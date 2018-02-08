8 февраля 2018, 09:18

Тест-драйв Peugeot 5008: душевная хирургия

Иллюзионисты Peugeot довольно искусно провели операцию по превращению «однообъемника» 5008 в кроссовер, сохранив при этом заводской индекс. Россиянам данное сочетание цифр, в принципе, известно, хоть и заочно – поставок «5008-го» в его первой генерации, включая рестайлинговую, в нашу страну не было.
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  Тест-драйв Peugeot 5008: душевная хирургия Peugeot 5008 Тест-драйв Peugeot 5008: душевная хирургия Peugeot 5008 Тест-драйв Peugeot 5008: душевная хирургия Peugeot 5008 Тест-драйв Peugeot 5008: душевная хирургия Peugeot 5008 Тест-драйв Peugeot 5008: душевная хирургия Peugeot 5008 Тест-драйв Peugeot 5008: душевная хирургия
6
фото
  

Peugeot 5008
Выпускается с 2014 г.
Новый от 1 899 000 до 2 309 000 Р
Отзывов: 1
Попытку достучаться до сердец нашей сердобольной нации французы предпринимают в эти дни – 12 февраля 2018 года войдет в историю российской деятельности Peugeot как старт продаж среднеразмерного SUV 5008.

Несмотря на то, что конкурентов в сегменте у новичка как бобов на тарелке, рассчитывать на более-менее сносное существование автомобиль все же вправе. Он обладает «фишками», которые выигрышно выделяют его из густо населенного племени «одноклассников». Об этом, собственно, наш обзор.

Сравнивать Peugeot 5008 образца осени 2009-го, когда он только-только вышел на мировой рынок, и нынешний вариант, вроде бы, резонно, хотя это сравнение вряд ли будет в пользу почившего в бозе минивэна. Это все равно что портновскому манекену выставить себя на подиум против новомодного костюма. Насколько хорош кроссовер 5008, можно судить по приведенным в материале кадрам. Добавить почти нечего. Можно лишь уточнить, что вживую автомобиль ничуть не хуже, чем на ретушированных компьютером снимках.

Мое первое знакомство с автомобилем произошло в вечернее время, в огнях ресторана на пути из Минвод в Кисловодск. Приятно удивила проекция «львиного» логотипа на асфальт, которую автомобиль точно фонариком нарисовал в ожидании владельца. Это не просто подсветка пространства около водительской двери, что также актуально, а будто бы кадр диафильма. Весьма, скажу вам, оригинально.

 
6
фото
  
Равно как не совсем привычно увидеть тканевое оформление торпедо и внутренней обшивки передних дверей. Не могу сказать о практичной стороне такого эксперимента, но выглядит очень неплохо. В своем роде даже богато. Серые тканевые вставки гармонично сочетаются с основным черным материалом панелей – моментально оказываешься в плену стиля французских «модельеров».

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Славная мордашка 5008 – почти точная копия младшей модели 3008, что вышла на рынок несколько месяцев назад. Причем, в зависимости от комплектации, некоторые элементы «лица» могут слегка разниться. В профиль кроссовер мне показался длинным. Я уже до знакомства был в курсе про его 7-местную каюту, но эту сугубо зрительную «растянутость» подчеркивает небольшая высота автомобиля.

От бампера до бампера не так уж и много – 4 641 мм («однообъемник» I поколения – 4 529 мм). Это всего на 16,5 см больше габаритной длины 3008. Но именно такой прибавки среднеразмерному SUV хватило для того, чтобы втиснуть в багажник 2 дополнительных кресла, по 11 кг каждое. Они по умолчанию есть в верхней комплектации GT Line (от 2 179 000 рублей), но чтобы разживиться ими в более скромной версии Active (от 1 899 000 рублей) и средней Allure (от 2 039 000 рублей), придется найти «лишние» 50 000 рублей.

У кого жена – мать-героиня, я бы настоятельно посоветовал присмотреться к 7-местной модификации. На третьем ряду «киндерам» детсадовского и первых классов школы возраста там будет удобно. Про взрослых – не уверен. Важно, что эти 2 кресла при необходимости легко демонтируются и оставляются, например, в гараже. Тогда складывайте спинки кресел второго ряда и наслаждайтесь трюмом в 2 кубометра. Более того, всегда можно сложить спинку переднего пассажирского сиденья, в этом случае в «помещение» запросто входят лыжи для прыжков с трамплина или, например, 3-метровый штакетник.   

