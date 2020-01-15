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15 января 2020, 00:15

Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону

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Фото: Peugeot
Без полного привода иной раз чувствуешь себя несобравшимся в комок ежиком. Съезжаешь с «паркета» и, упершись в проселок или чистое поле, начинаешь чесать репу. При этом за спиной в твоем минивэне полдюжины седоков, и каждый видит в тебе чуть ли не Мессию. Но, как вы понимаете, чудеса редки, а проза жизни, что называется, вот она. И как тут быть?
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Peugeot Traveller
От 2 л, 150 л.с
Новый от 1 999 000 до 2 799 000 Р
Dangel выручает земляков из Peugeot вот уже добрых четыре десятилетия. Фирма производит полноприводные трансмиссии и комплектует ими самые разные «львиные» модели. Спрос на версии 4x4 сверхбольшим не назовешь, но он, пардон, есть. К примеру, из всех продаваемых в России Peugeot Traveller 50% таки способны проехать там, где не всякому кроссоверу будет по силам. Те же примерно показатели и в Европе. Причем, «у них» присутствуют версии не просто с вискомуфтой, а еще и с дополнительной блокировкой. А это уже серьезно.  

Для тех, кто по каким-либо причинам редко смотрит в сторону семейных машин, сделаем маленькую подсказку: Peugeot Traveller представляет собой среднеразмерный микроавтобус на 7 комфортных посадочных мест. Внутреннее оформление и трансформация салона у него ничуть не хуже, чем у главного конкурента - Volkswagen Multivan. А ценник, как вы догадываетесь, в том числе по причине российской сборки, заметнее интереснее. Посему это уже не торт по воскресеньям, а хлеб на каждый день. Я уже не говорю о дорогом и премиальном Mercedes V-Class. – у него продажи минимальные.

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

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Французам удалось «плеснуть кипятка в гнездо ясновельможных», предложив полноприводную модификацию Traveller по цене от 2,7 млн рублей, которая, немцам, признаться, не снилась и в розовых снах. Внешне вы вряд ли заприметите в стильном и элегантном микроавтобусе гряземесителя с потенциалом неплохого внедорожника. Но то, что выделывает этот 5,3-метровый «семьянин» Peugeot в грязной распутице, достойно уважения.

Виско – значит, проверено временем

«Данжелевская» вискомуфта, возможно, не есть «технология XXI века» в ее прогрессивном понимании, но это механическое устройство менее требовательно к охлаждению, чем, скажем, гидромуфта. К тому же, представители Dangel с гордостью говорят, что «юзают» свои муфты минимум лет двадцать, и, как говорится, никаких проблем.

Вискомуфта установлена на заднем редукторе. Если двигаться по хорошей дороге, автомобиль ведет себя как моноприводный. При съезде на грунт или в грязь происходит, образно говоря, рассинхронизация вращения передних и задних колес. За счет этого жидкость в вискомуфте кристаллизуется и, таким образом, передается вращение на задние «катки». Поскольку муфта уже разогрета (все время вращала карданный вал), момент ее активации стремительный. 

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Peugeot Traveller Active 2.0d AT
2 л, 150 л.с
автомат 6
0-100 - 12.4 с, 184 км/ч
4956 x 1920 x 1905 мм
передний
ДТ, 6.2 л на 100 км
2 249 000 руб
Все характеристики
Кардан вращается от задних колес за счет ведомых дисков. Размыкание переднего и заднего привода происходит в коробке передач, которая в версии 4x4 снабжена механизмом отбора мощности (реализуется посредством пневмопривода). Вискомуфта практически всегда замкнута, даже если мы едем в стандартном режиме Eco. Если бы она все время проскальзывала, то фрикционы бы сгорели. Но они замкнуты, им ничего не будет. Когда мы активируем шайбой на панели приборов режим 4WD, привод идет от колес и от вала, и тогда ESP будет отслеживать проскальзывание задних колес.

