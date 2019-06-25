25 июня 2019, 00:15

Тест-драйв Renault Arkana: красавчик поневоле

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Компании Renault понадобилось 5 лет на то, чтобы зажечь фитиль по имени Arkana, который, как ожидается, инициирует взрыв, по силе не уступающий историческому выходу в свет Logan. Стильное и при этом относительно недорогое кросс-купе, застолбившее место в новом для нашего рынка сегменте, появится у дилеров в середине июля. При этом интерес к новичку бьет все рекорды.
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле

Renault Arkana
От 1.3 л, 150 л.с
Новый от 999 000 до 1 499 990 Р
Как мы уже писали, за первые 3 часа онлайн продаж было выкуплено 100 машин. «Куда там верблюду, которому уже через две недели необходим глоток воды»! (*** см. сноску). Автопроизводителю пришлось организовывать еще два ажиотажных лота, после чего закрывать продажи. Так бывает, когда воспаленный мозг не в состоянии переварить происходящее.

Что интересно, пилотные партии шли в верхней комплектации Edition One. При этом народ охотно скупил все полноприводные модификации, а более десятка машин были проданы за полную стоимость. Подчеркнем: «живых» машин при этом никто в глаза не видел.

По барабану

На современном этапе Arkana для Renault – это даже важнее противостояния «Спартака» и «Зенита». Поэтому машину наделили таким «карамельным» кузовом, внешний вид которого легко бьет тузов в колодах именитых конкурентов. Облик не только красив, но и гармоничен. Чтобы его не портить, даже колеса сделали 17-дюймовыми - российский завод Bridgestone постарался, предоставив приемлемый ценник. R16 не доступны в принципе. Если только попозже, и то – на других моделях Renault, которые впоследствии будут построены на аналогичной «тележке».  

Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
В Сети уже обсудили «Аркану», и достаточно много вопросов возникло к задним барабанным тормозам, мол, это не пафосно и не технологично. Действительно, дисков сзади нет, из-за чего, кстати, колеса выглядят как бы зрительно «простреливаемыми» насквозь. В Renault считают, что тема сильно раздута. «Потребитель не на столько «заточен» на барабаны, как о том трубится в Интернете. Пишущие по этому поводу критично не те люди, кто потом приходит в наши шоу-румы», - отвечают представители компании.

И «реношники», признаться, правы. Сядьте за руль «Арканы», многократно сделайте разгоны и замедления, тогда поймете, что проблем с этим у кросс-купе ровным счетом никаких. А чтобы накинуть платок на рты злопыхателей, официально сообщено: дисковым тормозам на «Аркане» в перспективе - быть! Правда, не на всех версиях, а только с мотором TCE 150. 

Мал литражом, да норовом удался

Это новый для нашего рынка агрегат, построенный в альянсе с Daimler. Можно, как и в случае с барабанами, долго и упорно клеймить автопроизводителя, дескать, установили «швейную машинку» вместо того, чтобы порадовать настоящим литражным движком. Но, увы, опять осечка в суждении.

Во-первых, мотор хорошо знаком европейскому потребителю по «Мерседесам» A- и B-Class, где он работает уже не один год без особых рекламаций. Во-вторых, его изрядно погоняли по российским дорогам и климатическим поясам, приспособив к «девяносто второму» бензину. В-третьих, прочь предубеждения, что 1,3 литра – это мало для хорошей машины. Жизнь показывает, говорят в Renault, что чем «премиальнее» покупатель, тем проще он принимает новые веяния в автопроме.

Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Как тут не провести аналогию с Volvo, которая 5-6 лет назад решила перейти на моторы серии Drive-E, убрав из линейки «объемистые» V8 Petrol, Т6 Petrol, Т5 Petrol, D5 Diesel. Шведы тогда прокомментировали: «Мощность двигателя не имеет отношения к его размерам. Все зависит от объема воздуха, который поступает в цилиндры двигателя». Судя по тому, что актуальная линейка кроссоверов с моторами Drive-E продается весьма успешно, выбор был сделан правильно.

1,3-литровый TCE 150 играючи раскручивается до 5500 об/мин, потребляет на трассе порядка 6-7 литров АИ-92 и вламывается в скоростные повороты, как пьяный жлоб в церковь. Крайне информативная педаль акселератора иной раз даже пугает: чутка надавил – и автомобиль податливо «выложил» свои дорожные метры.

