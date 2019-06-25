Тест-драйв Renault Arkana: красавчик поневоле
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Что интересно, пилотные партии шли в верхней комплектации Edition One. При этом народ охотно скупил все полноприводные модификации, а более десятка машин были проданы за полную стоимость. Подчеркнем: «живых» машин при этом никто в глаза не видел.
По барабану
На современном этапе Arkana для Renault – это даже важнее противостояния «Спартака» и «Зенита». Поэтому машину наделили таким «карамельным» кузовом, внешний вид которого легко бьет тузов в колодах именитых конкурентов. Облик не только красив, но и гармоничен. Чтобы его не портить, даже колеса сделали 17-дюймовыми - российский завод Bridgestone постарался, предоставив приемлемый ценник. R16 не доступны в принципе. Если только попозже, и то – на других моделях Renault, которые впоследствии будут построены на аналогичной «тележке».
И «реношники», признаться, правы. Сядьте за руль «Арканы», многократно сделайте разгоны и замедления, тогда поймете, что проблем с этим у кросс-купе ровным счетом никаких. А чтобы накинуть платок на рты злопыхателей, официально сообщено: дисковым тормозам на «Аркане» в перспективе - быть! Правда, не на всех версиях, а только с мотором TCE 150.
Мал литражом, да норовом удался
Это новый для нашего рынка агрегат, построенный в альянсе с Daimler. Можно, как и в случае с барабанами, долго и упорно клеймить автопроизводителя, дескать, установили «швейную машинку» вместо того, чтобы порадовать настоящим литражным движком. Но, увы, опять осечка в суждении.
Во-первых, мотор хорошо знаком европейскому потребителю по «Мерседесам» A- и B-Class, где он работает уже не один год без особых рекламаций. Во-вторых, его изрядно погоняли по российским дорогам и климатическим поясам, приспособив к «девяносто второму» бензину. В-третьих, прочь предубеждения, что 1,3 литра – это мало для хорошей машины. Жизнь показывает, говорят в Renault, что чем «премиальнее» покупатель, тем проще он принимает новые веяния в автопроме.
1,3-литровый TCE 150 играючи раскручивается до 5500 об/мин, потребляет на трассе порядка 6-7 литров АИ-92 и вламывается в скоростные повороты, как пьяный жлоб в церковь. Крайне информативная педаль акселератора иной раз даже пугает: чутка надавил – и автомобиль податливо «выложил» свои дорожные метры.
Разгон ровный и уверенный, без каких-либо заметных провалов. Турбина знает свое дело и неплохо ладит с бесступенчатой трансмиссией. В том числе в режиме Sport, когда обороты немного повышены и, вроде как, требуется более шустрая смена передач. CVT отменно подражает «автомату», и человек без определенного водительского опыта вряд ли определит, что у него вариатор, а не классическая АКПП. При этом CVT «заряжен» на 250 Нм максимального крутящего момента и легко позволяет мотору работать на «низах», всегда оставаясь готовым выехать из предполагаемой «ямы».
Звукового дискомфорта турбодвижок не доставляет ни на холостых, ни ближе к красной зоне. «Шумка» отрабатывает заложенные в нее затраты сполна, смущает лишь одно: некоторое несоответствие официальных данных разгона (10,5 сек/100 км/ч) и ощущений от этого самого разгона. Кажется, старт осуществляется куда как оперативнее, и это, я думаю, намного важнее всяких релизов.
Гравийное ралли?
Нужна ли такая версия? Скорее всего, да. Но мы прокатились на полноприводном шасси и говорим о нем. В режиме Lock «Аркана» готова ехать по лесной гравийке если не в стиле «ралли», то уж точно с ветерком. Под сброс газа в повороте порадует контролируемый снос задней оси. Помешать может разве что система стабилизации, полностью отключаемая до 50 км/ч.
В конструкции кузова немало высокопрочных сталей, они делают поведение автомобиля в нагруженных ситуациях максимально надежным. Вывешивание одного из задних колес показало, что Arkana его не боится – все двери в таком положении открываются и захлопываются «на раз-два». И тут же «обнажилась» некоторая проблемка: кнопка открывания задней двери расположена слишком низко, поэтому если автомобиль проехал по грязи или изрядно «прихватил» пыли, все это невольно пачкает кнопку. К чести «реношников», они охотно выслушивают замечания с самого первого журналистского теста, видимо, проецируя доработки на ближайшее будущее.
Поскольку «Аркане» досталась фирменная «дастеровская» платформа B0, пусть и в несколько удлиненном варианте, можно представить, до какой степени она неубиваема. Мы смело гоняли по «большаку» близ Рощино, штурмовали ямы со скоростью выше рекомендуемой, при этом совершенно не пугались пробить подвеску или доставить «неудобства» движку. Его, к слову, неплохо изолировали от дорожного безобразия путем установки на конвейере стальной защиты. Отдельно заметим: защита предлагается даже в базовой комплектации. Равно как и электроусилитель, позволяющий рулю быть настолько легким, что иной раз его вращения кажутся невесомыми.
Внутри
Нет и, скорее всего, не будет у автомобиля люка в крыше. В Renault проводили исследования и поняли, что их клиентуре это не совсем близко. Люди реально полагают, что люк – это искуситель для нечистых на руку злоумышленников, которые рассматривают его как средство для проникновения внутрь автомобиля. К тому же, некоторые боятся, что зимой он будет «залипать», и это априори потом приведет к течи.
Зато отсутствие электрорегулировок передних кресел – явление временное. Они будут позже, в Renault обещают. Равно как уже на старте продаж доступны машины с передним подлокотником, который оснащен боксом. Пусть скромным и не очень удобным, но сам факт его наличия, в отличие от Kaptur, несомненно, радует.
Изыска в оформлении интерьера нет. Возможно, прослеживается некоторый дисбаланс между убойным экстерьером и бюджетным салоном. Повторюсь: возможно. И дело не столько в твердой пластмассе, которая доминирует, сколько в общем настроении. Всем стилем подчеркнуто, что Arkana – не премиального роду-племени, а красивый автомобиль для масс. И то неплохо.
|Renault Arkana Edition One 1.3 CVT 4x4
|1.3 л, 150 л.с
|вариатор
|0-100 - 10.5 с, 191 км/ч
|4545 x 1820 x 1565 мм
|полный
|АИ-92, 7.2 л на 100 км
|1 499 990 руб
|Все характеристики
Из потребительских приятностей – два газовых упора, открывающие и удерживающие в вертикальном положении крышку капота, 205-миллиметровый дорожный просвет, полноценное запасное колесо на легкосплавном диске в багажнике. Домкрат, ключ-балонник и пр., как водится, спрятаны в боковинах грузового отсека, а его литраж варьируется, в зависимости от того, полноприводная модификация или моноприводная (409 против 508 литров).
Цены и комплектации
Кто приобрел Renault Arkana через систему онлайн, получил гарантию на 5 лет и 100 000 км пробега. Штатная гарантия – 3 года и те же 100 000 км. Автомобиль стоит минимум 999 000 рублей за комплектацию Life, в которой передний привод, простенький 114-сильный мотор, МКПП, LED-оптика/фонари «по кругу», ESP, мониторинг давления воздуха в шинах, кондиционер, 4 аэрбега, электрозеркала, передние и задние электростеклоподъемники и пр. Тот же набор, но в сочетании с вариатором - 1 049 000 рублей. Максимальная цена переднеприводного кросс-купе с 1,6-литровым двигателем - 1 259 000 рублей.
Конкуренты
Как таковых «одноклассных» кросс-купе за «реношные» деньги нет. И в этом еще одна сила «Арканы». В плане этакой экзотичности и неординарности облика в число конкурентов резонно записать Nissan Juke и Toyota C-HR. Так и тянет воскликнуть поэтическим: «Суд им давно готов и погибель их не дремлет». Однако вот незадача: «японец» недавно сошел с дистанции. Поэтому остается лишь «тойота»: три комплектации, из которых две (Ride и Hot) – моноприводные по цене 1 367 000 – 1 756 000 рублей.
Полноприводная версия Cool (2 169 000 рублей) – это 1,2-литровый 115-сильный двигатель и вариатор, двухцветный кузов с крышей черного цвета, светодиодная передняя и задняя оптика, обивка сидений кожей, система помощи при парковке и пр.
*** (В. Пикуль)
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