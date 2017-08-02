2 августа 2017, 22:37

Тест-драйв Range Rover Velar: цифровой дворецкий

Из разговора мальчишек: «У меня нос отца, глаза матери», — заявляет один. «А у меня лоб дедушки, уши дяди», — сказал другой. «А у меня штаны брата», — похвастался Вовочка. Это, как вы понимаете, анекдот, но с подтекстом, поскольку имеет прямое отношение к Velar, который с этого года пополнил собой влиятельное семейство Range Rover.
^
Тест-драйв Range Rover Velar: цифровой дворецкий Land Rover Range Rover Velar

Land Rover Range Rover Velar
Новый от 3 880 000 до 7 218 000 Р
Прав старина Моэм: «Даже высшие классы производят себе подобных». У самого интригующего продукта бренда образца-2017 так и тянет спросить: «В каком весе борешься, брат»? И ответ не замедлит себя ждать: в «среднеразмерном». Velar, ставший четвертым членом элитной фамилии, заполнил собой крошечное пространство между Evoque и Range Rover Sport, которое мы вправе именовать нишей.

На торжественном ужине в аутентичном норвежском отеле Storfjord Марк Бернистон, ведущий инженер проекта, заметил в разговоре со мной, что на разработку Velar ушло порядка 5 лет. Технарям и дизайнерам нужно было найти те сокровенные нюансы, которые бы стали четким Рубиконом между новым «Рэнжем» и его корпоративным кузеном Jaguar F-Pace. Я между делом спросил г-на Бернистона, нет ли планов явить миру самый маленький Range Rover, такой, чтобы стал младшим братом Evoque? Марк на секунду замялся, потом улыбнулся и заметил: «Вы что, хотите, чтобы меня уволили»?..

 
6
фото
  

Уникальным для данного сегмента является экологичный текстильный материал в цвете Dapple Grey в качестве альтернативы коже, разработанный ведущим производителем дизайнерских тканей в Европе - компанией Kvadrat. Эту обивку дополняют вставки из искусственной замши цветов Ebony или Light Oyster. Ожидается, что приблизительно каждый 20-й покупатель сделает выбор в пользу версии Kvadrat.
Я пожелал талантливому инженеру как можно дольше оставаться на своем посту, потому как шедевры, выходящие в свет не без его участия, делают автомобильный мир краше. Боюсь безапелляционно заявить, что Velar – самый импозантный на сегодняшний день Range Rover, но правда, согласитесь, где-то рядом. Я бы назвал его безукоризненно-опрятным. Родословная Velar безошибочна. В каждой линии – современность и утонченность. Плавающая крыша, несломанная талия и закругленные углы достигают высшей точки в абсолютно аккуратной задней части. Коэффициент аэродинамики 0,32 – лучшее значение среди всех «родственников». И капля этого успеха принадлежит маленькой, на первый взгляд, фишке – выдвижным дверным ручкам. Дизайнер JLR, знакомивший нас с машиной, заявил, что удовлетворен работой, поскольку наконец-таки удалось «спрятать самую уродливую часть любого автомобиля». Как говорится, «красота великого в малом». 

В облике новичка легко уловить черты стильного Range Rover Sport Coupe, снимки которого бродили по Инету некоторое время назад. Возможно, это не столь радикальный спуск во «внедорожные» глубины, присущие, скажем, BMW X4 или Mercedes-Benz GLC, но мы уважаем английский бренд за нечто особенное. И «выплывающие» из тела двери ручки – не единственная изюминка Velar. Я бы особо акцентировал внимание на рабочем месте водителя. Выполнено оно в таком искусном стиле, что подобная характеристика ему как бы «не по фасону». «Скромное обаяние буржуазии» проявляется в грамотном сочетании дорогих качественных материалов и гениально простой расстановки компонентов управления. Прямо как в откровении Билла Клинтона, впервые оказавшегося в кабинете Бориса Николаевича: «Здесь только виски пить»! 

