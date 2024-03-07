Тест-драйв обновлённого Haval Jolion: тайная власть бестселлера
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Блеск больше не актуален
Экстерьер, сами видите, слегка преобразился. При сохранении цветовой палитры кузова (краски – российского производства) решили уйти от «азиатчины» в виде обилия хромированных элементов. Вместо тускнеющего со временем «лоска» в чёрный пластик нарядили решётку радиатора, вставки переднего бампера, накладки на дверях. Хром остался лишь в окантовке оконных проёмов.
Можем наблюдать изменившуюся форму заднего бампера, крупный спойлер на задней двери и долгожданные накладки на колёсные арки – они тоже из чёрного пластика. Ламели радиаторной решётки отныне вертикальные, словно в унисон дневным ходовым огням. А «18-е» колёса (доступные с третьего уровня комплектации) посажены на свежие диски – они отечественного производства. Чьего именно, в Haval не говорят, но, согласитесь, в стране не слишком много качественных производителей подобной продукции.
Металл, используемый при производстве кузова Jolion, также российский. Представители бренда уточняют, что он полностью оцинкованный, а его антикоррозионная подготовка производится по классическим канонам (промывка, обезжиривание, нанесение катафорезного грунта, спецсоставов, синтетического воска, мастики и лаков). Всё это, как вы понимаете, имеет место на тульском предприятии «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус». Где, ко всему прочему, своими силами собирают ещё и катализаторы.
И красно-чёрный интерьер
Там же осуществляется сборка передних и задних сидений, а также их каркасов. Причём, для производства используются локальные материалы. Чисто по ощущениям, набивка кресел стала плотнее, а вот длину подушки (во всяком случае водительского сиденья) оставили нетронутой, и в дальней дороге ноги начинают это чувствовать. Ветровое стекло производят также в России, опять же с подогревом.
Внешне сиденья выглядят отлично, особенно в двухцветном исполнении интерьера. Вместо коричневого появился неплохой вариант сочетания красного и чёрного – строго и не марко. Рулевое колесо, наконец-то, обзавелось продольной регулировкой. А ряд сенсорных клавиш под центральным экраном мультимедиа уступил место более простым и удобным в применении физическим кнопкам.
64 варианта атмосферной подсветки салона – это на любителя дискотек. Куда полезнее возвращение приложения My Haval для смартфонов. Оно, напомним, позволяет общаться с автомобилем на дистанции. При необходимости можно активировать подогрев сидений и ветрового стекла, поиграть температурой внутри и даже запустить двигатель. Что особо приятно, период бесплатного пользования вырос с 2 до 5 лет.
Хорошо знакомая силовая связка
На тест предложили полноприводный вариант Jolion. Это значит, что под капотом 150-сильный мотор 4G15D, который имеет прямой впрыск топлива, степень сжатия 11,3 и не боится вкушать АИ-92, выдавая 230 Нм максимального крутящего момента при 1500 об/мин. В придачу 7-ступенчатый «робот» Hycet GW7DCT1 с двумя «мокрыми» сцеплениями».
Связка, повторимся, не новая и многим россиянам хорошо знакомая. Её особенность – некоторая задержка ускорения автомобиля при нажатии на педаль газа. Особенно в ситуациях сброса оборотов, скажем, при развороте и оперативно требуемой динамики. Можно, как говорят люди знающие, «прошить мозги» или, например, залезть в меню центрального экрана, ткнув в режим Sport. Отчасти помогает.
Повадки автомобиля не изменились: достаточно плавное трогание с места, прогнозируемый набор скорости и подхват в средней зоне шкалы тахометра. Правда, прежде чем, начать движение, не забудьте пристегнуться. Мощности и момента в городском потоке и за городом, в целом, хватает. Руль настроен, скажем так, интересно. С одной стороны, от упора до упора каких-то 2,5 оборота. В то же время в большинстве ситуаций он "легковат". Плюс наблюдаются некоторые паузы на резкие отклонения рулём.
Поскольку на полноприводном Jolion задняя подвеска – многорычажная, она с комфортом реагирует на мелкие дорожные неурядицы. В то же время короткий ход подвески, свойственный многим современным представителям семейства компактных SUV, заставляет подстраховываться снижением скорости при виде выбоин – неровен час пробьёт амортизатор.
Полный привод добавляет к цене монопривода 150 000 рублей и подключается через муфту BorgWarner – тут всё, как вы знаете. Именно он способен компенсировать недостаток скромного дорожного просвета и легковых ходов подвесок. Уповая на вовремя подключаемые передние колёса, за рулём Jolion можно без димедрола выписывать повороты в режиме скольжения, что называется, управляя заносом. Просто своевременно распрямляете колёса и добавляет газу при выходе из дуги. Для более плавных реакций в настройках можно отыскать режим «Снег», а с уклона не грех скатиться, используя ассистент спуска с горы – работает уверенно и надёжно.
Четыре хорошо укомплектованных версии
Комплектаций четыре, наиболее интересные функции появляются в третьей по ранжиру версии Premium (2 499 000 рублей). Мы имеем ввиду такие позиции, как колёса R18, двухзонный климат, обогрев задних сидений, кресла из эко-кожи с перфорацией (водительское - с вентиляцией), камеры 360 град., мультимедиа с экраном 12,3 дюйма, приборная панель на 7 дюймов, беспроводная зарядка для смартфона.
Выше только звёзды, пардон, версия Tech+ за 2 799 000 рублей. Тут появляются панорамная крыша, передние датчики парковки, адаптивный круиз, автономная парковка, проекционный дисплей, система контроля слепых зон и пр.
Если, наоборот, спустимся, что называется, в массы, ценник будет более демократичным. Так, комплектация Elite предлагает мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, обогрев ветрового стекла и рулевого колеса, светодиодные фары и задние фонари, камеру заднего вида, рейлинги на крыше, 6 подушек безопасности, телематику Haval Connection.
Как видим, нынешний пакет Elite не подразумевает наличия подогрева задних сидений. Он, как нам пояснили, не нужен тем же таксистам и службам каршеринга, у которых именно эта комплектация в фаворе. Цена вопроса – 2 299 000 рублей.
А начинаются цены на Jolion с отметки 1 999 000 рублей, и это версия Comfort с передним приводом, на «механике». Она не пустая, как может показаться, опций в достатке: климат-контроль, круиз, мультимедиа с экраном 10 дюймов, колёса R17, бесключевой доступ и старт, светодиодные ДХО, подогрев передних сидений, обогрев наружных зеркал, датчик дождя и света, задние датчики парковки, мониторинг давления в шинах.
По меткому выражению Айн Рэнд, «нам дана возможность выбора, но не дано возможности избежать выбора», и самый доступный кроссовер марки Haval (по совместительству самый продаваемый иностранный автомобиль в России) предоставляет нам право хорошенько поразмыслить над этим самым выбором. Но это, признаться, приятные муки.
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-
19.02.2024, 07:39
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