения и выходом в поворот на автодроме мы делали не на предложенных организаторами 60 км/ч, а почти на «девяноста». Скорость отображалась на электронном табло, и мы все 6 заездов запросто попадали в ворота из оранжевых конусов. Особый кайф - провоцировать занос переднеприводного хэтча на 80 км/ч. Шасси максимально цепкое – система стабилизации срабатывает в самом крайнем случае, позволяя проявить себя настройкам рулевого и колесам. Последние, кстати, предлагаются в двух вариантах типоразмеров – R16 (205/60) и R18 (215/45). Все зависит от движка – 1,5 литра или 2 литра. Два мотора и оптимальный «автомат»Моторы прежние, а, значит, хорошо знакомые - мощностью 120 и 150 л.с. Разница в 30 «лошадей» приличная, посему нетрудно предположить, что 2-литровый агрегат едет чуть азартнее и тяговитее. Так, например, въехав в зону городского ограничения скорости, «старшенький» без перехода на пониженную передачу способен на 6-й «тошнить» 48-50 км/ч – справляется, «не кашляя». Понятно, что для выхода «на верх» придется «педальнуть», дабы закинуть стрелку тахометра как можно выше, но сам факт…{{gallery_1634}} {{params_61481}} 3000 об/ мин (плюс-минус) для того и другого моторов – оптимальный режим движения, когда и «аппетит» поддерживается на диетическом уровне (порядка 6 литров на трассе), и пресловутая тяга, что называется, «под рукой» (изв., под ногой) – в любой момент можно поехать резко и быстро. «Автомат» вне критики – тих, эластичен и продуктивен. Если будет на то необходимость, запросто перескочит на пару ступеней вниз. Любителям «механики» предложена «ручка», но дилеры, с которыми мы пообщались намедни, как-то неохотно говорят о перспективах продаж таких «трешек». Гулять, так гулять!Ценник есть, он обозначен. На старте красуется цифра 1 490 000 рублей. Напомним, что в предыдущем поколении автомобиль был доступен за 1,3 – 1,45 млн рублей. Начальная комплектация Drive в 1,5-литровом исполнении. Здесь находим электрозеркала, многофункциональный центральный дисплей с коммандером, электронный «ручник», проекционный экран на лобовом стекле, 7 аэрбегов, кондиционер, музыка с 8-ю динамиками и управлением на руле, фары LED, CarPlay и Android Auto, система G-Vectoring Control Plus.Версия Active на сотню тысяч дороже, и она, естественно, богаче: подогрев наружных зеркал, передних кресел, руля и зоны покоя стеклоочистителей (последние два – с мотором 2 литра), климат-контроль, кожаная оплетка руля и КПП, легкосплавные 16-дюймовые диски, круиз-контроль. {{gallery_1635}} Supreme – от 1 683 000 рублей. Здесь совсем вкусно: колеса R18, тонированные задние стекла, память электронастроек водительского кресла и положения наружных зеркал, подрулевые переключатели КПП, датчики парковки спереди и сзади, бесключевой доступ в салон, камера заднего вида с динамической разметкой, функция затемнения салонного и водительского наружного зеркал, коленная подушка безопасности. Машина с 2-литровым агрегатом обойдется от 1 687 000 рублей.  Новые «трешки» уже присутствуют в шоу-румах официальных дилеров, и даже уже совершены первые сделки по продажам. Как мы поняли, продавцы готовы предложить обе верхние комплектации по указанным выше ценам, версию же Drive придется заказывать. Стоимость ТО – в пределах 12-13 тыс. рублей.    
2019-08-07
Автор: Иван Братуха Фото автора и Mazda
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