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Лучшие автомобили за последние 5 лет по версии женщин. А какие машины выбрали мужчины?

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7 марта 2024, 13:25

Тест-драйв обновлённого Haval Jolion: тайная власть бестселлера

Начало 2024 года для бренда Haval можно назвать фартовым. Открытие завода двигателей под Тулой, январско-февральские победы Jolion в гонке самых продаваемых иномарок в России, а тут ещё подоспевший рестайлинг бестселлера. Тот самый, что продлит ему конвейерную жизнь и привлечёт новых покупателей.
Фото: Haval
Тест драйв обновлённого Haval Jolion тайная власть бестселлера
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв обновлённого Haval Jolion тайная власть бестселлера
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв обновлённого Haval Jolion тайная власть бестселлера
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв обновлённого Haval Jolion тайная власть бестселлера
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв обновлённого Haval Jolion тайная власть бестселлера
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв обновлённого Haval Jolion тайная власть бестселлера
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв обновлённого Haval Jolion тайная власть бестселлера
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв обновлённого Haval Jolion тайная власть бестселлера
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв обновлённого Haval Jolion тайная власть бестселлера
Изображение загружается

Фото: Haval

Тест драйв обновлённого Haval Jolion тайная власть бестселлера
Тест драйв обновлённого Haval Jolion тайная власть бестселлера
Тест драйв обновлённого Haval Jolion тайная власть бестселлера
Тест драйв обновлённого Haval Jolion тайная власть бестселлера
Тест драйв обновлённого Haval Jolion тайная власть бестселлера
Тест драйв обновлённого Haval Jolion тайная власть бестселлера
Тест драйв обновлённого Haval Jolion тайная власть бестселлера
Тест драйв обновлённого Haval Jolion тайная власть бестселлера
Тест драйв обновлённого Haval Jolion тайная власть бестселлера

Haval Jolion
От 1.5 л, 143 л.с
Новый от 0 до 3 329 000 Р
Во всяком случае, на это надеются в столичном офисе компании. Здесь говорят, что стоит задача расширить возрастной круг людей, приглядывающихся к Jolion. Смотришь, и запланированная доля в 50% продаж от всего модельного ряда бренда будет достигнута. В этом постараются подсобить «кардиологи» только что открытого моторного предприятия, где запускают в том числе 1,5-литровое «сердце» нашего героя – объёмы обещают недетские. Забегая немного вперёд, скажем, что двигатель, а вернее, двигатели, поскольку их у Jolion два на выбор, оба объёмом 1,5 литра (143 и 150 л.с.), у посвежевшего автомобиля остались нетронутыми. Равно как коробки передач (6МКПП и 7DCT) и схема подвески. Менять на что-то более прогрессивное и модное дорого, да и есть ли оно в наличии, это прогрессивное и модное?

Блеск больше не актуален

Экстерьер, сами видите, слегка преобразился. При сохранении цветовой палитры кузова (краски – российского производства) решили уйти от «азиатчины» в виде обилия хромированных элементов. Вместо тускнеющего со временем «лоска» в чёрный пластик нарядили решётку радиатора, вставки переднего бампера, накладки на дверях. Хром остался лишь в окантовке оконных проёмов.

Можем наблюдать изменившуюся форму заднего бампера, крупный спойлер на задней двери и долгожданные накладки на колёсные арки – они тоже из чёрного пластика. Ламели радиаторной решётки отныне вертикальные, словно в унисон дневным ходовым огням. А «18-е» колёса (доступные с третьего уровня комплектации) посажены на свежие диски – они отечественного производства. Чьего именно, в Haval не говорят, но, согласитесь, в стране не слишком много качественных производителей подобной продукции.

Металл, используемый при производстве кузова Jolion, также российский. Представители бренда уточняют, что он полностью оцинкованный, а его антикоррозионная подготовка производится по классическим канонам (промывка, обезжиривание, нанесение катафорезного грунта, спецсоставов, синтетического воска, мастики и лаков). Всё это, как вы понимаете, имеет место на тульском предприятии «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус». Где, ко всему прочему, своими силами собирают ещё и катализаторы.

И красно-чёрный интерьер

Там же осуществляется сборка передних и задних сидений, а также их каркасов. Причём, для производства используются локальные материалы. Чисто по ощущениям, набивка кресел стала плотнее, а вот длину подушки (во всяком случае водительского сиденья) оставили нетронутой, и в дальней дороге ноги начинают это чувствовать. Ветровое стекло производят также в России, опять же с подогревом.

Внешне сиденья выглядят отлично, особенно в двухцветном исполнении интерьера. Вместо коричневого появился неплохой вариант сочетания красного и чёрного – строго и не марко. Рулевое колесо, наконец-то, обзавелось продольной регулировкой. А ряд сенсорных клавиш под центральным экраном мультимедиа уступил место более простым и удобным в применении физическим кнопкам.