 
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Peugeot 5008 Allure 2.0d AT
2 л, 150 л.с
Автоматическая, 6-ступенчатая
0-100 - 9.8 с, 200 км/ч
4641 x 1844 x 1640 мм
передний
ДТ, 4.8 л на 100 км
2 169 000 руб
Все характеристики
Километров 150 в ходе теста пришлось  проехать за спиной водителя. Усталости или какого дискомфорта не испытал. Несмотря на низкую, как мне показалось при беглом взгляде, крышу, в салоне над головой места более чем достаточно. В Peugeot уверяют, что в сравнении с 3008-м добавили 21 мм «верхнего воздуха». Ширина интерьера на 11 мм просторнее младшего брата, правда, на все том же втором ряду на кочках я то и дело бился головой о боковую пластиковую стойку. Зато в области коленей – роскошно. Тут, опять же со слов представителей компании, есть прибавка к 3008-му - аж 60 мм, и это, признаться, немало. Кресла второго ряда – раздельно-сдвижные, с регулируемой по наклону спинкой. Причем, перед нами тот редкий случай, когда находиться посередине так же комфортно, как и у окошек. В спинках передних сидений – откидные пластиковые столики - прямо как в самолете. На один из них я положил мобильник, когда потребовалось подключиться к бортовой сети для подзарядки. К услугам задних седоков - розетка 220В.

Поскольку общая для 5008 и 3008 «тележка» EMP2 подразумевает сзади наличие полунезависимого шасси с торсионной балкой, рассчитывать на 100% комфортное прохождение дорожных изъянов не приходится. В какой-то момент может прилично тряхнуть, напомнив, что приобретенный в детстве остеохондроз «заснул» лишь на время. На ровном же асфальте ничего подобного нет и в помине – задняя балка вполне сносно «подпевает» переднему «МакФерсону», и автомобилю лишь остается радовать своих седоков хорошей тягой.

Ее обеспечивает 2-литровый Blue HDi, на который, как надеются в Peugeot Russia, придется до 40% всех продаж 5008-го. Дизель славный, чувствуется многолетняя «львиная» школа в производстве подобных моторов. По факту у него 150 сил, вроде, не так и много, но в паре с 6-ступенчатым «автоматом» EAT6 вся конструкция едет неплохо. Нрав мотора проявляется преимущественно в горах, где требуется усиленная работа «на низах». Это его родная стихия:  1800-2000 об/мин на тахометре, а энергии – вагон и вагонетка в придачу. Задержка в переключении передач имеется, но не криминальная. Зная это, всегда можно нажать педаль акселератора чуть заблаговременно, и автомобиль отзовется неплохим ускорением.

Что на серпантине, что на равнинной прямой набор скорости уверенный, вибраций ноль. Шум в салон проникает лишь на высоких оборотах, и лишь изредка слышны какие-то завывания в левой части передней подвески. «Диетологом» дизельный 5008-й не назвать, но, в сравнении с аналогичным по мощности бензиновым 1,6-литровым THP, вариант на «тяжелом топливе» расходует горючего поменьше – порядка 6 л/100 км.  

 
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В компании Peugeot Russia полагают, что наибольшим спросом будет пользоваться средняя комплектация Allure. Она вполне себе богатая: Grip Control, электрический «ручник» с функцией помощи при трогании на подъеме, 2-зонный климат, контроль давления воздуха в шинах, передние и задние датчики парковки, LED-оптика, система помощи при спуске, колеса R18, круиз-контроль с ограничителем скорости, мультируль с кожаной обивкой, пакет «Обзорность» (датчики дождя и света, самозатемняющееся зеркало заднего вида) ,обогрев нижней части и левой стойки лобового стекла, 3 розетки на 12В, функция Mirror Screen (подключение смартфонов по протоколам Apple Carplay, Android Auto, MirrorLink), Bluetooth, USB, шторки безопасости для второго ряда сидений.
В рулевой системе комбинируются реечная передача и электроусилитель с адаптивными характеристиками. Усилие на «баранке» подчас синтетическое: если, скажем, в повороте чувствуешь недостачу «тяжести», то на малой скорости она порой в избытке. При этом в целом  управляемость SUV неплохая - он надежно стоит на дуге, а на прямой и вовсе вне претензий. На скользком горном повороте можно нарваться на ожидаемый снос передка, но если ехать не «на тоненького», это в пределах допустимого. К тому же, на страже безопасности - умная электроника.

