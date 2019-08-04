Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон

При составлении Акта выдачи абсолютно все элементы кузова (плюс лобовое стекло) оказались поврежденными: где-то сколы, где-то царапины, где-то вмятины и повреждения. Что называется, нет ни одного живого места. На фотоснимках издалека, этого, естественно, не видно. Посему специально сделал более крупные кадры - чтобы поверили не только на слово.
В момент заключения договора ценник с обещанных 1300 руб./сутки почему-то вырос до 1700 руб. Спорить в чужом городе, где ни друзей, ни бизнес-партнеров, откровенно не хотелось. Нехай, подумалось, будет так, как есть, ибо идеальный вариант все равно не найти. К тому же, разница за двое суток аренды выходила не такая уж и криминальная. Короче, лишь бы «фолькс» ехал…
«Громыхало из Подмышки»
Уже с первых метров выяснилось, что машина, пробежавшая с момента своего рождения в 2017 году аж 108 000 км, – сущее ведро с гайками. Дороги в столице Поморья, что называется, прости Господи, и каждая первая ямка звуком щебня, полоскаемого в стиральной машинке, отдавалась болью в сердце.
|Volkswagen Polo JOY 1.6 MT
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|1.6 л, 90 л.с
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|механика 5
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|0-100 - 11.2 с, 178 км/ч
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|4390 x 1699 x 1467 мм
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|передний
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|АИ-95, 5.7 л на 100 км
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|814 900 руб
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Все характеристики
Громыхало все, что имеет отношение к железу и пластику – подвеска, тормоза, кузовные панели, торпедо и мои доселе «железные нервы». Больше всего досаждал звук из-под моторного отсека. Или где-то в его районе. Высшая передача, слабый газ (1600 об/мин на 80 км/ч,), а звук такой, будто выжимаешь из 3-й скорости последние жилы. При этом переход на пониженные передачи грубую звуковую атмосферу ничуть не менял – стрелка тахометра бегала по шкале в точном соответствии с режимом работы узла «двигатель-коробка передач», а басистый гул не уходил. Следовательно, дело не в моторе.
Тогда в чем? К МКПП ноль претензий, ее работа - как часики. И переключения плавно-точные, и на холостых никаких вибраций. Разве что подсказчик передач «веселил»: едешь, бывало, 60 км/ч на 3-й передаче, на тахометре около 2000 об/мин. А как только стрелка начинала закрывать эту цифру, подсказчик, по только ему понятным причинам, готов был попеременно предложить вам и 4-ю, и 5-ю передачи без разбора, и вся эта игра исключительно на свое усмотрение.
На мой взгляд, «подох» подшипник, а какой, решит «вскрытие», для чего машину следует поднять на подъемнике. Подшипнику «подпевали» тормоза. Внешние колодки, как убедился, еще живые, но внутренние… Грешу на них. При легком торможении – характерный лязг железа. Хорошо еще, само замедление выполнялось без лишних коррекций и опасений как бы не вкатить в корму впереди идущего.
Не дороги – направления…
В общем, в подобном избыточно-фоновом «ошейнике» – добрые 160 км от Архангельска до Холмогор и обратно. А потом еще несколько других местных маршрутов в последующие дни. Кто ездил на родину М.В. Ломоносова, подтвердит насчет «качества» дорожного покрытия. До сего дня я полагал, что хуже тверских дорог в стране найдется немного направлений. Ан нет – есть еще печальные конкуренты. Откровенно хреновый асфальт ни с того ни с сего резко заканчивается, передавая эстафету убогой гравийке, сверху «посоленной» крупным щебнем. Но и он имеет обыкновение мгновенно «растворяться», переходя в убого-дырявые бетонные плиты, по которым, как может показаться, неоднократно передвигались многотонные «Ярсы» и «Сарматы». Беда да и только…
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Июнь 2019 года выдался удачным для седанов Volkswagen Polo. Модели удалось занять лидирующие позиции на рынке ...
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Здешние места, признаться, по-своему очень даже симпатичные, особенно когда проглядывается красавица Северная Двина. До Холмогор деревеньки встречаются более-менее регулярно, а из окна автомобиля смотрятся не особо бедно. Почти в каждой встречаются луковки церквушек и хорошие кроссоверы посреди скромных на с/х культуры огородов. Глядя на них, признаться, пожалел, что не рассмотрел в числе прокатного варианта, скажем, Renault Duster – он бы на местных «дорогах» пришелся больше ко двору.
Движуха
Тем не менее молодой, но заметно «убитый» Polo ехал (где позволяли редкие асфальтовые участки) откровенно с ветерком. Все, что в районе 2800-3000 об/мин, близко к понятию тяги. И это, замечу обеспечивал не бойкий 125-сильный TSI, с турбонаддувом и послойным впрыском, а простенький MPI «о 90 лошадях». Расходует он немного – что-то в районе 6 литров за городом, а лампочка «высыхания» загорается в том момент, когда бортовой компьютер выводит цифру «90 км».
Рулевое, в отличие от всех других систем, работало как новенькое, будто не было за минувшие 2 года напряженной эксплуатации всяческих передряг, свойственных многим прокатным машинам. Автомобиль неплохо входил в повороты, без особых доворотов и коррекций руля. Разве что на грунтовке/щебенке сцепление колес с поверхностью уменьшалось, и руль, по понятным причинам, «слабел». Рулевая колонка – с регулировкой в обоих направлениях, «бублик» - простецкий, из жесткого пластика, отливов под пальцы и клавиш управления музыкой.
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В отличие от кузовного железа, интерьер прокатного Polo сохранился намного лучше, почти без потертостей. Комплектация средненькая, без изысков. Пластик «дубовый», местами изрядно скрипит. ЖК-монитора на центральной консоли нет, вместо него – блок управления «музыкой». Качество ее звучания – обычное. Позабавили дешевенькие чехлы передних кресел, напомнив чем-то спущенные штаны Мальчиша Плохиша. Сами сиденья, вроде как, имеют неплохую боковую поддержку, но анатомия спинки точно не на мой больной хребет. Да и подушка, по мне, коротковата.
Переправа, переправа, берег левый, берег правый
Найти в Холмогорах переправу на о. Куростров, где в д. Ломоносово расположен музей «Архистратига русской мысли», несложно, главное, не пропустить на шоссе соответствующий указатель. Несколько сотен метров – и вот оно, речное средство передвижения с тем же именем, что остров, вмещающее на свой борт одновременно 5 машин.
Нам повезло, мы оказались в очереди третьими. Но «счастливую пятерку» довольно быстро «затоварили», а когда паром начал отчаливать от берега, на всех парах в него влетел байкер из Москвы, молодой и очень грязный парнишка на Kawasaki.
От берега до берега ходу 5-6 минут, в общем-то, недолго. За каждую машину берут по 330 рублей в один конец, плюс 25 «целковых» за каждого пассажира. Столько же назад. Паром ходит по расписанию, правда, не каждый час. Кому будут интересны подробности логистики и переправы, а также всего того, что связано с пребыванием на родине М. В. Ломоносова, можете связаться с редакцией. С удовольствием поделимся своим опытом…