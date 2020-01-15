Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
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Фото: Peugeot
Для тех, кто по каким-либо причинам редко смотрит в сторону семейных машин, сделаем маленькую подсказку: Peugeot Traveller представляет собой среднеразмерный микроавтобус на 7 комфортных посадочных мест. Внутреннее оформление и трансформация салона у него ничуть не хуже, чем у главного конкурента - Volkswagen Multivan. А ценник, как вы догадываетесь, в том числе по причине российской сборки, заметнее интереснее. Посему это уже не торт по воскресеньям, а хлеб на каждый день. Я уже не говорю о дорогом и премиальном Mercedes V-Class. – у него продажи минимальные.
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Виско – значит, проверено временем
«Данжелевская» вискомуфта, возможно, не есть «технология XXI века» в ее прогрессивном понимании, но это механическое устройство менее требовательно к охлаждению, чем, скажем, гидромуфта. К тому же, представители Dangel с гордостью говорят, что «юзают» свои муфты минимум лет двадцать, и, как говорится, никаких проблем.
Вискомуфта установлена на заднем редукторе. Если двигаться по хорошей дороге, автомобиль ведет себя как моноприводный. При съезде на грунт или в грязь происходит, образно говоря, рассинхронизация вращения передних и задних колес. За счет этого жидкость в вискомуфте кристаллизуется и, таким образом, передается вращение на задние «катки». Поскольку муфта уже разогрета (все время вращала карданный вал), момент ее активации стремительный.
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
|Peugeot Traveller Active 2.0d AT
|2 л, 150 л.с
|автомат 6
|0-100 - 12.4 с, 184 км/ч
|4956 x 1920 x 1905 мм
|передний
|ДТ, 6.2 л на 100 км
|2 249 000 руб
|Все характеристики
Софт ESP на полноприводном Traveller, разработанный специалистами Bosch и Dangel, специфичный, потому как нужно подключать заднюю ось. Это значит, что для корректной работы ESP софт моноприводной версии использоваться не может. Имитация блокировок происходит в той степени, в какой позволяет штанная ESP, не более того. Про возможность дополнительной блокировки на европейских версиях Traveller 4x4 я уже упомянул.
Ехали по грязи и не заметили
Передвижение в режиме Eco, когда отключен механизм отбора мощности, безусловно, экономичнее. Насколько? Предоставить точные цифры не могу, поскольку в рамках непродолжительного по времени дорожного теста как-то не получилось с замерами. Здесь, думаю, нужно принять во внимание соотношение массы всех агрегатов системы полного привода (а это 85 кг) и веса самого автомобиля, и от этого высчитывать аппетит.
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Помните, как в старом анекдоте: выезжаю на сельскую дорогу, включаю передачу и ложусь спать. Утром уже около дома. А куда, мол, он из колеи денется? Однажды, бороздя размытое декабрьское поле, мы своим боевым экипажем «пропали с радаров» навигационной системы и заехали в самые настоящие дебри. Уткнувшись в неокрепший ледок оврага, решили дать задний ход и, едва приступив к переключению передач, заметили, что всю эту «гримпенскую» трясину штурмовали на… моноприводе. Удивлению не было предела. Невольно возник вопрос: а будь под задней точкой кресло какого-либо кроссовера – смогли бы мы так уверенно «отгусарить» полукилометровую пашню? Не уверен.
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Проставки, говорите?
Полный привод можно использовать на любых скоростях без ограничений, и это хорошо, памятуя, что «погоды у нас стоят» влажные, а автомобиль относительно высокий. Роста «полноприводнику» добавили специальные проставки: верхней опоры пружины и амортизатора передней подвески и пружины задней подвески. Вкупе это увеличило клиренс автомобиля на 40 мм по сравнению с моноприводной версией. В итоге под стальной защитой картера дизеля получилось 200 мм, и это самая низкая точка замера. Показатели геометрической проходимости следующие: 23 градуса - передний и задний свесы длинной версии Traveller 4x4 и 34/23 градуса – короткой версии автомобиля.
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Пояснения следующие: пружины разрабатываются для определенного диапазона масс и не растягиваются по отношению к моноприводу. Dangel создал данный тип трансмиссии, чтобы остаться в том же диапазоне масс и не прибегать к замене элементов подвески. Центр масс поменялся незначительно: -1 см по отношению к серийным машинам. То есть кузов подняли, а вся тяжесть осталась внизу, на той же самой т.н. оси Z, что на донорской модификации. Попутно использовали удлинитель рулевого вала, поскольку рейка осталась ниже. Но на управление в целом это никак не повлияло.
Усилен и нашпигован
Поскольку версия 4x4 в любой момент может оказаться в условиях, далеких от «райских кущ», ее пришлось обезопасить. В штатной комплектации появилось несколько защит: картера двигателя, 80-литрового топливного бака и его горловины, вискомуфты и заднего редуктора. Усилены тепло- и влагозащита электропроводки, проложенной под днищем. Стартер и генератор готовы работать в повышенных нагрузках, не забыли и про емкость аккумулятора – она, естественно, больше, чем на евромодификациях.
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Есть альтернативная комплектация Long, она еще богаче – 2 749 900 рублей. Грузовая версия Peugeot Expert Pro 4WD не требует какого-то особого комфорта для седоков, поэтому за нее просят меньше – 2 149 900 – 2 199 900 рублей.
«Конкурирующая фирма» в лице Volkswagen предлагает полноприводные Multivan по более высоким ценам. Во-первых, покупателям не доступна механическая коробка – ее уже нет в продаже как года три. Сопоставимая с «Трэвеллером» 2 литровая 150-сильная версия в хорошей комплектации (других у дилеров в наличии почти нет) предлагается за 4,3 млн рублей. Возможно, продавцы скостят цену разными акциями и бонусами, но прейскурант все равно, увы, «волшебный». На подходе рейстайлинговые «Мультивэны», предзаказы на которые уже собираются. Но с учетом нового модельного года и широко ругаемого утильсбора рассчитывать на приемлемый ценник VW не приходится.
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
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