Grip Control – это несколько режимов передвижения: «Стандарт», «Снег», «Грязь», «Песок». Плюс ESC Off. Панацеей от всех внеасфальтовых бед фирменную технологию считать не приходится. 5008-й, напомним, суть «паркетник» - с обычным клиренсом, далеко не «джиперскими» углами въезда и съезда (19 и 28 град. соответственно), но никак не кондовый рамный внедорожник с 2 мостами. При этом и его свойства на грунтовке и скользкой поверхности, безусловно, выше, чем у легковушки. Если вы полностью рассчитываете на свои знания и недюжий опыт, то можете отключить ESP, зафиксировать 1-ю передачу в EAT6 и попробовать преодолеть трудный участок. Вот только экстремальных и запредельных режимов Grip Control не любит. Посему чувствуете, что не получается выбраться из того же снежного плена, поработайте усерднее лопатой или попросите помощи на стороне.

Лопату, как вы понимаете, следует искать в багажнике (если, конечно, вы ее туда клали). Открыть его можно как посредством кнопки в салоне, так и новомодным «жестикулированием» ноги под задним бампером. Если у автомобиля 7-местная раскладка, задним седокам вроде как положена своя шторка безопасности. Де факто же таковой нет, но на страже их безопасности - удлиненная воздушная занавеска (или, если хотите, полноценная штора), тянущаяся от второго ряда кресел в лоно грузового отсека. При этом задние боковые стекла при необходимости закроет выдвигающаяся выдвижная сетка, создавая тем самым интимную обстановку в салоне.

Руль, в прямом смысле слова, манерный. Во-первых, он уменьшенного диаметра, во-вторых, скошенный дважды. Такой шаг совсем не ради «самовыпячивания»: важно, чтобы верхняя кромка «бублика» не перекрывала собой панель приборов, которая, в современной традиции Peugeot вынесена ближе к лобовому стеклу. Водительское кресло и смотрится великолепно, и облегает ваше тело по-матерински нежно. У него есть электрорегулировка и память 2 положений, а также выдвигающийся из подушки валик для коленей. Для дальних поездок эта штука – реально полезная. Понятно, что она входит в список опций и доступна с рядом других позиций, за что с вас попросят порядка 80 000 рублей.  

 
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Импульсный селектор КПП словно привет из будущего. Пользоваться им удобно и приятно. И в унисон с ним – клавиши управления рядом функций на центральной консоли. Этакая элегантная плеяда клавиш рояля, с которых скорее хочется «снять вуаль» и насладиться звуком работающего на ходу двигателя.

Стоимость самого дешевого Peugeot 5008 в дизельном исполнении – 2 029 000 рублей (Active), то есть на 130 000 рублей дороже «стартового» бензинового варианта. Дизельный Allure оценен в 2 169 000 рублей, топовый GT Line – в 2 309 000 рублей. Конкурентов, повторюсь, в достатке, но дизельные версии – удел немногих, и на их фоне предложение Peugeot 5008 выглядит оптимистично. Обозначим некоторых соперников: Skoda Kodiaq (2 литра, 150 сил, 4x4) продается в ценовой вилке 2 320 000 – 2 580 000 рублей; Kia Sorento на «тяжелом топливе» (2,2 литра, 197 л.с.) предлагается от 2 020 000 рублей до 2 175 000 рублей; Hyundai Santa Fe (2,2 литра, 200 л.с., 4x4) – от 2 099 000 рублей; Renault Koleos (2 литра, 177 л.с., 4x4) – от 2 219 000 рублей.