 
6
фото
  

Velar предлагается в исполнениях Base, S, SE, R-Dynamic, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE и First Edition. Стартовая стоимость - 3 880 000 руб., в оснащение входят: 6 подушек безопасности, два 10-дюймовых сенсорных экрана, светодиодная оптика, бесключевой доступ в салон, 18-дюймовые колеса, задние парковочные датчики, ABS, ESP, система приспособления к дорожным условиям, 2-зонный «климат» и пр. Топовый вариант оценен в 7 178 000 руб.
Velar – это своеобразный цифровой дворецкий, который видит в своем владельце и близкого друга, и, если хотите, повелителя. Вспоминается советский мультик «Волшебное кольцо» с его быстро ушедшей в народ фразой «Что... - Новый хозяин... – Надо?». «Козырной картой» оцифровки салона является мультимедийка Touch Pro Duo. Она убрала из сферы своего влияния максимум кнопок, барашков и тумблеров, оставив лишь самые необходимые. Основу системы составляют два 10-дюймовых сенсорных экрана. Дисплеи - тонкие и интуитивно понятные, при этом органично вписываются в общую архитектуру интерьера. Плевать, что их стеклянная «территория» оставляет следы ваших пальцев (в бардачке есть специальная тряпочка), да и скорость отклика не сродни реакции ягуара – главное, четкая логика управления сенсорными кнопками и полное отсутствие информативной перегрузки. 

Тот экран, что «на 2 этаже», – «капитанский». В поле его ведения связь с мобильником, навигация, премиальная аудиосистема Meridian Signature, круговые видеокамеры, прочие полезные настройки. Его можно поворачивать вверх-вниз до 30 град., чтобы, скажем, картинка не бликовала в лучах солнца. На «прозрачной тарелке» нижнего дисплея – управление климатом, рециркуляцией воздушных потоков, обогревами, положениями кресел. Здесь же располагается главный пульт, с которого раздаются команды трансмиссионным агрегатам и положению пневмоподвески. Да-да, чтобы свернуть в грязь, отныне достаточно щелкнуть по иконке на стекле – и вперед, за новыми внедорожными победами. 

 
6
фото
  

Land Rover Range Rover Velar R-Dynamic SE 3.0 AT 4x4
3 л, 300 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
0-100 - 6.5 с, 241 км/ч
4803 x 2032 x 1665 мм
полный
ДТ, 6.4 л на 100 км
5 513 000 руб
Все характеристики
Долго привыкать к работе новой схемы командования «всем и вся» не пришлось. Даже когда британские инструкторы на беглом английском раздавали команды перед тем или иным препятствием, на не совсем привычное приведение в боевую готовность технического арсенала Velar уходили считанные секунды. Полноприводная трансмиссия – с многодисковой гидравлической муфтой и цепной передачей в приводе фронтальных колес. Весь запас тяги де-факто передается назад, но при необходимости в полном объеме может быть перенаправлен на передние колеса. Версия с 6-цилиндровым дизелем, бывшая в распоряжении нашего экипажа весь первый день тест-драйва, стандартно оснащается еще и электронно-управляемой блокировкой заднего межколесного дифференциала. Terrain Response 2 – штука проверенная и временем, и бездорожьем, поэтому при ее поддержке мы довольно уверенно взяли штурмом 2-километровую каменистую петлю одного из норвежских горнолыжных курортов, где зимой владычествуют гусеничные ратраки.

3-литровый 300-сильный турбодизель V6 с моментом 700 Нм при 1500 об/мин – лучшего для Velar и не пожелать. Гигантская тяга, ровный и уверенный газ, ноль вибраций и минимум шумов – этот монстр, поглощающий в комбинированном режиме порядка 8 литров «тяжелого топлива», понравился сразу и безоговорочно. Будь на моем банковском счету вожделенные миллионы, я бы, что называется, «ничтоже сумняшеся» предпочел бы его всем другим «веларовским» моторам, включая топовый бензиновый V6 с его не менее впечатляющими 380 силами. У обеих «шестерок» одна и та же ZF-коробка 8HP70, которая, в отличие от АКПП серии 8HP45, устанавливаемой на версии с 4-цилиндровыми моторами, рассчитана на «переваривание» куда более «лошадиного» момента.

 
6
фото
  
В паре с мощным дизелем «автомат» ведет себя суперслаженно, позволяя передачам «щелкать» без задержек и при этом с максимальной эластичностью. Бензиновая 24-клапанная версия P380, в чьем распоряжении есть нагнетатель Twin Vortex, интуитивно чуть грубее, с заметными задержками при переключении передач. Подчеркну: «интуитивно», потому как официальный спринт сильнейший среди бензиновых вариантов Velar обеспечивает чуть оперативнее дизельной модификации D300, выигрывая у нее на старте 0,8 секунды (5,7 против 6,5 сек. до 100 км/ч).  

