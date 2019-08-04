Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
4 августа 2019, 08:56

Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон

  • 7144
  • 0
Заглянул, как водится, в Интернет, нашел координаты приглянувшейся прокатной конторы, выслал по «вацапу» сканы документов – и через день уже на месте, в Архангельске. В отличие от красивой веб-странички, обещавшей новый парк автомобилей по «хорошим ценам», реальность, мягко говоря, напрягла: вместо офиса – автомойка, вместо работающего «как часы» автомобиля, нечто изрядно «потрепанное».
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон

Volkswagen Polo
От 1.4 л, 125 л.с
Новый от 599 900 до 879 900 Р
При составлении Акта выдачи абсолютно все элементы кузова (плюс лобовое стекло) оказались поврежденными: где-то сколы, где-то царапины, где-то вмятины и повреждения. Что называется, нет ни одного живого места. На фотоснимках издалека, этого, естественно, не видно. Посему специально сделал более крупные кадры - чтобы поверили не только на слово.

В момент заключения договора ценник с обещанных 1300 руб./сутки почему-то вырос до 1700 руб. Спорить в чужом городе, где ни друзей, ни бизнес-партнеров, откровенно не хотелось. Нехай, подумалось, будет так, как есть, ибо идеальный вариант все равно не найти. К тому же, разница за двое суток аренды выходила не такая уж и криминальная. Короче, лишь бы «фолькс» ехал…

«Громыхало из Подмышки»

Уже с первых метров выяснилось, что машина, пробежавшая с момента своего рождения в 2017 году аж 108 000 км, – сущее ведро с гайками. Дороги в столице Поморья, что называется, прости Господи, и каждая первая ямка звуком щебня, полоскаемого в стиральной машинке, отдавалась болью в сердце.

Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон

Volkswagen Polo JOY 1.6 MT
1.6 л, 90 л.с
механика 5
0-100 - 11.2 с, 178 км/ч
4390 x 1699 x 1467 мм
передний
АИ-95, 5.7 л на 100 км
814 900 руб
Все характеристики
Громыхало все, что имеет отношение к железу и пластику – подвеска, тормоза, кузовные панели, торпедо и мои доселе «железные нервы». Больше всего досаждал звук из-под моторного отсека. Или где-то в его районе. Высшая передача, слабый газ (1600 об/мин на 80 км/ч,), а звук такой, будто выжимаешь из 3-й скорости последние жилы. При этом переход на пониженные передачи грубую звуковую атмосферу ничуть не менял – стрелка тахометра бегала по шкале в точном соответствии с режимом работы узла «двигатель-коробка передач», а басистый гул не уходил. Следовательно, дело не в моторе.

Тогда в чем? К МКПП ноль претензий, ее работа - как часики. И переключения плавно-точные, и на холостых никаких вибраций. Разве что подсказчик передач «веселил»: едешь, бывало, 60 км/ч на 3-й передаче, на тахометре около 2000 об/мин. А как только стрелка начинала закрывать эту цифру, подсказчик, по только ему понятным причинам, готов был попеременно предложить вам и 4-ю, и 5-ю передачи без разбора, и вся эта игра исключительно на свое усмотрение.

На мой взгляд, «подох» подшипник, а какой, решит «вскрытие», для чего машину следует поднять на подъемнике. Подшипнику «подпевали» тормоза. Внешние колодки, как убедился, еще живые, но внутренние… Грешу на них. При легком торможении – характерный лязг железа. Хорошо еще, само замедление выполнялось без лишних коррекций и опасений как бы не вкатить в корму впереди идущего.