64 варианта атмосферной подсветки салона – это на любителя дискотек. Куда полезнее возвращение приложения My Haval для смартфонов. Оно, напомним, позволяет общаться с автомобилем на дистанции. При необходимости можно активировать подогрев сидений и ветрового стекла, поиграть температурой внутри и даже запустить двигатель. Что особо приятно, период бесплатного пользования вырос с 2 до 5 лет.

Хорошо знакомая силовая связка

На тест предложили полноприводный вариант Jolion. Это значит, что под капотом 150-сильный мотор 4G15D, который имеет прямой впрыск топлива, степень сжатия 11,3 и не боится вкушать АИ-92, выдавая 230 Нм максимального крутящего момента при 1500 об/мин. В придачу 7-ступенчатый «робот» Hycet GW7DCT1 с двумя «мокрыми» сцеплениями».

Связка, повторимся, не новая и многим россиянам хорошо знакомая. Её особенность – некоторая задержка ускорения автомобиля при нажатии на педаль газа. Особенно в ситуациях сброса оборотов, скажем, при развороте и оперативно требуемой динамики. Можно, как говорят люди знающие, «прошить мозги» или, например, залезть в меню центрального экрана, ткнув в режим Sport. Отчасти помогает.

Повадки автомобиля не изменились: достаточно плавное трогание с места, прогнозируемый набор скорости и подхват в средней зоне шкалы тахометра. Правда, прежде чем, начать движение, не забудьте пристегнуться. Мощности и момента в городском потоке и за городом, в целом, хватает. Руль настроен, скажем так, интересно. С одной стороны, от упора до упора каких-то 2,5 оборота. В то же время в большинстве ситуаций он "легковат". Плюс наблюдаются некоторые паузы на резкие отклонения рулём.

Поскольку на полноприводном Jolion задняя подвеска – многорычажная, она с комфортом реагирует на мелкие дорожные неурядицы. В то же время короткий ход подвески, свойственный многим современным представителям семейства компактных SUV, заставляет подстраховываться снижением скорости при виде выбоин – неровен час пробьёт амортизатор. 

Полный привод добавляет к цене монопривода 150 000 рублей и подключается через муфту BorgWarner – тут всё, как вы знаете. Именно он способен компенсировать недостаток скромного дорожного просвета и легковых ходов подвесок. Уповая на вовремя подключаемые передние колёса, за рулём Jolion можно без димедрола выписывать повороты в режиме скольжения, что называется, управляя заносом. Просто своевременно распрямляете колёса и добавляет газу при выходе из дуги. Для более плавных реакций в настройках можно отыскать режим «Снег», а с уклона не грех скатиться, используя ассистент спуска с горы – работает уверенно и надёжно.

Четыре хорошо укомплектованных версии

Комплектаций четыре, наиболее интересные функции появляются в третьей по ранжиру версии Premium (2 499 000 рублей). Мы имеем ввиду такие позиции, как колёса R18, двухзонный климат, обогрев задних сидений, кресла из эко-кожи с перфорацией (водительское - с вентиляцией), камеры 360 град., мультимедиа с экраном 12,3 дюйма, приборная панель на 7 дюймов, беспроводная зарядка для смартфона.  

Выше только звёзды, пардон, версия Tech+ за 2 799 000 рублей. Тут появляются панорамная крыша, передние датчики парковки, адаптивный круиз, автономная парковка, проекционный дисплей, система контроля слепых зон и пр.

Если, наоборот, спустимся, что называется, в массы, ценник будет более демократичным. Так, комплектация Elite предлагает мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, обогрев ветрового стекла и рулевого колеса, светодиодные фары и задние фонари, камеру заднего вида, рейлинги на крыше, 6 подушек безопасности, телематику Haval Connection.

Как видим, нынешний пакет Elite не подразумевает наличия подогрева задних сидений. Он, как нам пояснили, не нужен тем же таксистам и службам каршеринга, у которых именно эта комплектация в фаворе. Цена вопроса – 2 299 000 рублей.

А начинаются цены на Jolion с отметки 1 999 000 рублей, и это версия Comfort с передним приводом, на «механике». Она не пустая, как может показаться, опций в достатке: климат-контроль, круиз, мультимедиа с экраном 10 дюймов, колёса R17, бесключевой доступ и старт, светодиодные ДХО, подогрев передних сидений, обогрев наружных зеркал, датчик дождя и света, задние датчики парковки, мониторинг давления в шинах.

По меткому выражению Айн Рэнд, «нам дана возможность выбора, но не дано возможности избежать выбора», и самый доступный кроссовер марки Haval (по совместительству самый продаваемый иностранный автомобиль в России) предоставляет нам право хорошенько поразмыслить над этим самым выбором. Но это, признаться, приятные муки.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р)
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Тест-драйв обновлённого Haval Jolion: тайная власть бестселлера
Лучшие автомобили за последние 5 лет по версии женщин. А какие машины выбрали мужчины?
Haval Jolion возглавил список самых продаваемых кроссоверов февраля. Ему на пятки наступает Geely Monjaro
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