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15 июня 2021, 19:01

Тест-драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT: плавильный котел

«И нашим, и вашим»... У известного всем выражения откровенно «подхалимажный» смысл. И употреблять его стараются в том случае, если желают дать негативную оценку тем или иным действиям. Но все ли так однозначно и безапелляционно?
Фото: Renault
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
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Фото: Renault

Компания Renault утверждает, что есть исключения из правил, и в доказательство тому вывела на российский рынок Duster в новой версии – с турбомотором TCe 150 и CVT X-Tronic. Главный вопрос: зачем она нужна и на кого рассчитана, ведь всем доподлинно известно, что дефицита модификаций у бюджетного внедорожника никогда не было.

А вот и новая клиентура «подросла»

Основной аудиторией Renault Duster долгие годы считались и считаются т.н. «дастероводы» - люди, которые ценили и ценят его за проходимость, и которым было мало дела до спартанского набора оборудования: проезжает там, где многим путь заказан – и уже хорошо. Они понимают толк в полном приводе, умеют им пользоваться, и их не напрягает ручное управление коробкой.

Renault Duster
От 1.3 л, 150 л.с
Новый от 0 до 1 780 000 Р

Но время идет, «Дастер» эволюционирует, и как-то само собой «нарисовался» второй потребительский костяк – это те автомобилисты, кого раньше было невозможно привлечь альтернативным сочетанием ДВС и КПП за чуть бОльшие деньги. Всем известна связка 2-литрового атмосферника и 4-диапазонного «автомата». На первый взгляд, вроде, неплохой альянс, но де-факто ему не хватало динамики, экономичности и современного оборудования. Как результат, не самые большие продажи.

Теперь эту проблему будет решать новая связка, где в роли первых скрипок выступают 1,3-литровый TCe 150 и CVT X-Tronic. Для нее даже скомпоновали новую комплектацию Style, в которой за 1 498 000 рублей присутствует практически весь набор современных опций. По словам Анатолия Калицева, эксперта по продукту «Renault Россия», новая аудитория готова платить за понятное оборудование адекватную цену.

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел

Бесполезная пробуксовка? Не слышали

TCe 150 и CVT – уже спевшийся дуэт. Впервые он появился на «Аркане» и позже продублирован на «Каптюре» (доля продаж связки - порядка 50%). Нареканий по его работе, как утверждает Анатолий Калицев, ровным счетом никаких. Казалось бы, берешь проверенные агрегаты, ставишь тупо на «Дастер» и получаешь «конфетку». Но «сладкого» последнему не надо, у него несколько иная концепция, чем у вышеназванных родственников: ему бы в поле, да за борону.

Renault Duster Style 1.3 CVT 4x4
1.3 л, 150 л.с
вариатор
0-100 - 10.4 с, 185 км/ч
4341 x 1804 x 1621 мм
полный
АИ-92, 7.2 л на 100 км
1 460 000 руб
Все характеристики

Посему для российского «Дастера» были разработаны спецнастройки электроники для работы в режиме 4WD Lock. В частности, изменили кривую отклика на педаль газа: если в Lock нажимаем на газ, то тяга приходит не сразу и не вся - ее немного меньше, чем в «рядовом» режиме Auto. Для чего этого нужно? У TCe, как известно, 150 подкапотных «жеребцов» и весьма приличный момент 250 Нм – для такого нетяжелого автомобиля, как Duster, этого в избытке. Поэтому на скользких покрытиях высока вероятность уйти в бесполезную пробуксовку.

Дабы педалью газа можно было четко контролировать, сколько тяги вы желаете, и сколько нужно по факту, и был предложен такой режим. Хотите, например, держать 2000 об/мин – не вопрос, нужно 3000 оборотов – пожалуйста. По сути, это настройка для бездорожья, работающая исключительно в режиме Lock, в Auto и 2WD автомобиль, как и прежде, строго следует за педалью газа: сколько нажали – столько и получили.