Не дороги – направления…

Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
В общем, в подобном избыточно-фоновом «ошейнике» – добрые 160 км от Архангельска до Холмогор и обратно. А потом еще несколько других местных маршрутов в последующие дни. Кто ездил на родину М.В. Ломоносова, подтвердит насчет «качества» дорожного покрытия. До сего дня я полагал, что хуже тверских дорог в стране найдется немного направлений. Ан нет – есть еще печальные конкуренты. Откровенно хреновый асфальт ни с того ни с сего резко заканчивается, передавая эстафету убогой гравийке, сверху «посоленной» крупным щебнем. Но и он имеет обыкновение мгновенно «растворяться», переходя в убого-дырявые бетонные плиты, по которым, как может показаться, неоднократно передвигались многотонные «Ярсы» и «Сарматы». Беда да и только…

Ранее мы писали
Июнь 2019 года выдался удачным для седанов Volkswagen Polo. Модели удалось занять лидирующие позиции на рынке ...
Читать далее
Здешние места, признаться, по-своему очень даже симпатичные, особенно когда проглядывается красавица Северная Двина. До Холмогор деревеньки встречаются более-менее регулярно, а из окна автомобиля смотрятся не особо бедно. Почти в каждой встречаются луковки церквушек и хорошие кроссоверы посреди скромных на с/х культуры огородов. Глядя на них, признаться, пожалел, что не рассмотрел в числе прокатного варианта, скажем, Renault Duster – он бы на местных «дорогах» пришелся больше ко двору.

Движуха

Тем не менее молодой, но заметно «убитый» Polo ехал (где позволяли редкие асфальтовые участки) откровенно с ветерком. Все, что в районе 2800-3000 об/мин, близко к понятию тяги. И это, замечу обеспечивал не бойкий 125-сильный TSI, с турбонаддувом и послойным впрыском, а простенький MPI «о 90 лошадях». Расходует он немного – что-то в районе 6 литров за городом, а лампочка «высыхания» загорается в том момент, когда бортовой компьютер выводит цифру «90 км».

Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Рулевое, в отличие от всех других систем, работало как новенькое, будто не было за минувшие 2 года напряженной эксплуатации всяческих передряг, свойственных многим прокатным машинам. Автомобиль неплохо входил в повороты, без особых доворотов и коррекций руля. Разве что на грунтовке/щебенке сцепление колес с поверхностью уменьшалось, и руль, по понятным причинам, «слабел». Рулевая колонка – с регулировкой в обоих направлениях, «бублик» - простецкий, из жесткого пластика, отливов под пальцы и клавиш управления музыкой.

Ранее мы писали
Через пару недель всех нас ожидает целая грядка майских каникул, и многие граждане, уверен, с удовольствием ...
Читать далее
В отличие от кузовного железа, интерьер прокатного Polo сохранился намного лучше, почти без потертостей. Комплектация средненькая, без изысков. Пластик «дубовый», местами изрядно скрипит. ЖК-монитора на центральной консоли нет, вместо него – блок управления «музыкой». Качество ее звучания – обычное. Позабавили дешевенькие чехлы передних кресел, напомнив чем-то спущенные штаны Мальчиша Плохиша. Сами сиденья, вроде как, имеют неплохую боковую поддержку, но анатомия спинки точно не на мой больной хребет. Да и подушка, по мне, коротковата.

Переправа, переправа, берег левый, берег правый

Найти в Холмогорах переправу на о. Куростров, где в д. Ломоносово расположен музей «Архистратига русской мысли», несложно, главное, не пропустить на шоссе соответствующий указатель. Несколько сотен метров – и вот оно, речное средство передвижения с тем же именем, что остров, вмещающее на свой борт одновременно 5 машин.

Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Тест драйв прокатного Volkswagen Polo грозовой фон
Нам повезло, мы оказались в очереди третьими. Но «счастливую пятерку» довольно быстро «затоварили», а когда паром начал отчаливать от берега, на всех парах в него влетел байкер из Москвы, молодой и очень грязный парнишка на Kawasaki.