К великому сожалению, от души погонять на красавцах RR по горным петлям норвежских фьордов не получилось. Перед тестом нам дали четко понять, что полиция здесь совсем не лояльная к лихачам, никто вам +20 и даже +10 км/ч к максимально разрешенной скорости не простит - сразу штраф, и не в родных рублях, а в норвежских кронах. Родина Амундсена и Бьорндалена - страна, как вы знаете, дорогая во всех отношениях, и потому риск по своей ребячьей прихоти остаться без штанов быстро смирил драйверский пыл. Но, каюсь, без греха не обошлось – на некоторых прямиках с коллегой по-русски «отжали», чтобы хоть чуточку понять, в чем и где Velar не такой, как его родственник F-Pace. Полагаю, что при всех зачетных ТТХ новый «Рэнж» все же больше автомобиль из мира «4x4», нежели полноприводная «кошка». Jaguar едет поострее, жестче и острее в управлении, что не удивительно. Velar при этом «универсальнее» - одна его пневмоподвеска чего стоит – и мягкость на ямах придаст, и поднять кузов (до 251 мм) для преодоления брода в 65 см позволит. Куда тут «Ягуару», при всем к нему уважении…

 
5
фото
  

Мечтать не вредно

Нам в принципе сильно повезло – покатали по норвежским дорогам много и всласть. Побывали и там, где даже на пике лета не тает снег, а гигантскую «лестницу троллей» прорезает мощная струя дивного водопада. Чем выше, тем воздух становился холоднее, и тем меньше вокруг нас было людей. Видны были лишь другие вершины – но они далеко. Так же, как далеко от меня Нобелевская премия. Но я верю, что когда-нибудь ее обналичу и куплю... Его самого. Ведь «кто с коня сошел, на осла не сядет». Верно?...

P.S. Российские продажи Range Rover Velar стартуют осенью текущего года. Стартовая стоимость внедорожника - 3 880 000 рублей (2.0D 180 Base). Напомним, что младшенький Evoque предлагается от 2,3 млн рублей, старший Range Rover Sport - от 4,9 млн рублей.

Иван Братуха Фото автора и Land Rover
Тест-Драйвы Лендровер, Лэнд Ровер, Ленд Ровер Рендж Ровер Велар