Разгон ровный и уверенный, без каких-либо заметных провалов. Турбина знает свое дело и неплохо ладит с бесступенчатой трансмиссией. В том числе в режиме Sport, когда обороты немного повышены и, вроде как, требуется более шустрая смена передач. CVT отменно подражает «автомату», и человек без определенного водительского опыта вряд ли определит, что у него вариатор, а не классическая АКПП. При этом CVT «заряжен» на 250 Нм максимального крутящего момента и легко позволяет мотору работать на «низах», всегда оставаясь готовым выехать из предполагаемой «ямы».

Звукового дискомфорта турбодвижок не доставляет ни на холостых, ни ближе к красной зоне. «Шумка» отрабатывает заложенные в нее затраты сполна, смущает лишь одно: некоторое несоответствие официальных данных разгона (10,5 сек/100 км/ч) и ощущений от этого самого разгона. Кажется, старт осуществляется куда как оперативнее, и это, я думаю, намного важнее всяких релизов.      

Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Альтернативный старый 114-сильный «атмосферник» на тесте «Арканы» представлен не был, но и без оного очевидно, что это вариант для менее требовательных покупателей, кто не рассматривает характеристику «кросс-купе», как нечто связанное с динамикой. Такие предпочтения имеют, что называется, право на жизнь, тем более что ценник на 1,6-литровую модификацию будет самый вкусный – от 999 000 рублей. Правда, без версии «4x4».

Гравийное ралли?

Нужна ли такая версия? Скорее всего, да. Но мы прокатились на полноприводном шасси и говорим о нем. В режиме Lock «Аркана» готова ехать по лесной гравийке если не в стиле «ралли», то уж точно с ветерком. Под сброс газа в повороте порадует контролируемый снос задней оси. Помешать может разве что система стабилизации, полностью отключаемая до 50 км/ч.

В конструкции кузова немало высокопрочных сталей, они делают поведение автомобиля в нагруженных ситуациях максимально надежным. Вывешивание одного из задних колес показало, что Arkana его не боится – все двери в таком положении открываются и захлопываются «на раз-два». И тут же «обнажилась» некоторая проблемка: кнопка открывания задней двери расположена слишком низко, поэтому если автомобиль проехал по грязи или изрядно «прихватил» пыли, все это невольно пачкает кнопку. К чести «реношников», они охотно выслушивают замечания с самого первого журналистского теста, видимо, проецируя доработки на ближайшее будущее.    

Поскольку «Аркане» досталась фирменная «дастеровская» платформа B0, пусть и в несколько удлиненном варианте, можно представить, до какой степени она неубиваема. Мы смело гоняли по «большаку» близ Рощино, штурмовали ямы со скоростью выше рекомендуемой, при этом совершенно не пугались пробить подвеску или доставить «неудобства» движку. Его, к слову, неплохо изолировали от дорожного безобразия путем установки на конвейере стальной защиты. Отдельно заметим: защита предлагается даже в базовой комплектации. Равно как и электроусилитель, позволяющий рулю быть настолько легким, что иной раз его вращения кажутся невесомыми.

Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Если на грунтовке Arkana показывает себя настоящим молодцом, то куда более безобидные асфальтовые стыки и трамвайные рельсы проглатывает, так сказать, без настроения, транслируя свое к ним отношение в салон. Возможно, проблему решили бы установкой «16-х» высокопрофильных шин, но таковых, как мы уже заметили, в арсенале кросс-купе нет. 

Внутри

Нет и, скорее всего, не будет у автомобиля люка в крыше. В Renault проводили исследования и поняли, что их клиентуре это не совсем близко. Люди реально полагают, что люк – это искуситель для нечистых на руку злоумышленников, которые рассматривают его как средство для проникновения внутрь автомобиля. К тому же, некоторые боятся, что зимой он будет «залипать», и это априори потом приведет к течи.

Зато отсутствие электрорегулировок передних кресел – явление временное. Они будут позже, в Renault обещают. Равно как уже на старте продаж доступны машины с передним подлокотником, который оснащен боксом. Пусть скромным и не очень удобным, но сам факт его наличия, в отличие от Kaptur, несомненно, радует.