Софт ESP на полноприводном Traveller, разработанный специалистами Bosch и Dangel, специфичный, потому как нужно подключать заднюю ось. Это значит, что для корректной работы ESP софт моноприводной версии использоваться не может. Имитация блокировок происходит в той степени, в какой позволяет штанная ESP, не более того. Про возможность дополнительной блокировки на европейских версиях Traveller 4x4 я уже упомянул.

Ехали по грязи и не заметили

Передвижение в режиме Eco, когда отключен механизм отбора мощности, безусловно, экономичнее. Насколько? Предоставить точные цифры не могу, поскольку в рамках непродолжительного по времени дорожного теста как-то не получилось с замерами. Здесь, думаю, нужно принять во внимание  соотношение массы всех агрегатов системы полного привода (а это 85 кг) и веса самого автомобиля, и от этого высчитывать аппетит.

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Касаемо мотора, он неплох, хоть и не нов: дизель экостандарта Euro 5, 2 литра, 150 сил, 370 Нм тяги. В аккомпанементе идет 6МКПП, альтернативы не предусмотрено. Дуэт на удивление спетый. Плюс нам повезло: для преодоления грязи тестовые машины были «обуты» в 16-дюймовые «болотные сапоги» BF Goodrich All Terrain. Резина имеет такие агрессивные грунтозацепы, что способна чуть ли не в одиночку вести борьбу за выживаемость экипажа.

Помните, как в старом анекдоте: выезжаю на сельскую дорогу, включаю передачу и ложусь спать. Утром уже около дома. А куда, мол, он из колеи денется? Однажды, бороздя размытое декабрьское поле, мы своим боевым экипажем «пропали с радаров» навигационной системы и заехали в самые настоящие дебри. Уткнувшись в неокрепший ледок оврага, решили дать задний ход и, едва приступив к переключению передач, заметили, что всю эту «гримпенскую» трясину штурмовали на… моноприводе. Удивлению не было предела. Невольно возник вопрос: а будь под задней точкой кресло какого-либо кроссовера – смогли бы мы так уверенно «отгусарить» полукилометровую пашню? Не уверен.

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

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Внедорожные «гудричи» - колеса не из дешевых (по 8-9 тыс. рублей за шт.) и, понятное дело, не самые стандартные. На заводе в Калуге Traveller 4x4 комплектуются обычными дорожными «мишленами», теми же, что идут на моноприводные машины. Здесь просто необходимо четко представлять, куда и насколько глубоко будете возить пассажиров, и если что, вовремя «переобуваться».

Проставки, говорите?

Полный привод можно использовать на любых скоростях без ограничений, и это хорошо, памятуя, что «погоды у нас стоят» влажные, а автомобиль относительно высокий. Роста «полноприводнику» добавили специальные проставки: верхней опоры пружины и амортизатора передней подвески и пружины задней подвески. Вкупе это увеличило клиренс автомобиля на 40 мм по сравнению с моноприводной версией. В итоге под стальной защитой картера дизеля получилось 200 мм, и это самая низкая точка замера. Показатели геометрической проходимости следующие: 23 градуса - передний и задний свесы длинной версии Traveller 4x4 и 34/23 градуса – короткой версии автомобиля.

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Длина стандартной версии автомобиля (L2) составляет 4956 мм, длинной версии ( L3) – 5308 мм. Клиренс снаряженного автомобиля: защита двигателя – 200 мм, задний дифференциал – 270 мм, под кузовом – 285 мм. Интервал между ТО – 20 000 км. Гарантийный срок: 3 года или 100 000 км для пассажирских версий и 2 года без ограничения пробега – грузовые версии.
Несмотря на увеличение дорожного просвета, настройки подвески, по заверениям техников столичного офиса Peugeot, не изменились, потому как все «внедорожное хозяйство» плюс силовой агрегат как бы опустились.

Пояснения следующие: пружины разрабатываются для определенного диапазона масс и не растягиваются по отношению к моноприводу. Dangel создал данный тип трансмиссии, чтобы остаться в том же диапазоне масс и не прибегать к замене элементов подвески. Центр масс поменялся незначительно: -1 см по отношению к серийным машинам. То есть кузов подняли, а вся тяжесть осталась внизу, на той же самой т.н. оси Z, что на донорской модификации. Попутно использовали удлинитель рулевого вала, поскольку рейка осталась ниже. Но на управление в целом это никак не повлияло.