От берега до берега ходу 5-6 минут, в общем-то, недолго. За каждую машину берут по 330 рублей в один конец, плюс 25 «целковых» за каждого пассажира. Столько же назад. Паром ходит по расписанию, правда, не каждый час. Кому будут интересны подробности логистики и переправы, а также всего того, что связано с пребыванием на родине М. В. Ломоносова, можете связаться с редакцией. С удовольствием поделимся своим опытом…

Иван Братуха
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volkswagen Polo
у меня товарищ тоже купил может год назад. 1.6 ручка полубомж. жалуется почему то что масло кушает. дилер сказал что это норм для этого двигателя и везде прописано. замена замена 1 литр льет. ну бог с ним. катался я значит с ним. в принципе не такой уж он и плохой как многие говорят. я на бмв езжу если ...
MichaMeL
Названы лучшие автомобили для такси
Пиз ят в солярке шумки 0 вообще
Михаил
ТОП-5 автомобилей для студентов
Если вы понимаете, что вашей потребностью является благотворительная помощь, то обратите внимание на эту статью. К вам обратились за помощью те, кто без вашего участия может лишиться увлекательного дела. Многие дети, мальчишки и девчонки, мечтают стать пилотами на трассе. Они ходят на занятия, где ...
сергей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы VW
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
В России стало меньше дилеров. Чем это грозит покупателям?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Volkswagen Polo
Объявления о продаже Volkswagen Polo
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 51 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 86 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 6 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
{{model_v2_no_show_1854}} При составлении Акта выдачи абсолютно все элементы кузова (плюс лобовое стекло) оказались поврежденными: где-то сколы, где-то царапины, где-то вмятины и повреждения. Что называется, нет ни одного живого места. На фотоснимках издалека, этого, естественно, не видно. Посему специально сделал более крупные кадры - чтобы поверили не только на слово.В момент заключения договора ценник с обещанных 1300 руб./сутки почему-то вырос до 1700 руб. Спорить в чужом городе, где ни друзей, ни бизнес-партнеров, откровенно не хотелось. Нехай, подумалось, будет так, как есть, ибо идеальный вариант все равно не найти. К тому же, разница за двое суток аренды выходила не такая уж и криминальная. Короче, лишь бы «фолькс» ехал…«Громыхало из Подмышки»Уже с первых метров выяснилось, что машина, пробежавшая с момента своего рождения в 2017 году аж 108 000 км, – сущее ведро с гайками. Дороги в столице Поморья, что называется, прости Господи, и каждая первая ямка звуком щебня, полоскаемого в стиральной машинке, отдавалась болью в сердце. {{gallery_1627}} {{params_60173}} Громыхало все, что имеет отношение к железу и пластику – подвеска, тормоза, кузовные панели, торпедо и мои доселе «железные нервы». Больше всего досаждал звук из-под моторного отсека. Или где-то в его районе. Высшая передача, слабый газ (1600 об/мин на 80 км/ч,), а звук такой, будто выжимаешь из 3-й скорости последние жилы. При этом переход на пониженные передачи грубую звуковую атмосферу ничуть не менял – стрелка тахометра бегала по шкале в точном соответствии с режимом работы узла «двигатель-коробка передач», а басистый гул не уходил. Следовательно, дело не в моторе.Тогда в чем? К МКПП ноль претензий, ее работа - как часики. И переключения плавно-точные, и на холостых никаких вибраций. Разве что подсказчик передач «веселил»: едешь, бывало, 60 км/ч на 3-й передаче, на тахометре около 2000 об/мин. А как только стрелка начинала закрывать эту цифру, подсказчик, по только ему понятным причинам, готов был попеременно предложить вам и 4-ю, и 5-ю передачи без разбора, и вся эта игра исключительно на свое усмотрение.