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Land Rover Range Rover Vogue
| Кому: костян Тоже мечтаю
maximux
Форум Land Rover Freelander
Привет ! Купил пару недель назад Ландровер 2.0 дизель 2000г, Через неделю стал включать кондер. При этом когда включал поворотник машина стала глохнуть. В итоге вообще заглохла и незаводится. Все предохранитнли проверил. С толкача пробывал. При включенном зажигании негорит прогрев свечей и вообще ...
Antonio
Форум Land Rover Range Rover
Сильное признание от владельцы Рэнджровера - что для внедорожья у него другое авто :) ) )
Farion
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Land Rover Автомудрость Land Rover АвтоПитер Land Rover Дизайн и тюнинг Land Rover Новинки и концепт кары Land Rover Новости и акции автосалонов Land Rover Автосалоны и дилеры марки Land Rover Аренда и прокат авто марки Land Rover Автоклубы и форумы автозавчастей марки Land Rover Автосервисы и магазины автозапчастей марки Land Rover
Главные материалы
Тест-драйв Range Rover Velar: цифровой дворецкий
Как протекают продажи рамного Mitsubishi Pajero Sport
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Продажа Land Rover Range Rover Velar
Объявления о продаже Land Rover Range Rover Velar
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 24 модели
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Тест-драйв Range Rover Velar: цифровой дворецкий
{{model_6339}} Прав старина Моэм: «Даже высшие классы производят себе подобных». У самого интригующего продукта бренда образца-2017 так и тянет спросить: «В каком весе борешься, брат»? И ответ не замедлит себя ждать: в «среднеразмерном». Velar, ставший четвертым членом элитной фамилии, заполнил собой крошечное пространство между Evoque и Range Rover Sport, которое мы вправе именовать нишей. На торжественном ужине в аутентичном норвежском отеле Storfjord Марк Бернистон, ведущий инженер проекта, заметил в разговоре со мной, что на разработку Velar ушло порядка 5 лет. Технарям и дизайнерам нужно было найти те сокровенные нюансы, которые бы стали четким Рубиконом между новым «Рэнжем» и его корпоративным кузеном Jaguar F-Pace. Я между делом спросил г-на Бернистона, нет ли планов явить миру самый маленький Range Rover, такой, чтобы стал младшим братом Evoque? Марк на секунду замялся, потом улыбнулся и заметил: «Вы что, хотите, чтобы меня уволили»?..{{gallery_921}}{{photo_text_78}} Я пожелал талантливому инженеру как можно дольше оставаться на своем посту, потому как шедевры, выходящие в свет не без его участия, делают автомобильный мир краше. Боюсь безапелляционно заявить, что Velar – самый импозантный на сегодняшний день Range Rover, но правда, согласитесь, где-то рядом. Я бы назвал его безукоризненно-опрятным. Родословная Velar безошибочна. В каждой линии – современность и утонченность. Плавающая крыша, несломанная талия и закругленные углы достигают высшей точки в абсолютно аккуратной задней части. Коэффициент аэродинамики 0,32 – лучшее значение среди всех «родственников». И капля этого успеха принадлежит маленькой, на первый взгляд, фишке – выдвижным дверным ручкам. Дизайнер JLR, знакомивший нас с машиной, заявил, что удовлетворен работой, поскольку наконец-таки удалось «спрятать самую уродливую часть любого автомобиля». Как говорится, «красота великого в малом».  В облике новичка легко уловить черты стильного Range Rover Sport Coupe, снимки которого бродили по Инету некоторое время назад. Возможно, это не столь радикальный спуск во «внедорожные» глубины, присущие, скажем, BMW X4 или Mercedes-Benz GLC, но мы уважаем английский бренд за нечто особенное. И «выплывающие» из тела двери ручки – не единственная изюминка Velar. Я бы особо акцентировал внимание на рабочем месте водителя. Выполнено оно в таком искусном стиле, что подобная характеристика ему как бы «не по фасону». «Скромное обаяние буржуазии» проявляется в грамотном сочетании дорогих качественных материалов и гениально простой расстановки компонентов управления. Прямо как в откровении Билла Клинтона, впервые оказавшегося в кабинете Бориса Николаевича: «Здесь только виски пить»! {{gallery_922}}{{photo_text_77}} Velar – это своеобразный цифровой дворецкий, который видит в своем владельце и близкого друга, и, если хотите, повелителя. Вспоминается советский мультик «Волшебное кольцо» с его быстро ушедшей в народ фразой «Что... - Новый хозяин... – Надо?». «Козырной картой» оцифровки салона является мультимедийка Touch Pro Duo. Она убрала из сферы своего влияния максимум кнопок, барашков и тумблеров, оставив лишь самые необходимые. Основу системы составляют два 10-дюймовых сенсорных экрана. Дисплеи - тонкие и интуитивно понятные, при этом органично вписываются в общую архитектуру интерьера. Плевать, что их стеклянная «территория» оставляет следы ваших пальцев (в бардачке есть специальная тряпочка), да и скорость отклика не сродни реакции ягуара – главное, четкая логика управления сенсорными кнопками и полное отсутствие информативной перегрузки.  