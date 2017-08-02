Тест-драйв Range Rover Velar: цифровой дворецкий
На торжественном ужине в аутентичном норвежском отеле Storfjord Марк Бернистон, ведущий инженер проекта, заметил в разговоре со мной, что на разработку Velar ушло порядка 5 лет. Технарям и дизайнерам нужно было найти те сокровенные нюансы, которые бы стали четким Рубиконом между новым «Рэнжем» и его корпоративным кузеном Jaguar F-Pace. Я между делом спросил г-на Бернистона, нет ли планов явить миру самый маленький Range Rover, такой, чтобы стал младшим братом Evoque? Марк на секунду замялся, потом улыбнулся и заметил: «Вы что, хотите, чтобы меня уволили»?..
В облике новичка легко уловить черты стильного Range Rover Sport Coupe, снимки которого бродили по Инету некоторое время назад. Возможно, это не столь радикальный спуск во «внедорожные» глубины, присущие, скажем, BMW X4 или Mercedes-Benz GLC, но мы уважаем английский бренд за нечто особенное. И «выплывающие» из тела двери ручки – не единственная изюминка Velar. Я бы особо акцентировал внимание на рабочем месте водителя. Выполнено оно в таком искусном стиле, что подобная характеристика ему как бы «не по фасону». «Скромное обаяние буржуазии» проявляется в грамотном сочетании дорогих качественных материалов и гениально простой расстановки компонентов управления. Прямо как в откровении Билла Клинтона, впервые оказавшегося в кабинете Бориса Николаевича: «Здесь только виски пить»!
Тот экран, что «на 2 этаже», – «капитанский». В поле его ведения связь с мобильником, навигация, премиальная аудиосистема Meridian Signature, круговые видеокамеры, прочие полезные настройки. Его можно поворачивать вверх-вниз до 30 град., чтобы, скажем, картинка не бликовала в лучах солнца. На «прозрачной тарелке» нижнего дисплея – управление климатом, рециркуляцией воздушных потоков, обогревами, положениями кресел. Здесь же располагается главный пульт, с которого раздаются команды трансмиссионным агрегатам и положению пневмоподвески. Да-да, чтобы свернуть в грязь, отныне достаточно щелкнуть по иконке на стекле – и вперед, за новыми внедорожными победами.
|Land Rover Range Rover Velar R-Dynamic SE 3.0 AT 4x4
|3 л, 300 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 6.5 с, 241 км/ч
|4803 x 2032 x 1665 мм
|полный
|ДТ, 6.4 л на 100 км
|5 513 000 руб
|Все характеристики
3-литровый 300-сильный турбодизель V6 с моментом 700 Нм при 1500 об/мин – лучшего для Velar и не пожелать. Гигантская тяга, ровный и уверенный газ, ноль вибраций и минимум шумов – этот монстр, поглощающий в комбинированном режиме порядка 8 литров «тяжелого топлива», понравился сразу и безоговорочно. Будь на моем банковском счету вожделенные миллионы, я бы, что называется, «ничтоже сумняшеся» предпочел бы его всем другим «веларовским» моторам, включая топовый бензиновый V6 с его не менее впечатляющими 380 силами. У обеих «шестерок» одна и та же ZF-коробка 8HP70, которая, в отличие от АКПП серии 8HP45, устанавливаемой на версии с 4-цилиндровыми моторами, рассчитана на «переваривание» куда более «лошадиного» момента.
К великому сожалению, от души погонять на красавцах RR по горным петлям норвежских фьордов не получилось. Перед тестом нам дали четко понять, что полиция здесь совсем не лояльная к лихачам, никто вам +20 и даже +10 км/ч к максимально разрешенной скорости не простит - сразу штраф, и не в родных рублях, а в норвежских кронах. Родина Амундсена и Бьорндалена - страна, как вы знаете, дорогая во всех отношениях, и потому риск по своей ребячьей прихоти остаться без штанов быстро смирил драйверский пыл. Но, каюсь, без греха не обошлось – на некоторых прямиках с коллегой по-русски «отжали», чтобы хоть чуточку понять, в чем и где Velar не такой, как его родственник F-Pace. Полагаю, что при всех зачетных ТТХ новый «Рэнж» все же больше автомобиль из мира «4x4», нежели полноприводная «кошка». Jaguar едет поострее, жестче и острее в управлении, что не удивительно. Velar при этом «универсальнее» - одна его пневмоподвеска чего стоит – и мягкость на ямах придаст, и поднять кузов (до 251 мм) для преодоления брода в 65 см позволит. Куда тут «Ягуару», при всем к нему уважении…
Мечтать не вредно
Нам в принципе сильно повезло – покатали по норвежским дорогам много и всласть. Побывали и там, где даже на пике лета не тает снег, а гигантскую «лестницу троллей» прорезает мощная струя дивного водопада. Чем выше, тем воздух становился холоднее, и тем меньше вокруг нас было людей. Видны были лишь другие вершины – но они далеко. Так же, как далеко от меня Нобелевская премия. Но я верю, что когда-нибудь ее обналичу и куплю... Его самого. Ведь «кто с коня сошел, на осла не сядет». Верно?...
P.S. Российские продажи Range Rover Velar стартуют осенью текущего года. Стартовая стоимость внедорожника - 3 880 000 рублей (2.0D 180 Base). Напомним, что младшенький Evoque предлагается от 2,3 млн рублей, старший Range Rover Sport - от 4,9 млн рублей.
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