Трансформатор блокируется на 45 км/ч

Чем раньше мы блокируем гидротрансформатор коробки передач, тем раньше наступает прямая связь между двигателем и колесами, а это уже вопрос экономичности. В режимах Auto и 2WD блокировка наступает на 12 км/ч, и дальше никакой потери на так называемое «прокручивание масла» нет. Однако на бездорожье блокировать гидротрансформатор лучше позже - чтобы именно в масляной части вариатора, а не на блоке шкивов и ремня, гасились разные тычки, колебания, пики нагрузок и т.п.

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел

Было решено в 4 раза увеличить диапазон использования гидротрансформатора. То есть его блокировка наступает не на 12, а на 45 км/ч. Это, образно говоря, внедорожный режим работы вариатора, позволяющий без риска для его шкивов и ремня заниматься тем, что «Дастер» делает припеваючи: буксовать, заезжать в горку, ехать в натяг и ходом, щеголять диагональными вывешиваниями и пр.

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Вариатор не накладывает никаких ограничений на внедорожное использование автомобиля, и это, по словам Анатолия Калицева, достойный ответ тем скептикам, кто утверждает, что всякого рода пробуксовки смертельны для CVT. «По своим внедорожным характеристикам и долговечности новая связка превосходит прошлое поколение «Дастера» с 2-литровым мотором и АКПП», - утверждает эксперт.

В Renault вновь и вновь пытаются донести до потребителя, что CVT X-Tronic от Jatco (версия JF 016E) - чуть ли не лучший тип трансмиссии для кроссоверов Альянса. Недаром, дескать, эту коробку охотно используют и прочие SUV; только в России на ней ездят 8 вседорожников - от «Кашкая» до «Аутлендера». Трансмиссия покрывает сразу три сегмента, «Дастер» же находится в нижнем секторе «B», то есть он легче большинства паркетников, а потому у него больше запаса по крутящему моменту, что отражается на эксплуатационном ресурсе. Впервые данный вариатор (а речь идет уже о VIII поколении) применили на Renault Koleos, и с тех пор было продано более 12 млн таких трансмиссий в мире и около 18 000 – в России.

Имитация передач – как и положено

Jatco JF 016E хоть и окрестили «внедорожным вариатором», он все же неплох и на ровной асфальтовой прямой. Такая важная характеристика, как «силовой диапазон» (соотношение между самой первой передачей и последней) – это про него. Для данной трансмиссии основные характеристики были увеличены на 17%, по сравнению с прошлой коробкой. Да, позаботились о бездорожье и сделали чуть короче 1-ю передачу. Но при этом удлинили последнюю – для экономии топлива на трассе.

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел

Имитация ступенчатых переключений, свойственная всем вариаторам, естественно, присутствует. Если едем не в полную педаль, и нужен, скажем, плавный хороший разгон со скоростью потока, то можно на газ нажимать с усилием 20-30% - все получится. Крутить двигатель смысла нет, поскольку тяги достаточно уже с 1700 об/мин. В таком режиме можно спокойно ехать «на моменте» – переключения будут бесступенчатые, никаких разрывов потока мощности не будет. При этом налицо преимущество перед «автоматом» в плане экономичности. А главное, вы поразитесь, насколько тих автомобиль – работы двигателя не слышно, посторонние шумы, может, и есть, но только не в салоне.

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Они появляются исключительно в том случае, если вы решите «притопить» педаль акселератора поглубже, взывая к динамике. И то, возрастающие по мере увеличения скорости автомобиля шумы ничуть не досаждают, они просто неизбежны. Нажимаем на педаль сильнее, чем на треть – начинается имитация переключения ступеней, как на классическом «автомате», а их, напомним, у CVT X-Tronic - семь. И тут мы вряд ли отличим поведение Jatco JF 016E от классической автоматической коробки. Причем, все 7 передач при желании можно передать в ручном режиме – это для любителей активной езды.

Натуральный спрос

Renault не требует периодической замены масла в CVT. При этом производитель Jatco уточняет, что в коробке смонтирован счетчик старения масла. Его задача - следить за тем, сколько пройдено километров и в каких условиях, с какой нагрузкой, были ли случаи пробуксовки и т.п. Если наступает такой момент, что требуется замена масла, об этом будет просигнализировано дилеру во время проведения планового техобслуживания (начиная с ТО1), когда осуществляется анализ работы блока управления трансмиссией. По опыту, этот момент не наступает никогда, то есть отчасти можно говорить о вариаторе как о необслуживаемой коробке.

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел

Как уже сообщал портал 110km.ru, приобрести сегодня Renault Duster с TCe 150 и CVT можно, имея в наличии 1 438 000 рублей (Drive) и 1 498 000 рублей (Style). Последняя комплектация располагает приличным списком оборудования, который до сего времени на бюджетном кроссовере представлен не был (датчики дождя/света, тонировка, подогрев руля, датчики парковки, камера заднего вида, климат-контроль, колеса R17 и пр.). При этом конкуренты типа Hyundai Creta и Kia Seltos с сопоставимыми моторами и типами трансмиссий проигрывают «французу» по цене и «фаршу».

Комплектация Style дороже Drive на 60 000 рублей. И в Renault непременно добавляют: «всего на шестьдесят тысяч». То есть, исходя из комментария Анатолия Калицева, клиент Duster такого рода переплату уже не воспринимает как переплату: «20-50 тыс. рублей погоды не делают, даже в таком бюджетном сегменте». Логика здесь следующая: люди умеют грамотно сравнивать комплектации и находить интересные, хорошо оснащенные версии за вменяемые деньги. Duster в этом плане – один из лучших автомобилей по сохранению остаточной стоимости, при этом в Style, как мы сказали, оборудования много... 

Марсианский ландшафт

Внедорожная часть тест-драйва проходила в районе Романцевских гор, рядом с деревней Кондуки (Тульская область). Слышали об этом месте? Если нет, то скоро услышите, поскольку каждые выходные сюда приезжают все, кто находится в радиусе 3 часов езды.

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: Renault

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел
Тест драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT плавильный котел

Кондуки, или Романцевские горы – это бывшие карьеры по добыче угля открытым способом. Зимой здесь можно прокатиться по кристально чистой и прозрачной ледяной глади местных озёр в окружении припорошенного снегом скалистого ландшафта. Создаётся впечатление, что вы летите между двух отвесных берегов норвежского фьорда. Фото получаются космические! Лето для Кондуков – время купания в освежающих чистейших озёрах, необычных фотосетов на вершинах терриконов, запоминающихся ночёвок в палатках под звёздным небом, что и подтверждают эти июньские дни. 

Природа поражает своей красотой. Водоёмы, которыми богаты Романцевские горы, впечатляют и тем, что имеют разный цвет, когда смотришь на них с высоты. А в целом, местность напоминает марсианский ландшафт. Сюда стоит при возможности приехать. Тем более что в настоящее время ведутся работы по облагораживанию объекта – строится дорога и обустраивается большая парковка.

Упомянутые модели: Renault Duster (от 699 000 Р)
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Купить Renault Duster 2021 в Москве
1 123 000 Р
Купить Renault Duster 2021 в Москве
1 324 000 Р
Купить Renault Duster 2021 в Москве
1 457 000 Р
Купить Renault Duster 2021 в Москве
1 308 000 Р
Купить Renault Duster 2021 в Москве
1 287 000 Р
Купить Renault Duster 2021 в Москве
1 457 000 Р
Купить Renault Duster 2018 в Москве
1 099 000 Р
Купить Renault Duster 2016 в Москве
785 000 Р
Купить Renault Duster 2013 в Москве
700 000 Р
Купить Renault Duster 2016 в Москве
850 000 Р
Купить Renault Duster 2016 в Москве
755 000 Р
Купить Renault Duster 2015 в Москве
760 000 Р
Объявления о продаже Renault Duster
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