Изыска в оформлении интерьера нет. Возможно, прослеживается некоторый дисбаланс между убойным экстерьером и бюджетным салоном. Повторюсь: возможно. И дело не столько в твердой пластмассе, которая доминирует, сколько в общем настроении. Всем стилем подчеркнуто, что Arkana – не премиального роду-племени, а красивый автомобиль для масс. И то неплохо.

Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Что нового, оригинального и, если так можно выразиться, бросающегося в глаза? Прежде всего, трехспицевое рулевое колесо от европейского Duster и от него же блок климата с подчеркнуто красивыми хромированными окантовками «кругляшей». Рулевая колонка получила регулировку по вылету, пусть скромную в сантиметрах, но тем не менее. Относительно крупный экран медийной системы занимает правильное место на центральной консоли, но воспринимается исключительно как отдельно взятый продукт, словно приклеенный к общему рисунку передней панели.

Renault Arkana Edition One 1.3 CVT 4x4
1.3 л, 150 л.с
вариатор
0-100 - 10.5 с, 191 км/ч
4545 x 1820 x 1565 мм
полный
АИ-92, 7.2 л на 100 км
1 499 990 руб
Все характеристики
При этом он выступает неплохим помощником водителю в его стремлении попасть туда, куда нужно, и соучастником в создании медийного комфорта. Навигация, музыка, радио, телефон, приложения – все это, как мы убедились, работает благодаря платформе «Яндекс-Авто». Правда, пока что не без огрехов. Ребята из «Яндекса» постоянно что-то дорабатывают, дооснащают, и флаг им в руки. Уже доступны система дистанционного запуска двигателя и оригинальная технология, позволяющая дверям самостоятельно закрываться, когда водитель выходит из машины с ключом-картой в кармане.

Из потребительских приятностей – два газовых упора, открывающие и удерживающие в вертикальном положении крышку капота, 205-миллиметровый дорожный просвет, полноценное запасное колесо на легкосплавном диске в багажнике. Домкрат, ключ-балонник и пр., как водится, спрятаны в боковинах грузового отсека, а его литраж варьируется, в зависимости от того, полноприводная модификация или моноприводная (409 против 508 литров).

Цены и комплектации

Кто приобрел Renault Arkana через систему онлайн, получил гарантию на 5 лет и 100 000 км пробега. Штатная гарантия – 3 года и те же 100 000 км. Автомобиль стоит минимум 999 000 рублей за комплектацию Life, в которой передний привод, простенький 114-сильный мотор, МКПП, LED-оптика/фонари «по кругу», ESP, мониторинг давления воздуха в шинах, кондиционер, 4 аэрбега, электрозеркала, передние и задние электростеклоподъемники и пр. Тот же набор, но в сочетании с вариатором - 1 049 000 рублей. Максимальная цена переднеприводного кросс-купе с 1,6-литровым двигателем - 1 259 000 рублей.

Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле
Тест драйв Renault Arkana красавчик поневоле

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За новый 1,3-литровый турбомотор придется выложить минимум 1 229 000 рублей (Drive). Но это будет версия «4x2». Чтобы ехать с 150-сильным движком в полноприводном исполнении придется выложить 1 419 000 – 1 499 000 рублей. И оно, признаться, того стоит, особенно если рассматривать комплектацию Edition One. Она самая насыщенная и сбалансированная. Правда, таких машин немного и, наверняка, на всех не хватит.

Конкуренты

Как таковых «одноклассных» кросс-купе за «реношные» деньги нет. И в этом еще одна сила «Арканы». В плане этакой экзотичности и неординарности облика в число конкурентов резонно записать Nissan Juke и Toyota C-HR. Так и тянет воскликнуть поэтическим: «Суд им давно готов и погибель их не дремлет». Однако вот незадача: «японец» недавно сошел с дистанции. Поэтому остается лишь «тойота»: три комплектации, из которых две (Ride и Hot) – моноприводные по цене 1 367 000 – 1 756 000 рублей.

Полноприводная версия Cool (2 169 000 рублей) – это 1,2-литровый 115-сильный двигатель и вариатор, двухцветный кузов с крышей черного цвета, светодиодная передняя и задняя оптика, обивка сидений кожей, система помощи при парковке и пр.

*** (В. Пикуль)

Иван Братуха Фото автора и Renault
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Комментарии
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Отзывы по теме
Renault Arkana: все цены и комплектации
Вот опять предлагают кучу никому не нужных комплектаций. Ну кому нужен почти 5-метровый сарай, с движком всего в 114 лошадей и передним приводом? И при всех этих "достоинствах" цена ему все равно миллион! Внедорожник должен быть внедорожником, а для городского паркетника мог бы быть и компактнее.
Дмитрий
Покупателям Renault Arkana предложат выбор из двух моторов
Мотор 1.6л слаб для Арканы. Моторы и убогость сведут на нет всю привлекательность Арканы.
Олег Игоревич
Форум Renault Premium
Подскажите какое масло лить лучше в движок Рено премиум 1998 г. 340 л. С.
Андрей
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Тест-драйв Renault Arkana: красавчик поневоле
{{model_v2_no_show_6732}} Как мы уже писали, за первые 3 часа онлайн продаж было выкуплено 100 машин. «Куда там верблюду, которому уже через две недели необходим глоток воды»! (*** см. сноску). Автопроизводителю пришлось организовывать еще два ажиотажных лота, после чего закрывать продажи. Так бывает, когда воспаленный мозг не в состоянии переварить происходящее. Что интересно, пилотные партии шли в верхней комплектации Edition One. При этом народ охотно скупил все полноприводные модификации, а более десятка машин были проданы за полную стоимость. Подчеркнем: «живых» машин при этом никто в глаза не видел. По барабануНа современном этапе Arkana для Renault – это даже важнее противостояния «Спартака» и «Зенита». Поэтому машину наделили таким «карамельным» кузовом, внешний вид которого легко бьет тузов в колодах именитых конкурентов. Облик не только красив, но и гармоничен. Чтобы его не портить, даже колеса сделали 17-дюймовыми - российский завод Bridgestone постарался, предоставив приемлемый ценник. R16 не доступны в принципе. Если только попозже, и то – на других моделях Renault, которые впоследствии будут построены на аналогичной «тележке».   {{gallery_1569}} В Сети уже обсудили «Аркану», и достаточно много вопросов возникло к задним барабанным тормозам, мол, это не пафосно и не технологично. Действительно, дисков сзади нет, из-за чего, кстати, колеса выглядят как бы зрительно «простреливаемыми» насквозь. В Renault считают, что тема сильно раздута. «Потребитель не на столько «заточен» на барабаны, как о том трубится в Интернете. Пишущие по этому поводу критично не те люди, кто потом приходит в наши шоу-румы», - отвечают представители компании.И «реношники», признаться, правы. Сядьте за руль «Арканы», многократно сделайте разгоны и замедления, тогда поймете, что проблем с этим у кросс-купе ровным счетом никаких. А чтобы накинуть платок на рты злопыхателей, официально сообщено: дисковым тормозам на «Аркане» в перспективе - быть! Правда, не на всех версиях, а только с мотором TCE 150.  Мал литражом, да норовом удалсяЭто новый для нашего рынка агрегат, построенный в альянсе с Daimler. Можно, как и в случае с барабанами, долго и упорно клеймить автопроизводителя, дескать, установили «швейную машинку» вместо того, чтобы порадовать настоящим литражным движком. Но, увы, опять осечка в суждении. Во-первых, мотор хорошо знаком европейскому потребителю по «Мерседесам» A- и B-Class, где он работает уже не один год без особых рекламаций. Во-вторых, его изрядно погоняли по российским дорогам и климатическим поясам, приспособив к «девяносто второму» бензину. В-третьих, прочь предубеждения, что 1,3 литра – это мало для хорошей машины. Жизнь показывает, говорят в Renault, что чем «премиальнее» покупатель, тем проще он принимает новые веяния в автопроме.{{gallery_1567}} Как тут не провести аналогию с Volvo, которая 5-6 лет назад решила перейти на моторы серии Drive-E, убрав из линейки «объемистые» V8 Petrol, Т6 Petrol, Т5 Petrol, D5 Diesel. Шведы тогда прокомментировали: «Мощность двигателя не имеет отношения к его размерам. Все зависит от объема воздуха, который поступает в цилиндры двигателя». Судя по тому, что актуальная линейка кроссоверов с моторами Drive-E продается весьма успешно, выбор был сделан правильно. 1,3-литровый TCE 150 играючи раскручивается до 5500 об/мин, потребляет на трассе порядка 6-7 литров АИ-92 и вламывается в скоростные повороты, как пьяный жлоб в церковь. Крайне информативная педаль акселератора иной раз даже пугает: чутка надавил – и автомобиль податливо «выложил» свои дорожные метры. Разгон ровный и уверенный, без каких-либо заметных провалов. Турбина знает свое дело и неплохо ладит с бесступенчатой трансмиссией. В том числе в режиме Sport, когда обороты немного повышены и, вроде как, требуется более шустрая смена передач. CVT отменно подражает «автомату», и человек без определенного водительского опыта вряд ли определит, что у него вариатор, а не классическая АКПП. При этом CVT «заряжен» на 250 Нм максимального крутящего момента и легко позволяет мотору работать на «низах», всегда оставаясь готовым выехать из предполагаемой «ямы».Звукового дискомфорта турбодвижок не доставляет ни на холостых, ни ближе к красной зоне. «Шумка» отрабатывает заложенные в нее затраты сполна, смущает лишь одно: некоторое несоответствие официальных данных разгона (10,5 сек/100 км/ч) и ощущений от этого самого разгона. Кажется, старт осуществляется куда как оперативнее, и это, я думаю, намного важнее всяких релизов.       {{gallery_1568}} Альтернативный старый 114-сильный «атмосферник» на тесте «Арканы» представлен не был, но и без оного очевидно, что это вариант для менее требовательных покупателей, кто не рассматривает характеристику «кросс-купе», как нечто связанное с динамикой. Такие предпочтения имеют, что называется, право на жизнь, тем более что ценник на 1,6-литровую модификацию будет самый вкусный – от 999 000 рублей. Правда, без версии «4x4». Гравийное ралли?Нужна ли такая версия? Скорее всего, да. Но мы прокатились на полноприводном шасси и говорим о нем. В режиме Lock «Аркана» готова ехать по лесной гравийке если не в стиле «ралли», то уж точно с ветерком. Под сброс газа в повороте порадует контролируемый снос задней оси. Помешать может разве что система стабилизации, полностью отключаемая до 50 км/ч. В конструкции кузова немало высокопрочных сталей, они делают поведение автомобиля в нагруженных ситуациях максимально надежным. Вывешивание одного из задних колес показало, что Arkana его не боится – все двери в таком положении открываются и захлопываются «на раз-два». И тут же «обнажилась» некоторая проблемка: кнопка открывания задней двери расположена слишком низко, поэтому если автомобиль проехал по грязи или изрядно «прихватил» пыли, все это невольно пачкает кнопку. К чести «реношников», они охотно выслушивают замечания с самого первого журналистского теста, видимо, проецируя доработки на ближайшее будущее.     Поскольку «Аркане» досталась фирменная «дастеровская» платформа B0, пусть и в несколько удлиненном варианте, можно представить, до какой степени она неубиваема. Мы смело гоняли по «большаку» близ Рощино, штурмовали ямы со скоростью выше рекомендуемой, при этом совершенно не пугались пробить подвеску или доставить «неудобства» движку. Его, к слову, неплохо изолировали от дорожного безобразия путем установки на конвейере стальной защиты. Отдельно заметим: защита предлагается даже в базовой комплектации. Равно как и электроусилитель, позволяющий рулю быть настолько легким, что иной раз его вращения кажутся невесомыми. {{gallery_1566}} Если на грунтовке Arkana показывает себя настоящим молодцом, то куда более безобидные асфальтовые стыки и трамвайные рельсы проглатывает, так сказать, без настроения, транслируя свое к ним отношение в салон. Возможно, проблему решили бы установкой «16-х» высокопрофильных шин, но таковых, как мы уже заметили, в арсенале кросс-купе нет.  ВнутриНет и, скорее всего, не будет у автомобиля люка в крыше. В Renault проводили исследования и поняли, что их клиентуре это не совсем близко. Люди реально полагают, что люк – это искуситель для нечистых на руку злоумышленников, которые рассматривают его как средство для проникновения внутрь автомобиля. К тому же, некоторые боятся, что зимой он будет «залипать», и это априори потом приведет к течи.