Усилен и нашпигован

Поскольку версия 4x4 в любой момент может оказаться в условиях, далеких от «райских кущ», ее пришлось обезопасить. В штатной комплектации появилось несколько защит: картера двигателя, 80-литрового топливного бака и его горловины, вискомуфты и заднего редуктора. Усилены тепло- и влагозащита электропроводки, проложенной под днищем. Стартер и генератор готовы работать в повышенных нагрузках, не забыли и про емкость аккумулятора – она, естественно, больше, чем на евромодификациях.

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

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Поскольку 2 699 900 млн рублей (комплектация Active) – это не только и не столько полный привод, сформирован неплохой список оснащения. В нем масса полезных фишек, как то: догреватель дизельного двигателя Webasto, индикатор прокола шин, система помощи при старте на подъёме HillAssist, дополнительная задняя климатическая установка с управлением в салоне, круиз-контроль, ограничитель скорости с управлением на подрулевом джойстике, передние противотуманные фары, задние датчики парковки и пр.

Есть альтернативная комплектация Long, она еще богаче – 2 749 900 рублей. Грузовая версия Peugeot Expert Pro 4WD не требует какого-то особого комфорта для седоков, поэтому за нее просят меньше – 2 149 900 – 2 199 900 рублей.

«Конкурирующая фирма» в лице Volkswagen предлагает полноприводные Multivan по более высоким ценам. Во-первых, покупателям не доступна механическая коробка – ее уже нет в продаже как года три. Сопоставимая с «Трэвеллером» 2 литровая 150-сильная версия в хорошей комплектации (других у дилеров в наличии почти нет) предлагается за 4,3 млн рублей. Возможно, продавцы скостят цену разными акциями и бонусами, но прейскурант все равно, увы, «волшебный». На подходе рейстайлинговые «Мультивэны», предзаказы на которые уже собираются. Но с учетом нового модельного года и широко ругаемого утильсбора рассчитывать на приемлемый ценник VW не приходится.

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону

Фото: Peugeot

Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Тест драйв Peugeot Traveller 4x4 шутки в сторону
Еще менее доступен полноприводный Mercedes V-Class. Не для всех подъемные 3,1 млн рублей просят за самый доступный монопривод, чего уж говорить о 4Matic, особенно в исполнении AMG. Это уже небожитель, со всеми вытекающими…