Тот экран, что «на 2 этаже», – «капитанский». В поле его ведения связь с мобильником, навигация, премиальная аудиосистема Meridian Signature, круговые видеокамеры, прочие полезные настройки. Его можно поворачивать вверх-вниз до 30 град., чтобы, скажем, картинка не бликовала в лучах солнца. На «прозрачной тарелке» нижнего дисплея – управление климатом, рециркуляцией воздушных потоков, обогревами, положениями кресел. Здесь же располагается главный пульт, с которого раздаются команды трансмиссионным агрегатам и положению пневмоподвески. Да-да, чтобы свернуть в грязь, отныне достаточно щелкнуть по иконке на стекле – и вперед, за новыми внедорожными победами.  {{gallery_920}}{{params_57461}} Долго привыкать к работе новой схемы командования «всем и вся» не пришлось. Даже когда британские инструкторы на беглом английском раздавали команды перед тем или иным препятствием, на не совсем привычное приведение в боевую готовность технического арсенала Velar уходили считанные секунды. Полноприводная трансмиссия – с многодисковой гидравлической муфтой и цепной передачей в приводе фронтальных колес. Весь запас тяги де-факто передается назад, но при необходимости в полном объеме может быть перенаправлен на передние колеса. Версия с 6-цилиндровым дизелем, бывшая в распоряжении нашего экипажа весь первый день тест-драйва, стандартно оснащается еще и электронно-управляемой блокировкой заднего межколесного дифференциала. Terrain Response 2 – штука проверенная и временем, и бездорожьем, поэтому при ее поддержке мы довольно уверенно взяли штурмом 2-километровую каменистую петлю одного из норвежских горнолыжных курортов, где зимой владычествуют гусеничные ратраки. 3-литровый 300-сильный турбодизель V6 с моментом 700 Нм при 1500 об/мин – лучшего для Velar и не пожелать. Гигантская тяга, ровный и уверенный газ, ноль вибраций и минимум шумов – этот монстр, поглощающий в комбинированном режиме порядка 8 литров «тяжелого топлива», понравился сразу и безоговорочно. Будь на моем банковском счету вожделенные миллионы, я бы, что называется, «ничтоже сумняшеся» предпочел бы его всем другим «веларовским» моторам, включая топовый бензиновый V6 с его не менее впечатляющими 380 силами. У обеих «шестерок» одна и та же ZF-коробка 8HP70, которая, в отличие от АКПП серии 8HP45, устанавливаемой на версии с 4-цилиндровыми моторами, рассчитана на «переваривание» куда более «лошадиного» момента. {{gallery_923}} В паре с мощным дизелем «автомат» ведет себя суперслаженно, позволяя передачам «щелкать» без задержек и при этом с максимальной эластичностью. Бензиновая 24-клапанная версия P380, в чьем распоряжении есть нагнетатель Twin Vortex, интуитивно чуть грубее, с заметными задержками при переключении передач. Подчеркну: «интуитивно», потому как официальный спринт сильнейший среди бензиновых вариантов Velar обеспечивает чуть оперативнее дизельной модификации D300, выигрывая у нее на старте 0,8 секунды (5,7 против 6,5 сек. до 100 км/ч).   К великому сожалению, от души погонять на красавцах RR по горным петлям норвежских фьордов не получилось. Перед тестом нам дали четко понять, что полиция здесь совсем не лояльная к лихачам, никто вам +20 и даже +10 км/ч к максимально разрешенной скорости не простит - сразу штраф, и не в родных рублях, а в норвежских кронах. Родина Амундсена и Бьорндалена - страна, как вы знаете, дорогая во всех отношениях, и потому риск по своей ребячьей прихоти остаться без штанов быстро смирил драйверский пыл. Но, каюсь, без греха не обошлось – на некоторых прямиках с коллегой по-русски «отжали», чтобы хоть чуточку понять, в чем и где Velar не такой, как его родственник F-Pace. Полагаю, что при всех зачетных ТТХ новый «Рэнж» все же больше автомобиль из мира «4x4», нежели полноприводная «кошка». Jaguar едет поострее, жестче и острее в управлении, что не удивительно. Velar при этом «универсальнее» - одна его пневмоподвеска чего стоит – и мягкость на ямах придаст, и поднять кузов (до 251 мм) для преодоления брода в 65 см позволит. Куда тут «Ягуару», при всем к нему уважении…{{gallery_924}} Мечтать не вредно Нам в принципе сильно повезло – покатали по норвежским дорогам много и всласть. Побывали и там, где даже на пике лета не тает снег, а гигантскую «лестницу троллей» прорезает мощная струя дивного водопада. Чем выше, тем воздух становился холоднее, и тем меньше вокруг нас было людей. Видны были лишь другие вершины – но они далеко. Так же, как далеко от меня Нобелевская премия. Но я верю, что когда-нибудь ее обналичу и куплю... Его самого. Ведь «кто с коня сошел, на осла не сядет». Верно?...P.S. Российские продажи Range Rover Velar стартуют осенью текущего года. Стартовая стоимость внедорожника - 3 880 000 рублей (2.0D 180 Base). Напомним, что младшенький Evoque предлагается от 2,3 млн рублей, старший Range Rover Sport - от 4,9 млн рублей.
2017-08-02
Автор: Иван Братуха Фото автора и Land Rover
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Симферополь Кемеровская область Пермский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG