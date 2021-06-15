Тест-драйв Renault Duster с мотором TCe 150 и CVT: плавильный котел
Фото: Renault
Компания Renault утверждает, что есть исключения из правил, и в доказательство тому вывела на российский рынок Duster в новой версии – с турбомотором TCe 150 и CVT X-Tronic. Главный вопрос: зачем она нужна и на кого рассчитана, ведь всем доподлинно известно, что дефицита модификаций у бюджетного внедорожника никогда не было.
А вот и новая клиентура «подросла»
Основной аудиторией Renault Duster долгие годы считались и считаются т.н. «дастероводы» - люди, которые ценили и ценят его за проходимость, и которым было мало дела до спартанского набора оборудования: проезжает там, где многим путь заказан – и уже хорошо. Они понимают толк в полном приводе, умеют им пользоваться, и их не напрягает ручное управление коробкой.
Но время идет, «Дастер» эволюционирует, и как-то само собой «нарисовался» второй потребительский костяк – это те автомобилисты, кого раньше было невозможно привлечь альтернативным сочетанием ДВС и КПП за чуть бОльшие деньги. Всем известна связка 2-литрового атмосферника и 4-диапазонного «автомата». На первый взгляд, вроде, неплохой альянс, но де-факто ему не хватало динамики, экономичности и современного оборудования. Как результат, не самые большие продажи.
Теперь эту проблему будет решать новая связка, где в роли первых скрипок выступают 1,3-литровый TCe 150 и CVT X-Tronic. Для нее даже скомпоновали новую комплектацию Style, в которой за 1 498 000 рублей присутствует практически весь набор современных опций. По словам Анатолия Калицева, эксперта по продукту «Renault Россия», новая аудитория готова платить за понятное оборудование адекватную цену.
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Бесполезная пробуксовка? Не слышали
TCe 150 и CVT – уже спевшийся дуэт. Впервые он появился на «Аркане» и позже продублирован на «Каптюре» (доля продаж связки - порядка 50%). Нареканий по его работе, как утверждает Анатолий Калицев, ровным счетом никаких. Казалось бы, берешь проверенные агрегаты, ставишь тупо на «Дастер» и получаешь «конфетку». Но «сладкого» последнему не надо, у него несколько иная концепция, чем у вышеназванных родственников: ему бы в поле, да за борону.
|Renault Duster Style 1.3 CVT 4x4
|1.3 л, 150 л.с
|вариатор
|0-100 - 10.4 с, 185 км/ч
|4341 x 1804 x 1621 мм
|полный
|АИ-92, 7.2 л на 100 км
|1 460 000 руб
|Все характеристики
Посему для российского «Дастера» были разработаны спецнастройки электроники для работы в режиме 4WD Lock. В частности, изменили кривую отклика на педаль газа: если в Lock нажимаем на газ, то тяга приходит не сразу и не вся - ее немного меньше, чем в «рядовом» режиме Auto. Для чего этого нужно? У TCe, как известно, 150 подкапотных «жеребцов» и весьма приличный момент 250 Нм – для такого нетяжелого автомобиля, как Duster, этого в избытке. Поэтому на скользких покрытиях высока вероятность уйти в бесполезную пробуксовку.
Дабы педалью газа можно было четко контролировать, сколько тяги вы желаете, и сколько нужно по факту, и был предложен такой режим. Хотите, например, держать 2000 об/мин – не вопрос, нужно 3000 оборотов – пожалуйста. По сути, это настройка для бездорожья, работающая исключительно в режиме Lock, в Auto и 2WD автомобиль, как и прежде, строго следует за педалью газа: сколько нажали – столько и получили.
Трансформатор блокируется на 45 км/ч
Чем раньше мы блокируем гидротрансформатор коробки передач, тем раньше наступает прямая связь между двигателем и колесами, а это уже вопрос экономичности. В режимах Auto и 2WD блокировка наступает на 12 км/ч, и дальше никакой потери на так называемое «прокручивание масла» нет. Однако на бездорожье блокировать гидротрансформатор лучше позже - чтобы именно в масляной части вариатора, а не на блоке шкивов и ремня, гасились разные тычки, колебания, пики нагрузок и т.п.
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Было решено в 4 раза увеличить диапазон использования гидротрансформатора. То есть его блокировка наступает не на 12, а на 45 км/ч. Это, образно говоря, внедорожный режим работы вариатора, позволяющий без риска для его шкивов и ремня заниматься тем, что «Дастер» делает припеваючи: буксовать, заезжать в горку, ехать в натяг и ходом, щеголять диагональными вывешиваниями и пр.
Вариатор не накладывает никаких ограничений на внедорожное использование автомобиля, и это, по словам Анатолия Калицева, достойный ответ тем скептикам, кто утверждает, что всякого рода пробуксовки смертельны для CVT. «По своим внедорожным характеристикам и долговечности новая связка превосходит прошлое поколение «Дастера» с 2-литровым мотором и АКПП», - утверждает эксперт.
В Renault вновь и вновь пытаются донести до потребителя, что CVT X-Tronic от Jatco (версия JF 016E) - чуть ли не лучший тип трансмиссии для кроссоверов Альянса. Недаром, дескать, эту коробку охотно используют и прочие SUV; только в России на ней ездят 8 вседорожников - от «Кашкая» до «Аутлендера». Трансмиссия покрывает сразу три сегмента, «Дастер» же находится в нижнем секторе «B», то есть он легче большинства паркетников, а потому у него больше запаса по крутящему моменту, что отражается на эксплуатационном ресурсе. Впервые данный вариатор (а речь идет уже о VIII поколении) применили на Renault Koleos, и с тех пор было продано более 12 млн таких трансмиссий в мире и около 18 000 – в России.
Имитация передач – как и положено
Jatco JF 016E хоть и окрестили «внедорожным вариатором», он все же неплох и на ровной асфальтовой прямой. Такая важная характеристика, как «силовой диапазон» (соотношение между самой первой передачей и последней) – это про него. Для данной трансмиссии основные характеристики были увеличены на 17%, по сравнению с прошлой коробкой. Да, позаботились о бездорожье и сделали чуть короче 1-ю передачу. Но при этом удлинили последнюю – для экономии топлива на трассе.
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: И. Братуха
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: И. Братуха
Имитация ступенчатых переключений, свойственная всем вариаторам, естественно, присутствует. Если едем не в полную педаль, и нужен, скажем, плавный хороший разгон со скоростью потока, то можно на газ нажимать с усилием 20-30% - все получится. Крутить двигатель смысла нет, поскольку тяги достаточно уже с 1700 об/мин. В таком режиме можно спокойно ехать «на моменте» – переключения будут бесступенчатые, никаких разрывов потока мощности не будет. При этом налицо преимущество перед «автоматом» в плане экономичности. А главное, вы поразитесь, насколько тих автомобиль – работы двигателя не слышно, посторонние шумы, может, и есть, но только не в салоне.
Они появляются исключительно в том случае, если вы решите «притопить» педаль акселератора поглубже, взывая к динамике. И то, возрастающие по мере увеличения скорости автомобиля шумы ничуть не досаждают, они просто неизбежны. Нажимаем на педаль сильнее, чем на треть – начинается имитация переключения ступеней, как на классическом «автомате», а их, напомним, у CVT X-Tronic - семь. И тут мы вряд ли отличим поведение Jatco JF 016E от классической автоматической коробки. Причем, все 7 передач при желании можно передать в ручном режиме – это для любителей активной езды.
Натуральный спрос
Renault не требует периодической замены масла в CVT. При этом производитель Jatco уточняет, что в коробке смонтирован счетчик старения масла. Его задача - следить за тем, сколько пройдено километров и в каких условиях, с какой нагрузкой, были ли случаи пробуксовки и т.п. Если наступает такой момент, что требуется замена масла, об этом будет просигнализировано дилеру во время проведения планового техобслуживания (начиная с ТО1), когда осуществляется анализ работы блока управления трансмиссией. По опыту, этот момент не наступает никогда, то есть отчасти можно говорить о вариаторе как о необслуживаемой коробке.
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Как уже сообщал портал 110km.ru, приобрести сегодня Renault Duster с TCe 150 и CVT можно, имея в наличии 1 438 000 рублей (Drive) и 1 498 000 рублей (Style). Последняя комплектация располагает приличным списком оборудования, который до сего времени на бюджетном кроссовере представлен не был (датчики дождя/света, тонировка, подогрев руля, датчики парковки, камера заднего вида, климат-контроль, колеса R17 и пр.). При этом конкуренты типа Hyundai Creta и Kia Seltos с сопоставимыми моторами и типами трансмиссий проигрывают «французу» по цене и «фаршу».
Комплектация Style дороже Drive на 60 000 рублей. И в Renault непременно добавляют: «всего на шестьдесят тысяч». То есть, исходя из комментария Анатолия Калицева, клиент Duster такого рода переплату уже не воспринимает как переплату: «20-50 тыс. рублей погоды не делают, даже в таком бюджетном сегменте». Логика здесь следующая: люди умеют грамотно сравнивать комплектации и находить интересные, хорошо оснащенные версии за вменяемые деньги. Duster в этом плане – один из лучших автомобилей по сохранению остаточной стоимости, при этом в Style, как мы сказали, оборудования много...
Марсианский ландшафт
Внедорожная часть тест-драйва проходила в районе Романцевских гор, рядом с деревней Кондуки (Тульская область). Слышали об этом месте? Если нет, то скоро услышите, поскольку каждые выходные сюда приезжают все, кто находится в радиусе 3 часов езды.
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Кондуки, или Романцевские горы – это бывшие карьеры по добыче угля открытым способом. Зимой здесь можно прокатиться по кристально чистой и прозрачной ледяной глади местных озёр в окружении припорошенного снегом скалистого ландшафта. Создаётся впечатление, что вы летите между двух отвесных берегов норвежского фьорда. Фото получаются космические! Лето для Кондуков – время купания в освежающих чистейших озёрах, необычных фотосетов на вершинах терриконов, запоминающихся ночёвок в палатках под звёздным небом, что и подтверждают эти июньские дни.
Природа поражает своей красотой. Водоёмы, которыми богаты Романцевские горы, впечатляют и тем, что имеют разный цвет, когда смотришь на них с высоты. А в целом, местность напоминает марсианский ландшафт. Сюда стоит при возможности приехать. Тем более что в настоящее время ведутся работы по облагораживанию объекта – строится дорога и обустраивается большая парковка.
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