На мой взгляд, «подох» подшипник, а какой, решит «вскрытие», для чего машину следует поднять на подъемнике. Подшипнику «подпевали» тормоза. Внешние колодки, как убедился, еще живые, но внутренние… Грешу на них. При легком торможении – характерный лязг железа. Хорошо еще, само замедление выполнялось без лишних коррекций и опасений как бы не вкатить в корму впереди идущего. Не дороги – направления…{{gallery_1628}} В общем, в подобном избыточно-фоновом «ошейнике» – добрые 160 км от Архангельска до Холмогор и обратно. А потом еще несколько других местных маршрутов в последующие дни. Кто ездил на родину М.В. Ломоносова, подтвердит насчет «качества» дорожного покрытия. До сего дня я полагал, что хуже тверских дорог в стране найдется немного направлений. Ан нет – есть еще печальные конкуренты. Откровенно хреновый асфальт ни с того ни с сего резко заканчивается, передавая эстафету убогой гравийке, сверху «посоленной» крупным щебнем. Но и он имеет обыкновение мгновенно «растворяться», переходя в убого-дырявые бетонные плиты, по которым, как может показаться, неоднократно передвигались многотонные «Ярсы» и «Сарматы». Беда да и только…{{material_127103}} Здешние места, признаться, по-своему очень даже симпатичные, особенно когда проглядывается красавица Северная Двина. До Холмогор деревеньки встречаются более-менее регулярно, а из окна автомобиля смотрятся не особо бедно. Почти в каждой встречаются луковки церквушек и хорошие кроссоверы посреди скромных на с/х культуры огородов. Глядя на них, признаться, пожалел, что не рассмотрел в числе прокатного варианта, скажем, Renault Duster – он бы на местных «дорогах» пришелся больше ко двору. ДвижухаТем не менее молодой, но заметно «убитый» Polo ехал (где позволяли редкие асфальтовые участки) откровенно с ветерком. Все, что в районе 2800-3000 об/мин, близко к понятию тяги. И это, замечу обеспечивал не бойкий 125-сильный TSI, с турбонаддувом и послойным впрыском, а простенький MPI «о 90 лошадях». Расходует он немного – что-то в районе 6 литров за городом, а лампочка «высыхания» загорается в том момент, когда бортовой компьютер выводит цифру «90 км».{{gallery_1625}} Рулевое, в отличие от всех других систем, работало как новенькое, будто не было за минувшие 2 года напряженной эксплуатации всяческих передряг, свойственных многим прокатным машинам. Автомобиль неплохо входил в повороты, без особых доворотов и коррекций руля. Разве что на грунтовке/щебенке сцепление колес с поверхностью уменьшалось, и руль, по понятным причинам, «слабел». Рулевая колонка – с регулировкой в обоих направлениях, «бублик» - простецкий, из жесткого пластика, отливов под пальцы и клавиш управления музыкой. {{material_104434}} В отличие от кузовного железа, интерьер прокатного Polo сохранился намного лучше, почти без потертостей. Комплектация средненькая, без изысков. Пластик «дубовый», местами изрядно скрипит. ЖК-монитора на центральной консоли нет, вместо него – блок управления «музыкой». Качество ее звучания – обычное. Позабавили дешевенькие чехлы передних кресел, напомнив чем-то спущенные штаны Мальчиша Плохиша. Сами сиденья, вроде как, имеют неплохую боковую поддержку, но анатомия спинки точно не на мой больной хребет. Да и подушка, по мне, коротковата. Переправа, переправа, берег левый, берег правыйНайти в Холмогорах переправу на о. Куростров, где в д. Ломоносово расположен музей «Архистратига русской мысли», несложно, главное, не пропустить на шоссе соответствующий указатель. Несколько сотен метров – и вот оно, речное средство передвижения с тем же именем, что остров, вмещающее на свой борт одновременно 5 машин. {{gallery_1626}} Нам повезло, мы оказались в очереди третьими. Но «счастливую пятерку» довольно быстро «затоварили», а когда паром начал отчаливать от берега, на всех парах в него влетел байкер из Москвы, молодой и очень грязный парнишка на Kawasaki. От берега до берега ходу 5-6 минут, в общем-то, недолго. За каждую машину берут по 330 рублей в один конец, плюс 25 «целковых» за каждого пассажира. Столько же назад. Паром ходит по расписанию, правда, не каждый час. Кому будут интересны подробности логистики и переправы, а также всего того, что связано с пребыванием на родине М. В. Ломоносова, можете связаться с редакцией. С удовольствием поделимся своим опытом…
2019-08-04
Автор: Иван Братуха
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Екатеринбург Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.