Иван Братуха Фото автора и Peugeot
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Тест-драйв Peugeot 5008: душевная хирургия
{{model_3055}} Попытку достучаться до сердец нашей сердобольной нации французы предпринимают в эти дни – 12 февраля 2018 года войдет в историю российской деятельности Peugeot как старт продаж среднеразмерного SUV 5008.Несмотря на то, что конкурентов в сегменте у новичка как бобов на тарелке, рассчитывать на более-менее сносное существование автомобиль все же вправе. Он обладает «фишками», которые выигрышно выделяют его из густо населенного племени «одноклассников». Об этом, собственно, наш обзор. Сравнивать Peugeot 5008 образца осени 2009-го, когда он только-только вышел на мировой рынок, и нынешний вариант, вроде бы, резонно, хотя это сравнение вряд ли будет в пользу почившего в бозе минивэна. Это все равно что портновскому манекену выставить себя на подиум против новомодного костюма. Насколько хорош кроссовер 5008, можно судить по приведенным в материале кадрам. Добавить почти нечего. Можно лишь уточнить, что вживую автомобиль ничуть не хуже, чем на ретушированных компьютером снимках.Мое первое знакомство с автомобилем произошло в вечернее время, в огнях ресторана на пути из Минвод в Кисловодск. Приятно удивила проекция «львиного» логотипа на асфальт, которую автомобиль точно фонариком нарисовал в ожидании владельца. Это не просто подсветка пространства около водительской двери, что также актуально, а будто бы кадр диафильма. Весьма, скажу вам, оригинально. {{gallery_1049}} Равно как не совсем привычно увидеть тканевое оформление торпедо и внутренней обшивки передних дверей. Не могу сказать о практичной стороне такого эксперимента, но выглядит очень неплохо. В своем роде даже богато. Серые тканевые вставки гармонично сочетаются с основным черным материалом панелей – моментально оказываешься в плену стиля французских «модельеров».{{material_122403}} Славная мордашка 5008 – почти точная копия младшей модели 3008, что вышла на рынок несколько месяцев назад. Причем, в зависимости от комплектации, некоторые элементы «лица» могут слегка разниться. В профиль кроссовер мне показался длинным. Я уже до знакомства был в курсе про его 7-местную каюту, но эту сугубо зрительную «растянутость» подчеркивает небольшая высота автомобиля. От бампера до бампера не так уж и много – 4 641 мм («однообъемник» I поколения – 4 529 мм). Это всего на 16,5 см больше габаритной длины 3008. Но именно такой прибавки среднеразмерному SUV хватило для того, чтобы втиснуть в багажник 2 дополнительных кресла, по 11 кг каждое. Они по умолчанию есть в верхней комплектации GT Line (от 2 179 000 рублей), но чтобы разживиться ими в более скромной версии Active (от 1 899 000 рублей) и средней Allure (от 2 039 000 рублей), придется найти «лишние» 50 000 рублей. У кого жена – мать-героиня, я бы настоятельно посоветовал присмотреться к 7-местной модификации. На третьем ряду «киндерам» детсадовского и первых классов школы возраста там будет удобно. Про взрослых – не уверен. Важно, что эти 2 кресла при необходимости легко демонтируются и оставляются, например, в гараже. Тогда складывайте спинки кресел второго ряда и наслаждайтесь трюмом в 2 кубометра. Более того, всегда можно сложить спинку переднего пассажирского сиденья, в этом случае в «помещение» запросто входят лыжи для прыжков с трамплина или, например, 3-метровый штакетник.   {{gallery_1050}} {{params_58491}} Километров 150 в ходе теста пришлось  проехать за спиной водителя. Усталости или какого дискомфорта не испытал. Несмотря на низкую, как мне показалось при беглом взгляде, крышу, в салоне над головой места более чем достаточно. В Peugeot уверяют, что в сравнении с 3008-м добавили 21 мм «верхнего воздуха». Ширина интерьера на 11 мм просторнее младшего брата, правда, на все том же втором ряду на кочках я то и дело бился головой о боковую пластиковую стойку. Зато в области коленей – роскошно. Тут, опять же со слов представителей компании, есть прибавка к 3008-му - аж 60 мм, и это, признаться, немало. Кресла второго ряда – раздельно-сдвижные, с регулируемой по наклону спинкой. Причем, перед нами тот редкий случай, когда находиться посередине так же комфортно, как и у окошек. В спинках передних сидений – откидные пластиковые столики - прямо как в самолете. На один из них я положил мобильник, когда потребовалось подключиться к бортовой сети для подзарядки. К услугам задних седоков - розетка 220В.Поскольку общая для 5008 и 3008 «тележка» EMP2 подразумевает сзади наличие полунезависимого шасси с торсионной балкой, рассчитывать на 100% комфортное прохождение дорожных изъянов не приходится. В какой-то момент может прилично тряхнуть, напомнив, что приобретенный в детстве остеохондроз «заснул» лишь на время. На ровном же асфальте ничего подобного нет и в помине – задняя балка вполне сносно «подпевает» переднему «МакФерсону», и автомобилю лишь остается радовать своих седоков хорошей тягой.