Иван Братуха
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Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
{{model_v2_no_show_6381}}Dangel выручает земляков из Peugeot вот уже добрых четыре десятилетия. Фирма производит полноприводные трансмиссии и комплектует ими самые разные «львиные» модели. Спрос на версии 4x4 сверхбольшим не назовешь, но он, пардон, есть. К примеру, из всех продаваемых в России Peugeot Traveller 50% таки способны проехать там, где не всякому кроссоверу будет по силам. Те же примерно показатели и в Европе. Причем, «у них» присутствуют версии не просто с вискомуфтой, а еще и с дополнительной блокировкой. А это уже серьезно.   Для тех, кто по каким-либо причинам редко смотрит в сторону семейных машин, сделаем маленькую подсказку: Peugeot Traveller представляет собой среднеразмерный микроавтобус на 7 комфортных посадочных мест. Внутреннее оформление и трансформация салона у него ничуть не хуже, чем у главного конкурента - Volkswagen Multivan. А ценник, как вы догадываетесь, в том числе по причине российской сборки, заметнее интереснее. Посему это уже не торт по воскресеньям, а хлеб на каждый день. Я уже не говорю о дорогом и премиальном Mercedes V-Class. – у него продажи минимальные.{{gallery_1898}} {{material_127627}} Французам удалось «плеснуть кипятка в гнездо ясновельможных», предложив полноприводную модификацию Traveller по цене от 2,7 млн рублей, которая, немцам, признаться, не снилась и в розовых снах. Внешне вы вряд ли заприметите в стильном и элегантном микроавтобусе гряземесителя с потенциалом неплохого внедорожника. Но то, что выделывает этот 5,3-метровый «семьянин» Peugeot в грязной распутице, достойно уважения.Виско – значит, проверено временем«Данжелевская» вискомуфта, возможно, не есть «технология XXI века» в ее прогрессивном понимании, но это механическое устройство менее требовательно к охлаждению, чем, скажем, гидромуфта. К тому же, представители Dangel с гордостью говорят, что «юзают» свои муфты минимум лет двадцать, и, как говорится, никаких проблем. Вискомуфта установлена на заднем редукторе. Если двигаться по хорошей дороге, автомобиль ведет себя как моноприводный. При съезде на грунт или в грязь происходит, образно говоря, рассинхронизация вращения передних и задних колес. За счет этого жидкость в вискомуфте кристаллизуется и, таким образом, передается вращение на задние «катки». Поскольку муфта уже разогрета (все время вращала карданный вал), момент ее активации стремительный.  {{gallery_1897}}{{params_59025}} Кардан вращается от задних колес за счет ведомых дисков. Размыкание переднего и заднего привода происходит в коробке передач, которая в версии 4x4 снабжена механизмом отбора мощности (реализуется посредством пневмопривода). Вискомуфта практически всегда замкнута, даже если мы едем в стандартном режиме Eco. Если бы она все время проскальзывала, то фрикционы бы сгорели. Но они замкнуты, им ничего не будет. Когда мы активируем шайбой на панели приборов режим 4WD, привод идет от колес и от вала, и тогда ESP будет отслеживать проскальзывание задних колес. Софт ESP на полноприводном Traveller, разработанный специалистами Bosch и Dangel, специфичный, потому как нужно подключать заднюю ось. Это значит, что для корректной работы ESP софт моноприводной версии использоваться не может. Имитация блокировок происходит в той степени, в какой позволяет штанная ESP, не более того. Про возможность дополнительной блокировки на европейских версиях Traveller 4x4 я уже упомянул. Ехали по грязи и не заметилиПередвижение в режиме Eco, когда отключен механизм отбора мощности, безусловно, экономичнее. Насколько? Предоставить точные цифры не могу, поскольку в рамках непродолжительного по времени дорожного теста как-то не получилось с замерами. Здесь, думаю, нужно принять во внимание  соотношение массы всех агрегатов системы полного привода (а это 85 кг) и веса самого автомобиля, и от этого высчитывать аппетит. {{gallery_1893}}Касаемо мотора, он неплох, хоть и не нов: дизель экостандарта Euro 5, 2 литра, 150 сил, 370 Нм тяги. В аккомпанементе идет 6МКПП, альтернативы не предусмотрено. Дуэт на удивление спетый. Плюс нам повезло: для преодоления грязи тестовые машины были «обуты» в 16-дюймовые «болотные сапоги» BF Goodrich All Terrain. Резина имеет такие агрессивные грунтозацепы, что способна чуть ли не в одиночку вести борьбу за выживаемость экипажа.