Зато отсутствие электрорегулировок передних кресел – явление временное. Они будут позже, в Renault обещают. Равно как уже на старте продаж доступны машины с передним подлокотником, который оснащен боксом. Пусть скромным и не очень удобным, но сам факт его наличия, в отличие от Kaptur, несомненно, радует. Изыска в оформлении интерьера нет. Возможно, прослеживается некоторый дисбаланс между убойным экстерьером и бюджетным салоном. Повторюсь: возможно. И дело не столько в твердой пластмассе, которая доминирует, сколько в общем настроении. Всем стилем подчеркнуто, что Arkana – не премиального роду-племени, а красивый автомобиль для масс. И то неплохо. {{gallery_1565}} Что нового, оригинального и, если так можно выразиться, бросающегося в глаза? Прежде всего, трехспицевое рулевое колесо от европейского Duster и от него же блок климата с подчеркнуто красивыми хромированными окантовками «кругляшей». Рулевая колонка получила регулировку по вылету, пусть скромную в сантиметрах, но тем не менее. Относительно крупный экран медийной системы занимает правильное место на центральной консоли, но воспринимается исключительно как отдельно взятый продукт, словно приклеенный к общему рисунку передней панели. {{params_61205}} При этом он выступает неплохим помощником водителю в его стремлении попасть туда, куда нужно, и соучастником в создании медийного комфорта. Навигация, музыка, радио, телефон, приложения – все это, как мы убедились, работает благодаря платформе «Яндекс-Авто». Правда, пока что не без огрехов. Ребята из «Яндекса» постоянно что-то дорабатывают, дооснащают, и флаг им в руки. Уже доступны система дистанционного запуска двигателя и оригинальная технология, позволяющая дверям самостоятельно закрываться, когда водитель выходит из машины с ключом-картой в кармане. Из потребительских приятностей – два газовых упора, открывающие и удерживающие в вертикальном положении крышку капота, 205-миллиметровый дорожный просвет, полноценное запасное колесо на легкосплавном диске в багажнике. Домкрат, ключ-балонник и пр., как водится, спрятаны в боковинах грузового отсека, а его литраж варьируется, в зависимости от того, полноприводная модификация или моноприводная (409 против 508 литров). Цены и комплектацииКто приобрел Renault Arkana через систему онлайн, получил гарантию на 5 лет и 100 000 км пробега. Штатная гарантия – 3 года и те же 100 000 км. Автомобиль стоит минимум 999 000 рублей за комплектацию Life, в которой передний привод, простенький 114-сильный мотор, МКПП, LED-оптика/фонари «по кругу», ESP, мониторинг давления воздуха в шинах, кондиционер, 4 аэрбега, электрозеркала, передние и задние электростеклоподъемники и пр. Тот же набор, но в сочетании с вариатором - 1 049 000 рублей. Максимальная цена переднеприводного кросс-купе с 1,6-литровым двигателем - 1 259 000 рублей. {{gallery_1570}} {{material_126788}} За новый 1,3-литровый турбомотор придется выложить минимум 1 229 000 рублей (Drive). Но это будет версия «4x2». Чтобы ехать с 150-сильным движком в полноприводном исполнении придется выложить 1 419 000 – 1 499 000 рублей. И оно, признаться, того стоит, особенно если рассматривать комплектацию Edition One. Она самая насыщенная и сбалансированная. Правда, таких машин немного и, наверняка, на всех не хватит. КонкурентыКак таковых «одноклассных» кросс-купе за «реношные» деньги нет. И в этом еще одна сила «Арканы». В плане этакой экзотичности и неординарности облика в число конкурентов резонно записать Nissan Juke и Toyota C-HR. Так и тянет воскликнуть поэтическим: «Суд им давно готов и погибель их не дремлет». Однако вот незадача: «японец» недавно сошел с дистанции. Поэтому остается лишь «тойота»: три комплектации, из которых две (Ride и Hot) – моноприводные по цене 1 367 000 – 1 756 000 рублей. Полноприводная версия Cool (2 169 000 рублей) – это 1,2-литровый 115-сильный двигатель и вариатор, двухцветный кузов с крышей черного цвета, светодиодная передняя и задняя оптика, обивка сидений кожей, система помощи при парковке и пр. *** (В. Пикуль)
2019-06-25
Автор: Иван Братуха Фото автора и Renault
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