Ее обеспечивает 2-литровый Blue HDi, на который, как надеются в Peugeot Russia, придется до 40% всех продаж 5008-го. Дизель славный, чувствуется многолетняя «львиная» школа в производстве подобных моторов. По факту у него 150 сил, вроде, не так и много, но в паре с 6-ступенчатым «автоматом» EAT6 вся конструкция едет неплохо. Нрав мотора проявляется преимущественно в горах, где требуется усиленная работа «на низах». Это его родная стихия:  1800-2000 об/мин на тахометре, а энергии – вагон и вагонетка в придачу. Задержка в переключении передач имеется, но не криминальная. Зная это, всегда можно нажать педаль акселератора чуть заблаговременно, и автомобиль отзовется неплохим ускорением. Что на серпантине, что на равнинной прямой набор скорости уверенный, вибраций ноль. Шум в салон проникает лишь на высоких оборотах, и лишь изредка слышны какие-то завывания в левой части передней подвески. «Диетологом» дизельный 5008-й не назвать, но, в сравнении с аналогичным по мощности бензиновым 1,6-литровым THP, вариант на «тяжелом топливе» расходует горючего поменьше – порядка 6 л/100 км.  {{gallery_1048}} {{photo_text_120}} В рулевой системе комбинируются реечная передача и электроусилитель с адаптивными характеристиками. Усилие на «баранке» подчас синтетическое: если, скажем, в повороте чувствуешь недостачу «тяжести», то на малой скорости она порой в избытке. При этом в целом  управляемость SUV неплохая - он надежно стоит на дуге, а на прямой и вовсе вне претензий. На скользком горном повороте можно нарваться на ожидаемый снос передка, но если ехать не «на тоненького», это в пределах допустимого. К тому же, на страже безопасности - умная электроника.Grip Control – это несколько режимов передвижения: «Стандарт», «Снег», «Грязь», «Песок». Плюс ESC Off. Панацеей от всех внеасфальтовых бед фирменную технологию считать не приходится. 5008-й, напомним, суть «паркетник» - с обычным клиренсом, далеко не «джиперскими» углами въезда и съезда (19 и 28 град. соответственно), но никак не кондовый рамный внедорожник с 2 мостами. При этом и его свойства на грунтовке и скользкой поверхности, безусловно, выше, чем у легковушки. Если вы полностью рассчитываете на свои знания и недюжий опыт, то можете отключить ESP, зафиксировать 1-ю передачу в EAT6 и попробовать преодолеть трудный участок. Вот только экстремальных и запредельных режимов Grip Control не любит. Посему чувствуете, что не получается выбраться из того же снежного плена, поработайте усерднее лопатой или попросите помощи на стороне.Лопату, как вы понимаете, следует искать в багажнике (если, конечно, вы ее туда клали). Открыть его можно как посредством кнопки в салоне, так и новомодным «жестикулированием» ноги под задним бампером. Если у автомобиля 7-местная раскладка, задним седокам вроде как положена своя шторка безопасности. Де факто же таковой нет, но на страже их безопасности - удлиненная воздушная занавеска (или, если хотите, полноценная штора), тянущаяся от второго ряда кресел в лоно грузового отсека. При этом задние боковые стекла при необходимости закроет выдвигающаяся выдвижная сетка, создавая тем самым интимную обстановку в салоне. Руль, в прямом смысле слова, манерный. Во-первых, он уменьшенного диаметра, во-вторых, скошенный дважды. Такой шаг совсем не ради «самовыпячивания»: важно, чтобы верхняя кромка «бублика» не перекрывала собой панель приборов, которая, в современной традиции Peugeot вынесена ближе к лобовому стеклу. Водительское кресло и смотрится великолепно, и облегает ваше тело по-матерински нежно. У него есть электрорегулировка и память 2 положений, а также выдвигающийся из подушки валик для коленей. Для дальних поездок эта штука – реально полезная. Понятно, что она входит в список опций и доступна с рядом других позиций, за что с вас попросят порядка 80 000 рублей.  {{gallery_1047}} Импульсный селектор КПП словно привет из будущего. Пользоваться им удобно и приятно. И в унисон с ним – клавиши управления рядом функций на центральной консоли. Этакая элегантная плеяда клавиш рояля, с которых скорее хочется «снять вуаль» и насладиться звуком работающего на ходу двигателя.Стоимость самого дешевого Peugeot 5008 в дизельном исполнении – 2 029 000 рублей (Active), то есть на 130 000 рублей дороже «стартового» бензинового варианта. Дизельный Allure оценен в 2 169 000 рублей, топовый GT Line – в 2 309 000 рублей. Конкурентов, повторюсь, в достатке, но дизельные версии – удел немногих, и на их фоне предложение Peugeot 5008 выглядит оптимистично. Обозначим некоторых соперников: Skoda Kodiaq (2 литра, 150 сил, 4x4) продается в ценовой вилке 2 320 000 – 2 580 000 рублей; Kia Sorento на «тяжелом топливе» (2,2 литра, 197 л.с.) предлагается от 2 020 000 рублей до 2 175 000 рублей; Hyundai Santa Fe (2,2 литра, 200 л.с., 4x4) – от 2 099 000 рублей; Renault Koleos (2 литра, 177 л.с., 4x4) – от 2 219 000 рублей.
2018-02-08
Автор: Иван Братуха Фото автора и Peugeot
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