Помните, как в старом анекдоте: выезжаю на сельскую дорогу, включаю передачу и ложусь спать. Утром уже около дома. А куда, мол, он из колеи денется? Однажды, бороздя размытое декабрьское поле, мы своим боевым экипажем «пропали с радаров» навигационной системы и заехали в самые настоящие дебри. Уткнувшись в неокрепший ледок оврага, решили дать задний ход и, едва приступив к переключению передач, заметили, что всю эту «гримпенскую» трясину штурмовали на… моноприводе. Удивлению не было предела. Невольно возник вопрос: а будь под задней точкой кресло какого-либо кроссовера – смогли бы мы так уверенно «отгусарить» полукилометровую пашню? Не уверен.{{gallery_1894}} {{material_114554}} Внедорожные «гудричи» - колеса не из дешевых (по 8-9 тыс. рублей за шт.) и, понятное дело, не самые стандартные. На заводе в Калуге Traveller 4x4 комплектуются обычными дорожными «мишленами», теми же, что идут на моноприводные машины. Здесь просто необходимо четко представлять, куда и насколько глубоко будете возить пассажиров, и если что, вовремя «переобуваться». Проставки, говорите?Полный привод можно использовать на любых скоростях без ограничений, и это хорошо, памятуя, что «погоды у нас стоят» влажные, а автомобиль относительно высокий. Роста «полноприводнику» добавили специальные проставки: верхней опоры пружины и амортизатора передней подвески и пружины задней подвески. Вкупе это увеличило клиренс автомобиля на 40 мм по сравнению с моноприводной версией. В итоге под стальной защитой картера дизеля получилось 200 мм, и это самая низкая точка замера. Показатели геометрической проходимости следующие: 23 градуса - передний и задний свесы длинной версии Traveller 4x4 и 34/23 градуса – короткой версии автомобиля. {{gallery_1899}}{{photo_text_290}} Несмотря на увеличение дорожного просвета, настройки подвески, по заверениям техников столичного офиса Peugeot, не изменились, потому как все «внедорожное хозяйство» плюс силовой агрегат как бы опустились. Пояснения следующие: пружины разрабатываются для определенного диапазона масс и не растягиваются по отношению к моноприводу. Dangel создал данный тип трансмиссии, чтобы остаться в том же диапазоне масс и не прибегать к замене элементов подвески. Центр масс поменялся незначительно: -1 см по отношению к серийным машинам. То есть кузов подняли, а вся тяжесть осталась внизу, на той же самой т.н. оси Z, что на донорской модификации. Попутно использовали удлинитель рулевого вала, поскольку рейка осталась ниже. Но на управление в целом это никак не повлияло. Усилен и нашпигованПоскольку версия 4x4 в любой момент может оказаться в условиях, далеких от «райских кущ», ее пришлось обезопасить. В штатной комплектации появилось несколько защит: картера двигателя, 80-литрового топливного бака и его горловины, вискомуфты и заднего редуктора. Усилены тепло- и влагозащита электропроводки, проложенной под днищем. Стартер и генератор готовы работать в повышенных нагрузках, не забыли и про емкость аккумулятора – она, естественно, больше, чем на евромодификациях. {{gallery_1895}}{{material_123218}} Поскольку 2 699 900 млн рублей (комплектация Active) – это не только и не столько полный привод, сформирован неплохой список оснащения. В нем масса полезных фишек, как то: догреватель дизельного двигателя Webasto, индикатор прокола шин, система помощи при старте на подъёме HillAssist, дополнительная задняя климатическая установка с управлением в салоне, круиз-контроль, ограничитель скорости с управлением на подрулевом джойстике, передние противотуманные фары, задние датчики парковки и пр. Есть альтернативная комплектация Long, она еще богаче – 2 749 900 рублей. Грузовая версия Peugeot Expert Pro 4WD не требует какого-то особого комфорта для седоков, поэтому за нее просят меньше – 2 149 900 – 2 199 900 рублей. «Конкурирующая фирма» в лице Volkswagen предлагает полноприводные Multivan по более высоким ценам. Во-первых, покупателям не доступна механическая коробка – ее уже нет в продаже как года три. Сопоставимая с «Трэвеллером» 2 литровая 150-сильная версия в хорошей комплектации (других у дилеров в наличии почти нет) предлагается за 4,3 млн рублей. Возможно, продавцы скостят цену разными акциями и бонусами, но прейскурант все равно, увы, «волшебный». На подходе рейстайлинговые «Мультивэны», предзаказы на которые уже собираются. Но с учетом нового модельного года и широко ругаемого утильсбора рассчитывать на приемлемый ценник VW не приходится. {{gallery_1896}}Еще менее доступен полноприводный Mercedes V-Class. Не для всех подъемные 3,1 млн рублей просят за самый доступный монопривод, чего уж говорить о 4Matic, особенно в исполнении AMG. Это уже небожитель, со всеми вытекающими…
2020-01-15
Автор: Иван Братуха
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